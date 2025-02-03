10-те най-добри софтуера за оптимизация на запасите, които да използвате през 2025 г.

Управлението на запасите е критична задача за всеки бизнес, но ето един изненадващ факт: средният малък търговец на дребно в САЩ постига само 63% точност на запасите.

Виновникът? Често това е човешка грешка, която води до скъпоструващи проблеми като презапасяване или пропуснати продажби.

Ако все още разчитате на електронни таблици за управление на запасите, може да се сблъскате с тези проблеми.

Но има и добра новина! Съвременните софтуерни платформи за оптимизация на запасите могат да променят тази ситуация. Тези инструменти са снабдени с функции, които правят процесите във веригата за доставки по-ефективни – от скенери за баркодове до интеграция с електронна обмяна на данни (EDI).

Инвестицията в подходящия софтуер може значително да намали разходите за запаси, да повиши ефективността и да спести време. През изминалата година екипът ми и аз в ClickUp тествахме и съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни решения за оптимизация на запасите за 2024 г., като подчертахме за кого са най-подходящи, цените им и основните им характеристики.

Но първо, нека разберем какво трябва да търсите в софтуера за оптимизация на запасите!

Какво трябва да търсите в софтуера за оптимизация на запасите?

Надеждният софтуер за оптимизация на запасите трябва да дава приоритет на точността. Ето какво трябва да търсите, за да сте сигурни, че той отговаря ефективно на нуждите на вашия бизнес:

Проследяване в реално време : Уверете се, че софтуерът предоставя актуални данни за нивата и движението на запасите, за да предотвратите изчерпване или презапасяване.

Сканиране на баркодове : Изберете системи, които поддържат сканиране на баркодове за ефективна идентификация и проследяване на продуктите.

Възможности за интеграция : Проверете дали софтуерът се интегрира с вашите POS, верига на доставки и счетоводни системи за гладък поток на данни.

Автоматизирани предупреждения : Потърсете възможности за автоматизация, за да получавате автоматични известия за ниски запаси, изтичащи срокове на годност и точки за повторна поръчка, за да предотвратите проблеми със запасите.

Мултиканална поддръжка : Изберете софтуер, който може да управлява запасите в различни канали за продажби, за да ги синхронизира.

Мобилна достъпност : Уверете се, че системите за управление на запасите са съвместими с различни устройства, за да подобрите гъвкавостта и управлението в движение.

Мащабируемост : Търсете инструменти, които могат да растат заедно с вашия бизнес, като се справят с нарастващия обем данни и сложността на запасите при разширяването ви.

Удобен интерфейс: Изберете интуитивна платформа, която намалява времето за обучение и повишава ефективността на екипа.

10-те най-добри софтуера за оптимизация на запасите

В списъка по-долу ще се запознаем с най-добрите софтуерни инструменти за оптимизация на запасите за 2024 г. Ще предоставя и кратък преглед на всеки инструмент, за да можете лесно да сравните различните опции.

1. ClickUp (най-добър за планиране, управление и оптимизация на запасите)

Ако търсите инструмент, който се отличава в планирането и оптимизацията на запасите, ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете.

ClickUp е инструмент за управление на операциите за фирми от всякакъв мащаб, от малки стартиращи компании до големи предприятия. Той е чудесен за обработка на електронна търговия, управление на запасите от продукти и определяне на цели.

Бъдете в крак с данните за запасите в реално време с платформата за управление на проекти на ClickUp.

С решението за управление на проекти на ClickUp можете да опростите процесите си с персонализирани табла, които показват показатели в реално време, проследяват запасите с организирани списъци и автоматизират работните потоци, за да поддържат гладкото изпълнение на задачите.

Таблото за управление на ClickUp е изключително гъвкаво и предлага 360° изглед на информацията за вашите продукти.

Визуализирайте наличните си продукти, запаси и други инвентари на таблото на ClickUp.

Можете да настроите интерфейса според нуждите си, с опции за персонализирани статуси, таблици и инструменти за отчитане. Освен това, Dashboard Widgets ви позволява лесно да извличате важни данни като проследявано време и диаграми, което повишава ефективността на вашите запаси.

Ако предпочитате структурирани оформления, Table View на ClickUp може да ви привлече вниманието.

Анализирайте данни без усилие за структурирано управление на информацията с Table View на ClickUp.

Той ви позволява да организирате бюджети, запаси и данни за клиенти в подреден формат с редове и колони. Създайте персонализирани полета в ClickUp, за да записвате практически всичко – напредък по задачите, прикачени файлове, оценки с звезди и над 15 типа полета.

Ако искате да проследявате движението и наличността на запасите, готовите шаблони на ClickUp са изключително ефективни. Например, шаблонът за управление на запасите на ClickUp опростява работата с големи или сложни запаси. Той ви помага да проследявате нивата на запасите, движението на стоките и промените в цените, както и да организирате информацията за продуктите в удобна за ползване база данни.

Изтеглете този шаблон Управлявайте запасите си и винаги попълвайте навреме с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Този шаблон също ви помага да:

Следете нивата на запасите, наличността, движението и колебанията в цените.

Организирайте подробностите за продуктите, включително цени и изображения, в удобна за ползване база данни.

Анализирайте тенденциите в запасите, за да вземете информирани решения за попълване на запасите.

Шаблонът за отчет за запасите на ClickUp подобрява още повече точността при проследяването на нивата на продуктите, предлага информация за веригата на доставки и оптимизира процеса на поръчки. Този шаблон ви позволява също да зададете цели за запасите и да предвидите търсенето, като по този начин се подсигурите, че ще изпреварите потенциалния недостиг.

Изтеглете този шаблон Следете нивата на запасите си и бързо идентифицирайте недостига с шаблона за отчет за запасите.

Този шаблон ви позволява да:

Визуализирайте бързо нивата на запасите с един поглед

Лесно актуализирайте данните без въвеждане на код

Организирайте продуктите в категории за лесна навигация.

ClickUp Automations е друга функция, която може значително да подобри управлението на запасите, като оптимизира повтарящите се задачи и намалява ръчните грешки. С автоматизацията можете да настроите тригери за автоматично актуализиране на нивата на запасите, когато се добавят или премахват артикули, като по този начин се гарантира точност в реално време.

Автоматизирайте управлението на запасите с ClickUp Automations

Уведомленията могат да бъдат конфигурирани така, че да ви предупреждават, когато запасите достигнат критично ниво, което ви позволява да вземете навременни решения и да попълните запасите. Освен това можете да използвате автоматизация на клиентските данни, за да категоризирате и организирате данните за запасите, което улеснява проследяването и анализа на тенденциите. Това не само спестява време, но и ви помага да вземете информирани решения, което в крайна сметка подобрява ефективността и производителността при управлението на запасите ви.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на високата степен на персонализация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Zoho Inventory (най-подходящ за малки и средни предприятия)

чрез Zoho Inventory

Zoho предлага софтуерен пакет „всичко в едно“, който включва различни приложения, като Zoho CRM, система за помощна служба и Zoho Inventory.

Zoho Inventory предлага функции като проследяване на запасите, управление на поръчките и управление на склада, което го прави идеален за малки и средни предприятия.

Zoho се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify, Amazon, Etsy, eBay и ZohoCommerce. Въпреки че опциите за интеграция са донякъде ограничени, Zoho остава конкурентно ценообразуван в сравнение с други решения за управление на запасите в електронната търговия.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Управлявайте ефективно запасите си с помощта на баркодове и технология за радиочестотна идентификация (RFID).

Осигурете навременна ротация на продуктите за бързоразвалящи се стоки

Предоставя цени за доставка в реално време от големи глобални превозвачи.

Ограничения на Zoho Inventory

Ограничена интеграция с платформи за електронна търговия и пазари

Цените се определят въз основа на месечния обем на поръчките, което налага ъпгрейд на плана с разрастването на вашия бизнес.

Цени на Zoho Inventory

Безплатен план (само 50 поръчки и един потребител)

Стандартен: 39 $/месец за организация (с 500 поръчки месечно и двама потребители)

Професионална версия: 99 $/месец за организация (с 3000 поръчки месечно и двама потребители)

Премиум: 159 $/месец за организация (с 7500 поръчки месечно и двама потребители)

Enterprise: 299 $/месец на организация (с 15 000 поръчки месечно и седем потребители)

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 4/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 380 рецензии)

3. Fishbowl Inventory (Най-добрият софтуер за управление на запасите, базиран в облака)

чрез Fishbowl Inventory

Високо цененият софтуер за управление на запасите и веригата на доставки Fishbowl се интегрира безпроблемно с QuickBooks, за да оптимизира процесите по управление на запасите. Той подобрява точността с сканиране на баркодове, осигурява прецизно проследяване на артикулите по цялата верига на доставки и поддържа мониторинг на запасите в реално време на различни места – идеален за операции в голям мащаб.

Функцията за проследяване на части на софтуера ви позволява да наблюдавате запасите, използвайки серийни номера, номера на партиди или дати на годност, което подобрява проследимостта и съответствието, особено в индустрии с строги регулации.

Най-добрите функции на Fishbowl Inventory

Подходящи за големи транспортни фирми и производители.

Автоматизира създаването на поръчки за покупка въз основа на тенденциите в продажбите и изискванията за запасите с системата за управление на поръчки на Fishbowl.

Достъпвайте и управлявайте запасите си отвсякъде с мобилното приложение.

Ограничения на Fishbowl Inventory

Може да бъде скъпо за компании с много потребители

Допълнителните функции са свързани с допълнителни разходи.

Цени на Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 349 $/месец за двама потребители

Fishbowl Advanced: 399 $/месец за двама потребители

Fishbowl Inventory – оценки и отзиви

G2: 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 рецензии)

4. Cin7 (Най-добър за омниканални търговци на дребно)

чрез Cin7

Cin7 е облачен инструмент за управление на запасите, който е безплатен за магазините за електронна търговия на Shopify. Той разполага с редица функции и интеграции с платформи.

Тази уеб-базирана система използва метода Kanban, за да улесни попълването и повторното поръчване на запаси, и включва счетоводни функции като метода FIFO (First In, First Out).

Cin7 се отличава с изгодни цени за фирми от всякакъв размер и възможност за обработка на неограничен брой единици за съхранение на запаси (SKU).

Най-добрите функции на Cin7

Прехвърляйте безпроблемно запасите между складовете

Създавайте бързо поръчки за покупка с помощта на автоматизираните функции

Достъп до POS системи и сканиране на баркодове във всички планове

Ограничения на Cin7

В основния план липсват функции като EDI връзки и 3PL конфигурации.

Няма безплатни планове или опции за пробна версия.

Цени на Cin7

Cin7 Core Standard : Започва от 349 $/месец

Cin7 Core Pro : Започва от 599 $/месец

Cin7 Core Advanced: От 999 $/месец

Cin7 (Core) оценки и отзиви

G2: 4. 2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3 /5 (над 700 отзива)

5. Ordoro (най-добър за доставка и изпълнение)

чрез Ordoro

Ordoro предлага функции, които ви позволяват да управлявате доставките, да се занимавате с дропшипинг на запасите, да имате отворен достъп до API и да ползвате разширени аналитични инструменти. Платформата позволява безпроблемна интеграция на различни канали за продажби, за да подобри процесите по изпълнението на поръчките.

Независимо дали управлявате 100 артикула или 500 000 поръчки месечно, комплексната структура за експортиране на данни и счетоводната система на Ordoro могат да опростят управлението на вашите запаси.

Най-добрите функции на Ordoro

Предлага модерна автоматизация на покупките за оптимизирани операции.

Позволява централизирано управление за фирми с няколко склада

Свържете се с популярни платформи за електронна търговия като Shopify, Magento и WooCommerce.

Ограничения на Ordoro

Няма мобилна версия, за разлика от много други софтуерни опции за управление на запасите.

Цените могат да бъдат високи за малките предприятия.

Цени на Ordoro

Доставка : Безплатна

Инвентар : 349 $/месец

Дропшипинг: 299 $/месец

Оценки и рецензии за Ordoro

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 70 отзива)

6. QuickBooks E-Commerce (най-подходящ за развиващи се електронни търговски предприятия)

чрез QuickBooks

Известен с лесния си за използване интерфейс и мощни функции, QuickBooks Commerce (по-рано TradeGecko) помага на бизнеса ефективно да управлява запасите, да автоматизира работните процеси и да анализира производителността.

Възможностите за автоматизация на инструмента позволяват на бизнеса да оптимизира повтарящите се задачи и да намали ръчните грешки. Чрез автоматизиране на процеси като изпълнение на поръчки, генериране на поръчки за покупка и корекции на запасите, инструментът оптимизира операциите и ви помага да спестите време.

Най-добрите функции на QuickBooks E-commerce

Свързва се безпроблемно с Xero за оптимизирано счетоводство.

Следете нивата на запасите в различни местоположения и канали

Оптимизирайте складовите операции с функции като управление на местоположението на контейнерите и списъци за събиране.

Ограничения на QuickBooks E-commerce

Някои потребители споделят, че при първото използване на софтуера се налага да преминат през труден процес на обучение.

Ограничени възможности за персонализиране според конкретните бизнес нужди

Цени на QuickBooks E-commerce

Simple Start: 35 $/месец

Essentials: 65 $/месец

Плюс: 99 $/месец

Разширено: 235 $/месец

QuickBooks E-commerce оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Н/Д

7. DEAR Systems (Най-подходящ за производство и търговия на едро)

чрез DEAR Systems

Като ERP решение, базирано на облак, DEAR Systems елиминира нуждата от скъпа ИТ инфраструктура като сървъри и превключватели.

С този инструмент можете ефективно да управлявате всичко – от суровините до готовите продукти, като гарантирате, че веригата ви за доставки работи безпроблемно от начало до край. Една от отличителните му характеристики е възможността за прогнозиране на търсенето, която ви позволява да предвидите точно нуждите от запаси, като минимизирате излишъците и недостига на стоки.

Модулът за снабдяване на платформата подобрява вашите решения за покупки с точност и ефективност. Той разполага със страница с информация за доставчиците и инструменти за финансова отчетност.

За бизнеса, който все още разчита на ръчни методи за планиране на търсенето, DEAR Systems предлага инструменти, които могат да заменят остарелите процеси за планиране на капацитета в Excel с по-ефективни, автоматизирани процеси. Това гарантира, че производството ви е в перфектно съответствие с търсенето, като максимизира ефективността и минимизира загубите.

Най-добрите функции на DEAR Systems

Идентифицирайте и подобрете всяка стъпка от веригата за доставки с анализ на веригата за създаване на стойност.

Получавайте известия за попълване на запасите, когато стоките са на привършване, с предупреждения за точката на повторна поръчка.

Достъп до над 300 стандартни отчета за подробна информация

Ограничения на DEAR Systems

Високата му цена може да бъде пречка за малките предприятия.

Цени на DEAR Systems

Цената започва от 249 $/месец за 5 потребители.

Рейтинги и отзиви за DEAR Systems

G2: Не е наличен

Capterra: Не е наличен

8. NetSuite ERP (Най-добър за управление на запасите на ниво предприятие)

чрез NetSuite ERP

NetSuite ERP предлага цялостен набор от инструменти, които обхващат всичко от финансово управление до контрол на запасите, което го прави едно универсално решение за бизнеса, който иска да повиши ефективността си и да стимулира растежа.

Таблото за управление в реално време на системата ви дава пълен преглед на процесите по управление на запасите, което ви помага да вземате решения, основани на данни, с увереност.

NetSuite ERP предоставя реална видимост в реално време на нивата на запасите, прогнозиране на търсенето и управление на поръчките, гарантирайки, че правилните продукти са на правилното място в правилното време. Това помага за намаляване на разходите за транспортиране и минимизира риска от изчерпване на запасите, което в крайна сметка подобрява удовлетвореността на клиентите.

Платформата се интегрира безпроблемно с логистичния софтуер, осигурявайки цялостна видимост и контрол над вашите операции.

Най-добрите функции на NetSuite ERP

Управлявайте с лекота множество дъщерни дружества, бизнес единици и юридически лица, като поддържате различни езици и валути.

Оптимизирайте планирането в реално време и управлявайте ефективно запасите, като използвате календари и диаграми на Гант.

Постигнете глобална видимост с инструменти за управление на местоположението на доставчиците, планиране на изискванията за дистрибуция и планиране на множество местоположения.

Ограничения на NetSuite ERP

Стръмна крива на обучение, особено при персонализиране на ERP платформата

Има ограничения за типовете документи, които можете да експортирате, и не цялата информация се прехвърля правилно.

Цени на NetSuite ERP

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NetSuite ERP

G2: 4/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

9. SAP IBP (Най-добър за оптимизиране на запасите в сложни вериги за доставки)

чрез SAP IBP

Използвайки алгоритми за машинно обучение и данни в реално време, SAP IBP точно прогнозира бъдещото търсене, което позволява на бизнеса да съобрази нивата на запасите си с нуждите на пазара.

Друга важна функция е оптимизацията на запасите на няколко нива (MEIO). SAP IBP позволява на предприятията да оптимизират запасите на различни места и нива в рамките на веригата за доставки. Тази функция отчита взаимозависимостите между различните нива на запасите, което позволява по-ефективно разпределение и намаляване на излишните запаси, като същевременно се поддържа високо ниво на обслужване.

Той също така поддържа планиране на сценарии, което позволява на бизнеса да оцени потенциалните резултати от различни решения, като промени в сроковете за доставка на доставчиците или промени в търсенето на клиентите, и да избере най-ефективната стратегия.

Най-добрите функции на SAP IBP

Постигнете цялостна видимост, предупреждения и анализи, за да измервате производителността, да предвиждате прекъсвания и да бъдете една крачка пред проблемите.

Извършвайте симулации в реално време за различни бизнес сценарии, за да отговорите на нарастващите бизнес изисквания.

Поддържайте безпроблемна интеграция с други SAP системи и приложения на трети страни за подобрена функционалност.

Ограничения на SAP IBP

Крива на обучение поради сложността и богатите функции

Инструментът използва RDP технология за някои процеси, която не е най-новата налична технология.

Цени на SAP IBP

Персонализирани цени

SAP IBP оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. inFlow Inventory (Най-добър за лесно управление на запасите)

чрез inFlow Inventory

inFlow Inventory е създаден, за да опрости контрола на запасите за фирми от всякакъв размер. Той централизира данните за запасите и поръчките, като предоставя информация в реално време за нивата на запасите и движенията в дистрибуторските ви центрове.

Някои от основните му функции включват баркодиране, управление на складове на различни места и подробни анализи, което позволява ефективно проследяване, повторна поръчка и оптимизация на запасите.

Най-добрите функции на inFlow Inventory

Интегрирайте безпроблемно с различни платформи за електронна търговия, включително онлайн пазари, уебсайтове и физически магазини, за да управлявате запасите от един интерфейс.

Повишете точността и ефективността при получаване, подбор и управление на запасите с Barcode Scanning и RFID (Radio-Frequency Identification).

Създавайте, обработвайте и проследявайте поръчки, както и проектирайте шаблони за поръчки за бъдещи цикли на доставки.

Ограничения на inFlow Inventory

Проблеми с мащабируемостта за големи или бързо растящи е-търговски бизнеси

Цени на inFlow Inventory

Entrepreneur : 110 $/месец

Малък бизнес : 279 $/месец

Средни предприятия : 549 $/месец

Enterprise: 1319 $/месец

inFlow Inventory оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 450 отзива)

Избор на най-добрия софтуер за оптимизация на запасите за вашия бизнес

С разрастването на бизнеса ръчното проследяване на запасите става все по-трудно, което води до грешки, изгубени артикули и забавяния в изпълнението на поръчките – проблеми, които могат да окажат негативно влияние върху вашите операции.

Преминаването към система за оптимизация на запасите, базирана на облак, може да бъде трансформиращо. Тя опростява мониторинга на запасите, улеснява управлението на нивата на запасите, намалява грешките и оптимизира обработката на поръчките.

Ако сте мениджър на запаси или собственик на бизнес, ClickUp предлага мощно решение за оптимизиране на управлението на запасите. То включва проследяване в реално време, автоматизирани работни процеси и персонализирани табла, които гарантират, че вашите процеси по управление на запасите са възможно най-гладки и ефективни.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и вижте разликата сами!