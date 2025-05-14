10 алтернативи на LibreOffice за създаване на документи през 2025 г.

Макар Microsoft Office да притежава впечатляваща част от световния пазар на текстообработващи програми, LibreOffice се появи през 2010 г. като безплатна алтернатива с отворен код на MS Office.

Но колкото и полезен да е този безплатен офис пакет, той не е подходящ за всеки. LibreOffice е малко тромав, така че екипът ви може да се нуждае от нещо по-гъвкаво и стабилно.

Ако LibreOffice не ви допада, все пак трябва да изберете надежден текстообработващ софтуер за създаване на съдържание. Независимо дали работите в областта на маркетинга, продажбите, разработката, човешките ресурси или друга сфера, създаването и управлението на документи е задължително. ✍️

За да ви помогнем да намерите подходящия софтуер, създадохме този полезен наръчник за това какво да търсите в алтернативите на LibreOffice, заедно със списък с 10-те най-добри алтернативи на LibreOffice.

Какво трябва да търсите в алтернативите на LibreOffice?

Разбира се, LibreOffice е безплатен офис пакет с отворен код, но ако търсите заместител, може да намерите решение, което отговаря на всички изисквания на вашия бизнес. ✅

Вашата алтернатива на LibreOffice трябва да разполага с следните функционалности:

Съвместимост: Имате много MS Office файлове в момента, нали? Намерете алтернатива на LibreOffice, която поддържа всички файлови формати и се интегрира с инструментите, които вече използвате.

Управление на документи: Самото създаване на съдържание не е достатъчно. Офисните документи се натрупват бързо, затова ви е необходим инструмент, който да ви помага Самото създаване на съдържание не е достатъчно. Офисните документи се натрупват бързо, затова ви е необходим инструмент, който да ви помага да организирате и управлявате документите

Инструменти за сътрудничество : Трябва ли да подадете RFP възможно най-скоро? Не си разменяйте файлове по имейл с екипа си – вземете текстообработваща програма, която позволява сътрудничество в реално време. Бонус точки, ако изберете решение с облачно съхранение, така че всеки от екипа ви да има достъп до документите от всяко устройство, по всяко време.

Опростеност: Допълнителните функции могат да бъдат полезни, но не и когато създават пречки. Прескочете етапа на обучение и изберете алтернатива на LibreOffice с интуитивен потребителски интерфейс.

Инструменти за управление на проекти: Защо да отделяте документите си от действителния си работен процес? Потърсете инструмент, който комбинира създаването на документи с управлението на проекти. Това е най-добрият начин да Защо да отделяте документите си от действителния си работен процес? Потърсете инструмент, който комбинира създаването на документи с управлението на проекти. Това е най-добрият начин да постигнете ефективност и да работите по-добре и по-бързо.

10-те най-добри алтернативи на LibreOffice, които можете да използвате

LibreOffice включва Writer за офис документи и текстообработка, Calc за електронни таблици, Impress за презентации, Draw за графики, Base за бази данни и Math за формули. Това са много функции за безплатен инструмент.

Все пак, има добри алтернативи на LibreOffice, които предлагат повече стойност.

Ако е крайно време да преразгледате процесите си за създаване на документи, разгледайте тези 10 най-добри алтернативи на LibreOffice.

Създавайте по-добри чернови с ClickUp Docs ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Създавали ли сте някога документ и сте си помислили: „Ех, бих искал да мога да го комбинирам с моя софтуер за управление на проекти“?

Чудесна новина – ClickUp прави всичко това и още много други неща! ?

ClickUp Docs свързва вашите работни процеси, проекти и чатове, за да създаде истинска всеобхватна работна платформа. Прекарвайте по-малко време в превключване между инструменти и се фокусирайте върху това, което е важно: същината на вашата работа.

Създавайте персонализирани документи с вложени страници, маркери и перфектно форматирани таблици в ClickUp. Имате пълен творчески контрол, за да създавате документи, които напълно отговарят на насоките на вашата марка. Всички документи в ClickUp работят и в облака, така че вашият екип може свободно да сътрудничи, редактира и коментира документи заедно в реално време.

Обобщете дълги коментари с едно натискане на бутон, използвайки ClickUp AI.

Разбира се, има ограничение колко може да направи вашият екип самостоятелно. За допълнителен тласък на производителността, мотивирайте екипа си с ClickUp AI. Това е единственият асистент, задвижван от изкуствен интелект, специализиран за определени работни роли. Независимо дали сте проектен мениджър, търговски представител, инженер или маркетинг директор, ClickUp AI има персонализирани функции, предназначени за най-често срещаните ви задачи.

Използвайте ClickUp AI, за да попълните данните за всичките си документи, включително:

Създаване на отчети за състоянието

Създаване на дневен ред за срещи

Очертаване на проектни задания

Създаване на планове за тестване

Написване на имейл бюлетини

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщавайте доклади, генерирайте идеи за съдържание и форматирайте текст с бясна скорост с помощта на инструмента за писане ClickUp AI

Изпробвайте шаблона за структура на разбивка на работата за управление на документи на ClickUp , за да създадете бързо рамка за управление на документи.

Категоризирайте документи и фирмени уикита за лесно справяне в цялата компания

Чувствайте се свободни да изпращате документи на клиенти или външни екипи. ClickUp ви предоставя 100% персонализирани настройки за поверителност и редактиране, така че вие решавате кой какво вижда.

Активирайте режим „Фокус“, за да елиминирате разсейващите фактори и да се концентрирате върху работата си.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

ClickUp има много функции, така че на начинаещите може да им отнеме известно време да се научат да работят с платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. OfficeSuite

Чрез OfficeSuite

Над 300 милиона потребители разчитат на OfficeSuite като алтернатива на LibreOffice. Той е напълно съвместим с файловете на Microsoft Office като PowerPoint, Excel и Word, както и с Google Docs, Google Sheets и Google Slides.

Най-хубавото е, че OfficeSuite работи в облака и синхронизира всичките ви файлове в Google Drive, OneDrive, MobiDrive и много други решения за съхранение в облака. Ако не сте сигурни дали OfficeSuite е подходящ за вашия бизнес, изтеглете безплатния Office Pack, за да тествате софтуера, преди да го купите. ?

Най-добрите функции на OfficeSuite

Достъп до OfficeSuite на Windows, Android или iOS

Създавайте цифрови подписи и защита с парола за PDF файлове с помощта на Google Docs.

В допълнение към документи, таблици, презентации и PDF файлове, OfficeSuite управлява имейли и календари в множество акаунти.

OfficeSuite е съвместим с файловите формати на Microsoft Office и Google Drive.

Ограничения на OfficeSuite

OfficeSuite не включва функции за управление на проекти или задачи.

Някои потребители са разочаровани, че трябва да плащат допълнително за шрифтове и допълнителни функции.

Цени на OfficeSuite

Семейство: 59,99 $/година за шест потребители

Лично: 39,99 $/година за един потребител

Home & Business 2024: 99,99 $ за един потребител (еднократна покупка)

Оценки и рецензии за OfficeSuite

G2: 4,5/5 (35+ отзива)

Capterra: 4/5 (20+ отзива)

3. WordPerfect Office

Чрез WordPerfect Office

WordPerfect Online се представя като комбиниран софтуер за обработка на текст и офис пакет. Той включва документи, електронни таблици и презентации, които са съвместими с MS Office. ?

Макар да изглежда като типичен офис софтуер, WordPerfect предлага някои полезни допълнителни ключови функции. eBook Publisher е чудесен, ако често създавате електронни книги, а фоторедакторът AfterShot е полезен за бързо подобряване на изображенията.

Най-добрите функции на WordPerfect Office

WordPerfect Lightning събира текст и изображения от различни източници, за да ускори проучването.

Изберете от над 10 000 клипарт изображения, 300 шаблона и 900 шрифта.

Използвайте Presentation Graphics, за да създавате свои собствени рисунки

WordPerfect Reveal Codes ви дава по-голям контрол върху форматирането и структурата

Ограничения на WordPerfect Office

WordPerfect не включва имейл клиент или инструменти за управление на проекти.

Няколко потребители твърдят, че решението Quattro Pro на WordPerfect не може да се мери с Microsoft Excel.

Цени на WordPerfect Office

249,99 $ еднократна лицензия

Оценки и рецензии за WordPerfect Office

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (180+ отзива)

4. Polaris Office

Чрез Polaris Office

Polaris Office е изненадващо стабилна и достъпна алтернатива на LibreOffice, която работи на всички устройства и популярни операционни системи. Съвместима е с всички формати на документи, позволява ви да редактирате и конвертирате PDF документи и дори включва сливане на писма.

Polaris Office предлага централизирана платформа за управление на документи, която е 100% персонализирана. Независимо дали искате да добавите бележки към PDF файлове или да редактирате документ в реално време заедно с екипа си, Polaris се справя с всичко това и още много други неща. ?

Най-добрите функции на Polaris Office

Polaris Office AI комбинира Open AI, CLOVA и Stable AI за създаване на невероятно добро съдържание.

Следете историята на промените във всички документи

Създайте свои собствени шаблони за презентации, за да спестите време

Конвертирайте PDF файлове в Word, Sheet или Slides с едно кликване

Ограничения на Polaris Office

Безплатната версия съдържа реклами.

Някои потребители казват, че е трудно да се ориентират в мобилното приложение.

Цени на Polaris Office

Безплатно

Polaris Office Business: 7,99 $/месец на потребител

Windows OS: 79,99 $ за доживотна лицензия

Mac OS: 79,99 $ за доживотна лицензия

Оценки и рецензии за Polaris Office

G2: 4. 2/5 (20 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

5. Google Workspace

Чрез Google Workspace

Google Workspace е една от най-популярните алтернативи на Microsoft Word, защото се свързва с всички услуги на Google и работи в облака.

Ако сте организация, която използва Google, Workspace е идеалният избор. Той работи на всички устройства и свързва имейли, съхранение на файлове, офис документи, презентации, таблици, чатове и много други в една единствена платформа. ?️

Най-добрите функции на Google Workspace

Използвайте наскоро пуснатия AI инструмент на Google за създаване на копия

Редактирайте документи в реално време и маркирайте членовете на екипа, за да привлечете вниманието им.

Можете да качвате и редактирате практически всички файлови формати.

Google не ограничава историята на ревизиите – вижте всички промени от самото начало

Ограничения на Google Workspace

Някои хора съобщават за затруднения при получаването на клиентска поддръжка.

Други потребители биха искали Google Sheets да има повече преки пътища, подобни на тези в Excel.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 6 USD/месец на потребител, годишен ангажимент

Бизнес стандарт: 12 USD/месец на потребител, годишен ангажимент

Business Plus: 18 $/месец на потребител, годишен ангажимент

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 40 600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 15 100 отзива)

6. Apache OpenOffice

Чрез Apache OpenOffice

Добре, знаем, че това изглежда малко... остаряло. Но не съдете приложението по външния му вид. Apache OpenOffice е 100% безплатна алтернатива на LibreOffice.

Дали това е най-качественият и сигурен вариант? Може би не.

Но ако управлявате малък бизнес и се нуждаете от прост текстообработващ софтуер, Apache е подходяща алтернатива на LibreOffice. Той включва основни опции за текстообработка, електронни таблици, презентации и дори графики и бази данни. ?

Най-добрите функции на Apache OpenOffice

Apache OpenOffice е достъпен на няколко езика.

OpenOffice има огромна международна общност от потребители, което е полезно, ако се нуждаете от помощ при отстраняване на проблеми.

Създавайте 3D илюстрации с OpenOffice Draw

Използвайте инструмента „Математика“, за да визуализирате формули с редактор на уравнения.

Ограничения на Apache OpenOffice

Графиките и иконите не винаги са с най-добро качество.

Потребителите съобщават, че това безплатно приложение е доста бъгаво.

Цени на Apache OpenOffice

Безплатно

Оценки и рецензии за Apache OpenOffice

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (480+ отзива)

7. WPS Office

Чрез WPS Office

WPS Office е съвместим с Windows, Mac, Android, iOS и Linux, което го прави чудесен избор за екипи, които използват различни устройства и операционни системи. ?️

WPS Office разполага с над 100 000 шаблона за всичко – от комуникационни планове до учебни планове и работни доклади. Сътрудничейте с екипа си в реално време и добавяйте изображения, GIF файлове, таблици, емотикони, кодови блокове, обратни броячи и др.

Най-добрите функции на WPS Office

Използвайте WPS AI, за да пишете текстове със скоростта на светлината

Споделяйте бързо информация с екипа си, като използвате Screen Recorder

Попълвайте, подписвайте и конвертирайте PDF файлове

Посетете магазина за шаблони на WPS, за да намерите шаблони, които ще ви спестят време.

Ограничения на WPS Office

Някои потребители искат по-точни инструменти за граматика и правопис

Други потребители казват, че платформата се нуждае от по-добра сигурност на документите.

Цени на WPS Office

Безплатно

WPS Pro: 35,99 $/година

WPS Business: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за WPS Office

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1380 отзива)

8. Apple Numbers

Чрез Apple Numbers

Ако сте заклет фен на Apple, Apple Numbers може да бъде вашата следваща любима алтернатива на LibreOffice. Този безплатен дубликат на Excel е предназначен за Mac, iPad и iPhone. ?

Той обаче не е предназначен само за създаване и редактиране на документи. Apple Numbers се фокусира повече върху данни и електронни таблици, но ако прекарвате целия си ден в работа с електронни таблици, това може да е точно това, от което се нуждаете. Той е доста стабилен за безплатен инструмент, стига да не ви пречи липсата на текстообработваща програма.

Най-добрите функции на Apple Numbers

Изберете от библиотека с над 700 персонализирани форми и визуализации на данни.

Идентифицирайте тенденциите с помощта на пивотни таблици

Работете на няколко устройства с един и същ акаунт в Numbers

Потребителите на PC могат да получат достъп до Apple Numbers чрез уеб браузър.

Ограничения на Apple Numbers

Apple Numbers включва само електронни таблици.

Няколко потребители казват, че Numbers не е толкова стабилен като Excel.

Цени на Apple Numbers

Безплатно

Оценки и рецензии за Apple Numbers

G2: 4. 3/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2400 отзива)

9. Microsoft 365

Чрез Microsoft 365

Microsoft Office 365 е обновената версия на Microsoft Office за облака. Тя включва Teams, Word, Excel и PowerPoint, за да обедини цялата ви работа, чатове и инструменти за сътрудничество в една платформа.

Microsoft 365 е реномирана алтернатива на LibreOffice, която е популярна сред предприятията поради строгите си протоколи за сигурност. Ако искате удобството на всеобхватна работна платформа и усъвършенствани функции за сигурност, Microsoft 365 е отличен избор. ✨

Най-добрите функции на Microsoft 365

Microsoft 365 обяви Copilot, AI инструмент за обобщаване, редактиране и приоритизиране на задачи.

Планирайте срещи за стотици участници

Получете един терабайт облачно хранилище на потребител чрез OneDrive с вашия Microsoft акаунт.

Създайте сайт в SharePoint, за да споделяте информация и съдържание с екипа си.

Ограничения на Microsoft 365

Няколко потребители споделят, че са се нуждаели от много обучение, за да използват Microsoft 365 правилно.

Други потребители споделят, че имат проблеми със стабилността при използването на Teams.

Цени на Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Microsoft 365

G2: 4,6/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 13 300 рецензии)

10. Collabora

Чрез Collabora

Collabora е алтернатива на LibreOffice за Windows, MacOS и Linux, базирана в облака. Тя е специално проектирана за корпоративно използване, но компании от всякакъв мащаб могат да се възползват от това облачно приложение. ☁️

Collabora включва инструменти за писане, електронни таблици, презентации и диаграми. Използвайте Collabora Office Writer, за да редактирате офис документи в реално време на вашия десктоп, Android устройства или когато използвате приложението Collabora за iOS.

Най-добрите функции на Collabora

Collabora се интегрира с ownCloud, SharePoint, Alfresco и други

Покажете всички видове файлови формати в Collabora, без да губите данни

Запазете файловете като PDF или изображения и ги вмъкнете в документи и презентации.

Проверете конзолата за администратори за анализи на нивата на използване.

Ограничения на Collabora

Тъй като Collabora работи чрез облака, няма да имате достъп до документите си, ако загубите достъп до интернет.

Някои потребители споделят, че в началото им е било трудно да се научат да използват инструмента.

Цени на Collabora

Collabora for Business: 22,29 $/година на потребител за до 99 потребители

Collabora for Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Collabora

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Повишете производителността в офиса с ClickUp

С този изчерпателен списък със сигурност ще намерите най-добрата алтернатива на LibreOffice за вашия екип.

Един солиден офис пакет трябва да работи за вашия бизнес, а не срещу него. LibreOffice е популярен безплатен инструмент, но не е най-удобният за ползване вариант, особено за по-големи екипи.

Защо да губите повече време в превключване между различни офис инструменти? ClickUp е единствената алтернатива на LibreOffice, която комбинира офис пакет, сътрудничество в екип, шаблони, изкуствен интелект, метрики, бели дъски и интеграции в една единствена платформа. ?

Но знаем, че трябва да се види, за да се повярва. Опитайте ClickUp още сега, за да видите от първа ръка неговите функции, спестяващи време. Създайте безплатен акаунт в ClickUp – не се изисква кредитна карта!