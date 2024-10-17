Jak může testování Shift Left zlepšit vaši strategii QA

Váš tým je v závěrečné fázi projektu, když se náhle objeví kritická chyba. Termíny se blíží, úroveň stresu je vysoká a oprava tohoto problému vrhá celý váš časový plán do chaosu.
Zní vám to povědomě?
Právě takové situace může testování Shift Left zabránit.
Při testování Shift Left namísto provádění testů na konci vývoje integrujete testování a vývoj jako chléb a máslo. Výsledek: můžete odhalit chyby včas, lépe spolupracovat a vyhnout se katastrofám na poslední chvíli.
Ale jak implementovat přístup Shift Left Testing? Právě o tom bude tento článek.
Co je to přístup Shift Left Testing?
Testování Shift Left je proaktivní přístup ve vývoji softwaru, při kterém jsou testovací činnosti plánovány dříve v vývojovém cyklu, tedy „posunuty doleva“ na časové ose projektu.
Místo čekání na konec vývoje, abyste mohli začít testovat, začněte testovat již ve fázi návrhu a vývoje.
Tento efektivní přístup vám pomůže identifikovat a opravit chyby v rané fázi, čímž se sníží náklady a čas potřebný k jejich pozdějšímu řešení a zároveň se zajistí plynulejší uživatelský zážitek při vydání.
Pokud například pracujete v e-commerce společnosti, která vyvíjí novou funkci pro platby, můžete použít testování Shift Left a zapojit testery hned po vytvoření návrhu. Automatizované testy by se spouštěly během psaní kódu, aby odhalily problémy, jako jsou nesprávné výpočty daní nebo chyby platební brány.
Rozdíl mezi testováním Shift Left a tradičním testováním
Jak se testování Shift Left liší od tradičního přístupu k testování? Pojďme si lépe porozumět rozdílu:
|Aspect
|Testování Shift Left
|Tradiční testování
|Plán testování
|Testování začíná již v raných fázích vývoje
|Testování probíhá po fázi vývoje.
|Zaměření
|Klademe důraz na včasné odhalení vad, především prostřednictvím kontinuální integrace, jednotkových testů a dokonce i ověřování požadavků.
|Zaměřuje se na odhalování chyb na konci vývojového cyklu, obvykle pomocí testování na úrovni systému nebo testování přijatelnosti uživatelem po úplném vytvoření funkcí.
|Nástroje a postupy
|Využívá nástroje (jako Selenium, JUnit nebo Jenkins) a postupy jako testování řízené vývojem (TDD) nebo vývoj řízený chováním (BDD), které integrují testování do fází kódování a návrhu.
|Větší důraz klade na manuální a komplexní testovací nástroje, jako jsou nástroje UAT a systémové testovací frameworky.
|Řízení rizik
|Snižuje rizika v rané fázi a nabízí větší stabilitu a předvídatelnost.
|Odhaluje kritická rizika blíže k termínům, což vede k uspěchaným opravám nebo zpožděním.
Principy testování Shift Left
Testování Shift Left je založeno na několika základních principech. Mezi ně patří:
- Rozsáhlá spolupráce: Vývojáři, testeři a zainteresované strany spolupracují od samého začátku, aby byla kvalita zohledněna v každé fázi.
- Včasné zapojení: Testování začíná již v rané fázi vývojového procesu, takže můžete potenciální problémy identifikovat a řešit dříve.
- Vyvážená automatizace testování: Automatizované testy se provádějí často, což vám umožňuje získat rychlejší zpětnou vazbu a zachytit problémy, jakmile se objeví.
🔎Číst více: Typy testování v softwarovém inženýrství
Výhody testování Shift Left
Kromě úspory nákladů a prevence stresu na poslední chvíli existuje několik výhod, které můžete získat díky postupnému testování Shift Left. Zde je několik z nich:
Komplexní snižování rizik
Díky včasnému zapojení do testovacího procesu mohou týmy identifikovat rizika související s novými funkcemi nebo změnami kódu dříve, než ovlivní celý systém. Tento proaktivní přístup zajišťuje důkladné testování kritických cest v aplikaci a snižuje riziko selhání v produkčním prostředí.
Snížené provozní náklady a opravy na poslední chvíli
Včasné odhalení problémů pomáhá předcházet nákladným opravám a zpožděním projektu, které často vznikají při odhalení chyb v pozdější fázi procesu. To snižuje celkové náklady na vývoj a urychluje uvedení produktu na trh.
Tuto skutečnost potvrzuje také výzkumný graf od odborníka na metriky vývoje softwaru Caperse Jonese, který ukazuje, že čím déle necháte chyby bez řešení, tím dražší pro vás budou.
Vylepšená spolupráce mezi vývojovými a testovacími týmy
Testování Shift Left podporuje zapojení testerů již od počátečních fází projektu, jako je sběr požadavků, denní stand-upy a plánovací schůzky sprintů, aby bylo zajištěno, že všichni členové týmu jsou sladěni s cíli projektu a standardy kvality.
Díky tomu mohou testeři lépe porozumět rozsahu a cílům projektu, což jim umožňuje navrhovat testy, které odpovídají očekáváním uživatelů a cílům projektu.
Spolupráce testerů a vývojářů také umožňuje nepřetržitou zpětnou vazbu pro vývojáře, což jim umožňuje provádět úpravy na základě okamžité zpětné vazby. To snižuje pravděpodobnost významných vad v pozdějších fázích procesu.
💡Další informace: Formuláře ClickUp zefektivňují sběr dat pro softwarové týmy, eliminují chaos při používání více nástrojů a zajišťují efektivní pracovní postupy.
Automatizované testovací pracovní postupy
Integrace automatizace do rámce testování Shift Left umožňuje týmům pokrýt širší škálu scénářů a okrajových případů, které by bylo nepraktické testovat ručně.
Pomocí automatizačních nástrojů mohou týmy provádět rozsáhlé testovací sady, které zahrnují jednotkové testy, integrační testy a regresní testy, aniž by výrazně zvyšovaly pracovní zátěž testerů.
Na rozdíl od manuálního testování, které může být ovlivněno lidskou chybou nebo variabilitou, automatizované testy poskytují konzistentní výsledky v různých prostředích a softwarových iteracích.
🗒️Přečtěte si také: Průvodce automatizací v ClickUp (s 10 příklady použití)
Rychlejší vydávání produktů
Testování Shift Left upřednostňuje včasné testování, aby bylo možné rychle identifikovat a odstranit chyby, což vede ke zkrácení vývojových cyklů. Kontinuální testování zajišťuje vyšší kvalitu softwaru a snižuje potřebu rozsáhlé údržby po vydání, která může být nákladná a časově náročná.
To dále vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu vydávání produktů, což firmám umožňuje lépe spravovat vydání a rychle reagovat na požadavky trhu a zpětnou vazbu zákazníků.
Společnosti, které dodávají vysoce kvalitní produkty, mají větší šanci udržet si zákazníky a získat pozitivní recenze, čímž dále upevňují svou pozici na trhu.
Implementace testování Shift Left
Chcete-li efektivně implementovat testování Shift Left do svého procesu vývoje softwaru, postupujte podle těchto strukturovaných kroků:
Krok 1: Zapojte testery hned od začátku
Testování Shift Left začíná zapojením testerů již ve fázi požadavků. Při briefingu s vývojáři jim sdělte, co klient očekává.
Využijte jejich podněty, abyste se ujistili, že požadavky jsou jasné, testovatelné a v souladu s cíli projektu.
Nechte své testery generovat okrajové případy nebo scénáře zákazníků, abyste se ujistili, že všechny potenciální problémy budou zachyceny ještě před zahájením kódování.
🧠Věděli jste? Společnost Atrato zrychlila vývoj produktů o 30 % díky ClickUp. Přečtěte si příběh úspěchu společnosti Atrato.
Krok 2: Začleňte testování do návrhu
Ve fázi návrhu byste měli spolupracovat s testery na vytvoření testovací strategie, která bude v souladu s architekturou systému a pracovními postupy uživatelů. To zahrnuje návrh testů pro klíčové oblasti, jako je bezpečnost, výkon a použitelnost.
Pokud například vyvíjíte diagnostický systém pro automobilový software, začleňte do návrhu testování bezpečnosti a zabezpečení, abyste splnili průmyslové standardy a předešli zranitelnosti hned na začátku.
Krok 3: Používejte osvědčené metodiky
Agilní rámce a agilní testovací nástroje fungují výjimečně dobře s modelem testování Shift Left, aby bylo dosaženo optimálních výsledků při včasném odstraňování chyb.
Můžete si vybrat z Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD) a Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Všechny tyto metody vylepšují testování Shift Left tím, že podporují včasné testování a spolupráci. Chcete-li se o nich dozvědět více, čtěte dál.
ClickUp skvěle funguje s agilní metodikou a správou klientů. Mohu efektivně spravovat denní úkoly a povinnosti, vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je velmi atraktivní a šetří spoustu času.
Krok 4: Automatizujte testování
Nastavte automatizované testovací procesy již v rané fázi projektu. Používejte nástroje pro kontinuální integraci (CI), jako jsou Jenkins a Selenium, které automaticky spouštějí testy pokaždé, když je přidán nový kód. To vám umožní rychleji odhalit problémy bez ručního zásahu a opravit je, než se zhorší.
Krok 5: Integrujte testování do CI/DI pipeline
Zajistěte, aby vaše testy byly součástí CI/CD pipeline, takže každá změna kódu bude automaticky otestována, ověřena a připravena k nasazení. Tím se sníží čas strávený ručním testováním a urychlí se vydávání nových verzí.
Krok 6: Často spolupracujte a komunikujte
Podporujte pravidelnou komunikaci prostřednictvím stand-upů a kontrolních schůzek, aby všichni byli v souladu s cíli v oblasti kvality. Nelze dovolit, aby lidé vyvíjeli a testovali s odlišnými výsledky, a to ani v případě malých částí projektu.
Osvědčené postupy pro testování Shift Left
Probrali jsme základní kroky, které musíte podniknout k implementaci testování Shift Left. Zde je několik profesionálních tipů, díky nimž bude proces ještě hladší:
- Prioritizujte: Zaměřte se na automatizaci testů s velkým dopadem, které pokrývají kritické funkce, a složité testy nechte na manuální kontrolu. Tím se z dlouhodobého hlediska zabrání nadměrné automatizaci.
- Podporujte odpovědnost: Podporujte spolupráci mezi vývojáři a testery, aby se cítili zodpovědní za kvalitu produktu. Toho můžete dosáhnout výměnou části odměn vývojářů a testerů za akcie produktu, abyste motivovali k lepším výkonům.
- Udržujte identická testovací prostředí: Udržujte vývojová, testovací a produkční prostředí co nejvíce identická. Snížíte tak riziko výskytu chyb souvisejících s prostředím, které mohou být obtížné identifikovat a opravit v pozdější fázi procesu.
- Používejte paralelní testování: Spouštějte testy paralelně, zejména automatizované, abyste urychlili proces testování.
- Udržujte své testovací skripty aktuální: Vzhledem k tomu, že se projekt vyvíjí, pravidelně aktualizujte své testovací skripty, aby odrážely nové vlastnosti, funkce nebo změny v požadavcích.
Metodiky testování Shift Left
Testování Shift Left zahrnuje několik metodik, které pomáhají integrovat testování do rané fáze životního cyklu vývoje softwaru. Zde se blíže podíváme na tři významné metody.
Behavior-Driven Development (BDD)
BDD se zaměřuje na definování chování aplikace podle toho, co uživatel očekává při interakci s ní. V BDD píšete testy v přirozeném jazykovém formátu, kterému rozumí každý.
Jedná se o kolaborativní přístup, který podporuje neustálou komunikaci mezi vývojáři, testery a obchodními partnery již od samého začátku cyklu vývoje produktu.
📌Příklad: Pokud pracujete na aplikaci pro rezervaci cest, napište scénář BDD, ve kterém definujete chování funkce vyhledávání letů v jednoduchém jazyce. Tím zajistíte, že se všechny zúčastněné strany shodnou na funkcích této funkce ještě před zahájením kódování.
Testování řízené vývojem (TDD)
TDD je metodika vývoje softwaru, při které se testy píší před samotným kódem. Proces probíhá v následujícím cyklu:
- Napište neúspěšný test
- Napište minimální množství kódu potřebného k úspěšnému absolvování testu.
- Přepracujte kód
Tento přístup vám pomůže soustředit se na požadavky před implementací a snižuje pravděpodobnost výskytu chyb.
📌Příklad: V projektu finančních služeb, pokud vyvíjíte novou funkci zpracování transakcí, nejprve napíšete test, abyste ověřili, že transakce je zpracována správně. Teprve po provedení testu napíšete kód pro implementaci této funkce.
Vývoj řízený akceptačními testy (ATDD)
ATDD zahrnuje psaní akceptačních testů před zahájením vývoje. Tato metodika zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají jasnou představu o akceptačních kritériích pro danou funkci.
Vlastníci produktů, obchodní analytici a testeři obvykle definují akceptační testy, které slouží jako měřítko toho, co znamená DONE pro každý uživatelský příběh.
📌Příklad: Pokud vyvíjíte systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM), můžete požádat zainteresované strany, aby definovaly kritéria přijatelnosti pro novou funkci reportování. Předem napsanými testy přijatelnosti vyjasníte, jaká data musí být do reportů zahrnuta, a zajistíte tak, že dodáte přesně to, co je požadováno.
🗒Další informace: 3 důvody, proč společnost Gatekeeper přešla z Jira na ClickUp pro správu životního cyklu vývoje softwaru.
Nástroje a zdroje pro testování Shift Left
Podívejme se na několik testovacích nástrojů, které jsou vhodnou volbou pro testování Shift Left:
- Jenkins: Open-source automatizační server, který umožňuje kontinuální integraci a kontinuální dodávku (CI/CD) pro vývoj softwaru.
- Selenium: Široce používaný framework pro automatizaci testování webových prohlížečů napříč různými platformami a programovacími jazyky.
- Postman: Platforma pro spolupráci při vývoji API, která uživatelům umožňuje efektivně navrhovat, testovat a sdílet API.
- TestSigma: Jednotná platforma založená na umělé inteligenci pro automatizaci testování webových, mobilních a API aplikací s minimálními požadavky na kódování.
- TestLeft: Nástroj navržený pro integraci automatizace testování do stávajících IDE, který umožňuje testování Shift Left díky zabudování automatizovaných testů již v rané fázi vývoje.
Existuje několik nástrojů, které vám pomohou zavést testování Shift Left. Pokud však hledáte jediný nástroj, který vám umožní konzistentně provádět testování Shift Left prostřednictvím lepší komunikace a spolupráce, doporučujeme vám vyzkoušet ClickUp.
ClickUp pro týmy vývoje softwaru vám umožňuje snadno plánovat, vytvářet a dodávat vše na jednom místě. Můžete vytvářet a sdílet dokumentaci, aby všichni měli stejné cíle, zatímco kontrola verzí zajišťuje, že změny a více verzí softwaru jsou hladce sledovány.
Automatizace se postará o opakující se úkoly, jako je kontrola kódu, a integrace s nástroji jako GitHub a GitLab usnadňuje sledování kódu.
Získáte také spolupráci v reálném čase prostřednictvím komentářů, oznámení a týmových náhledů, aby všichni byli na stejné vlně. Podívejme se, jak na to.
Správa úkolů
ClickUp Tasks umožňuje vašim týmům vytvářet podrobné úkoly a podúkoly speciálně pro testování v rané fázi životního cyklu vývoje softwaru.
Úkoly související s testováním softwaru můžete přidělovat členům týmu již od fáze požadavků, čímž zajistíte včasnou integraci testování. Kromě toho můžete nastavit termíny, priority a závislosti, aby vše bylo přehledně uspořádáno.
Testovací fázi můžete také rozdělit na zvládnutelné dílčí úkoly, jako je psaní testovacích případů, nastavení testovacích prostředí a spouštění testů.
Automatizace
Díky automatizaci ClickUp můžete zefektivnit opakující se testovací úkoly a snížit tak manuální úsilí při vývoji softwaru.
ClickUp může například sloužit jako skvělý automatizační nástroj pro sledování chyb a testování kvality.
Díky přizpůsobitelným polím, stavům úkolů a více než 35 aplikacím ClickApps můžete platformu přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim konkrétním procesům kontroly kvality. Poté můžete automatizovat úkoly, přiřazovat týmy a dokonce aktualizovat stavy na základě spouštěčů.
ClickUp můžete také integrovat s moderními nástroji pro testování kvality, jako jsou Jenkins a Selenium, a automatizovat tak svůj CI/CD pipeline. Tím zajistíte, že testování proběhne automaticky při každé změně kódu.
Vlastní řídicí panely
Dashboardy ClickUp vám umožňují sledovat průběh testování v reálném čase, vizualizovat počet chyb, provádění testovacích případů a další. Můžete vytvořit dashboard, který zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste zajistili splnění cílů testování.
S ClickUp Views můžete také zobrazit svou práci způsobem, který si vyberete – seznam, tabulka, Ganttův diagram, kalendář nebo tabule. Zobrazení tabule ClickUp lze například použít jako intuitivní tabuli pro sledování chyb, která vám pomůže organizovat opravy chyb, spravovat agilní projekty, rozdělit úkoly a snadno je přiřadit příslušným členům.
Spolupráce
Funkce ClickUp Collaboration Detection umožňuje mezifunkčním týmům hladce spolupracovat. Díky vláknovým odpovědím a přiřazeným komentářům v ClickUp a úpravám v reálném čase v ClickUp Docs mohou testovací týmy, vývojáři a produktoví manažeři spolupracovat a společně řešit problémy.
Pojďme si nyní trochu povědět o agilních funkcích ClickUp. Usnadňují spolupráci díky následujícím funkcím:
- Správa sprintů: Snadno plánujte, provádějte a sledujte své sprinty pomocí přehledných vizuálních tabulek, seznamů a časových os. Stanovujte priority úkolů, určujte cíle sprintů a snadno sledujte pokrok.
- Správa backlogu: Spravujte backlog s nejnovějšími úkoly a organizujte je podle priority úkolů.
- Burndown grafy: Získejte v reálném čase přehled o postupu sprintu pomocí podrobných burndown grafů, které vizualizují, kolik práce zbývá k dosažení vašich cílů.
- Agilní dashboardy: Přizpůsobte si agilní dashboardy, abyste mohli sledovat klíčové metriky, vizualizovat pracovní postupy a přijímat rozhodnutí založená na datech, čímž zajistíte soulad ve svém týmu.
Přechod na používání ClickUp pro všechny týmy poskytl centralizované centrum pro všechny naše týmy a uživatele, kde mohou organizovat svou vlastní práci a zároveň sledovat projekty ostatních týmů. Sada funkcí a nástrojů poskytovaných ClickUp je skvělá pro týmy CS, prodeje a vývoje, které tak mohou efektivně a účinně spravovat naše projekty v rámci celé společnosti!
Šablony
ClickUp také nabízí několik šablon testovacích případů, které zjednodušují a urychlují vaše pracovní postupy testování Shift Left.
Šablona pro správu testování ClickUp
Například šablona ClickUp Test Management Template je navržena tak, aby zjednodušila a zorganizovala váš testovací proces od začátku do konce.
Ať už vedete velký tým QA nebo pracujete samostatně, šablona ClickUp Test Management Template je univerzálním řešením. Zjednodušuje úkoly, sleduje pokrok a zaručuje komplexní testování každé části vašeho projektu.
Zde je návod, jak jej můžete co nejlépe využít:
- Vytvářejte a spravujte podrobné testovací případy s lehkostí a zajistěte, že budou pokryty všechny aspekty vašeho projektu.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a stanovujte termíny, aby všichni drželi krok.
- Sledujte průběh testování v reálném čase pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou tabule, seznam nebo kalendář.
- Sledujte chyby a problémy pomocí softwaru pro sledování chyb a propojte je přímo s konkrétními testovacími případy, abyste je mohli rychleji vyřešit.
- Spolupracujte snadno pomocí komentářů, příloh a aktualizací úkolů, aby byl celý tým v synchronizaci.
- Automatizujte opakující se procesy pomocí vestavěné automatizace a snižte tak manuální úsilí při správě testů.
- Generujte rychle zprávy a sdílejte poznatky z testování se zainteresovanými stranami nebo vedením.
Tato šablona vám pomůže zjednodušit proces testování, udržet pořádek a v konečném důsledku dodat produkt vyšší kvality.
Další šablony
Kromě toho máte k dispozici šablonu testovací zprávy ClickUp a šablony pro sledování chyb a problémů ClickUp.
Šablona testovací zprávy ClickUp vám umožňuje snadno dokumentovat a shrnout výsledky testování a poskytuje přehled o úspěšných, neúspěšných nebo zablokovaných testech. Pomáhá vám informovat zainteresované strany vytvářením jasných a strukturovaných zpráv, které zdůrazňují celkové pokrytí testů, výkon a oblasti vyžadující pozornost.
Šablony ClickUp pro sledování chyb a problémů zefektivňují proces zaznamenávání, sledování a správy chyb a problémů ve vašich projektech. Můžete přiřazovat a prioritizovat chyby a sledovat jejich průběh, abyste problémy efektivně vyřešili.
Překonávání výzev v testování Shift Left
Testování Shift Left přináší skutečně mnoho pozitiv. Přináší však také některé výzvy, které je třeba efektivně řešit. Podívejme se na to:
Nedostatek odborných znalostí v oblasti testování mezi vývojáři
Testování Shift Left vyžaduje, aby vaši vývojáři převzali větší odpovědnost za testování, ale mohou postrádat potřebné dovednosti, myšlení nebo čas k provádění kvalitních testů. To může vést k neúplnému nebo neúčinnému testování v rané fázi procesu.
💡Nejlepší strategie: Průběžně školte vývojáře v metodikách a nástrojích testování. Spojte vývojáře se zkušenými testery nebo vytvořte prostředí pro společné testování, kde se mohou navzájem učit.
Prodloužená počáteční doba vývoje
Zapojení testování od samého začátku zpomalí počáteční vývoj, protože vaše týmy se budou muset soustředit na nastavení testovacích rámců a procesů. To může vyvolat tlak na termíny, zejména u týmů zvyklých na tradiční pracovní postupy.
💡Hlavní strategie: Zaveďte iterativní modely vývoje, jako je Agile nebo DevOps automatizace, které umožňují včasnou integraci testování a zároveň zachovávají flexibilitu procesu. Získáte tak menší, lépe zvládnutelné části vývoje a testování.
Náklady na nástroje a infrastrukturu
Testování Shift Left často vyžaduje specializované nástroje pro automatizaci testování, testování výkonu a kontinuální integraci, které mohou být pro menší týmy nebo organizace nákladné. Pokud provozujete startup, možná nemáte k dispozici finanční prostředky potřebné k zahájení automatizovaných testovacích procesů.
💡Nejlepší strategie: Používejte open-source nástroje jako Jenkins pro kontinuální integraci a Selenium pro automatizaci testování. Tyto nástroje snižují náklady a zároveň poskytují potřebné testovací funkce. Lepší alternativou typu „vše v jednom“ je ClickUp, který vám pomůže automatizovat, spravovat a spolupracovat na všech testovacích činnostech.
Kulturní odpor
Pokud pracujete s tradičními týmy, zejména s těmi, které jsou zvyklé na vodopádové modely, mohou se bránit přijetí testování Shift Left. Mohou váhat s přesunem odpovědností a užší spoluprací mezi vývojáři a testery.
💡Hlavní strategie: Podporujte kulturu spolupráce organizováním workshopů a mezifunkčních týmových aktivit. Podporujte častou komunikaci mezi vývojáři, testery a obchodními partnery, abyste odstranili bariéry mezi jednotlivými odděleními.
Ohromné množství automatizovaného testování
Při práci s testováním Shift Left budete muset ve velké míře spoléhat na automatizaci. To sice urychluje proces, ale může vést k nadměrné automatizaci, kdy se testy stanou křehkými nebo zbytečnými, což zpomaluje proces kontinuální integrace/kontinuálního nasazení (CI/CD), i když používáte ty nejlepší nástroje pro kontinuální nasazení.
💡Hlavní strategie: Upřednostněte testy s vysokou hodnotou tím, že je roztřídíte podle jejich důležitosti. Automatizované testy implementujte pouze tam, kde přinášejí hodnotu, a v komplexních oblastech s vysokým rizikem se spoléhejte na manuální testování.
Shift Left, včasné odhalení chyb a lepší výsledky s ClickUp
Pokud chcete zefektivnit a zjednodušit cyklus vývoje svých produktů, testování Shift Left není volbou, ale nutností.
Testování Shift Left pomáhá opravit nákladné chyby dříve, než se stanou závažnými, což vám umožní dodávat kvalitnější software rychleji. Díky integraci testování do rané fáze vývojového cyklu můžete snížit počet chyb a zlepšit spolupráci a efektivitu týmu.
Jste připraveni zefektivnit svůj testovací proces? Vyzkoušejte výkonné nástroje pro správu úkolů a automatizaci od ClickUp, abyste mohli hladce implementovat testování Shift Left a udržet své projekty na správné cestě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!