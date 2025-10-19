11 най-добри алтернативи на Product Hunt за пускане и промотиране на вашия продукт

Product Hunt е добре известен с това, че помага на хората да пускат, откриват и обсъждат нови продукти, особено сред ранните потребители и технологичните ентусиасти.

Но да бъдете забелязани в Product Hunt не винаги е лесно. Платформата е пренаселена, времето е от значение и дори отлични софтуерни продукти могат да останат незабелязани без подходящата мрежа или промоция. За независими производители, малки стартиращи компании или нишови SaaS продукти, разчитането само на Product Hunt може да ограничи количеството ценна обратна връзка, която получавате от целевата си аудитория.

Ето защо много основатели и маркетинг специалисти търсят други уебсайтове и общности, за да достигнат до бета тестери, да се свържат с реални потребители и да изграждат тракция стъпка по стъпка.

В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Product Hunt, които ще ви помогнат да достигнете до правилната аудитория, да съберете обратна връзка и да разширите следващото си пускане на пазара по по-устойчив начин.

⭐ Представен шаблон Искате да пуснете продукта си на пазара с увереност, знаейки, че нито един детайл не е пропуснат? Шаблонът за списък за пускане на продукт на ClickUp е вашият единствен източник за организиране на графици, задачи и отговорности на екипа на едно място. Получете безплатен шаблон Следете изпълнението на всяка задача с шаблона за списък за пускане на продукт на ClickUp.

Топ 11 алтернативи на Product Hunt на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативни решения на Product Hunt, което ще ви помогне да изберете най-подходящото за вас въз основа на няколко ключови характеристики, допълнителни функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* BetaList Ранна обратна връзка и тракция преди пускането на пазара Регистрация на бета потребители, актуални теми, ежедневен обзор, страници с продукти Персонализирани цени Indie Hackers Подкрепа от общността и обратна връзка от колеги Активни форуми, реални казуси, Idea Board и интервюта с основатели Безплатно Reddit Нишови общности и сурова обратна връзка от потребителите Фокусирани подфоруми, коментари в реално време, видимост на гласуванията, широка аудитория Безплатно; Платени планове, започващи от 5,99 $/месец на потребител AlternativeTo Сравняване на софтуер и печеливши преминаващи Класации на потребители, списъци с конкуренти, реални отзиви, гласувания от потребителите Безплатно BetaPage Представяне на стартиращи компании пред бета тестери Списъци с продукти, бета общност от потребители, функции за бюлетини, информация за пътната карта Безплатно Следващо пускане Стабилна експозиция и ранна тракция Ежедневни стартиращи функции, поставяне в бюлетини и достигане до технологичната общност Безплатно; Платени планове, започващи от 99 $ (еднократно) Starter Story Учете се от реални примери на основатели Над 4400 казуса, достъп до общност, подробни доклади, курсове Персонализирани цени Betafy Свързване на стартиращи компании с бета потребители Бета тестери, събиране на обратна връзка, генериране на лийдове, списъци с открития Персонализирани цени G2 Изграждане на доверие и надеждна валидация Проверени рецензии, сравнения с конкуренти, сигнали за доверие, голяма общност от купувачи Безплатно Capterra Достигане до бизнес купувачи за B2B софтуер Проверени рецензии, подробни страници за продукти, PPC оферти, функции за изграждане на доверие Безплатно SaaSWorthy Непристрастни списъци с софтуер SW Scores, над 75 000 инструмента, проверени оценки, подбрани списъци, реални цитати Безплатно

Какво трябва да търсите в алтернативите на Product Hunt?

Когато проучвате алтернативи на Product Hunt, е полезно да изберете платформи, които съответстват на вашата целева аудитория и улесняват представянето на вашите софтуерни продукти пред подходящите хора.

Ето какво трябва да търсите в идеалния инструмент:

Активни общности , в които ранните потребители, бета потребителите и технологичните ентусиасти редовно проверяват нови инструменти и споделят честни мнения.

Аудитория, която отговаря на вашата ниша , така че да не предлагате технологични продукти на неподходящи , така че да не предлагате технологични продукти на неподходящи потребители.

Прости стъпки за подаване и бързи одобрения , за да можете да се съсредоточите върху пускането на продуктите си, а не върху безкрайни формуляри.

да взаимодействате с лоялната си клиентска база и да изградите истинска ангажираност на общността. Ясни начини да събирате ценна обратна връзка и да изградите истинска ангажираност на общността.

Опции, които балансират разходите и ползите – някои платформи са безплатни, докато други таксуват за допълнителна видимост или премиум позициониране.

📖 Прочетете също: Примери за маркетингови цели за постигане на вашите цели

11-те най-добри алтернативи на Product Hunt

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Фирмите, които използват SaaS платформи в облака, често казват, че могат да пускат нови продукти и функции на пазара с 20% до 40% по-бързо от преди.

Това означава, че има реален потенциал инструментите за ранен достъп и технологичните продукти да достигнат до по-широка аудитория и да променят пазара, когато имат подходящ план за пускане на пазара.

Ако искате да сравните софтуера за пускане на продукти на пазара или да се включите в фантастична общност извън Product Hunt, ето най-добрите алтернативи, които ще ви помогнат да се свържете с ранните потребители.

Готови ли сте да увеличите приемането на продукта?

1. BetaList (най-подходящ за ранна обратна връзка и привличане на интерес преди пускането на пазара)

чрез BetaList

Данните на Gallup показват, че 80% от служителите, които получават значима обратна връзка всяка седмица, се чувстват напълно ангажирани. Същият принцип важи и когато създавате нови продукти.

Без истински отзиви от ранните потребители и бета потребителите, независимите производители и малките екипи често пропускат възможности да усъвършенстват своите творения. BetaList помага за справянето с такива проблеми, като представя вашия проект пред хора, които искат да тестват нови инструменти и да ви дадат ценна обратна връзка преди пълното му пускане на пазара.

Тази ранна експозиция може да ви помогне да привлечете първите си реални потребители, да изградите доверие и да създадете продукт, който отговаря на вашата целева аудитория от самото начало.

Най-добрите функции на BetaList

Свържете се с бета потребители и технологични ентусиасти, които се интересуват от тестване на SaaS продукти и уеб инструменти.

Създайте прости продуктови страници, за да събирате регистрации и да получавате реални отзиви от потребителите.

Използвайте актуални теми като приложения, инструменти за разработчици, инструменти за изкуствен интелект и управление на проекти, за да отговорите на нуждите на вашата ниша.

Достигнете до общност, която активно търси нови инструменти и странични проекти.

Получете допълнителна видимост чрез ежедневния бюлетин и новини на BetaList.

Ограничения на BetaList

Повечето трафик се генерира през първите няколко дни след представянето на продукта.

Не всеки продукт получава еднаква експозиция без допълнителна промоция.

Ограничено по-задълбочено ангажиране на общността в сравнение с по-големите платформи за пускане на пазара

Цени на BetaList

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на BetaList

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за BetaList

Това е споделено в рецензия в Reddit:

През първите 10 дни 209 посетители са посетили уебсайта на продукта от BetaList и 53 от тях са се регистрирали... Като първи трафик за нов продукт, обемът ми се струва доста положителен.

През първите 10 дни 209 посетители са посетили уебсайта на продукта от BetaList и 53 от тях са се регистрирали... Като първи трафик за нов продукт, обемът ми се струва доста положителен.

🎥 Гледайте: Как да планирате следващото си продуктово лансиране с шаблон на ClickUp:

2. Indie Hackers (Най-доброто за подкрепа от общността и обратна връзка от колеги)

чрез Indie Hackers

Създаването на нов продукт, страничен проект или SaaS инструмент може да ви накара да се почувствате изолирани, особено ако сте независим основател, който работи самостоятелно. Без ангажирана общност е лесно да пропуснете идеи, връзки и ценна обратна връзка, които определят успеха на един продукт.

Indie Hackers решава този проблем, като предоставя на основателите пространство, където да споделят реални истории и да се учат от другите.

Тази отворена мрежа ви помага да намерите ранни потребители, да получите практични съвети и да се свържете с потенциални клиенти, като същевременно останете мотивирани в дългосрочен план.

Най-добрите функции на Indie Hackers

Активни форуми, където независими производители, разработчици и стартиращи компании споделят успехи, неуспехи и съвети.

Достъп до реални казуси от печеливши странични проекти и технологични продукти

Идеен форум за незабавно ангажиране на общността и обратна връзка по нови идеи

Подкрепа от колеги, за да ви помогнат да тествате, пуснете на пазара и рекламирате нови инструменти.

Истории и интервюта, които да ви вдъхновят за следващите ви стъпки и да ви държат информирани.

Ограничения на Indie Hackers

Няма директна „страница за пускане“ като Product Hunt – повече дискусии, отколкото промоции.

Да бъдете забелязани може да отнеме време, ако не сте активни в общността.

Обратната връзка зависи от това колко участвате и допринасяте.

Цени на Indie Hackers

Безплатно

Оценки и рецензии на Indie Hackers

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Искате помощ при измислянето на ефективен план за пускане на продукт? Не се тревожете, ClickUp Brain, вашият личен AI асистент, може да ви помогне. Той комбинира мощността на LLM като Claude, ChatGPT 5, Gemini и други на едно място, така че не е нужно да превключвате раздели или контекст. Опитайте ClickUp Brain безплатно Превърнете всяка идея, актуализация и краен срок в ясна и готова за пускане на пазара с ClickUp Brain.

3. Reddit (най-подходящ за нишови общности и необработена обратна връзка от потребители)

чрез Reddit

Много стартиращи компании и независими производители подценяват Reddit, но подходящата публикация в подходящия подфорум може да генерира огромен трафик, без да се харчат пари.

За разлика от пренаселените сайтове за пускане на продукти, Reddit ви дава предимство, като ви позволява да се свържете с целевата си аудитория на предпочитаните от нея места, като r/SideProject за независими идеи, r/Entrepreneur за основатели или r/InternetIsBeautiful за умни технологични продукти.

Ако се използва правилно, Reddit ви помага да съберете сурова, нефилтрирана обратна връзка, да привлечете ранни потребители и да изградите доверие по начин, по който само изпипаните страници за пускане на пазара не могат.

Най-добрите функции на Reddit

Свържете се с ранните потребители в специализирани подфоруми

Тествайте идеите си публично и получите бързо искрени и честни отзиви.

Достигнете до огромна аудитория от потребители на технологични продукти безплатно, ако вашата публикация предизвика интерес.

Останете видими във времето чрез положителни гласове и активни дискусионни теми.

Разберете какво всъщност иска вашата целева аудитория, преди да инвестирате повече време в разработването на продукти.

Ограничения на Reddit

Лесно е да нарушите правилата на общността и да ви бъдат премахнати публикациите, ако се саморекламирате прекалено усилено.

Изисква проучване и търпение – резултатите зависят от правилното публикуване.

Ангажираността може да бъде непредсказуема и понякога сурова.

Цени на Reddit

Безплатно

Reddit Premium: 5,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в Reddit

G2 : 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Reddit

Това е отзивът на G2:

Reddit е изключителна платформа за социални медии, която позволява на потребителите си да се присъединят към общност, да публикуват съдържание и да участват в дискусии с други потребители. Reddit улеснява създаването или присъединяването към общност и свързването с хора със сходни интереси.

Reddit е изключителна платформа за социални медии, която позволява на потребителите си да се присъединят към общност, да публикуват съдържание и да участват в дискусии с други потребители. Reddit улеснява създаването или присъединяването към общност и свързването с хора със сходни интереси.

👀 Интересен факт: Първото представяне на iPhone през 2007 г. почти се провали. Стив Джобс трябваше да смени устройството зад кулисите, защото прототипът продължаваше да се разваля по време на демонстрацията.

4. AlternativeTo (Най-доброто за сравняване на софтуер и печеливши преминаващи към друг продукт)

чрез AlternativeTo

Представянето на вашите софтуерни продукти пред хора, които вече търсят алтернативи, е умен начин да привлечете трафик и да намерите ранни потребители, готови да опитат нещо ново.

AlternativeTo класифицира инструментите въз основа на реални гласове и отзиви на потребители, така че когато някой търси алтернатива на известна апликация, вашият нов продукт може да се появи редом с по-утвърдени имена.

Най-добрите функции на AlternativeTo

Появявайте се непосредствено до основните конкуренти, когато потребителите търсят по-добри варианти.

Достигнете до голяма, активна общност, която иска да сравнява софтуер и да открива нови SaaS продукти.

Използвайте реални потребителски отзиви и гласувания, за да изградите доверие и да привлечете потенциални клиенти.

Възползвайте се от стабилния органичен трафик, докато хората търсят по-добри инструменти.

Останете актуални с класации, създадени от потребителите, и нови продуктови страници.

Ограничения на AlternativeTo

Отнема време да се отличите, ако вашият инструмент все още няма много гласове „за“.

Не е класическа платформа за пускане на пазара и е по-полезна за непрекъснато откриване, отколкото за големи обяви.

Ограничено директно взаимодействие – разчитате на посетителите да кликнат върху вашия уебсайт

Цени на AlternativeTo

Безплатно

Оценки и рецензии на AlternativeTo

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, като решава и трите проблема, свързани с внедряването на изкуствен интелект, и същевременно свързва чата, задачите, документите и знанията ви в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

5. BetaPage (най-подходящ за представяне на стартиращи компании пред ранни потребители и бета тестери)

чрез BetaPage

Преди няколко години Ray-Ban и Meta пуснаха на пазара смарт очила, наречени Ray-Ban Stories. Идеята звучеше футуристично: очила, с които можете да правите снимки и видеоклипове с скрити камери. Въпреки това, пускането на пазара не успя да привлече реални купувачи.

По-малко от 10% от запасите бяха продадени, а над 13% бяха върнати, което доказва колко трудно може да бъде за един нов продукт, когато не достига целевата си аудитория и пропуска истинската обратна връзка.

BetaPage помага на независимите производители и стартиращите компании да избегнат тази грешка, като изброява странични проекти, SaaS продукти и технологични инструменти, където ранните потребители действително търсят свежи идеи. Помага ви да привлечете бета потребители, да съберете ценна обратна връзка и да тествате представянето си много преди голямото пускане на продукта на пазара.

Най-добрите функции на BetaPage

Регистрирайте вашите софтуерни продукти или приложения, независимо дали са в процес на разработка, в частна бета версия или вече са на пазара.

Свържете се с общност от любители на стартиращи компании, бета тестери и ловци на идеи.

Получете гласове за одобрение и функции за бюлетини, които привличат ранни посетители към страниците на вашите продукти.

Измерете реалния интерес и оформете презентацията си, преди да инвестирате в по-голямо лансиране.

Съберете полезна информация, за да подобрите плана си за развитие и да изградите доверие у потенциалните клиенти.

Ограничения на BetaPage

Качеството на регистрациите може да бъде разнородно, ако вашата ниша е твърде широка.

Работи най-добре в комбинация с други алтернативи на Product Hunt, за да получите достатъчно тракция.

По-малко полезно за напълно пуснат софтуер, който не се нуждае от бета тестове.

Цени на BetaPage

Безплатно

Оценки и рецензии на BetaPage

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Launching Next (Най-подходящ за стабилна експозиция и ранна тракция)

чрез Launching Next

Представянето на вашия стартъп пред реални потребители често е най-трудната част от пускането на продукт на пазара, особено когато разработвате странични проекти или нишови SaaS продукти без голям маркетингов бюджет.

Launching Next ви позволява да публикувате ежедневно нови стартиращи компании и технологични продукти, представяйки идеята си пред хиляди читатели, които търсят нови инструменти, които да изпробват. Това е лесен начин да съберете ценна обратна връзка, да се свържете с ранните потребители и да поддържате инерцията си и след деня на пускането на продукта.

Стартиране Следващи най-добри функции

Представете вашите софтуерни продукти, инструменти и нови проекти заедно с хиляди популярни стартиращи компании.

Достигнете до аудитория от технологични ентусиасти, основатели и потенциални бета потребители.

Възползвайте се от ежедневните посетители, които търсят странични проекти и нови инструменти за тестване.

Възможност да бъдете включени в ежедневния бюлетин за допълнително ангажиране на общността.

Лесен процес на подаване с ясен път към представянето

Стартиране Следващи ограничения

Основните обяви може да получат по-малка видимост без допълнителна промоция.

Трафикът зависи от вашата ниша и от това колко добре се открояват страниците на вашите продукти.

Работи най-добре в комбинация с други алтернативи на Product Hunt.

Стартиране Следваща цена

Безплатно

Ъпгрейд: 99 $ (еднократно)

Стартиране Следващи оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🤝 Полезен съвет: Пускането на нов продукт е рискован и динамичен процес. ClickUp Brain MAX действа като ваш партньор за пускане на пазара, задвижван от изкуствен интелект, като ви помага да елиминирате хаоса от несвързана, изолирана работа или разрастване на работата и да бъдете винаги една крачка напред на всеки етап: Централизирано търсене : Намерете незабавно планове за пускане на пазара, маркетингови ресурси, обратна връзка и проучвания на конкурентите в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и в интернет – без да се налага да претърсвате безкрайни папки или раздели.

Производителност, управлявана от гласа : Използвайте : Използвайте Talk to Text , за да записвате бързо идеи, да възлагате задачи за пускане на пазара или да информирате екипа си – без да използвате ръцете си, дори когато сте в движение.

Безпроблемно сътрудничество : създавайте документи, обсъждайте съобщения и възлагайте задачи на членовете на екипа в реално време, всичко това в рамките на една платформа.

Информация, базирана на изкуствен интелект : Получавайте контекстуални отговори на въпроси, свързани с пускането на пазара, създавайте прессъобщения, публикации в блогове или често задавани въпроси и обобщавайте обратната връзка или бележките от срещите незабавно.

Елиминирайте претоварването с инструменти: Заменете множество несвързани AI инструменти с едно единствено решение, готово за корпоративно използване, и получите безплатен достъп до ChatGPT< Claude, Gemini и други за всеобхватно контекстуално AI, което разбира вашия продукт, вашия екип и вашите цели. Опитайте ClickUp Brain MAX — контекстуалното супер приложение за работа с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните AI инструменти, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и др.

📖 Прочетете също: Най-добрите приложения за календар

7. Starter Story (Най-доброто за учене от реални наръчници на основатели)

чрез Starter Story

Знаете ли, че Google трябваше да закрие своето специално приложение за подкасти за потребители в САЩ в средата на 2024 г., след като не успя да привлече достатъчно аудитория?

Въпреки че зад него стои глобална марка, Google Podcasts успя да се превърне в най-предпочитания избор само за около 4% от седмичните слушатели в САЩ, докато YouTube привлече над 23%. Слабото лансиране и неясният пазар могат да попречат дори на най-иновативния продукт или компания да успеят.

Starter Story съществува именно за тази цел – помага на основателите да избегнат тези „слепи петна“, като им предоставя хиляди реални, подробни примери за стратегии за пускане на продукти на пазара и за това как основателите могат да направят следващото си начинание успешно.

Най-добрите функции на Starter Story

Научете от над 4400 казуса на основатели от различни индустрии и бизнес модели.

Достъп до подробни доклади и проучвания, за да откриете тенденции и печеливши ниши.

Присъединете се към активна общност от основатели, за да получите обратна връзка от колеги и практични съвети.

Използвайте шаблони и инструменти, за да преминете по-бързо от идеята към пускането на пазара.

Вземете специализирани курсове по Lean SEO, имейл маркетинг и системи за самостоятелни предприемачи.

Ограничения на Starter Story

Високите начални разходи за членство могат да бъдат трудни за основателите на стартиращи компании.

Данните за приходите са самооценени и не винаги са независимо проверени.

Някои истории могат да бъдат по-вдъхновяващи от стъпка по стъпка практически съвети.

Дълбочината на общността и опитът в поддръжката варират в зависимост от темата и потребителя.

Цени на Starter Story

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Starter Story

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Как да подобрите стратегията си за маркетинг на продукти

8. Betafy (Най-подходящ за свързване на стартиращи компании с бета потребители)

чрез Betafy

Когато пускате нещо ново, нищо не боли повече от мълчанието. Без ангажирана група от ранни тестери е лесно да пропуснете бъгове, да загубите инерция или да създадете нещо, което никой не иска.

Betafy решава този проблем, като свързва стартиращите компании директно с реални бета потребители, които са готови да тестват и да споделят обратна връзка. Това е лесен начин да откриете проблеми, да съберете информация и да изградите лоялност, преди да стартирате.

Най-добрите функции на Betafy

Свържете се с общност от бета тестери и ранни потребители.

Получете обратна връзка, която ще ви помогне да отстраните проблемите преди по-широкото пускане на пазара.

Използвайте платформата, за да намерите тестери за приложения, SaaS и нови дигитални продукти.

Представете своя стартъп в специално предназначено за това пространство.

Съчетайте проучвания на потребителите и генериране на потенциални клиенти на едно място

Ограничения на Betafy

Качеството на обратната връзка зависи от това колко активни са вашите бета тестери.

По-малка общност в сравнение с по-големите платформи за пускане на продукти

Ограничени вградени опции за промотиране извън бета тестовете

Цени на Betafy

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Betafy

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за стратегия за пускане на пазара, които трябва да имате под ръка

9. G2 (Най-доброто за изграждане на доверие и надеждна валидация от потребителите)

чрез G2

Дори и най-умните продукти могат да се провалят, ако новите купувачи не се доверяват на това, което сте създали. Едно е да промотирате вашите SaaS или технологични продукти в Product Hunt, но друго е да предоставите конкретни доказателства от реални клиенти.

G2 решава този проблем, като предоставя на вашия софтуер видимо и надеждно място за проверени рецензии. Това улеснява привличането на ранни потребители, сравняването с големи конкуренти и превръщането на ценната обратна връзка в доверие, което остава дълго след деня на пускането на пазара.

Най-добрите функции на G2

Съберете автентични отзиви от реални клиенти, за да изградите доверие сред целевата си аудитория.

Представете продукта си заедно с конкурентите, за да могат купувачите да сравняват директно софтуера.

Използвайте значките и сигналите за доверие на G2 на вашия уебсайт, за да увеличите конверсиите.

Включете се в голяма общност от професионалисти, които споделят какво работи и какво не.

Привлечете стабилен органичен трафик от купувачи, които търсят нови инструменти и SaaS продукти.

Ограничения на G2

Събирането на достатъчно висококачествени отзиви може да отнеме време и усилия.

Конкурентните обяви могат да се класират по-високо, ако имат повече отзиви или по-големи маркетингови бюджети.

Отзивите са публични, така че отрицателните отзиви могат да повлияят на вашата оценка, ако не се управляват добре.

Цени на G2

Безплатно

Оценки и рецензии в G2

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за G2

Това е споделено в рецензията на G2:

G2.com се превърна в моята предпочитана платформа, когато имам нужда да оценя нов софтуер или да сравня инструменти. Използвам я често – понякога по няколко пъти седмично – защото е изключително лесна за навигация и ми спестява време при вземането на решения.

G2.com се превърна в моята предпочитана платформа, когато имам нужда да оценя нов софтуер или да сравня инструменти. Използвам я често – понякога по няколко пъти седмично – защото е изключително лесна за навигация и ми спестява време при вземането на решения.

👀Интересен факт: Слоганът на Nike „Just Do It“ произлиза от последните думи на осъден убиец, превръщайки неочаквания си произход в маркетингова кампания за милиарди долари.

10. Capterra (Най-подходящ за достигане до бизнес купувачи и представяне на B2B софтуер)

чрез Capterra

Технологията за плащане „Just Walk Out“ на Amazon изглеждаше футуристична по време на пускането си, но пропусна това, което наистина интересуваше клиентите: да виждат спестяванията си, да проследяват касовите бележки и да намират продукти в реално време.

Това ни напомня, че дори и най-модерните продукти се провалят, ако не отговарят на нуждите на реалните потребители.

Capterra ви помага да избегнете тази клопка, като свързва вашия софтуер с купувачи, които се доверяват на рецензиите на други потребители и сравненията, преди да се ангажират. Това е един от най-лесните начини да представите вашия инструмент пред компании, които активно търсят решения като вашето.

Най-добрите функции на Capterra

Помогнете на бизнес купувачите да сравняват инструменти с проверени потребителски отзиви

Представете подробни страници за продуктите, които изграждат доверие и прозрачност.

Наддавайте за категории, за да се появите пред лицата, вземащи решения във вашата ниша.

Събирайте и подчертавайте автентична обратна връзка от потребителите, за да докажете своята надеждност.

Откройте се сред конкурентите, които купувачите вече са разгледали.

Ограничения на Capterra

Публикуването на рецензии може да бъде бавно или непоследователно за някои доставчици.

Поддръжката при спорове относно рецензиите може да варира по качество

За да останете на върха в класацията, често е необходим допълнителен бюджет за реклами с плащане за клик.

Цени на Capterra

Безплатно

Оценки и рецензии на Capterra

G2 : 3,8/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Capterra

Това е споделено в рецензията на G2:

Capterra е огромна платформа, състояща се от много подробни рецензии на софтуер. Capterra има много удобен за ползване интерфейс. Обичам да използвам Capterra, защото работя във финансова компания и за да управляваме организацията безпроблемно, се нуждаем от различни софтуерни пакети, като например за анализ на данни, видеоконферентна връзка и др.

Capterra е огромна платформа, състояща се от много подробни рецензии на софтуер. Capterra има много удобен за ползване интерфейс. Обичам да използвам Capterra, защото работя във финансова компания и за да управляваме организацията безпроблемно, се нуждаем от различни софтуерни пакети, като например за анализ на данни, видеоконферентна връзка и др.

📖 Прочетете също: Как да изградите процес за разработване на продукти

11. SaaSWorthy (Най-доброто за безпристрастни списъци с софтуер)

чрез SaaSWorthy

Лошият избор на софтуер може да доведе до загуба на бюджет, загуба на време и забавяне на растежа, още преди екипът ви да е започнал работа.

С хиляди налични опции във всяка категория, разчитането единствено на интуицията често води до неблагоприятни резултати. SaaSWorthy се справя с това предизвикателство, като проследява над 75 000 софтуерни продукта и ги класифицира с ясни SW Scores, така че можете да направите по-интелигентен подбор и да сравните това, което наистина има значение.

Най-добрите функции на SaaSWorthy

Проследявайте над 75 000 инструмента в над 600 софтуерни категории.

Използвайте SW Score, за да сравните продуктите по популярност, удовлетвореност и динамика.

Разгледайте проверени потребителски оценки и подробна информация за цените в едно място.

Получете подбрани списъци като най-добрите инструменти за управление на доставчици или обучение на служители.

Достъп до реални цитати на потребители, които обясняват предимствата, недостатъците и реалните случаи на употреба.

Ограничения на SaaSWorthy

Някои категории са по-подробни от други

Безплатните съвети не са персонализирани като тези на платен консултант.

Обявите могат да изглеждат прекалено много за нишовите индустрии.

Ценообразуване на SaaSWorthy

Безплатно

Оценки и рецензии на SaaSWorthy

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за маркетингов план на продукти за планиране на кампании

Ако търсите начини да представите продукта си на ранни потребители и общности извън Product Hunt, ето три чудесни алтернативи, които си заслужава да разгледате.

Hacker News : Споделете странични проекти и нови продукти с влиятелната общност на Hacker News, за да получите честна обратна връзка.

GrowthHackers : Промотирайте пускането на продукти и истории за растеж пред аудитория, която разбира от маркетинг.

Следващо пускане : Открийте и предложете обещаващи нови стартиращи компании и странични проекти.

Как ClickUp помага при пускането на вашите продукти на пазара

Появата ви в Product Hunt или подобни платформи може да привлече вниманието за един ден, но това е само една част от пускането на пазара на продукт, който хората наистина искат и продължават да използват.

Всяко пускане на пазара включва множество компоненти и тук ClickUp прави разликата за вас и вашия екип.

Макар ClickUp да не е сайт за директно публикуване като Product Hunt, той предлага на продуктовите екипи първото в света конвергентно AI работно пространство. Това им позволява да управляват пускането на продукти, да събират обратна връзка и да изграждат общност около своя продукт, използвайки неговите надеждни функции за управление на проекти, документация и сътрудничество. Нека ги разгледаме заедно 🚀

Управление на задачите за списъци с проверки и графици за пускане на пазара

Планирайте всеки етап и изпълнявайте задачите с лекота, използвайки ClickUp Tasks

За всяко пускане на пазара продуктовите мениджъри могат да разделят големите цели на по-малки задачи от списъка за пускане на продукта, да задават крайни срокове, да добавят собственици и да картографират зависимостите.

Например, когато вашият дизайнер завърши макетите, ClickUp Tasks може автоматично да уведоми екипа за разработка, че е време да започне работа.

Ето кратко ръководство за това как да приоритизирате задачите си с помощта на ClickUp:

Документи и уикита за продуктова документация и прескити

Напишете историята на продукта си, организирайте изискванията и създайте живи бази от знания с ClickUp Docs

Докато проектът ви придобива форма, екипът ви се нуждае от надежден източник на информация. ClickUp Docs и уикита правят това възможно. Можете да създадете подробна спецификация на продукта, да качите пресата си и да свържете всеки документ директно със задачите. Ако вашият маркетинг специалист трябва да провери най-новото описание на продукта, той знае точно къде да го намери.

Ето какво казва Zel Crampton за ClickUp:

Спомням си, че в началото на 2021 г. се опитвахме да пуснем на пазара цяла поредица от продукти. Пропуснахме крайните срокове, имахме проблеми. Хората не комуникираха помежду си. Не знаехме кой трябва да взима решенията. Наехме няколко умни хора, но бих казал, че ClickUp е бил нещо като гръбнакът на дейността на компанията, особено по отношение на отличното протичане на работните процеси.

Спомням си, че в началото на 2021 г. се опитвахме да пуснем на пазара цяла поредица от продукти. Пропуснахме крайните срокове, имахме проблеми. Хората не комуникираха помежду си. Не знаехме кой трябва да взима решенията. Наехме няколко умни хора, но бих казал, че ClickUp е бил нещо като гръбнакът на дейността на компанията, особено по отношение на отличното протичане на работните процеси.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за диаграми на Гант в Excel и ClickUp

Вашият продукт никога няма да стане най-добрата си версия без подходяща обратна връзка. ClickUp Forms ви позволява да събирате мнения от бета тестери или доклади за грешки за минути.

Събирайте отговори, превръщайте ги в задачи и предприемайте незабавни действия с ClickUp Forms

Веднага след като се получи обратна връзка, тя се превръща в задачи за разработчиците или QA, придружени от коментари и прикачени файлове.

Събирайте идеи, събирайте мнения на потребители и превърнете отговорите в следващи стъпки с помощта на ClickUp Assign Comments

Можете дори да използвате функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp, за да оставяте обратна връзка за колегите си директно в ClickUp Docs, задачите или низовете с обратна връзка. По този начин е ясно кой отговаря за следващата стъпка и всеки може да види точно откъде идва обратната връзка и какво трябва да се случи след това.

Координирайте безпроблемно всички задачи, събития и срокове в календара на ClickUp

За да поддържате този поток, календарът ви трябва да се адаптира към промените. AI календарът на ClickUp поема тежките задачи. Ако датата на пускане се промени или някой етап се премести, календарът автоматично пренарежда задачите, блокира времето за концентрация и поддържа срещите организирани.

Той се синхронизира с календара ви в Google или Outlook, така че денят ви винаги отразява истинските ви приоритети.

🎥 Гледайте: Пренесете бизнеса си на следващото ниво с ClickUp, точно като Vela Bikes

Бонус: Ако не ви харесва да превключвате между работната си среда и комуникационния си инструмент, ClickUp решава и този проблем с ClickUp Chat. По този начин всичките ви задачи, проекти и работа остават в контекста.

Поддържайте всяка дискусия по проекта точно там, където й е мястото, с помощта на ClickUp Chat

Най-скорошната ни оценка за сътрудничеството с ClickUp беше при работата по план за съдържание за пускане на продукт. Успяхме да създадем и поддържаме хранилище за съдържание с помощта на инструмента за документи, което включваше йерархична структура, съвместно редактиране и мощни функции за вграждане.

Най-скорошната ни оценка за ефекта от сътрудничеството с ClickUp беше при работата по план за съдържание за пускане на продукт. Успяхме да създадем и поддържаме хранилище за съдържание с помощта на инструмента за документи, което включваше йерархична структура, съвместно редактиране и мощни функции за вграждане.

За продуктовите екипи, които използват ClickUp, системата означава, че когато наближи денят на пускането, всички искат да знаят как вървят нещата. Таблото за управление на ClickUp улеснява това. Създайте табло за управление с изгледи в реално време на напредъка на спринта, отворените бъгове, готовността за маркетинг и всички важни KPI.

Поддържайте екипите си в синхрон с дискусии и актуализации в реално време чрез таблата за управление на ClickUp

Шаблони за разработване на уебсайтове и планиране на пускането им

Искате да опростите работата си? Шаблоните за пускане на продукти на ClickUp добавят удобство към обичайните ви процеси. Можете да използвате шаблон за пътна карта на продукта, кратко описание на продукта или бележки към версията, вместо да създавате свои собствени.

Например, шаблонът за списък за пускане на продукт на ClickUp улеснява планирането на всяка задача, график и ресурси, необходими за гладко пускане на продукта.

Получете безплатен шаблон Разделете сложните пускания на ясни, управляеми стъпки с шаблона за списък за пускане на продукти на ClickUp.

Този шаблон предоставя на вашия екип едно място, където да планирате, проследявате и актуализирате напредъка в реално време. От координирането на задачите до информирането на всички, с този удобен шаблон за контролен списък можете лесно да управлявате пускането на вашия продукт на пазара.

Свържете всичко с ClickUp Automations и интеграции

ClickUp не се ограничава само с управлението на вашия екип.

Можете също да интегрирате ClickUp с вече използваните от вас инструменти, така че файловете с дизайни в Figma, заявките в GitHub и разговорите в Slack да се намират на едно и също място. Това означава по-малко превключване между раздели и повече търсене на актуализации, разпръснати из различни инструменти.

Задействайте промени в статуса, възлагайте задачи и актуализирайте работните процеси автоматично с ClickUp Automations

Накрая, всички тези движещи се части остават синхронизирани благодарение на автоматизацията. ClickUp Automations може автоматично да прехвърля задачи от един екип на друг, да променя статуса, когато работата е завършена, и да напомня на собствениците за наближаващи крайни срокове.

ClickUp прави пускането на продукти на пазара ефективно

Пускането на нов продукт на пазара е едно от най-вълнуващите, но и сложни предизвикателства, с които един екип може да се сблъска. Макар платформи като Product Hunt да играят значителна роля в привличането на ранни клиенти, те не са цялостно решение.

За да постигнете наистина успешен старт, трябва да съчетаете платформата си за пускане на пазара с инструмент, който ви помага да планирате всяка стъпка.

ClickUp е създаден точно за това. ClickUp обединява всички ваши компоненти, от задачи и графици до обратна връзка, съдържание, сътрудничество и автоматизация, като гарантира, че вашият продукт ще бъде пуснат на пазара с максимален ефект.

Готови ли сте да опростите следващото си пускане на пазара? Регистрирайте се в ClickUp още днес.