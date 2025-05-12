10-те най-добри софтуера за пускане на продукти на пазара за успешни кампании

Начинът, по който пускате даден продукт на пазара, играе важна роля за неговата рентабилност, въздействие и растеж.

Макар че пътната карта може да бъде променена по-късно, пускането на пазара ви помага да стартирате успешно и да избегнете скъпоструващи грешки.

С над 2,3 милиона приложения само на мобилни устройства, конкуренцията е твърде голяма, за да рискувате да използвате ръчен подход при пускането на продукти на пазара. Ето тук ефективният софтуер за пускане на продукти на пазара облекчава тежестта и улеснява всички междуфункционални задачи.

Чудите се как да изберете подходящото решение? Тази статия ви улеснява. Ние сме подбрали списък с най-добрите софтуери за пускане на продукти на пазара с подробностите, от които се нуждаете, за да вземете решение, от ключови функции до оценки и рецензии.

Най-добрият софтуер за пускане на продукти на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени ClickUp Управление на пускането на продукти „всичко в едно“ Бяла дъска, автоматизация на задачите, шаблони за списъци за пускане на пазара, ClickUp Brain (AI) Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Аха! Цялостно управление на жизнения цикъл на продукта Функции: карти за оценка, планиране на пътна карта, преглед на капацитета Налична е безплатна пробна версия; персонализирани цени за предприятия. Productboard Анализ на мненията на клиентите + интеграция на инструменти Обратна връзка в продукта, рамки за приоритизиране (RICE, WSJF), CRM интеграция Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Trello Структурирани работни процеси за пускане на продукти и маркетинг Kanban табла, Jira интеграция, изглед на карта Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Asana Оптимизирано сътрудничество в процеса на пускане на пазара Потребителски полета, проследяване на задачите в реално време, адаптивни формуляри за обратна връзка Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Monday.com Агилна методология за пускане на пазара Спринт табла, визуализация на натоварването, шаблони за пускане на пазара Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Jira Product Discovery Интеграция в екосистемата на Atlassian Оценяване на идеи, интеграция със Slack, формули за прозрения Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Notion Бележки преди пускането на пазара и планиране на ресурсите Шаблони за пускане на пазара, проследяване на зависимости, вградени документи и бази данни Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Craft. io Интуитивно управление на ресурсите Планиране на капацитета, интеграция с GitLab, многостепенни OKR Налична е безплатна пробна версия; индивидуални цени за предприятия. ProdPad Управление на идеи + опростено планиране Приоритизиране на въздействието и усилията, свързана обратна връзка, шаблони за пътна карта Налична е безплатна пробна версия.

Какво трябва да търсите в софтуера за пускане на продукти на пазара?

При избора на софтуер за пускане на продукти на пазара, имайте предвид следните аспекти:

Автоматизация : Имате достатъчно работа с разработването на перфектния продукт – софтуерът за пускане на пазара трябва да се погрижи за останалото. Той трябва да автоматизира списъците за проверка при пускане на пазара, одобряването на съдържание, проследяването на междуфункционални задачи, графиците на кампаниите и актуализациите за заинтересованите страни, за да можете да излезете на пазара по-бързо и с по-малко стрес.

Управление на проекти и сътрудничество : Софтуерът трябва да предоставя единен източник на информация, да опростява управлението на проекти и да подобрява сътрудничеството между различните отдели, участващи в пускането на пазара, включително екипите по продукти, маркетинг и продажби, както и ръководството.

Отчети и анализи : Идеалният софтуер за пускане на продукти на пазара предоставя отчети за маркетинговите кампании и позволява наблюдение на всички пускания на продукти в едно портфолио.

Функции на списъка за проверка : Лансирането е сложен процес. Списъкът за проверка гарантира, че нищо важно – като окончателен контрол на качеството, последователност на имейлите или вътрешно активиране – няма да бъде пропуснато. Вашият инструмент трябва да гарантира, че ключовите действия, проверки и прегледи са изпълнени, като същевременно проследява цялостния напредък.

Възможности за интеграция : Добрият софтуер за пускане на пазара поддържа безпроблемна интеграция с други инструменти, които екипите използват, като подобрява ефективността на работния процес.

Споделяне на данни в реално време: Възможността за споделяне на данни в реално време позволява на екипите по пускането на пазара да правят необходимите корекции. Вашият инструмент трябва да позволява създаването на персонализирани табла за споделяне на информация в реално време с вътрешни и външни партньори.

💡Съвет от професионалист: Потърсете решения с шаблони за многократна употреба за QA проверки, календари за съдържание и работни процеси за одобрение. Те помагат на вашия екип да стартира стратегии за пускане на пазара, да планира жизнения цикъл на продуктите и да създаде по-бързо интерес преди пускането на пазара.

10-те най-добри софтуера за пускане на продукти на пазара

Нека сега обсъдим най-добрите опции на пазара и как те превръщат пускането на продукти в нещо, което целият ви екип очаква с нетърпение (а не се страхува).

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на пускането на продукти на пазара)

Опитайте ClickUp за продуктови екипи Създавайте пътни карти, свързвайте епични продукти, ускорявайте комуникацията при пускането на пазара и проследявайте ключовите приоритети с ClickUp за продуктови екипи.

Искате да надхвърлите усъвършенстването на пускането на пазара и да достигнете отлични резултати през целия жизнен цикъл? ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което ще повиши ефективността ви. То опростява междуфункционалните работни процеси, увеличава работния капацитет и ви спестява време и пари, като гарантира, че всички екипи работят безпроблемно за постигане на целите на продукта.

ClickUp за продуктови екипи ускорява и подобрява доставката на продукти. Вградените табла предлагат изчерпателен преглед на дейностите по пускането на пазара, а функциите за проследяване на проблеми и управление на спринтове поддържат динамиката.

Превърнете идеите в координирани действия, вградете документация и създайте пътни карти за продуктите с ClickUp Whiteboards.

Сътрудничеството в реално време в ClickUp Whiteboards опростява проучванията на пазара, определянето на обхвата на продуктите и обсъждането на решения за потенциални препятствия.

Можете също да визуализирате целия жизнен цикъл на продукта в някоя от над 15-те изгледа на ClickUp, от обобщения на високо ниво до подробни изгледи, специфични за екипа, включително оставащите задачи в ClickUp преди пускането на пазара.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Задайте измерими цели за стартирането на проекта си с ClickUp Goals.

ClickUp Goals ви позволява да дефинирате измерими цели и да автоматизирате проследяването на напредъка при пускането на вашия продукт. С няколко кликвания можете лесно да конфигурирате показателите и KPI на кампанията. Изберете от числови, парични, верни/неверни и задачи-базирани цели, за да следите представянето.

Оптимизирайте работните процеси, справяйте се с рутинните задачи и управлявайте предаването на проекти за вашия лансинг с ClickUp Automations.

ClickUp Automations ви позволява да настроите персонализирани работни процеси, логически базирани известия и автоматизирани актуализации на задачите, за да можете да фокусирате енергията и усилията си върху това, което е важно – да заинтригувате потенциалните клиенти и да генерирате приходи още от първия ден. Всичко – от изпращането на QA чеклисти до препращането на финализираните дизайни към маркетинга – отнема секунди с автоматизациите без код в ClickUp.

Настройте усъвършенствана автоматизация, генерирайте отчети за напредъка, обсъждайте функциите на продукта и дори създавайте стратегии и пътни карти за пускането на пазара с ClickUp Brain.

ClickUp Brain, специалното AI решение на платформата, може да помогне на продуктовите екипи да изработят стратегия за пускане на продукти, да я разбият на план за действие и да обобщят развитието на пускането на продукти, за да подобрят видимостта за целия екип. То може дори да разкрие потенциални пречки в пътните карти на вашите продукти и да предложи решения.

Оценявайте и анализирайте обратната връзка за продуктите с помощта на ClickUp Brain, за да вземате решения въз основа на данни.

Можете да въведете данни за обратната връзка от клиентите в Brain, за да оцените очакванията, да подобрите функционалността и да генерирате нива на приоритет за новите функции на софтуера.

Настройването на процесите може да отнеме много ресурси. Ако искате нещо бързо и ефективно, ClickUp предлага и няколко готови за употреба шаблона за пускане на продукти на пазара, така че не е нужно да измисляте колелото всеки път.

Получете безплатен шаблон Съгласувайте екипа, задачите и стратегиите си с шаблона за списък за пускане на продукти на ClickUp.

И накрая, ако искате да проследявате всичко на едно място, шаблонът за списък за пускане на продукти на ClickUp предлага доказана рамка за максимална ефективност. Категоризираните списъци със задачи гарантират, че няма да пропуснете важни дейности по пускането, като QA, бета тестове и частни пускания.

След като бъде персонализиран, той се превръща в многократно използваем наръчник, който позволява на екипите да разпределят отговорности, да актуализират персонализирани статуси и да планират приоритетите при пускането на пазара. Освен това, диаграмата на Гант и задачите от типа „Важни етапи“ улесняват управлението на ескалациите и гарантират навременната доставка.

📖 Прочетете също: Как да успеете с пускането на вашия продукт на пазара с този списък за проверка

Най-добрите функции на ClickUp

Маркирайте колегите си в актуализациите за пускането и добавяйте предложения отвсякъде с ClickUp Assigned Comments

Документирайте планове за действие и записвайте бележки от срещи в единен източник на информация с ClickUp Docs.

Намерете всеки файл, доклад за функции или задача от платформата, локалния диск или интегрирания инструмент с ClickUp Connected Search

Проследявайте капацитета на екипа, предотвратявайте преумората и планирайте допълнителни ресурси навреме с ClickUp Workload View.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на платформата могат да изглеждат прекалено сложни в началото, особено за новите потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp промени изцяло работата на нашия екип, като трансформира остарелите работни процеси както в проследяването на бъгове, така и в разработването на нови продукти.

ClickUp промени изцяло работата на нашия екип, като трансформира остарелите работни процеси както в проследяването на бъгове, така и в разработването на нови продукти.

📖 Прочетете също: Как да създадете списък за проверка за разработване на продукти

2. Aha! (Най-добър за цялостно управление на жизнения цикъл на продуктите)

Aha! е инструмент за пускане на продукти на пазара с изчистен интерфейс, обширни инструменти за отчитане и полезни шаблони за управление на продукти. Платформата предлага функции, насочени към конкретни цели, като проследяване на статуса, и инструменти за продуктивност, като списъци със задачи и автоматизирани съобщения.

Екипите могат също да се възползват от Aha! Roadmaps, за да включат ясни, визуални планове в своите персонализирани продуктови стратегии.

Aha! най-добрите функции

Опростете пускането на пазара и издаването с външни интеграции и централизиран хъб, който съхранява данни за клиентите и вътрешни данни за продуктите.

Приоритизирайте функциите с помощта на персонализирана петфакторна система за оценка, която отчита въздействието върху потребителите, усилията, потенциала за приходи, стратегическата стойност и риска.

Планирайте пускането на продукти въз основа на капацитета на екипа с диаграми и изгледи, ориентирани към натоварването.

Ограничения на Aha!

Управлението на разрешенията в големи екипи може да се окаже несъвършено.

Настройването и конфигурирането на множество продукти може да отнеме много време.

Цени на Aha!

Разработване: Започва от 9 $/потребител на месец

Whiteboards : Започва от 9 $/потребител на месец

Знания: Започва от 18 $/потребител на месец

Идеи: Започва от 39 $/потребител на месец

Пътни карти: Започва от 59 $/потребител на месец

Aha! оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Aha!

Отчетът за времевата рамка ни помага да проверим и задълбочим всички характеристики на нашия продукт, сроковете, в които трябва да го проектираме и пуснем на пазара, както и целите, които възнамеряваме да постигнем, след като го представим на пазара.

Отчетът за времевата рамка ни помага да проверим и задълбочим всички характеристики на нашия продукт, сроковете, в които трябва да го проектираме и пуснем на пазара, както и целите, които възнамеряваме да постигнем, след като го представим на пазара.

👀 Знаете ли, че... Над 60% от продуктовите мениджъри работят за организации, които изобщо не разполагат с процеси за управление на продукти. Изглежда, че наличието на специално предназначено за целта решение може да помогне за премахването на стресиращата работна култура.

3. Productboard (Най-добър за анализ на мненията на клиентите и интеграция на инструменти)

чрез Productboard

Ако вашият бизнес поставя акцент върху ориентираността към клиента, докато управлявате разнообразен екип, Productboard ще повиши вашата производителност. Платформата разполага с инструменти за създаване на пътни карти, инструменти за проучвания в рамките на продукта и настройки за приоритети, ориентирани към клиента.

Отчетите за разпределение и ефективност в реално време позволяват на вашия екип да изпревари пречките при пускането на продукти на пазара.

Най-добрите функции на Productboard

Импортирайте разнообразна обратна връзка в реално време с различни интеграции на клиентски портали за Google Play, Slack и други.

Дефинирайте формули, базирани на популярни рамки за приоритизиране като RICE, WSJF и ROI, или създайте персонализирани формули.

Количествено измерете потенциалните приходи от всяка идея за функция, като импортирате данни за клиентите от система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Ограничения на Productboard

Забавя се при работа с големи масиви от данни, което го прави по-малко подходящ за проекти, изискващи много ресурси.

Цени на Productboard

Стартово ниво: Безплатно

Essentials: 25 $/потребител на месец

Pro: 75 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Productboard

G2: 4. 3/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

💡 Професионален съвет: Следете заявките на клиентите и конкуренцията, за да предвидите нивата на удовлетвореност и да откриете печеливши идеи за продукти. Почти 80% от бизнес лидерите посочват обратната връзка от клиентите като основен фактор при вземането на бизнес решения.

4. Trello (Най-добър за структурирано пускане на продукти и маркетингови усилия)

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти на Atlassian, който структурира пускането на продукти на пазара с интуитивния си изглед на табло. Екипите могат да разпределят фазите на пускането на пазара в ясни, визуални етапи, като планиране, разработване, маркетинг и поддръжка след пускането на пазара.

Всяка карта на таблото съдържа всички подробности за задачите на едно място, от крайни срокове и списъци за проверка до обратна връзка и файлове, което улеснява проследяването на напредъка. Това също така поддържа съгласуваността между мултифункционалните екипи през целия цикъл на пускане на пазара.

Най-добрите функции на Trello

Концентрирайте усилията си за всяка дейност, свързана с пускането на продукт, отдел или работно място с функцията за групиране на табла.

Управлявайте глобални планове за дистрибуция на продукти с ясен географски изглед на картата, който проследява регионалните пускания на пазара и улеснява по-добрата логистична координация.

Проверявайте напредъка на разработката в реално време с директна връзка към Jira issues.

Ограничения на Trello

Става трудно за потребители без технически познания или за тези, които са нови в инструментите за управление на проекти в стил Kanban.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: До 17,50 $/потребител на месец (в зависимост от броя потребители, фактурира се само годишно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello

Обичам колко лесно е да организирам всичките си задачи въз основа на конкретните си проекти – мога да създам колона за конкретен проект, клиент или пускане на продукт, ИЛИ ако проектът е наистина голям, дори създавам цяла табло за този проект, за да имам всички подробности на едно място.

Обичам колко лесно е да организирам всичките си задачи въз основа на конкретните си проекти – мога да създам колона за конкретен проект, клиент или пускане на продукт, ИЛИ ако проектът е наистина голям, дори ще създам цяла табло за този проект, за да мога да имам всички подробности на едно място.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за маркетингов план на продукти за планиране на кампании

5. Asana (най-добър за оптимизирано сътрудничество в процеса на пускане на пазара)

чрез Asana

Бизнесите, които управляват мултифункционални пускания на продукти, могат да намерят Asana за привлекателен заради опростеното му работно пространство за сътрудничество. Екипите могат да изготвят графици за пускане, да разпределят задачи за маркетинг, продажби, продукти и инженеринг и да проследяват напредъка в реално време.

Благодарение на възможността за редактиране в реално време, всички – от екипа за успех на клиентите до екипа за продажби и техническия екип – са информирани за крайните срокове, съобщенията и промените в последния момент. Накратко, Asana елиминира вероятността от недоразумения по време на критичните фази на пускането на пазара.

Най-добрите функции на Asana

Създайте персонализирани полета за данни, които да отговарят на вашите специфични показатели за пускане на пазара, като дати на пускане, готовност на функциите или статус на кампанията.

Събирайте персонализирана обратна връзка от клиентите с формуляри, които имат адаптивна логика.

Автоматизирайте оценките на усилията, обратните броячи за пускане на пазара и оценките на риска въз основа на напредъка в пускането на продукта в реално време.

Ограничения на Asana

Позволява възлагане на задачи само на едно лице, което ограничава възможността на няколко заинтересовани страни да работят заедно по един и същ списък за пускане на продукти на пазара.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

6. Monday.com (Най-добър за прилагане на методологията Agile при пускането на продукти)

Следващият в списъка е Monday.com, който предлага функции за управление на спринтове и скрам, които помагат при планирането на жизнения цикъл на продукта. Той също така разполага с диаграми за бързо идентифициране на проблеми и картографиране на зависимости.

Получете достъп до персонализирани шаблони за пускане на пазара и използвайте табла за заинтересованите страни, за да проследявате всичко – от подготовката преди пускането на пазара до прегледа след пускането.

Най-добрите функции на Monday.com

Визуализирайте натоварването на всеки член на екипа във всеки спринт и избягвайте затрудненията по време на пускането на продуктите на пазара.

Синхронизирайте инженерните екипи и екипите, работещи с клиенти, с актуална пътна карта за предстоящи пускания.

Задавайте интелигентни напомняния за одобрения, предаване на задачи и QA с гъвкави известия и условна логика.

Ограничения на Monday.com

Цените се променят бързо в зависимост от размера на екипа и разширените функции, което го прави скъп за малките предприятия.

Цени на Monday.com

Безплатно

Базов пакет: 12 USD/потребител на месец

Стандартен: 14 $/потребител на месец

Pro: 24 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday.com

Функциите за проследяване на проекти и отчитане ни позволяват да идентифицираме областите, в които трябва да се подобрим, за да оптимизираме операциите си

Функциите за проследяване на проекти и отчитане ни позволяват да идентифицираме областите, в които трябва да се подобрим, за да оптимизираме операциите си

7. Jira Product Discovery (най-подходящ за интегриране с екосистемата на Atlassian)

Имате ли нужда от инструменти за управление на продукти, които се вписват в екосистемата на Atlassian? Jira Product Discovery е точно това, от което се нуждаете. Решението включва различни рамки за приоритизиране и интерфейси за мозъчна атака, които създават продуктова пътна карта, фокусирана върху клиента.

Чистият и интуитивен интерфейс, с организация чрез плъзгане и пускане и полета, богати на емоджита, улеснява планирането, проследяването и фината настройка на всеки детайл от пускането на пазара с вашия екип.

Най-добрите функции на Jira Product Discovery

Опростете процеса на интегриране на функции с ясни опции за вземане на решения за всяка идея и преместете подходящите функции в плана за пускане на пазара.

Съчетайте естествено входните данни от комуникационни инструменти като Slack с неговите добре изградени интеграции.

Адаптирайте метода за оценка на въздействието за приоритизиране на функциите на продуктите с персонализирани формули за въздействие и прозрения, съобразени с вашия бизнес.

Ограничения на Jira Product Discovery

Фокусира се върху прости инструменти за управление на продукти и пропуска много функции за анализи и отчети.

Цени на Jira Product Discovery

Безплатно

Стандартен: Цена от 10 USD/потребител на месец

Премиум: Цена от 25 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Jira Product Discovery

G2: Няма налични оценки

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Notion (Най-подходящ за бележки преди пускането на пазара, планиране и създаване на ресурси)

чрез Noti on

Notion предлага готови шаблони за графици за пускане на пазара, планове за пускане на пазара и уикита за заинтересовани страни, така че екипите да не губят време в изобретяване на колелото.

Синхронизираните календари, мултифункционалните страници и вградените ресурси образуват единна и изчерпателна база от информация. Notion също така осигурява проследимост при всяко пускане на пазара с функциите си за проследяване на зависимости, собственост върху дейностите и документиране в работните процеси за одобрение.

Най-добрите функции на Notion

Управлявайте всичките си стратегии и графици за пускане на пазара от едно единно място.

Използвайте шаблони, за да създадете стандартизирани списъци за пускане на пазара без усилие.

Импортирайте всичките си данни от различни инструменти за управление на задачи и приложения за документация.

Ограничения на Notion

Може да възникнат проблеми с производителността при управлението на големи масиви от данни.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/потребител на месец

Бизнес: 18 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Notion AI: Добавете го към работното си пространство за 10 долара на член/месец.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Notion

Създадох табло за управление на проекти с свързани бази данни, инструменти за проследяване на задачи и бележки от срещи, за да помогна на екипа си да се организира по-добре около пускането на пазара на продукт с висока стойност.

Създадох табло за управление на проекти с свързани бази данни, инструменти за проследяване на задачи и бележки от срещи, за да помогна на екипа си да се организира по-добре около пускането на пазара на продукт с висока стойност.

🧠 Интересен факт: Първата версия на Notion беше инструмент за създаване на уеб страници, а не софтуер за продуктивност. Едва години по-късно той навлезе в областта на управлението на работната среда.

9. Craft. io (Най-добър за интуитивно управление на ресурсите)

Имате нужда да управлявате сложни пускания на продукти? Craft. io е чудесен избор. Инструментът се отличава с интуитивното си планиране на капацитета и усъвършенстваните си възможности за изготвяне на пътни карти. Продуктовите мениджъри могат да симулират как ресурсите влияят на капацитета, без да променят текущата пътна карта.

Най-добрите функции на Craft.io

Изграждайте и преглеждайте дори маркетингови и продажбени стратегии в реално време с помощта на специални пространства.

Поддържайте непрекъснатостта на работния процес от разработката до пускането на пазара с ключови интеграции като Azure DevOps и GitLab.

Свържете ежедневните задачи и функциите на продуктите с по-големи стратегически цели с вградено многостепенно OKR решение.

Ограничения на Craft. io

Липсва история на редакциите, за да се проследи кой е направил промени в дадена статия или елемент.

Цени на Craft.io

Стартово ниво: 24 $/потребител на месец

Pro: 99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Craft. io

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

10. ProdPad (Най-добър за управление на идеи и изготвяне на опростени пътни карти)

чрез ProdPad

ProdPad е решение за ефективно генериране на идеи и планиране на пускането на вашия продукт на пазара. Неговите пътни карти „Сега-Следващо-По-късно“ поддържат задачите по пускането прости и организирани.

Ако сте получили обратна връзка за прототипа, решението автоматично я свързва с подходящи идеи. Екипите могат също да гласуват за промяната, преди да превърнат тези идеи в реалност.

Най-добрите функции на ProdPad

Използвайте диаграма за съотношението между въздействието и усилията, за да представите и приоритизирате идеите по визуален начин.

Синхронизирайте данните от екипите си за разработка на продукти и задайте предварително дефинирани процеси с автоматизацията на работния процес.

Очертайте продуктовата стратегия и бизнес целите с инструменти за продуктово канвас и OKR.

Ограничения на ProdPad

Липсват надеждни опции за контрол на достъпа и споделяне, необходими при управлението на множество екипи и функции.

Цени на ProdPad

Roadmaps Essentials: 30 $/потребител на месец

Roadmaps Advanced: 55 USD/потребител на месец

Ideas Essentials: 30 $/месец на потребител

Ideas Advanced: 45 $/потребител на месец

Feedback Essentials: 30 $/потребител на месец

Feedback Advanced: 45 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за ProdPad

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за ProdPad

Когато изготвяме продуктовата си пътна карта, е много впечатляващо да видим различните истории и категории.

Когато изготвяме продуктовата си пътна карта, е много впечатляващо да видим различните истории и категории.

Направете всеки продукт хит с ClickUp

Един успешен инструмент за пускане на продукти на пазара оформя приходите, контролира разходите и стимулира рентабилността от първия ден. Той дори управлява разходите за привличане на клиенти и жизнения им цикъл. Предвид сложността на функцията, подходящият софтуер опростява процеса. Той също така повишава видимостта и поддържа екипите на една и съща страница.

Едно от най-добрите решения, които сме разгледали, със сигурност ще отговори на вашите нужди, но многото променливи елементи при пускането на продукти на пазара правят необходимо да се даде приоритет на интегрираното управление на задачите, комуникацията, анализа и визуализацията.

За мощност и баланс между всички тези елементи, ClickUp е идеалният партньор. Освен това, неговата изкуствена интелигентност и автоматизация ще превърнат успешното пускане на всеки продукт в норма за вашия екип.

Готови ли сте да направите всяко пускане на пазара успешно? Регистрирайте се в ClickUp още днес!