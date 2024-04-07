Bear vs. Evernote: recenze 2025 (funkce, ceny)

Bear vs Evernote, který z nich si vybrat?
Najít ten správný nástroj pro pořizování poznámek může být náročný úkol.
Koneckonců, bez jedné z nich se neobejdete.
Rozlučte se tedy s lepícími poznámkami a přivítejte digitální zápisníky.
V tomto článku vám pomůžeme vybrat ideální aplikaci pro pořizování poznámek, když porovnáme Bear a Evernote. A jako bonus vám dokonce představíme skvělou alternativu k oběma aplikacím.
Nechť souboj začne!
Poznámka: Nejprve si představíme, co jsou Bear a Evernote, a seznámíme se s jejich funkcemi, abyste si mohli udělat lepší představu o každém z těchto nástrojů. Pokud hledáte pouze srovnání, klikněte sem a přejděte přímo do této části.
Co je Bear?
Bear je standardní aplikace pro pořizování poznámek, která vám umožní pořizovat rychlé poznámky nebo vytvářet dlouhé eseje.
Můžete dokonce sdílet poznámky s ostatními nebo jen mezi svými vlastními zařízeními.
Podívejme se na některé z klíčových funkcí Bear:
1. Speciální vyhledávání
Nemůžete najít poznámky, když je nejvíce potřebujete?
Speciální vyhledávání Bear to udělá za vás.
Mezi speciální vyhledávání patří:
- @task: zobrazuje poznámky s jedním nebo více úkoly
- @today: zobrazí poznámky, které jste dnes upravili.
- @images: zobrazuje poznámky obsahující obrázky
- @code: zobrazuje poznámky, které obsahují alespoň jeden úryvek kódu.
K těmto speciálním vyhledáváním můžete přidat klíčová slova nebo termíny, abyste získali konkrétní výsledky.
2. Více možností exportu
Skvělou funkcí Bear je možnost exportovat poznámky do různých formátů.
Získáte formát rich text, prostý text, PDF, formát poznámek Bear, podporu markdown... seznam je opravdu rozsáhlý.
3. Šifrované poznámky
Bear chápe, že některé poznámky vyžadují ochranu, protože mohou obsahovat citlivá data.
Nyní už nemůžete napsat „nechte mě na pokoji“ a očekávat, že to bude bezpečné!
Své poznámky však můžete chránit heslem.
Jakmile ji nastavíte, vaše poznámky a další typy textu budou zašifrovány a nikdo kromě vás k nim nebude mít přístup.
4. Režim soustředění
Máte pozornost zlaté rybky? 🐟
Nebojte se.
Nejste sami. Ale budete potřebovat pomoc, abyste si udrželi pozornost.
A tou pomocí máme na mysli režim soustředění aplikace Bear. Tato funkce skryje vše na obrazovce a vy se můžete soustředit pouze na své poznámky.
Když jste na svém iPhonu nebo iPadu, stačí klepnout na poznámku, kterou chcete upravit, a postranní panel a seznam poznámek zmizí jako mávnutím kouzelného proutku!
Co je Evernote?
Evernote existuje už od nepaměti a stále si drží svou silnou pozici!
Během let se rozrostla a stala se výkonnou aplikací pro pořizování poznámek, která je zároveň lehkou nástrojem pro správu projektů.
Je ale Evernote pro vás tou nejlepší volbou? Pro lepší představu si přečtěte naši komplexní recenzi Evernote s alternativami .
Podívejme se na některé z klíčových funkcí Evernote:
1. Šablony
Evernote nabízí spoustu šablon pro všechny druhy poznámek, včetně kreativního psaní, marketingu a prodeje, schůzek a mnoho dalšího.
Šablony jsou vysoce přizpůsobitelné a můžete je použít k úspoře času a zvýšení produktivity.
2. Web Clipper
Našli jste zajímavý článek o tom, jak propagovat své podnikání na webu? Stačí si jej uložit jako snímek obrazovky pomocí rozšíření prohlížeče Evernote Web Clipper.
Pomocí této funkce můžete oříznout část webové stránky nebo celou stránku bez rušivých nadpisů a reklam.
Je to pravděpodobně nejlepší webový clipper na současném trhu.
Zeptejte se kteréhokoli konkurenta Evernote a pravděpodobně s tím bude souhlasit.
3. Uložené vyhledávání
Pokud máte poznámku, kterou otevíráte každý den, například denní plánovač nebo kontrolní seznam, nemusíte ji opakovaně vyhledávat. Stačí uložit vyhledávání do Evernote a nebudete muset poznámku hledat ručně.
Díky funkci synchronizace zařízení navíc můžete přistupovat ke svým uloženým vyhledáváním na všech svých zařízeních.
4. Audio poznámky
Co je lepší a rychlejší než psaní textové poznámky?
Zvuková poznámka!
Tato funkce je požehnáním pro ty, kteří mají potíže s klávesnicí, zejména při rychlých schůzkách.
A pokud vás vždy fascinovaly diktafony, tohle se vám bude líbit...
Bear a Evernote vedle sebe
Obě tyto aplikace jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Za prvé, obě milují zvířata.
Co?
Stačí se podívat na jejich loga. Jedno je medvěd a druhé slon!
Samozřejmě je toho ale mnohem víc.
Bear a Evernote vám umožňují ukládat webové stránky; každá z těchto aplikací pro poznámky vám umožňuje je organizovat, podporuje synchronizaci napříč všemi zařízeními atd.
Liší se však v některých klíčových ohledech.
Zde je návod:
1. Podpora operačních systémů
Každá aplikace by podle nás měla fungovat na všech operačních systémech.
Souhlasíte? Evernote také souhlasí, ale Bear... ne.
A. Bear
Bear je bezpochyby vynikající editor pro pořizování poznámek a značkování. Problém nastává, když zjistíte, že Bear podporuje pouze zařízení Apple.
Takže uživatelé iPhone, iPad, v podstatě všichni uživatelé iOS a Mac, se mohou hned teď radovat.
Díky tomu je to lepší alternativa k Apple Note než cokoli jiného.
Všem uživatelům Windows a Android se omlouváme.
B. Evernote
Evernote je naopak inkluzivní a funguje na iOS, Androidu i Windows!
Bohužel opomněli uživatele Linuxu.
Tak blízko, Evernote, tak blízko!
2. Vyhledávání
Funkce „vyhledávání“ v každé aplikaci pro pořizování poznámek by vám měla pomoci najít to, co hledáte.
Kdybychom chtěli ztížit hledání poznámek nebo textu, použili bychom zápisník a ztráceli čas jeho listováním.
Dobrou zprávou je, že vyhledávání v obou těchto aplikacích je poměrně pokročilé a efektivní.
Ale to není vše. Pojďme se na to podívat.
A. Bear
Aplikace Bear používá ke třídění poznámek štítky. Tyto štítky přidáváte sami, kamkoli na poznámku, podle relevance.
Děláte si poznámky z jednání týkající se rozpočtu na prosinec? Vaše značka může být #decemberbudget.
Věděli jste, že můžete dokonce vytvořit novou poznámku z tagu?
A abyste ušetřili čas při vyhledávání a organizaci, můžete odstranit a přidat značky k více poznámkám.
B. Evernote
Do poznámek Evernote můžete také přidávat štítky, ale i zde existují rozdíly.
A právě zde přicházejí na řadu notebooky.
Tato aplikace organizuje vaše poznámky do poznámkových bloků, aby se snadno hledaly. Najít konkrétní poznámkový blok může být obtížné, pokud jich máte spoustu.
V takových případech stačí zadat „notebook:vložte název notebooku“ a voilà, jste tam, kde chcete být.
3. Ceny
Hlavní rozdíl mezi Evernote a Bear spočívá v cenách. Evernote byla aplikace, která toho tolik uměla bez poplatků. Nyní je však známá svými drahými cenovými možnostmi. Bear je naopak velmi cenově dostupný. Nezapomeňte však, že je určen pouze pro uživatele Apple!
Zde je přehled jejich cen:
A. Bear
Bear nabízí dvě cenové možnosti:
- Bear zdarma: možnosti exportu, štítky a přílohy
- Bear pro (1,49 $/měsíc): motivy pro psaní, šifrované poznámky a synchronizace iCloud mezi iPhone, iPad a Mac
B. Evernote
Evernote nabízí tři cenové varianty:
- Evernote zdarma: zvukové poznámky, webový clipper a velikost poznámek až 25 MB
- Evernote premium (7,99 $/měsíc): anotace PDF, vyhledávání textu v PDF a velikost poznámek až 200 MB
- Evernote Business (14,99 $/uživatel za měsíc): prohlížení historie aktivit týmu, správa týmu a limit 20 GB pro nahrávání dat za měsíc.
4. Integrace
V dnešní době jsou integrace velmi důležité pro zvýšení produktivity a propojení vašich poznámek s e-maily, kalendáři atd.
Podporují Bear a Evernote integrace? Pojďme to zjistit.
A. Bear
Seznam integrací pro Bear je velmi krátký. Mezi nejvýznamnější patří Things, Bear Power Pack a Workflow.
Víc toho není!
B. Evernote
Evernote má integrace mnohem raději než Bear.
Zde je stručný přehled některých jejích integrací:
- Gmail
- Slack
- Microsoft Teams
- Outlook
Bear vs. Evernote na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak lidé hodnotí Bear vs. Evernote. Když na Redditu vyhledáte Bear vs. Evernote, mnoho uživatelů se shoduje, že Evernote má bohatou nabídku funkcí, ale pokud hledáte jednodušší nástroj, Bear je skvělou volbou:
„Bear je zjednodušená verze nejjednodušších funkcí Evernote (což pro některé lidi představuje ideální množství funkcí).“
Pro ostatní uživatele Redditu, kteří hledají více než jen základní nástroj, je Evernote lepší volbou:
„Evernote je monstrum co do funkcí, ale je také neuvěřitelně výkonný. Některé funkce možná nikdy nepoužijete, ale budou vám k dispozici, až se do nich dostanete.“
Bear vs. Evernote: Verdikt
Ačkoli existují zjevné vizuální podobnosti, jako například tříkolonkové uživatelské rozhraní, Bear je mnohem dostupnější aplikace než Evernote, ale je omezena pouze na platformu iOS.
Na druhou stranu, Evernote má výrazně více integrací než Bear, ale ve srovnání s elegantním a minimalistickým uživatelským rozhraním Bearu působí mnohem více jako tradiční nástroj pro zvýšení produktivity.
Máme tedy vítěze v souboji aplikací pro pořizování poznámek?
Pokud potřebujete cenově dostupnou aplikaci pro psaní s elegantním designem, doporučujeme Bear. 🐻
To platí za předpokladu, že jste uživatelem iOS nebo Mac.
A pokud chcete integraci s některými z nejběžnějších a nejdůležitějších aplikací, jako je Gmail, Google Drive atd., spolu s jedním z nejlepších webových clipperů na trhu, Evernote je tou správnou volbou.
Ale počkejte, vidíte to, co vidíme my? 👀
Jedna z nich je skoupá na integrace a není kompatibilní se všemi operačními systémy.
Ta druhá vyžaduje velký rozpočet. 💰
Nebojte se. Představíme vám perfektní alternativu k aplikacím Evernote a Bear.
Jaký je nejlepší nástroj pro pořizování poznámek?
Odpověď na tuto otázku není vůbec snadná.
A my to chápeme.
Je toho příliš mnoho na to, aby se to dalo změřit.
Zde je však několik podnětů k zamyšlení:
Děláte si poznámky, a co dál…? 💭
Vaše poznámky mají svůj účel. Používáte je k vytváření akčních položek, přiřazování úkolů, přidávání termínů a dat splatnosti... chápete, o co jde.
Co kdybyste se dozvěděli, že existuje aplikace, která kromě vytváření poznámek umí i všechno ostatní?
Seznamte se s ClickUp!
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro správu projektů na světě, který používají vysoce produktivní týmy.
Počkat, software pro správu projektů?
Ano, takovou, která vám umožní pořizovat poznámky a spravovat projekty, úkoly a zdroje zcela zdarma!
Vzpomínáte si, jak Bear poskytoval své medvědí objetí pouze uživatelům iOS a Evernote podporoval všechny platformy kromě Linuxu?
ClickUp je ta pravá volba.
Podporujeme všechny platformy.
Pojďme se ale podívat na to nejzajímavější.
Tyto klíčové funkce ClickUp umí to samé co Evernote a Bear, a ještě mnohem víc!
1. Zachyťte neomezené množství nápadů pomocí Notepadu
Máte dnes mimořádně kreativní den? V ClickUp věříme, že neexistuje nic jako „příliš mnoho nápadů“.
Proto vám Notepad od ClickUp umožňuje vytvářet neomezené množství poznámek. Pomocí příkazů Slash Commands můžete do svých poznámek přidávat formátované texty, jako jsou záhlaví, kurzíva, číselné seznamy atd.
A můžete dělat víc než jen psát text.
Převádějte své poznámky přímo z Poznámkového bloku na úkoly a poté je přiřazujte členům týmu.
Stačí najít symbol + na poznámce, kterou chcete převést na úkol.
Klikněte na něj a vyberte seznam nebo složku, do které chcete přidat nový úkol.
Název vaší poznámky se stane názvem úkolu.
Text poznámky se stane popisem úkolu.
Poté můžete k úkolu přidat další podrobnosti, jako je priorita, termín splnění a přidělení.
2. Vytvářejte znalostní báze pomocí Docs
Pokud máte příliš mnoho poznámek a jedna poznámka nestačí, vyberte si Docs.
V Docs můžete přidávat vnořené stránky, vkládat emodži, nechat své dokumenty indexovat Googlem a mnoho dalšího!
Vaše dokumenty mohou mít neomezený počet stránek a můžete je sdílet se svými kolegy nebo i s lidmi mimo váš pracovní prostor.
Přizpůsobte si svůj dokument pro jakékoli pracovní potřeby pomocí celé řady funkcí a nástrojů, včetně:
- Styly dokumentů: vyberte si styl dokumentu, který nejlépe vystihuje vaši práci – styl založený na znalostech, klasický styl nebo styl blogu.
- Vztahy: snadno propojujte související úkoly a stránky v rámci stránky Doc.
- Formátování bohatého textu: upravte velikost písma (malé, střední, velké) a vyberte si z různých fontů a barev zvýraznění, abyste zdůraznili důležité detaily.
- Autoři: přidejte více autorů a získejte přehled o tom, kdo přispěl do dokumentu
- Editace v reálném čase: upravujte dokument společně s ostatními členy týmu a maximalizujte tak spolupráci.
- Detekce spolupráce: podívejte se, kdy člen týmu prohlíží, komentuje nebo upravuje dokument.
Používáte stále stejný obsah, jako jsou poznámky z jednání nebo návrhy projektů? Převedete jej do šablony dokumentu a ušetříte si práci.
ClickUp vám také umožňuje stahovat dokumenty jako soubory Markdown, HTML a PDF.
A pokud přemýšlíte o PDF souborech, nemusíte hledat jinde, protože ClickUp umí také vkládat poznámky do PDF souborů. 😎
3. Vytvářejte vizuální poznámky pomocí myšlenkových map
Hledáte místo, kde si můžete načrtnout svůj plán a cíle?
Vyzkoušejte myšlenkové mapy ClickUp.
Použijte jej k nakreslení plánů projektu, definování jeho struktury a přímému vytváření, úpravám a mazání úkolů z myšlenkových map.
ClickUp také chápe, že můžete mít své oblíbené aplikace. Proto se integruje s celou řadou z nich, včetně Evernote!
To byly jen funkce, které vám mohou pomoci vytvářet lepší a hodnotnější poznámky. ClickUp vám však může nabídnout mnohem více.
Zde je přehled některých funkcí, které jsme vytvořili s láskou:
- Automatizace: automatizujte opakující se úkoly
- Domů : řídicí centrum pro všechny vaše úkoly ( dokončené, probíhající a nadcházející)
- Připomenutí: už nikdy na nic nezapomenete
- Šablony: opakovaně používejte úkoly, kontrolní seznamy, zobrazení a další funkce pomocí šablon.
- Inteligentní vyhledávání: najděte přesně to, co hledáte, během několika sekund
- Rich Text Editor: přidejte kontrolní seznamy, bloky kódu, zmínky o úkolech, nadpisy a další
- Integrace Google Drive: přistupujte k souborům Google a vytvářejte dokumenty Google přímo z ClickUp.
- Markdown a Klávesové zkratky: provádějte rychlé úpravy a šetřete čas pomocí editoru markdown a klávesových zkratek.
- Režim offline: pracujte bez připojení k internetu pomocí desktopové aplikace, webové aplikace nebo aplikací pro Android a iOS.
- Centrum šablon: používejte a sdílejte šablony po celém světě
Potřebujete více možností? Podívejte se na 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek .
Vítěz souboje
Souboj Evernote vs. Bear může pokračovat donekonečna. Obě tyto aplikace mají své výhody a nevýhody, pokud jde o většinu stejných funkcí.
Nezapomeňte však, že se jedná pouze o aplikace pro pořizování poznámek.
Nepomáhají vám spravovat úkoly, zdroje ani čas.
To je úkolem všestranné a výkonné aplikace pro správu projektů.
Jinými slovy, ClickUp.
Překonává nedostatky Bear a Evernote a nabízí vám více než jen účelové poznámky. Navíc je navždy zdarma!
Na co tedy ještě čekáte?
Rozlučte se s běžnými aplikacemi pro pořizování poznámek a stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma!
Související články: