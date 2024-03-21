Co je toxická produktivita? Jak ji překonat a předcházet jí

Snaha o produktivitu na pracovišti je přirozená a pro prosperitu organizací by hledání způsobů, jak zlepšit pracovní výkon, mělo být vždy prioritou. Vždy však existuje riziko, že to přeženete. Když dojde k toxické produktivitě, nejenže se vzdálíte od zdravého pracovního prostředí, ale můžete také vážně ovlivnit duševní a fyzické zdraví celého pracoviště.
Jak najít tuto rovnováhu?
Začněte tím, že si ujasníte, co toxická produktivita vlastně znamená. Poté je třeba rozpoznat příznaky toxické produktivity ve vašich týmech a pochopit, co ji způsobuje. A samozřejmě to vše musí vyústit v aktivní kroky, které jsou specificky navrženy k překonání toxické produktivity.
Co je toxická produktivita?
Jak název napovídá, toxická produktivita je pracovní fenomén, kdy se produktivita dostává do takové míry, že zastíní všechny ostatní aspekty života.
Na seznamu úkolů jsou vždy nějaké položky. Žijeme v kultuře, která odměňuje členy týmu, kteří jsou neustále produktivní. Ale když tato neustálá zaneprázdněnost brání fyzickému a duševnímu zdraví člověka, může se stát kontraproduktivní a dokonce škodlivou.
Vzpomeňte si na zaměstnance, kteří pracují celou noc, protože se cítí provinile kvůli blížícímu se termínu, nebo na zaměstnance pracující na dálku, kteří se cítí natolik provinile, že tráví svůj volný čas snahou splnit nereálná očekávání. Pak si vzpomeňte na kulturu shonu, která se snaží zaměstnancům vštípit, že přestávky nebo čas věnovaný osobnímu životu brání kariérnímu úspěchu.
Toxickou produktivitu nelze zaměňovat se silnou pracovní morálkou. Snaha dosáhnout výsledků je obdivuhodná vlastnost. Problémy začínají, když se tyto pracovní návyky promění v neschopnost řídit svůj čas a potřebu upřednostňovat práci před vším ostatním.
Příznaky a příčiny toxické produktivity
Není vždy snadné rozpoznat příznaky toho, že vy nebo váš tým trpíte toxickou produktivitou. To platí zejména v případě, že firemní kultura klade důraz především na plnění úkolů. Několik příznaků vám však může pomoci pochopit, kdy se přirozená snaha o produktivitu stala nezdravou.
Ignorování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
Sledujte pracovní dobu sebe i všech členů týmu. Nedostatek rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je jedním z nejčastějších příznaků toxické produktivity.
Existuje mnoho důvodů pro tuto souvislost. Skryté pocity viny mohou způsobit, že zaměstnanci neustále kontrolují své e-maily, zejména (ale nejen) když pracují na dálku. Členové týmu také často říkají, že mají více času na práci mimo běžnou pracovní dobu, když je jejich kolegové neruší.
Nezdravá konkurence a srovnávání v rámci vašeho týmu
Silná pracovní morálka se může stát nebezpečnou pastí, když se změní v soutěživost. Člen, který pracuje déle nebo upozaďuje svůj rodinný život jen proto, že se chce dostat na vrchol žebříčku, může vážně poškodit své duševní zdraví.
Opět platí, že v prostředí práce na dálku je toto obtížnější sledovat a identifikovat. Při práci na dálku nemusí být tak snadné sledovat, zda člen týmu nevynechává jídla nebo přestávky, jen aby stihl splnit úkoly.
Hledejte obecnější známky této nezdravé úrovně konkurence. Často ji můžete pozorovat v rozhovorech u vodního chladiče a v neformálních komentářích.
Vlastní očekávání, že všechny úkoly je třeba vyřešit okamžitě
Tento jev, známý také jako „akční zaujatost“, obvykle pramení z neschopnosti zvládat úkoly v přiměřeném časovém rámci. Zaměstnanci, kteří okamžitě dokončují úkoly nebo odpovídají na e-maily, mohou mít potíže se stanovením hranic. Nedaří se jim vyhradit si čas na své mimopracovní aktivity nebo dlouhodobé strategické úkoly.
Tito zaměstnanci často trpí nedostatkem strukturovanějšího plánu produktivity. Mohou však také pociťovat tlak nebo vinu kvůli svému seznamu úkolů. Poté se budou snažit tento tlak překonat toxickou produktivitou.
4 běžné příčiny toxické produktivity
Toxická produktivita může mít mnoho různých příčin. Každá z nich stojí za to, abyste jí věnovali čas a vytvořili zdravější očekávání produktivity pro sebe i svůj tým.
1. Kultura shonu
Když vedoucí pracovníci navrhují 18hodinové pracovní dny, je jasné, že alespoň některé tendence toxické produktivity pocházejí z naší širší podnikové kultury. Představa, že úspěšní lidé pracují tvrději než kdokoli jiný, aby dosáhli úspěchu, může ztěžovat stanovení realistických očekávání, která podporují produktivitu a zároveň udržují zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
2. Firemní kultura
Širší kulturní příčiny toxické produktivity lze nalézt také na mnoha jednotlivých pracovištích. Vedoucí pracovníci organizací a týmů, kteří pracují dlouhé hodiny a upřednostňují především splnění úkolů, mají negativní vliv na své týmy, které se cítí provinile, když je nenásledují. Pokud firemní kultura nedokáže stanovit hranice, může se toxická produktivita stát endemickým jevem.
3. Práce na dálku
Nárůst počtu lidí pracujících na dálku přinesl mnoho výhod. Vedl však také k tomu, že více lidí cítí nutnost pracovat mimo svou běžnou pracovní dobu. Díky tomu, že máte práci a e-maily na dosah ruky prostřednictvím mobilního telefonu a dalších zařízení, se ještě více zvýšila potřeba cítit se produktivní po celou dobu, a to i za cenu svého vlastního blahobytu.
4. Vnitřní vlastnosti
Některé aspekty toxické produktivity mohou nakonec pramenit z osobnostních rysů. Například soutěživější zaměstnanci mají větší sklon upřednostňovat produktivitu před ostatními aspekty svého života. Totéž platí pro osoby s nízkým sebevědomím, které potřebují cítit se produktivní, aby se cítily oceněné na pracovišti.
Negativní dopady toxické produktivity na pracovišti
Nejde jen o teoretickou znalost. V nejhorším případě může toxická produktivita vážně ovlivnit celý váš tým. Tyto účinky sahají od zhoršení duševního zdraví až po zvýšenou fluktuaci a paradoxně i méně produktivní týmy.
Vyhoření na pracovišti v rámci celého týmu
Vyhoření zaměstnanců znamená fyzické a emocionální vyčerpání až do bodu úzkosti a deprese. Je to nejvýznamnější a potenciálně nejškodlivější důsledek toxické produktivity. Potřeba neustále pracovat kvůli nerealistickým očekáváním (vnitřním i vnějším) a neschopnost stanovit si hranice mohou vést k závažným problémům duševního zdraví, které daleko přesahují krátkodobé výhody splnění úkolů.
Zhoršující se fyzické a duševní zdraví
Zaměstnanci trpící toxickou produktivitou bývají méně zdraví. Částečně kvůli vyhoření (ale také jako prostý důsledek upozaďování svého osobního života) se jejich duševní i fyzické zdraví začíná zhoršovat. Kromě závažných etických důsledků to také znamená více nemocenských dnů, potřebu odpočinku a vyšší nároky na zdravotní pojištění.
Klesající spolupráce
Když váš tým pracuje v kultuře toxické produktivity, začne být neustále na hraně. Jeho neschopnost uznat, že dokončení úkolů není vše, vede k osobním problémům a může vážně narušit jeho schopnost spolupracovat. Členové týmu se začnou izolovat, což brání vaší organizaci sklízet plody spolupráce.
Paralýza způsobená pracovní zátěží
K paralýze z pracovní zátěže dochází, když máte tolik práce, že ji neustále odkládáte. Protože jste neustále přetížení a nevíte, kde začít, máte tendenci nedělat nic, což je v rozporu s vašimi cíli v oblasti produktivity. Kultura nebo vnitřní motivace, která neustále tlačí na vyšší pracovní zátěž, může vést k tomu, že váš tým nebude schopen tuto práci dokončit.
Tipy a způsoby, jak se vyhnout toxické produktivitě
Možná už se ve vaší organizaci projevuje, nebo možná teprve vidíte její první známky. Ať tak či onak, nikdy není příliš brzy na to, abyste se toxické produktivitě postavili.
Každá situace může vyžadovat mírně odlišný přístup k tomuto kroku. Někdy může být nutné zajistit každému členovi týmu odbornou psychologickou pomoc. Tyto tipy však lze aplikovat na jakékoli úsilí v boji proti toxické produktivitě a pomohou zajistit emoční pohodu vašeho týmu, což bude přínosem pro celou vaši organizaci.
1. Podporujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Pokud je to možné, stanovte svým zaměstnancům jasné hranice mezi prací a osobním časem. Ujistěte je, že jejich osobní život je stejně důležitý jako jejich produktivita v práci. Jemně nasměrujte zaměstnance, kteří i nadále tlačí na produktivitu, aniž by pracovali stanovenou dobu.
Můžete začít tím, že přesně stanovíte, kdy očekáváte, že bude váš tým k dispozici, a kdy se místo toho může soustředit na svůj volný čas. Vyhněte se okamžitému odpovídání na všechny e-maily a zprávy, abyste svému týmu dali příklad správného chování. Zdůrazněte výhody toho, že se do práce dostaví odpočatí, protože večer strávili nějaký čas mimo ni.
2. Vytvořte kulturu zdravé produktivity
Součástí boje proti toxické produktivitě je jasné vymezení pojmu a toho, co znamená být produktivní zdravějším způsobem. To musí být alespoň částečně otázkou vzdělávání. Mnohé z výše uvedených bodů mohou být klíčové, když pomáháte zaměstnancům pochopit, jak může přílišná práce ovlivnit jejich fyzické a duševní zdraví.
Budování této kultury také znamená jít příkladem. Každý nadřízený a vedoucí, se kterým vaše týmy spolupracují, by měl praktikovat to, co káže, respektovat hranice a podporovat pozitivní výsledky, aniž by příliš tlačil na pilu.
3. Podporujte sebeuvědomění a sebereflexi
Někdy je nejlepším způsobem, jak bojovat proti toxické produktivitě, podívat se do sebe. Najděte způsoby, jak pomoci svým zaměstnancům věnovat pár minut tomu, aby zvážili, zda se s tímto jevem nesetkávají. Samozřejmě to může být obtížné, zejména pro ty, kteří nejsou s tímto pojmem obeznámeni.
Místo toho je požádejte, aby prozkoumali své pocity, které jsou základem toxické produktivity, například:
- Neustálá naléhavost vykonat více práce
- Pocit podvodníka nebo nehodnosti, který je třeba kompenzovat větším množstvím práce.
- Neustálá vnitřní potřeba soutěžit s ostatními členy týmu
- Cítíte se kvůli práci natolik vystresovaní, že jakýkoli odpočinek ve vás vyvolává pocit viny?
Pomáhat svému týmu odhalit tyto pocity a povzbuzovat je, aby je brali vážně, může zajistit, že je nebudou ignorovat nebo prostě pracovat více, aby léčili symptomy místo nemoci.
4. Pečujte o sebe
Samozřejmě, pochopení pocitů, které mohou být základem toxické produktivity, je pouze začátek. Dalším krokem je zajistit, aby se všichni členové týmu starali o sebe.
Péče o sebe nemusí být složitá. Pomůže zdravý životní styl i podpora koníčků mimo práci. I jednoduché věci, jako je občasné odpojení se od mobilního telefonu a strávení kvalitního času zcela odpojeného od práce, mohou mít velký význam.
Nezapomeňte, že různé základní pocity a příčiny toxické produktivity vyžadují různé typy a úrovně péče o sebe sama. Nenuťte svůj tým k aktivitám, které pro něj nemusí být relevantní; místo toho mu dejte prostor, aby si našel ty nejlepší aktivity a činnosti.
5. Podporujte pravidelné přestávky
Výzkumy ukazují, že nepřetržitá práce bez přestávek škodí vašemu zdraví a snižuje produktivitu. Proto skvělí vedoucí povzbuzují celý svůj tým, aby si do svého rozvrhu zařadili přestávky, i když to pro některé může být krok, který je v rozporu s intuicí. To zahrnuje vše od krátkých přestávek v běžném pracovním dni až po zajištění toho, aby členové vašeho týmu každý rok čerpali dovolenou a roční volno.
6. Stanovte si realistické cíle a očekávání
To poslední, co chcete, je přidat k vnitřním příčinám toxické produktivity ještě tlak ze strany týmu nebo organizace. Tomu se můžete vyhnout tím, že zajistíte, aby vaše cíle a očekávání byly v realistickém rozsahu toho, co může každý člen týmu dosáhnout.
Nejlepší cíle vycházejí z trendů a jsou ze své podstaty měřitelné. Měly by být také co nejkonkrétnější a vztahovat se na všechny členy týmu. Tímto způsobem lze odpovědnost rozložit mezi více lidí, místo aby se stala osobní odpovědností jediného člena týmu.
7. Podporujte otevřenou komunikaci
Někdy je pro vedoucí pracovníky i jejich týmy nejjednodušší a paradoxně nejnáročnější věcí promluvit si o problémech. To obvykle pomáhá identifikovat příčiny toxické produktivity a potenciální řešení. Je to však také velmi osobní záležitost, která zpočátku vyžaduje přijetí některých nepříjemných skutečností.
Nemůžete přimět každého člena svého týmu, aby mluvil o svých pocitech. Můžete však podporovat otevřenou komunikaci a dát najevo, že jakékoli stresové faktory nebo pocity viny z toho, že nepracují dost, lze otevřeně diskutovat. Tento přístup k otevřené komunikaci také otevírá nové cesty k více spolupracujícímu pracovišti, což je přirozené řešení toxické produktivity.
8. Využijte nástroje produktivity – správným způsobem
A nakonec, nepodceňujte sílu nástrojů pro produktivitu na pracovišti, které pomáhají vytvářet lepší pracovní postupy. Nástroje, jako jsou šablony produktivity a platformy pro správu úkolů, mohou standardizovat pracovní postupy a pomáhat vašemu týmu pochopit, co je třeba udělat, spolupracovat a udržovat zdravou produktivitu.
A právě zde vstupuje do hry ClickUp.
Nejde jen o funkce jako ClickUp Tasks nebo ClickUp Online To-Do Lists, které mohou jasně stanovit, co je třeba udělat, do kdy a kdo to má udělat. Každý člen týmu může také stanovit priority své práce pomocí ClickUp Task Priorities a vytvořit tak jasnou hierarchii, která udržuje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Nezapomeňte, že tyto nástroje produktivity musíte používat správným způsobem.
Úkoly by měly existovat v kontextu významnějších projektů, doplněné o pracovní postupy a závislosti, které pomáhají členům vašeho týmu pochopit širší souvislosti práce. Týmy by se měly dohodnout na prioritách úkolů, sdílet priority a propojit své cíle přímo s většími cíli týmu a organizace. Ale když to uděláte správně, tyto nástroje vytvoří kulturu zdravé produktivity s mnohem menší šancí, že se stane škodlivou nebo toxickou.
Vypořádejte se s toxickou produktivitou pomocí ClickUp
Neříkáme, že ClickUp je kouzelným řešením toxické produktivity. Tento koncept je příliš hluboký na to, aby ho mohla jediná softwarová platforma odstranit. Ale když se propojí s jinými řešeními, správná technologie a dovednosti v oblasti řízení úkolů mohou výrazně pomoci při řešení tohoto problému.
A co je nejlepší, můžete začít s tím správným nástrojem bez jakéhokoli dlouhodobého závazku. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte bojovat proti toxické produktivitě pro sebe i svůj tým.