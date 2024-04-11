Top 10 integrací GitHub pro společný vývoj kódu

GitHub je rájem pro vývojáře. Vývojáři ukládají a spravují svůj zdrojový kód v distribuovaných repozitářích GitHub, což umožňuje více přispěvatelům pracovat na projektu současně. Taková spolupráce zvyšuje produktivitu o 22 %, urychluje opravy zranitelností 7x a zkracuje dobu zapracování o 80 %.
Jako systém pro správu verzí umožňuje vývojářům sledovat a kontrolovat změny, spravovat větve a slučovat kódy. To je možné díky funkcím, jako je sledování problémů, žádosti o stažení, správa projektů a další.
S takovými hmatatelnými výhodami není divu, že téměř 100 milionů vývojářů používá tuto webovou platformu k vytváření, objevování a přispívání do více než 420 milionů projektů. Ačkoli platforma vzkvétá, můžete její možnosti ještě více rozšířit pomocí integrací GitHub.
Co byste měli hledat v integracích GitHubu?
Než se ponoříte do našeho seznamu nejlepších integrací GitHubu, zde je několik věcí, na které byste měli při výběru dbát. Jsou to:
- Kompatibilita: Ujistěte se, že integrace je kompatibilní s programovacími jazyky, frameworky a nástroji, které preferuje váš vývojový tým. Musí se hladce integrovat do stávajícího technologického stacku.
- Funkčnost: Analyzujte funkce a vlastnosti, které integrace nabízí. V závislosti na vašich požadavcích můžete potřebovat konkrétní funkce, jako jsou nástroje pro kontrolu kódu, kontinuální integrace, automatizované testování, kontinuální nasazování, řízení projektů atd.
- Snadné použití: I když jsou integrace GitHubu určeny pro vývojáře, měly by být velmi uživatelsky přívětivé. Měly by se snadno nastavovat a pomáhat zjednodušit vývojové pracovní postupy.
- Dokumentace: Přístup k dokumentaci platformy pomáhá vývojářům nastavit integrace jednoduše, bezpečně a spolehlivě. Hledejte možnosti, které nabízejí jasnou a transparentní dokumentaci. Naštěstí je většina z nich k dispozici na GitHub Marketplace.
- Podpora komunity: Vzhledem k tomu, že GitHub je prosperující komunitní platforma pro vývojáře softwaru, budete chtít, aby se totéž přeneslo i na integrace. Prozkoumejte integrace, které mají aktivní komunitu. Tento aspekt se hodí, když potřebujete průběžnou podporu, opravy chyb a kompatibilitu s budoucími aktualizacemi GitHubu.
- Škálovatelnost: Chcete nastavit integrace, které se budou přizpůsobovat vašim vývojovým potřebám. Ujistěte se, že mohou hostovat větší kódové základny a podporovat spolupráci s růstem vašeho týmu, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Zabezpečení: Jelikož integrace mohou být často slabým místem, potřebujete robustní zabezpečení. Ujistěte se, že platforma podporuje osvědčené postupy integrace pro řízení přístupu, ochranu dat a autentizaci, aby byla zajištěna ochrana citlivých dat a úryvků kódu.
- Adaptabilita: Požadavky vašeho vývojového týmu se budou lišit od projektu k projektu. Potřebujete možnosti přizpůsobení, abyste mohli konfigurovat nastavení a vnést adaptabilitu do svých vývojových pracovních postupů.
- Cena: Některé integrace vám pomohou začít zdarma a zavádějí ceny na vyšších úrovních s pokročilými požadavky. Jiné mohou vyžadovat předplatné hned od začátku. Posuďte cenový model v závislosti na svém rozpočtu a vyberte si ten, který vám vyhovuje.
10 nejlepších integrací GitHubu pro rok 2024
Bez dalších okolků, zde je náš seznam deseti nejlepších integrací, které zdůrazňují vývoj softwaru pomocí GitHubu:
1. ClickUp
Integrace ClickUp a GitHub je perfektní kombinace. ClickUp je platforma pro správu projektů a produktivitu, která se integruje s GitHubem, aby usnadnila plynulou spolupráci a zefektivnila vývoj.
Zde je přehled jeho funkcí, díky kterým je vhodný pro integraci s GitHubem:
Správa úkolů
ClickUp nabízí robustní funkce pro správu úkolů, které týmům umožňují vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly prostřednictvím centralizovaného dashboardu. Tato funkce je v souladu s GitHub issues a pulls requests, což usnadňuje správu vývojových aktivit a stanovení priorit úkolů na základě závislostí.
Spolupráce v reálném čase
Díky funkcím jako komentáře, zmínky a chat bude pro vývojové týmy snazší komunikovat a spolupracovat v reálném čase. I funkce sdílení dokumentů se pro GitHub ukazuje jako přínosná. Týmy mohou tyto funkce pro spolupráci využívat k diskusi o změnách kódu, kontrole kódu, sdílení zpětné vazby a koordinaci aktivit přímo v ClickUp.
ClickUp Universal Search
ClickUp Universal Search umožňuje uživatelům vyhledávat, třídit a filtrovat v celém vývojovém ekosystému. Od dokumentů nahraných do ClickUp, aplikace GitHub, repozitářů a dalších. Nejdůležitější je, že funkce Universal Search je velmi intuitivní a personalizuje vaše výsledky vyhledávání při každé iteraci, aby bylo vyhledávání snazší!
Agilní vývoj
ClickUp poskytuje funkce, jako jsou Kanban tabule a plánování sprintů, které podporují agilní metodiky pro vývoj softwaru. Pomocí těchto zobrazení projektů mohou členové týmu pohodlně spravovat a vizualizovat problémy a úkoly GitHubu, aby spojili agilní postupy s DevOps a mohli rychle a spolehlivě vydávat aktualizované verze.
Přizpůsobení pracovního postupu
ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy, které odpovídají vývojovým stylům a procesům týmu. Taková flexibilita umožňuje integraci s GitHubem podle jedinečných požadavků týmu nebo projektu.
Šablony pro vývoj softwaru
Prozkoumejte bohatou knihovnu ClickUp, která obsahuje řadu konfigurovatelných šablon pro různé případy použití a odvětví. Mezi několika možnostmi vám šablony pro vývoj softwaru umožňují začít okamžitě, místo abyste museli vše vytvářet od nuly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si pracovní prostor do prostorů, složek a seznamů, abyste získali detailní přehled o svém projektu.
- Přizpůsobte úkoly pomocí více než 35 aplikací ClickApps v závislosti na požadavcích projektu, od sprintů po automatizaci.
- Vizualizujte svůj projekt ve více než 15 zobrazeních, abyste měli jistotu, že vám nic neunikne.
- Automatizujte rutinní a opakující se práci pomocí více než 50 akcí, spouštěčů a podmínek.
- Spolupracujte prostřednictvím tabulek, chatů, komentářů, e-mailů a dalších nástrojů.
Omezení ClickUp
- S integracemi mohou pracovat pouze vlastníci a administrátoři, hosté k nim nemají přístup.
- Funkce se mohou mírně překrývat, což ztěžuje vymezení odpovědností mezi ClickUp a GitHub.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (9 389 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (4 009 hlasů)
2. Jenkins
Jenkins je populární open-source automatizační server. Je obzvláště užitečný při automatizaci sestavování, testování, dokumentování, balení, přípravy, analýzy, nasazování a revize kódů během vývojových cyklů.
Jakmile vývojáři změní zdrojový kód v úložišti GitHub, Jenkins automaticky převezme kontrolu a spustí následné akce, aby dosáhl stabilní kodové základny.
Nejlepší funkce Jenkins
- Získejte přístup k více než 1800 pluginům, abyste mohli rozšířit a přizpůsobit Jenkins podle požadavků projektu.
- Používejte flexibilní a přizpůsobitelné pipeline jako kód, který týmům umožňuje popsat a verzovat celý proces CI/CD.
- Zobrazte stav projektu, historii sestavení a další důležité informace na centralizovaném dashboardu v reálném čase.
- Vytvářejte a testujte úkoly napříč více uzly nebo agenty, abyste úkoly paralelizovali a zkrátili vývojové lhůty.
- Zúčastněte se veřejných setkání, která se konají každý měsíc, a pomozte vylepšit Jenkins.
Omezení Jenkins
- Architektura s jedním serverem, která omezuje zdroje v rámci jednoho počítače, virtuálního stroje nebo kontejneru.
- Není cloudový, což představuje problémy s přístupností, zejména v prostředí vzdáleného vývoje.
Ceny Jenkins
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,4/5,0 (488 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (552 recenzí)
3. Progress Chef
Progress Chef je nástroj pro správu konfigurace, dodržování předpisů a zabezpečení v rámci produktového portfolia Progress. Transformuje infrastrukturu jako kód, který mohou uživatelé automatizovat pro konfiguraci, nasazení a správu serverů.
Týmy mohou zefektivnit automatizaci aplikační infrastruktury připojením kuchařek a konfigurací Chef do systému správy verzí GitHub, aby zajistily konzistenci, škálovatelnost a sledovatelnost v různých vývojových prostředích.
Nejlepší funkce Progress Chef
- Definujte a spravujte konfigurace infrastruktury jako kód pro opakovatelné poskytování zdrojů a intuitivní automatizaci.
- Vyberte si z knihovny předem připravených kuchařek, zdrojů a integrací s jinými systémy (kromě GitHubu) pro rychlé nasazení.
- Zbavte se správy konfigurace a přijměte správu shody pro větší soulad s předpisy.
- Kontrolujte vývojové pracovní postupy a zajistěte dodržování platných zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů a regulačních požadavků.
- Vyberte si z flexibilních možností nasazení, ať už na místě, prostřednictvím cloudu nebo v hybridním prostředí.
Omezení Progress Chef
- Master Node na Chef je konfigurovatelný pouze na Linux/Unix, což brání implementaci, zejména v jiných prostředích.
- Náročná křivka učení a omezená dokumentace
Ceny Progress Chef
- Vlastní ceny pro modely nasazení a tržiště (Azure, AWS atd.)
Hodnocení a recenze Progress Chef
- G2: 4,2/5,0 (87 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (3 recenze)
4. Drone. io
Drone. io je kontejnerová platforma CI/CD (kontinuální integrace/kontinuální dodávka), která automatizuje procesy vývoje softwaru. Využívá kontejnerizaci k vytváření konzistentních a reprodukovatelných úkolů sestavování a nasazování aplikací v izolovaných prostředích. Integrace s GitHubem vylepšuje proces CI/CD prostřednictvím automatizace a paralelizace.
Nejlepší funkce Drone.io
- Pracujte na jakémkoli operačním systému nebo architektuře, včetně Linux x64, ARM, ARM 64 a Windows x64.
- Používejte jakýkoli jazyk, databázi nebo službu, která funguje v kontejneru.
- Vyberte si z tisíců připravených pluginů nebo přispějte do knihovny vytvořením a odesláním vlastního pluginu.
- Přizpůsobte si vývojové prostředí pomocí přizpůsobení řízení přístupu, schvalovacích pracovních postupů, rozšíření syntaxe YAML, správy tajných údajů a dalších funkcí.
- Integrujte GitHub nebo jeho alternativy, jako jsou Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs a další.
Omezení Drone.io
- Protokoly sestavení mají tendenci zaostávat za sestavením o několik sekund nebo dokonce minut.
- Nedostatečná podpora ladění ztěžuje lokalizaci problémů.
Ceny Drone.io
- Zdarma: Open-Source Edition pod licencí Apache2
- Individuální ceny: Enterprise Edition v rámci licence Plyform Small Business
Hodnocení a recenze Drone.io
- G2: 4,3/5,0 (21 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (3 recenze)
5. CloudBees CodeShip
CloudBees CodeShip je cloudová platforma CI/CD, která zjednodušuje a automatizuje životní cyklus vývoje softwaru. Propojte ji s GitHubem a spouštějte sestavení a nasazení v reakci na události, jako jsou pull requesty, commity atd. Taková automatizace zefektivňuje dodávací pipeline a zrychluje vývojové cykly.
Nejlepší funkce CloudBees CodeShip
- Definujte přizpůsobitelné a flexibilní pipeline pro vytváření a nasazování jedinečných projektů v závislosti na požadavcích.
- Komunikujte přes různé kanály, jako je Slack, e-mail atd., abyste udrželi prostředí pro spolupráci.
- Nastavte automatizaci a integraci s GitHubem a dalšími nástroji pro správu projektů pomocí dobře zdokumentovaného API.
- Automaticky škálujte zdroje sledováním požadavků na sestavení pro optimální využití zdrojů.
- Získejte přehled o výkonu sestavení a umožněte týmům vylepšovat a přepracovávat CI/CD pipeline.
Omezení CloudBees CodeShip
- Chybí mu velikost komunity a podpora, kterou nabízejí jeho konkurenti.
- Omezené funkce, i v placených verzích
Ceny CloudBees CodeShip
CloudBees CodeShip Basic:
- Starter: 49 $ měsíčně
- Essential: 99 $ měsíčně
- Výkon: 399 $ za měsíc
CloudBees CodeShip Pro:
- Výkon malé instance: 75 $ za sestavení za měsíc
- Výkon střední instance: 149 $ za sestavení za měsíc
- Výkon velkých instancí: 299 $ za sestavení za měsíc
- Obrovský výkon instance: 599 $ za sestavení za měsíc
- Masivní výkon instance: 1199 $ za sestavení za měsíc
Hodnocení a recenze CloudBees CodeShip
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5,0 (15 recenzí)
6. Red Hat Codenvy
Red Hat Codenvy je cloudové integrované vývojové prostředí (IDE) založené na Eclipse Che. Je součástí Red Hat OpenShift Dev Spaces, které využívají Kubernetes a kontejnery pro kolaborativní pracovní prostor zaměřený na kódování, vytváření, testování a spouštění aplikací.
Propojte se s GitHubem a můžete dále zefektivnit vývojové procesy prostřednictvím integrovaného kódování, testování a nasazení v konzistentním, bezpečném a bezkonfiguračním IDE.
Nejlepší funkce Red Hat Codenvy
- Využijte kontejnerizovaný editor kódu, díky kterému se můžete soustředit na kód, a ne na infrastrukturu nebo složitosti správy Kubernetes.
- Kódujte, testujte nebo nasazujte odkudkoli pomocí webového IDE, které je přístupné oprávněným uživatelům.
- Definujte vývojové prostředí jako kód pomocí devfile, který přizpůsobuje alokaci zdrojů, kontejnery, repozitáře atd.
- Používejte vysoce kvalitní certifikované nástroje a technologie ze sady Red Hat k vytváření aplikací na podnikové úrovni.
- Zapojte vývojáře za pouhé dvě minuty
Omezení Red Hat Codenvy
- Vyžaduje značnou šířku pásma pro plynulé nasazení, jinak může být pomalý a zpožděný.
- Uživatelské rozhraní je poměrně neohrabané a zastaralé, což ztěžuje práci s ním.
Ceny Red Hat Codenvy
- Open-source a zdarma
Hodnocení a recenze Red Hat Codenvy
- G2: 4,2/5,0 (64 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (465 recenzí)
7. Travis CI
Travis CI je cloudová služba pro kontinuální integraci, která automatizuje vytváření, testování a nasazování IT projektů. Integrací se systémy pro správu verzí, jako je GitHub, můžete automaticky spouštět sestavení v reakci na změny provedené v úložišti. Integrace také zajišťuje, že změny kódu jsou před sloučením s hlavní kódovou základnou testovány na konzistenci a spolehlivost.
Nejlepší funkce Travis CI
- Využijte vícejazyčnou matici sestavení pro paralelní provádění sestavení a zrychlete tak časové osy sestavení a testování.
- Nakonfigurujte vlastní fáze sestavení, včetně testování, nasazení atd., abyste definovali vývojové cykly v závislosti na požadavcích projektu.
- Opakovaně používejte dříve stažené balíčky a artefakty k ukládání závislostí do mezipaměti a zrychlení doby sestavení.
- Vytvářejte a testujte pull requesty pomocí automatizace jedním příkazem, abyste mohli posoudit všechny změny kódu před sloučením s hlavní kódovou základnou.
- Spouštějte a testujte současně v různých prostředích a operačních systémech.
Omezení Travis CI
- Možnosti přizpůsobení jsou poměrně omezené, zejména ve srovnání s alternativami, jako je Jenkins.
- Ačkoli nabízí komplexní testovací a ladicí zprávy, nejsou jasné ani přehledné.
Ceny Travis CI
- Starter: 69 $ měsíčně
- Core: 249 $ měsíčně
- Pro: 794 $+ za měsíc
- Enterprise (vlastní hosting): 34 $+ za měsíc
K dispozici jsou také podnikové plány s individuálními cenami.
Hodnocení a recenze Travis CI
- G2: 4,5/5,0 (90 recenzí)
- Capterra: 4,1/5,0 (128 recenzí)
8. Circle CI
Circle CI je cloudová platforma CI/CD, která automatizuje životní cyklus vývoje aplikací. Vývojáři ji mohou používat k psaní nebo úpravám kódu, vytváření a testování komponent a nasazování změn kódu, přičemž se mohou soustředit na rychlost a spolehlivost. GitHub nabízí další úroveň testování před nasazením, která pomáhá udržovat kvalitu kódu.
Nejlepší funkce Circle CI
- Využijte opakovaně použitelné konfigurační balíčky zvané orbs z registru orbů k zefektivnění definice složitých pracovních postupů sestavování a nasazování.
- Sdílejte soubory a adresáře mezi úlohami nebo projekty a usnadněte si tak spolupráci díky plynulému přenosu dat a správě závislostí.
- Pomocí konfiguračních souborů YAML definujte vlastní pracovní postupy sestavování a nasazování pro vyšší flexibilitu a správu verzí.
- Zrychlete sestavování díky pokročilému ukládání do mezipaměti závislostí, artefaktů a vrstev Dockeru.
- Zajistěte bezpečnost pipeline prostřednictvím OpenID Connect a využijte špičkovou ochranu v souladu s FedRAMP a SOC 2 Type II.
Omezení Circle CI
- Počáteční nastavení a odpovídající křivka učení jsou složitější než u jiných nástrojů.
- I ta nejmenší syntaktická chyba může způsobit selhání pipeline a úprava úloh je složitá.
Ceny Circle CI
- Zdarma: 0 $
- Výkon: 15 $ za měsíc
- Rozsah: 2000 $ měsíčně
- Server (vlastní hosting): Individuální ceny
Hodnocení a recenze Circle CI
- G2: 4,4/5,0 (499 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (90 recenzí)
9. Disbug
Disbug je nástroj navržený pro usnadnění procesu ladění aplikací. Omezuje zbytečné dohadování mezi vlastníkem aplikace, týmem QA nebo testerem a vývojářem, protože první z nich může zachytit chyby pomocí snímků obrazovky, nahrávek, protokolů konzole, protokolů sítě a událostí uživatelů.
Poté mohou tyto prostředky nahrát přímo do nástroje pro správu projektů, aby přidali kontext a význam k danému problému.
Nejlepší funkce Disbug
- Pomocí screencastu a komentáře vizuálně rozveďte problém. Kreslete na obrazovku a zároveň komentujte, abyste dosáhli efektivní komunikace.
- Pořizujte snímky obrazovky, přidávejte k nim poznámky a sdílejte je, abyste problém podrobněji vysvětlili.
- Získejte ucelený kontext hlášení o chybách pomocí protokolů konzole, protokolů sítě, akcí uživatelů, podrobností o prohlížeči, operačních systémech a dalších informací.
- Upravujte obsah webových stránek a designové prvky v reálném čase a získejte okamžitou zpětnou vazbu k různým změnám a designovým rozhodnutím.
- Integrujte s komplexními platformami pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com a další.
Omezení Disbug
- Poměrně nový nástroj, což znamená, že je stále ve vývoji a vydání vylepšené verze bude ještě nějakou dobu trvat.
- Nenabízí bezplatnou verzi, což je pro účely ladění poměrně nákladné.
Ceny Disbug
- Startup: 49 $ měsíčně
- Podnikání: 99 $ měsíčně
- Agentura: 249 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Disbug
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Jira
Jira je populární řešení pro správu projektů a sledování problémů vyvinuté společností Atlassian. Nachází široké uplatnění v IT průmyslu pro plánování, sledování a správu projektů, úkolů a problémů.
Nastavení Jira s GitHubem posiluje spolupráci mezi vývojovými a projektovými týmy, protože usnadňuje sledování změn kódu, propojení commitů s konkrétními problémy a zefektivnění pracovních postupů.
Nejlepší funkce Jira
- Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly pomocí komplexní sady specializovaných nástrojů pro efektivní správu úkolů a projektů.
- Použijte tabule Scrum a Kanban k implementaci agilních metodik iterativního a inkrementálního vývoje.
- Definujte, prohlížejte a koordinujte časové osy projektů, milníky a vydání pomocí dynamických plánů.
- Automatizujte opakující se a rutinní úkoly nebo pracovní postupy definováním obchodních pravidel, abyste zachovali objektivitu a konzistenci a zároveň ušetřili čas.
- Vyhledávejte soubory, složky a další soubory související s projektem pomocí výkonných funkcí vyhledávání a filtrování.
Omezení Jira
- Jira sice nabízí automatizaci formulářů, ale ve srovnání s alternativami Jira, jako je ClickUp, podává nevýrazný výkon.
- U složitých projektů zahrnujících velký počet sprintů a úkolů dochází k znatelnému zpoždění výkonu.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,15 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 16 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5,0 (5 724 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (13 926 recenzí)
Vylepšete správu verzí pomocí správné integrace GitHub
Výše uvedené nástroje nabízejí něco jedinečného pro cyklus vývoje softwaru. Například ClickUp a Jira přidávají do vývojového procesu robustní správu projektů a dodávky, díky čemuž je proces komplexnější a předvídatelnější.
Vyberte si podle konkrétních požadavků svého projektu. Zaregistrujte se a používejte ClickUp s GitHubem a získejte dvojnásobnou výhodu!