ClickUp blog
Top 10 integrací GitHub pro společný vývoj kódu

Top 10 integrací GitHub pro společný vývoj kódu

Engineering Team
Engineering Team
11. dubna 2024

GitHub je rájem pro vývojáře. Vývojáři ukládají a spravují svůj zdrojový kód v distribuovaných repozitářích GitHub, což umožňuje více přispěvatelům pracovat na projektu současně. Taková spolupráce zvyšuje produktivitu o 22 %, urychluje opravy zranitelností 7x a zkracuje dobu zapracování o 80 %.

Jako systém pro správu verzí umožňuje vývojářům sledovat a kontrolovat změny, spravovat větve a slučovat kódy. To je možné díky funkcím, jako je sledování problémů, žádosti o stažení, správa projektů a další.

S takovými hmatatelnými výhodami není divu, že téměř 100 milionů vývojářů používá tuto webovou platformu k vytváření, objevování a přispívání do více než 420 milionů projektů. Ačkoli platforma vzkvétá, můžete její možnosti ještě více rozšířit pomocí integrací GitHub.

Co byste měli hledat v integracích GitHubu?

Než se ponoříte do našeho seznamu nejlepších integrací GitHubu, zde je několik věcí, na které byste měli při výběru dbát. Jsou to:

  • Kompatibilita: Ujistěte se, že integrace je kompatibilní s programovacími jazyky, frameworky a nástroji, které preferuje váš vývojový tým. Musí se hladce integrovat do stávajícího technologického stacku.
  • Funkčnost: Analyzujte funkce a vlastnosti, které integrace nabízí. V závislosti na vašich požadavcích můžete potřebovat konkrétní funkce, jako jsou nástroje pro kontrolu kódu, kontinuální integrace, automatizované testování, kontinuální nasazování, řízení projektů atd.
  • Snadné použití: I když jsou integrace GitHubu určeny pro vývojáře, měly by být velmi uživatelsky přívětivé. Měly by se snadno nastavovat a pomáhat zjednodušit vývojové pracovní postupy.
  • Dokumentace: Přístup k dokumentaci platformy pomáhá vývojářům nastavit integrace jednoduše, bezpečně a spolehlivě. Hledejte možnosti, které nabízejí jasnou a transparentní dokumentaci. Naštěstí je většina z nich k dispozici na GitHub Marketplace.
  • Podpora komunity: Vzhledem k tomu, že GitHub je prosperující komunitní platforma pro vývojáře softwaru, budete chtít, aby se totéž přeneslo i na integrace. Prozkoumejte integrace, které mají aktivní komunitu. Tento aspekt se hodí, když potřebujete průběžnou podporu, opravy chyb a kompatibilitu s budoucími aktualizacemi GitHubu.
  • Škálovatelnost: Chcete nastavit integrace, které se budou přizpůsobovat vašim vývojovým potřebám. Ujistěte se, že mohou hostovat větší kódové základny a podporovat spolupráci s růstem vašeho týmu, aniž by došlo ke snížení výkonu.
  • Zabezpečení: Jelikož integrace mohou být často slabým místem, potřebujete robustní zabezpečení. Ujistěte se, že platforma podporuje osvědčené postupy integrace pro řízení přístupu, ochranu dat a autentizaci, aby byla zajištěna ochrana citlivých dat a úryvků kódu.
  • Adaptabilita: Požadavky vašeho vývojového týmu se budou lišit od projektu k projektu. Potřebujete možnosti přizpůsobení, abyste mohli konfigurovat nastavení a vnést adaptabilitu do svých vývojových pracovních postupů.
  • Cena: Některé integrace vám pomohou začít zdarma a zavádějí ceny na vyšších úrovních s pokročilými požadavky. Jiné mohou vyžadovat předplatné hned od začátku. Posuďte cenový model v závislosti na svém rozpočtu a vyberte si ten, který vám vyhovuje.

10 nejlepších integrací GitHubu pro rok 2024

Bez dalších okolků, zde je náš seznam deseti nejlepších integrací, které zdůrazňují vývoj softwaru pomocí GitHubu:

1. ClickUp

Integrace ClickUp a GitHub je perfektní kombinace. ClickUp je platforma pro správu projektů a produktivitu, která se integruje s GitHubem, aby usnadnila plynulou spolupráci a zefektivnila vývoj.

Zde je přehled jeho funkcí, díky kterým je vhodný pro integraci s GitHubem:

Správa úkolů

ClickUp 3.0 Zjednodušené zobrazení seznamu v tmavém režimu
Efektivní správa úkolů v ClickUp

ClickUp nabízí robustní funkce pro správu úkolů, které týmům umožňují vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly prostřednictvím centralizovaného dashboardu. Tato funkce je v souladu s GitHub issues a pulls requests, což usnadňuje správu vývojových aktivit a stanovení priorit úkolů na základě závislostí.

Spolupráce v reálném čase

společná živá editace v ClickUp Docs
Spolupracujte s vývojovými týmy v reálném čase pomocí ClickUp

Díky funkcím jako komentáře, zmínky a chat bude pro vývojové týmy snazší komunikovat a spolupracovat v reálném čase. I funkce sdílení dokumentů se pro GitHub ukazuje jako přínosná. Týmy mohou tyto funkce pro spolupráci využívat k diskusi o změnách kódu, kontrole kódu, sdílení zpětné vazby a koordinaci aktivit přímo v ClickUp.

ClickUp Universal Search

ClickUp 3.0 Zjednodušená funkce univerzálního vyhledávání
Najděte cokoli odkudkoli pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp

ClickUp Universal Search umožňuje uživatelům vyhledávat, třídit a filtrovat v celém vývojovém ekosystému. Od dokumentů nahraných do ClickUp, aplikace GitHub, repozitářů a dalších. Nejdůležitější je, že funkce Universal Search je velmi intuitivní a personalizuje vaše výsledky vyhledávání při každé iteraci, aby bylo vyhledávání snazší!

Agilní vývoj

Spravujte sprinty v zobrazení tabule
Používejte Kanban tabule na ClickUp pro efektivní plánování sprintů

ClickUp poskytuje funkce, jako jsou Kanban tabule a plánování sprintů, které podporují agilní metodiky pro vývoj softwaru. Pomocí těchto zobrazení projektů mohou členové týmu pohodlně spravovat a vizualizovat problémy a úkoly GitHubu, aby spojili agilní postupy s DevOps a mohli rychle a spolehlivě vydávat aktualizované verze.

Přizpůsobení pracovního postupu

Příklad podpory pracovního postupu v ClickUp Mind Maps
Definujte různé fáze sestavení pomocí přizpůsobených pracovních postupů v ClickUp

ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy, které odpovídají vývojovým stylům a procesům týmu. Taková flexibilita umožňuje integraci s GitHubem podle jedinečných požadavků týmu nebo projektu.

Šablony pro vývoj softwaru

Sledujte záznamy o změnách pomocí šablon ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Sledujte záznamy o změnách pomocí šablon ClickUp.

Prozkoumejte bohatou knihovnu ClickUp, která obsahuje řadu konfigurovatelných šablon pro různé případy použití a odvětví. Mezi několika možnostmi vám šablony pro vývoj softwaru umožňují začít okamžitě, místo abyste museli vše vytvářet od nuly.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Uspořádejte si pracovní prostor do prostorů, složek a seznamů, abyste získali detailní přehled o svém projektu.
  • Přizpůsobte úkoly pomocí více než 35 aplikací ClickApps v závislosti na požadavcích projektu, od sprintů po automatizaci.
  • Vizualizujte svůj projekt ve více než 15 zobrazeních, abyste měli jistotu, že vám nic neunikne.
  • Automatizujte rutinní a opakující se práci pomocí více než 50 akcí, spouštěčů a podmínek.
  • Spolupracujte prostřednictvím tabulek, chatů, komentářů, e-mailů a dalších nástrojů.

Omezení ClickUp

  • S integracemi mohou pracovat pouze vlastníci a administrátoři, hosté k nim nemají přístup.
  • Funkce se mohou mírně překrývat, což ztěžuje vymezení odpovědností mezi ClickUp a GitHub.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
  • Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
  • Enterprise: Individuální ceny
  • ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5,0 (9 389 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5,0 (4 009 hlasů)

2. Jenkins

Dashboard Jenkins
Jenkins dashboard via Wikipedia

Jenkins je populární open-source automatizační server. Je obzvláště užitečný při automatizaci sestavování, testování, dokumentování, balení, přípravy, analýzy, nasazování a revize kódů během vývojových cyklů.

Jakmile vývojáři změní zdrojový kód v úložišti GitHub, Jenkins automaticky převezme kontrolu a spustí následné akce, aby dosáhl stabilní kodové základny.

Nejlepší funkce Jenkins

  • Získejte přístup k více než 1800 pluginům, abyste mohli rozšířit a přizpůsobit Jenkins podle požadavků projektu.
  • Používejte flexibilní a přizpůsobitelné pipeline jako kód, který týmům umožňuje popsat a verzovat celý proces CI/CD.
  • Zobrazte stav projektu, historii sestavení a další důležité informace na centralizovaném dashboardu v reálném čase.
  • Vytvářejte a testujte úkoly napříč více uzly nebo agenty, abyste úkoly paralelizovali a zkrátili vývojové lhůty.
  • Zúčastněte se veřejných setkání, která se konají každý měsíc, a pomozte vylepšit Jenkins.

Omezení Jenkins

  • Architektura s jedním serverem, která omezuje zdroje v rámci jednoho počítače, virtuálního stroje nebo kontejneru.
  • Není cloudový, což představuje problémy s přístupností, zejména v prostředí vzdáleného vývoje.

Ceny Jenkins

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Jenkins

  • G2: 4,4/5,0 (488 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5,0 (552 recenzí)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard
Progress Chef Dashboard

Progress Chef je nástroj pro správu konfigurace, dodržování předpisů a zabezpečení v rámci produktového portfolia Progress. Transformuje infrastrukturu jako kód, který mohou uživatelé automatizovat pro konfiguraci, nasazení a správu serverů.

Týmy mohou zefektivnit automatizaci aplikační infrastruktury připojením kuchařek a konfigurací Chef do systému správy verzí GitHub, aby zajistily konzistenci, škálovatelnost a sledovatelnost v různých vývojových prostředích.

Nejlepší funkce Progress Chef

  • Definujte a spravujte konfigurace infrastruktury jako kód pro opakovatelné poskytování zdrojů a intuitivní automatizaci.
  • Vyberte si z knihovny předem připravených kuchařek, zdrojů a integrací s jinými systémy (kromě GitHubu) pro rychlé nasazení.
  • Zbavte se správy konfigurace a přijměte správu shody pro větší soulad s předpisy.
  • Kontrolujte vývojové pracovní postupy a zajistěte dodržování platných zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů a regulačních požadavků.
  • Vyberte si z flexibilních možností nasazení, ať už na místě, prostřednictvím cloudu nebo v hybridním prostředí.

Omezení Progress Chef

  • Master Node na Chef je konfigurovatelný pouze na Linux/Unix, což brání implementaci, zejména v jiných prostředích.
  • Náročná křivka učení a omezená dokumentace

Ceny Progress Chef

  • Vlastní ceny pro modely nasazení a tržiště (Azure, AWS atd.)

Hodnocení a recenze Progress Chef

  • G2: 4,2/5,0 (87 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5,0 (3 recenze)

4. Drone. io

Dashboard Drone.io
Dashboard Drone.io

Drone. io je kontejnerová platforma CI/CD (kontinuální integrace/kontinuální dodávka), která automatizuje procesy vývoje softwaru. Využívá kontejnerizaci k vytváření konzistentních a reprodukovatelných úkolů sestavování a nasazování aplikací v izolovaných prostředích. Integrace s GitHubem vylepšuje proces CI/CD prostřednictvím automatizace a paralelizace.

Nejlepší funkce Drone.io

  • Pracujte na jakémkoli operačním systému nebo architektuře, včetně Linux x64, ARM, ARM 64 a Windows x64.
  • Používejte jakýkoli jazyk, databázi nebo službu, která funguje v kontejneru.
  • Vyberte si z tisíců připravených pluginů nebo přispějte do knihovny vytvořením a odesláním vlastního pluginu.
  • Přizpůsobte si vývojové prostředí pomocí přizpůsobení řízení přístupu, schvalovacích pracovních postupů, rozšíření syntaxe YAML, správy tajných údajů a dalších funkcí.
  • Integrujte GitHub nebo jeho alternativy, jako jsou Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs a další.

Omezení Drone.io

  • Protokoly sestavení mají tendenci zaostávat za sestavením o několik sekund nebo dokonce minut.
  • Nedostatečná podpora ladění ztěžuje lokalizaci problémů.

Ceny Drone.io

  • Zdarma: Open-Source Edition pod licencí Apache2
  • Individuální ceny: Enterprise Edition v rámci licence Plyform Small Business

Hodnocení a recenze Drone.io

  • G2: 4,3/5,0 (21 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5,0 (3 recenze)

5. CloudBees CodeShip

CI dashboard CloudBees Codeship
CI dashboard CloudBees Codeship

CloudBees CodeShip je cloudová platforma CI/CD, která zjednodušuje a automatizuje životní cyklus vývoje softwaru. Propojte ji s GitHubem a spouštějte sestavení a nasazení v reakci na události, jako jsou pull requesty, commity atd. Taková automatizace zefektivňuje dodávací pipeline a zrychluje vývojové cykly.

Nejlepší funkce CloudBees CodeShip

  • Definujte přizpůsobitelné a flexibilní pipeline pro vytváření a nasazování jedinečných projektů v závislosti na požadavcích.
  • Komunikujte přes různé kanály, jako je Slack, e-mail atd., abyste udrželi prostředí pro spolupráci.
  • Nastavte automatizaci a integraci s GitHubem a dalšími nástroji pro správu projektů pomocí dobře zdokumentovaného API.
  • Automaticky škálujte zdroje sledováním požadavků na sestavení pro optimální využití zdrojů.
  • Získejte přehled o výkonu sestavení a umožněte týmům vylepšovat a přepracovávat CI/CD pipeline.

Omezení CloudBees CodeShip

  • Chybí mu velikost komunity a podpora, kterou nabízejí jeho konkurenti.
  • Omezené funkce, i v placených verzích

Ceny CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

  • Starter: 49 $ měsíčně
  • Essential: 99 $ měsíčně
  • Výkon: 399 $ za měsíc

CloudBees CodeShip Pro:

  • Výkon malé instance: 75 $ za sestavení za měsíc
  • Výkon střední instance: 149 $ za sestavení za měsíc
  • Výkon velkých instancí: 299 $ za sestavení za měsíc
  • Obrovský výkon instance: 599 $ za sestavení za měsíc
  • Masivní výkon instance: 1199 $ za sestavení za měsíc

Hodnocení a recenze CloudBees CodeShip

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,6/5,0 (15 recenzí)

6. Red Hat Codenvy

Správa Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3
Správa Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3

Red Hat Codenvy je cloudové integrované vývojové prostředí (IDE) založené na Eclipse Che. Je součástí Red Hat OpenShift Dev Spaces, které využívají Kubernetes a kontejnery pro kolaborativní pracovní prostor zaměřený na kódování, vytváření, testování a spouštění aplikací.

Propojte se s GitHubem a můžete dále zefektivnit vývojové procesy prostřednictvím integrovaného kódování, testování a nasazení v konzistentním, bezpečném a bezkonfiguračním IDE.

Nejlepší funkce Red Hat Codenvy

  • Využijte kontejnerizovaný editor kódu, díky kterému se můžete soustředit na kód, a ne na infrastrukturu nebo složitosti správy Kubernetes.
  • Kódujte, testujte nebo nasazujte odkudkoli pomocí webového IDE, které je přístupné oprávněným uživatelům.
  • Definujte vývojové prostředí jako kód pomocí devfile, který přizpůsobuje alokaci zdrojů, kontejnery, repozitáře atd.
  • Používejte vysoce kvalitní certifikované nástroje a technologie ze sady Red Hat k vytváření aplikací na podnikové úrovni.
  • Zapojte vývojáře za pouhé dvě minuty

Omezení Red Hat Codenvy

  • Vyžaduje značnou šířku pásma pro plynulé nasazení, jinak může být pomalý a zpožděný.
  • Uživatelské rozhraní je poměrně neohrabané a zastaralé, což ztěžuje práci s ním.

Ceny Red Hat Codenvy

  • Open-source a zdarma

Hodnocení a recenze Red Hat Codenvy

  • G2: 4,2/5,0 (64 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5,0 (465 recenzí)

7. Travis CI

Dashboard Travis CI
Travis CI dashboard prostřednictvím Software Advice

Travis CI je cloudová služba pro kontinuální integraci, která automatizuje vytváření, testování a nasazování IT projektů. Integrací se systémy pro správu verzí, jako je GitHub, můžete automaticky spouštět sestavení v reakci na změny provedené v úložišti. Integrace také zajišťuje, že změny kódu jsou před sloučením s hlavní kódovou základnou testovány na konzistenci a spolehlivost.

Nejlepší funkce Travis CI

  • Využijte vícejazyčnou matici sestavení pro paralelní provádění sestavení a zrychlete tak časové osy sestavení a testování.
  • Nakonfigurujte vlastní fáze sestavení, včetně testování, nasazení atd., abyste definovali vývojové cykly v závislosti na požadavcích projektu.
  • Opakovaně používejte dříve stažené balíčky a artefakty k ukládání závislostí do mezipaměti a zrychlení doby sestavení.
  • Vytvářejte a testujte pull requesty pomocí automatizace jedním příkazem, abyste mohli posoudit všechny změny kódu před sloučením s hlavní kódovou základnou.
  • Spouštějte a testujte současně v různých prostředích a operačních systémech.

Omezení Travis CI

  • Možnosti přizpůsobení jsou poměrně omezené, zejména ve srovnání s alternativami, jako je Jenkins.
  • Ačkoli nabízí komplexní testovací a ladicí zprávy, nejsou jasné ani přehledné.

Ceny Travis CI

  • Starter: 69 $ měsíčně
  • Core: 249 $ měsíčně
  • Pro: 794 $+ za měsíc
  • Enterprise (vlastní hosting): 34 $+ za měsíc

K dispozici jsou také podnikové plány s individuálními cenami.

Hodnocení a recenze Travis CI

  • G2: 4,5/5,0 (90 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5,0 (128 recenzí)

8. Circle CI

Dashboard webové aplikace Circle CI
Dashboard webové aplikace Circle CI

Circle CI je cloudová platforma CI/CD, která automatizuje životní cyklus vývoje aplikací. Vývojáři ji mohou používat k psaní nebo úpravám kódu, vytváření a testování komponent a nasazování změn kódu, přičemž se mohou soustředit na rychlost a spolehlivost. GitHub nabízí další úroveň testování před nasazením, která pomáhá udržovat kvalitu kódu.

Nejlepší funkce Circle CI

  • Využijte opakovaně použitelné konfigurační balíčky zvané orbs z registru orbů k zefektivnění definice složitých pracovních postupů sestavování a nasazování.
  • Sdílejte soubory a adresáře mezi úlohami nebo projekty a usnadněte si tak spolupráci díky plynulému přenosu dat a správě závislostí.
  • Pomocí konfiguračních souborů YAML definujte vlastní pracovní postupy sestavování a nasazování pro vyšší flexibilitu a správu verzí.
  • Zrychlete sestavování díky pokročilému ukládání do mezipaměti závislostí, artefaktů a vrstev Dockeru.
  • Zajistěte bezpečnost pipeline prostřednictvím OpenID Connect a využijte špičkovou ochranu v souladu s FedRAMP a SOC 2 Type II.

Omezení Circle CI

  • Počáteční nastavení a odpovídající křivka učení jsou složitější než u jiných nástrojů.
  • I ta nejmenší syntaktická chyba může způsobit selhání pipeline a úprava úloh je složitá.

Ceny Circle CI

  • Zdarma: 0 $
  • Výkon: 15 $ za měsíc
  • Rozsah: 2000 $ měsíčně
  • Server (vlastní hosting): Individuální ceny

Hodnocení a recenze Circle CI

  • G2: 4,4/5,0 (499 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5,0 (90 recenzí)

9. Disbug

Integrace Disbug s GitHubem
Disbug integrace s GitHubem

Disbug je nástroj navržený pro usnadnění procesu ladění aplikací. Omezuje zbytečné dohadování mezi vlastníkem aplikace, týmem QA nebo testerem a vývojářem, protože první z nich může zachytit chyby pomocí snímků obrazovky, nahrávek, protokolů konzole, protokolů sítě a událostí uživatelů.

Poté mohou tyto prostředky nahrát přímo do nástroje pro správu projektů, aby přidali kontext a význam k danému problému.

Nejlepší funkce Disbug

  • Pomocí screencastu a komentáře vizuálně rozveďte problém. Kreslete na obrazovku a zároveň komentujte, abyste dosáhli efektivní komunikace.
  • Pořizujte snímky obrazovky, přidávejte k nim poznámky a sdílejte je, abyste problém podrobněji vysvětlili.
  • Získejte ucelený kontext hlášení o chybách pomocí protokolů konzole, protokolů sítě, akcí uživatelů, podrobností o prohlížeči, operačních systémech a dalších informací.
  • Upravujte obsah webových stránek a designové prvky v reálném čase a získejte okamžitou zpětnou vazbu k různým změnám a designovým rozhodnutím.
  • Integrujte s komplexními platformami pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com a další.

Omezení Disbug

  • Poměrně nový nástroj, což znamená, že je stále ve vývoji a vydání vylepšené verze bude ještě nějakou dobu trvat.
  • Nenabízí bezplatnou verzi, což je pro účely ladění poměrně nákladné.

Ceny Disbug

  • Startup: 49 $ měsíčně
  • Podnikání: 99 $ měsíčně
  • Agentura: 249 $ měsíčně
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Disbug

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

10. Jira

Hlavní panel Jira
Jira core dashboard

Jira je populární řešení pro správu projektů a sledování problémů vyvinuté společností Atlassian. Nachází široké uplatnění v IT průmyslu pro plánování, sledování a správu projektů, úkolů a problémů.

Nastavení Jira s GitHubem posiluje spolupráci mezi vývojovými a projektovými týmy, protože usnadňuje sledování změn kódu, propojení commitů s konkrétními problémy a zefektivnění pracovních postupů.

Nejlepší funkce Jira

  • Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly pomocí komplexní sady specializovaných nástrojů pro efektivní správu úkolů a projektů.
  • Použijte tabule Scrum a Kanban k implementaci agilních metodik iterativního a inkrementálního vývoje.
  • Definujte, prohlížejte a koordinujte časové osy projektů, milníky a vydání pomocí dynamických plánů.
  • Automatizujte opakující se a rutinní úkoly nebo pracovní postupy definováním obchodních pravidel, abyste zachovali objektivitu a konzistenci a zároveň ušetřili čas.
  • Vyhledávejte soubory, složky a další soubory související s projektem pomocí výkonných funkcí vyhledávání a filtrování.

Omezení Jira

  • Jira sice nabízí automatizaci formulářů, ale ve srovnání s alternativami Jira, jako je ClickUp, podává nevýrazný výkon.
  • U složitých projektů zahrnujících velký počet sprintů a úkolů dochází k znatelnému zpoždění výkonu.

Ceny Jira

  • Zdarma
  • Standard: 8,15 $ za uživatele za měsíc
  • Premium: 16 $ za uživatele za měsíc
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Jira

  • G2: 4,3/5,0 (5 724 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5,0 (13 926 recenzí)

Vylepšete správu verzí pomocí správné integrace GitHub

Výše uvedené nástroje nabízejí něco jedinečného pro cyklus vývoje softwaru. Například ClickUp a Jira přidávají do vývojového procesu robustní správu projektů a dodávky, díky čemuž je proces komplexnější a předvídatelnější.

Vyberte si podle konkrétních požadavků svého projektu. Zaregistrujte se a používejte ClickUp s GitHubem a získejte dvojnásobnou výhodu!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp