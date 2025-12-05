Как да пишете AI подсказки? Съвети, шаблони и примери

Казали ли сте някога на AI инструмент да „напише блог пост“ и той ви е отговорил с нещо безлично или роботизирано?

Това е така, защото вашата команда беше твърде неясна.

Добрите AI подсказки са като добрите брифинги – ясни, конкретни и ориентирани към целта. Лошите само създават повече работа.

Тъй като AI става част от писането, кодирането и стратегията, писането на подсказки вече е задължително творческо умение.

Това ръководство ви показва как да създавате команди, които дават по-умни, по-бързи и по-полезни резултати – с примери и шаблони, които можете да опитате веднага.

Какво е AI подсказка?

AI подсказката е инструкцията, която давате на AI инструмента, за да получите отговор. Тя е отправната точка на взаимодействието и ефективността на AI зависи до голяма степен от това колко добре е написана инструкцията.

Ако се учите как да пишете AI подсказки, започнете оттук: вашата подсказка определя тона, структурата и дълбочината на резултата.

Ако подсказката ви е неясна, AI ще се опита да гадае и резултатите обикновено не са точни. Ясните граници решават този проблем.

✅ Добре: „Превърнете този параграф в забавен факт, например: „Знаете ли, че…?“ ❌ Лошо: „Направете го по-интересно. “

👀 Знаете ли, че... Пазарните анализатори оценяват, че пазарът на подсказки за инженеринг е нараснал от около 0,85 милиарда долара през 2024 г. до около 1,13 милиарда долара през 2025 г., което представлява средногодишен ръст от около 32,7%. Този ръст се дължи на нарастващото търсене на персонализиране на AI, автоматизация и генериране на съдържание, задвижвано от AI.

Защо е важно да пишете добри AI подсказки

Да се научите да създавате ефективни команди е от съществено значение за получаването на надеждни резултати от AI инструментите.

Ето защо това има по-голямо значение, отколкото повечето хора осъзнават:

Намалява двусмислието в резултатите: AI работи най-добре, когато разбира точно какво искате. Добре написаната команда елиминира неясните или нерелевантни резултати, които трябва да сортирате в процеса на писане. Това важи както за създаването на блог публикации, така и за писането на AI команди за визуални проекти.

Прекарвате по-малко време в преразглеждане и повторно изпълнение: Когато подсказката ви е неясна, вероятно ще получите посредствени резултати и ще загубите време в коригиране. Ефективната подсказка се доближава до целта още от първия път, особено при по-сложно съдържание, генерирано от AI.

Избягвате халюцинирано или нерелевантно съдържание: Лошо формулираните команди често водят до неточни факти или текст за запълване. Колкото по-обмислена е вашата команда, толкова по-малко генеративният AI трябва да „запълва празнините“ с потенциално измислена информация.

Помага за поддържане на последователност в тона и структурата: Ако работите с няколко документа, брифинги или проекта, повтарящият се стил на подсказване помага за поддържане на последователен тон, формат и дълбочина, което е особено полезно при мащабиране на Ако работите с няколко документа, брифинги или проекта, повтарящият се стил на подсказване помага за поддържане на последователен тон, формат и дълбочина, което е особено полезно при мащабиране на подсказките за писане в различни екипи.

⚡ Архив с шаблони: Искате готови за употреба примери, които можете да променяте и запазвате? Разгледайте тези шаблони за AI подсказки, за да стартирате вашата библиотека!

Видове AI подсказки (с примери)

Нека разгледаме основните видове AI подсказки, с които ще се сблъскате:

1. Инструкции

Инструкциите насочват AI модела при изпълнението на конкретна задача или генерирането на конкретен резултат. Тези инструкции дават на AI директни указания, като например да пише, обобщава, очертава или обяснява.

✅ Използвайте инструкции, когато искате AI да постигне определена цел.

📌 Пример: Напишете блог пост от 500 думи за FinTech компания, в който представяте новата им приложение за лични финанси, наречено „BudgetBuddy“. Обяснете как приложението се свързва с банкови сметки, категоризира разходите, изпраща напомняния за спестяване и помага на потребителите да определят месечни цели. Използвайте приятелски тон, който е лесен за разбиране от начинаещите потребители.

Създавайте задълбочени и SEO-оптимизирани блогове за минути с ClickUp Brain.

2. Информационни команди

Информационните команди ви помагат да извлечете конкретни факти, дефиниции или обобщения от базата знания на AI. Използвайте ги, за да научите нещо или да получите ясно обяснение без излишни подробности.

✅ Използвайте информационни подсказки, когато искате фактическа информация.

📌 Пример: Какви са основните разлики между монолитната и микросервизната архитектура в разработката на софтуер? Обяснете предимствата и недостатъците на всяка от тях, включете често срещани примери за употреба и поддържайте обяснението достатъчно нетехническо, за да може да го разбере продуктов мениджър без опит в програмирането.

3. Креативни команди

Креативните подсказки се основават изцяло на въображението. Те са създадени, за да помогнат на AI да генерира оригинално съдържание, като истории, стихове, текстове на песни или дори спекулативни визуализации, използвайки AI генератор на изкуство. Не забравяйте да дадете на AI достатъчно пространство да бъде изразителен и изобретателен, когато пишете AI подсказки за изкуство.

✅ Използвайте творчески подсказки, когато искате свежи, въображаеми или артистични идеи.

📌 Пример: Напишете кратка история, която се развива в бъдещето, където хората общуват с дърветата чрез допир. Главният герой е градоустройствен архитект, който открива, че вековният дъб пази спомени за земята, преди тя да бъде урбанизирана. Тонът трябва да бъде замислен, леко меланхоличен и да завършва с обрат, който кара архитекта да преосмисли следващия си проект.

4. Аналитични команди

Аналитичните команди изискват от AI да разсъждава върху даден проблем, да идентифицира модели или да прави заключения. Тези команди изискват критично мислене от AI модела, а не само извличане на данни. Те често се използват в научните изследвания, стратегията или прогнозирането.

✅ Използвайте аналитични подсказки, когато искате задълбочени разбивки или прозрения, базирани на множество променливи.

📌 Пример: Анализирайте защо използването на електрически скутери намалява в градските райони, въпреки високата първоначална популярност. Представете структуриран анализ с поне три основни причини и предложете два начина, по които компаниите могат да реагират.

Попитайте ClickUp Brain за данни и тенденции в бранша за проучвания и доклади.

5. Подсказки за изясняване

Подсказките за изясняване ви помагат да се задълбочите в конкретна част от предишен отговор или идея. Можете да помолите AI да обясни нещо по-добре или да го раздели на по-малки части, особено когато пишете или използвате сложни AI инструменти.

✅ Използвайте подсказки за изясняване, когато нещо е неясно или се нуждае от допълнително обяснение.

📌 Пример: Споменахте, че умората от абонаментите е все по-голямо предизвикателство в DTC бизнеса. Можете ли да обясните какво предизвиква тази умора от гледна точка на потребителската психология и как марките могат да я противодействат, без да разчитат на отстъпки?

6. Хипотетични подсказки

Хипотетичните подсказки позволяват на AI модела да изследва въображаеми или хипотетични ситуации. Те са ефективни подсказки за планиране на бъдещи сценарии. Можете дори да ги използвате, за да тествате творчески идеи или да създадете измислени светове в стила на поп арта за визуално разказване на истории.

📌 Пример: Представете си свят, в който интернет е достъпен само за два часа на ден. Как това би се отразило на образованието, дистанционната работа, онлайн пазаруването и поведението в социалните медии? Разделете отговора си на четири части и включете както положителните, така и отрицателните последствия.

7. Подсказки за верига от мисли (CoT)

Подсказките от типа „верига от мисли“ изискват от AI да премине през своето разсъждение стъпка по стъпка, преди да даде окончателния отговор. Това е особено полезно при писането на AI подсказки за задачи, които изискват логика или структурирано мислене.

✅ Използвайте подсказки от типа „верига от мисли“, когато ви интересува както разсъждението, така и отговора.

📌 Пример: Дадена компания продава абонамент за 150 долара на година. През януари тя е привлякла 100 клиента. Всеки месец броят на новите абонати нараства с 10%, но процентът на отпадащите клиенти е 5%. Изчислете очакваните приходи в края на 6-месечния период. Покажете стъпка по стъпка как отпадащите клиенти и ръстът влияят на месечните общи суми.

Изчислете приходите, идентифицирайте моделите и усъвършенствайте стратегиите си с ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX ви помага да превърнете идеите си в действие незабавно. С Talk-to-Text на настолен компютър можете да продиктувате вашите чернови команди, идеи за съдържание или бележки от проучвания и да ги видите превърнати в чист, структуриран текст във вашия документ или задача. Това запазва творческия ви поток и премахва неудобството от превключването между раздели или загубата на идеи по средата на мисълта. Brain MAX ви предлага най-бързият начин да експериментирате с команди, да усъвършенствате черновите си и да съхранявате всичко в едно конвергентно AI работно пространство, което вече разбира контекста ви. Опитайте ClickUp Brain MAX за по-задълбочено проучване и контекст в цялото ви работно пространство.

8. Верижно свързване на команди

Верижното свързване на команди използва резултата от една команда като отправна точка за следващата. Това е особено полезно при създаването на многопластови задачи, като например разработване на марка или визуално разказване на истории.

✅ Използвайте верижно свързване на команди, когато създавате многоетапни задачи или усъвършенствате резултатите в няколко етапа.

📌 Пример: Стъпка 1: Генерирайте три уникални имена на марки за екологично чист перилен препарат.

Стъпка 2: Вземете второто име и напишете еднопараграфна история за марката, която да привлече градските милениали, които ценят устойчивостта и дизайна.

Стъпка 3: Въз основа на историята на марката, напишете 30-секунден сценарий за реклама в YouTube, който представя марката в свеж и оптимистичен тон.

Как да пишете ефективни AI подсказки: стъпка по стъпка

Сега, когато вече знаете защо добрите команди са важни, нека разгледаме стъпка по стъпка как да ги пишете 👇

Стъпка 1: Бъдете ясни и конкретни

Повечето грешки в AI започват с неясна команда. Ако вашата команда е обща, резултатът също ще бъде общ. Вместо да казвате:

„Напишете за лидерството за LinkedIn. ”

Опитайте нещо като:

„Напишете публикация в LinkedIn за това защо емпатичното лидерство води до по-добри резултати на екипа. Не звучете поучително. Използвайте уверен, но достъпен тон.“

Тази една промяна прави цялата разлика.

Ето какво помага:

Бъдете директни за това, което искате: Не се заобикаляйте. Кажете „Напишете имейл до потенциален клиент на SaaS, който е посетил страницата ни с цени два пъти“, а не „Помогнете ми да продам софтуер“.

Избягвайте излишни думи: Избягвайте изрази като може би, бихте ли или ако е възможно. AI не се нуждае от учтивост. Тя се нуждае от яснота.

Изразете намерението си с глаголи: Започнете подсказката си с действие: Напишете, обобщете, обяснете, избройте, обсъдете, опишете. Те казват на AI какво да направи от самото начало.

💡 Съвет от професионалист: Дългите команди не са автоматично по-добри. Яснотата е по-важна от дължината. Едно силно изречение може да надмине един разтегнат параграф.

Когато започнете да пишете и усъвършенствате подсказки, бързо ще осъзнаете, че ви е нужно място, където да ги съхранявате. Нуждаете се от място, където да експериментирате, да преразгледате какво е проработило и да проследите как сте се подобрили.

Ето къде ClickUp Docs може да ви помогне. Създайте специален документ за вашите AI подсказки и ги организирайте по случаи на употреба, отдел или тип задача.

Създавайте, организирайте и усъвършенствайте AI подсказки в ClickUp Docs.

Например:

Раздел за маркетингови подсказки (реклами, целеви страници, текстове за имейли)

Друг за поддръжка (отговори на билети, последващи действия, регулатори на тона)

Няколко примера, които сте опитали и подобрили, един до друг

Подсказки за визуални изкуства за вашите графики

Всяка секция може да има заглавия, сгъваеми списъци и дори сътрудничество в реално време, ако усъвършенствате подсказките като екип.

💡 Професионален съвет: Създайте таблица „Лоши команди / По-добри команди” във вашия документ, за да може всеки да се учи от реални примери. С времето ще забележите модели, които ще ви помогнат да станете по-добър автор на команди.

Стъпка 2: Предоставете контекст (роля, аудитория, формат)

Контекстът помага на AI да разбере кой трябва да бъде, с кого говори и как трябва да бъде формулирано съобщението. Ето как да вградите този контекст в подсказките си:

1. Определете ролята

Тази линия определя ролята и перспективата на AI, така че да може да отговаря „в характер“ с по-голяма последователност и контекст.

Вие сте ръководител на отдела за обслужване на клиенти...

Влезте в ролята на старши мениджър по човешки ресурси, който пише вътрешно писмо...

Представете си, че сте UI/UX дизайнер, който преглежда началната страница...

Вие сте ръководител на инженерния екип, който обучава AI модела

2. Определете аудиторията

Уточнете на AI за кого е предназначено съобщението. Това помага за адаптиране на езика, тона и дълбочината.

…писмено до нетехнически ориентиран основател…

…обяснявайки това на начинаещите потребители…

…предназначено за старши разработчици, които преглеждат инструменти с отворен код…

3. Посочете формата

Като посочите на AI каква структура да следва, ще избегнете изходите с прекалено много текст. Това е най-важно, когато форматът има значение, като например имейл в сравнение с рекламно послание в презентация.

Някои начини за уточняване:

Форматирайте като списък с плюсове и минуси

Напишете 3-параграфно въведение за блог с уловка, прозрение и CTA

Използвайте таблица, в която се сравняват функциите на различните инструменти

След като добавите роля, аудитория и формат, можете да усъвършенствате подсказката с ClickUp Brain. Това е особено полезно, когато все още се учите как да пишете ефективни подсказки. Дори опитни потребители разчитат на усъвършенстването, за да получат по-качествени резултати.

Да речем, че сте написали публикация в LinkedIn, но не сте сигурни дали е достатъчно ясна. Помолете ClickUp Brain да я подобри по отношение на яснота, тон или структура.

Тук AI се превръща в партньор във вашия творчески процес, като ви помага да създадете по-прецизни и обмислени команди, така че резултатите ви да са използваеми от първия път.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. Тяхната позната чатбот интерфейс и многофункционални способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да зададе въпрос на AI, всеки път, психическата тежест от това постоянно превключване на контекста се натрупва с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира прости текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

🎥 Вижте реални примери за създаване на команди и се запознайте с AI, която разбира вашия работен процес без дълги команди.

Стъпка 3: Определете формат или дължина на изхода

Представете си, че давате на вашия дизайнер задание, в което просто пише: „Направете го да изглежда добре“. Никога не бихте направили това – и писането на подсказки не е по-различно.

Колкото по-прецизни сте по отношение на формата и размера на резултата, толкова по-малко време ще прекарате в поправяне на неточни отговори или в молби към AI да опита отново.

Затова си задайте въпроса:

Опитвате ли се да информирате бързо ? → Използвайте точки или номерирани списъци.

Искате да изградите аргумент или разкажете история ? → Поискайте структурирани параграфи

Имате нужда да сравните опциите ? → Поискайте таблица със заглавия

Искате само заглавие? → Поискайте едно изречение с не повече от 25 думи.

Понякога проблемът е, че не знаете кой формат ще работи най-добре. В такива моменти използвайте ClickUp Brain като ваш AI асистент за писане.

Преди да напишете подсказката си, попитайте:

„Какъв е най-добрият начин да представите предимствата на продукта в обявление за пускане на пазара?“

„Да използвам ли параграф, списък или таблица с функции за този бюлетин?“

„Искам да подчертая историята на един основател в LinkedIn. Кой формат ще привлече повече внимание?“

Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите формата, броя на думите и други аспекти.

Вместо да гадаете, ClickUp Brain може да ви предложи идеалната структура въз основа на вашата цел, като ангажираност или сканируемост (плюс брой думи).

Стъпка 4: Тествайте, усъвършенствайте и повтаряйте

Дори подробна команда може да даде резултат, който изглежда твърде строг, твърде дълъг, твърде повърхностен или с неподходящ тон. Това не означава, че командата е неуспешна – означава, че сте стигнали до началото на работен проект.

Ето един прост цикъл 👇 Опитайте 2–3 бързи версииПонякога две различни команди ви приближават повече до целта, отколкото една силно редактирана. Сравнете ги и изберете най-добрите части. Изпълнете подсказката веднъжНе се стремете към съвършенство от самото начало. Използвайте една версия и вижте как се държи. Прегледайте резултата критично Запитайте се: Тонът съответства ли на това, което имах предвид? Липсва ли нещо важно или има ли нещо, което е обяснено прекалено подробно? Би ли подобрила яснотата различна структура (списък, история, таблица)? Усъвършенствайте по една променлива наведнъжПроменете аудиторията, формата или тона, но не и трите едновременно.

На този етап използвайте ClickUp Docs, за да управлявате тестването и усъвършенстването на подсказките си. Можете да създадете единен източник на информация, където да съхранявате черновите си подсказки, резултатите от AI и обратната връзка.

Създавайте и усъвършенствайте команди в ClickUp Doc с коментари на живо и ясно форматиране.

Създайте документ за всеки проект или случай на употреба. В него можете да:

Съхранявайте първите си чернови на команди и маркирайте какво са били предназначени да правят.

Поставете резултата от AI директно под текста, за да ги сравните един до друг.

Напишете кратка бележка за това, което не е проработило (тон? дълбочина? структура?).

Добавете усъвършенствана версия по-долу, за да документирате подобренията си.

След като сте тествали няколко варианта, поканете колега да прегледа подсказките. Той може да остави коментари по отношение на формулировката и структурата или дори да предложи как да пренапишете подсказката, за да се впише в конкретен канал, например да я съкрати за публикация в Twitter или да я опрости за нетехническа аудитория.

По този начин можете да създадете история на версиите, от която да се учите. А ако нещо работи добре, можете да копирате окончателната команда в споделената си библиотека с команди за по-късна употреба.

🧠 Интересен факт: През 2018 г. портрет, създаден от AI, бе продаден на Christie’s за невероятната сума от 432 500 долара, което е над 40 пъти повече от първоначалната му оценка, превръщайки го в едно от първите произведения на изкуството, създадени от машина, което надминава по стойност творби, изложени редом с икони като Анди Уорхол и Рой Лихтенщайн.

Стъпка 5: Запазете и използвайте отново успешните команди

Всяка добра команда, която напишете, е пряк път към следващия път. Ако планирате да събирате команди, които работят добре, не забравяйте:

Запазете подсказките с контекст: Не просто поставяйте подсказката в документ. Добавете „защо“: За какво е бил използван резултатът? Какво е направило подсказката ефективна? За какъв тон или структура работи най-добре? За какво се използваше резултатът? Какво направи подсказката ефективна? За какъв тон или структура работи най-добре? Запазете различни версии на вашите подсказки: Понякога V1 е чудесна за кратко съдържание, а V2 работи по-добре за официално съдържание. Запазете и двете и добавете кратки етикети като: „Неформален тон“, „Техническа аудитория“, „Социално-приятелски“. „Неформален тон“ „Техническа аудитория“ „Социално-приятелски“ Препоръка с цел: Една силна подсказка за увод на блог често може да бъде адаптирана в: LinkedIn заглавие, начало на имейл, последваща продажба. LinkedIn hook Отваряне на имейл Проследяване на продажбите

За какво се използваше резултатът?

Какво направи подсказката ефективна?

За какъв тон или структура работи най-добре?

„Неформален тон“

„Техническа аудитория“

„Социално-приятелски“

LinkedIn hook

Отваряне на имейл

Проследяване на продажбите

Колкото повече използвате повторно, толкова по-уверени ще станете в мащабирането на резултатите, без хаос.

🔄 Сравнение на подсказки преди и след

❌ Преди ✅ След (запазени и готови за повторно използване) Напишете публикация в социалните медии за ClickUp, инструмента за продуктивност и планиране на проекти. Напишете публикация в LinkedIn, в която представяте ClickUp – инструмент за планиране на проекти, базиран на изкуствен интелект. Започнете с често срещан проблем, свързан с жонглирането на задачи между различни платформи. Подчертайте как тази функция централизира графици, задачи и актуализации на екипа (и дори изкуствен интелект). Завършете с въпрос, който кани професионалистите да споделят как в момента се справят с хаоса в проектите. Поддържайте кратък, обмислен и насочен към лидерството тон. Брой думи: 200, използвайте комбинация от списък и параграф.

Вижте сами:

❌ Преди (скучно!)

✅ След (току-що стана по-добро!)

Получавайте точни и конкретни отговори всеки път в ClickUp Brain.

Рамки за писане на команди, които да опитате

Ако искате да подобрите резултатите от AI, започнете с подобряване на входните данни. Добрите команди се получават от ясни и подробни инструкции, особено когато използвате инструменти като ClickUp Brain или създавате работни процеси, които разчитат на генеративна AI.

Ето осем рамки за писане на подсказки, които ви помагат да постигнете по-добри и по-конкретни резултати при задачи като писане, стратегия и дори подсказки за изкуство.

1. Роля + задача + цел

Формат: „Действай като [роля] и ми помогни [задача], за да мога [цел].“

📌 Пример за подсказка: Действайте като изследовател на потребителското преживяване и ми помогнете да напиша въпроси за анкета, за да разбера защо потребителите се отказват при плащането.

2. C. R. A. F. T. (Контекст – Роля – Действие – Формат – Тон)

Тази подробна структура на подсказките разбива всеки аспект на заявката, за да гарантира съгласуваност в тона, целта и представянето.

Компонент Какво пита Пример Контекст Каква е ситуацията? Стартираме ново приложение за продуктивност Роля В ролята на кого трябва да действа AI? Маркетинг специалист по продукти Действие Какво искате да се направи? Напишете имейл за пускане на продукт на пазара Формат Каква структура? Кратко имейл с заглавие, CTA и текст Тон Какъв е гласът? Енергични и убедителни

3. P. A. S. (Проблем – Агитация – Решение)

P. A. S. е рамка за разказване на истории, използвана в маркетинга и копирайтинга, за да очертае проблема на аудиторията и да позиционира вашето решение като отговор. Това е чудесна рамка за копирайтинг, която става още по-добра с AI подсказки.

📌 Пример за подсказка: Напишете начална страница за приложение за отчитане на времето, като използвате P. A. S. Аудиторията са дизайнери на свободна практика.

4. Цел – Пречка – Насоки

Рамката GOG помага на AI да разсъждава чрез ограничения и да предлага решения или идеи, като има предвид компромисите.

📌 Пример за подсказка: Искам да увелича броя на абонатите на бюлетина си до 5000 за 3 месеца, но нямам бюджет за реклама. Предложете план за растеж, основан на съдържанието.

5. R. A. G. (Извличане – Допълване – Генериране)

Стратегията за подсказки R. A. G често се използва в усъвършенствани AI системи. Тя извлича релевантна информация, добавя контекст и генерира окончателния отговор.

Извличане : Какво основно съдържание искате да бъде взето под внимание?

Допълнение : Какъв допълнителен контекст или инструкции биха били полезни?

Генериране: Какъв е желаният резултат?

📌 Пример за подсказка: „Ето суровите интервюта с клиенти [поставя се]. Обобщете трите най-често срещани проблема и предложете решение за всеки от тях. Форматирайте в таблица.“

Съществува все по-развиваща се екосистема от инструменти, които ви помагат да се вдъхновявате, да експериментирате по-бързо и дори да създавате шаблони за това, което работи.

1. Пазари за команди

Тези платформи предлагат предварително написани идеи за команди, подадени от създатели и потребители от общността. Това е чудесно за проучване на различни случаи на употреба или за изучаване на структурата на командите.

PromptBase : Пазар, където можете да купувате и продавате високопроизводителни подсказки за различни AI модели.

FlowGPT : Библиотека с подсказки, споделени от общността, с възможност за търсене по категория и тип модел.

PromptHero : Подбрани колекции от подсказки за генериране на изображения , писане, кодиране и др., особено подходящи за визуални инструменти като Midjourney и други водещи AI инструменти за изкуство.

2. Генератори на AI команди

Те ви помагат да създадете по-добри команди, като ви предоставят структурирани данни – като цел, аудитория и формат – и след това генерират пълната команда въз основа на тях.

AIPRM : разширение за Chrome за ChatGPT, което добавя библиотека с подсказки, организирани по маркетинг, SEO и производителност.

PromptPerfect : Оптимизира подсказката ви за работа с модели като GPT-4, Claude или Bard.

ClickUp Brain : Помага ви да създавате по-добри подсказки, като предлага структура, тон и формат въз основа на вашата цел. Можете да маркирате груба подсказка и да помолите Brain да подобри яснотата, да я адаптира за различна аудитория или да я преструктурира в списък, параграф или имейл. : Помага ви да създавате по-добри подсказки, като предлага структура, тон и формат въз основа на вашата цел. Можете да маркирате груба подсказка и да помолите Brain да подобри яснотата, да я адаптира за различна аудитория или да я преструктурира в списък, параграф или имейл.

3. Шаблони за AI команди на ClickUp

Не е нужно да измисляте нови команди всеки понеделник сутрин. С шаблоните за команди на ClickUp Brain можете да запазите тези, които работят, и никога повече да не пишете от нулата.

Какво го прави толкова ефективен? Не сте ограничени до общи, предварително попълнени шаблони. Можете да създадете свои собствени, базирани точно на това, от което вие се нуждаете.

Планирате ли пускане на продукт? 👉 Запазете подсказката си за писане на енергично съобщение с впечатляващо CTA.

Поддръжка на работа? 👉 Създайте подсказка, която пренаписва отговорите за възстановяване на суми с емпатия и запазва гласа на марката.

Работите сам? 👉 Създайте подсказка за многократна употреба, която превръща разпръснатите бележки в ясни седмични актуализации.

След като намерите подходящ формат, просто натиснете „Запази“. Следващия път ще ви е необходим само един клик.

👀 Знаете ли, че... 62% от организациите казват , че вече експериментират с AI агенти, което показва преминаване от пасивна помощ към активно, автономно изпълнение.

Често срещани грешки при подсказките, които трябва да избягвате

Дори опитни потребители понякога пропускат целта. Ето на какво да обърнете внимание, когато се опитвате да създадете команди, които наистина дават резултат.

Писане без отправна точка: Започването на подсказка без отправна точка често води до разпръснати резултати. Използвайте ясен формат, пример или предишен резултат, за да може AI да знае в каква посока да върви.

Не предоставяте достатъчно контекст: AI не чете мислите ви. Колкото повече контекст предоставите, като тон, аудитория или формат, толкова по-точен и ефективен става резултатът.

Предполагайки, че AI ще изведе намерението: Без конкретна задача моделът може да пропусне напълно вашата цел. Разпознаването на намерението се подобрява, когато ясно посочите какво искате: резюме, заглавие, сценарий или първи чернови вариант.

Използване на пълнеж вместо функция: Неясни команди като „Можеш ли да ми помогнеш с това?“ не помагат много. Фокусирайте се върху резултата и използвайте глаголи за действие, за да насочите модела към правилната структура.

Усъвършенствайте уменията си за писане на команди и разширете работния си процес с ClickUp

Написването на един AI промпт може да е лесно. Но по-важният въпрос е дали можете да го правите добре и многократно, в различни екипи?

Без документиран процес или структура нещата започват да се объркват. Вие се стремите към яснота, тон, резултат, формат, контекст и всичко това под натиск.

С все по-широкото внедряване на AI в работните процеси, ви е необходима система за създаване, тестване и повторна употреба на команди.

Тук на помощ идва ClickUp. Документите ви помагат да документирате и усъвършенствате работата си. ClickUp Brain я подобрява и адаптира, а достъпът до AI на ниво задачи ви позволява да генерирате съдържание там, където вече работите. Заедно тези функции ви помагат да преминете от проби и грешки към повторяеми резултати с високо качество.

🧠 Започнете да създавате безплатно своя библиотека с подсказки в ClickUp.