Najděte znovu svou jiskru: tipy pro zotavení z vyhoření

V roce 2019, po desetiletích diskusí na toto téma, Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala vyhoření jako pracovní fenomén. Vyhoření definovala jako „syndrom vyplývající z chronického stresu na pracovišti, který se vyznačuje pocity vyčerpání nebo úbytku energie, negativními nebo cynickými pocity souvisejícími s prací a sníženou profesní účinností. “
Odhaduje se, že stres v práci stojí americký průmysl více než 300 miliard dolarů v podobě ztrát způsobených absencemi, sníženou produktivitou a úrazy. Průzkum společnosti Gallup zjistil, že 76 % lidí uvádí, že zažili vyhoření v práci – to jsou tři ze čtyř lidí, což je alarmující statistika.
Tento článek vám ukáže, jak se zotavit z vyhoření, které je rozšířeným problémem v organizacích po celém světě.
Poznámka: Tento článek poskytuje informace o možných příčinách a způsobech zmírnění syndromu vyhoření na pracovišti. Není určen jako náhrada odborné lékařské péče, diagnostiky nebo léčby jakéhokoli zdravotního stavu.
Porozumění syndromu vyhoření
Ačkoli se studie liší v tom, jakým způsobem k vyhoření dochází, všechny se shodují v jedné věci – vyhoření nastává v důsledku postupného nahromadění různých faktorů, z nichž nejdůležitějším je pracovní stres.
Vyhoření je jednou z nejvýznamnějších příčin fluktuace zaměstnanců a vede k téměř 1 bilionu dolarů ztráty produktivity na celém světě . Vyhořelí zaměstnanci mají o 63 % vyšší pravděpodobnost , že si vezmou nemocenskou a 2,6krát vyšší pravděpodobnost, že si budou hledat jiné zaměstnání.
Jeho dopad je patrný nejen na pracovišti, ale také na kvalitě života jednotlivců. Dlouhodobý stres a syndrom vyhoření poškozují naše fyzické i duševní zdraví. Nedávný výzkum odhalil souvislost mezi syndromem vyhoření a kardiovaskulárními onemocněními.
Co způsobuje vyhoření?
Vyhoření se vyvíjí v průběhu času na základě vzájemného působení organizačních, individuálních a kontextových faktorů. Podívejme se na ně podrobněji:
Organizační faktory: Podmínky na pracovišti jsou největším faktorem přispívajícím k vyhoření. K vyhoření dochází, když vás vaše pracovní prostředí vyčerpává místo toho, aby vám dodávalo energii, a přetěžuje místo toho, aby vás podporovalo. Nadměrné pracovní zatížení, nedostatečné odměny nebo uznání, nedostatek adekvátních zdrojů a absence rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem vedou k postupnému vyhoření.
Kontextové faktory: Někdy může k vyhoření vést povaha pracovního prostředí nebo kontext, ve kterém se práce odehrává. Lidé, kteří pracují v vysoce stresových situacích, jako jsou policisté a záchranáři, proto uvádějí vyšší míru vyhoření. Podobně byli během pandemie zdravotníci kvůli povaze své práce velmi náchylní k vyhoření.
Individuální faktory: Osobní vlastnosti nebo situace člověka mohou také ovlivnit jeho náchylnost k vyhoření. Například zaměstnanec, který pociťuje rozpor mezi svými hodnotami a hodnotami své organizace nebo nemá kontrolu nad svou prací, pravděpodobně vyhoří rychleji. Jedinec, který je méně odolný než jeho kolegové, může také pociťovat silnější příznaky vyhoření než jeho kolegové.
Příznaky vyhoření u jednotlivce
Zde je několik běžných příznaků vyhoření, na které byste si měli dávat pozor:
- Fyzické a duševní vyčerpání
- Nedostatek zapojení do práce
- Cynismus a odtažitost od ostatních
- Nízká motivace
- Snížená produktivita a účinnost
- Netrpělivost nebo podrážděnost
- Potíže s koncentrací
- Pocit nedosažení úspěchu nebo výsledků
- Ztráta zájmu o péči o sebe sama
- Fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy, úzkost, záchvaty paniky, neobvyklé spánkové nebo stravovací návyky a zažívací potíže.
Vyhoření vs. únava
Někdy lidé nedokážou rozlišit mezi únavou a syndromem vyhoření. Zde je stručné srovnání, které vám pomůže poznat rozdíl:
|Faktor
|Únava
|Vyhoření
|Délka trvání
|Únava je obvykle dočasný nebo krátkodobý stav.
|Vyhoření je dlouhodobý nebo chronický stav.
|Příčina
|K únavě dochází v důsledku krátkodobého nadměrného namáhání nebo přepracování. Například dlouhé hodiny strávené přípravou na důležitou zkoušku.
|K vyhoření dochází v důsledku dlouhodobého stresu. Například vyhoření způsobené neustále dlouhou pracovní dobou.
|Rozsah
|Únava je především fyzická
|Vyhoření má také vliv na duševní a emocionální zdraví.
|Motivace
|Unavený zaměstnanec neztrácí zájem o práci ani nepociťuje pokles své angažovanosti.
|Vyhořelí zaměstnanci ztrácejí zájem a motivaci k práci.
|Zotavení
|Odpočinek je obvykle jediným lékem, který potřebujete na únavu.
|Pro vyhoření jsou nutné komplexnější změny
Přečtěte si také: Prevence vyhoření vývojářů
Dopad syndromu vyhoření na zdraví
Ačkoli syndrom vyhoření postihuje každého jednotlivce individuálně, má některé společné fyzické a psychické účinky. Zde je několik z nich.
Dopady na fyzické zdraví
- Oslabený imunitní systém
- Zvýšené riziko kardiovaskulárních problémů
- Chronická bolest a únava
- Poruchy spánku
- Gastrointestinální problémy
- Hormonální nerovnováha
Dopady na duševní zdraví
- Vyšší riziko deprese, úzkosti a zneužívání návykových látek
- Kognitivní úpadek (problémy s pamětí, potíže s koncentrací)
- Emocionální vyčerpání a výkyvy nálady
- Snížené sebevědomí
- Sociální izolace a problémy ve vztazích
Dvanáctiletá studie zjistila, že nárůst vyhoření předpovídal nárůst následných předpisů antidepresiv.
Jak se zotavit z vyhoření: strategie a tipy
Pokud vám některý z těchto příznaků připadá povědomý, vězte, že existuje řešení. Ačkoli každý člověk prožívá vyhoření jinak a vyžaduje individuální přístup k zotavení, zde je několik obecných tipů, které pomohly mnoha lidem vyhoření překonat.
Začněte tím, že si to uvědomíte
Někdy je nejtěžším krokem uznat, že čelíme syndromu vyhoření. Můžeme to vnímat jako osobní selhání, místo aby jsme to brali jako legitimní stav.
Jak jsme však viděli výše, vyhoření je komplexním výsledkem mnoha vlivů. I ti nejkompetentnější, nejpracovitější a nejlépe mínění profesionálové se potýkají s pocity vyhoření. Nejlepší způsob, jak se vrátit k produktivitě a zapojení do práce, je přijmout, že je třeba problém vyřešit. Uznání svého vyhoření je prvním krokem k zotavení z vyhoření.
Číst více: O toxické produktivitě
Vyhledejte pomoc
Jak jsme viděli, vyhoření je více než jen únava; závažné vyhoření může drasticky poškodit vaše zdraví. Pokud pociťujete příznaky vyhoření, je vhodné vyhledat radu kvalifikovaného zdravotnického odborníka, který vám ukáže, jak se z vyhoření zotavit a jak zabránit jeho opakování. Terapie nebo poradenství vám mohou pomoci najít nejlepší řešení pro vás.
Zároveň můžete získat okamžitou pomoc na pracovišti, pokud o svém vyhoření promluvíte se svým nadřízeným nebo zástupcem personálního oddělení.
Stanovte si hranice v práci
Přepracování a vysoká úroveň stresu jsou hlavními příčinami vyhoření. Nastavení a udržení zdravé rovnováhy mezi prací a osobním životem se zpočátku může zdát obtížné, ale je to nezbytné pro obnovení dobrého zdraví.
Zde je několik způsobů, jak začít:
- Určete si své hlavní priority v práci i v životě a podle nich si naplánujte své dny a týdny.
- Naučte se říkat „ne“ dalším úkolům nebo povinnostem, když jste již plně vytíženi. Nepřidávejte si na seznam úkolů více, než jste schopni zvládnout.
- Odmítněte schůzky, na kterých nemáte žádnou roli ani nemůžete přispět.
- Vyhýbejte se pracovním rozhovorům po pracovní době, během plánovaného volna nebo o víkendu.
- Promluvte si upřímně se svým nadřízeným a dohodněte se na vašich preferovaných „pravidlech spolupráce“.
Nemáte dostatek sebevědomí na to, abyste v práci otevřeli téma vyhoření? Zde je několik tipů, jak být asertivní, které vám mohou pomoci.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si priority úkolů v ClickUp, abyste nejdůležitější práci vyřídili jako první – díky tomu zůstanete produktivní a snížíte také úroveň stresu.
Dělejte si přestávky
Víte, co se říká o tom, že samá práce a žádná zábava. Vědecké studie dokazují, že nadměrně dlouhá pracovní doba bez přestávek produktivitu spíše snižuje, než zvyšuje.
Je prokázáno, že zaměstnanci, kteří si pravidelně dělají přestávky, aby se věnovali něčemu, co je baví, i když jen na pár minut, mají méně fyzických potíží a vyšší spokojenost v práci.
Zajistěte si proto v průběhu dne dostatek přestávek, aby si váš mozek mohl odpočinout. To může také znamenat omezení času stráveného před obrazovkou.
Pokud jste vážně vyhořelí, zvažte si vzít volno, abyste si odpočinuli, načerpali nové síly a zotavili se, stejně jako byste to udělali v případě fyzického onemocnění.
💡Tip pro profesionály: Naplánujte si přestávky během pracovního dne tak, že je přidáte do svého kalendáře ClickUp.
Naučte se techniky zvládání stresu
Výzkumy ukazují, že pobyt v přírodě a návštěvy zelených ploch mohou snížit hladinu kortizolu, stresového hormonu, v našem těle.
Můžete vyzkoušet několik technik, jak zvládat stres a snížit úroveň úzkosti. Mezi ně patří:
- Meditace nebo cvičení všímavosti
- Fyzická aktivita – nemusí to nutně znamenat chodit do posilovny; skvělé je cokoliv, co vás baví a co vás donutí se hýbat, od tance po maraton.
- Vedení deníku vám pomůže vyjádřit své stresové faktory.
- Trávit čas s přáteli a rodinou
- Trávit čas venku
- Procvičujte techniky hlubokého dýchání.
- Soustřeďte se na přítomný okamžik, místo abyste přemítali o minulosti nebo budoucnosti.
💡Profesionální tip: Kognitivní zátěž zvyšuje stres. Vytvářejte seznamy úkolů, pořizujte si poznámky a přidávejte připomenutí v ClickUp, abyste se cítili méně pod tlakem, že si musíte pamatovat každou maličkost!
Vytvořte si systém podpory
Je to týmová práce! Silná síť přátel, rodiny a kolegů, se kterými můžete mluvit a trávit čas, pomáhá snižovat úroveň stresu. Navíc být součástí komunity a věnovat se aktivitám mimo práci vám pomůže vyvážit život a cítit se lépe.
Můžete také najít nové přátele prostřednictvím zájmových skupin, jako jsou turistické skupiny, knižní kluby nebo cokoli jiného, co vás zajímá.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si v ClickUp Chat skupiny s kolegy, kteří sdílejí vaše zájmy. Rozhovory o fotbale nebo nejnovějších seriálech Netflixu s vašimi spolupracovníky pomáhají prolomit monotónnost pracovního dne a snížit úroveň stresu.
Navrhněte si pracovní prostředí podle svých potřeb
To, jak se cítíte v práci, má vliv na váš výkon. Nepořádné nebo hlučné pracovní prostředí může snižovat produktivitu; naopak veselé a personalizované pracovní prostředí vám pomůže více si práci užít.
Pokud pracujete v kanceláři, dodajte svému pracovišti osobitost a inspiraci pomocí obrázků a dalších osobních vzpomínek. Pracujete z domova? Pokud můžete, vyhraďte si jedno místo výhradně pro práci, doplňte jej barevnými polštáři, obrazy, kobercem atd. a trochou zeleně v podobě pokojové rostliny.
Zde je několik dalších tipů, jak si vytvořit příjemné pracovní prostředí:
- Používejte sluchátka s potlačením hluku, abyste blokovali hlučné okolí.
- Vyzkoušejte přístroj na výrobu bílého šumu – nebo si vytvořte vlastní playlist –, který vám pomůže soustředit se.
- Zajistěte si dostatek světla, kolik potřebujete.
- Zajistěte, aby váš pracovní stůl a židle byly ergonomické, abyste mohli pracovat pohodlně.
- Vyzkoušejte time-blocking a omezte přepínání mezi úkoly, aby byla každodenní práce méně stresující.
💡Tip pro profesionály: Omezte zbytečná oznámení přizpůsobením oznámení ClickUp.
Upřednostňujte péči o sebe
Ne, péče o sebe sama neznamená jen masáže a vonné svíčky. Může to být něco tak jednoduchého jako:
- Každý den se dobře vyspěte 7–8 hodin.
- Jezte zdravá a výživná jídla.
- Pravidelné cvičení
- Omezte kofein na maximálně 2 šálky kávy denně.
- Naplánujte si každý týden nějaký čas jen pro sebe, abyste si mohli odpočinout.
- Identifikujte stresory, které vás vyvolávají, a snažte se je minimalizovat a kontrolovat.
Je vaše vyhoření výslovně spojeno s tím, co děláte v práci nebo s kým pracujete? Zvažte změnu své role nebo týmu jako způsob péče o sebe sama.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp připomenutí, abyste měli jistotu, že svůj pracovní den ukončíte včas.
Obnovte spojení se svými osobními zájmy
Kdy jste naposledy věnovali čas svému koníčku? Dělání něčeho, co vás baví, může být prospěšné pro vaše duševní zdraví.
Může to být cokoli – poezie, rybaření, pečení, práce se dřevem, umění, hudba – najděte to, co vám dříve přinášelo radost, a vraťte se k tomu. Kreativní vyžití vám také pomůže být v práci inovativnější a produktivnější.
Vybudování příjemného života mimo práci je nezbytné pro zotavení z vyhoření a prevenci jeho opakování.
Rozvíjejte odolnost
Již jsme zmínili, že na syndrom vyhoření může mít vliv i konkrétní stav daného jedince.
Vědci zjistili negativní korelaci mezi úrovní odolnosti a syndromem vyhoření. Budováním odolnosti se můžete lépe vybavit pro zvládání stresových faktorů, které syndrom vyhoření způsobují.
Jak rozvíjet odolnost? Ačkoli se často jedná o vrozenou vlastnost – někteří lidé jsou odolnější než ostatní – můžeme svou odolnost zlepšit cíleným úsilím. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
- Vybudujte si síť podpůrných vztahů, na které se můžete spolehnout
- Procvičování emocionální regulace
- Zlepšení komunikačních a problémových dovedností
- Rozvíjení růstového myšlení
- Čerpáme sílu z našich hodnot a přesvědčení
- Naučte se vnímat neúspěchy jako příležitosti k učení a růstu.
Zotavení z vyhoření je postupný proces a kombinace těchto strategií vám může pomoci. Nezapomeňte však, že vyhoření v práci je komplexní záležitost a každý jedinec ho může prožívat jinak. Vyzkoušejte různé věci, dokud nenajdete nejlepší holistický přístup, který vám vyhovuje.
Přečtěte si také: Jak předcházet syndromu zotavení po schůzích
Nástroje a zdroje, které pomáhají zotavit se z vyhoření
Na rozdíl od toho, co si někteří lidé myslí, ne všechny technologie jsou škodlivé. Technologie nám také poskytly několik způsobů, jak zvládat stresové faktory. Podívejme se na některé aplikace a nástroje, které můžeme použít k prevenci a zotavení z pracovního vyhoření.
- Aplikace pro meditaci a mindfulness: Webové stránky a aplikace jako Headspace a Calm nabízejí dechová cvičení, vedenou meditaci a tipy pro mindfulness. Jejich pravidelné používání může pomoci snížit úroveň stresu a zlepšit odolnost.
- Aplikace pro zlepšení spánku: Aplikace pro správu spánkového cyklu sledují vaše spánkové návyky a ukazují vám, jak lépe spát; to vám velmi pomůže při zvládání stresu.
- Nástroje pro správu času: Nástroje jako Harvest sledují čas strávený různými činnostmi, abyste měli lepší přehled o tom, kde můžete zlepšit správu času.
- Aplikace pro duševní zdraví: Aplikace pro terapii a poradenství mohou pomoci tím, že poskytují přístup k online podpoře duševního zdraví, sledování nálady a tipům pro wellness. Jsou užitečné pro lidi, kteří nemají přístup k poskytovateli služeb v oblasti duševního zdraví.
- Zdroje pro fyzické zdraví: Aplikace jako Nike Training Club a další pomáhají zlepšit vaše fyzické zdraví prostřednictvím online cvičení a tipů na zdravou stravu.
- Aplikace pro vedení deníku: Pravidelné psaní deníku může snížit stres a pomoci vám zvládat emoce. Aplikace jako Day One vám pomohou vytvořit si zvyk psát deník. Můžete také použít nástroj jako ClickUp Notepad pro rychlé poznámky pro sebe na cestách.
- Nástroje pro správu úkolů : Specializované nástroje pro správu práce snižují vaše pracovní zatížení a zvyšují vaši produktivitu, což může pomoci zabránit vyhoření v práci.
Je důležité si uvědomit, že ačkoli mohou být všechny tyto nástroje užitečné, nenahrazují odbornou lékařskou pomoc nebo léčbu. V případě závažného syndromu vyhoření důrazně doporučujeme konzultovat s kvalifikovanými odborníky.
Jak mohou platformy jako ClickUp podpořit zotavení z vyhoření
ClickUp pomáhá předcházet vyhoření tím, že nabízí nástroje, které snižují stres na pracovišti. Podívejme se, jak:
- Lepší řízení pracovní zátěže: Plánujte a provádějte svou práci a řídte svůj tým efektivněji pomocí ClickUp Tasks. Zobrazení jako Kanban board view a List view v ClickUp vám pomohou mít vše pod kontrolou s menším úsilím, takže se nebudete cítit přetížení.
- Automatizace opakujících se úkolů: Zrychlete správu rutinních úkolů pomocí více než 100 předem připravených automatizací ClickUp, abyste se mohli soustředit na věci, na kterých záleží. Můžete také vytvořit vlastní automatizaci pomocí ClickUp Brain, integrovaného asistenta s umělou inteligencí. Postará se o důležité, ale zdlouhavé úkoly, jako je sdílení aktualizací o postupu, vytváření nových podúkolů, shrnování poznámek z jednání a tak dále.
- Zůstaňte produktivní: Využijte nativní funkci sledování času v ClickUp k sledování a zaznamenávání času stráveného na úkolech, vytváření časových rozvrhů, nastavování a sledování termínů projektů, generování reportů a udržování náskoku.
- Zajištění transparentnosti a odpovědnosti: Vybudujte individuální a týmovou odpovědnost vytvořením sdílených cílů ClickUp a zajistěte transparentnost výkonu pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
- Udržujte týmy v kontaktu: Sdružte veškerou komunikaci týmu na jednom místě pomocí chatu ClickUp v reálném čase, abyste mohli sdílet aktualizace a odkazy, přidělovat úkoly a spolupracovat, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji.
- Vytváření pracovních prostorů pro spolupráci: Pracujte efektivně se svým týmem bez ohledu na místo pomocí nástrojů pro spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards pro tvorbu nápadů a plánování a ClickUp Docs pro dokumentaci.
Přechod na ClickUp byl nejdůležitějším krokem, který náš tým v roce 2022 udělal. Od té doby jsme zaznamenali výrazné zlepšení produktivity, efektivity, týmové spolupráce a celkové morálky.
Přechod na ClickUp byl nejdůležitějším krokem, který náš tým v roce 2022 udělal. Od té doby jsme zaznamenali výrazné zlepšení produktivity, efektivity, týmové spolupráce a celkové morálky.
Překonávání organizačních překážek k prevenci vyhoření
Organizace a vedoucí týmy mohou hrát významnou roli při vytváření pracovního prostředí, které pomáhá předcházet vyhoření. To zahrnuje rozvoj zdravé a podpůrné kultury na pracovišti, která nabízí rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zároveň poskytuje pracovní spokojenost.
Autonomie v práci není jen módní trend. Zaměstnanci, kteří mají možnost rozhodovat o tom, jaké úkoly budou plnit, kdy a jak je budou plnit, mají o 43 % menší pravděpodobnost, že se u nich projeví vysoká míra vyhoření.
Vedení organizace může vytvořit kulturu, která snižuje riziko vyhoření tím, že zabraňuje přetížení zaměstnanců a zavádí politiky zaměřené na zaměstnance:
- Upřednostňujeme transparentnost a otevřenou komunikaci, abychom zlepšili zapojení zaměstnanců a minimalizovali úzkost na pracovišti.
- Nabízíme flexibilní pracovní podmínky , které zaměstnancům pomáhají rovnoměrně zvládat jejich osobní i profesní život.
- Podpora wellness prostřednictvím zdrojů pro duševní zdraví, fitness zařízení v areálu společnosti nebo členství v posilovně, poradenské služby, programy pro zvládání stresu atd.
- Vytvořte velkorysé pravidly pro volno a zajistěte, aby si zaměstnanci brali dostatek volna, aby se předešlo přepracování.
- Poskytování pravidelné zpětné vazby a příležitostí pro profesní rozvoj, které pomáhají zaměstnancům dosáhnout jejich kariérních cílů.
- Podpora zaměstnanců při zvyšování spokojenosti v práci prostřednictvím iniciativ zaměřených na přizpůsobení pracovních úkolů
- Vytvořte spolupracující pracoviště, kde se zaměstnanci cítí respektováni a uznáváni a kde pravidelná interakce snižuje pocity izolace.
- Školení manažerů, aby přijali podpůrný styl vedení a poskytovali svým týmům zpětnou vazbu a uznání.
- Používání nástrojů k zajištění adekvátní úrovně personálního obsazení, správného rozložení pracovní zátěže a pravidelného hodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců za účelem identifikace a prevence syndromu vyhoření.
Šablona ClickUp pro pracovní vytížení zaměstnanců je navržena tak, aby pomáhala vedoucím týmů sledovat pracovní vytížení zaměstnanců, řídit projekty a přidělovat úkoly. Pomocí zobrazení pracovního vytížení týmu mohou sledovat pracovní vytížení týmu a pomocí zobrazení úkolů mohou sledovat průběh úkolů. Zobrazení individuálního pracovního vytížení pomáhá zajistit, aby žádný člen týmu nebyl přetížen.
Přečtěte si také: Nástroje pro stanovení priorit práce pro váš tým
Začněte svou cestu k zotavení z vyhoření ještě dnes
I když se vám může zdát, že vyhoření je osobní problém, realita je složitější. Vyhoření je výsledkem působení více stresových faktorů a má velký vliv na zdraví a úspěch organizace. Vyžaduje zásah na individuální i organizační úrovni.
Zotavení z vyhoření je pomalý proces, ale promyšlené použití správných nástrojů a strategií vám může na této cestě pomoci.
Komplexní software pro správu projektů, jako je ClickUp, může pomoci snížit stres spojený se správou více nástrojů a obrazovek tím, že nabízí nástroje pro správu úkolů, komunikaci a spolupráci v rámci jednoho řešení. Pomáhá také lépe spravovat čas a práci a zlepšuje týmovou spolupráci.
Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet.
Často kladené otázky (FAQ)
Jak dlouho trvá zotavení z vyhoření?
Neexistuje žádný konkrétní časový rámec pro zotavení z vyhoření; záleží na odolnosti každého jednotlivce a na tom, jak závažné je jeho vyhoření. Některé studie uvádějí odhad dva až tři měsíce; doporučujeme postupovat krok za krokem.
Jaký je nejrychlejší způsob, jak se zotavit z vyhoření?
Na syndrom vyhoření neexistuje žádný rychlý lék – zotavení je postupné. Mezi rychlé způsoby, jak začít, však patří odpočinek, stanovení hranic v práci, reorganizace rozvrhu tak, aby zahrnoval čas na zdraví a wellness, a nalezení podpůrné sítě a odborné pomoci.
Jak se vyhoření projevuje?
Mezi příznaky vyhoření patří fyzické a duševní vyčerpání, snížená produktivita a motivace, nezájem o práci a fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy a problémy se spánkem.