Безплатни шаблони за графици на ресторанти за оптимизиране на планирането на персонала

Случавало ли ви се е двама сервитьори да се явят на една и съща смяна, докато готвачът ви се обажда, за да попита дали са включени в графика? Това се случва, когато графикът на вашите служители е игра на познаване.

Ясният график за ресторанти решава този проблем. Той информира целия ви екип кой работи, кога и къде. Освен това, той балансира времето на смени, избягва обърквания и поддържа гладкото протичане на работата. Той също така поддържа вашите служители доволни и им осигурява баланса между работата и личния живот, от който се нуждаят, за да се явяват на работа подготвени и концентрирани.

Не е нужно да драскате нов график на бяла дъска или да жонглирате с текстове. Безплатните шаблони за графици за ресторанти улесняват нещата. Просто въведете информацията за екипа си и се върнете към управлението на бизнеса си.

В този наръчник ще научите какво представляват тези шаблони, какво прави един шаблон добър и ще получите достъп до най-добрите безплатни шаблони за графици на ресторанти от ClickUp, които можете да използвате веднага.

Какво представляват шаблоните за графици за ресторанти?

Шаблонът за графика на ресторант е готово оформление, което ви помага да организирате смени, да разпределяте роли и да управлявате работното време на екипа си. Вместо да създавате графика от нулата, въвеждате имена, роли и начални часове на смени в предварително зададен формат, което опростява процеса на създаване на графици.

Повечето шаблони следват седмичен график, което ви дава гъвкавост да коригирате персонала според нуждите на бизнеса и наличността на служителите.

Независимо дали сте мениджър или супервайзор на смени, използването на шаблон за графици на служителите поддържа екипа ви организиран и повишава неговата продуктивност.

С ясен график на работата на служителите, всеки знае кога и къде е необходим. Шаблоните се предлагат в различни формати – електронни таблици, PDF файлове за печат или цифрови инструменти. Безплатният шаблон за график на ресторант често върши добра работа, особено за малки екипи или независими ресторанти.

💡 Професионален съвет: Ако управлявате ресторант, разбирането на управлението на ресурсите може да улесни значително планирането на графика. То ви помага да планирате по-умно, да използвате екипа си по-ефективно и да избегнете прекаленото натоварване на персонала.

Шаблони за графици за ресторанти

Следните шаблони за графици за ресторанти ще ви помогнат да следите работното време и да управлявате екипа си с по-малко стрес. Ами ако можехте да направите планирането на графиците за ресторанти наистина лесно!

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може да превърне тази възможност в реалност. Планирайте смени на персонала, проследявайте доставките на стоки и управлявайте седмичните промоции – всичко на едно място. С персонализирани изгледи и напомняния ще поддържате кухнята си в перфектно състояние, а екипът ви – винаги синхронизиран.

1. Шаблон за график на работа на служителите в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте седмичните смени и капацитета на екипа с шаблона за график на работа на служителите на ClickUp.

Планирането на графика на служителите е нещо повече от попълване на календар. Трябва да балансирате натоварването, да контролирате разходите за труд и да спазвате трудовото законодателство, като същевременно се справяте с промени в последния момент. Шаблонът за график на работа на служителите на ClickUp ви помага да поемете контрол, като опростява планирането на смени, подобрява видимостта на натоварването и поддържа работата на екипа ви в правилната посока.

Този шаблон може:

Преглеждайте графика на служителите по седем начина, включително седмичен график, капацитет на служителите и табло за състоянието.

Проследявайте напредъка на задачите с персонализирани статуси като „В процес“ и „Блокирано“.

Записвайте разходите за труд, почасовата ставка и мениджъра на смени с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Отбелязвайте конфликти в графиците и намалете изтощението, като балансирате натоварването

Бъдете в крак с изискванията за трудовото законодателство благодарение на ясната видимост на задачите и документацията.

🔑 Идеален за: Мениджъри, които търсят инструмент за планиране, който съчетава гъвкавост, прозрачност и лекота на употреба.

2. Шаблон за блокиране на графици в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Блокирайте времето по тип задача, местоположение или наличност, като използвате шаблона за блокиране на графика на ClickUp.

Да бъдеш продуктивен означава нещо повече от просто да си пишеш списъци със задачи. Нужен ти е ясен график, който показва на какво да се фокусираш и кога, за да можеш да управляваш добре времето си. Шаблонът за блокиране на графици на ClickUp ти помага да планираш деня, седмицата или месеца си с прецизност. Той ти дава структура, с която да управляваш задачите си, да избягваш презапълването на графика и да останеш фокусиран през целия ден.

Този шаблон може:

Разделете времето си на дневни, седмични или месечни изгледи в ClickUp за гъвкаво планиране.

Организирайте задачите с помощта на формата за планиране и изгледите на дейностите.

Проследявайте напредъка с персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Разпределяйте работата въз основа на наличност, тип задача и местоположение, като използвате персонализирани полета.

Намалете изтощението, като създавате реалистични и балансирани графици.

🔑 Идеално за: Мениджъри и ръководители на екипи, които искат да планират деня си целенасочено и да намалят времето, прекарано в неструктурирани задачи.

3. Шаблон за график на работните смени на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разпределяйте смени, отбелязвайте отсъствия и проследявайте ежедневните нужди от персонал с шаблона за график на работните смени на ClickUp.

Ротационните смени могат бързо да се превърнат в хаос, особено при персонал на непълно работно време, внезапни отсъствия и промени в последния момент. Шаблонът за график на работните смени на ClickUp ви помага да управлявате всичко това, без да забавяте работата.

Той е създаден за екипи, които се нуждаят от ясно планиране, бързи корекции и видимост в реално време за това кой работи и кой не.

Този шаблон може:

Покажете седмичното покритие с помощта на изгледите „График на смени“, „Списък“ и „Първи стъпки“.

Проследявайте отсъствията с полета като „Смяна“, „Отсъстващ“ и „Причина за отсъствие“.

Следете статуса на смени с персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Изпълнено“.

Отбелязвайте отпуските и коригирайте задачите, без да нарушавате цялостния график.

Поддържайте прост график за динамични, седмични операции.

🔑 Идеален за: Ръководители на смени и мениджъри на ресторанти, които трябва да се справят с ежедневни промени, без да губят представа кой е на работа, кой отсъства и защо.

💡 Професионален съвет: В ресторанта не всички задачи имат еднаква тежест. Научавайки се да определяте приоритети, ще можете да се съсредоточите върху това, което наистина е важно – дали това е подготовката за вечерния пиков час или обработката на резервация в последния момент. Искате да усъвършенствате тази умение? Този наръчник за определяне на приоритети на задачите предлага практични стъпки, които ще ви помогнат да останете на правилния път.

4. Шаблон за отчет за смени в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Записвайте ключови актуализации на смени, проблеми и предаване на екипи с шаблона за отчет за смени на ClickUp.

Когато една смяна приключи, най-важното е какво се предава на следващата група хора. Пропуснати бележки или непълни актуализации могат да извадят следващия екип от равновесие. Шаблонът за отчет за смени на ClickUp е създаден, за да предотврати това.

Той се фокусира върху документирането на всичко, което се е случило по време на смяната, от представянето на персонала до неочаквани проблеми.

Този шаблон може:

Събирайте структурирани актуализации на смени чрез вградените формуляри на ClickUp.

Документирайте представянето на персонала, инцидентите и отворените задачи.

Въвеждайте отчетите в централизирана табло за видимост от страна на мениджърите.

Проследявайте модели, отбелязвайте повтарящи се проблеми и разпознавайте най-добре представящите се служители.

Включете полета за одобрения и бележки на ръководството, за да поддържате обратната връзка практична.

🔑 Идеален за: Собственици на ресторанти и ръководители на смени, които се нуждаят от надеждни предавания, проследяване на производителността и запис на всяка смяна, който надхвърля времевите интервали.

📣 Мнение на клиент: Ето какво казва Райън Ламб, оперативен партньор в Chick-fil-A: Започнахме да натрупваме много часове, прекарани в административни задачи, планиране и други. ClickUp ни помогна да обърнем влиянието, което това имаше върху нашия бизнес. Започнахме да натрупваме много часове, прекарани в административни задачи, планиране и други. ClickUp ни помогна да обърнем влиянието, което това имаше върху нашия бизнес.

5. Шаблон за почасов график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Разделете деня си на целенасочени задачи по часове и следете разходите за труд с шаблона за часови график на ClickUp.

В един натоварен ресторант денят минава бързо. Подготовката започва рано, обслужването се извършва на вълни, а почивките трябва да бъдат точно навреме. Шаблонът за часови график на ClickUp е създаден за такава прецизност. Тази рамка ви дава възможност да виждате в реално време времето за изпълнение на задачите, разходите и производителността на персонала, така че всеки час да бъде по-продуктивен.

Този шаблон може:

Проследявайте почасовите задачи, плащанията и честотата на задачите на едно място.

Записвайте производителността и работното време на персонала, за да откривате бързо тенденциите.

Разделете графиците и разходите за труд по лица, за да улесните планирането.

Коригирайте ежедневното покритие, без да прекъсвате обслужването.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които трябва да следят графика на смени, да контролират разходите за труд и да управляват всяка задача с яснота.

6. Шаблон за списък на персонала на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Сортирайте персонала по роля, екип или местоположение, за да оптимизирате графика и да проследявате наличността с шаблона за списък на персонала на ClickUp.

Проследяването на персонала е нещо повече от просто имена в график. Трябва да знаете ролите, местоположенията и наличността с един поглед. Шаблонът за списък на персонала от ClickUp ви предоставя лесен начин да поддържате всичко това в ред.

Този шаблон може:

Организирайте списъка с персонала по длъжност, отдел, смяна или местоположение.

Съхранявайте контактната информация и данните за екипа на едно централно място.

Сортирайте и филтрирайте, за да разпределяте работата бързо и точно.

Проследявайте и оптимизирайте отпуските , за да предотвратите конфликти в графика.

Представете всичко в изчистен формат, подобен на електронна таблица.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти и екипи по човешки ресурси, които се нуждаят от ясен и актуален график, който подпомага интелигентното планиране и осигурява гладкото функциониране на екипа.

7. Шаблон за календар на отпуските в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте отсъствията на екипа, като регистрирате видовете отпуски и преглеждате отпуските в споделен календар с шаблона за календар на отпуските на ClickUp.

Почивките са част от работата. Но когато управлявате ресторант, една пропусната смяна може да обърка всичко. Шаблонът за календар на почивките на ClickUp ви помага да бъдете подготвени за това. Той показва кой е в почивка, кога и защо, така че можете да планирате предварително, да поддържате работата и да избегнете последни промени в графика.

Този шаблон може:

Регистрирайте отпуските по часове, с подробности за причината и одобрението.

Покажете видовете отпуски, за да откриете тенденции и да управлявате справедливостта.

Покажете покритието в календара на ClickUp за бързо планиране.

Помогнете си да изпреварите недостига на персонал, преди той да се отрази на обслужването.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти и персонал от отдел „Човешки ресурси“, които се нуждаят от ясен и надежден начин за обработка на заявки за отпуск и избягване на недостиг на персонал.

👀 Знаете ли? Работният график 9/80 дава на екипите цял ден почивка на всеки две седмици, без да се намаляват часовете. Той е популярен в офисите, но концепцията може да вдъхнови нови начини за въвеждане на гъвкавост в графика на вашия ресторант.

8. Шаблон за 24-часов график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте целодневна работа за непрекъснати операции с 24-часовия шаблон за график на ClickUp.

Когато ресторантът ви работи 24/7, не можете да си позволите да губите време. Всеки час е важен. Този шаблон за 24-часов график от ClickUp е създаден за места, където работата не спира – където екипите, работещи късно през нощта, екипите за подготовка и ротационните смени трябва да са синхронизирани.

Този шаблон може:

Планирайте смени, почивки и ключови задачи в рамките на 24-часова времева линия.

Проследявайте бележки, отчитания на екипа и ежедневни проблеми в реално време.

Разпределяйте работата и я коригирайте в движение, без да губите видимост.

Уловете целия ритъм на деня си, а не само списъците със задачи.

Поддържайте бързодействащите екипи в синхрон и операциите стабилни.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти и ръководители на смени, които се нуждаят от покритие за целия ден без хаос – час по час, задача по задача.

9. Шаблон за график на екипа на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Координирайте задачите и ролите в екипа си с шаблона за график на екипа на ClickUp.

Управлението на екип в ресторант означава нещо повече от просто публикуване на график. Трябва да сте сигурни, че екипът ви може да се справи с деня. Шаблонът за график на екипа на ClickUp ви дава пълна представа за персонала и неговите отговорности, така че да останат организирани, покритието да остане балансирано и ежедневните услуги да се извършват без прекъсвания.

Този шаблон може:

Разпределяйте роли по позиция, секция или пост за пълна яснота в екипа.

Помогнете на новоназначените служители да се ориентират с ясни задачи.

Позволете си да коригирате бързо смени, когато някой се обади или има пик в търсенето.

Избягвайте пренаписването на графиците, като премествате задачите, вместо да преработвате плана.

Поддържайте висока видимост, за да можете бързо да откривате и отстранявате пропуски в покритието.

🔑 Идеален за: Мениджъри и супервайзори на ресторанти, които искат да намалят объркването, да делегират работата ясно и да поддържат целия екип в една и съща посока.

10. Шаблон за отчет за промяна на смяна на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Документирайте отговорностите и отворените въпроси между смени с шаблона за доклад за смяна на смени на ClickUp.

Когато една смяна приключва и започва друга, детайлите са от значение. Шаблонът за отчет за смяна на смени на ClickUp помага на екипа ви да споделя важни актуализации, да проследява задачи в процес на изпълнение и да сигнализира за проблеми, преди те да се влошат.

Този шаблон може:

Записвайте изпълнените задачи, инциденти и останалите отговорности.

Включете времето на смени, имената на служителите и обобщенията на работата на едно място.

Посочете предизвикателствата, за да може следващият екип да реагира бързо.

Осигурете ясен, повтаряем формат за всяка промяна на смяната.

Подобряване на отчетността и намаляване на грешките при предаването на смяната

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти и супервайзори на смени, които се нуждаят от надежден метод за документиране на дейностите по време на смяната и осигуряване на безпроблемно предаване на работата.

11. Шаблон за месечен работен график на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте задачи, разпределяйте отговорности и поддържайте месечните операции в ред с шаблона за месечен работен график на ClickUp.

Шаблонът за месечен график от ClickUp ви помага да видите цялостната картина – какво трябва да се случи, кога и кой е отговорен. Той ви дава пълна представа за това, което трябва да се направи, кой го прави и кога, така че да можете да управлявате задачите, екипите и графиците, без да пропускате нищо.

Този шаблон може:

Планирайте задачите за целия месец с ясни срокове и отговорни лица.

Проследявайте напредъка, актуализирайте приоритетите и коригирайте плановете според нуждите.

Записвайте ключови подробности като разходи, видове задачи и собственик.

Помогнете на екипите да останат съгласувани по отношение на общите цели и ежедневните действия.

Намалете суматохата в последния момент с структурирано месечно планиране.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които трябва да планират месечните операции, да координират персонала и да поддържат гладкото функциониране на всичко.

12. Шаблон за график 2-2-3 на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Управлявайте ротационните смени, за да балансирате натоварването с шаблона за график 2-2-3 на ClickUp.

Когато работите всеки ден, се нуждаете от график, който да поддържа хората на работа, без да ги изтощава. Шаблонът за график 2-2-3 на ClickUp е създаден точно за това.

Този шаблон ви помага да внедрите работен график 2-2-3, който поддържа справедливи смени и мотивирани екипи, без да се жертва последователността или производителността.

Този шаблон може:

Следвайте ротация от 2 дни работа, 2 почивни дни и 3 дни работа в 28-дневен цикъл.

Разпределете роли като готвач, сервитьор или мениджър, за да поддържате яснота в задачите.

Проследявайте присъствието и поддържайте равномерно разпределение на персонала между смени.

Намалете изтощението, като балансирате работата и почивката за всеки член на екипа.

Поддържайте непрекъснати операции без пропуски или предположения за смени.

🔑 Идеален за: Мениджъри, които ръководят денонощни операции и се нуждаят от ротационен график, който балансира покритието и баланса между работата и личния живот.

13. Шаблон за отчет за работното време на ClickUp Services

Вземете безплатен шаблон Проследявайте работното време на служителите, заплатите и подробностите за отпуските с шаблона за дневен работен график на ClickUp.

Проследяването на часовете в ресторант, предлагащ услуги, ви помага да разберете къде отива всяка минута и всеки долар. Шаблонът за отчет за работното време на ClickUp ви помага да направите точно това. Той е проектиран да опрости проследяването на труда, да подобри решенията за графика и да поддържа точността на заплатите, без допълнителна административна работа.

Този шаблон може:

Записвайте отработените часове, отпуските по болест и отпуските

Проследявайте почасовите ставки и изчислявайте автоматично общата заплата.

Следете представянето на служителите, за да управлявате разходите за труд.

Предлагайте дневен, седмичен и месечен преглед за откриване на тенденции.

Използвайте интеграциите на ClickUp , за да се интегрирате с популярни инструменти за обработка на заплати.

🔑 Идеално за: Мениджъри на ресторанти, които трябва да следят работното време на служителите, да управляват разходите за труд и да осигуряват ефективно планиране.

14. Шаблон за лична наличност на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Споделяйте и управлявайте индивидуалната наличност, за да избегнете конфликти в графика с шаблона за лична наличност на ClickUp.

Някои дни просто ви избягват. Задачите се натрупват, смени се припокриват и никой не е сигурен кой всъщност е на разположение. Шаблонът за лична наличност на ClickUp помага да се справите с това.

Този шаблон ви помага да бъдете винаги една крачка напред, като прави вашата наличност видима, организирана и лесна за управление. Той е създаден за гъвкави екипи, които се нуждаят от яснота без излишни обсъждания.

Този шаблон може:

Блокирайте наличността по часове и отбелязвайте конфликти в графика.

Записвайте срещи, смени, лично време и бележки на едно място.

Улеснете мениджърите при планирането на графиците според наличността в реално време.

Помогнете на персонала на непълно работно време или с многофункционални роли да се организира при променящите се смени.

Поддържайте графиците ясни, без да разчитате на текстови съобщения или разпръснати съобщения.

🔑 Идеален за: Частично заети служители, мениджъри на ресторанти или ръководители на екипи, които се нуждаят от лесен начин да споделят и управляват наличността без излишни разговори.

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците се борят да си откраднат лично време, но само 14% го записват в календара си. Ако не е планирано, не е защитено! 📆 Календарът на ClickUp ви помага да запазите лични часове, като например срещи. Той се синхронизира с външни календари, позволява ви да задавате повтарящи се работни и лични времеви блокове и ви дава възможност да премествате събития или задачи с плъзгане и пускане, за да коригирате лесно графика си. Спрете работата в последния момент, преди тя да се промъкне във вашето свободно време! 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

15. Шаблон за график на ресторант от Workfeed

чрез Workfeed

Ексел таблиците могат да свършат работа, но често създават повече работа, отколкото спестяват. Безплатният шаблон за графици за ресторанти от Workfeed ви позволява да създавате седмични графици без обичайните главоболия с форматирането.

Това е прост Excel файл, който ви помага да поддържате организация, без да се налага да закупувате цялостен софтуер.

Този шаблон може:

Позволете си да персонализирате началните дни, времето на смени и имената на служителите.

Използвайте падащи менюта, за да разпределяте роли и да намалите ръчното въвеждане на данни.

Поддържайте седмичния си график ясен и лесен за четене.

Помогнете за минимизиране на конфликтите при смени без допълнителна сложност.

Използвайте ги като практичен вариант, преди да преминете към по-усъвършенствани инструменти.

🔑 Идеален за: Собственици на малки ресторанти и ръководители на смени, които искат прост, редактируем график, който е лесен за споделяне и актуализиране.

16. Шаблон за графици за ресторанти от Toast

чрез Toast

Управлението на смени, роли и часове в натоварен ресторант може да бъде прекалено обременяващо. Шаблонът за графици на ресторанти на Toast предлага лесен начин да поддържате организация, без да усложнявате процеса. Този шаблон е създаден в Excel, лесен е за персонализиране и е идеален за ресторанти, които искат структура без допълнителен софтуер.

Този шаблон може:

Разпределяйте роли, задавайте времето на смени и въвеждайте имената на служителите.

Автоматично изчислявайте общия брой часове, за да управлявате разходите за труд.

Предлагайте чист, повтаряем формат за седмична употреба.

Актуализирайте графиците бързо и без усилие.

Предложете практична алтернатива на платформите за пълно планиране на графиците.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти и собственици на малки предприятия, които търсят прост и ефективен начин да организират седмичните графици на персонала и да следят работните часове.

17. Шаблон за график на персонала в ресторант от GooDocs

чрез GooDocs

Шаблонът за график на персонала в ресторанти на Goodocs е създаден за бързо планиране без отвличане на вниманието. Работи както в Google Sheets, така и в Excel, така че можете да го отворите, персонализирате и споделите с екипа си, без да се нуждаете от допълнителни инструменти или приложения.

Този шаблон може:

Избройте имената и ролите на служителите, като сервитьор, домакин или готвач.

Разпределете смени за всички седем дни с ясна седмична таблица.

Подкрепете сутрешните, обедните и вечерните смени с гъвкаво форматиране.

Използвайте цветно кодиране, за да направите графиците по-лесни за четене с един поглед.

Могат да се разпечатат или споделят дигитално за бързи актуализации на екипа.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които искат прост, редактируем график, който е лесен за попълване, отпечатване и поставяне на стената в стаята за почивка.

18. Цветен график за ресторанти от GooDocs

чрез GooDocs

Цветният шаблон за графици на Goodocs е създаден за бързи актуализации и ясна комуникация. Създаден в Google Slides и PowerPoint, той е лесен за отваряне, редактиране и показване на място, където екипът ви може да го види – без да се налага настройка или обучение.

Този шаблон може:

Присвойте имена, роли и смени на служителите в прост формат.

Използвайте цветови кодове за дните, за да улесните прегледа на седмичния график.

Включете място за бележки като цели, събития или напомняния за инвентаризация.

Могат да се отпечатват или да се показват в цифров формат за видимост от целия екип.

Помогнете на всички да работят в синхрон без сложни инструменти или отчитане на работното време.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които искат визуален, лесен за редактиране седмичен график, който персоналът може да прочете бързо и да следва без въпроси.

19. Шаблон за график на ресторант от Restaurantowner.com

Шаблонът за графика на ресторанта от RestaurantOwner.com е създаден в Excel и ясно очертава всички малки и големи детайли. Можете да планирате до 100 служители в 20 отдела – зала, кухня, бар и т.н.

Този шаблон може:

Задайте до 50 вида смени, като използвате падащи менюта за по-бързо планиране.

Поддържайте двойни смени и сложни нужди от персонал.

Автоматично сумирайте седмичните часове и разходите за труд, за да контролирате бюджета си.

Покрийте шест седмици наведнъж за дългосрочно планиране и подготовка за събития.

Осигурете ясен и изчистен дизайн, създаден за екипи с голям брой членове.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които се нуждаят от подробен инструмент на базата на Excel за планиране на смени, наблюдение на разходите за труд и избягване на пропуски в покритието между отделите.

20. Шаблон за график на ресторант от 7Shifts

чрез 7Shifts

Шаблонът за графици на ресторанти в Excel на 7shifts е прост, ясен и създаден за бързо планиране. Отваря се в Excel и ви предоставя ясен седмичен график, в който можете да въведете имена, роли и смени.

Този шаблон може:

Въведете лесно имената на служителите, ролите им и работното време.

Използвайте падащи менюта за често срещани позиции като сервитьор, домакин и барман.

Копирайте и използвайте отново всяка седмица за последователно планиране.

Можете да ги разпечатате, да ги поставите на видно място или да ги споделите с екипа си, според нуждите.

Поддържайте графиците ясни без допълнителни настройки или функции.

🔑 Идеален за: Мениджъри на ресторанти, които искат лесен и безпроблемен начин да планират персонала си всяка седмица, без да използват сложен софтуер.

Какво прави един добър шаблон за график на ресторант?

Сега, когато сте стигнали дотук в блога, как да разберете кой шаблон за график на ресторант е най-подходящ за вас?

Добре проектираният шаблон за графици за ресторанти поддържа екипа ви организиран, намалява объркването и помага за контролиране на разходите за труд. Той също така структурира седмичното ви планиране и подпомага по-доброто покритие на смени.

Ето основните функции, които трябва да включва идеалният шаблон за графици за ресторанти:

Ясна структура на смени : Определете ежедневните смени, като използвате : Определете ежедневните смени, като използвате работните графици на служителите , за да осигурите пълно покритие на обслужването на закуска, обяд и вечеря.

Полета за разпределение на роли : Разпределяйте задачи и роли – сервитьори, готвачи, домакини – така че всеки да знае своите отговорности.

Седмичен график : Прегледайте всички седем дни на едно място, за да планирате персонала и да предотвратите пропуски.

Проследяване на работните часове : Следете общия брой отработени часове, за да управлявате разходите за труд и да избягвате извънредния труд.

Раздел за наличност на служителите : Записвайте наличността на екипа, за да намалите конфликтите при планирането и промените в последния момент.

Бележки и място за комуникация : Оставете място за бележки на мениджъра или напомняния, специфични за дадена смяна.

Подкрепа за баланс между работата и личния живот : Възможност за справедливо разпределение на смени и предотвратяване на преумората сред персонала.

Формат за печат и цифров формат: Лесно споделяне с екипа ви, както на хартия, така и онлайн.

Премахнете хаоса от графиците на ресторантите с ClickUp

Създаването на график за персонала не трябва да прилича на решаване на пъзел с липсващи парчета. С ClickUp можете да се откажете от бялата дъска и да започнете да управлявате графика на ресторанта си с лекота.

Планирайте смени, проследявайте разходите за труд, регистрирайте наличността и коригирайте в движение – всичко това в едно чисто работно пространство. Няма повече изпращане на съобщения, драскане по печатни таблици или справяне с пропуски в последния момент. Просто една оптимизирана система, която поддържа екипа ви съгласуван и обслужването ви безпроблемно.

И с над 1000 шаблона (включително тези за графици на ресторанти, които видяхте по-горе), ClickUp ви дава възможност да бъдете организирани, докато сервирате чудесна храна и ръководите страхотен екип.

✨ Готови ли сте да опростите графика си? Регистрирайте се в ClickUp и започнете безплатно – завинаги.