Какви са скритите разходи от неотчитането на фактурираните часове за агенциите

В началото на 20-ти век адвокатът Реджиналд Хебър Смит се сблъска с необичайно предизвикателство: да управлява клиника за правна помощ с ограничен бюджет.

За да следи работата, извършена по хиляди дела, той разработи система, която точно записва броя часове, прекарани от всеки адвокат по всяка задача.

Скочи напред с един век и много творчески и маркетингови агенции все още се борят със същото наследство: модел, който приема, че всяка продуктивна минута е фактурируема.

Въпросът обаче сега става: какви са скритите разходи от неотчитането на фактурираните и нефактурираните часове за агенциите?

В тази публикация в блога ще разгледаме как тази вековна счетоводна идея все още влияе на вашите маржове. Като бонус ще разгледаме начините, по които ClickUp може да ви подкрепи. 🎯

⭐ Представен шаблон Шаблонът за проследяване на времето на ClickUp Consultant е създаден, за да помага на консултантските и агенционните екипи да управляват ежедневно клиентите, проектите и резултатите. Всяка минута може да бъде свързана с задача, среща или резултат, което дава пълна видимост на това, което е фактурируемо и какво не е. Тази настройка елиминира догадките, като ви помага да проследявате времето, прекарано по задачи и проекти, и как то се отразява на общата рентабилност на проекта. Получете безплатен шаблон Следете фактурираните часове и проследявайте напредъка по задачите с шаблона за проследяване на времето на консултантите на ClickUp.

Скритите разходи от неотчитането на фактурируемите и нефактурируемите часове

Дори в натоварените, високопроизводителни агенции не всеки отработен час се превръща в приходи.

Обажданията на клиенти, вътрешните срещи, бързите ревизии и административните задачи се натрупват. Но ако не се проследяват правилно, те тихо подкопават печалбите. Нека разберем къде се появяват допълнителните разходи и защо управлението на работните часове е важно.

Пропуснати възможности за приходи

Когато фактурираните часове не се проследяват, агенциите губят пари.

Вземете за пример дизайнерска агенция, която работи по проект за брандиране: дизайнерът прекарва 10 часа в довършване на ревизиите на клиента. Само шест от тези часове са регистрирани поради забравени записи и закръгляване надолу. В хода на множество проекти тази разлика може да струва на агенцията хиляди долари всеки месец.

📮 ClickUp Insight: Докато 40% от служителите прекарват по-малко от час седмично в невидими задачи на работа, шокиращите 15% губят 5+ часа седмично, което се равнява на 2,5 дни месечно! Това на пръв поглед незначително, но невидимо загуба на време може бавно да подкопава вашата продуктивност. ⏱️ Използвайте функцията за проследяване на времето и AI асистента на ClickUp, за да разберете точно къде се губят тези невидими часове. Открийте неефективностите, оставете AI да автоматизира повтарящите се задачи и спечелете обратно ценно време! Гледайте това видео, за да научите повече за времевите разписания и одобренията в ClickUp. 👇🏼

Намалена производителност

Замъгляването на границата между фактурируемите и нефактурируемите дейности може да подкопае ефективността на екипа.

Например, маркетинг стратегът може да прекара част от деня си в работа по кампания за клиент, но също така да проверява вътрешни имейли, да подготвя отчети и да присъства на специални срещи. Без точно отчитане на времето е невъзможно да се види колко от деня е било действително прекарано в задачи, генериращи приходи.

Резултатът е дублиране на усилията, загуба на фокус и загуба на време в опити да се съберат фрагментирани работни процеси.

🧠 Интересен факт: Всичко започна с часовника за отчитане на работното време. Уилард Бънди патентова първия практичен часовник за отчитане на работното време през 1888 г., а тази механична възможност за отбелязване на часовете направи възможно съвременното фактуриране на базата на отработеното време.

Трудности при прогнозирането на бюджетите за проекти

Пренебрегването на нефактурираните часове често води до подценяване на разходите по проекта.

Да предположим, че консултантска фирма кандидатства за нов клиент. Те отделят 50 часа за изпълнение на задачите, но забравят да вземат предвид вътрешното планиране, срещите за обсъждане на състоянието и проверките за качество. Когато проектът се забави, сроковете не се спазват, маржовете на печалбата намаляват и удовлетвореността на клиентите спада.

💡 Професионален съвет: Проследявайте алтернативните разходи заедно с нефактурираните часове. Ако екипът прекарва 40 часа в вътрешно обучение, изчислете еквивалентните загубени фактурирани часове. Това помага на финансовите мениджъри да обосноват възвръщаемостта на инвестициите в обучение.

Увеличени спорове с клиенти относно фактурирането

Неясните или неточни записи за отработеното време могат бързо да предизвикат конфликти при фактурирането.

Да предположим, че агенция за уеб разработка фактурира на клиент 15 часа работа по преработката на уебсайт, но не е регистрирала по-малки задачи като отстраняване на проблеми или тестване. Клиентът оспорва таксите и забавя плащането, докато агенцията се опитва да обоснове отработените часове.

🔍 Знаете ли, че... През 40-те години на миналия век Американската адвокатска асоциация (ABA) започва да промотира идеята адвокатите да отчитат работното си време на всеки шест минути. Тази практика е официално утвърдена през 1958 г., когато ABA предлага адвокатите да се стремят да фактурират 1300 часа годишно.

Неефективно разпределение на ресурсите

Без ясни данни мениджърите могат да преценят погрешно как членовете на екипа прекарват времето си.

Например, старши копирайтър може да изглежда недостатъчно зает, защото часовете, прекарани в неплатени проучвания или наставничество на стажанти, не се отчитат. Междувременно младшите служители могат да бъдат претоварени с платени задачи. Подобно погрешно преценяване на капацитета може да доведе до изчерпване, загуба на таланти и неравномерно изпълнение на проектите.

💡 Професионален съвет: Спрете да мислите само в часове и започнете да мислите в модели. Ако забележите, че стратезите винаги отчитат много нефактурирани часове в понеделник, това е системна проблема. Може би седмичните разговори за състоянието могат да бъдат консолидирани или автоматизираните отчети могат да заменят половината от подготовката.

Как да намалите скритите разходи от неотчитането на фактурираните и нефактурираните часове

Категоризирането на задачите, последователното отчитане на времето, преглеждане на статистическите данни и коригиране на работните процеси помагат на агенциите да възвърнат контрола върху управлението на времето.

ClickUp ви помага в това. 🤩

Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Ето как можете да намалите скритите разходи от непроследяваните часове, като използвате платформата:

Стъпка 1: Категоризирайте задачите като фактурирани или нефактурирани

Започнете с изясняване на това, което се счита за фактурируемо и какво не е.

✔️ Ето списък за проверка на фактурираните часове! Работа по проекти на клиенти (дизайн, кодиране, писане, консултации)

Стратегически сесии и планиране на резултатите за клиентите

Срещи и разговори с клиенти, свързани с конкретни проекти

Ревизии и редакции, поискани от клиенти

Изследване, пряко подкрепящо проект на клиент

Доставяеми продукти (графики, доклади, презентации)

Семинари за клиенти на място или виртуални семинари

Корекция и проверка на качеството на материалите на клиентите

Запишете ги като прост справочен списък, за да са всички на една и съща страница. След това улеснете проследяването им, като добавите последователни етикети, като „Фактурируеми“ и „Нефактурируеми“. Проведете кратка сесия с екипа си, за да разгледате примери, така че всички да прилагат едни и същи стандарти.

❌ Ето някои нефактурирани задачи: Административна работа (имейли, архивиране, въвеждане на данни)

Вътрешни срещи на екипа и stand-up срещи

Обучение или професионално развитие

Маркетинг или бизнес развитие за агенцията

Вътрешно планиране на проекти или документиране на процеси

Времето, което служителите прекарват в изучаване на нови инструменти или софтуер

Оценки на представянето или задачи, свързани с човешките ресурси

Управление на офиса или координация на екипа

Задачите в ClickUp са градивните елементи на вашия работен процес. Всяка от тях съдържа множество компоненти, включително описания, прикачени файлове, етикети, списъци за проверка и коментари. По този начин можете да маркирате задачите като „фактурирани“ или „нефактурирани“, създавайки последователна система за вашия екип, като същевременно запазвате целия контекст на едно място.

Маркирайте задачите в ClickUp като фактурирани и нефактурирани, за да направите сортирането прозрачно

Например, автор на съдържание, който работи по блог на клиент, създава задача с име „Чернова на блога на клиент Y“ и я маркира като „фактурируема“. Добавя описание с крайни срокове и изисквания. В края на месеца ръководителят на маркетинга филтрира по етикети, за да сортира фактурируемите часове.

Стъпка 2: Проследявайте времето последователно

Сега е време да насърчите екипа си да записва времето всеки ден, вместо да чака до края на седмицата, за да бъдат записите точни и пълни.

ClickUp Time Tracking улеснява това. То позволява на членовете на екипа да стартират и спират таймери за задачи от настолен компютър, мобилно устройство или дори браузър чрез безплатното разширение за Chrome.

Предпочитате ръчно въвеждане? Няма проблем. Можете да регистрирате времето със задна дата или да зададете период, за да проследите напредъка си. Всяка регистрация може да бъде свързана директно с задача или подзадача, така че всеки час е свързан с конкретен резултат. Персонализираните времеви таблици ви позволяват да видите проследеното време по дни, седмици, месеци или друг период. Можете дори да добавите очакваното време в картите на задачите, за да сравните по-късно очакваните с действителните часове.

Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, и натиснете бутона „$“, за да я маркирате като фактурируема с ClickUp Time Tracking

Например, агенция за социални медии работи по кампания за клиент. Копирайтър прекарва сутринта в изготвяне на надписи за публикациите на клиента в Instagram. Той стартира таймера директно на задачата „Надписи за Instagram – Клиент Z“, веднага щом започне да пише.

Попитайте AI за контекстуална информация

ClickUp Brain е платформа, базирана на изкуствен интелект, вградена в работното ви пространство, която свързва задачи, документи, хора и организационни знания. Тя автоматизира рутинните дейности по управление на проекти, като проследяване на напредъка, ежедневни срещи, актуализации и генериране на задачи, използвайки функции за автоматизация, подпомагани от изкуствен интелект, като AI Assign и AI Prioritize, което позволява на вашия екип да се фокусира върху стратегическата работа, вместо върху неплатените задачи.

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате незабавно информация в реално време.

Нека се върнем към примера с агенцията за социални медии. Докато копирайтърът работи, ClickUp Brain може автоматично да проследява напредъка по подзадачите, да генерира обобщение на завършената работа и да информира заинтересованите страни за текущите фактурирани часове.

По-късно, ако ръководителят на екипа иска бърз преглед, той може просто да попита ClickUp Brain: Покажи ми общия брой фактурирани часове за [Име на клиента] тази седмица

Кои задачи отнемат повече време от очакваното?

Създайте обобщение на напредъка за кампанията в Instagram

ClickUp Brain също така предлага корекции, като преразпределяне на ресурсите, ако определени подзадачи изостават, въз основа на отследеното време.

💡 Професионален съвет: Включете изкуствен интелект в одитирането на времето. Въведете историческите си данни за фактурирани/нефактурирани часове в ClickUp Brain, за да откриете скрити неефективности – например, изкуственият интелект може да сигнализира, че старшите дизайнери прекарват повече време в вътрешни срещи от младшите, което предполага лошо разпределение на задачите. Получете полезни съвети за оптимизиране на работния си процес с ClickUp Brain

Стъпка 3: Преглеждайте редовно отчетите

Определете график за преглед на отчетите за отработеното време. Той може да изглежда по следния начин:

Ежедневно за бърза проверка на индивидуални задачи

Седмично за активни проекти

Месечно за общи тенденции

Сравнете фактурираните и нефактурираните часове, за да откриете модели, като повтарящи се задачи с ниска стойност или недостатъчно фактуриране. Обърнете внимание на изключенията: задачи, които са отнели много повече време от очакваното или са били неправилно категоризирани. Споделянето на тези констатации с екипа помага на всички да разберат влиянието на времето си и поддържа мотивацията висока.

ClickUp Automations може да ускори отчитането на отработеното време. Те работят по простата логика „Ако се случи това, направи онова“ и могат да комбинират тригери, действия и условия, за да се адаптират към вашия работен процес.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, за да спестите време при управлението на фактурираните часове

Ето няколко примера за автоматизация: Уведомявайте мениджърите, когато дадена задача надвиши очакваните часове

Автоматично маркирайте задачите като фактурирани или нефактурирани въз основа на типа задача.

Изпращайте седмични обобщения на отчетените часове на ръководителите на екипите.

Актуализирайте таблата за управление при всяко въвеждане или актуализиране на времето

С ClickUp Brain можете дори да създавате персонализирани AI агенти, използвайки естествен език, като например:

Уведомявайте ме всеки петък, ако някоя задача е надхвърлила очакваните часове за тази седмица.

Отбележете задачите, които са с над 10% по-дълги от предварителната оценка.

Изпратете автоматично отчет за общия брой фактурирани часове за всеки клиент.

Ето как изглежда това на практика:

💡 Професионален съвет: Използвайте микробюджети за нефактурираните часове. Вместо да казвате „поддържайте административните разходи под 20%“, определете на всеки проект ограничен нефактуриран бюджет (например 10 часа). Това кара екипите да са наясно с разширяването на обхвата и ги принуждава да търсят творчески решения, когато се достигнат ограниченията.

Научете повече за автоматизацията на работния процес тук. 👇🏼

Стъпка 4: Адаптирайте работните процеси въз основа на получените данни

Използвайте данните, за да вземате по-интелигентни решения. Пренасочете фокуса към дейности с висока възвръщаемост на инвестициите и намалете вътрешната работа с ниска стойност. Усъвършенствайте оценките си за задачите, като използвате данни за действителното време, за да бъдат бъдещите оферти за проекти по-точни.

Коригирайте разпределението на ресурсите, като назначите повече хора за високоценни фактурирани задачи, и оптимизирайте съществената, но отнемаща много време нефактурирана работа с шаблони, автоматизация или аутсорсинг. С течение на времето тези малки промени водят до по-добра производителност.

ClickUp Dashboards предоставя централизирана визия на вашето работно пространство, позволявайки ви да визуализирате и анализирате данни в реално време. Използвайки подвижни и променяеми по размер карти, можете да проследявате напредъка на задачите, ефективността на екипа, отчетите за времето и дори да интегрирате данни от външни инструменти.

Получавайте незабавни обобщения и актуализации от изкуствен интелект с таблата за управление на ClickUp.

Персонализирайте таблата с филтри и настройки, за да се фокусирате върху най-важното, независимо дали става дума за показатели на ниво проект, часове за конкретен клиент или обща продуктивност на екипа.

Да предположим, че една маркетингова агенция управлява няколко кампании. В своя ClickUp Dashboard те създават няколко карти: Картата за отчитане на работното време показва фактурираните и нефактурираните часове по членове на екипа и проекти.

Картата за напредъка на задачите визуализира изпълнените и неизпълнените задачи за всеки клиент.

Картата за натовареност показва капацитета на всеки отделен член на екипа.

Картата за клиенти предоставя обща информация за състоянието на проекта, крайните срокове и резултатите.

Бонус: шаблон!

Като допълнителен бонус, ако не искате да се занимавате с настройването на персонализиран работен процес, ето един шаблон за фрийлансъри, който можете да използвате! ⚡

Получете безплатен шаблон Управлявайте задачите и етапите на клиентите на едно място с шаблона за проследяване на времето на консултантите на ClickUp.

Шаблонът за проследяване на времето на консултантите на ClickUp е отлично средство за проследяване на времето директно в рамките на задачите, което означава, че винаги знаете точно за какво е отработено всяко регистрирано час. Шаблонът за времевата карта на консултантите включва персонализирани полета за записване на ключови показатели като часови ставки, очаквани разходи и общи фактурирани суми.

Формулните полета автоматично изчисляват фактурираните часове, което ви позволява да сравнявате незабавно очакваните и действителните приходи. Това означава, че можете лесно да идентифицирате недооценени проекти или прекалено разширени задачи. В комбинация с множество опции за преглед, като списъци, таблици и табла, можете да филтрирате, сортирате и визуализирате проследяваното време по проекти, членове на екипа и клиенти.

Разпръскването на работата е един от най-големите скрити фактори, които понижават производителността в агенциите. Креативните екипи често преминават от един инструмент към друг за проекти, друг за фактуриране, отделна платформа за отчитане на времето и още един за комуникация с клиенти. Всяко преминаване от един инструмент към друг нарушава концентрацията, забавя темпото и създава пропуски, при които часовете остават неотчетени, брифингите се губят, а резултатите се пропускат. Когато работният ви процес е разпръснат в различни раздели, вие не само губите време, но и пропускате фактурируеми часове и създавате допълнителни трудности при всеки клиентски проект. Консолидираното работно пространство обединява всичко това: управление на проекти, проследяване на времето, фактуриране, ресурсно осигуряване и комуникация в една безпроблемна система. Няма повече превключване между раздели, няма повече търсене на файлове, няма повече нулиране на контекста. Вашият екип работи по-бързо, проектите остават съгласувани, а агенцията защитава фактурируемото време, което всъщност генерира приходи.

Реален пример за проследяване на фактурираните часове

Когато екипите започнат да проследяват фактурираните и нефактурираните часове, резултатите често говорят сами за себе си. Данните разкриват неефективност, пропуснати възможности и потенциални загуби на печалба.

Нека разберем стъпка по стъпка работния процес, който обсъдихме в действие.

Да предположим, че StudioBright, средно голяма креативна агенция, решава да разгледа по-отблизо къде всъщност отива времето й. Въпреки стабилната работа с клиенти, маржовете на приходите продължават да намаляват.

Стъпка 1: Определете ясни дефиниции

Ето как оперативният ръководител разпределя работата:

Фактурирани: Резултати за клиента, като дизайн на кампания, ревизии или обаждания на клиенти.

Нефактурирани: Вътрешни срещи, маркетингови дейности и обучение

Те създават етикети в работното си пространство, за да поддържат прозрачност при всяка задача.

Стъпка 2: Записвайте времето си ежедневно с ClickUp

Например, копирайтърът стартира таймер за „Рекламен текст – Клиент А“ при писане. Проектният мениджър ръчно записва 45 минути, прекарани в среща за обратна връзка с клиента. AI Project Manager на ClickUp Brain обобщава общия брой часове на клиент и маркира задачите, които надвишават очакваното време.

Ето какво казва Манасви Двиведи от Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. за използването на ClickUp:

Неговият табло ни помага да представяме данните по смислен начин и освен това спестява време. Мога също да създавам различни пространства, където да работя с проблемите и подобренията. Освен това, ежедневната ни работа също може да бъде наблюдавана, а отчитането на времето, което прекарваме по конкретна задача, също помага за подобряване на ефективността на работата.

Неговият табло ни помага да представяме данните по смислен начин и освен това спестява време. Мога също да създавам различни пространства, където да работя с проблемите и подобренията. Освен това, ежедневната ни работа също може да бъде наблюдавана, а отчитането на времето, което прекарваме по конкретна задача, също помага за подобряване на ефективността на работата.

Стъпка 3: Редовно преглеждайте отчетите

В края на всяка седмица екипът преглежда данните за времето, използвайки таблата на ClickUp.

Те забелязват една тенденция: дизайнерите прекарват почти 10 часа седмично в вътрешни разговори: нефактурирано време, което намалява маржовете.

Мениджърът настройва ClickUp Automation така, че всеки петък „Седмичен отчет за времето” да се споделя автоматично в канала #Operations ClickUp Chat.

💡 Професионален съвет: Сравнете ефективността на клиентите. Сравнете съотношението между фактурирани и нефактурирани часове за всеки клиент. Някои клиенти отнемат два часа за всеки фактуриран час, а други – 15 минути. Използвайте тази информация, за да дадете приоритет на клиентите с висока ефективност, когато портфейлът ви е пълен.

Стъпка 4: Адаптира работните процеси въз основа на получените данни

Въоръжена с данни, StudioBright усъвършенства своя работен процес:

Вътрешните срещи са ограничени до 15 минути.

Комуникацията с клиенти е консолидирана в табла за проекти

Прекалено отнемащите време нефактурирани задачи се автоматизират или групират.

След три месеца резултатите са ясни:

⚡ Използването на фактурируемите часове се увеличава с 18%

💰 Печалбата се увеличава с 22%

📅 Средният срок за изпълнение на проектите намалява с 15%

💟 Бонус: Brain MAX е вашият AI-базиран десктоп спътник, създаден да помогне на агенциите да максимизират фактурираните часове и да оптимизират работата с клиенти. С дълбока интеграция в инструментите ви за управление на проекти, проследяване на времето и фактуриране, Brain MAX обединява всички ваши фактурирани дейности в един унифициран табло. Можете да използвате функцията „говори, за да пишеш“, за да регистрирате часовете, да актуализирате статуса на проектите или да записвате бележките на клиентите без да използвате ръцете си, докато няколко водещи AI модели ви помагат да генерирате подробни времеви разписания, да обобщавате напредъка на проектите и да маркирате нефактурираната работа. Brain MAX може да автоматизира напомнянията за въвеждане на времето, да организира фактурираните и нефактурираните задачи и да гарантира, че всяка минута от работата с клиента се проследява и отчита, което прави вашата агенция по-ефективна, прозрачна и печеливша.

AI-базиран списък за проверка на времето и фактурирането за агенции

Ето една кратка обобщаваща таблица, която ще ви помогне да се справите с задачите си:

Стъпка Елемент от списъка за проверка 1. Автоматизирайте задачите с ниска стойност, за да може екипът ви да остане креативен Използвайте изкуствен интелект, за да автоматизирате административните задачи, които прекъсват работата на дизайнерите, стратезите и мениджърите на клиентски сметки. Това им дава свобода да се съсредоточат върху задачи с голямо въздействие, които се фактурират, вместо върху безкрайната административна работа и разменените писма. 2. Идентифицирайте скритите разходи във вашия производствен процес Агенциите губят рентабилност поради незабелязани скрити разходи като ревизии, вътрешни прегледи, срещи и нефактурирана работа. Открийте тези модели навреме, защото нефактурираните часове са по-важни, отколкото повечето екипи осъзнават. 3. Подобряване на точността на фактурирането чрез автоматизирано проследяване Активирайте автоматизираното проследяване на времето, за да сте сигурни, че творците записват всички часове, прекарани в работа за клиенти, което ви осигурява точно фактуриране и по-гладък процес на проследяване на времето – особено важно за бързоразвиващите се производствени екипи. 4. Увеличете използването на фактурируемите часове в цялата агенция Проследявайте степента на използване на екипа си, степента на използване на фактурираните часове и общия брой работни часове, за да разберете как те са разпределени между различни проекти и да откриете възможности за увеличаване на фактурираните часове. 5. Дайте на проектните мениджъри по-ясен контрол върху изпълнението Нека изкуственият интелект ви помогне да проследявате напредъка на проектите, да разграничите фактурираните от нефактурираните задачи и да подпомагате проектните мениджъри в координирането на сложни клиентски проекти с кратки срокове и променящ се обхват. 6. Защитете приходите от ангажименти с фиксирана такса Много агенции определят цените си чрез авансови плащания или проекти с фиксирана цена, което означава, че пропуснатите времеви записи или промените в обхвата могат да доведат до загуба на пари. Изкуственият интелект помага да се подчертаят проблемите, които блокират преките приходи и доброто състояние на доставките. 7. Опростете операциите в системите на агенцията Използвайте софтуер за управление на проекти, базиран на изкуствен интелект, за да оптимизирате вътрешните процеси, да намалите административните разходи и да подобрите ежедневния поток – от планирането на ресурсите до управлението на заплатите. 8. Подобряване на клиентското преживяване и задържане Успешните агенции разчитат на силни взаимоотношения с клиентите. Изкуственият интелект помага за поддържането на удовлетвореността на клиентите чрез по-предвидимо изпълнение, по-добра видимост на напредъка и по-малко изненади в графиците или фактурирането. 9. Създавайте точни фактури за минути AI може да анализира фактурираното време, да помага при проследяването на фактурираната работа по сметките и да подпомага екипа ви да изготвя чисти фактури с само няколко кликвания, като по този начин намалява конфликтите както за агенцията, така и за клиента. 10. Адаптирайте работните процеси според различните типове проекти Натоварването на агенциите варира в зависимост от абонаментите, кампаниите с много резултати или проектите с фиксирана цена, така че вашите системи трябва да се адаптират към комбинацията от услуги и променящия се капацитет.

Гарантирайте точно фактуриране с ClickUp

Проследяването на фактурираните и нефактурираните часове се основава на разбирането къде отива енергията на вашия екип, откриването на загубени приходи и вземането на по-разумни решения по проектите.

ClickUp, конвергентното AI работно пространство, прави това безпроблемно. Проследяването на времето по проекти гарантира, че всяка задача и подзадача се регистрира точно. ClickUp Brain помага за автоматизиране на актуализациите на напредъка и наблюдение на състоянието на проекта. Автоматизацията поддържа последователността на повтарящите се задачи и отчетите, а таблото за управление предоставя информация в реално време за производителността, като максимизира фактурираните часове и капацитета на екипа.

Заедно тези инструменти ви помагат да възстановите загубените часове и да оптимизирате работните процеси, за да увеличите печалбата.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

Агенциите знаят точно как се разпределя времето между екипите благодарение на проследяването на времето, прекарано по проекти. Фактурираните часове представляват работа за клиенти, която може да бъде фактурирана, докато нефактурираните часове обхващат вътрешни задачи, като срещи или административна работа. Точното проследяване предотвратява загубата на приходи, позволява прозрачно фактуриране и ви помага да разберете разпределението на ресурсите.

ClickUp позволява на екипите да проследяват времето в реално време с таймери, да въвеждат ръчно часовете или да регистрират времето. Вписванията за времето са пряко свързани със задачите и проектите, като създават подробни времеви разписания и обобщения. Интеграцията с други инструменти за проследяване на времето намалява ръчните грешки, като ви дава точна представа за фактурираните часове и прави фактурирането точно и без усилие.

Непроследяването на фактурираните часове може да доведе до недостатъчно фактуриране на клиентите, загуба на приходи, неправилно управление на ресурсите и напрегнати отношения с клиентите. Може да не успеете да идентифицирате неефективността или прекомерната нефактурирана работа, което да доведе до по-ниски печалби.

Проследяването на времето показва точно къде се влагат усилията, което ви позволява да се съсредоточите върху задачи с висока стойност и да намалите неплатената работа. То позволява точно оценяване на разходите по проекта, по-добро разпределение на натоварването и идентифициране на пречките.