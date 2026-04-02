Как маркетинговите агенции спестяват над 15 часа седмично

Маркетинговите агенции често се налага да използват множество инструменти, само за да проведат една кампания за клиент. Всъщност Okta установи, че организациите в различни сектори вече използват средно по 101 приложения, което прави фрагментацията почти неизбежна.

Това ръководство очертава седем конкретни промени в работния процес, с които да си върнете загубените часове за вашата агенция. Ще ви покажем също как конвергентното AI работно пространство на ClickUp — единна, сигурна платформа, където проекти, документи, разговори и анализи съжителстват с вграден AI като интелигентен слой — може да бъде вашата суперсила в това начинание.

Защо повечето маркетингови агенции губят над 15 часа всяка седмица

Когато един проект за клиент изисква проверка на задачите във вашия инструмент за управление на проекти, на брифингите в Google Docs, на обратната връзка в Slack и на одобренията по имейл, минутите бързо се натрупват.

Това разпръскване на контекста означава, че екипите губят часове в търсене на нужната им информация, превключване между приложения и повтаряне на едни и същи актуализации на различни платформи. Всяко превключване на инструмент, всяко съобщение в Slack от типа „Къде е този файл?“ и всеки ръчно изготвен отчет за състоянието добавя време, което никой не отчита.

Ето къде всъщност отиват тези над 15 часа: 👀

Превключване между приложения: Преминаването от инструмента за управление на проекти към документи, чат и отчитане на времето постоянно нарушава концентрацията

Дублиране на актуализациите на различни платформи: Публикуването на един и същ статус на три места е тройна работа без никаква допълнителна полза

Търсене на одобрения по имейл: нишките с обратна връзка се загубват, а версиите се объркват

Изготвяне на отчети от нулата: Извличането на данни от различни инструменти в презентация всеки понеделник сутрин означава, че половината от деня ви е загубена

Търсене на версии за доставка: Когато файловете се намират в Google Drive, Dropbox и прикачени файлове в имейли, никой не е сигурен, че разполага с правилния файл

Взети заедно обаче тези малки неефективности се натрупват и водят до огромна загуба на производителност за маркетинговите агенции всяка седмица. Една агенция, с която разговаряхме, изчисли, че екипът им прекарва по 45 минути на човек на ден само в преминаване между платформите.

Проблемът с фрагментирания набор от инструменти не е само загубата на време – той се състои в това, че тази фрагментация забавя работата на цялата ви агенция.

Когато информацията за кампанията е разпръсната по различни платформи, вземането на решения отнема повече време. Екипите се колебаят, защото не са напълно сигурни, че разполагат с най-актуалните данни. Креативният директор преглежда една версия, а мениджърът на клиентската сметка се позовава на друга, и когато обратната връзка стигне до клиента, информацията вече не е напълно съгласувана.

Липсата на единен източник на информация създава незабележимо, но скъпоструващо напрежение. Одобренията се забавят, предаването на задачите става хаотично, а простите въпроси се превръщат в дълги размени на съобщения, само за да се потвърди това, което вече е направено.

С течение на времето това оказва влияние не само върху изпълнението:

Комуникацията с клиентите става реактивна, вместо проактивна

Екипите прекарват повече време в проверка на работата, отколкото в нейното изпълнение

Стратегическото мислене остава на заден план в полза на оперативната координация

Истинската цена не е в парите, а в капацитета. Всеки час, който екипът ви прекарва в управление на инструменти, е час, който не се отделя за стратегия за клиента или творческа работа.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. А какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уики страници, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата видима и ви позволява да се фокусирате върху това, което е важно, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Как едно работно пространство замества цялата технологична инфраструктура на агенцията

Вместо да съчетават пет инструмента, агенциите консолидират технологичния си набор и преместват всичко в едно работно пространство.

Ето тук подходът с конвергентното работно пространство дава резултати. Тъй като задачите, документите и разговорите са свързани, при отваряне на задача от кампания виждате брифинга, нишката с коментари, отчетеното време и статуса на одобрение – всичко това, без да напускате екрана.

✨ История на клиент: Мащабиране без оперативни затруднения С разрастването на екипите координацията, а не изпълнението, се превръща в пречка. Това е проблемът, с който се сблъска агенцията за видеопродукция path8 Productions. Работата им беше разпределена между множество инструменти като Smartsheet, Slack, Toggl и Dropbox Paper, което принуждаваше продуцентите да отделят време за синхронизиране на актуализациите, вместо да работят по проектите. Вместо да добавят още процеси или персонал, те консолидираха всичко в Small Business Suite на ClickUp. ⚡ Въздействието Шест инструмента, заменени от едно обединено работно пространство

Намаляване с 60% на времето за подготовка на срещи (от 30–60 минути до ~10)

Напълно внедрено за по-малко от 8 седмици с подкрепата на ClickUp

Видимост в реално време за проектите, комуникацията и отчитането на работното време С всичко на едно място, постоянният цикъл на „актуализиране на всеки инструмент“ изчезна. Времето се записва директно в задачите, разговорите остават свързани с работата, а дневният ред на срещите се изготвя автоматично въз основа на данни в реално време. Чуйте го с думите на самия Пат Хендерсън 👇

Ето кратък преглед на само някои от начините, по които единното работно пространство помага:

Dimension Фрагментиран набор от инструменти (5+ инструмента) Консолидирано работно пространство Въвеждане на нови служители Обучавайте се за всеки инструмент поотделно Една платформа, която трябва да опознаете Седмично отчитане Експортиране, копиране и поставяне между инструменти Извличайте данни в реално време от един източник Цикли на одобрение Разпръснати из имейли и чат Всичко на едно място Търсене на файлове Проверете три или четири приложения Едно унифицирано търсене Източник на достоверна информация „Кой инструмент има най-новата версия?“ Единно, свързано работно пространство

7 промени в работния процес, които спестяват на маркетинговите агенции над 15 часа

Тези 7 стратегии ще помогнат на вашата агенция да спести часове всяка седмица. Всяка една от тях е свързана с конкретен фактор, който отнема време, и конкретен начин за премахването му в рамките на единна работна среда.

Централизирайте управлението на проектите за всеки клиентски акаунт

Повечето агенции управляват всеки клиент по различен начин – с различни инструменти, конвенции за именуване и работни процеси. Това прави невъзможно да се види натоварването или крайните срокове за различните клиенти.

🚀 Организирайте цялата си агенция в ясна структура с пространствата, папките и списъците на ClickUp.

Централизирайте дейността на вашата агенция с ClickUp

Пространствата ви позволяват да организирате различните си работни процеси по клиенти, отдели или инициативи. Папките се помещават в пространствата за сложни работни процеси, а списъците съдържат вашите действителни задачи.

Пространство: Име на клиента (напр. Acme Corp)

Папка: Тип кампания (например, Пускане на продукт през третото тримесечие)

Списък: Категория на крайния продукт (напр. социално съдържание, поредици от имейли)

Задачи: Индивидуални резултати с отговорни лица, крайни срокове и статуси

💡 Съвет от професионалистите: Проследявайте метаданни, специфични за клиента, като тип кампания и статус на изпълнение, без да създавате отделни системи, с помощта на персонализираните полета на ClickUp. Можете да добавите падащи менюта, дати, етикети и други елементи към всяка задача, за да поддържате данните структурирани и подходящи за отчитане.

Акаунт мениджърите прекарват часове всяка седмица в събиране на актуална информация от различни източници, за да изпращат имейли на клиентите. Това са административни разходи, които не носят никаква полза.

🎯 Премахнете ръчното проследяване, като зададете правила за автоматизация на работния процес в агенцията с ClickUp Automations.

Оставете ежедневните си задачи да се изпълняват на автопилот с ClickUp Automations

Вие определяте тригери, условия и действия – например „когато задачата премине в етап „Преглед от клиента“, уведомете мениджъра на клиентския профил и задайте краен срок“. Системата се занимава с останалото.

🌟 Създавайте автоматично седмични обобщения на статуса въз основа на действителните данни за задачите ви с ClickUp Brain – интегрираната изкуствена интелигентност, която разполага с пълния контекст на работата ви в ClickUp.

Открийте ключови прозрения, последващи действия, актуализации по проектите и напредъка от работното си пространство с ClickUp Brain

Вместо да пишете актуализация от нулата, ClickUp Brain събира всичко, което се е случило през седмицата – изпълнени задачи, елементи в процес на преглед, предстоящи крайни срокове – в структурирана актуализация. Всичко, което трябва да направите, е просто да я прегледате и изпратите.

🦸🏻‍♀️ Усилване на Super Agent: Агентът за отчитане на състоянието на проектите на ClickUp прави това още по-лесно. Дайте на агента достъп до вашия проект и той ще генерира отчет за състоянието, готов за заинтересованите страни, който обхваща напредъка спрямо етапите, значимите завършени задачи, рисковите елементи и предстоящите крайни срокове.

👀 Вижте как AI Super Agents на ClickUp могат да автоматизират повтарящи се задачи и да предоставят интелигентна помощ в ежедневната работа на вашия екип:

Проследявайте времето директно в задачите и проектите

Когато отчитането на работното време се извършва в отделен инструмент, записите са неточни или изобщо липсват. Това нарушава точността на фактурирането и превръща анализа на рентабилността в упражнение по гадаене.

⏱️ Записвайте времето точно там, където вече работите, с функцията за проследяване на времето на ClickUp, вградена във всяка задача.

Проследявайте времето безпроблемно с ClickUp Time Tracking

Можете да стартирате таймер или ръчно да добавяте записи от задачи, изглед „Списък“ в ClickUp, изглед „Табло“ в ClickUp или дори от менюто „Бързи действия“. Всеки запис може да бъде маркиран като фактурируем или нефактурируем и да включва описания или етикети. Можете да проследявате:

Фактурирани часове на клиент

Вътрешни (нефактурирани) часове на проект

Прогнозно срещу действително време за всеки резултат

Разпределение на времето по вид на крайния продукт

👉🏽 Нашият Наръчник за изкуствен интелект за малки фирми обяснява подробно как да използвате изкуствения интелект, за да намалите сложността в дейността на вашата агенция.

Заменете ръчното отчитане с табла в реално време

Създавате седмични отчети за ефективността, като извличате данни от различни инструменти и ги поставяте в слайдове? Този отчет вече е остарял, още преди да сте го завършили.

📊 Вижте разпределението на натоварването, напредъка по задачите, отчетеното време и просрочените задачи с един поглед с таблата на ClickUp.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да следите производителността на екипа

Таблата за управление превръщат данните от работното ви пространство във визуални джаджи – без да е необходимо експортиране.

Обичаен отчет на агенция Полезен джаджа за таблото на ClickUp Обобщение на натоварването на екипа Работна натовареност по изпълнители Напредък на кампанията Задачи по статус Часове за фактуриране на клиенти Време, отчитано по клиенти Просрочени задачи Списък с просрочени задачи

Добавете AI карти към таблото си, за да имате достъп до постоянно актуализирани, базирани на изкуствен интелект анализи. Например, можете да добавите:

AI StandUp : Обобщете последните си дейности през избран период от време

AI Team StandUp : Обобщава последните дейности на избрани лица и екипи през определен период от време

AI Executive Summary : Генерирайте актуално резюме, показващо състоянието и статуса на вашия отдел, екип или проекти

Актуализация на проекта за изкуствен интелект: Създайте обща картина на състоянието и напредъка на проекта си

Можете дори да планирате отчетите в таблото, така че копия от тях да се изпращат автоматично на заинтересованите страни.

Hawke Media, една разрастваща се агенция за дигитален маркетинг, избра ClickUp за своя платформа, за да подобри производителността и прозрачността. Те отбелязаха намаление на закъсненията по проектите с 70% още през първата година от внедряването. Много от нашите висши мениджъри имат много неща, които трябва да следят, и не винаги искат да влизат в ClickUp. Но можем да изпратим линкове само за преглед, така че те – или всеки друг, който има нужда – да може да види календара с съдържанието или таблото за спринтове, за да разбере бързо върху какво работим.

Оптимизирайте одобряването на творческите проекти в един-единствен поток

Разпръснатите работни процеси за одобрение между имейл, Slack и инструменти за маркиране водят до пропуснати ревизии и забавени пускания. Никой не може да каже коя версия е актуална или къде е заседнало дадено одобрение.

🏆 Съхранявайте цялата обратна връзка, свързана с крайния продукт, с помощта на задачите в ClickUp.

Поддържайте съгласуваност между членовете на екипа, като поддържате комуникацията в контекста на работата в задачите на ClickUp

Водете целенасочени разговори под всяка задача с коментари в низове , за да бъде всеки в течение

Позволете на заинтересованите страни да добавят бележки директно върху изображения, видеоклипове и PDF файлове с Proofing в ClickUp — като добавят обратна връзка под формата на коментари директно върху самия творчески ресурс

Записвайте и споделяйте асинхронна видео обратна връзка чрез ClickUp Clips и я вграждайте в оригиналната задача, чат нишката или документа

Всички заинтересовани страни виждат една и съща нишка, една и съща версия и един и същ статус на одобрение.

Поддържайте съгласуваност между членовете на екипа по отношение на обратната връзка за творческите проекти с функциите за проверка на ClickUp

💡 Съвет от професионалистите: Работете лесно с клиенти, като каните гости във вашето работно пространство. Споделяйте файлове или табла, канете ги да добавят коментари към макети и задавайте разрешения, за да контролирате кой какво вижда.

Търсете сред задачи, документи и съобщения с помощта на изкуствен интелект

📮ClickUp Insight: Повече от 50% от служителите се затрудняват да намерят нужната им информация на работното място. Докато само 27% казват, че това е лесно, останалите срещат някаква степен на затруднение, като 23% го намират за много трудно. Когато информацията е разпръсната из имейли, чатове и различни инструменти, загубеното време бързо се натрупва. С ClickUp можете да превърнете имейлите в проследими задачи, да свържете чатовете със задачите, да получавате отговори от изкуствен интелект и още много други функции в едно работно пространство. 💫 Реални резултати: Екипите успяват да спестят над 5 часа всяка седмица с помощта на ClickUp — това са над 250 часа годишно на човек — като премахват остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на всяко тримесечие!

🔍 Спрете да претърсвате четири приложения, за да намерите един отговор, като използвате търсенето с изкуствен интелект на ClickUp.

Функцията работи в задачите, документите, коментарите и чата, така че можете да въведете въпрос на естествен език и да получите отговор, извлечен от данните във вашето работно пространство.

Намерете бързо подходящи отговори от работното си пространство с помощта на ClickUp Brain

Тъй като ClickUp Brain се намира в конвергентно работно пространство, той вече разполага с контекст за всичко. ✨

Можете да получите достъп до него от AI Command Bar навсякъде в ClickUp. Като алтернатива, просто напишете @brain в коментарите към задачите или в чата, точно както бихте споменали друго лице. 💡 Съвет от професионалистите: Превърнете спестеното време в полезна информация с ClickUp Brain MAX. С този интелигентен десктоп асистент можете да направите нещо повече от просто генериране на актуализации и да анализирате работните си процеси в реално време. Задавайте въпроси като: „Кои клиенти отнемат най-много време за одобрение?" „Къде губим най-много часове, които не могат да бъдат фактурирани?" „Кои проекти са изложени на риск от забавяне тази седмица?" Тъй като Brain MAX разполага с пълен контекст за вашите задачи, отчитане на времето и табла, той не просто показва данни – той свързва точките и подчертава модели, които иначе бихте пропуснали. Резултатът? Не само спестявате над 15 часа седмично – вие вземате по-интелигентни решения за това къде да насочите времето на екипа си.

Можете да получите достъп до него от AI Command Bar навсякъде в ClickUp. Като алтернатива, просто напишете @brain в коментарите към задачите или в чата, точно както бихте споменали друго лице.

💡 Съвет от професионалистите: Превърнете спестеното време в полезна информация с ClickUp Brain MAX. С този интелигентен десктоп асистент можете да направите нещо повече от просто генериране на актуализации и да анализирате работните си процеси в реално време. Задавайте въпроси като: „Кои клиенти отнемат най-много време за одобрение?“

„Къде губим най-много часове, които не могат да бъдат фактурирани?“

„Кои проекти са изложени на риск от забавяне тази седмица?“ Тъй като Brain MAX разполага с пълен контекст за вашите задачи, отчитане на времето и табла, той не просто показва данни – той свързва точките и подчертава модели, които иначе бихте пропуснали. Резултатът? Не само спестявате над 15 часа седмично – вие вземате по-интелигентни решения за това къде да насочите времето на екипа си.

Създайте шаблони за повтарящи се проекти и въвеждане на нови клиенти

Агенциите изпълняват едни и същи видове проекти многократно, но всеки път пресъздават структурата на задачите от нулата. Това са часове, изгубени в преоткриване на колелото, което вече сте изобретили.

💪🏻 Запазете цялостната структура на проектите – включително задачи, подзадачи, зависимости, персонализирани полета и автоматизации – и ги внедрете с едно кликване чрез шаблоните в ClickUp.

Можете да разгледате Центъра за шаблони на ClickUp за готови опции или да запазите свои собствени от всяко пространство, папка или списък. Ето някои примери за процеси и ресурси, за които можете да създадете шаблони:

Чеклист за привличане на клиенти

Работен процес при стартиране на кампания

Месечен календар за създаване на съдържание

Тримесечен цикъл на отчитане

Как да измерите времето, което вашата агенция спестява

След като обедините работните си процеси в едно работно пространство, следващият въпрос е прост: Това наистина ли ни спестява време?

Грешката, която повечето агенции правят тук, е да следят показатели за самочувствие, вместо оперативни показатели. Не се нуждаете от повече табла за управление – нужен ви е малък набор от водещи показатели, които ясно показват дали работата напредва по-бързо и с по-малко усилия.

Ето показателите, които наистина разказват тази история:

Средно време за изпълнение на задача: Колко време отнема на даден резултат да премине от „в процес“ към „завършен“. Спадът тук означава, че вашите работни процеси са по-ефективни и екипът ви прекарва по-малко време в застой или чакане

Време, прекарано в отчитане: Часове, прекарани в съставяне на седмични или месечни актуализации. Това време би трябвало да се намали значително, след като отчитането започне да се извлича от актуални данни, вместо от ръчно експортирани

Брой използвани инструменти на работен процес: Колко платформи засяга една кампания или продукт. По-малко инструменти = по-малко превключване между контексти и по-висока производителност

Продължителност на цикъла на одобрение: Времето от първия чернови вариант до окончателното одобрение. По-кратките цикли са показател за по-ясни обратни връзки и по-добро сътрудничество

Часове, отчетени като нефактурируема административна работа: Време, прекарано във вътрешна координация, актуализации на статуса и управление на инструменти. Това е скритата загуба – намаляването ѝ директно подобрява степента на използване и рентабилността

Предимството от използването на ClickUp тук е очевидно: всички тези данни вече се намират във вашето работно пространство.

💡 Съвет от професионалистите: С таблата на ClickUp можете да проследявате времето на цикъла, производителността, навременната доставка и тенденциите в използването, без да се налага да събирате множество отчети. Практичен подход: Не се опитвайте да измервате всичко наведнъж. Изберете два или три показателя, определете базова линия за една седмица, а след това сравнете отново след 30 дни. Тази разлика е реалното ви „спестено време“.

Как да започнете да консолидирате работния процес във вашата агенция

Най-бързият начин да видите резултати е да започнете с малки стъпки, да докажете ползата и да разширите дейността си оттам.

Направете одит на настоящите си инструменти и работни процеси : Начертайте къде се извършва работата днес – управление на проекти, документи, комуникация, отчитане. Търсите припокривания и триене, а не съвършенство

Идентифицирайте работния процес с най-голямо съпротивление : Изберете един процес, който постоянно създава затруднения (приемане на нови клиенти, седмично отчитане, одобрения на творчески проекти). Започнете оттам, където загубата на време е най-очевидна

Създайте специално пространство в ClickUp : Пресъздайте този работен процес в ClickUp, като използвате пространства, папки, списъци и задачи, така че всичко да се намира в една структурирана среда

Създайте шаблон на процеса : Превърнете този работен процес в шаблон за многократна употреба с задачи, зависимости, персонализирани полета и автоматизации, за да не се налага на екипа ви да го изгражда отново

Преминаване към следващия работен процес: Щом първият случай на употреба работи безпроблемно, повторете процеса за следващия – изпълнение на кампании, създаване на съдържание или отчитане

💡 Съвет от професионалистите: За екипи, които не могат да преминат към новата система наведнъж, свържете съществуващите си инструменти с ClickUp Integrations по време на прехода, за да не загубите данни. Спечелете подкрепата на екипа, като му покажете, че ежедневните затруднения – проследяване на актуализации на статуса, търсене на файлове, преизчисляване на отчети – изчезват незабавно.

Спрете да управлявате работата. Започнете да я движите напред с ClickUp

Времето, което агенциите губят всяка седмица, е сбор от десетки малки неефективности, разпръснати в прекалено много инструменти. Всеки допълнителен инструмент, всяко дублирано обновяване, всяко одобрение, затрупано в имейли – всичко това създава съпротивление. А съпротивлението се натрупва. То забавя изпълнението, отнема от платените часове и отвлича екипа ви от стратегическата и творческата работа, за която клиентите всъщност плащат.

Консолидирането на работата ви в едно работно пространство с вграден изкуствен интелект елиминира основната причина.

Тези над 15 часа не са просто време – те са разликата между агенция, която винаги се опитва да навакса, и такава, която има време да мисли. Консолидирайте вашите инструменти и ще разберете какво може да направи вашият екип, когато не се бори с тях.

Често задавани въпроси

Честите причини за загуба на време включват превключването между множество инструменти, ръчното създаване на отчети, търсенето на одобрения по имейл и чат, дублирането на актуализации и търсенето на файлове в несвързани системи.

Маркетинговите агенции спестяват време чрез консолидиране на инструментите, автоматизиране на повтарящи се задачи като отчитане и одобрения, както и централизиране на комуникацията и управлението на проекти в едно работно пространство. Това намалява превключването между задачи и елиминира дублирането на работата.

Единното работно пространство обединява задачите, документите, комуникацията и отчитането на едно място. Това създава единен източник на информация, ускорява вземането на решения и намалява времето, прекарано в координиране на работата.

Да. Всъщност по-малките агенции се възползват най-много, защото автоматизацията намалява ръчната работа, подобрява последователността и позволява на малките екипи да се разрастват, без да увеличават броя на служителите.

Ключовите показатели включват времето за изпълнение на задачите (време на цикъла), времето за одобрение, времето, прекарано в отчитане, часовете, които не се фактурират, и общата степен на използване на екипа.