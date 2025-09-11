10 най-добре оценени алтернативи на Proton Drive за екипи

Вероятно сте започнали да използвате Proton Drive по същата причина, по която го правят повечето хора: поверителност.

Той е сигурен и лесен за използване. Но с разрастването на работата ви се увеличиха и вашите нужди.

Може би сте се сблъскали с препятствия, като ограничени опции за споделяне в Proton Calendar, липса на сътрудничество в реално време или тромаво синхронизиране между устройства с Proton Mail.

Ако това ви звучи познато, е време да проучите други опции.

В тази публикация в блога ще разгледаме най-добрите алтернативи на Proton Drive, които предлагат по-голям контрол, по-интелигентни функции и по-гладък работен процес. 🎯

Какво трябва да търсите в алтернативите на Proton Drive?

Така че, Proton Drive не отговаря на всичките ви изисквания и сега търсите нещо, което да ви подхожда идеално.

Преди да започнете да използвате нова цифрова платформа, имайте предвид следните неща. 👀

Сигурност и поверителност: Търсете силно криптиране (в идеалния случай от край до край), многофакторна автентификация и съответствие със стандарти като GDPR или HIPAA, ако вашите данни са чувствителни.

Скорост и производителност: Изберете доставчик на услуги с ниска латентност и глобално разпределени центрове за данни, ако работите с големи файлове или се нуждаете от бърз достъп.

Капацитет за дългосрочно съхранение: Уверете се, че доставчикът предлага мащабируеми опции, за да не се налага да сменяте отново доставчика при нарастващи нужди от съхранение.

Архивиране и резервиране на данни: Потърсете услуги, които автоматично репликират данните ви в различни региони, което е изключително полезно в случай на хардуерни проблеми или неочаквани инциденти.

Функции за управление на файлове: Потърсете полезни екстри като контрол на версиите, споделяне на файлове и автоматични резервни копия, които значително влияят на гладкото протичане на работата.

Интеграции и достъпност: Обмислете дали ще работи на всичките ви устройства. Може ли да се свърже с вашите инструменти (като CRM, приложения за управление на проекти или пакети за продуктивност)?

💡 Професионален съвет: Приемете моделите на нулево доверие – всяко искане за достъп до файл, дори от вътрешни потребители, се проверява. Това е като проверка за сигурност на всяка врата.

10-те най-добри алтернативи на Proton Drive на един поглед

Ето кратко резюме на 10-те най-добри алтернативи на Proton Drive. ⚒️

Алтернатива на Proton Drive Най-доброто за Основни характеристики Цени * ClickUp Интелигентно управление на файлове с мощна функция за търсене Автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, сътрудничество в реално време, централизирано управление на знанията Безплатно Nextcloud Изграждане на самостоятелно хостван облак с пълен контрол Криптиране от край до край, автоматизация на работния процес и инструменти за сигурна комуникация Цената започва от 77 USD/година на потребител. MEGA Лесно изпращане на големи криптирани файлове Шифроване с нулево знание, синхронизация в реално време и мениджър на пароли Безплатно Filen Автоматични, криптирани от край до край резервни копия Клиентско криптиране, синхронизация в реално време и поддръжка на Markdown Цената започва от 2,26 долара на месец за потребител. Internxt Drive Съхранение на файлове без знание на платформи Децентрализирано съхранение, поддръжка на различни платформи Безплатно Tresorit Съответствие с корпоративните стандарти и сигурно сътрудничество Съответствие с GDPR/HIPAA и детайлни разрешения Цената започва от 5,99 $/месец на потребител. Box Интегриране на съхранението на файлове с бизнес работните процеси Автоматизация на работния процес, интеграция с бизнес инструменти Безплатно pCloud Доживотно съхранение с вградено възпроизвеждане на медийни файлове Еднократно плащане за доживотни планове, стрийминг на медии Цената започва от 19,99 $/месец на потребител. Sync. com Сигурно споделяне в екип с подробни разрешения История на версиите, сигурно споделяне на файлове Цената започва от 5 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Cryptee Частно съхранение на документи и снимки Криптирано съхранение на документи и снимки Безплатно

10-те най-добри алтернативи на Proton Drive

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Proton Drive. 💁

1. ClickUp (Най-доброто решение за интелигентно управление на файлове с мощна функция за търсене)

Proton Drive ви предоставя място за съхранение на файлове, но какво става с вашите проекти, задачи, бележки и комуникация?

Когато всичко се намира в отделни инструменти, работата става бавна, изолирана и разпръсната – вие се борите с разрастването на работата.

ClickUp решава този проблем. Като универсално приложение за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място, всичко това подкрепено от изкуствен интелект, то ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Започнете с ClickUp Brain, AI двигател, който разбира вашето работно пространство. Задайте му въпроси като „Какви са протоколите за сигурност за данните на клиентите?“ и той ще намери отговорите в задачите, документите или уикита – дори ако информацията се намира дълбоко в списък с задачи или коментари.

Докато Proton Drive е проектиран за защита на личните данни и съхранение на файлове, ClickUp Brain развива управлението на знанията с помощта на автоматизация, базирана на изкуствен интелект. Вместо да качвате документ и да го забравите, можете:

Автоматично обобщавайте дълги файлове, статии или бележки от срещи

Задействайте интелигентни автоматизации като създаване на задачи или документи въз основа на съдържание, крайни срокове или актуализации на разговори.

Извличайте данни от външни източници или съществуващи документи, за да създавате по-бързо отчети, ръководства или материали за въвеждане в работата.

Превеждайте съдържанието на различни езици, за да подпомогнете глобалното сътрудничество.

Интегрирайте с вашите инструменти чрез API връзки за автоматизирана работа с файлове и мулти-инструментални работни процеси.

Но получаването на отговор работи само когато информацията е действително организирана. Тук на помощ идва ClickUp AI Knowledge Management.

Можете да групирате ресурсите в уикита, библиотеки с SOP или екипни наръчници. Всеки от тях може да се свърже с подходящи задачи, актуализации и документи, така че информацията да не се разпръсква изолирано. А най-хубавото? AI агентите в ClickUp могат да управляват процеса тук с малко или никаква помощ. 👇🏼

След като създадете тази структура, ClickUp Docs добавя сътрудничеството към сместа. Това са живи, сътруднически пространства, напълно интегрирани във вашите задачи, проекти и работни процеси. Можете да превърнете генерираните от AI прозрения в подробни брифинги, SOP или бележки от срещи. След това ги свържете директно със задачи, назначете сътрудници и се възползвайте от сътрудничеството в реално време на едно място.

Разбира се, вероятно вашият екип вече съхранява файлове в други инструменти. ClickUp Integrations свързва платформи като Google Drive, OneDrive, iCloud Drive и Dropbox директно във вашия работен процес. Можете да свържете или да визуализирате тези файлове в задачите и документите, без да превключвате разделите или да губите контрол върху версиите.

ClickUp Enterprise Search ви помага да съберете цялата работна информация на едно място.

Накрая, ClickUp Enterprise Search обединява всичко. То прави откриването на информация в контекста лесно, като свързва различни части от вашия работен процес, позволявайки ви бързо да намерите конкретен документ, коментар от ръководител на екип или актуализация на задача от преди три месеца.

📌 Пример: Сътрудник използва интелигентната система за търсене, за да намери бързо коментар от мениджъра на съдържанието относно крайния срок за публикуване на блога. Той може също да намери свързани актуализации на задачи от дизайнера относно графични ревизии. Всичко е свързано с оригиналния документ „Стратегия за кампания за второто тримесечие“, което улеснява достъпа до него, независимо кога и къде е създаден.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време: Поддържайте уикита актуални с редактиране на живо, коментари в документа и задачи за междуфункционална работа в екип.

Намерете всичко в Docs Hub: Централизирайте цялото знание на едно място с проверени уикита, персонализирани шаблони и лесни опции за търсене, сортиране и филтриране.

Стартирайте задачи с лекота: Използвайте преки пътища в Command Center, за да отваряте приложения, да получавате достъп до историята на клипборда или да създавате съдържание с едно кликване.

Достъп до търсене отвсякъде: Започнете търсенето от Command Center, Global Action Bar или от вашия десктоп – каквото ви е по-удобно.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции и опции за персонализиране на платформата може да бъде прекалено сложен за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво казва един рецензент на G2 за ClickUp:

Най-големият проблем, който имах с други инструменти, беше фрагментацията... Това, което отличава ClickUp за мен, е как безпроблемно комбинира управлението на задачи с съобщения и сътрудничество в реално време. Вместо да преминавам от задача към чат приложение, мога просто да кликна върху задачата и да започна дискусия точно там. Всеки коментар, файл и актуализация е точно там, където трябва да бъде, прикачен към самата задача.

Най-големият проблем, който имах с други инструменти, беше фрагментацията... Това, което отличава ClickUp за мен, е как безпроблемно съчетава управлението на задачите с съобщения и сътрудничество в реално време. Вместо да преминавам от задача към чат приложение, мога просто да кликна върху задачата и да започна дискусия точно там. Всеки коментар, файл и актуализация е точно там, където трябва да бъде, прикачен към самата задача.

2. Nextcloud (най-доброто решение за изграждане на самостоятелно хостван облак с пълен контрол)

чрез Nextcloud

Nextcloud е платформа с отворен код, която ви позволява да създадете свой частен облак за съхранение на файлове, синхронизиране и сътрудничество. За разлика от Proton Drive, затворена система, хоствана от един доставчик, платформата ви дава пълна собственост върху данните.

Можете да го хоствате на своя сървър или на сървър на доверен доставчик, което го прави идеален за физически лица, екипи или големи предприятия, които се интересуват от цифрова суверенност и поверителност на данните.

Това, което отличава Nextcloud, е неговият фокус върху съответствие, персонализация и интеграция. Той е съвместим с HIPAA и GDPR, поддържа криптиране от край до край и се свързва с всичко – от инструменти на Microsoft до локални мрежови устройства. С приложения като Nextcloud Talk, Files и Assistant, той е създаден за хора, които искат нещо повече от просто съхранение.

Най-добрите функции на Nextcloud

Споделяйте, синхронизирайте и редактирайте документи с членовете на екипа, като използвате интегрирани инструменти за подобряване на сътрудничеството в екипа.

Автоматизирайте работните процеси с Nextcloud Flow, за да оптимизирате одобренията, маркирането на файлове, известията и други рутинни процеси.

Осигурете сигурна комуникация с Nextcloud Talk и провеждайте криптирани видеоразговори, уебинари и чатове без проследяване от трети страни или обвързване с доставчик.

Използвайте вградения AI асистент, за да обобщавате дискусии, превеждате съобщения и ускорявате писането.

Ограничения на Nextcloud

Новите версии могат да нарушат функционалността или да направят определени плъгини и приложения несъвместими.

Трудно за използване от нетехнически потребители при опит за правилна конфигурация на настройките за сигурност, потребителските разрешения и интеграциите.

Цени на Nextcloud

Nextcloud Files Стандартен: 67,89 евро/година на потребител (около 77 долара) Премиум: 99,99 евро/година на потребител (около 113,59 долара) Ултимативен: 195 евро/година на потребител (около 221,52 долара)

Стандартен: 67,89 евро/година на потребител (около 77 долара)

Премиум: 99,99 евро/година на потребител (около 113,59 долара)

Ultimate: 195 евро/година на потребител (приблизително 221,52 долара)

Nextcloud Talk Стандартен: От 40 евро/година на потребител (около 45,44 долара)

Стандартен: От 40 евро/година на потребител (около 45,44 долара)

Стандартен: 67,89 евро/година на потребител (около 77 долара)

Премиум: 99,99 евро/година на потребител (около 113,59 долара)

Ultimate: 195 евро/година на потребител (приблизително 221,52 долара)

Стандартен: От 40 евро/година на потребител (около 45,44 долара)

Оценки и рецензии за Nextcloud

G2: 4. 4/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 440 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nextcloud?

Един потребителски коментар гласи:

Като цяло, софтуерът изпълнява конкретната задача, за която ни беше необходим, така че като цяло нямаме оплаквания. Както бе отбелязано, има обаче няколко „хубави екстри“, които биха го направили много по-добър. Имахме нужда от възможност да приемаме файлове (например услуга за качване на файлове) и това беше лесно постижимо с Nextcloud. Настройването беше доста просто и работи много добре. Бих искал интеграции като удостоверяване на Microsoft 365 да бъдат по-добре вградени. Има известна поддръжка, но е изключително тромава. Работеше за известно време, а после изведнъж просто спря. Нямам представа какво се е случило. Не исках да рискувам с това в производството, така че засега сме го деактивирали и сме създали отделни акаунти. Бих искал и по-добри опции за локално криптиране.

Като цяло, софтуерът изпълнява конкретната задача, за която ни беше необходим, така че като цяло нямаме оплаквания. Както бе отбелязано, има обаче няколко „приятни екстри“, които биха го направили много по-добър. Имахме нужда от възможност да приемаме файлове (например услуга за качване на файлове) и това беше лесно постижимо с Nextcloud. Настройването беше доста просто и работи много добре. Бих искал интеграции като удостоверяване на Microsoft 365 да бъдат по-добре вградени. Има известна поддръжка, но е изключително тромава. Работеше за известно време, а после изведнъж просто спря. Нямам представа какво се е случило. Не исках да рискувам с това в производството, така че засега сме го деактивирали и сме създали отделни акаунти. Бих искал и по-добри опции за локално криптиране.

3. MEGA (Най-доброто решение за лесно изпращане на големи криптирани файлове)

чрез Mega

Ако търсите платформа за съхранение в облак, която взема на сериозно поверителността, можете да се доверите на Mega. Тя беше пусната на пазара през 2013 г. като духовен наследник на прословутия Megaupload и си спечели име, като заложи на криптиране от край до край.

Това означава, че вашите файлове се криптират и декриптират само на вашето устройство, а не на сървърите на MEGA.

Дори самата платформа няма достъп до вашето съдържание, което е голямо предимство за потребителите, загрижени за поверителността. Една от най-изявените е MEGA Pass, вграден мениджър на пароли, който ви позволява лесно да генерирате, автоматично да попълвате и да проверявате силни пароли.

Най-добрите функции на Mega

Управлявайте неограничени обектни данни, съвместими с S3, без скрити такси за използване на API.

Защитете до пет устройства с бърза VPN, базирана на WireGuard, и без политика за записване на данни, включена в повечето платени планове.

Изпращайте файлове или папки на всеки, добавяйте пароли, задавайте дати на изтичане на валидността на връзките и управлявайте нивата на достъп, без да се изисква от получателите да се регистрират.

Архивирайте данни на различни устройства, синхронизирайте папки в реално време и запазете пълна конфиденциалност с криптиране без знание.

Ограничения на Mega

Той не се интегрира в по-широка екосистема като Google или Microsoft, което може да направи работните процеси по-трудоемки.

Ако забравите паролата си, възстановяването на достъпа е изключително трудно и рискувате да загубите достъп до всички съхранени файлове.

Цени на Mega

Безплатно

Pro I: 11,70 $/месец на потребител

Pro II: 23,40 $/месец на потребител

Pro III: 35,11 $ на месец на потребител

Бизнес: 17,55 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в Mega

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mega?

Ето мнението на един рецензент от Capterra за Mega:

Mega е изключително интуитивен и лесен за използване. Той е и много рентабилен носител за съхранение в облака и аз съм уверен в неговото високо ниво на сигурност и защита на данните. Те вече нямат възможност да създават публична зона, където посетителите могат да качват съдържание, без да се налага да влизат в системата.

Mega е изключително интуитивен и лесен за използване. Той е и много рентабилен носител за съхранение в облак и аз съм уверен в неговото високо ниво на сигурност и защита на данните. Те вече нямат възможност да създават публична зона, където посетителите могат да качват съдържание, без да се налага да влизат в системата.

4. Filen (най-добър за автоматични, криптирани от край до край резервни копия)

чрез Filen

Filen е изчистено и функционално решение за съхранение в облак, предназначено за всеки, който иска гладък и сигурен начин за управление на файлове без излишно затрупване. То предлага криптиране от страна на клиента, за да гарантира сигурността на вашите данни, но освен това е просто лесен и ефективен инструмент за организиране, синхронизиране и споделяне на цифрово съдържание.

Освен това, няма ограничения на трафика или скрити функции, за които да се притеснявате.

Създаден в Германия и с отворен код, Filen осигурява прозрачност и надеждно управление на данните, без да усложнява нещата. Можете дори да хоствате свой собствен WebDAV сървър или да стартирате локална инстанция, което е чудесно, ако искате да имате по-голям контрол над работния си процес.

Най-добрите функции на Filen

Достъпвайте и организирайте цифрови файлове , както ако са на вашия компютър, използвайки мрежовото устройство на Filen с Smart Sync.

Изберете между еднопосочна, двупосочна или персонализирана синхронизация между устройствата, без да губите криптирането.

Използвайте маркиране, списъци за проверка или блокове с изходен код и сътрудничество в реално време.

Създавайте сигурни публични връзки или сътрудничеството си в платформата.

Ограничения на файловете

Към момента Filen не е преминал независим одит за сигурност, което може да бъде повод за загриженост за потребителите, които дават приоритет на проверени мерки за сигурност.

Мобилното приложение за iOS изисква ръчно стартиране за архивиране на снимки и видеоклипове, като липсва функция за автоматично архивиране.

Цени на Filen

Pro I: 1,99 евро/месец на потребител (около 2,26 долара)

Pro II: 399 евро/месец на потребител (около 4,53 долара)

Pro III: 8,99 евро/месец на потребител (около 10,21 долара)

Pro X: 39,99 евро/месец на потребител (около 45,43 долара)

Оценки и рецензии на Filen

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Filen?

Един потребителски коментар гласи:

Търсех E2EE облачно хранилище, което да замести G-evil photos/drive. Опитах с Nordlocker и ProtonDrive, но те бяха изключително бавни при качването на близо 300 GB снимки/файлове. Бях много разочарован от това, че някои компании ограничават скоростта на качване, като карат клиентите да чакат и чакат, докато качването приключи. След като прочетох рецензиите за Filen, реших да го изпробвам с безплатен акаунт от 10 GB, а след това преминах на Pro II (500 GB), което ми позволи да кача тези файлове/снимки за по-малко от 12 часа. Щастлив клиент от миналата година.

Търсех E2EE облачно хранилище, което да замести G-evil photos/drive. Опитах с Nordlocker и ProtonDrive, но те бяха изключително бавни при качването на близо 300 GB снимки/файлове. Бях много разочарован от това, че някои компании ограничават скоростта на качване, като карат клиентите да чакат и чакат, докато качването приключи. След като прочетох рецензиите за Filen, реших да го изпробвам с безплатен акаунт от 10 GB, а след това преминах на Pro II (500 GB), което ми позволи да кача тези файлове/снимки за по-малко от 12 часа. Щастлив клиент от миналата година.

5. Internxt Drive (Най-доброто решение за съхранение на файлове без знание на платформите)

чрез Internxt Drive

Internxt е елегантна опция за съхранение в облак, която улеснява съхранението, синхронизирането и споделянето на клиентска информация на всичките ви устройства. Тя осигурява сигурност зад кулисите, но най-забележимото е колко гладко и лесно се използва.

Инструментът предлага и функции като достъп от различни устройства, интелигентни резервни копия и интерфейс с командни редове за тези, които обичат да персонализират работния си процес малко повече.

Най-добрите функции на Internxt

Защитете дългосрочните данни от възникващите квантови заплахи, използвайки усъвършенствано криптиране.

Изпращайте файлове с персонализирани разрешения за изтегляне и никога не разкривайте чувствителни връзки.

Автоматизирайте задачите с CLI и WebDAV поддръжка, като използвате инструменти за командния ред за създаване на скриптове за архивиране, файлови операции и отдалечена синхронизация.

Направете резервно копие на локалните папки за съхранение на версии, за да запазите автоматично важните директории и да поддържате синхронизирано копие в облака.

Ограничения на Internxt

Максималният лимит за съхранение е 2 TB, което може да се окаже недостатъчно за корпоративни потребители или творчески професионалисти, които работят с големи файлове.

Няма миниатюри или прегледи за медийни файлове, което забавя навигацията и избора на файлове.

Цени на Internxt

Безплатно

Essential: 1,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Премиум: 3 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 4,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Internxt

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 1/5 (20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Internxt?

Нека видим какво казва един рецензент на Capterra за Internxt:

Достъпна цена и стойност. Този софтуер ще ви помогне да защитите вашите данни. Можете също така да следите активността на хората, които имат достъп до файловете. Качването е доста бавно. Понякога има грешки и изобщо не се качва. Но след това пускат нова версия и отново работи. Но дори и когато работи, качването е бавно.

Достъпна цена и стойност. Този софтуер ще ви помогне да защитите вашите данни. Можете също така да следите активността на хората, които имат достъп до файловете. Качването е доста бавно. Понякога има грешки и изобщо не се качва. Но след това пускат нова версия и отново работи. Но дори и когато работи, качването е бавно.

6. Tresorit (Най-доброто решение за съответствие с корпоративните стандарти и сигурно сътрудничество)

чрез Tresorit

Tresorit е сигурна платформа за сътрудничество в облака, създадена за професионалисти, които се нуждаят от сигурно съхранение, споделяне и сътрудничество на файлове.

От чувствителни договори до поверителни данни за проекти – всичко е защитено с криптиране в покой, при пренос и на устройството. Екипите могат да работят заедно от различни местоположения, като спазват строги изисквания за защита на данните.

Вие контролирате кой вижда какво, как се споделя и къде се съхранява, което е особено полезно, ако работите в регулирана индустрия.

Най-добрите функции на Tresorit

Задавайте пароли, дати на валидност, водни знаци, ограничения за изтегляне и други, за да управлявате споделянето на външни файлове с пълен контрол.

Добавете сигурни, квалифицирани цифрови подписи, които отговарят на стандартите на ЕС eIDAS, елиминирайки необходимостта от приложения за подписване от трети страни.

Защитете чувствителната информация и прикачените файлове с едно кликване, използвайки вградените криптирани работни потоци за електронна поща.

Изберете от над 12 глобални центъра за данни, за да съхранявате съдържание там, където местните регулации го изискват, чак до ниво потребител.

Ограничения на Tresorit

Нестабилна работа на Mac, включително замръзване на приложенията и пълни сривове на системата

Проблеми със синхронизацията на файлове, съдържащи специални символи (например „|“)

Цени на Tresorit

Personal Lite: 5,99 $/месец на потребител

Personal Essential: 13,99 $/месец на потребител

Personal Pro: 33,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tresorit

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 120 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Tresorit?

Един потребителски коментар гласи:

Tresorit ми позволява да запазя конфиденциалността, без да жертвам лекотата на използване. Работя с професионалисти, за които залогът е голям и които очакват (и заслужават) дискретност на всеки етап. Tresorit прави възможно да се предложи безпроблемно, модерно преживяване, като се спазват най-високите етични стандарти и стандарти за поверителност. Фактът, че мога да споделям документи, да изисквам подписи и да управлявам сигурни клиентски портали, всичко това в едно криптирано пространство, означава, че не трябва да правя компромиси с ценностите си, за да остана ефективен. Това е рядкост. Тяхната поддръжка на клиенти също е надхвърлила всичко, което съм преживял с други компании. Никога не съм имал екип за поддръжка, който да е толкова отзивчив, любезен и искрено полезен. Те разбират какво е важно и това личи от начина, по който се представят, как комуникират и как се отнасят към своите потребители.

Tresorit ми позволява да запазя конфиденциалността, без да жертвам лекотата на използване. Работя с професионалисти, за които залогът е голям и които очакват (и заслужават) дискретност на всеки етап. Tresorit прави възможно да се предложи безпроблемно, модерно преживяване, като се спазват най-високите етични стандарти и стандарти за поверителност. Фактът, че мога да споделям документи, да изисквам подписи и да управлявам сигурни клиентски портали, всичко това в едно криптирано пространство, означава, че не трябва да компрометирам ценностите си, за да остана ефективен. Това е рядкост. Тяхната поддръжка на клиенти също е надхвърлила всичко, което съм преживял с други компании. Никога не съм имал екип за поддръжка, който да е толкова отзивчив, любезен и искрено полезен. Те разбират какво е важно и това личи от начина, по който се представят, как общуват и как се отнасят към своите потребители.

7. Box (Най-доброто решение за интегриране на съхранението на файлове с бизнес работните процеси)

чрез Box

Box е интелигентна платформа за управление на съдържание за екипи с неструктурирани данни, като договори, документи за назначаване, файлове за проучвания и презентации за продажби.

Неговите инструменти, като Box Shield, свързани с AI, предлагат откриване на заплахи и интелигентен контрол на достъпа, докато Box Governance гарантира спазване на нормативните изисквания с правни задържания, графици за съхранение и защитимо разпореждане.

Освен това Box Zones позволява на организациите да отговорят на изискванията за съхранение на данни, като съхраняват съдържание в определени глобални региони, а Box KeySafe ви дава контрол над вашите ключове за криптиране.

Най-добрите функции на Box

Сътрудничество по документи с вътрешни и външни екипи, като запазвате пълен контрол над разрешенията, достъпа и историята на версиите.

Автоматично записвайте ключови данни от файлове като фактури, договори и отчети с помощта на Box Relay, Forms и Doc Gen.

Използвайте инструменти за плъзгане и пускане, за да създадете специализирани портали, табла или изгледи, които опростяват начина, по който потребителите намират и взаимодействат с документи.

Използвайте AI-базирана сигурност, за да сигнализирате аномалии, да предотвратявате зловреден софтуер и да прилагате класификация на съдържанието и контрол на достъпа в голям мащаб.

Ограничения на Box

Функции като етикетите понякога не работят правилно или изчезват временно, което се отразява на работния процес.

Потребителите съобщават за по-бавно качване на файлове в сравнение с други инструменти за съхранение като OneDrive.

Цени на Box

Индивидуални потребители: Безплатно

Стартово ниво: 5 USD/месец на потребител

Personal Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Business Plus: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 35 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Box

G2: 4. 2/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Box?

Ето какво казва един потребител на G2 :

Версията, базирана на облак (в Mac Finder), често има бъгове/проблеми със синхронизацията дори в защитени мрежи.

Версията, базирана на облак (в Mac Finder), често има бъгове/проблеми със синхронизацията дори в защитени мрежи.

💡 Професионален съвет: Настройте файловете да изтичат автоматично с временни линкове за достъп. Еднократните изтегляния означават по-малък риск и повече спокойствие.

8. pCloud (Най-доброто решение за доживотно съхранение с вградена функция за възпроизвеждане на медийни файлове)

чрез pCloud

pCloud е сигурна система за управление на съдържание и знания в облака, създадена да оптимизира работата с документи, да поддържа персонализирани бизнес процеси и да позволява безпроблемно вътрешно и външно сътрудничество. С вградени електронни подписи, детайлни разрешения за достъп и управление на съдържанието, тя създава цялостен център за работа със съдържание.

Платформата ви позволява да възстановите предишни версии на файлове и изтрито съдържание с до 365 дни разширена история на файловете. Можете също да използвате вградения медиен плейър, за да преглеждате и стриймвате аудио или видео файлове директно от вашето облачно хранилище.

Най-добрите функции на pCloud

Организирайте файловете и папките в структурирани йерархии с подробни настройки за разрешения за всеки член на екипа или външен партньор.

Монтирайте вашето облачно хранилище като виртуален диск с pCloud Drive, за да работите без да използвате локално дисково пространство.

Персонализирайте споделянето на файлове с брандирани линкове за изтегляне, лога и съобщения за по-добро клиентско преживяване.

Филтрирайте бързо съхраненото съдържание, като използвате вградената интелигентна сортировка за документи, изображения, аудио, видео и архиви.

Ограничения на pCloud

Липсват опции за скорост на възпроизвеждане (например 1,25x, 1,75x) в родния му видео плейър, особено на мобилни устройства.

Криптирането от военен клас (pCloud Crypto) изисква допълнителна такса; по подразбиране е включено само криптиране от страна на сървъра.

Цени на pCloud

Ultra 10 TB: 19,99 $/месец на потребител

Premium Plus 2 TB: 9,99 $/месец на потребител

Premium 500 GB: 4,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за pCloud

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за pCloud?

Един потребителски коментар гласи:

pCloud предлага доживотен абонамент и pCloud Drive, който спестява локално съхранение, силни функции за сигурност като криптиране от страна на клиента, надеждни възможности за споделяне на файлове и възпроизвеждане на медии, съвместимост между платформи с лесен за използване интерфейс, версии на файлове и автоматични резервни копия, включително интеграция със социални медии.

pCloud предлага доживотен абонамент и pCloud Drive, който спестява локално съхранение, силни функции за сигурност като криптиране от страна на клиента, надеждни възможности за споделяне на файлове и възпроизвеждане на медии, съвместимост между платформи с лесен за използване интерфейс, версии на файлове и автоматични резервни копия, включително интеграция със социални медии.

9. Sync. com (Най-доброто решение за сигурно споделяне в екип с подробни разрешения)

Sync е инструмент за сътрудничество в облака, който централизира споделянето на файлове между вътрешни и външни потребители с подробни разрешения, сигурност на файловите връзки и брандирани клиентски портали.

Резервно копиране в реално време, възстановяване на версии на файлове и интеграция с работния плот гарантират, че екипите остават оперативни и защитени, дори при ransomware или случайна загуба. Файловете могат да бъдат възстановени незабавно, върнати към по-ранни версии или архивирани за дългосрочно съхранение без загуба на данни от страна на потребителя.

Освен това, работи безпроблемно на настолни и мобилни устройства и се интегрира с платформи като Microsoft Office.

Най-добрите функции на Sync.com

Контролирайте достъпа чрез разрешения на базата на роли, дистанционно изтриване, защита с парола и дати на валидност за файловете.

Споделяйте файлове чрез брандиран клиентски портал с показване на лого, персонализирани съобщения и пълна аналитика.

Освободете локалното хранилище с достъп до файлове при поискване, като използвате Sync CloudFiles за Windows и macOS.

Включете и управлявайте екипите си чрез административен панел с 2FA защита, проследяване на използването и централизирано фактуриране.

Ограничения на Sync.com

Докато Sync.com поддържа Windows и Mac, потребителите на Linux са ограничени до използването на уеб версията, която не разполага с пълна функционалност.

Ограничени възможности за персонализиране на иконите или цветовете на интерфейса в приложението

Цени на Sync.com

Лично: 5 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Екипи: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Solo: 8 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Teams Unlimited: 18 $/месец на потребител

Професионална версия: 24 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sync.com

G2: 4,0/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sync.com?

Ето какво казва един рецензент на Capterra:

Единственият значителен недостатък, на който се натъкнах, е, че те нямат приложение за Linux (поддържат Windows и Mac). Все пак можете да използвате уеб браузър, за да получите достъп до sync.com в Linux, но това не е същото като родното приложение. Казано това, все пак е чудесно решение.

Единственият значителен недостатък, на който се натъкнах, е, че те нямат приложение за Linux (поддържат Windows и Mac). Все пак можете да използвате уеб браузър, за да получите достъп до sync.com в Linux, но това не е същото като родното приложение. Казано това, все пак е чудесно решение.

🤝 Приятелско напомняне: Не приемайте, че всички знаят как да споделят файлове безопасно. Организирайте кратко освежаване на знанията за сигурността на всеки три месеца – това ще ви бъде от голяма полза.

10. Cryptee (Най-доброто решение за съхранение на лични документи и снимки)

чрез Cryptee

Cryptee е напълно криптиран от ваша страна, което означава, че само вие имате достъп до вашите данни, а не Cryptee.

Интуитивният му интерфейс поддържа редактиране на богат текст, markdown, LaTeX и дори работа с криптирани PDF файлове, което го прави подходящ както за обикновени потребители, така и за професионалисти. Освен това отвореният код на платформата гарантира прозрачност, позволявайки на потребителите да проверят мерките за сигурност.

Най-добрите функции на Cryptee

Създавайте анонимни акаунти, използвайки само потребителско име, без да е необходимо да въвеждате лични данни.

Защитете чувствителното съдържание с призрачни папки, като скривате файловете от нежелани погледи.

Управлявайте неограничено пространство за съхранение на документи, бележки и медийни файлове, без да се притеснявате за поверителността.

Ограничения на Cryptee

Членовете на екипа не могат да редактират документи едновременно

Липсват функции за споделяне на папки с различни нива на разрешения или за сътрудничество в управлявани екипни среди.

Цени на Cryptee

100 MB: Безплатно

10 GB: 3 $/месец на потребител

400 GB: 9 $/месец на потребител

2000 GB: 27 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Cryptee

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Cryptee?

Един потребителски отзив гласи :

Cryptee е приложение за водене на бележки, фокусирано върху поверителността, с криптиране от край до край, базирано в Естония. То предлага сигурно съхранение на файлове, офлайн функционалност и синхронизиране на meerdere устройства. Макар да не е напълно отворен код и да няма глобално търсене, то е лесно за използване и идеално за тези, които дават приоритет на поверителността и сигурността. Приложението поддържа различни типове файлове и предлага полезни функции като маркиране и свързване на документи. Основният компромис е, че ако загубите криптиращия си ключ, файловете ви са невъзстановими.

Cryptee е приложение за водене на бележки, фокусирано върху поверителността, с криптиране от край до край, базирано в Естония. То предлага сигурно съхранение на файлове, офлайн функционалност и синхронизиране на meerdere устройства. Макар да не е напълно отворен код и да няма глобално търсене, то е лесно за използване и идеално за тези, които дават приоритет на поверителността и сигурността. Приложението поддържа различни типове файлове и предлага полезни функции като маркиране и свързване на документи. Основният компромис е, че ако загубите криптиращия си ключ, файловете ви са невъзстановими.

Спрете да търсите и изберете ClickUp

Изборът на алтернатива на Proton Drive често се свежда до необходимостта от по-голяма гъвкавост, сътрудничество и контрол.

Въпреки че всеки инструмент се отличава в своята област, ClickUp е очевидният избор. Той се отличава с това, че елиминира изолираните работни процеси и обединява всичко – задачи, файлове и комуникация – в една унифицирана платформа.

С ClickUp Brain, управление на знанията, задвижвано от изкуствен интелект, и свързано търсене, можете да получавате достъп и да организирате информацията си ефективно и от други устройства, като същевременно повишавате производителността.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

1. Proton Drive толкова добър ли е, колкото Google Drive?

Proton Drive се фокусира върху поверителността и сигурността, като предлага цялостно криптиране за всички файлове. Google Drive предоставя повече инструменти за сътрудничество, интеграции и по-голямо безплатно пространство за съхранение, но не предлага цялостно криптиране и може да анализира вашите данни за рекламни или аналитични цели. Proton Drive е идеален за поверителност, докато Google Drive е по-добър за продуктивност и сътрудничество.

2. Proton Drive по-добър ли е от Dropbox?

Proton Drive предлага криптиране от край до край по подразбиране, което го прави отличен избор за потребители, заинтересовани от поверителността. Dropbox е известен с лесния си за използване интерфейс, функциите за сътрудничество и интеграциите с трети страни, но не предлага криптиране от край до край по подразбиране. Proton Drive е най-добрият избор за поверителност, докато Dropbox се отличава в сътрудничеството и интеграциите.

3. Какво е по-безопасно от ProtonMail?

ProtonMail е една от най-сигурните услуги за електронна поща, с криптиране от край до край и силна защита на личните данни. Други сигурни алтернативи са Tutanota (отворен код и криптирана), Mailfence (криптиране и цифрови подписи) и StartMail (фокусирана върху личните данни, без проследяване). Най-безопасният вариант зависи от вашите конкретни нужди, но ProtonMail и Tutanota са високо ценени.

4. Каква е разликата между Proton Drive и pCloud?

Proton Drive предоставя криптиране от край до край по подразбиране и е базирано в Швейцария, като се фокусира върху поверителността и сигурността. pCloud, също базирано в Швейцария, предлага повече функции, като възпроизвеждане на медии и споделяне на файлове, както и повече опции за съхранение. Въпреки това, пълното криптиране в pCloud е достъпно само като платено допълнение (pCloud Crypto) и не всички файлове са криптирани по подразбиране.