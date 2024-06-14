2022 г. беше значима година за изкуствения интелект. Той нахлу в общественото съзнание с пускането на ChatGPT на OpenAI. Днес изкуственият интелект е безспорно най-горещата тема на планетата, която вълнува всички.

Но някога замисляли ли сте се кои са истинските MVP (най-ценни играчи) зад интелигентните и разговорни AI асистенти като Claude, ChatGPT и Google Gemini?

Инженерите по подсказване.

Те пишат команди, които учат езикови модели като ChatGPT да разбират и да отговарят на човешките команди. И са много търсени.

Докладваната заплата за инженери по промптове варира от 200 000 до над 300 000 долара годишно, като компании като Anthropic предлагат 300 000 долара за вътрешни позиции в областта на инженеринга на промптове.

Това е сериозен потенциал за растеж.

И така, как да пробиете в света на prompt engineering?

По-долу сме предоставили стъпка по стъпка пътна карта за това как да станете инженер по подсказки. Независимо дали сте ентусиаст на изкуствения интелект или професионалист с опит в областта на науката за данните или изкуствения интелект, имаме практични съвети и изводи за вас.

Ако сте студент или разработчик, който проявява интерес към света на изкуствения интелект и невероятните генеративни AI инструменти, които подтикват инженерите да създават, не пропускайте да разгледате нашите безплатни ресурси по-долу.

Кой е инженерът по подсказки?

Инженерът по подсказки е специалист в създаването на ясни и ефективни заявки, наречени подсказки, за езикови модели като ChatGPT или Claude. Въпреки че всеки може да въвежда подсказки, организациите наемат инженери по подсказки заради техните уникални умения, които могат да доведат до по-точни и задълбочени резултати.

Например, представете си, че създавате страница за вход с Python чрез големи езикови модели (LLM) като ChatGPT или Perplexity.

Обикновеният потребител може да въведе проста команда като „Как да създам страница за вход с Python”, за да получи общ отговор с основна информация.

От друга страна, инженер по подсказки с познания за LLM взаимодействия и специфични подсказки може да каже нещо като: „Предоставете стъпка по стъпка ръководство за създаване на сигурна страница за вход в Python, използвайки Flask и SQLAlchemy, включително техники за удостоверяване и хеширане на пароли. ”

Естествено, подробните указания на инженера по подсказки ще дадат персонализирани резултати, които са много по-задълбочени и структурирани.

Защо? Защото инженерът по подсказки насочи AI асистента да се фокусира върху конкретни аспекти на задачата.

Инженерите по подсказване също знаят как да използват контекста и да водят разговори, за да извлекат максимално от възможностите на изкуствения интелект. Освен това те са наясно с: Кога и къде да използвате конкретни ключови думи в подсказките

Как да създадете идеални подсказки за максимална разбираемост

Кога да предоставите допълнителен контекст или ограничения

Уменията на инженера по подсказване да пише ясни инструкции извличат пълния потенциал на изкуствения интелект за задачи като корекция на правни документи или писане на отговори на клиенти, между другото.

По този начин инженерите, занимаващи се с подсказки, изучават поведението на изкуствения интелект, търсейки начини да подобрят производителността и да намалят пристрастията, като усъвършенстват подсказките, използвани за взаимодействие с тези системи.

Ролята на инженера по подсказки

Ролята на инженера по подсказки е проста: да създава и усъвършенства подсказки, които помагат на големите езикови модели да изпълняват задачите си точно и последователно.

Някои от отговорностите на инженерите по промптове и ежедневните задачи включват:

Създаване на ясни, кратки и конкретни указания , които насочват моделите на изкуствения интелект да произвеждат желаните резултати или поведения

Използване на усъвършенствани методи като few-shot learning, chain-of-thought prompting и конституционен AI за подобряване на LLMs

Работите в тясно сътрудничество с мултифункционални екипи като научни работници в областта на данните и UX/UI дизайнери, за да интегрирате и внедрите AI модела в различни платформи.

Постоянно усъвършенстване и подобряване на подсказките чрез коригирането им с цел поддържане на точността

Оценяване на бързото изпълнение чрез определяне на показатели и еталони

Сътрудничество с експерти в конкретни области (като право, финанси, здравеопазване) за създаване на специализирани подсказки

Създаване и управление на библиотеки с шаблони за подсказки , които могат да се използват многократно, за да се ускори разработването на различни приложения

Участие в екипни дискусии, прегледи на код и сесии за споделяне на знания

Да бъдеш в крак с най-новите тенденции в технологиите за изкуствен интелект, NLP (програмиране на естествен език) и NLU (разбиране на естествен език)

Умения, необходими за да станете инженер по подсказки

Ако се интересувате от ролята на инженер по подсказки, трябва да развиете следните умения:

Анализ на данни

Инженерите по подсказки трябва да притежават отлични аналитични умения, за да интерпретират данни, оценяват ефективността на подсказките и вземат информирани решения.

За да оптимизират ефективността на подсказките, те трябва да анализират сложна информация, да идентифицират модели и да извличат значими заключения от данните на AI платформата.

Тук предварителното познаване на техниките и инструментите за анализ на данни е голямо предимство.

Стратегическо мислене

За да успеете като инженер по изкуствен интелект, трябва да имате стратегическо мислене, за да съгласувате разработването на подсказки с целите на организацията и нуждите на потребителите.

Стратегическото мислене ви позволява да планирате и изпълнявате бързи инженерни инициативи, които подобряват производителността на системите за изкуствен интелект и ангажираността на потребителите.

Ако сте създавали и тествали AI подсказки преди, особено с големи модели като GPT и платформи като ChatGPT, това ще ви помогне да развиете тези умения бързо.

Решаване на проблеми и познания за изкуствения интелект

За да преодолеете предизвикателствата при разработването на подсказки и обучението на модели на изкуствен интелект, ще ви са необходими силни умения за решаване на проблеми и добро познаване на технологиите за изкуствен интелект, като обработка на естествен език (NLP), машинно обучение (ML) и дълбоко обучение (DL).

Концепции от областта на NLP като токенизация, анализ на настроенията и разпознаване на имена на обекти дават представа за това как функционират модели като ChatGPT. Междувременно принципите и алгоритмите на машинно обучение, включително невронните мрежи, използвани в NLP, ви помагат да разберете поведението на AI моделите.

Освен това, ако познавате платформи за дълбоко обучение като TensorFlow и PyTorch, ще можете да проектирате подсказки, които допълват силните страни на модела и дават висококачествени отговори.

С умения за решаване на проблеми ще можете да идентифицирате проблеми, да предлагате решения и да подобрявате подсказките, генерирани от изкуствения интелект, без да се изпотявате.

Креативност

Техническите познания сами по себе си не са достатъчни, за да бъдете инженер по подсказване; трябва да сте и креативни.

Инженерите по подсказки опростяват сложни проблеми от реалния свят във формати, с които големите езикови модели могат да се справят, като използват добре изработени подсказки. Необходими са и творчески умения, за да се анализират резултатите от моделите, да се намерят нови начини за подобряване на производителността и да се намалят пристрастията в тези модели.

В специализирани области като правото или здравеопазването творчеството е важно за точното адаптиране на подсказките. То помага и за разбиването на сложни идеи за различни аудитории чрез разказване на истории и използване на прост език.

Преговори с мултифункционални екипи

Опитните инженери по подсказки често си сътрудничат с различни екипи, включително продуктови мениджъри, експерти по дадена тема и научни работници в областта на данните, за да разберат изискванията и да създадат ефективни подсказки.

Затова трябва да договаряте приоритети, срокове и ресурси с различни заинтересовани страни, за да гарантирате, че бързото развитие протича гладко.

За инженерите е от решаващо значение да обсъждат етичните насоки с ръководството, за да минимизират рисковете като предубеждения или вредни резултати.

Лидерски умения

Тъй като инженерингът на подсказки става все по-важен в разработването на продукти с изкуствен интелект, инженерите по подсказки може да се наложи да ръководят екипи или инициативи в тази област.

Това лидерство включва предоставяне на визия, насоки и стратегическо планиране за бързи инженерни усилия в рамките на дадена организация.

Експертният инженер по подсказки трябва да демонстрира лидерство в мисленето, като се информира за най-новите техники, споделя знания и стимулира иновациите в методите за разработване на подсказки.

В допълнение към техническите умения, лидерските умения са от съществено значение за вдъхновяване на екипите, ефективно управление на работните процеси и поддържане на високи стандарти за бързи резултати в различните проекти.

Как да развиете тези умения

Ако вече притежавате гореспоменатите умения, можете да продължите по пътя към кариерата на инженер по подсказки. Ако не ги притежавате, ето как да ги развиете и усъвършенствате:

Развийте силни меки умения: Развивайте меките си умения, за да комуникирате, проектирате и сътрудничите ефективно. Научете се да пишете ясни, кратки и ангажиращи команди за AI системи и усъвършенствайте творческото си мислене чрез експериментиране с думи и изречения. Постройте солидна основа в NLP и ML: Изучавайте ключови концепции за обработка на естествен език, като предварителна обработка на текст, езикови модели и модели от последователност към последователност. Изследвайте различни езикови модели (например GPT, BERT, T5) и тяхната архитектура и усвойте принципите на машинно обучение с помощта на обичайни алгоритми. Научете повече за техниките за инженеринг на подсказки: изучавайте методи като few-shot learning, chain-of-thought prompting и constitutional AI. Работете върху стратегическото си мислене чрез ефективни принципи за дизайн на подсказки и стратегии за разбиване на задачите. Прегледайте също библиотеките с подсказки и шаблоните за най-добри практики.

Докато се учите на инженеринг на подсказки, използването на подходящите инструменти може значително да повиши вашата продуктивност. Един такъв инструмент, създаден специално за инженери на подсказки, е ClickUp Brain, вградената изкуствена интелигентна невронна мрежа в платформата за продуктивност на ClickUp.

Той подпомага инженерите, като опростява ежедневните задачи и отговорности чрез автоматизация и възможности за управление на знанията.

ClickUp Brain за инженери по поддръжка

Генеративният AI асистент на ClickUp без усилие помага при създаването на съдържание, генерирането на идеи и управлението на знания.

Използвайте ClickUp Brain за бързи и точни отговори, базирани на контекста от вашата работа в ClickUp и свързаните приложения.

С него инженерите могат да имат достъп до над 100 специфични за индустрията, подкрепени от изследвания подсказки, подходящи за различни роли в проектния екип. Просто стартирайте AI инструмента и изберете подсказки, за да създадете графици на проекти, доклади и дневен ред на срещи.

Разгледайте над 100 подсказки на ClickUp Brain за различни процеси и роли в проектите.

Освен това, невронната мрежа на ClickUp Brain интегрира всички задачи, процеси, документи и комуникация по работния процес, служейки като интерактивна база от знания. Можете да я използвате, за да извличате информация, като задавате директни въпроси за целите на задачите, последните актуализации по работата, процесите в компанията и процедурите за оценка на качеството.

Обобщавайте бележки от срещи, търсете конкретна информация и автоматизирайте ръчните задачи с ClickUp Brain

За инженерите по подсказки ClickUp Brain е работен асистент, който автоматизира ръчните задачи, повтарящите се задължения и напомнянията. Тази автоматизация позволява на инженерите по подсказки да се концентрират върху основното разработване на подсказки, без да се разсейват от по-малко важни задачи.

Експериментирайте с инструменти и рамки за инженерство на подсказки: Придобийте практически опит в използването на инструменти като GPT-3 и Claude и опитайте различни техники за подсказване за генериране и обобщаване на текст. Анализирайте резултатите от моделите, повтаряйте дизайна на подсказките и усъвършенствайте подсказките въз основа на резултатите.

Участвайте в събития за проучване на технологиите: Бъдете в течение, като се присъедините към онлайн форуми или дискусионни групи и посещавате конференции или семинари за езикови модели.

ClickUp Brain може да ви послужи и като площадка, на която да изпробвате различни команди и да сравнявате резултатите от различните версии на командите. Практиката прави майстора, а инженерингът на команди не е изключение.

Как да станете инженер по подсказки

С толкова много неща за научаване и толкова много умения за усвояване, пътят към кариерата на инженер по подсказки може да не е ясен от пръв поглед. Ето една проста пътна карта, която можете да следвате:

1. Помислете за кариерните си цели

Преди да започнете своето пътуване в инженерството на подсказки, обмислете много внимателно целите си.

Искате ли да интегрирате prompt engineering в настоящата си работа и да подпомогнете растежа на бизнеса? Или да овладеете уменията за prompt engineering, за да напреднете в областта на AI технологиите? Знаейки какво искате, ще можете да развиете конкретни умения, които съответстват на вашите кариерни цели.

Вместо да следвате общия път на „AI технологията”, определете конкретна ниша в рамките на prompt engineering. Това може да бъде творческо генериране на текст, диалогови системи, генериране на код или задачи, свързани с фактически език.

Адаптирайте обучението си към тази ниша. За творческо генериране на текст се фокусирайте върху плавността и въображението. За фактически задачи дайте приоритет на точността и основаването на реални данни.

2. Спечелете правилните квалификации

За да кандидатствате за позиции в областта на инженерството, ще ви са необходими образователни сертификати или дипломи в съответните области.

Бакалавърска степен по компютърни науки, наука за данните или лингвистика е солидна основа. Въпреки това, областта се развива бързо. Помислете за алтернативни пътища като обучителни лагери или онлайн курсове, специализирани в инженеринг на подсказки. Придобиването на подходящи квалификации показва вашата отдаденост към овладяването на най-новите техники.

Ресурси: Разгледайте онлайн курсовете, предлагани от платформи като Coursera, Udacity или Fast. ai, които се фокусират върху инженеринга на подсказки и конкретни LLM като LaMDA или Jurassic-1 Jumbo.

3. Научете се да програмирате

Овладейте широко използваните езици за програмиране, особено Python. Той е общоприетият език на изкуствения интелект и NLP, с библиотеки като TensorFlow и PyTorch, специално проектирани за работа с LLM.

Трябва да научите и допълнителни езици за конкретни задачи. За анализ и манипулиране на данни обмислете R или Julia. За уеб-базирани приложения, които използват подсказки, проучете JavaScript рамки като React.

Можете да подобрите уменията си за програмиране в конкретни езици, като участвате в състезания по програмиране, допринасяте за проекти с отворен код или работите върху приложения, задвижвани от изкуствен интелект.

4. Специализирайте се в технологии за изкуствен интелект като NLP и ML

Да придобиете умения в областта на prompt engineering може да бъде трудно без солидно разбиране на изкуствения интелект, машинно обучение и обработка на естествен език.

Отидете отвъд общото разбиране. Усвойте основните концепции на NLP като токенизация, трансформатори и механизми за внимание. Придобийте практически опит, като работите по проекти и прилагате ключови концепции и инструменти в реални сценарии.

Използвайте основните си концепции, за да практикувате ефективни и ефикасни техники за инженеринг на подсказки. Ако е възможно, участвайте в практически проекти, които ви позволяват да приложите основните концепции.

Ресурси: Използвайте краткия курс по машинно обучение на Google и тези уроци по TensorFlow, за да развиете уменията си в областта на технологиите за изкуствен интелект.

5. Усвойте техниките за подсказване

Разгледайте различни методи за подсказване, като few-shot learning, cloze deletion и temperature control. Всеки от тях влияе по уникален начин на резултатите от LLM.

Експериментирайте с предварително обучени модели, достъпни чрез платформи като Hugging Face Transformers. Опитайте да ги настроите за конкретни задачи, използвайки техники за бързо инженерство.

Ресурси: За да задълбочите разбиранията си, се запишете в онлайн курсове или прочетете учебници по НЛП като „Speech and Language Processing” (Обработка на речта и езика) от Jurafsky и Martin. Участвайте в онлайн общности като r/PromptEngineering или форуми. OpenAI също разполага с добри ресурси.

6. Общувайте с професионалисти в областта

Правилното общуване с професионалисти в областта на изкуствения интелект е от ключово значение, особено при търсене на работа. Изградете взаимоотношения с експерти по изкуствен интелект, посещавайте конференции и се присъединете към онлайн форуми, за да обсъждате идеи и предизвикателства с колеги.

Събития като Северноамериканската конференция за изучаване на езици (NAACL) или конференцията на AAAI (Асоциацията за напредък на изкуствения интелект) са добри отправни точки.

Сътрудничеството в общността на изкуствения интелект и NLP насърчава ученето и ви държи в течение с най-новите разработки в областта на prompt engineering.

Изтеглете този шаблон Останете на път с търсенето на работа в областта на инженерството, като използвате шаблона за търсене на работа на ClickUp.

За да улесните търсенето на работа, обмислете използването на инструменти за продуктивност като шаблона за търсене на работа на ClickUp. Този удобен шаблон ви помага да се организирате, като ви позволява да проследявате кандидатури, свободни работни места, рейтинги на компании, интервюта и други – всичко на едно място.

6. Създайте портфолио, което показва вашия опит

Съсредоточете се върху създаването на впечатляващи проекти, за да изградите дълбоко разбиране за технологиите на изкуствения интелект и силно портфолио, което да покаже вашите инженерни умения на потенциалните работодатели и общността на изкуствения интелект.

Можете също да подобрите квалификацията си и да демонстрирате експертизата си, като придобиете съответните сертификати в областта на инженерството на подсказки.

Експериментирайте с отворени LLM: Платформи като Playground на OpenAI и Hugging Face предлагат достъп до различни LLM за експериментиране. Упражнявайте се в създаването на подсказки, за да постигнете желаните резултати.

Допринесете за проекти с отворен код: Участвайте в проекти в Github, които изследват приложенията на prompt engineering. Това ви дава ценен опит и показва вашите умения на потенциални работодатели.

Разработвайте лични проекти: Създавайте проекти, които демонстрират вашите умения за бързо инженерство. Това може да включва създаване на чатбот с помощта на подсказки, генериране на различни творчески текстови формати или обобщаване на фактически теми.

Областта на инженеринга на подсказки се развива бързо. Следете съответните блогове, научни статии и новини от бранша, за да сте в крак с новостите. Макар и да не са задължителни, сертификатите по инженеринг на подсказки могат да демонстрират вашата ангажираност в областта и да ви предоставят структуриран път за обучение.

Като се фокусирате върху тези конкретни умения, ресурси и стратегии, ще сте на прав път да станете опитен инженер по подсказване.

Преодоляване на препятствията за навлизане в Prompt Engineering

Както във всяка област, инженерингът на подсказки не е лишен от предизвикателства.

Тъй като тази дисциплина е нова, трябва да развиете специфични умения (както споменахме по-горе).

Ето кратко резюме на уменията, от които се нуждаете, за да пробиете в областта на инженеринга на подсказки: Аналитични умения за интерпретиране на поведението на AI моделите и успеха на резултатите

Силна основа от концепции за изкуствения интелект като машинно обучение, NLP и дълбоко обучение

Креативни умения за решаване на проблеми за проектиране и усъвършенстване на подсказки

Способността да сътрудничите и да преговаряте с мултифункционални екипи

Склонност към лидерство за ръководене и управление на проекти на високо ниво

Уменията са полезни. Но е важно да сте наясно и с потенциалните препятствия, с които може да се сблъскате, докато се превръщате в инженер по подсказване.

Ето някои от често срещаните предизвикателства, с които можете да се сблъскате:

Програмирането на подсказки е нова и бързо развиваща се област , което прави трудно да се следи развитието на най-новите техники и инструменти.

Достъпът до мощни езикови модели често е ограничен и може да изисква лицензиране от големи технологични компании, което представлява пречка за физически лица и стартиращи компании.

Тъй като промпт инженерингът е сравнително нов, няма достатъчно експерти, които да наставляват новодошлите .

Без последователни правила и практики сътрудничеството и споделянето на знания могат да бъдат засегнати.

Използването на справедлив и безопасен език в подсказките или резултатите изисква разбиране и внимателно боравене

Все още няма много конкретни роли за инженери по подсказване, въпреки че все повече хора ги търсят.

Съвет от професионалист: Един от начините за физически лица, стартиращи компании и малки предприятия да преодолеят бариерите, свързани с лицензирането и разработването на изкуствен интелект, е да проучат подходящи за начинаещи инструменти и ресурси за изкуствен интелект, които не изискват значителни инвестиции или експертни познания.

Предимствата и недостатъците на професията „промпт инженер“

Програмирането на подсказки е наистина вълнуваща кариерна възможност, но като всичко друго, има своите плюсове и минуси.

Предимства

Някои от основните предимства на кариерата в областта на инженерството на подсказки са:

Кариерни перспективи

Търсенето на инженери за бързи реакции нараства стабилно, тъй като компаниите разчитат все повече на софтуера, за да подобрят операциите и потребителското преживяване.

Очаква се глобалният пазар на инженеринг на подсказки да расте с годишен темп от 32,8% от 2024 до 2030 г., което доказва нуждата от квалифицирани инженери на подсказки в следващите години.

Очаквания за заплата

Според проучване, проведено от Velents AI, инженерите в САЩ са сред най-високоплатените професионалисти в сектора на изкуствения интелект, със средна годишна заплата от около 300 000 долара.

Такива цифри показват, че инженерството на подсказки може да бъде изключително доходна кариера.

Потенциални възможности за работа

А най-хубавата част?

Инженерите по подсказване могат да намерят работа във всяка индустрия или област в различни организации, някои от които включват:

Технологични компании като Google, OpenAI, Anthropic и Microsoft

Изследователски лаборатории и академични институции в областта на изкуствения интелект

Консултантски фирми, фокусирани върху решения за изкуствен интелект и невролингвистично програмиране

Финансови институции и финтех компании

Организации в областта на здравеопазването и биологичните науки

Правни фирми и технологични компании, обслужващи правния сектор

Създатели на уебсайтове и платформи без код

Недостатъци

Да бъдеш инженер по подсказки може да бъде удовлетворяваща кариера, но има и своите недостатъци. Ето как можете да ги преодолеете:

Ограничен достъп до езикови модели

Много от напредналите езикови модели са недостъпни за инженерите без лиценз.

Решението? Използвайте езикови модели с отворен код и рамки за подсказване, сътрудничество с изследователски институции или се присъединете към компании с достъп.

И не забравяйте да се застъпите за по-отворени и достъпни технологии за изкуствен интелект.

Етични съображения

Несправедливите и небезопасни резултати от моделите са реална причина за безпокойство при разработването на промптове.

За да преодолеете това предизвикателство, трябва да научите етичните принципи на изкуствения интелект, да работите с етици и експерти в областта и да овладеете техники за насърчаване на отговорното развитие на изкуствения интелект.

Популярен пример за етичен изкуствен интелект е Claude на Anthropic, който следва динамичен подход за намаляване на пристрастията.

Проблеми с мащабируемостта и производителността

Ефективното и точно управление на големи и сложни езикови модели може да бъде трудно. Но не забравяйте, че непрекъснатото учене е ключът към успеха в инженеринга на подсказки.

Продължавайте да проучвате методи като настройка на подсказки или верижно свързване, за да оптимизирате ефективността на подсказките.

Несигурен пазар на труда

В момента на пазара на труда има недостиг на специалисти в областта на инженерството на подсказки.

Това е още една причина да притежавате свързани с това умения в областта на обработката на естествен език, машинно обучение или софтуерно инженерство. Освен това, многофункционални умения като prompt engineering ви правят много търсен специалист.

Усъвършенствайте уменията си в Prompt Engineering с ClickUp

Един от начините да се разкрие пълният потенциал на революцията в изкуствения интелект е да се овладее изкуството на подсказките. И когато сте готови да станете инженер по подсказки, ClickUp със сигурност ще ви подкрепи.

Оборудван с роден генеративен AI и персонализирани шаблони, ClickUp е най-добрата платформа за практикуване на вашите умения за бързо инженерство. И това не е всичко.

Дори когато станете звезда в инженерството, ClickUp ще продължи да ви подкрепя с инструментите си за управление на задачи и проекти и над 1000 интеграции.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате подсказки, които ще променят облика на днешните модели на изкуствен интелект!