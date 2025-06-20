10 примера за съдържание, генерирано от изкуствен интелект, които да ви вдъхновят

Маркетолозите се сблъскват с реална трудност: да създават интересни публикации в блогове, актуализации в социалните медии и имейли в епоха на намаляващо внимание и нарастващо информационно претоварване. Най-трудното? Да поддържат креативността и качеството при толкова много задачи и кратки срокове.

AI инструментите стават все по-необходими за преодоляването на тези препятствия.

48% от лидерите в маркетинга вече са внедрили AI инструменти, за да подпомогнат своите екипи. Ако не сте един от тях, вероятно пропускате решение за създаване на последователно съдържание в голям мащаб.

От генерирането на идеи до оптимизирането за SEO и дори персонализирането на вашите текстове, изкуственият интелект помага на маркетолозите да спестят време, да намалят повтарящата се работа и да създават съдържание, което да достига до тяхната аудитория.

За да разберете как изкуственият интелект променя правилата на играта, нека разгледаме някои примери за съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което променя начина, по който маркетолозите създават, оптимизират и доставят съдържание.

Какво е съдържание, генерирано от изкуствен интелект?

Съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, се отнася до текстове, изображения, музика или видеоклипове, създадени от системи за изкуствен интелект в отговор на човешки команди (подсказки).

Тези AI инструменти (често задвижвани от големи езикови модели като GPT-4) са обучени на базата на огромни масиви от данни и алгоритми за машинно обучение. Това им помага да разберат моделите в езика, изображенията и звуците, за да могат да генерират висококачествено съдържание автономно.

❌ Какво не е съдържание, генерирано от изкуствен интелект? Емоционално мотивирано : Липсва дълбочината и нюансите на човешките емоции.

Наистина оригинално : изкуственият интелект синтезира съществуващи данни, а не нови, оригинални идеи.

Културно осведомен : Може да пропусне ключови културни нюанси или контекст

Без грешки : Все още е податлив на грешки и халюцинира невярна информация, особено по сложни теми.

Заместител на човешката креативност: Съдържанието, създадено от изкуствен интелект, е различно от човешкото съдържание – то е ефективно и мащабируемо, но често му липсва креативността и личният подход, които произтичат от човешкото разказване на истории.

Защо да използвате изкуствен интелект за създаване на съдържание?

Ето защо маркетинговото съдържание, генерирано от изкуствен интелект, си заслужава инвестицията:

Скорост и мащаб: Това, което отнема часове или дни на човешкия автор, AI може да направи за минути. Всъщност, един сайт е преминал от нула до Това, което отнема часове или дни на човешкия автор, AI може да направи за минути. Всъщност, един сайт е преминал от нула до 750 000 посетители за една година, като е публикувал 7000 статии с помощта на AI алгоритми и подсказки.

Намалете разходите, повишете ефективността: С помощта на AI-генерирани чернови, авторите могат да пренасочат фокуса си от започването от нулата към усъвършенстването на съдържанието, понякога само за един час. Това не само спестява време, но и намалява разходите за производство на съдържание.

Персонализирайте в мащаб: Да достигнете до правилния човек с правилното послание в правилния момент е от съществено значение, но да го направите ръчно е почти невъзможно. AI се справя с това, като адаптира съдържанието, препоръките за продукти и съобщенията за всеки индивид много по-бързо.

Страх от изоставане: 81% от B2B маркетолозите вече използват изкуствен интелект. Изкуственият интелект може да им помогне да доминират в търсачките, да увеличат ангажираността в социалните медии и да изпращат имейли, които действително се отварят и кликват.

Локализирайте съдържанието без усилие: AI лесно адаптира съдържанието ви за различни езици и региони, като гарантира, че то е съобразено с всеки пазар без допълнителни усилия.

🚨 Не забравяйте: Създаденото от изкуствен интелект съдържание понякога може да породи етични и правни проблеми, свързани с авторските права, пристрастията, дезинформацията и поверителността на данните. Затова е от съществено значение да се осигурят подходящ надзор и прозрачност.

10 най-добри примера за съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Нека разгледаме как изкуственият интелект променя маркетинга на съдържанието, заедно с няколко примера за това как ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, се вписва в него.

1. Блог публикации, написани от изкуствен интелект

Всеки маркетинг специалист, занимаващ се със съдържание, иска да натиска бутона „публикувай“ по-често, без да се изчерпва. AI прави това възможно. Всъщност 31% от маркетинг специалистите вече го използват за написване на публикации, генериране на идеи или създаване на конспекти. Каква е ползата? По-бързо съдържание, по-добро SEO, повече трафик.

Някои от марките, които се справят отлично в това, са:

📌 Bankrate

Bankrate, известен сайт за финансови съвети, използва AI от доста време, особено за да отговаря на често задавани въпроси като „Какво е марж на приноса?“ или „Какво е финансова ликвидност?“

AI се занимава с основните неща, а след това човешките редактори се включват, за да проверят фактите, да доусъвършенстват и да гарантират, че съдържанието е точно и четимо. Тази комбинация от скорост и редакционна намеса помага на Bankrate да остане последователен и надежден.

Блог публикация на Bankrate, създадена с помощта на изкуствен интелект

📌 Workfellow

Workfellow, стартиращ SaaS бизнес в областта на автоматизацията на процесите, се нуждаеше от растеж с ограничени ресурси. През 2023 г. те използваха генеративна изкуствена интелигентност за създаване на SEO блог публикации и страници за сравнение на продукти.

Те избраха ключови думи с голям потенциал, но ниска конкуренция, и след това използваха ChatGPT, за да изготвят бързо съдържанието. След това екипът им хуманизира съдържанието, създадено от изкуствен интелект, провери фактите, коригира тона и го подготви за публикуване.

Резултатите? Workfellow публикува около 150 статии, създадени с помощта на изкуствен интелект, и увеличи органичния си трафик 22 пъти.

Блог публикация, генерирана от изкуствен интелект, от Workfellow

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? ClickUp Brain е като вграден автор на съдържание и SEO асистент във вашата универсална работна среда ClickUp. Това е многофункционален, контекстно-ориентиран AI инструмент, който можете да използвате за: Генерирайте свежи идеи за съдържание

Създавайте структурирани конспекти с H2 и H3

Маркирайте заглавията на разделите и поискайте съдържание с указания за тона

Подобрете класирането на съдържанието, като потърсите предложения за LSI ключови думи и подтеми.

2. Генерирани от изкуствен интелект надписи в социалните медии

Да пишеш всеки ден привлекателни надписи за социалните медии е изтощително, дори и за професионалистите. Не е изненада, че 63% от маркетолозите в социалните медии се чувстват изтощени.

AI работи като партньор за мозъчна атака 24/7, помагайки ви да създавате по-бързо публикации, които привличат вниманието и отговарят на бранда, и да реагирате на тенденциите в реално време.

Ето няколко примера за социално съдържание, генерирано от изкуствен интелект:

📌 Mastercard

Mastercard разполага с персонализирана AI, която действа като „радар за тенденции“ и постоянно сканира социалните медии, за да улови актуалните теми. Когато дадена актуална тема съвпада с бранда на Mastercard – например, вирусни хаштагове за пазаруване на местни продукти – AI бързо създава публикации или реклами в социалните медии.

Екипът на Mastercard трябва само да прегледа, коригира и публикува. Резултатът? Mastercard може да се включи веднага в актуални разговори, като поддържа социалното си съдържание свежо и актуално.

Публикация в Instagram, генерирана от изкуствен интелект на Mastercard

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? Не сте роден писател в 8 сутринта? Позволете на ClickUp Brain да се погрижи за вашите надписи в социалните медии: Генерирайте специфични за платформата надписи (Instagram, LinkedIn, X и др.)

Нагласете тон, дължина и формат мигновено, за да отговарят на вашата целева аудитория и тип публикация.

Пренапишете съществуващия текст, за да го направите по-убедителен, по-приветлив или по-съобразен с бранда.

Получете идеи и варианти за хаштагове, които увеличават обхвата и ангажираността

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате надписи за социалните медии.

3. ИЗУЧАВАНЕ НА ПРИМЕРИ ЗА СЪЗДАДЕНО ОТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ СЪД

Написването на отлични маркетингови имейли е изкуството да се създава привлекателен текст и науката да се тества какво привлича кликове.

Ето как компаниите използват изкуствения интелект, за да постигнат този резултат:

📌 Domino’s Pizza

Domino's искаше повече хора да отварят маркетинговите им имейли, без да губят забавния си, характерен за марката тон.

Те си партнираха с AI инструмент за писане на теми. Той анализираше какво е работило преди, научи тона на Domino и измисли нови опции. След провеждането на A/B тестове резултатите бяха ясни: темите, написани от AI, получиха 26% повече отваряния от тези, написани от хора.

За Domino's това означаваше повече кликвания, повече поръчани пици и повече приходи от промоции по имейл.

Темите на имейлите на Domino

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? ClickUp Brain действа като ваш асистент по имейл при поискване. Ето как можете да го използвате: Напишете пълни маркетингови или въвеждащи имейли

Генерирайте варианти на теми за A/B тестове

Обобщете дълго съдържание в кратко и ясно писмо по електронната поща.

Превеждайте или локализирайте съдържанието на имейли за различни региони

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате чернови на имейли, съответстващи на бранда

4. Описания на продукти, създадени от изкуствен интелект

Написването на описания на продукти е трудна работа, особено когато имате хиляди такива за правене. Всяко описание трябва да бъде точно, уникално и подходящо за SEO. Не е чудно, че компаниите се обръщат към изкуствения интелект, за да попълнят каталозите си с продукти с привлекателни текстове.

Ето един пример, който си заслужава да видите:

📌 Walmart

Walmart използва генеративен AI, за да подобри над 850 милиона продуктови листинга. AI попълни липсващите подробности, пренаписа описанията и направи листингите по-последователни в целия сайт и магазините.

Това помогна на Walmart да съпостави резултатите от търсенето с намеренията на клиентите. Ако някой въведе нещо общо като „футболно парти“, системата извежда закуски, високоговорители, декорации – всичко, което е подходящо.

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? Освен да пишете описания на продукти от нулата, можете да използвате ClickUp Brain, за да: Пренапишете текста на продукта за по-голяма яснота или SEO

Създайте варианти за A/B тестване

Съкратете или разширете описанията за различни платформи

Превеждайте или локализирайте ги за конкретни региони и аудитории.

Използвайте ClickUp Brain, за да пишете описания на продукти с всякаква дължина.

5. Рекламни текстове, генерирани от изкуствен интелект

Рекламният текст е от решаващо значение. Няколко думи определят дали потребителят ще кликне или ще превърти страницата. Изкуственият интелект вече пише тези думи по-бързо, по-добре и в по-голям мащаб. Освен това вече можете да генерирате варианти, да тествате емоционални ъгли и да оптимизирате в реално време за Google, Facebook и дисплейни реклами.

Ето как рекламните текстове, написани от изкуствен интелект, дават реални резултати:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase си партнира с платформа за AI копиране, за да тества AI генерирани рекламни текстове в сравнение с версии, написани от хора.

В един тест за реклама на ипотечен кредит, версията, създадена от изкуствен интелект – „Това е вярно – можете да получите пари от собствеността си“ – генерира 88% повече потенциални клиенти от версията, написана от човек.

В по-широки кампании заглавията и призивите за действие, генерирани от изкуствен интелект, постигнаха до 450% по-високи проценти на кликване. Той експериментира и с тон, емоция и формулировки, за да оптимизира ефективността.

📌 Klarna

Klarna, FinTech марката за „купи сега, плати по-късно“, е създала свой вътрешен AI инструмент, Copy Assistant, който пише около 80% от всички маркетингови текстове. Това включва заглавия на реклами, надписи в социалните мрежи, имейл кампании и описания на продукти.

Той също така бързо се справя с повтарящи се задачи по копиране, спазва тона на марката Klarna и освобождава екипа, за да се съсредоточи върху маркетинговата стратегия и окончателните редакции.

Тази промяна позволи на Klarna да проведе повече кампании, като същевременно похарчи по-малко средства. Само през първото тримесечие на 2024 г. те намалиха маркетинговите разходи с 11%, като 37% от тези икономии се дължат на текстовете, създадени с помощта на изкуствен интелект.

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? Когато имате нужда да създадете впечатляващ рекламен текст, нека ClickUp Brain бъде вашата лаборатория за копирайтинг. Тя може да ви помогне да: Създавайте множество варианти на рекламни текстове за Google, Facebook, LinkedIn и др.

Пренапишете рекламния текст за различни тонове и сегменти от аудиторията (напр. поколение Z, екологично съзнателни).

Локализирайте или превеждайте рекламни текстове за различни пазари

6. Видео сценарии, написани от изкуствен интелект

Видеото привлича вниманието, но как да се напише сценарий за него? Това е мястото, където повечето екипи се запъват.

С помощта на изкуствения интелект фирмите могат да въведат няколко ключови точки и да получат пълни сценарии, очертания на сцени или диалози, които звучат като човешки.

Един на всеки пет американски създатели на съдържание вече използва изкуствен интелект за писане или редактиране на видеосъдържание.

Ето няколко примера, в които изкуственият интелект е поел ролята на сценарист:

📌 Mint Mobile (Райън Рейнолдс)

Райън Рейнолдс искаше да тества колко добър е AI, затова позволи на ChatGPT да напише реклама за Mint Mobile.

Задачата: Напишете рекламен сценарий за Mint Mobile с гласа на Райън Рейнолдс. Включете шега, псувня и споменете промоцията за празниците.

ChatGPT се справи. Сценарият беше забавен, в стила на марката и изненадващо точен. Райън дори го нарече „леко плашещ“, защото беше много близък до обичайния му тон. В крайна сметка той прочете сценария, написан от изкуствения интелект, пред камерата и това се превърна в действителната реклама.

📌 Serpstat

Serpstat, всеобхватна SEO платформа, се нуждаеше от по-бърз и по-мащабируем начин за привличане на нови потребители. Те се стремяха да създадат бързи и ясни видеоклипове, които да запознаят потребителите с продукта, без да разчитат на отнемащи време ръчни инструкции или дълги документи.

Вместо да пише сценарии от нулата, екипът предостави на ChatGPT ключови точки за функциите, предимствата и това, което потребителите трябва да направят първо. ChatGPT генерира пълни сценарии за видеоклипове за минути, написани в ясен и лесен за ползване тон.

Сценарий за видео, генериран от изкуствен интелект от ChatGPT

🧠 Как ClickUp Brain може да ви помогне да направите същото? ClickUp Brain ви помага да създавате сценарии за видеоклипове директно в работното си пространство. Можете да го помолите да: Създавайте пълни промоционални и обяснителни видео сценарии, кратки скечове за TikTok и Reels с гласови коментари и визуални указания.

Очертайте уебинара или демо интродукциите, включително заглавията, ключовите моменти и преходите.

Обсъдете идеи за сцени от сценария за реклами или рекламни клипове.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате сценарии, кратки скечове и други видеосъдържания.

7. Чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, и отговори на клиентска поддръжка

Днешните чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, са интелигентни, бързи и изненадващо подобни на хората. Те помагат на бизнеса да отговаря на въпроси, да решава проблеми и да поддържа клиенти 24/7, без да изтощава екипа за поддръжка.

Ето един забележителен пример:

📌 Fin на Intercom

Fin на Intercom е чатбот с изкуствен интелект (базиран на GPT-4), който използва статиите от вашия център за помощ, често задаваните въпроси и предишно съдържание за поддръжка, за да отговаря незабавно на въпросите на клиентите чрез чат, имейл и социални канали.

Той може също така да предприема действия от името на клиентите, адаптирайки се към техните нужди в реално време.

А ако въпросът е твърде сложен, Fin го препраща на човешки агент, без да прекъсва разговора.

чрез Intercom

📚 Прочетете още: Как да използвате изкуствения интелект в икономиката на създателите за растеж и ангажираност

Как да използвате изкуствения интелект за създаване на съдържание?

Разбираме ви. Примерите са невероятни. Но истинският въпрос, който си задавате, е: Как AI може да се използва при създаването на съдържание по практичен и ефективен начин?

Ето проста четиристъпкова пътна карта, с която да започнете:

Стъпка 1: Изберете подходящия AI инструмент

С наличието на много инструменти за генериране на съдържание с изкуствен интелект, маркетинговото съдържание, генерирано с изкуствен интелект, не е голяма работа – почти всеки инструмент може да го направи. Но кой инструмент ви помага да създавате по-добро и по-бързо съдържание, без да усложнявате работния си процес?

Това е ClickUp Brain.

✨ Brain е вашият AI асистент, който отчита контекста и ви помага да планирате, пишете, редактирате и управлявате съдържание, директно в работната ви среда ClickUp. Той свързва вашите документи, задачи, хора и инструменти, така че всичко се случва в контекста, точно там, където вече се намира вашата работа.

А най-хубавото? Той обединява мощността на всички основни LLM – от най-новия GPT до най-новите модели Claude и Gemini – в една платформа.

Използвайте по-леки модели като o3‑mini и Gemini Flash за бързо създаване на съдържание и по-бързи отговори, а за по-сложни задачи, свързани с разсъждения и писане, преминавайте към по-мощни модели (GPT‑4o, Claude 3. 7) за по-добри резултати.

Спрете да плащате за множество AI инструменти, когато можете да имате достъп до всички тях в едно – ClickUp Brain.

Можете да помолите ClickUp Brain да:

Генерирайте идеи: Получавайте теми, конспекти и гледни точки за блогове за секунди.

Пишете по-умно: Създавайте съдържание директно в Създавайте съдържание директно в задачите или документите си в ClickUp , променяйте тона, усъвършенствайте езика и получавайте множество варианти за секунди.

Използвайте реален контекст: Извлечете информация от съществуващи документи или бележки от срещи в работната си среда ClickUp, за да обогатите съдържанието и да повишите неговата стойност.

Бъдете организирани: Създавайте и възлагайте задачи за писане с помощта на брифинги, генерирани от изкуствен интелект.

Редактирайте на момента: Поправете граматиката, правописа и тона на изказа незабавно въз основа на указанията и изискванията на марката.

Работете по-бързо: Автоматично генерирайте отговори в Автоматично генерирайте отговори в ClickUp Chat , шаблони и блокове със съдържание в ClickUp Docs

Каквато и да е вашата употреба на генеративната изкуствена интелигентност, Brain може да ви помогне.

Този потребител на Reddit е съгласен:

Аз го използвам постоянно, за да започна работа. Трябва да напишете блог? Започнете с Brain. Трябва да създадете матрица на уменията, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Трябва да създадете шаблон за имейл, за да се свържете с клиенти? Започнете с Brain! Той е наистина добър в това да ви помогне да започнете проекти или просто да създадете груб чернови вариант на съдържанието.

Аз го използвам постоянно, за да започна работа. Трябва да напишете блог? Започнете с Brain. Трябва да създадете матрица с умения, за да подобрите знанията си? Започнете с Brain. Трябва да създадете шаблон за имейл, за да се свържете с клиенти? Започнете с Brain! Той е наистина добър в това да ви помогне да започнете проекти или просто да направите груб чернови вариант на съдържанието.

Освен това, ClickUp Brain е създаден както за екипи, така и за самостоятелни творци.

📌 Например: 🧑‍💼 Маркетинг мениджърите могат да го използват, за да обобщят кратко резюме на блог и да го споделят незабавно с независим автор.

✍️ Водещите съдържания могат да генерират социални надписи от линкове към блогове в коментарите към задачите.

🔍 Специалистите по SEO могат да пренаписват параграфи с целеви ключови думи директно в основния документ на черновия вариант на блога.

📮ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. * Обикновено обаче този процес включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и работното ви пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането, задвижвано от изкуствен интелект, в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

Стъпка 2: Дайте ясни указания

Слабата AI подсказка за писане води до безлично и неясно съдържание. Ясната и подробна подсказка води до фокусирано и използваемо съдържание, съобразено с вашите цели.

📌 Например:

❌ Напишете ми блог пост за продуктивността. ✅ Напишете блог пост от 600 думи за мениджъри на отдалечени екипи за пет трика за продуктивност с помощта на ClickUp Brain. Поддържайте приятелски и практичен тон и включете реални примери.

Вижте разликата сами:

⭐ Няколко съвета за по-добро писане на подсказки: Бъдете конкретни: Включете подробности като аудитория, тон, формат, дължина и ъгъл.

Дайте указания за стила: Вместо да казвате „Направете го закачливо”, кажете „Направете увода да звучи като кратък пост в LinkedIn с уловка”.

Използвайте контекста на ClickUp: Споменете конкретни задачи, документи или коментари. Например: „Обобщете бележките от срещата от документа „Планиране на съдържанието за второто тримесечие“ и ги превърнете в план за блог.“

Тествайте и коригирайте: Преразгледайте подсказката си, ако е необходимо. Разглеждайте я като разговор, а не като еднократна команда.

Ето един кратък 3-минутен курс по промт инженеринг, който може да ви бъде полезен:

Написването на ефективни AI подсказки може да бъде непоследователно – един човек постига отлични резултати, а друг не, което води до загуба на време, опити и грешки и неравномерно съдържание.

С ClickUp Docs можете да създадете споделена „библиотека с подсказки“, в която да съхранявате и организирате всичките си най-ефективни подсказки. След това я структурирайте по тип съдържание (блог, публикации в социални мрежи, имейли), приложение (SEO, конспекти, рекламни текстове за продукти) или тон и аудитория.

Създавайте и организирайте подсказки в ClickUp Docs за последователно генериране на съдържание от изкуствен интелект.

Освен това, вашият екип може да редактира или подобрява подсказките в реално време, така че библиотеката се развива, докато екипът ви научава какво работи. Освен това, оставяйте коментари или бележки до подсказките, обясняващи кога и защо те работят най-добре.

Един потребител на Reddit обожава комбинацията Brain-Docs (и с право!) 🤩

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективен безплатен пакет, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите е изтощително. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за AI подсказки, за да спестите време и да стандартизирате процеса на създаване на AI съдържание.

Стъпка 3: Редактиране и оптимизиране на съдържанието

След като ClickUp Brain предостави първия чернови вариант, трябва да редактирате съдържанието, създадено от изкуствен интелект, за да:

Премахнете излишното: Премахнете повторенията и излишната информация и поддържайте структурата стегната и фокусирана.

Добавете своя опит: Вмъкнете реални примери, данни и казуси, които AI не може да генерира.

Съобразявайте се с тона на вашата марка: Отразявайте вашия уникален глас, независимо дали е неформален или професионален.

Проверка и потвърждаване на фактите: Проверете два пъти твърденията, статистиките и примерите – изкуственият интелект може да използва заместващи символи или предположения.

Усъвършенствайте съдържанието с надеждни инструменти: Проверете го с инструменти за проверка на плагиатство, инструменти за четимост и вашия SEO/бранд чеклист, преди да го публикувате.

След като сте доволни от редакциите, пуснете ги в споделен ClickUp Doc, където вашият екип може:

Маркирайте частите, които се нуждаят от промени.

Коментирайте директно конкретни редове

Маркирайте колегите си за коментари

Използвайте списъци за проверка, за да проследявате какво е било прегледано или одобрено.

Сътрудничество при редактирането на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, в ClickUp Docs

Ако дадена секция се нуждае от пренаписване или проверка на фактите, просто превърнете коментара в задача. Освен това, историята на версиите ви позволява да проследявате редакциите или да се върнете към предишен чернови вариант, ако е необходимо.

Стъпка 4: Използвайте изкуствен интелект за създаване на идеи за съдържание

Създаването на свежи и подходящи идеи за съдържание често е по-трудно от самото писане. Можете да помолите ClickUp Brain да:

Предлагайте теми за блог въз основа на вашия продукт, аудитория или ниша.

Преобразувайте съдържанието в публикации в социалните мрежи, бюлетини или сценарии за видеоклипове.

Превърнете въпросите на клиентите или често задаваните въпроси в теми за блог

Създавайте календари за съдържание около пускания на продукти или тенденции

Открийте нишови теми или ключови думи, които вашите конкуренти пропускат.

📌 Опитайте подсказки като: Превърнете тези 5 често задавани въпроса от нашия документ за поддръжка в подробни заглавия на блог публикации за нашата база от знания

Въз основа на този документ за пускане на продукта, предложете пет интересни идеи за публикации в LinkedIn, които подчертават новата функция и нейните предимства.

Създайте седмичен календар със съдържание за май, фокусиран върху съвети за SEO за маркетинг специалисти в електронната търговия, като използвате ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате теми за блогове и видеоклипове мигновено.

Приемете бъдещето на AI съдържанието с ClickUp

Създаденото от изкуствен интелект съдържание вече не е част от фантазиите на научната фантастика – то е тук, работи и променя начина, по който си представяме, създаваме и разпространяваме съдържание, което образова, забавлява и мотивира хората да действат.

От блог публикации, които генерират трафик, до публикации в социалните медии и надписи, написани за секунди, от имейли, които подобряват стойността на клиента за целия му живот, до реклами, които повишават средната стойност на поръчката, и чатове за поддръжка, които отговарят на човешките стандарти – тези примери за AI съдържание в маркетинга говорят сами за себе си.

А най-хубавото е, че не се нуждаете от множество AI инструменти, за да го направите. ClickUp Brain ви позволява да използвате AI за всичките си нужди от съдържание – директно в работната си среда ClickUp. Той се адаптира към потока ви от съдържание, предоставяйки предложения, специфични за контекста, и автоматизирайки рутинните задачи, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение.

Защо да се трудите с производството на съдържание, когато партньорството между изкуствен интелект и човек може да направи процеса по-лесен и по-ползотворен? Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🙌