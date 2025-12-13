10 най-добри алтернативи на Google Workspace Studio за екипи

Екипите, които са израсли Google Workspace Studio, често искат повече от това, което предлагат Gemini и основните инструменти за сътрудничество. Много ИТ мениджъри, основатели и оперативни мениджъри искат инструменти с по-задълбочена персонализация. Те също така търсят по-силни опции за поверителност и цени, които подхождат на бързо растящите екипи.

В този наръчник разглеждаме 10 алтернативи на Google Workspace Studio, които си заслужава да се имат предвид – от платформи като ClickUp, които предлагат агенти, задвижвани от изкуствен интелект, и структурирано управление на задачите, до инструменти като ONLYOFFICE и Proton, които се фокусират върху самохостинг, поверителност и съответствие.

Независимо дали разширявате дейността си или преосмисляте начина, по който се извършва работата, тези опции ви помагат да стигнете по-далеч от Studio.

Най-добрите алтернативи на Google Workspace Studio на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Google Workspace Studio. 👇

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Структурирана, задвижвана от изкуствен интелект автоматизация на работния процес за мултифункционални екипи, бързоразвиващи се компании и корпоративни операции. ClickUp Brain за контекстуални препоръки, ClickUp Agents за автоматизиран надзор, ClickUp Automations за надеждно изпълнение на работния процес, Brain MAX за поддръжка на различни приложения, Talk to Text за незабавно записване на идеи. Безплатно завинаги; персонализиране за предприятия Microsoft 365 Екосистеми за продуктивност от корпоративно ниво за организации, стандартизирани на Windows инфраструктура Контекстуална помощ от Copilot, автоматизация на работния процес между приложения чрез Power Automate, автономни Agents 365 и визуално сравнение на документи. Безплатен пробен период; Цена от 7,20 $/месец на потребител Zoho Workplace Екипи, които се съобразяват с бюджета си и търсят интегриран пакет за продуктивност с мощна вградена автоматизация Zia AI Agents за откриване на аномалии, почистване на имейли и класифициране на документи, както и тясно интегрирани CRM и екосистеми. Безплатен пробен период; Цена от 4 USD/месец на потребител ONLYOFFICE Workspace Самостоятелно хоствани, контролирани от гледна точка на поверителността документи за организации, фокусирани върху сигурността Персонализирани AI агенти с детайлни права за достъп, многоезичен превод на документи, съхранение на резултати за AI изход и сертифицирани цифрови подписи. Безплатно; Започва от 30 $/месец на администратор Proton Suite Операции, при които поверителността е от критично значение, като правни екипи, групи в областта на здравеопазването, журналисти и организации, за които сигурността е от особено значение. Шифрована поща, Drive и Docs без достъп; Lumo AI без записване на данни; изтичащи връзки; и шифрована електронна поща с контрол на изтичането. Цената започва от 14,99 $/месец на потребител. Notion Високо адаптивни работни пространства за екипи, които съчетават документи, бази данни, уикита и центрове за знания, подпомагани от изкуствен интелект. Извличане на данни с помощта на изкуствен интелект, търсене на знания в цялото работно пространство, автоматизирани актуализации на политиките и структури на бази данни с много изгледи. Безплатно; Започва от 12 $/месец на потребител Coda Интерактивни системи за документи за екипи, които създават работни процеси, базирани на данни, и документи, подобни на приложения. AI колони за обогатяване на големи масиви от данни, планирани автоматизации, свързана Packs екосистема и контрол на историята на версиите. Безплатно; Започва от 12 $/месец за Doc Maker LibreOffice Online Сътрудничество по документи с отворен код за екипи, които искат да избегнат зависимостта от един доставчик или патентовани облачни пакети Редактиране в браузър за Writer/Calc/Impress, възможности за работа с главни документи, сливане на писма и инструменти за векторно рисуване. Безплатни (отворен код) Bitrix24 Цялостно управление на бизнеса за малки и средни предприятия, комбиниращо CRM, комуникация в екипа, задачи и автоматизация. CoPilot AI за транскрипция на разговори, структурирано създаване на задачи, пренаписване на съдържание и автоматизирани CRM актуализации Безплатен пробен период; Цена от 61 USD/месец на организация Polaris Office Независими от устройството работни потоци за документи за екипи, които работят на настолни компютри, мобилни устройства и в уеб AI Write за автоматизирано създаване на съдържание, Ask Doc за PDF анализи, автоматично генерирани презентации и мобилно OCR сканиране. Безплатен пробен период; Цена от 7,99 $/месец на потребител

Какво трябва да търсите в алтернативите на Google Workspace Studio?

Преди да сравнявате инструменти за продуктивност с изкуствен интелект, разберете какво е важно за работните процеси на вашия екип. Добрата алтернатива трябва да ви помага да сътрудничите, да създавате съдържание и да автоматизирате ежедневните задачи. Тя трябва да прави това, без да усложнява нещата.

Ето на какво да обърнете внимание, когато оценявате алтернативите на Google Workspace Studio:

Контроли за създаване на агенти: Настройте прецизни тригери, условия и многоетапни действия, които се изпълняват точно както искате.

Достъп до различни приложения: Излезте извън рамките на Google Workspace – свържете и вашите CRM, HR, поддръжка и инженерни инструменти.

Данни с богат контекст: Извличайте информация от вашите бази данни, уикита или API, за да могат агентите да вземат информирани решения, а не да правят предположения.

Вградено управление: Получавайте аудитни регистри, проследяване на използването и разрешения на базата на роли, за да поддържате сигурността и съответствието с изискванията.

Сигурност на корпоративно ниво: Контролирайте криптирането, нивата на достъп и местоположението на данните, за да сте спокойни.

Създаване без кодиране: Използвайте инструменти за създаване чрез плъзгане и пускане и шаблони за многократна употреба, за да проектирате, тествате и стартирате агенти бързо.

📮 ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат инструменти за разговорна AI като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистенти и агенти може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-задвижваните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

Най-добрите алтернативи на Google Workspace Studio

Ето подробен поглед върху нашите предложения за най-добрите алтернативи на Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (най-доброто решение за структурирана автоматизация на работния процес, базирана на изкуствен интелект, в обединена екосистема)

Повърхностни контекстно-ориентирани прозрения, които укрепват вашите работни процеси с ClickUp Brain

Софтуерът за управление на проекти на ClickUp е в основата на вашата работна система. Той обединява задачи, проекти, документи, изкуствен интелект и автоматизация в първото по рода си конвергентно работно пространство с изкуствен интелект.

Това замества разпръснатите работни процеси в Google Workspace Studio. Сега разполагате с една единствена, организирана система. Отчетността се мащабира лесно.

Работете по-бързо с контекстуална изкуствена интелигентност

ClickUp Brain не гадае – той чете вашето работно пространство и разбира вашите проекти. Това осигурява насоки, основани на реалния контекст, а не на повърхностни предложения.

Да предположим, че управлявате много процеси по въвеждане на нови клиентски сегменти.

Помолете ClickUp Brain да прегледа актуализациите по задачите, свързаните документи и последните коментари във вашето работно пространство за въвеждане. То идентифицира пропуските в различните сегменти, подчертава собствениците, които се нуждаят от подкрепа, и предоставя ясна последователност от следващи стъпки. Влизате в срещата за преглед подготвени и готови да разпределите работата.

Ето как да използвате изкуствен интелект за ежедневни задачи:

📌 Опитайте тази подсказка: Прегледайте нашето работно пространство за въвеждане. Обобщете пропуските в различните сегменти и избройте последващите действия, които трябва да възложа днес.

Подкрепете работните си процеси с AI агенти

Използвайте ClickUp Agents, за да наблюдавате сложни работни процеси и да поддържате оперативен надзор

ClickUp Agents помагат на вашия екип да разшири оперативната си работа, без да добавя допълнителни инструменти. Те четат активността в работната среда, интерпретират моделите и изпълняват рутинни действия, за да може вашите работни процеси да протичат надеждно.

Например, да предположим, че вашият PMO екип проследява няколко паралелни проекта за внедряване. Вие създавате Custom Agent, който всяка сутрин преглежда таблата на проектите, идентифицира пропуснатите задачи и публикува кратка актуализация във вашата седмична задача за планиране.

Гледайте това видео, за да създадете своя собствена:

Освен това, лесно е да започнете с Prebuilt Agents:

Live Answers Agent отговаря незабавно на въпросите на екипа, използвайки реалния контекст на работната среда.

Live Intelligence Agent предоставя информация, подчертава възникващите рискове и генерира обобщения въз основа на данни от проекти в реално време.

Automated Reporting Agent съставя отчети, актуализации на състоянието или обобщения на таблото въз основа на тригери или графици.

Task-Creation Agent следи входящите данни, като формуляри, билети или съобщения, и автоматично създава задачи с подходящите собственици и метаданни.

Агентът за уведомления и сигнали следи за просрочени задачи, промени в статуса или нови коментари и уведомява съответните лица.

🔍 Знаете ли, че... 79% от компаниите заявяват, че вече използват AI агенти, а 66% от тях отчитат измеримо подобрение на производителността.

Автоматизирайте надеждни процеси

Създайте автоматизации на работния процес в ClickUp, за да поддържате проектите в движение

ClickUp Automation ви помага да проектирате структурирани работни процеси, които се изпълняват самостоятелно. Чрез премахването на ръчните контролни точки, вашето работно пространство автоматизира повтарящите се действия. По този начин вашият екип може да се съсредоточи върху стратегията, вместо върху актуализирането на статуса.

Например, маркетингов екип, който управлява изпълнението на кампании от планирането до отчитането, може:

Актуализирайте таблата за отчитане в момента, в който задачите бъдат изпълнени.

Автоматично задавайте задачи, когато кампанията премине в нов етап

Прилагайте предварително зададени списъци за проверка въз основа на типа кампания

Пренесете контекста на работното си пространство във всяко приложение

Въведете знанията за работната среда във всяко приложение, с което работите, с ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT действа като ваш AI спътник на настолен компютър и в браузъра.

Отваряте страничната лента, задавате въпрос и BrainGPT използва контекста от вашето работно пространство, за да подпомогне работата ви извън ClickUp.

Например, да предположим, че усъвършенствате тримесечната стратегия в друг инструмент. Отваряте BrainGPT и го молите да обобщи напредъка по вашата пътна карта. Той чете вашите задачи и документи, идентифицира завършените инициативи и нерешените рискове и генерира текста за вашата презентация.

Оставате фокусирани, защото вашата изкуствена интелигентност следва реалната ви работа.

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте цялата работа на едно място: Организирайте проекти, проследявайте собствеността, прикачвайте файлове и напредвайте в работата си с Организирайте проекти, проследявайте собствеността, прикачвайте файлове и напредвайте в работата си с ClickUp Tasks

Създавайте съдържание там, където се извършва изпълнението: Създавайте чернови, пишете сценарии, съхранявайте указания и свързвайте всеки документ директно със свързаната с него задача, за да не се губи нищо с Създавайте чернови, пишете сценарии, съхранявайте указания и свързвайте всеки документ директно със свързаната с него задача, за да не се губи нищо с ClickUp Docs.

Намерете всичко в работното си пространство за секунди: извличайте резултати от задачи, документи, чатове, коментари, прикачени файлове и свързани приложения с извличайте резултати от задачи, документи, чатове, коментари, прикачени файлове и свързани приложения с ClickUp Enterprise Search

Поддържайте комуникацията свързана с резултатите: Използвайте Използвайте ClickUp Chat , за да обсъждате актуализациите в пространството или задачата, върху която работите, така че разговорите да не се отделят от работата.

Вижте проектите и резултатите в един изглед: Проследявайте напредъка, натоварването, графиците и резултатите на екипа чрез персонализирани карти в Проследявайте напредъка, натоварването, графиците и резултатите на екипа чрез персонализирани карти в ClickUp Dashboards

Записвайте идеите си 4 пъти по-бързо: Говорете актуализации, творчески бележки или задачи с Говорете актуализации, творчески бележки или задачи с ClickUp Talk to Text в Brain MAX и ги преобразувайте в чист текст във вашето работно пространство.

Ограничения на ClickUp

Безплатният план има ограничения за използването на изкуствен интелект и агенти.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един доволен потребител сподели това мнение в G2:

Намирам ClickUp за изключително ценен, тъй като обединява функциите в една платформа, което гарантира, че цялата работа и комуникация са събрани на едно място, предоставяйки ми 100% контекст. Тази интеграция опростява управлението на проекти за мен, подобрявайки ефективността и яснотата. Особено ми харесва функцията Brain AI, тъй като тя функционира като AI агент, който изпълнява моите команди, ефективно изпълнявайки задачи от мое име. Тази автоматизация е много полезна, защото оптимизира работния ми процес и намалява ръчния труд. Освен това, първоначалната настройка на ClickUp беше много лесна за навигация, което направи прехода от други инструменти безпроблемен. Оценявам също така, че ClickUp се интегрира с други инструменти, които използвам, като Slack, Open AI и GitHub, създавайки кохерентна работна среда. Като цяло, поради тези причини, бих препоръчал ClickUp на другите.

🔍 Знаете ли, че... Интересът към AI агентите нараства лавинообразно. 62% от организациите заявяват, че вече експериментират с тях, като ги разглеждат като следващия голям лост за по-интелигентна и по-бърза работа.

2. Microsoft 365 (най-подходящ за утвърдени корпоративни екосистеми)

чрез Microsoft 365

Microsoft 365 свързва Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams чрез Copilot AI, който работи контекстуално във всяка приложение, което използвате. Power Automate обединява работните процеси в различните приложения чрез визуални конструктори, извличайки данни от имейли в електронни таблици, задействайки вериги за одобрение в Teams или синхронизирайки документи в SharePoint.

Алтернативата на Google Workspace Studio работи естествено за организации, които вече използват Windows инфраструктура, като създава взаимосвързани системи, които изглеждат естествени, а не насилствено съединени.

Автономните агенти разширяват възможностите на софтуера за вътрешна комуникация, като позволяват на потребителите да създават автономни AI агенти, които да наблюдават конкретни бизнес процеси, да реагират на тригери и да изпълняват работни потоци в цялата екосистема без постоянен човешки надзор.

Най-добрите функции на Microsoft 365

Анализирайте моделите на настроенията в имейлите и получавайте препоръки от изкуствен интелект за оптималното време за изпращане въз основа на това как получателите са взаимодействали с вашите съобщения в миналото.

Сравнете до пет документа едновременно в OneDrive и незабавно подчертайте ключовите разлики, за да оптимизирате прегледа на договорите.

Създавайте визуални ресурси, използвайки команди на естествен език чрез Business Chat или Visual Creator Agent .

Създавайте персонализирани автономни агенти, които наблюдават състоянието и изпълняват предварително определени действия без ръчна намеса.

Ограничения на Microsoft 365

Copilot AI изисква закупуване на допълнителен абонамент, освен основния лиценз за Microsoft 365.

Интерфейсът разпределя инструментите в десетки взаимосвързани приложения, което обърква новите потребители, които се опитват да намерят основните функции.

Цени на Microsoft 365

Безплатна пробна версия

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft 365

G2: 4,6/5 (над 5600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 950 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft 365?

Според рецензия в G2:

Това, което най-много ми харесва в Microsoft Copilot, е колко безпроблемно се интегрира с приложенията на Microsoft 365, като Word, Excel и Outlook. Спестява време, като генерира чернови, анализира данни и обобщава дълги низове или документи за секунди. Подсказките на естествен език го правят много лесен за използване, дори за хора, които не са особено технически подготвени. За повтарящи се или изискващи много проучвания задачи, усещането е, че имам личен асистент, вграден в работното ми пространство, което подобрява както производителността, така и концентрацията.

🧠 Интересен факт: Експеримент в Харвард създаде рояк от малки роботи, наречени Kilobots. Един робот е тромав и бавен, но хиляда от тях заедно могат да образуват форми, модели и координирано поведение, което изглежда почти живо. Това е една от най-ясните демонстрации на прости агенти, произвеждащи сложна интелигентност.

3. Zoho Workplace (най-подходящ за операции с ограничен бюджет)

чрез Zoho Workplace

Zoho Workplace обединява имейл, документи, таблици, презентации, чат и видеоконферентни разговори в една платформа.

Zia AI функционира като интелигентен асистент в целия инструмент за дистанционна работа, сканирайки модели и автоматизирайки повтарящи се работни процеси автономно. Администраторите могат да свързват модели на трети страни като ChatGPT, Gemini, Claude или Cohere, за да задействат функциите на Zia, като присвояват различни модели на различни задачи въз основа на техните силни страни.

По-широката екосистема на Zoho създава естествени връзки между данните на клиентите и инструментите за продуктивност, което позволява запитванията за продажби да постъпват директно в CRM без ръчно прехвърляне. Zia може да сканира имейли, да идентифицира потенциални клиенти и автоматично да създава или актуализира CRM записи въз основа на анализираното съдържание.

Най-добрите функции на Zoho Workplace

Разположете автономни Zia Agents , които наблюдават моделите на имейлите, откриват аномалии и автоматично изпълняват планове за почистване.

Конфигурирайте агенти за откриване на заплахи за сигурността в имейлите и автоматично създаване на доклади за инциденти за администраторите.

Позволете на агентите автоматично да класифицират и организират правни документи, като ги препращат за преглед въз основа на анализ на съдържанието.

Достъп до офлайн режим в Zoho Writer, за да продължите да редактирате документи без интернет връзка, като промените се синхронизират автоматично, след като се свържете отново.

Ограничения на Zoho Workplace

Визуалният дизайн изглежда остарял в сравнение с модерните инструменти за управление на проекти , особено в редакторите на документи и интерфейсите на електронните таблици.

Възможностите за интеграция са значително ограничени извън екосистемата на продуктите на Zoho.

Цени на Zoho Workplace

Безплатна пробна версия

5 GB

Workplace Standard: 4 USD/месец на потребител

Mail Lite: 1 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Mail Premium: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Workplace Professional: 7 USD/месец на потребител

Workplace Enterprise: Персонализирани цени

10 GB

Workplace Standard: 4 USD/месец на потребител

Mail Lite: 1,25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Mail Premium: 4 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Workplace Professional: 7 USD/месец на потребител

Workplace Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zoho Workplace

G2: 4. 4/5 (26 440+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Workplace?

Един рецензент на G2 споделя:

Обичам мощните функции за автоматизация на Zoho CRM, които оптимизират повтарящите се задачи като проследяване на потенциални клиенти и управление на работния процес, спестявайки ми много време. AI асистентът Zia е изключителен, предлагайки прогнозни анализи и откриване на аномалии, които ми помагат да давам приоритет на потенциалните клиенти. Неговата безпроблемна интеграция с над 1000 приложения, включително Google Workspace и Mailchimp, го прави изключително гъвкав. Освен това, персонализираните табла и усъвършенстваните анализи предоставят информация в реално време, която води до по-интелигентни решения.

4. ONLYOFFICE Workspace (Най-доброто решение за инфраструктурна независимост)

чрез ONLYOFFICE Workspace

ONLYOFFICE Workspace работи на вашите собствени сървъри, което елиминира зависимостта от външни доставчици на облачни услуги.

Той разполага с AI агенти за анализ на документи, генериране на съдържание, уеб търсене и задачи по управление на работната среда. Те могат да организират файлове и да канят членове на екипа. Можете да свържете AI доставчици като OpenAI, Anthropic, TogetherAI или OpenRouter с тези агенти. След това активирайте MCP сървъра, за да им позволите да взаимодействат директно с елементите на DocSpace.

Агентите могат да търсят в базата ви от знания (индексирана от вашите собствени документи) или да извличат информация от интернет, когато е необходимо. Типовете стаи включват пространства за сътрудничество в екип за съвместно създаване на документи, персонализирани стаи за конкретни работни процеси, публични стаи за споделяне с външни лица, стаи за попълване на формуляри за събиране на данни и виртуални стаи за данни за сигурно управление.

Най-добрите функции на ONLOFFICE Workspace

агент мениджъри , създатели на съдържание или зрители . Създавайте персонализирани примери за AI агенти с конкретни инструкции и цели, като присвоявате права за достъп наили

Превеждайте документи между над 30 езика директно в редактора, без да копирате текст във външни инструменти.

Запазете резултатите, генерирани от AI, в Result Storage , където можете да продължите да редактирате, да сътрудничите с екипи или да споделяте чрез публични връзки.

Добавете цифрови подписи към договори и споразумения, като използвате удостоверяване на базата на сертификати за правна валидност.

Ограничения на ONLYOFFICE Workspace

Потребителският интерфейс изглежда функционален, но не е модерен. Липсва визуалната изтънченост, която се наблюдава в алтернативите на Google Workspace Studio, разработени за облака.

Моделът на поддръжка разчита в голяма степен на каналите на общността. Въпреки че са полезни, те не предлагат бързите времена за реакция, подкрепени от SLA, които корпоративните екипи очакват от големите търговски доставчици.

Цени на ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

Безплатно

Бизнес: 30 USD/месец на администратор

Предприятие: Персонализирани цени

Docs Enterprise: Цена от 1500 долара

Оценки и рецензии за ONLYOFFICE Workspace

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 320 отзива)

Какво казват реалните потребители за ONLYOFFICE Workspace?

Както е споделено в G2:

Едно от нещата, които най-много харесвам в OnlyOffice, е широкият набор от функции и инструменти, които ми позволяват да създавам и редактирам документи, таблици и презентации ефективно и ефикасно. Друга изключителна характеристика на OnlyOffice е интуитивният и лесен за използване интерфейс, който прави работата с документи много лесна. Освен това софтуерът работи безпроблемно на различни платформи и устройства, което ми позволява да работя отвсякъде и по всяко време.

🔍 Знаете ли, че... Въпреки че 57% от лидерите очакват измерима възвръщаемост на инвестициите през следващата година, повечето от тях казват, че ползите вече започват да се проявяват. 97% от тях отчитат повишение на производителността, 94% – по-висока рентабилност, а 91% – подобрение в качеството на работата.

5. Proton Suite (най-подходящ за работа с поверителна информация)

чрез Proton Suite

Proton Suite се фокусира върху криптиране с нулев достъп. Това означава, че вашите данни се криптират на вашето устройство, преди да бъдат изпратени към сървърите на Proton. Mail, Drive, Calendar и Docs използват тази система за криптиране.

Те са защитени от швейцарските закони за поверителност, а не от американските правила за наблюдение. Proton добавя Lumo, AI асистент, който не записва разговорите и криптира запазените чатове, така че никой да не може да ги прочете. Той е изграден върху отворени езикови модели (LLM). Работи от европейските центрове за данни на Proton и не използва трети страни като OpenAI.

Можете да качвате документи директно от Proton Drive за анализ, без да оставяте следи на отдалечени сървъри. Доставчиците на здравни услуги, юристите, журналистите и активистите разчитат на истинска конфиденциалност. Въпреки това функциите за търсене са ограничени. Това се случва, защото индексирането от страна на сървъра не може да функционира, докато съдържанието е криптирано.

Най-добрите функции на Proton Suite

Качвайте файлове от Proton Drive по сигурен начин и оставете Lumo да обобщи, да изготви чернови на имейли или да прегледа код – всичко това с криптиране от край до край.

Активирайте режим „призрак“, за да изчезне завинаги текущият ви чат, след като го затворите, без да остави следа никъде.

Съхранявайте файлове в Proton Drive и ги споделяйте чрез защитени с парола връзки, които изтичат след определен брой дни или прегледи.

Задайте дати на изтичане на изпратените имейли. По този начин съобщенията ще станат недостъпни за получателите след определен период от време.

Ограничения на Proton Suite

Наборът от функции значително изостава от основните пакети за продуктивност, като липсват разширени опции за форматиране, библиотеки с шаблони и усъвършенствани инструменти за редактиране.

Сътрудничеството е умишлено минимално. Имате възможност за коментиране и проследяване на курсора, но не и инструменти за съвместно редактиране в реално време или предложения, каквито очакват съвременните екипи.

Цени на Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 $/месец на потребител

Proton Business Suite + Lumo AI: 27,98 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Proton Suite

G2: 4. 4/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 115 отзива)

Какво казват реалните потребители за Proton Suite?

Въз основа на рецензия в G2:

Protonmail позволява криптиране от край до край за имейли, изпратени чрез неговата платформа. Криптирането работи и за други пощенски услуги от страна на получателя. Лесно поддържа интеграцията на Gmail пощенска кутия за лесен достъп в една платформа. Използва се за изпращане и получаване на прикачени файлове по имейл по сигурен начин.

6. Notion (Най-доброто за адаптивен дизайн на работното пространство)

чрез Notion

Notion предлага елементи като текст, бази данни, галерии, табла и календари.

Можете да ги подредите в персонализирани работни пространства, вместо да използвате фиксирани типове документи. Страниците могат да съдържат бази данни, които филтрират и показват информация по различни начини едновременно. Едни и същи данни могат да се показват като списък със задачи, канбан табло, календар или таблица.

Освен това Notion AI работи в цялата платформа. То отговаря на въпроси, като извлича информация от свойствата и бележките в страниците на базата данни. Връзките между страниците създават графики на знания, където вътрешната документация, бележките от срещи, проследяващите задачи и уикита се свързват лесно.

Изкуственият интелект може да се свърже с външни инструменти, като Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive и GitHub, за да предоставя отговори от тези услуги.

Най-добрите функции на Notion

Превърнете хаотичните PDF файлове в структурирани бази данни за секунди с инструментите за извличане на Notion AI.

Извличайте информация от разпръснати източници – Slack низове, документи, уеб проучвания – и позволете на AI да извежда повторящи се теми незабавно.

Помолете вашия AI агент да намери страниците с политики в работната среда и да ги актуализира с нова информация, като запази форматирането непроменено.

Създайте шаблони за база данни и управление на задачи , които могат да се използват многократно и които автоматично попълват новите записи с предварително зададени свойства, задачи и структура.

Ограничения на Notion

Производителността може да се забави в много големи работни пространства, особено при използване на сложни, мултирелационни бази данни.

Офлайн функционалността остава ограничена, като за повечето операции е необходима стабилна интернет връзка.

Notion AI е силен в писането и обобщаването, но му липсват дълбоки оперативни контекст и възможности за автоматизация, които се срещат в по-напредналите AI работни пространства.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 USD/месец на потребител

Бизнес: 24 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Според рецензия в G2:

Notion е изключително гъвкав и ми позволява да събера документи, бележки, задачи и бази данни в едно чисто работно пространство. Интерфейсът е интуитивен, структурата с плъзгане и пускане улеснява реорганизирането на съдържанието, а възможността за вграждане на различни видове медии или свързване на свързани страници значително повишава производителността. Особено ценя това, че ми позволява да поддържам всичко – резюмета на проекти, списъци със задачи и проучвания – визуално организирано и лесно за навигация. То е и много персонализирано, така че може да се адаптира към различни работни процеси, без да ви налага строга структура.

7. Coda (Най-доброто за интерактивно създаване на документи)

чрез Coda

Софтуерът за управление на знания на Coda превръща документите във функционални приложения. Тук таблиците се свързват с външни API, бутоните задействат многоетапни действия, а формулите изпълняват изчисления, обхващащи няколко страници.

Екосистемата Packs свързва над 600 свързани услуги директно в документи, включително Slack, Google Calendar, GitHub, Jira и Salesforce.

Coda AI функционира като свързан асистент за работа, който действа директно в документите. Изкуственият интелект може да се позовава на данни от всички свързани приложения, да обобщава информация, да генерира съдържание и да автоматизира повтарящи се задачи в голям мащаб. А с Formulas можете да надхвърлите обикновените функции на електронните таблици: те изпращат съобщения в Slack, създават събития в календара или актуализират външни системи, когато се задействат определени условия.

Най-добрите функции на Coda

Създавайте автоматизации, които се изпълняват по график, при задействане на тригери или с натискане на бутон, превръщайки вашите документи в работни процеси, подобни на тези в приложенията.

Използвайте AI колони, за да обогатявате, категоризирате или генерирате съдържание в стотици редове едновременно.

Свържете се с над 600 приложения с Packs, извличайки данни на живо от инструменти като Slack, Jira, Salesforce или Google Calendar директно във вашите документи.

Проследявайте промените в документите във времето и възстановявайте по-ранни версии, когато е необходимо да отмените редакциите.

Ограничения на Coda

Разширените функции като пакети, сложни формули и автоматизация изискват дълъг процес на обучение, което затруднява усвояването им от екипи без технически познания.

Големите документи или сложните релационни настройки могат да станат бавни или трудни за поддържане с течение на времето.

Мобилното приложение има ограничени възможности за редактиране в сравнение с други алтернативи на Coda

Цени на Coda

Безплатно

Pro: 12 $/месец за Doc Maker

Екип: 36 $/месец за Doc Maker

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,6/5 (485+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (95+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Coda?

Според рецензия в G2:

Coda съчетава гъвкавост и структура – документи, данни и работни процеси на едно място. Харесва ми как замества множество инструменти, като остава интуитивен. Сътрудничеството в реално време, автоматизацията и свързаните таблици правят организирането и изпълнението на проекти безпроблемно и ефективно. То също така позволява на потребителите да свързват данни и да създават интерактивни диаграми.

🧠 Интересен факт: Изследователи създадоха RoboBee – роботизирано насекомо, което тежи по-малко от кламер. То може да лети, да каца и да реагира на промени в околната среда, което го прави една от най-малките функционални системи, създавани някога.

8. LibreOffice Online (най-подходящ за привържениците на отворения код)

чрез LibreOffice Online

LibreOffice Online пренася своя десктоп двигател в браузърите с помощта на услуги като OffiDocs. Това позволява на потребителите да редактират документи свободно, без ограничения от страна на доставчиците или собственически ограничения. Използва разширения за браузъри и уеб услуги, които позволяват на потребителите да създават, редактират и преглеждат документи във формати DOC, XLS и PPT.

Редакторът позволява едновременно редактиране, коментиране и основно форматиране. Те работят добре и с форматите на Microsoft Office и OpenDocument. Използването им е по-практично от съвременните облачни пакети и осигурява надеждно редактиране на документи.

Най-добрите функции на LibreOffice Online

Създавайте и редактирайте документи в Writer , електронни таблици в Calc и презентации в Impress директно в браузъра си.

Създавайте основни документи, които комбинират няколко отделни файла в една цялостна публикация, като запазвате възможността за редактиране на отделните файлове.

Приложете сливане на писма, за да генерирате персонализирани писма, етикети или пликове от източници на данни от електронни таблици.

Проектирайте персонализирани обекти за рисуване и диаграми, като използвате интегрираните инструменти за векторна графика в редакторите на документи.

Ограничения на LibreOffice Online

Дизайнът на интерфейса изглежда остарял в сравнение с модерните облачни офис пакети.

Без AI помощ, интелигентни шаблони или функции за автоматизация

Самостоятелното хостинг разгръщане изисква постоянна техническа поддръжка, актуализации на сигурността и експертни познания за отстраняване на проблеми.

Цени на LibreOffice Online

Безплатно (отворен код)

Оценки и рецензии за LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (265+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2230 отзива)

Какво казват реалните потребители за LibreOffice Online?

В рецензия в Capterra се чете:

LibreOffice е мощен, безплатен офис пакет с висока съвместимост на файловете. Въпреки това, интерфейсът му може да бъде по-изпипан, а производителността може да забави при по-големи документи.

📖 Прочетете също: Алтернативи на LibreOffice за създаване на документи

чрез Bitrix24

Bitrix24 ви предоставя обичайните инструменти за продуктивност, като документи, задачи, чат и видеоразговори, но също така е силно ориентиран към бизнес операциите. Получавате канали за сделки, проследяване на потенциални клиенти и автоматизирани работни процеси за продажби – всичко на едно място. CoPilot работи в рамките на тези модули, за да генерира съдържание, анализира информация и се грижи за рутинните процеси, така че екипите да могат да работят по-бързо.

Визуалният му конструктор на работни процеси свързва различните части на платформата. Можете да създавате автоматизирани последователности, които обхващат всичко – от първото запитване на клиента до крайната фактура.

Този всеобхватен подход е привлекателен за малките и средни предприятия, които искат да намалят броя на инструментите, на които разчитат. Недостатъкът е, че Bitrix24 може да изглежда претрупано. С толкова много налични функции на едно място, интерфейсът може да бъде объркващ по време на ежедневната работа.

Най-добрите функции на Bitrix24

Преписва автоматично записани телефонни разговори и позволява на CoPilot да ги обобщи, като автоматично попълва полетата за контакти или сделки.

Почиства черновите, като подобрява граматиката, тона и яснотата на имейли, предложения и публикации в социалните мрежи.

Генерира структурирани задачи с ясни описания, подзадачи и списъци за проверка, за да ускори настройката на проекта.

Ограничения на Bitrix24

Платформата може да забави работата си, когато екипите използват много модули едновременно, което често кара потребителите да търсят по-леки алтернативи на Bitrix24

Качеството на поддръжката е непостоянно, тъй като опитът се различава значително между безплатните и платените планове.

Цени на Bitrix24

Безплатна пробна версия

Базов план: 61 USD/месец за организация (за пет потребители)

Стандартен: 124 USD/месец на организация (за 50 потребители)

Професионална версия: 249 USD/месец за организация (за 100 потребители)

Enterprise: 499 USD/месец за организация (за 250 потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (585+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (975+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Bitrix24?

Един потребител написа в Capterra:

Това е невероятно, защото има AI-асистент, който улеснява работата. Мога да провеждам видеоконференции с колегите си, за да обсъждаме важни въпроси с лекота. [sic] Тази платформа ми е винаги полезна.

🧠 Интересен факт: Реална мултиагентна симулация, наречена Boids, създадена през 80-те години на миналия век, показа, че поведението на птичите ята се основава на три малки правила: поддържане на разстояние, съобразяване на скоростта и насочване към съседите. Този модел се използва и днес за преподаване на основите на координацията между агентите.

10. Polaris Office (най-подходящ за работни процеси, независими от устройството)

чрез Polaris Office

Polaris Office ви осигурява еднакво изживяване на всяко устройство, което използвате. Независимо дали работите на Windows, Mac, Linux, iOS, Android или просто в браузър, интерфейсът ви е познат. Той също така обработва безпроблемно файловете на Microsoft Office, така че можете да сътрудничите с клиенти или колеги, без да се борите с проблеми с форматирането или конвертирането.

Неговите PDF инструменти предлагат много повече от просто преглед. Можете да редактирате PDF файлове директно, да ги конвертирате между формати и да съхранявате всичко в Polaris Drive, което синхронизира файловете ви между различните устройства.

Polaris Office включва и AI работно пространство, което е лесно за навигация. То предлага достатъчно мощност за дълги доклади или презентации, без да претоварва хората, които просто трябва да изпълняват ежедневните си задачи.

Най-добрите функции на Polaris Office

Създавайте статии, доклади или друго съдържание с инструмента AI Write.

Извличайте резюмета, заглавия или отговори от PDF файлове или текстови файлове с Ask Doc .

Превърнете теми или конспекти автоматично в пълни презентации

Сканирайте физически документи от телефона си и ги преобразувайте в редактируем текст с OCR.

Ограничения на Polaris Office

Разширените възможности на електронните таблици, като сложни макроси, остават ограничени.

Безплатната версия показва реклами в интерфейсите за редактиране на документи, което прекъсва работните процеси.

Някои потребители съобщават за периодични проблеми със синхронизацията, когато работят едновременно на няколко устройства.

Цени на Polaris Office

Безплатна пробна версия

Бизнес: 7,99 $/месец на потребител

Образование: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Polaris Office

G2: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Polaris Office?

Според рецензия в G2:

Простотата и лекотата на работа са най-добрите неща, които харесвам в този пакет. Той е достъпен и предлага всичко необходимо в един пакет, което го прави удобен, тъй като всичко, от което човек може да се нуждае от един пакет, е на разположение – от Word, през Sheets, до Slides и PDF. Харесва ми фактът, че пакетът поддържа сътрудничеството на няколко души по един и същ проект и като такъв има това допълнително предимство.

🔍 Знаете ли, че... 84% от офис служителите казват, че са готови да използват AI агенти в ежедневната си работа. Това показва реална промяна към AI-базирани роли, които се възприемат като по-подкрепящи.

⭐ Специални споменавания

Алтернатива, която поставя на първо място поверителността и се хоства самостоятелно, като предоставя на организациите пълен контрол над файлове, документи, календари и инструменти за сътрудничество. Идеална за екипи, които не могат да съхраняват данни на сървъри на трети страни и се нуждаят от криптиране на корпоративно ниво с гъвкавостта на отворения код.

Мощен комуникационен инструмент, създаден за бързо и лесно търсене на съобщения в екипа. Макар да не е пълен пакет за работна среда, неговата дълбока интеграция и канални работни процеси го правят силен партньор или алтернатива за екипи, чиято работа се върти около сътрудничеството в реално време.

Визуална платформа за управление на работата, която се отличава с структурирано планиране на проекти и автоматизация. Най-подходяща за екипи, които се нуждаят от персонализирани табла, графици и работни процеси, а не непременно от пълни инструменти за създаване на документи или комуникация.

Оптимизирана система за управление на проекти и задачи, проектирана за яснота, отчетност и координация между екипите. Asana блести, когато екипите искат структурирани работни процеси, проследяване на цели и автоматизация, надхвърлящи възможностите на Google Workspace Studio.

Мощен дует за инженерни и технически екипи. Confluence се занимава с документацията и споделянето на знания, докато Jira поддържа проследяване на проблеми, гъвкави работни процеси и изпълнение на сложни проекти – идеален за екипи, които се нуждаят от по-задълбочена структура, отколкото предлага Google Workspace Studio.

Намерете своя ритъм с ClickUp

Разгледайте алтернативите на Google Workspace Studio, за да преосмислите начина, по който вашият екип сътрудничи, и начина, по който вашите системи трябва да функционират с развитието на работата.

ClickUp ви дава тази възможност и добавя структура там, където повечето инструменти спират. Задачите, документите, автоматизациите, агентите, таблата и изкуственият интелект са обединени в единен работен процес, така че вашият екип планира, изпълнява и комуникира, без да губи контекста.

BrainGPT, AI Agents и Automations подпомагат ежедневните операции с реално познаване на работната среда, като предоставят на вашия екип видимостта и динамиката, които изискват бързоразвиващите се среди.

Ако сте готови да оптимизирате работата на екипа си и да създадете система, която се адаптира към вашите нужди, регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси за алтернативите на Google Workspace Studio

Google Workspace Studio е пакет за продуктивност за създаване на документи, сътрудничество и комуникация в екип. Той включва Gmail, Docs, Sheets, Drive и други – често използвани от екипи за управление на работата в облачна среда.

Екипите преминават към алтернативи, когато се нуждаят от по-задълбочена персонализация, разширени AI възможности, по-силен контрол на поверителността и автоматизация, обхващаща различни инструменти. ClickUp отговаря на всички тези изисквания с унифицираната си платформа ClickUp Brain и гъвкавите AI агенти.

ClickUp предлага безплатен план с AI и автоматизация, за които други инструменти изискват допълнително заплащане. Унифицираното работно пространство елиминира необходимостта от множество абонаменти, което го прави икономично решение при разрастване на екипа.

Докато Zoho Workplace предлага ниски начални цени, ClickUp предоставя значително повече AI, автоматизация и стойност за управление на проекти на долар – особено с нарастването на нуждите. Той е проектиран да се мащабира с бързоразвиващите се екипи, без да преминава през различни ценови нива.

ClickUp е лидер в структурираната автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, с инструменти като ClickUp Brain, персонализирани агенти и автоматизации без код, които свързват задачи, документи и табла. Той е създаден за екипи, които искат скорост и контекст.

Да. ClickUp и Microsoft 365 предлагат контроли на корпоративно ниво, включително SSO, одитни следи и разрешения на базата на роли. ClickUp се отличава с комбинацията от това с персонализирани работни потоци и AI агенти в една екосистема.