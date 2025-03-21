10-те най-добри софтуера за управление на хранителни продукти, които си заслужава да опитате през 2025 г.

Управлението на бизнес в хранителната индустрия изисква организиране на безброй движещи се части. Има постоянен натиск за обработка на поръчки, минимизиране на разходите за храна и отпадъците, проследяване на запасите, планиране на храненето и прогнозиране на нуждите от доставки, като същевременно се осигурява най-високо ниво на обслужване на клиентите.

В такива случаи електронните таблици вече не са ефективни. Те не са автоматизирани, изискват ръчно въвеждане и актуализиране на данните и са по-податливи на човешки грешки. Ето защо се нуждаете от софтуер за управление на хранителни продукти.

Но намирането на подходящия инструмент за управление на хранителни продукти не е лесно. Докато някои са най-подходящи за операции, свързани с безопасността на храните, други дават приоритет на управлението на запасите, а трети се фокусират върху управлението на менюта и рецепти.

За да ви улесним, съставихме списък с десетте най-добри софтуера за управление на хранителни продукти за 2025 г. Прочетете го, за да разберете кой от тях отговаря на вашите изисквания!

⏰ 60-секундно резюме Ето най-добрите софтуери за управление на хранителни продукти, които можете да опитате през 2025 г.: ClickUp: Най-добър за опростяване на управлението на хранителни продукти Най-добър за опростяване на управлението на хранителни продукти SmartSuite: Най-добър за управление на работните процеси в кухнята и запасите MarginEdge: Най-добър за обработка на фактури, изчисляване на разходите за храна и анализ на менюто Agilysys Foodservice Management: Най-добър за оптимизиране на операциите и подобряване на преживяването на гостите FoodPro®: Най-подходящ за малки хранителни предприятия Crunchtime: Най-добър за управление на ресторантски дейности Restaurant365: Най-добър за счетоводство и управление на заплатите Toast: Най-добър за обработка на плащания FoodStorm: Най-добър за поставяне и управление на поръчки в различни канали Computrition: Най-добър за управление на храненето в болници

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на хранителни продукти?

Въпреки че универсалният подход не работи, когато става въпрос за избора на подходящ инструмент за управление на хранителни продукти, ето няколко функции, които трябва да търсите:

Управление на запасите : Изберете софтуер за управление на хранителни продукти, който ви позволява да : Изберете софтуер за управление на хранителни продукти, който ви позволява да създадете система за управление на запасите за организиране и проследяване на поръчки, наблюдение на съставките и сроковете им на годност, определяне на нива за повторни поръчки и др.

Съответствие с изискванията за безопасност на храните : Получете инструменти, които имат функции за съответствие с HACCP с автоматични предупреждения, които се задействат в случаи на несъответствие или когато датите на годност наближават.

Отчети и анализи в реално време : Изберете платформи за управление на хранителни продукти, които ви позволяват да създавате персонализирани табла и да генерирате подробни отчети за разходите за храна, продажбите, нивата на запасите и т.н.

Възможности за интеграция : Уверете се, че избраният от вас инструмент се интегрира безпроблемно с POS и счетоводните системи, за да създадете единна система и да опростите финансовото управление.

Мобилен достъп: Изберете инструменти, които ви позволяват да проследявате запасите, да одобрявате процеси и да управлявате поръчките си, докато сте в движение, с помощта на мобилно приложение.

💡Съвет от професионалист: Планирайте мащабируемост. Изберете софтуер, който може да обработва три пъти по-голям обем от настоящите ви операции. Това ще гарантира, че софтуерът ще може да отговори на бъдещите ви нужди за растеж.

10-те най-добри софтуера за управление на хранителни продукти

1. ClickUp (най-добър за опростяване на управлението на хранителни продукти)

Управлявайте поръчките за храни, запасите и фактурирането с ClickUp

Управлението на хранителен бизнес е като жонглиране с пламтящи чинии – проследяване на запасите, управление на графиците на персонала, координиране на доставките, комуникация с доставчиците, осигуряване на отлично обслужване на клиентите и т.н. Лесно е да се почувствате претоварени.

Но това важи само ако не разполагате с мощен инструмент като ClickUp.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което може да опрости управлението на храните. Многофункционалната платформа съчетава CRM възможности с интуитивно управление на работния процес, което я прави отличен избор за производители на храни и мениджъри на ресторанти.

CRM на ClickUp за производители на храни ви позволява да оптимизирате комуникацията с клиентите и да управлявате взаимоотношенията с тях на едно място без усилие.

С помощта на CRM в ClickUp можете да автоматизирате предаването на задачи, да управлявате процесите, да проследявате поръчки, да прогнозирате продажбите и да автоматизирате работните потоци като одобрение на менюта, обработка на поръчки, фактуриране и други задачи, свързани с управлението на запасите.

С над 10 персонализируеми изгледа на ClickUp можете да проследявате всичко – от запасите от съставки до поръчките на клиентите – с помощта на Kanban табла, списъци, таблици и календарни изгледи. Можете също да използвате изгледа „Карта“, за да управлявате множество складови местоположения и зони за доставка.

Управлявайте процесите, взаимодействието с клиентите и поръчките с гъвкавите изгледи на ClickUp

ClickUp Brain ви помага да автоматизирате повтарящи се задачи като проверки за безопасност на храните, графици на персонала и др. Можете да го използвате за анализ на данни за клиенти и да получите AI информация, за да вземете информирани решения. Можете също да използвате AI, за да обобщите рецепти и планове за хранене и да получавате актуализации на запасите в реално време.

Създавайте седмични менюта за вашия ресторант с ClickUp Brain

Но това не е всичко. ClickUp предлага и хиляди персонализирани шаблони, които улесняват управлението на храните. Например, шаблонът за планиране на хранене на ClickUp ви помага да оптимизирате подготовката на храната.

Получете безплатен шаблон Планирайте бързо храненията и организирайте рецептите с шаблона за планиране на хранения на ClickUp.

С помощта на този шаблон можете:

Планирайте храненията с помощта на списъци с функция „плъзгане и пускане”

Проследявайте съставките и списъците за пазаруване

Организирайте рецептите в папки за лесен достъп

По същия начин ClickUp разполага с няколко шаблона за инвентаризация, като шаблона за инвентаризация на ресторанти ClickUp, които ви помагат да проследявате инвентара в реално време и да организирате поръчките и доставките.

Най-добрите функции на ClickUp

Сътрудничество в реално време : Сътрудничество при рецепти, планиране на менюта, инвентаризация и документиране на указания за безопасност на храните с помощта на : Сътрудничество при рецепти, планиране на менюта, инвентаризация и документиране на указания за безопасност на храните с помощта на ClickUp Docs.

Автоматизация на работния процес : Автоматизирайте задачи като поръчки за покупка, рутинни постъпващи поръчки, проследяване, одити за съответствие с изискванията за безопасност на храните и напомняния за смени, одобрения на менюта и др. с помощта на : Автоматизирайте задачи като поръчки за покупка, рутинни постъпващи поръчки, проследяване, одити за съответствие с изискванията за безопасност на храните и напомняния за смени, одобрения на менюта и др. с помощта на ClickUp Automations

Управление на запасите : Записвайте всички подробности, от записи за запасите, информация за доставчиците до съставките, проследявайте единиците в запасите, маркирайте спешни доставки и т.н., като използвате : Записвайте всички подробности, от записи за запасите, информация за доставчиците до съставките, проследявайте единиците в запасите, маркирайте спешни доставки и т.н., като използвате ClickUp Tasks.

Централизирана информация : Получете информация за обратната връзка от клиентите, нивата на запасите, разхищението на храни, производителността на служителите, данните за продажбите, изпълнението на поръчките и др. с : Получете информация за обратната връзка от клиентите, нивата на запасите, разхищението на храни, производителността на служителите, данните за продажбите, изпълнението на поръчките и др. с ClickUp Dashboards

Интеграции: Интегрирайте над 1000 инструмента, включително POS, за по-добро управление на запасите, по-бърза комуникация между системите и по-добро обслужване на клиентите.

Ограничения на ClickUp

Броят на функциите в ClickUp може да обърка потребителите в началото.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това приложение може да се използва по много начини. То е изключително адаптивно, след като свикнете с наличните функции. Най-малката единица за планиране на съдържание се нарича „задача“, но тя може да се използва по различни начини, не само като задача (което е чудесно). Тя може да бъде преименувана на нещо като „елемент“.

Това приложение може да се използва по много начини. То е изключително адаптивно, след като свикнете с наличните функции. Най-малката единица за планиране на съдържание се нарича „задача“, но тя може да се използва по различни начини, не само като задача (което е чудесно). Тя може да бъде преименувана на нещо като „елемент“.

🍭 Бонус: Научете как да автоматизирате работните си процеси за управление на хранителни продукти и да постигнете повече!

2. SmartSuite (най-подходящ за управление на работните процеси в кухнята и инвентарните записи на едно място)

чрез SmartSuite

SmartSuite е платформа за управление на работата, предназначена за организиране на дейностите в хранителния бизнес. Интуитивният интерфейс на инструмента, който не изисква програмиране, ви позволява да създавате персонализирани решения за планиране на менюта, проследяване на запасите и управление на рецепти.

Можете да използвате вградената автоматизация, за да оптимизирате процесите по поръчките и работните потоци в кухнята. Освен това можете да използвате функцията за свързване на платформата, за да свържете хранителните продукти с тяхната хранителна стойност, като по този начин гарантирате спазването на стандартите за безопасност на храните.

Най-добрите функции на SmartSuite

Свържете записите, за да свържете елементите от менюто с разходите, запасите и т.н., така че да имате цялата информация на едно място.

Създавайте формуляри за поръчки с подробности за рецептите, наличностите, информация за доставчиците и др.

Създайте автоматизирани работни процеси, за да изчислявате автоматично разходите за храни и да задействате сигнали за повторни поръчки въз основа на праговете на запасите.

Ограничения на SmartSuite

Има стръмна крива на обучение. Изисква известно разбиране на базите данни.

Понякога е трудно да се намерят конкретни артикули, тъй като няма система от папки, която да поддържа реда.

Импортирането на големи бази данни може да бъде предизвикателство

Цени на SmartSuite

Безплатно

Екип : 12 долара на потребител/месец

Професионален : 28 долара на потребител/месец

Enterprise: 41 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за SmartSuite

G2 : 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: 5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за SmartSuite?

Интуитивният интерфейс на SmartSuite гарантира, че нашият екип може да навигира и използва функциите му с минимално обучение. Въпреки че SmartSuite предлага добра гама от инструменти за автоматизация, ние считаме, че някои основни функции за автоматизация все още не са налични. Подобрения като по-персонализирана автоматизация на работния процес и интеграция с други платформи за автоматизация биха били от полза. Тези допълнения биха намалили необходимостта от ръчни интервенции и биха повишили ефективността на нашите операции.

Интуитивният интерфейс на SmartSuite гарантира, че нашият екип може да навигира и използва функциите му с минимално обучение. Въпреки че SmartSuite предлага добра гама от инструменти за автоматизация, ние считаме, че някои основни функции за автоматизация все още не са налични. Подобрения като по-персонализирана автоматизация на работния процес и интеграция с други платформи за автоматизация биха били от полза. Тези допълнения биха намалили необходимостта от ръчни интервенции и биха повишили ефективността на нашите операции.

📖 Прочетете още: Съвети за CRM за управление на клиенти

3. MarginEdge (Най-добър за обработка на фактури, изчисляване на разходите за храна и анализ на менюто)

чрез MarginEdge

MarginEdge може да бъде полезен инструмент, ако искате да оптимизирате операциите в бек офиса. Той дигитализира и обработва фактури чрез прости мобилни сканирания, елиминирайки ръчното въвеждане на данни. MarginEdge също така се интегрира с решения за счетоводство и POS, създавайки безпроблемна система за фактуриране.

Потребителите харесват MarginEdge заради функцията за изчисляване на себестойността на рецептите в реално време. Тази функция ви позволява да виждате разходите за храна в реално време, за да можете да вземете информирани решения относно цените и менюто. Освен това, тя помага при преброяването на запасите и проследяването на използването на храната, отпадъците и т.н. чрез отчети.

Най-добрите функции на MarginEdge

Записвайте данните от фактурите, включително ръчно написаните бележки, в цифров формат чрез мобилно приложение, имейл, качване на платформата и др.

Подготвяйте и управлявайте рецепти централизирано, за да обучавате лесно новите служители.

Сравнете представянето на менюто в конкретни категории и определете печелившите продукти въз основа на продажбите.

Плащайте на доставчиците по различни начини – с чек, кредитна карта или планирайте плащанията с Autopay.

Ограничения на MarginEdge

Мобилното приложение няма много функции, особено по отношение на редактирането на фактури и чакащите одобрения.

Системата има бъгове, които водят до чести проблеми, като например неотправени фактури или замръзнали екрани.

Понякога могат да се появят неточни въведени поръчки, като грешки в правописа, дублирани записи, различни имена за един и същ артикул и др.

Цени на MarginEdge

MarginEdge : 330 долара на месец за локация

MarginEdge + Freepour: 480 долара на месец за локация

Оценки и рецензии за MarginEdge

G2 : 4,4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за MarginEdge?

Това е мощен инструмент, който ни помага в ресторантьорския бизнес. Можем да използваме MarginEdge за ценообразуване на менюто, както и за ценови сигнали, анализ на менюто, инвентаризация, плащане на сметки и инвентаризация, наред с други неща. Въпреки това, има няколко бъга в системата, особено в инструмента за създаване на рецепти.

Това е мощен инструмент, който ни помага в ресторантьорския бизнес. Можем да използваме MarginEdge за ценообразуване на менюто, както и за ценови сигнали, анализ на менюто, инвентаризация, плащане на сметки и инвентаризация, наред с други неща. Въпреки това, има няколко бъга в системата, особено в инструмента за създаване на рецепти.

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за менюта в Google Docs

4. Agilysys Foodservice Management (Най-добър за оптимизиране на операциите и подобряване на преживяването на гостите)

чрез Agilysys

Agilysys е цялостно решение за хотелиерството, което обслужва хотели, казина, курорти, круизни линии и дори здравни и университетски услуги за хранене. Платформата оптимизира операциите, свързани с храни и напитки (F&B), и инвентара и ви предоставя унифицирана система за управление на всеки аспект от хотелиерството – от управление на имоти до POS.

Като цяло, Agilysys ви помага да управлявате профилите на гостите, обработката на плащанията и запасите от храни и осигурява по-добро обслужване с широка гама от инструменти за управление на храненето.

Най-добрите функции на Agilysys Foodservice Management

Подобрете процеса на резервации и премествайте гостите безпроблемно с лесна за използване система за резервации.

Управлявайте всичко – от заявки до фактури, бизнес финанси и POS технологии.

Опростете анализа на ресторанти, хотели и запаси, за да получите важни данни за предпочитанията на гостите и бизнес резултатите.

Ограничения на Agilysys Foodservice Management

Работи най-добре с Agilysys POS. Интегрирането на други POS системи може да доведе до ограничена функционалност.

Цени на Agilysys Foodservice Management

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Agilysys Foodservice Management

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Agilysys Foodservice Management?

Лесен за инсталиране и интуитивен потребителски интерфейс. Обучението на новите служители е лесно и времето за обновяване е намалено. Въпреки това, някои от менютата на интерфейса биха могли да се обновят и да се подобрят визуално.

Лесен за инсталиране и с интуитивен потребителски интерфейс. Обучението на новите служители е лесно и времето за обръщаемост е намалено. Въпреки това, някои от менютата на интерфейса биха могли да се обновят и да се подобрят визуално.

📖 Прочетете още: Най-добрият софтуер за оптимизация на запасите

5. FoodPro® (Най-подходящ за малки хранителни предприятия)

чрез FoodPro ®

FoodPro® на Aurora Information Systems е предназначен за малки производители на храни и мениджъри на ресторанти, които търсят система за производство, планиране и контрол на храни. Това е интегрирана мулти-потребителска платформа, която ви позволява да прогнозирате и контролирате запасите, да наблюдавате производството на храни, да създавате планове за хранене и да извършвате финансови анализи, за да получите информация за маржовете на печалбата и да осигурите контрол над бюджета.

Най-добрите функции на FoodPro®

Създавайте циклични менюта, ACI менюта и стандартни менюта за отделни места за сервиране, като имате предвид намаляването на хранителните отпадъци и разходите.

Прогнозирайте точния брой гости въз основа на историческа база данни, за да създадете ефективни планове за хранене.

Създавайте финансови отчети, от основни отчети за печалби и загуби до покупки, обобщения на разходите по местоположение, разходи за приготвяне на храна и др.

Ограничения на FoodPro®

Ограничени възможности за персонализиране. Може да не е най-добрият вариант, ако сте хранителен бизнес с напреднали нужди от персонализиране.

По-малко интуитивен потребителски интерфейс в сравнение с подобни инструменти

Цени на FoodPro®

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FoodPro®

G2 : Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за планиране на меню за вечеря

6. Crunchtime (Най-добър за управление на ресторантски операции)

чрез Crunchtime

Ако усещате натиска от нарастващите цени на хранителните продукти, променящите се стандарти за безопасност на храните и предизвикателствата, свързани с работната ръка в хранителната индустрия, Crunchtime може да ви помогне да подобрите процесите и да гарантирате съответствие с изискванията.

Известен с управлението на запасите и работната сила, Crunchtime ви предоставя централен контролен панел, от който можете да виждате местоположенията, да проследявате поръчките за запаси и да управлявате рецепти и менюта. Той разполага и с инструменти за персонализирани отчети и графици, както и ресурси за отстраняване на проблеми, което го прави платформа, подходяща за начинаещи.

Основното предимство на инструмента е, че разполага с функции за „детайлно проучване“, които ви позволяват да преминавате от обща информация за ресторанта към подробни данни.

Най-добрите функции на Crunchtime

Автоматизирайте ежедневните и седмичните графици на персонала и изпращайте напомняния с автоматизирани известия.

Получавайте точни предложения от изкуствен интелект за количествата храна, поръчките за доставки и продажбите въз основа на исторически данни за потреблението, нивата на PAR на магазина, наличните запаси и др.

Проследявайте температурите между -40 °C и 85 °C, за да гарантирате спазването на стандартите за безопасност на храните.

Получавайте актуални данни за разходите за храни, тенденциите в трудовата заетост и програмите за обучение с помощта на аналитични инструменти.

Ограничения на Crunchtime

Трудно е да организирате ръководства за поръчки без да използвате шаблони, а няма място за добавяне на номинална стойност.

Не можете да използвате шаблони, когато достъпвате софтуера от мобилни устройства като таблети.

Инструментът не предлага гъвкавост при конфигурирането от страна на потребителя. Има ограничени филтри и няма възможност за преместване на определени джаджи за по-голяма ефективност от страна на потребителя.

Цени на Crunchtime

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Crunchtime

G2 : 4,3/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Crunchtime?

Ако сте традиционна ресторантска компания, CrunchTime ще отговори на вашите нужди и е доста лесен за използване. Въпреки това, промените се правят бавно и продуктът изглежда в застой през последните няколко години. Модулът за комисионни не е променян и не е добре проектиран.

Ако сте традиционна ресторантска компания, CrunchTime ще отговори на вашите нужди и е доста лесен за използване. Въпреки това, промените се правят бавно и продуктът изглежда в застой през последните няколко години. Модулът за комисионни не е променян и не е добре проектиран.

🧠 Знаете ли, че... През 2023 г. над 80% от хотелите са съобщили за недостиг на персонал. Това налага внедряването на технологии за автоматизиране на рутинните задачи, планиране на графиците на служителите въз основа на точни прогнози и подобряване на оперативната ефективност.

7. Restaurant365 (Най-добър за счетоводство и управление на заплатите)

чрез Restaurant365

Restaurant365 е платформа за управление на ресторанти, която може да промени начина, по който управлявате вашия бизнес в областта на хранително-вкусовата промишленост. Платформата се отличава с възможностите си за финансово отчитане, изчисляване на заплати и счетоводство, управление на запасите и персонала, както и интеграция с POS системи.

Въпреки че инструментът не е подходящ за начинаещи, може да ви хареса заради достъпността си чрез браузър и автоматизираните счетоводни инструменти, които могат да ви помогнат да намалите разходите за храни чрез прецизно проследяване и да максимизирате печалбата.

Най-добрите функции на Restaurant365

Настройте справедливи параметри за разпределение на бакшишите и автоматизирайте процесите по управлението им, за да спестите ценно време.

Използвайте отчети за труда и продажбите, за да прогнозирате продажбите и да планирате графика на персонала в различни локации.

Създайте централни каталози и ръководства за поръчки, за да гарантирате последователни практики за приготвяне на храни и използване на съставки във всички обекти.

Ограничения на Restaurant365

Според някои потребители системата за управление на запасите е сложна, особено функциите за управление на рецепти биха могли да бъдат по-удобни за ползване.

Инструментът е труден за усвояване поради многото си функции и сложния интерфейс.

Съгласуването на банковите сметки може да бъде сложно, а поправянето на грешки от предишни периоди може да отнеме много време.

Цени на Restaurant365

Essentials : 499 $/месец на локация, фактурира се тримесечно

Професионален : 749 $/месец на локация, фактурира се тримесечно

Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Restaurant365

G2 : 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Restaurant365?

Оценявам факта, че всичко необходимо ми е на едно място. С едно кликване мога да изтегля голямо количество информация и да наблюдавам и контролирам повече от едно нещо едновременно. Лесен за използване от хора с различни нива на компютърни познания. С помощта на този инструмент управлявам по-финансово стабилни бизнеси. Използваме 365 през целия ден в нашите бизнеси, поддръжката на клиенти е бърза и ефективна с надеждно проследяване. Въпреки това, интерфейсът е с естетика от старото поколение. Прилича на програма за Windows 95, а не на по-чист и ясен изглед.

Оценявам факта, че всичко необходимо ми е на едно място. С едно кликване мога да изтегля голямо количество информация и да наблюдавам и контролирам повече от едно нещо едновременно. Лесен за използване от хора с различни нива на компютърни познания. С помощта на този инструмент управлявам по-финансово стабилни бизнеси. Използваме 365 през целия ден в нашите бизнеси, обслужването на клиенти е бързо и ефективно с надеждно проследяване. Въпреки това, интерфейсът е с естетика от старото поколение. Прилича на програма за Windows 95, а не на по-изчистен и ясен изглед.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

8. Toast (Най-добър за обработка на плащания)

чрез Toast

Toast комбинира POS, проследяване на запасите и управление на кухнята. Това е лесен за употреба инструмент с AI-базирана система за управление на запасите, която ви позволява да сканирате фактури и да актуализирате нивата на запасите в реално време.

Можете да го използвате за координиране на кухненските операции, управление на операциите в залата и в офиса, проследяване на ефективността на менюто и дори управление на заплатите с вградената система за заплати.

Най-добрите функции на Toast

Създавайте персонализирани правила за бакшиши, автоматизирайте разпределението и оптимизирайте отчитането на бакшишите.

Намалете времето за чакане и подобрете ефективността на персонала с ресторантските киоски Toast, където гостите могат да персонализират поръчките си.

Разпределяйте поръчки, преглеждайте предстоящи поръчки и генерирайте отчети за производителността на кухнята с Kitchen Display System.

Персонализирайте менютата за всеки обект, управлявайте отчетите централизирано и контролирайте операциите от един единствен табло.

Ограничения на Toast

Ограничени функции за отчитане

Според някои потребители обслужването на клиенти често е незадоволително.

Таксата, включително таксата за обработка на кредитни карти, е много висока.

Цени на Toast

Безплатно

Точка на продажба : От 69 $/месец

Създайте свой собствен: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Toast

G2 : 4,2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Toast?

Работата с Toast по настройката беше чудесна и лесна. С разрастването ни тяхната поддръжка беше стабилна. Не като други POS системи, които сме използвали в миналото. Въпреки това, отчетността се нуждае от подобрение... повечето данни са налице, но не е ясно как да получите това, от което се нуждаете, и те трябва да изтеглят данните и да ги изпратят по имейл. Освен това, менютата за обслужване на клиенти понякога могат да бъдат малко сложни, с 2-3 нива, за да се поръча 8 унции кафяво пиво.

Работата с Toast по настройката беше чудесна и лесна. С разрастването ни тяхната поддръжка беше стабилна. Не като други POS системи, които сме използвали в миналото. Въпреки това, отчетите се нуждаят от подобрение... повечето данни са налице, но не е ясно как да получите това, от което се нуждаете, и те трябва да изтеглят данните и да ги изпратят по имейл. Освен това, менютата за обслужване на клиенти понякога могат да бъдат малко сложни, с 2-3 нива, за да поръчате 240 мл кафяво пиво.

🧠 Знаете ли, че... Очаква се POS системата за ресторанти да нарасне от 13,35 (млрд. USD) през 2025 г. до 28,06 (млрд. USD) през 2034 г., като покаже CAGR от 8,6%.

9. FoodStorm (най-подходящ за поставяне и управление на поръчки в различни канали)

чрез FoodStorm

Мислете за FoodStorm като за „контролен център“ за операторите в сектора на хранителните услуги. Независимо дали сте кетъринг фирма, магазин за хранителни стоки или мениджър на ресторант, който се занимава с над 100 поръчки, платформата централизира всичко – от производството и управлението на поръчките до маркетинга и комуникацията с клиентите.

С FoodStorm можете да въвеждате поръчки директно от телефонни обаждания, имейли или киоски в магазина, да организирате цялата си кухня и да проверявате предстоящи поръчки и събития в календар. А най-хубавото? Можете да персонализирате артикули, цени и менюта, да добавяте бутони и категории към страниците за поръчки и дори да добавяте изображения към менютата с помощта на AI генератора на изображения.

Най-добрите функции на FoodStorm

Подавайте и управлявайте поръчки чрез различни канали, като например киоски в магазина, гишета за обслужване, имейли и телефони.

Управлявайте поръчки за вземане, следете статуса на плащанията и обработвайте артикули, продавани на тегло, с управление на обема по празници.

Показвайте постъпващите поръчки на клиентите на екрани в кухнята с помощта на системата Kitchen Display System.

Ограничения на FoodStorm

Според някои потребители, FoodStorm не предлага достатъчна поддръжка и управление на акаунти.

Приложението може да е трудно за използване на мобилни устройства. То обхваща само основните функции.

Поръчването на храна за получател, различен от лицето, което прави поръчката, е объркващо.

Цени на FoodStorm

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за FoodStorm

G2 : 4,5/5 (30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за FoodStorm?

FoodStorm е лесен за използване и много функционален. Поддръжката на клиенти е несравнима и ние обожаваме опциите за персонализиране, които ни позволяват лесно да получаваме информацията, от която се нуждае екипът ни. Въвеждането на менюта и пакети също е много лесно. Въпреки това, някои от отчетите не са толкова персонализирани, колкото други програми, които сме използвали, но FoodStorm предлага персонализирани отчети срещу заплащане, което е страхотно.

FoodStorm е лесен за използване и много функционален. Поддръжката на клиенти е несравнима и ние обожаваме опциите за персонализиране, които ни позволяват лесно да получаваме информацията, от която се нуждае екипът ни. Въвеждането на менюта и пакети също е много лесно. Въпреки това, някои от отчетите не са толкова персонализирани, колкото други програми, които сме използвали, но FoodStorm предлага персонализирани отчети срещу заплащане, което е страхотно.

10. Computrition (Най-подходящ за управление на храненето в болници)

чрез Computrition

Напълно интегрираният пакет за хотелиерство на Computrition помага на организациите да управляват своите услуги, свързани с храненето и храните, особено в болниците. С помощта на този инструмент можете да управлявате всичко, свързано с храненето – от рецепти и менюта до бюджет, запаси, доставчици и разпределение на храната.

Отличителната черта на платформата е нейната способност да свързва рецепти с алергени и диетични ограничения. Тя автоматично коригира и настройва менютата, като гарантира безопасността на храните и качеството на грижите за пациентите.

Най-добрите функции на Computrition

Създавайте персонализирани менюта въз основа на избора и предпочитанията на пациентите.

Автоматизирайте управлението на храненето, заместванията и корекциите в менюто и проследявайте историята на диетата на пациентите.

Прогнозирайте нуждите от доставки, за да намалите разхищението на храни с CI Smart Forecasting

Ограничения на компютърното хранене

Пространството за специални или персонализирани бележки върху менютата е ограничено.

Има стръмна крива на обучение, като някои функции изискват прекалено много кликвания.

Цени на Computrition

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Computrition

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Направете правилния избор, за да трансформирате дейността на вашия хранителен бизнес

Софтуерът за управление на хранителни продукти е наистина от съществено значение за опростяване на операциите, намаляване на грешките и подобряване на ефективността. Но е от решаващо значение да разполагате с подходящия софтуер.

Например, ако сте голямо предприятие с напреднали нужди от персонализация, изборът на софтуер като FoodPro® или Crunchtime няма да е достатъчен, тъй като тези инструменти имат ограничени функционалности. От друга страна, едно стабилно решение като ClickUp може да се окаже вашият свещен граал.

ClickUp предлага широка гама от функции, които ви помагат във всичко, свързано с управлението на хранителни продукти – от проследяване на запасите и съставките до планиране на рецепти и менюта, анализ на цените, спазване на стандартите за безопасност на храните, прогнозиране на продажбите и др.

Оценете нуждите на вашия бизнес и открийте кой инструмент отговаря на всички ваши изисквания. Ако това е ClickUp, разгледайте платформата още днес. Регистрирайте се безплатно!