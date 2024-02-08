Shrnutí knihy Deep Work od Cala Newporta: Tipy, jak dosáhnout úspěchu v rozptýleném světě

Je snadné cítit se jako oběť dnešního moderního světa, kde se technologie zmenšila do velikosti dlaně naší ruky. Místo toho, abychom pracovali, bezmyšlenkovitě trávíme čas procházením obsahu, který nám dodává dopamin, nebo ještě hůře, přepínáním mezi e-maily a nudnými úkoly, které nám nepřinášejí téměř žádnou radost.
Ano, je stále těžší a těžší udržet soustředění bez rozptylování. Ale nemůžeme to jen tak přijmout a zůstat uvězněni v mentalitě oběti, že? Musí existovat způsob, jak posunout naše kognitivní schopnosti dále a dosáhnout trvalého úspěchu v prostředí plném rozptýlení.
Chcete-li v této bitvě zvítězit, vylepšete svou výzbroj knihou Deep Work od Cala Newporta – knihou, která navrhuje etiku „hluboké práce“ a nabízí vysoce hodnotná pravidla a tipy pro dosažení elitních výsledků.
Přečtěte si naše shrnutí knihy Deep Work a během několika minut zjistíte, o čem tato kniha je. Nabízíme vám klíčové poznatky, strategie a citáty, které vám pomohou s plánováním hluboké práce a maximálním využitím vašich klíčových schopností! 🌞
Deep Work od Cala Newporta: shrnutí knihy v kostce
Autor(ři): Cal Newport
Počet stran: 290+
Rok vydání: 2016
Odhadovaná doba čtení: 5–10 hodin
Profesor informatiky a autor Cal Newport zaměřil svou práci na pomoc lidem vypořádat se s digitálními rozptýleními, aby se mohli soustředit na hluboké zájmy. Navrhl koncept hluboké práce, který odkazuje na dobrovolné úsilí o dokončení kognitivně náročných úkolů s plným soustředěním – to je jediný předpoklad knihy.
Tradiční pojetí úspěchu je úzce spjato s představami o tvrdé práci a vytrvalosti. Newport však věří, že naše profesní úsilí má v moderním světě tendenci být oslabováno, a to hlavně kvůli překážkám, jako jsou:
- Sociální média a rozptýlení související s obsahem
- Časově náročná práce s e-maily a administrativou, která nám krade čas
- Neustálé přepínání mezi úkoly, které vyžadují odlišné kognitivní nastavení
Jak tedy určujeme úspěch – podle počtu odpracovaných hodin nebo podle hodnoty, kterou jsme přinesli našemu podnikání? Právě zde začínáme uvažovat o hluboké a povrchní práci, kterou vykonáváme.
Co je to hypotéza hluboké práce?
Mnoho lidí se domnívá, že deep work znamená nechat telefon na hodinu nebo dvě během práce, ale Newport navrhuje konkrétní kritéria, podle kterých lze jakoukoli činnost považovat za deep work:
- Musí se jednat o kognitivně náročnou úlohu: Hlubokou práci můžete vykonávat pouze na úloze, která vyžaduje vaše kognitivní schopnosti. Jak v osobním, tak v profesním životě zjistíte, že určité úlohy vyžadují hluboké přemýšlení a strategické plánování. Například návrháři UX, kteří vytvářejí inovativní návrhy stránek s cílem zlepšit uživatelský zážitek, mohou být považováni za vysoce kreativní a náročné povolání. Newport nás také seznamuje s povrchní prací, která na rozdíl od hluboké práce zahrnuje logistické nebo opakující se úkoly, jako je zadávání dat nebo fakturace, které lze snadno replikovat.
- Vaše soustředění není ničím rušeno: Abyste mohli pracovat hluboce, měli byste pracovat v jasně definovaných časových úsecích. Pokud mezitím kontrolujete e-maily nebo přepínáte mezi úkoly, jste rozptýlení.
Newport nám připomíná, že hluboká práce není o tom, mít vyšší morální úroveň. Místo toho, aby haněl povrchní práci nebo naše současné digitální dystopické rozptýlení (miluji tu aliteraci), zaujímá optimistický přístup a uznává oba typy práce jako nezbytné. Jenže hluboká práce je to, co hýbe obchodním prostředím, představuje úkoly, které zvyšují hodnotu a ziskovost. 💵
Čtyři pravidla pro soustředěný úspěch
Newport píše o čtyřech pravidlech, jak lépe vykonávat hlubokou práci a zlepšit kvalitu profesních činností v jakékoli oblasti:
- Pracujte hluboce: Vynakládejte vědomé úsilí, abyste pracovali hluboce. Ve svém denním rozvrhu si musíte vytvořit časové úseky pro pečlivě nasměrovanou koncentraci.
- Přijměte nudu: Naučte svůj mozek, aby mu nevadila nuda, tj. trávit volný čas bez dopaminových zážitků z internetu.
- Rozlučte se se sociálními médii: Nemusíte sociální média úplně opustit, ale používejte je s mírou.
- Odstraňte povrchní činnosti: Strukturovat svůj den tak, abyste eliminovali povrchní práci, která vás nikam nevede.
Celkově kniha obsahuje zdravou směs pravidel pro soustředěnou práci určenou zaměstnancům v konkurenčním prostředí. Newport podkládá své teorie důkladným výzkumem a několika zajímavými příběhy, díky čemuž je kniha velmi poutavá. 💝
Hlavní body z knihy Deep Work od Cala Newporta
Pojďme se rychle podívat na šest velmi důležitých bodů z knihy Deep Work.
1. Naučte se nudit a zvažte digitální detox
Chápeme, jak podivně to zní, ale je to jedna ze zlatých pravidel Newporta. Podle něj mají lidé každý den omezenou kognitivní kapacitu. Čím více přetěžujeme svůj mozek „zábavnými“ úkoly, jako je publikování příspěvků na sociálních sítích nebo hraní her, tím horší je naše kognitivní schopnost vykonávat hlubokou práci.
Cvičit nudu znamená zdržet se návykových technologií, abyste si mohli užít hlubší soustředění. To se však nestane přes noc. Místo jednodenní pauzy od internetu autor navrhuje, aby se lidé od internetu zdržovali téměř každou hodinu. Po skončení práce a až do příchodu domů odolávejte nutkání sáhnout po telefonu. To časem přeprogramuje váš mozek.
Když zmizí všechny rozptýlení, lidé se přirozeně soustředí na řešení problémů a plnění svých priorit. Nevýhoda? Připravte se na boj s intenzivní touhou připojit se k internetu a věnovat se tomu, co vás baví. Ale jakmile to překonáte, budete schopni zlepšit své časové plánování.
2. Sledujte, kdy pracujete intenzivně a kdy ne
Je snadné ztratit přehled o svém závazku k hluboké práci, protože vám v tom brání každodenní povinnosti. To vás nikam nedovede, proto vše kvantifikujte.
Nejlepší je mít předem stanovený poměr hlubokých a povrchních úkolů na týden, například 60:40. Sledujte všechny své povrchní a hluboké pracovní hodiny a zhodnoťte, kolik jste dokázali splnit a na čem je třeba zapracovat nebo co přeplánovat. Pokud například zvládnete pouze 3 hodiny hluboké práce za 40hodinový pracovní týden, pravděpodobně budete muset přehodnotit organizaci svého času.
Tip pro profesionály: ClickUp, bezplatné a komplexní řešení pro správu práce, nabízí řadu šablon pro zvýšení produktivity, pomocí kterých můžete označit své hluboké a povrchní úkoly a efektivně je sledovat a měřit. Můžete například použít velmi přehlednou šablonu ClickUp Personal Productivity Report Template, abyste přesně viděli, kolik času trávíte na jednotlivých úkolech, a optimalizovali tak svůj pracovní výkon.
3. Vedejte seriózní rozhovory o hluboké práci
Jedná se v podstatě o extrapolace předchozího závěru: Co když váš pracovní rozvrh neumožňuje dlouhé období hluboké práce?
Newport doporučuje pravidelně hovořit se svým manažerem nebo nadřízeným o tom, jak vypadá váš pracovní den a proč nemůžete se svým současným rozvrhem přinášet společnosti novou hodnotu. Společně byste měli být schopni vymyslet, kterou část vašeho dne, ať už jde o e-maily, schůzky nebo administrativní práci, byste měli omezit.
4. Boj proti principu nejmenšího odporu
Hluboká práce je v většině odvětví stále vzácnějším pojmem. Newport vysvětluje, že mnoho znalostních pracovníků nemá jasné ukazatele produktivity, které by jim pomáhaly při plnění úkolů. Výsledek? Volí nejjednodušší způsob, jak práci vykonat viditelným způsobem, ale zda tím přidávají hodnotu, je sporné.
Podle Newporta je princip nejmenšího odporu důvodem, proč se většina zaměstnanců drží pohodlných způsobů, jak vykonávat práci, bez ohledu na zvýšení produktivity nebo inovace.
Jedním ze způsobů, jak s tím bojovat, je praktikovat dobrovolnou izolaci od sítě. Newport naznačuje, že přeplněná pracoviště obětují dlouhodobou produktivitu výměnou za rychlá řešení méně závažných problémů.
V otevřených kancelářích máme rychlý přístup ke svým kolegům, kteří nám nabízejí konvenční rady. Ale když pracujete sami, je větší pravděpodobnost, že budete intenzivně přemýšlet a najdete produktivnější nebo kreativnější řešení.
5. Tvrdá práce není totéž jako produktivita
Tvrdá práce nestačí k vítězství; potřebujete něco navíc, abyste byli považováni za výjimečný talent. Deep Work představuje reálný příklad Nate Silvera – velmi úspěšného statistika a hráče pokeru, který pracuje se složitými technologiemi, aby sdělil složité údaje srozumitelným způsobem. Ve svém oboru vyniká způsobem, jakým to žádný jeho konkurent nedokáže, což ho činí pro dané odvětví stále cennějším.
Newport chce, abychom si osvojili dvě základní schopnosti, které nám pomohou přežít a prosperovat v moderní světové ekonomice:
- Rychlé zvládnutí náročných úkolů: Držte krok s inovacemi ve světě a vnášejte do projektů svůj vlastní jedinečný přístup, abyste se stali spolehlivým hráčem ve svém oboru.
- Rychlejší tvorba vysoce kvalitní práce na elitní úrovni: Využijte své mistrovství k dosahování výsledků tempem, které mnoho jiných nedokáže.
Při správném použití v kombinaci poskytují tyto klíčové faktory profesionálům dovednosti, které potřebují k překonání konkurence. Naštěstí se tyto schopnosti můžete naučit, pokud věnujete dostatek času hluboké práci a podpoříte chuť svého mozku na složité úkoly.
6. Lenost je prospěšná
Dalším ironickým, ale logickým bodem, který kniha uvádí, je, že čas strávený leností je v pohodě. Ať už se během dne zabýváte spoustou hlubokých, povrchních nebo logistických úkolů, omezte své pracovní hodiny a upřednostněte odpočinek.
Podle Newporta potřebuje tělo člověka odpočinek, aby si udrželo schopnost hluboké práce. Bez ohledu na to, jak ambiciózní cíle máte, vyhraďte si večer čas na odpočinek a relaxaci. Jen tak se budete moci druhý den vrátit svěží a zachovat si schopnost hluboké práce.
Populární citáty o hluboké práci
Zde jsou tři nejzapamatovatelnější citáty z knihy Deep Work od Newporta.
Úryvek č. 1
Pokud vám nevyhovuje dlouhodobá hluboká práce, bude pro vás obtížné dosáhnout špičkové úrovně kvality a kvantity. Pokud vaše talent a dovednosti naprosto převyšují ty vaše konkurence, hlubokí pracovníci vás předčí.
Rychlejší produkce vysoce kvalitních výsledků vám v moderní době přináší zvláštní výhodu. Newport zde popisuje současný stav mnoha pracovních trhů, ale zároveň uvádí osud těch, kteří nejsou schopni konkurovat. Ti, kteří považují hlubokou práci za nepříjemnou, mohou být ostatními předstiženi.
K úspěchu už neexistuje žádná zkratka (pokud nejste dítětem miliardáře). 😉
Ukázka č. 2
Hluboká práce není jedinou dovedností, která je v naší ekonomice cenná, a je možné se prosadit i bez rozvíjení této schopnosti, ale oblasti, kde je to vhodné, jsou stále vzácnější. Pokud nemáte pádné důkazy o tom, že rozptýlení je pro vaši konkrétní profesi důležité, nejlépe uděláte, když se vážně zamyslíte nad hloubkou.
Newport na příkladu brilantního spoluzakladatele Twitteru Jacka Dorseyho uvádí, že hluboká práce není jedinou dovedností, kterou dnes pracovníci potřebují. Některé role vyžadují, abyste se soustředili na více oblastí najednou. Takové pozice jsou však relativně vzácné.
Úryvek č. 3
Většinu dne trávíme na autopilotu – příliš nepřemýšlíme o tom, jak trávíme svůj čas. To je problém. Je těžké zabránit tomu, aby se do každého koutku vašeho rozvrhu vkradly triviality, pokud se bez mrknutí oka nepostavíte čelem k aktuální rovnováze mezi hlubokou a povrchní prací a nezavedete si zvyk zastavit se před každým činem a zeptat se: „Co má právě teď největší smysl?“
Další realitou, kterou Deep Work odhaluje, je to, jak většina zaměstnanců firem tráví svůj čas mechanicky. Po většinu dne se do práce příliš nezapojují a když se konečně začnou soustředit, je už 17 hodin.
Ve světě, kde jsou rozptýlení levnější než většina věcí, Newport navrhuje, aby si každý zvážil, jak tráví svůj čas, a zamyslel se nad tím, zda se věnuje něčemu smysluplnému, nebo triviálnímu.
Provádějte hlubokou práci a aplikujte principy a poznatky z knihy pomocí ClickUp
Principy popsané v této knize mohou mít podstatný vliv na vaše podnikání, ale pouze pokud zajistíte pravidelnou a úspěšnou účast na hluboké práci. Jedním ze způsobů, jak zůstat konzistentní, je využití softwaru pro správu úkolů, jako je ClickUp. 🤩
Platforma je vybavena všemi nástroji a funkcemi pro praktikování a sledování sezení hluboké práce. Obsahuje také řadu funkcí pro pokročilé plánování, centralizaci práce a úsporu času při každodenních úkolech.
Podívejme se na některé užitečné funkce ClickUp níže:
1. Naplánujte si hlubokou práci pomocí úkolů ClickUp
Hluboká práce začíná u přehledného pracovního prostoru. S ClickUp Tasks můžete organizovat svůj pracovní postup do nejmenších detailů, což vám dá úplnou svobodu a kontrolu nad úkoly hluboké práce. Můžete použít značky úkolů (viditelné pro všechny v pracovním prostoru) k rozdělení práce na hlubokou a povrchní. To je obzvláště výhodné, pokud organizujete pracovní postupy pro svůj tým, protože tak můžete všem svým kolegům umožnit pracovat bez rušivých vlivů.
ClickUp Tasks je navržen tak, aby minimalizoval kognitivní přepínání kontextu způsobené izolovanými znalostmi. Ke každému úkolu můžete přiřadit odkazy, instruktážní komentáře a přílohy, abyste zajistili, že pověření pracovníci mají vše, co potřebují k jeho dokončení.
Optimalizace vašeho harmonogramu hluboké práce je s kalendářem ClickUp hračka. Řekněme, že plánujete úkoly na celý týden – můžete vytvořit úkoly v kalendáři a pomocí drag-and-drop pohybu definovat svůj harmonogram do nejmenších detailů.
Kromě toho můžete své úkoly kdykoli zobrazit více než 15 způsoby pomocí zobrazení ClickUp, například:
ClickUp je ideální pro návrh databáze úkolů pro jakékoli odvětví nebo velikost týmu. Mezi jeho významné funkce podporující hlubokou práci a produktivitu patří:
- Vytváření závislostí pro propojené úkoly
- Vytváření seznamů úkolů pro vícefázové pracovní postupy
- Nahrávání obrazovkových tutoriálů jako náhrada za dlouhé e-maily a schůzky
- Používání vlastních stavů úkolů k kontrole stavu přiřazených úkolů
Díky využití těchto pečlivě propracovaných funkcí zaznamenáte výrazné zlepšení výkonu a produktivity svého týmu. Bez zpoždění a překážek, které vás brzdí, budete mít dostatek času na zkoumání inovací a iniciativ pro růst. Mluvíme o překonání principu nejmenšího odporu. 😁
2. Užijte si více volného času s automatizací ClickUp
Ve své knize Newport tvrdí, že administrativní práce, jako je dohánění a odpovídání na e-maily, je velkou překážkou při pokusu o hlubokou práci.
Díky automatizacím ClickUp bez nutnosti programování můžete ušetřit čas na nepříjemných a časově náročných administrativních úkolech, jako je změna typů a stavů úkolů, přiřazování úkolů nebo jejich přesun do různých seznamů. Automatizujte je pomocí více než 100 předem připravených možností nebo si vytvořte vlastní.
ClickUp Recurring Tasks je další funkce, která vám umožňuje nastavit konkrétní akce pro opakující se úkoly v závislosti na faktorech, jako je frekvence nebo aktualizace stavu. Přizpůsobte si, zda chcete, aby se úkol opakoval přesně, nebo zda chcete příště provést nějaké změny!
3. Nastavte priority úkolů v ClickUp, abyste upřednostnili hlubokou práci
Co děláte, když potřebujete sdělit prioritní úkol? Napíšete dlouhý e-mail nebo zprávu ve Slacku a pak vyhledáte správné příjemce, kterým zprávu pošlete. Nebo můžete použít ClickUp Task Priorities.
Označte každý úkol čtyřmi štítky – Nízká, Normální, Vysoká a Naléhavá a informujte všechny členy týmu o tom, co musí udělat a do kdy. Můžete dokonce upřednostnit své osobní úkoly hluboké práce a zablokovat si v kalendáři čas, abyste se jim mohli okamžitě věnovat.
Díky funkci Project Time Tracking od ClickUp můžete kdykoli zjistit, kolik času vy nebo váš tým věnujete hluboké práci. Tato funkce je k dispozici na všech zařízeních a umožňuje vedoucím týmů zanechávat poznámky jako zpětnou vazbu pro budoucí plánování.
4. Pečlivě sledujte své cíle pomocí ClickUp Goals
Ať už pracujete intenzivně nebo povrchně, ClickUp Goals to nerozlišuje. Vytvořte jakýkoli typ cíle, na kterém budete pracovat vy a váš tým, a automaticky sledujte pokrok. Díky procentuálnímu zobrazení může každý vedoucí týmu vyhodnotit počet splněných činností zaměřených na hodnotu.
Pokud hledáte podrobnější vizualizaci pokroku, ClickUp Dashboards jsou vaším nejlepším přítelem! Vyberte si z více než 50 karet a vytvořte si komplexní dashboard, který zobrazuje metriky, které chcete sledovat.
Nakonec si můžete nastavit přizpůsobitelné připomenutí ClickUp z jakéhokoli zařízení, abyste dostávali upozornění na čekající úkoly a schůzky. Máte vše, co potřebujete, abyste vynikli v profesním životě. ✌️
Dosáhněte hluboké práce a soustředěného úspěchu s ClickUp
Newportova teorie hluboké práce je jedním z nejlepších přístupů k produktivitě v poslední době. Ovládnutí této metody však vyžaduje trpělivost, tvrdou práci a správné nástroje.
Díky funkci sledování času, produktivním funkcím a více než 1 000 šablonám ClickUp můžete snadno začlenit návyky hluboké práce a současně kontrolovat svůj pokrok.
Zaregistrujte se ještě dnes a začněte využívat výhody hluboké práce. 🔥