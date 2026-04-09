10 шаблона за управление на LLM подсказки в ClickUp

В момента най-ценните AI подсказки на вашия екип вероятно са разпръснати из Slack нишки и хаотични бележки. Когато всеки „импровизира“, рискувате да получите непоследователни резултати, изтичане на данни и много загубено време.

Това ръководство ви предоставя най-добрите шаблони в ClickUp, които да служат като ваша контролна зала за ИИ. От версиониране и проверки за пристрастност до работни потоци за одобрение, тези шаблони за управление на подсказки ви помагат да превърнете LLM от рискован експеримент в безопасен, мащабируем и високопроизводителен корпоративен актив. 🙌

Шаблони за управление на подсказки за LLM на един поглед

Ето кратък преглед на шаблоните за управление на подсказки за LLM, разгледани в това ръководство, и етапа от жизнения цикъл на подсказките, който всеки от тях ви помага да контролирате.

Какво е управление на подсказки за LLM?

Управлението на подсказките за LLM е набор от политики, работни процеси и контролни механизми, които определят как се създават, преглеждат, версират и изтеглят от употреба подсказките за изкуствен интелект във вашата организация. Това означава, че всеки шаблон за подсказка, който вашият екип използва, преминава през структуриран жизнен цикъл, вместо да се разпилява в произволни документи и чат нишки.

📌 Някои примери за хаос при подсказките: Бот за обслужване на клиенти използва остарял подсказък след актуализация на модела → предоставя грешна информация за политиката за възстановяване на суми

Подсказка в приложение за здравеопазване разкрива контекста на пациента пред модела → нарушение на HIPAA

Един продажбен екип използва 12 различни подсказки за един и същ случай на употреба → непоследователна оценка на потенциалните клиенти

Разработчик несъзнателно внедрява подсказка, уязвима към инжектиране → атакуващият манипулира изхода

Защо шаблоните за управление на LLM Prompt са важни

Повечето екипи пренебрегват управлението, докато нещо не се обърка. Може би подсказката на чатбота на маркетинговия отдел противоречи на тази на бота за поддръжка на инженерния отдел, или новоназначен служител пуска в производство нетествана подсказка.

Дотогава вече ще се занимавате с ограничаване на щетите, вместо с превенция.

Шаблоните решават този проблем, като ви предоставят готова структура за всеки етап от жизнения цикъл на подсказката. Ето как ви помагат:

Съгласуваност между екипите: Маркетингът, инженерният екип и поддръжката черпят от една и съща регулирана библиотека с подсказки, така че резултатите съответстват на Маркетингът, инженерният екип и поддръжката черпят от една и съща регулирана библиотека с подсказки, така че резултатите съответстват на гласа на марката и изискванията за съответствие

По-бързо въвеждане: Новите членове на екипа вземат одобрен шаблон за подсказка и го адаптират, вместо да пишат от нулата

Одитируемост: Регулираните индустрии могат да покажат коя подсказка е генерирала какъв резултат и кой го е одобрил

Намалено разрастване на ИИ: Без централизирана система екипите създават документи с подсказки в Google Docs, Notion и произволни платна в Slack. Шаблоните в Без централизирана система екипите създават документи с подсказки в Google Docs, Notion и произволни платна в Slack. Шаблоните в конвергентно работно пространство елиминират тази фрагментация

Непрекъснато усъвършенстване: Когато виждате кои подсказки се представят добре и кои се преработват многократно, подобрявате цялата библиотека

📮ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект за вземане на трудни решения и решаване на сложни проблеми. Въпреки това само 28% казват, че използват изкуствен интелект редовно на работа. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни за вземане на решения с външен ИИ. ClickUp решава този проблем, като внедрява AI-базирано решаване на проблеми директно във вашата защитена работна среда. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология във вашата работна среда.

👀 Знаете ли? Gartner установи, че организациите, които извършват редовни одити на изкуствения интелект, са над 3 пъти по-склонни да постигнат висока стойност на GenAI, а шаблоните с вградени полета за метаданни правят това проследимо.

10 шаблона за управление на LLM подсказки в ClickUp

Всеки от шаблоните по-долу обхваща различен етап от жизнения цикъл на управлението на подсказките. Всички те се намират в ClickUp, така че можете да персонализирате полета, да прикачите автоматизации и да свържете свързани документи, без да напускате работната среда. 🛠️

1. Шаблон за заявка и одобрение на проект в ClickUp

Пускате непроверени подсказки директно в производство? Без официален контролер експерименталната логика може лесно да се промъкне във вашия продукт, което да доведе до проблеми с съответствието или сигурността.

Шаблонът за заявка и одобрение на проекти в ClickUp създава централизирана система за приемане, която стандартизира начина, по който се оценяват подсказките. Всяко взаимодействие с модела преминава през повтарящ се процес на проверка, при който заинтересованите страни одобряват техническите спецификации и нивата на риск преди внедряването.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Стандартизирайте приемането на подсказки: Събирайте критични данни като нива на риск и целеви LLM чрез Събирайте критични данни като нива на риск и целеви LLM чрез ClickUp Forms , за да предоставите на прегледащите пълния контекст още в началото

Автоматизирайте маршрутизирането на прегледа: Задействайте Задействайте автоматизациите на ClickUp , за да предупредите правните или екипите по сигурността в момента, в който заявка с висок приоритет попадне в опашката

Визуализирайте процеса: Управлявайте пътя от първоначалния проект до окончателното одобрение с Управлявайте пътя от първоначалния проект до окончателното одобрение с персонализираните статуси на ClickUp , които създават ясна одитна следа

✅ Идеално за: ръководители по управление на ИИ, архитекти по сигурност и инженери по подсказки, които управляват сложни цикли на одобрение в множество LLM среди, производствени пипалини и случаи на използване на чувствителни данни.

👀 Знаете ли? Световният пазар на агентно изкуствено интелект се очаква да нарасне от 10,86 милиарда долара през 2025 г. до почти 199,05 милиарда долара до 2034 г. Това е ~18-кратно увеличение само за 9 години, подхранвано от зашеметяващ средногодишен темп на растеж от 43,84%.

2. Шаблон за указания за писане в ClickUp

Резултатите от изкуствения интелект могат бързо да излязат от релси, ако няма общоприета дефиниция за това как звучи вашата марка. Често се получава хаотична смесица от твърд корпоративен език и прекалено ентусиазиран бот-език, което обърква аудиторията ви и размива посланието ви.

Шаблонът за насоки за писане на ClickUp решава този проблем, като съхранява вашите правила за стил, тон и граматика в съвместен документ на ClickUp. Той преодолява разликата между необработени подсказки и изпипано съдържание, като предоставя на всеки член на екипа ясни указания за форматиране, стил и ограничени термини.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте стандартите на марката: Съхранявайте описанията на гласовете и правилата за цитиране в специален документ в ClickUp, където всички работят по един и същ наръчник

Покажете насоките незабавно: Използвайте Използвайте ClickUp Brain , за да включите конкретни правила във вашия работен процес, без да се налага да претърсвате папки или да напускате текущата си задача

Връзка с производството: Свържете вашия стилов наръчник директно със задачите Свържете вашия стилов наръчник директно със задачите по разработване на подсказки , за да поддържате единния тон на авторите при всяко изпълнение

✅ Идеално за: Бранд мениджъри и водещи инженери по подсказки, които стандартизират съдържанието, генерирано от ИИ, в пипалини за публикуване с голям обем, външни агенции или мултимодални работни процеси с LLM.

🔮 Защо да преглеждате тона и бранд активите си ръчно, когато ClickUp Brain може да го направи заедно с вас? Помолете Brain да пренапише черновата в стила на вашата марка, да отбележи местата, където посланията ви изглеждат непоследователни, или да обясни защо даден параграф не се приема добре. Той извлича контекст от вашето работно пространство и приложенията ви, така че предложенията отразяват реалната работа на вашия екип. Усъвършенствайте тона на черновите и последователността на бранда с ClickUp Brain За да постигнете най-добри резултати, бъдете конкретни в подсказката си. Посочете тона, който трябва да се следва, изразите, които трябва да се избягват, желаната структура и резултата, към който се стремите. Колкото по-ясно е въведеното от вас, толкова по-полезен ще бъде резултатът.

3. Шаблон за политика за одит на ClickUp

Подходът „настрой и забрави“ към подсказките е рецепта за отклонения в модела и главоболия, свързани с съответствието. С актуализирането на LLM и промяната на бизнес правилата, подсказка, която е работила перфектно преди шест месеца, днес може да започне да връща пристрастни или остарели резултати.

Шаблонът за политика за одит на ClickUp превръща ръчния надзор в предсказуема, документирана рутина. Той закрепва управлението ви в централизиран документ, където можете да дефинирате критерии за успех/неуспех по отношение на точност и безопасност. Това позволява цялата ви библиотека с подсказки да остане в непрекъснат цикъл на оценка.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Автоматично генерирани прегледи: Настройте задачите да се повтарят на редовни интервали с помощта на Настройте задачите да се повтарят на редовни интервали с помощта на функцията „Повтарящи се задачи“ в ClickUp , така че задачите за одит да се появяват, без никой да се налага да си спомня да ги създава

Визуално проследяване: Откривайте просрочени прегледи и проценти на завършеност с един поглед с Откривайте просрочени прегледи и проценти на завършеност с един поглед с таблата на ClickUp , които превръщат данните от работната среда във визуални представяния

Ясни критерии: Определете какво представляват успехът и неуспехът по отношение на точността, проверката за пристрастност, съответствието с нормативните изисквания и последователността на резултатите

✅ Идеално за: Служители по съответствие, инженери по безопасност на изкуствения интелект и правни екипи, отговорни за поддържането на дългосрочната надеждност на моделите и съответствието с нормативните изисквания в библиотеките с подсказки на предприятието.

4. Шаблон за списък за вътрешен контрол в ClickUp

Пропускането на окончателна проверка за качество преди пускането на подсказката в експлоатация е отворена покана за грешки при обработката на данни или пропуски в сигурността. Без специален процес на одобрение критични детайли като планове за връщане назад или проверки за пристрастност често се губят в бързането за внедряване.

Шаблонът за списък за вътрешен контрол на ClickUp осигурява подробна предпазна мрежа за всеки подсказ във вашия процес. Той разбива сложните изисквания за управление на изпълними подзадачи и елементи, което прави невъзможно „случайно“ да се пропусне стъпка от прегледа на сигурността или валидирането на резултатите.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Определете подробни одобрения: Разделете политиките на високо ниво на конкретни Разделете политиките на високо ниво на конкретни списъци за проверка в ClickUp , където отделните членове на екипа носят отговорност за всеки елемент

Проследяване на статуса на контрола: Използвайте Използвайте персонализираните статуси на ClickUp , за да маркирате всяко изискване като „Изпълнено“, „Неизпълнено“ или „Нуждае се от преразглеждане“, за да имате незабавен поглед върху готовността си за одит

Проверете специализираните контролни механизми: Стандартизирайте процеса си на проверка въз основа на предварително създадени образци за съответствие при обработката на данни, проверки за пристрастност и планове за техническо възстановяване

✅ Идеално за: ръководители на QA и одитори за съответствие с AI, които управляват строги проверки преди внедряване в приложения с подсказки с висок риск във финансовата, медицинската или правната сфера.

💡 Съвет от професионалист: Неуспешното внедряване на подсказка може да компрометира целостта на данните ви или доверието на потребителите за секунди. Дори и с строг контролен списък, ви е необходим план за действие, когато нещата се объркат. Използвайте нашето Ръководство за стратегия за връщане назад, за да дефинирате конкретни тригери за връщане към предишни версии и да установите ясни протоколи за комуникация за вашите инженерни и екипи по съответствие.

5. Шаблон за управление на версиите в ClickUp

Ако третирате актуализацията на подсказката като незначителна промяна в текста, това е бърз начин да нарушите работния процес на производството. Без дисциплина при пускането на версии на софтуерно ниво, губите представа коя версия на модела е активна и какво се е променило в логиката.

Шаблонът за управление на версиите на ClickUp действа като регистър на версиите в реално време за цялата ви библиотека с подсказки. Можете да документирате списъци с промени, тестови среди и протоколи за връщане към предишна версия на едно място, като по този начин предоставяте на екипа си ясен и документиран път за всяка миграция.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте метаданните за версиите: Записвайте номера на версиите, дати на внедряване и тагове за средата, като използвате персонализираните полета на ClickUp за незабавен технически контекст

Автоматизирайте актуализациите за заинтересованите страни: Задействайте автоматизациите на ClickUp, за да уведомите ръководителите на инженерния екип или продуктовия екип в момента, в който подсказката премине от тестова среда към производствена среда

Поддържайте одитна следа: Погледнете историята на задачите в ClickUp, за да видите точно кога са настъпили промените или да възстановите предишната логика, без да се налага да претърсвате външни документи Погледнете историята на задачите в ClickUp, за да видите точно кога са настъпили промените или да възстановите предишната логика, без да се налага да претърсвате външни документи

✅ Идеално за: Мениджъри по пускане на продукти и инженери по изкуствен интелект, които координират внедряването на подсказки в сложни тестови и производствени среди.

6. ClickUp AI подсказки и ръководство за публикации в блог

Когато всеки автор използва различна логика за своите чернови, гласът на вашата марка изчезва сред смесица от противоречащи си тонове и непоследователни SEO структури.

ClickUp AI Prompt and Guide for Blog Posts предоставя стандартизирана рамка за целия ви творчески екип. Тя използва структуриран документ за записване на критично важни детайли, като целеви ключови думи и намеренията на аудиторията. Това гарантира, че всеки генериран от AI чернови вариант отговаря на вашите стандарти за качество още от първата версия.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Стандартизирайте входните данни за подсказките: Използвайте специален Използвайте специален шаблон за задачи , за да запишете изискванията за тема, аудитория и брой думи, преди да започнете да пишете

Използвайте контекста на работната среда: Създавайте структури директно в ClickUp Docs, където ClickUp Brain може да извлича релевантни данни от свързани Създавайте структури директно в ClickUp Docs, където ClickUp Brain може да извлича релевантни данни от свързани задачи в ClickUp , за да обогати черновия вариант

Свържете активите на марката: Използвайте Използвайте връзките между задачите в ClickUp , за да свържете подсказките за блога си директно с вашите стилови ръководства и SEO брифинги за лесно справяне

✅ Идеално за: Мениджъри по съдържателен маркетинг и SEO специалисти, които отговарят за графици за публикуване на големи обеми съдържание в рамките на вътрешни екипи и мрежи от фрийлансъри.

⚙️ Автоматизирайте контрола на качеството Ръководството за подсказки стандартизира вашите входни данни, но все пак се нуждаете от начин да проверите резултатите. Използвайте ClickUp Brand Audit Analyst Agent, за да сканирате автоматично черновите си за отклонения в тона и език, който не съответства на бранда. Той сигнализира за проблеми с последователността в реално време, така че екипът ви да може да поправи грешките, преди съдържанието да премине към следващия етап на преглед. Отбележете промени в тона преди преглед с ClickUp Brand Audit Analyst Agent

7. Шаблон за подсказки за инженеринг в ClickUp ChatGPT

Инженерите често третират изкуствения интелект като бърз път за шаблони или отстраняване на грешки, но един-единствен непроверен подсказ може неволно да разкрие поверителен код или да доведе до уязвимости в сигурността. Без структурирана защитна бариера рискувате да пуснете неправилна логика или да изложите интелектуална собственост на публични модели.

Шаблонът ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering въвежда строга дисциплина в инженерството на техническите подсказки. Той действа като сигурно хранилище за над 200 предварително проверени подсказки, като същевременно налага строг работен процес на партньорска проверка за всеки нов фрагмент, разработен от вашия екип.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте техническите метаданни: Записвайте езиците за програмиране, конкретните фреймворкове и статуса на проверката за сигурност, като използвате персонализираните полета на ClickUp за всеки инженерен подсказ.

Начертайте графиците за внедряване: Използвайте Използвайте изгледа „Гант“ в ClickUp , за да визуализирате как циклите на разработване и тестване на подсказките се вписват в по-големите етапи на инженерните спринтове

Наложете предпазни мерки за безопасност: Стандартизирайте задължителна проверка за „липса на собственически код“ и стъпка за партньорска проверка в описанието на задачата преди всяко изпълнение на LLM

✅ Идеално за: Мениджъри по DevOps и водещи софтуерни инженери, които внедряват сигурна AI помощ при сложни миграции на кодова база, работни процеси за отстраняване на грешки и разработване на функции.

8. Шаблон за подсказки за управление на продукти в ClickUp ChatGPT

Подсказките за продукти често се отнасят до „скъпоценностите“ на вашата стратегия – от все още непубликувани функции в пътната карта до чувствителна конкурентна информация. Ако достъпът до тези данни не е контролиран, рискувате да изложите данни от високо ниво на неподходящи заинтересовани страни или случайно да разкриете ценови модели, преди те да бъдат финализирани.

Шаблонът ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management предоставя сигурно хранилище за над 130 предварително създадени подсказки, обхващащи всичко – от изготвяне на PRD до приоритизиране на функции. Той премества откриването на вашия продукт от разпръснати чат прозорци в контролирана среда, където стратегическият контекст е защитен и се споделя само с подходящите членове на екипа.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Наложете детайлен достъп: Използвайте Използвайте разрешенията в ClickUp , за да ограничите видимостта на чувствителни подсказки, така че само определени продуктови мениджъри да могат да виждат или редактират логиката на стратегическата пътна карта

Създавайте чернови в контекста на работната среда: Генерирайте потребителски истории и PRD директно в ClickUp Docs, където ClickUp Brain може да извлича технически спецификации от съществуващия ви списък със задачи

Стандартизирайте работните процеси за откриване: Категоризирайте библиотеката си с подсказки в ясни групи като Категоризирайте библиотеката си с подсказки в ясни групи като конкурентен анализ и оценяване на функции, за да поддържате екипа в синхрон по отношение на методологията

✅ Идеално за: Мениджъри по продуктови операции и старши продуктови мениджъри, които координират важни проучвания и документиране в мултифункционални инженерни и дизайнерски екипи.

9. Шаблон за подсказки на ClickUp ChatGPT за управление на проекти

Ръчното отчитане на статуса е известен поглъщач на време, който често води до повърхностни актуализации. Когато продуктовите мениджъри копират и поставят от различни бележки, в крайния доклад обикновено липсват нюансите.

Шаблонът „ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management“ предоставя техническа структура за тези ежедневни задачи по надзор. Получавате библиотека с над 190 проверени подсказки, които работят с ClickUp Brain, за да превърнат дейността в работната среда в реално време в ясни и практични обобщения за вашите заинтересовани страни.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Основаване в реално време: Генерирайте обобщения въз основа на действителни данни от работната среда — ClickUp Brain извлича информация от задачите в ClickUp, таблата в ClickUp и Генерирайте обобщения въз основа на действителни данни от работната среда — ClickUp Brain извлича информация от задачите в ClickUp, таблата в ClickUp и проследяването на времето в ClickUp

Документирана обратна връзка: Прикачете коментарите на рецензентите директно към задачата с подсказката, като използвате Прикачете коментарите на рецензентите директно към задачата с подсказката, като използвате коментарите в ClickUp , за да се проследяват подобренията заедно с оригинала

Въведете специализирани категории: Получете достъп до предварително проверени подсказки за оценка на риска, моментални снимки на ресурсите и брифинги за заинтересованите страни, за да поддържате професионална и последователна комуникация

✅ Идеално за: ръководители на PMO и старши проектни мениджъри, които координират бързи резултати в междуфункционални инженерни и маркетингови работни потоци.

🎥 Ето визуално представяне на това как шаблоните за планиране на проекти на ClickUp работят на практика.

10. Шаблони за подсказки за писане в ClickUp ChatGPT

Работните процеси, свързани с писане на големи обеми текст, често са първото място, където последователността на бранда започва да се разпада. Ако официалното предложение звучи твърде строго, а последващото имейл съобщение е прекалено весело, вашите съобщения изглеждат несъгласувани и рискуват да объркат аудиторията ви.

Шаблонът ClickUp ChatGPT Prompts for Writing служи като основна библиотека за творческите резултати на вашия екип. Той централизира над 200 проверени подсказки в управлявана структура от папки, така че да поддържате единен тон във вътрешните меморандуми, текстовете за социалните мрежи и важните предложения към клиенти.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте творческите ресурси: Съхранявайте всеки подсказ в структурирана система от папки, за да поддържате подкатегориите, като имейли и текстове за социални медии, организирани на едно място

Обновете остарелите подсказки: Настройте Настройте напомнянията в ClickUp , за да предупреждават редакторите, когато е време за проверка на качеството или актуализация на логиката

Достъп до проверена логика: Въведете готово хранилище с над 200 подсказки за писане, които обхващат всеки канал – от LinkedIn до вътрешни брифинги за заинтересовани страни

✅ Идеално за: Директори по съдържание и ръководители на комуникации, които управляват цикли на публикуване с голям обем в рамките на вътрешни маркетингови отдели или външни партньорски агенции.

🎥 Научете как отрицателните подсказки за изкуствен интелект подобряват качеството на съдържанието, яснотата на писането, генерирането на изображения и резултатите от кодирането, като същевременно поддържат работните процеси организирани в ClickUp.

Как да създадете рамка за управление на подсказки с ClickUp

Наличието на шаблони е първата стъпка. Свързването им в работеща система е мястото, където управлението действително се утвърждава. 👀

Определете обхвата на управлението: Решете кои екипи, случаи на употреба и LLM попадат в обхвата на управлението. Получете асинхронна обратна връзка от заинтересованите страни, като изготвите политиката в ClickUp Doc и я споделите

Създайте своя списък с подсказки: Създайте централно хранилище за подсказки в специална папка в ClickUp. Проследявайте изчерпателни метаданни за всяка подсказка – собственик, модел, версия, статус, ниво на риск, дата на последния одит – с помощта на персонализираните полета в ClickUp

Проследявайте, сортирайте и филтрирайте работата без усилие, превръщайки данните в полезни прозрения с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Създайте работни процеси за приемане и одобрение: Автоматично насочвайте новите заявки към подходящия рецензент въз основа на нивото на риск или отдела, като свържете шаблона за заявка и одобрение на проект в ClickUp с автоматизациите на ClickUp

Въведете контрол на версиите: Проследявайте всяка промяна в подсказките с шаблона за управление на версиите на ClickUp. Поддържайте вградена одитна следа чрез историята на задачите и историята на ревизиите в ClickUp Docs

Поддържайте одитни следи на вашите подсказки с историята на страниците в ClickUp Doc

Планирайте периодични одити: Приложете шаблона за политика за одит на ClickUp и използвайте периодичните задачи на ClickUp. Вижте състоянието на одита за всички активни подсказки с един поглед, като го съчетаете с таблата на ClickUp

Обучете екипа си: Получавайте отговори на въпроси относно политиките за управление в реално време, без да се обръщате към екипа по съответствие — ClickUp Brain търси свързани документи и задачи за вас

AICamp установи, че екипите, които използват споделени библиотеки с подсказки, са с 40% по-продуктивни, защото не се налага да изобретяват колелото наново. А най-хубавото? Те отбелязват 60% по-бързо внедряване на изкуствения интелект в цялата компания.

Спрете да управлявате подсказки. Започнете да увеличавате производителността.

Управлението на подсказките премина от техническа концепция към оперативна реалност. За всеки екип, чийто работен процес зависи от LLM, то предлага по-голяма последователност, по-добра сигурност и по-малко скъпи изненади.

Революцията обаче не се състои само в създаването на по-добра библиотека с подсказки; тя се състои в способността да управлявате, одитирате и подобрявате тези подсказки на същото място, където вашият екип действително работи.

Като преодолеете различията между изкуствения интелект и оперативното изпълнение, можете да премахнете бариерите между данните за подсказките, стандартите на марката и плановете за проекти. Именно това ви предлага конвергентното работно пространство за изкуствен интелект на ClickUp, като съхранява цялата ви информация, задачи и дискусии в екипа на едно място.

Готови ли сте да създадете работен процес, който не само съхранява подсказки, но и ги изпълнява?

Често задавани въпроси относно шаблоните за управление на LLM подсказки

Каква е разликата между шаблон за подсказки и шаблон за управление на подсказки?

Шаблонът за подсказки е структура за многократна употреба за писане на ефективни подсказки за LLM, с инструкции за попълване на празните места. Шаблонът за управление на подсказки е нивото на политиките и работните процеси, което контролира как тези шаблони за подсказки се създават, одобряват, версират и одитират в целия ви екип.

Как адаптирате шаблоните за управление на LLM за подсказки, използвани в множество модели?

Добавете поле за целеви модел към всеки шаблон, за да могат рецензентите да оценят рисковете, специфични за модела, като ограниченията на контекстния прозорец или политиките за съхранение на данни. Работният процес за управление остава същият — променят се само метаданните и критериите за оценка за всеки модел.

Могат ли малките екипи да се възползват от управлението на подсказки за LLM?

Да — малките екипи усещат по-бързо проблемите, свързани с непоследователните подсказки, защото имат по-малко възможности да компенсират грешките. Дори една опростена структура с обща библиотека от подсказки, отговорник и тримесечен преглед предотвратява отклоненията, преди те да се натрупат.

Как управлението на подсказките се отнася към съществуващите практики за управление на данните?

Управлението на подсказките е подгрупа от по-широката ви стратегия за управление на данните. То прилага същите принципи – контрол на достъпа, одитни следи, класификация и управление на жизнения цикъл – специално за подсказките и резултатите, преминаващи през вашите LLM.