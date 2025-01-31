10-те най-добри софтуера за управление на поръчки през 2025 г.

Независимо дали управлявате онлайн магазин, физически магазин за търговия на дребно или B2B бизнес, наличието на подходящ софтуер за управление на поръчки е ключът към увеличаване на продажбите и удовлетвореността на клиентите.

Къде можете да намерите идеалния инструмент за тази работа? Точно тук.

През последните няколко седмици проведохме задълбочени проучвания, прегледахме техническите спецификации и, най-важното, прочетохме реални отзиви на потребители. Резултатът?

Ние сме подбрали най-добрите 10 решения за управление на поръчки за 2024 г. и след това, специално за вас. Останете с нас и ние ще ви насочим към решението, което най-добре отговаря на вашите уникални бизнес нужди. ?

Какво е софтуер за управление на поръчки?

Софтуерът за управление на поръчки (OMS) е цифров команден център за управление на целия цикъл на поръчката. Когато получите поръчка, тя преминава през поредица от стъпки, преди да достигне до клиента – обработка, проверка на запасите, изпращане и проследяване на доставката.

Системата OMS централизира и автоматизира тези процеси. Това означава да се сбогувате с електронните таблици, ръчните процеси и човешките грешки и да кажете „здрасти“ на контрола и видимостта на запасите в реално време, по-бързата обработка на поръчките и по-добрия преглед за управление на данните за продажбите и финансовите анализи в целия процес на управление на поръчките.

Как да изберете подходящата система за управление на поръчки

Изборът на подходящи системи за управление на поръчките за вашия бизнес ще ви спести стрес и главоболия в бъдеще. Ето кратко ръководство, което ще ви помогне да вземете това решение без усилие.

Потърсете софтуер за прозрачност на запасите, който да управлява поръчките и да има интуитивен интерфейс, за да улесни обучението на вас и вашия екип.

Уверете се, че избраните от вас системи за управление на поръчки предлагат адекватно обучение, изчерпателни ресурси и отзивчива поддръжка, за да можете да използвате максимално функциите им и да разрешавате проблемите по-бързо.

Вашият OMS трябва лесно да се интегрира с каналите за продажби, счетоводната система, системите за обработка на плащания, инструментите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и софтуера за управление на проекти, които се използват във вашия бизнес.

Избраният от вас OMS трябва да ви позволява да настроите автоматизирани работни процеси за обработка на поръчки, проследяване и изпълнение.

Изберете системи за управление на поръчки, които могат да се адаптират към вашия бизнес – те трябва да могат да се справят с увеличените канали за продажби и обем на поръчките, както и с допълнителни членове на екипа, без да се отразява на производителността.

Дайте приоритет на OMS опциите, които предлагат подробни отчети и анализи за продажбите, запасите, поведението на клиентите и ефективността на екипа, за да можете да предприемете стратегически действия.

10-те най-добри софтуера за управление на поръчки

Ето нашият подбрани списък с 10-те най-добри софтуера за управление на поръчки, налични на пазара днес. Независимо дали сте малък търговец на дребно, който търси проста система, или голямо предприятие, което търси универсален инструмент, този списък има нещо за всеки. Нека да разгледаме.

Създавайте персонализирани формуляри с текст, дата, прикачени файлове и други елементи директно в ClickUp.

ClickUp е интуитивен и гъвкав софтуер за управление на проекти, който лесно може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашите работни процеси за управление на поръчки. Използвайте неговите персонализирани полета, за да записвате подробности за поръчките, като номера на поръчки, информация за контакт с клиента, спецификации на продуктите и срокове за доставка.

Друга мощна функция е ClickUp Forms. Тя ви позволява да събирате подробности за поръчките директно от клиентите, като използвате персонализираните полета, които сте настроили. Това прави приемането на поръчки по-гладко и по-точно от самото начало. Можете да го използвате и за събиране на обратна връзка, за да подобрите продуктите си и обслужването на клиентите.

Настройте персонализирани статуси, за да проследявате поръчките в различни етапи, като „Нова поръчка“, „Опаковане“, „Изпълнена“ и „Доставена“. Изгледите „Списък“ и „Канбан“ на ClickUp са идеални за управление на запасите и визуализиране на поръчковия процес. С прост интерфейс за плъзгане и пускане можете лесно да актуализирате запасите си и да премествате поръчките през различните етапи на процеса.

Имате нужда да обсъдите бързо дадена поръчка с екипа си? Вместо да разчитате на външни комуникационни инструменти, просто коментирайте задачата (т.е. поръчката) в ClickUp. Това поддържа дискусиите организирани по контекст за бъдеща справка. Освен това, известията и напомнянията държат екипа ви в течение с нивата на запасите и крайните срокове за изпълнение на поръчките. ⏰

И не е нужно да създавате работните си процеси от нулата. Можете да започнете с някоя от над 1000 безплатни шаблони на ClickUp, които включват:

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Формулярите са ограничени в безплатния план.

Новите потребители ще се нуждаят от известно време, за да свикнат с богатите функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Zoho Inventory

чрез Zoho Inventory

Zoho Inventory е онлайн софтуер за управление на запасите, който оптимизира простите работни процеси, свързани с поръчките и запасите. Можете да следите нивата на запасите, да управлявате няколко склада и да интегрирате софтуера с популярни канали за продажби като Shopify, Amazon, eBay и Etsy.

За разлика от други инструменти, Zoho Inventory ви позволява да показвате и продавате продукти в различни валути, с автоматично превръщане в основната ви валута. Той също така се интегрира с основните платежни портали като PayPal, Stripe и RazorPay за приемане на еднократни или периодични плащания.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Достъп до Zoho Inventory чрез уеб, както и чрез мобилни приложения за Android и iOS ?

Използвайте функцията за сканиране на баркодове за по-бързо и по-точно преброяване на запасите.

Свържете се с над 25 куриерски компании, включително DHL, FedEx, UPS и USPS, за да получите цени за доставка в реално време и глобални доставки на поръчки.

Интегрирайте безпроблемно с Zoho Books и други приложения на Zoho, като Zoho Analytics и Zoho CRM.

Ограничения на Zoho Inventory

Отчетите са основни и не могат да се персонализират.

Потребителите съобщават за непостоянна поддръжка на клиенти

Някои казват, че има сложна настройка

Цени на Zoho Inventory

Безплатно

Стандартен: 49 $/месец

Професионална версия: 99 $/месец

Премиум: 249 $/месец

Elite: 299 $/месец

Ultimate: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (81 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (372 отзива)

3. QuickBooks Online

чрез QuickBooks Online

QuickBooks Online е облачна счетоводна платформа за управление на финансите на вашия бизнес. Тя ви позволява да следите приходите и разходите, да управлявате сметките и заплатите и да генерирате подробни финансови отчети.

Освен тези счетоводни функции, QuickBooks ви позволява да се свържете с множество канали за продажби като Amazon, Ebay, Shopify, Square и Etsy, за да следите нивата на запасите. След като покупката е направена, можете да изпратите фактури за чакащи плащания или касови бележки за извършени плащания. ?

Най-добрите функции на QuickBooks Online

Настройте го така, че данъкът върху продажбите да се прилага автоматично към вашите фактури.

Свържете QuickBooks директно с банковите си сметки и кредитни карти

Задайте нива за повторна поръчка на артикули, създавайте поръчки за покупка и регистрирайте артикулите като разходи при получаване и плащане.

Създавайте финансови отчети като отчет за печалби и загуби, отчет за паричните потоци, баланс и обобщение на просрочените вземания.

Ограничения на QuickBooks Online

Потребителите съобщават, че понякога след актуализациите се появяват проблеми.

Поддръжката на клиенти се оценява като непредсказуема

Само най-високите планове предлагат многоканална връзка за продажби и управление на запасите.

Цени на QuickBooks Online

Simple Start: 30 $/месец

Essentials: 60 $/месец

Плюс: 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

QuickBooks Online оценки и отзиви

G2: 4,0/5 (над 3100 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 6200 отзива)

4. Jotform

чрез Jotform

Jotform е онлайн инструмент за създаване и споделяне на формуляри за поръчки. Той ви позволява да събирате важни данни за поръчките (като контактна информация на клиента, спецификации на поръчката и информация за доставката) и да приемате плащания от клиенти. ?

Подадените поръчки могат лесно да се проследяват и управляват в таблиците на Jotform. Благодарение на вградените интеграции, можете да изберете да управлявате тези поръчки в CRM инструменти като Hubspot и Salesforce или софтуер за управление на проекти като Trello и ClickUp.

Най-добрите функции на Jotform

Персонализирайте някоя от над 900-те шаблони за формуляри за поръчки, за да я съобразите със стила на вашата марка и да събирате подробности за поръчките.

Позволява ви да превеждате формуляри за поръчки на над 100 езика, включително английски, френски, испански, холандски и италиански.

Позволява ви да се свържете с над 40 платежни процесора, включително PayPal, Stripe, Authorize. Net и Square.

Можете да споделяте достъп до формулярите си чрез линкове, QR кодове и вградени уеб страници.

Ограничения на Jotform

Безплатният план позволява само пет формуляра и 100 месечни подавания.

Потребителите съобщават, че понякога той работи бавно и има проблеми.

Цени на Jotform

Безплатен план

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (204 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 1550 отзива)

5. Linnworks

чрез Linnworks

Linnworks оптимизира управлението на запасите и поръчките в множество платформи за електронна търговия и пазари като Amazon, eBay, Shopify, Magento и WooCommerce. Това синхронизира нивата на запасите във всички платформи и предотвратява презапасяването и изчерпването на запасите.

Автоматизирайте създаването и проследяването на етикети за доставка, като се свържете директно с платформите за доставка чрез Linnworks. Освен това, неговите инструменти за отчитане и анализ предоставят цялостен поглед върху продажбите и състоянието на запасите за вземане на стратегически решения.

Най-добрите функции на Linnworks

Получете обща представа за най-продаваните продукти и тези, които са изчерпани.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като създаване на поръчки за покупка, възлагане на превозвачи и обединяване на няколко поръчки от един и същ клиент за доставка.

Визуализирайте финансовите резултати на различни платформи за електронна търговия за определен период от време.

Интегрирайте се директно с над 30 големи превозвачи и логистични доставчици като DHL, UPS, FedEx и Easyship.

Ограничения на Linnworks

Потребителите съобщават, че понякога има проблеми с бъгове.

Някои потребители казват, че ценовите планове са скъпи.

Отговорът от отдела за обслужване на клиенти може да отнеме няколко дни.

Цени на Linnworks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Linnworks

G2: 4. 3/5 (66 отзива)

Capterra: 4,0/5 (26 отзива)

6. Brightpearl

чрез Brightpearl

Brightpearl е платформа за управление на поръчки, пригодена за многоканални търговци на едро и дребно. Тя оптимизира проследяването на запасите и многоканалното управление на поръчките в платформи като Amazon, eBay, Walmart и Shopify. Тя също така се интегрира с платежни портали, счетоводен софтуер и доставчици на транспортни услуги, за да оптимизира вашите електронни търговски операции.

Ключова функция е възможността за автоматично запазване на профилите на клиентите, включително данни за контакт, история на поръчките и минали взаимодействия. Това улеснява награждаването на най-лоялните ви клиенти и създаването на по-персонализирани преживявания за конкретни сегменти клиенти.

Най-добрите функции на Brightpearl

Позволява ви да автоматизирате разпределението на запасите, процеса на изпълнение на поръчките и фактурирането.

Можете да приемате плащания чрез седем портала, включително PayPal, Stripe, Square и Authorize. Net.

Използвайте инструмента за планиране на запасите, за да прогнозирате търсенето и винаги да закупувате правилните продукти навреме.

Визуализирайте показатели като най-продавани продукти, стойност на поръчките по държави, приходи, разходи за реклама, цена на конверсия и стойност на клиента за целия му жизнен цикъл.

Ограничения на Brightpearl

Стръмна крива на обучение за нови потребители

Потребителите съобщават, че понякога работи бавно.

Цени на Brightpearl

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Brightpearl

G2: 4,5/5 (70 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 150 отзива)

7. NetSuite

чрез NetSuite

NetSuite е решение за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) за бързо развиващи се фирми и големи предприятия, които дават приоритет на гъвкавостта и мащабируемостта. То включва модули, които могат да се персонализират за задачи като фактуриране, финанси, запаси и връзки с клиенти.

Таблото за управление предоставя на вас и вашия екип ясна картина на показателите за бизнес ефективността. А най-хубавото е, че благодарение на ролевия достъп всеки вижда само данните, които са свързани с неговата конкретна роля. ?‍?

Най-добрите функции на NetSuite

Добавете персонализирани полета, за да събирате и съхранявате подробности за всеки артикул във вашата база данни.

Настройте автоматично изчисляване и прилагане на данъците към бизнес транзакциите.

Създайте запазени търсения в различни модули, за да имате бърз достъп до набори от данни, които отговарят на конкретни критерии.

Генерирайте над 100 отчета, включително за дейността на запасите, продажбите по продукти (или източник на потенциални клиенти или промоционален код), приходите и отчетите за паричните потоци.

Ограничения на NetSuite

Персонализирането изисква специфични технически умения.

Потребителите съобщават, че той забавя работата си при актуализиране на записи или зареждане на отчети.

Цени на NetSuite

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за NetSuite

G2: 4,0/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

8. Extensiv Order Manager

чрез Extensiv Order Manager

Extensiv Order Manager е предназначен за електронни търговски фирми, за да оптимизира и синхронизира техните операции на една платформа. Това се постига чрез интегриране с множество електронни търговски платформи, пазари, складове, транспортни компании и външни логистични доставчици.

Една от най-забележителните му характеристики е възможността за автоматично генериране на поръчки за покупка с исторически данни и анализи, когато количествата на артикулите достигнат определени прагове. Това гарантира, че нивата на запасите винаги са подготвени да отговорят на търсенето.

Най-добрите функции на Extensiv Order Manager

Обединявайте продукти и проследявайте запасите точно, дори когато частите се продават поотделно.

Съхранявайте и управлявайте данните за доставчиците, включително тяхната контактна информация, минималното количество за поръчка и сроковете за доставка.

Настройте правила за пренасочване на поръчките към правилния склад, разпределяйте поръчките между няколко склада и се свържете с най-добрата куриерска служба.

Генерирайте отчети, включващи стойността и остаряването на запасите, рентабилността на единиците за съхранение на запаси (SKU) и прогнози за търсенето.

Ограничения на Extensiv Order Manager

PayPal е единственият наличен платежен портал.

Потребителите казват, че настройката е сложна и отнема много време.

Някои казват, че понякога има проблеми с него.

Цени на Extensiv Order Manager

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Extensiv Order Manager

G2: 4,5/5 (63 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (107 отзива)

9. Google Forms

чрез Google Forms

Google Forms е безплатен онлайн инструмент за създаване на формуляри за малки предприятия, които се нуждаят от проста система за управление на поръчки. Можете да създавате формуляри с различни типове полета за въвеждане на данни (като текст, дата и час, падащи менюта) за събиране на поръчки от клиенти.

Освен това, персонализирането на външния вид на формуляра с цветове, шрифтове, изображения и банери е изключително лесно. След като създадете формулярите за поръчки, те могат лесно да бъдат споделени чрез имейл, директни линкове, вграждане в уебсайтове и в социални медийни платформи като Facebook и Twitter.

Най-добрите функции на Google Forms

Навигирайте лесно в интерфейса, дори ако го използвате за първи път.

Свържете отговорите с Google Sheets за по-нататъшен анализ.

Отпечатайте всички отговори или ги изтеглете като CSV файл.

Спрете да приемате отговори с натискането на един бутон

Ограничения на Google Forms

Има само няколко шаблона и шрифтове, от които да избирате.

Очаквайте ограничени интеграции с приложения на трети страни.

Цени на Google Forms

Безплатно

Оценки и рецензии в Google Forms

G2: Няма отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 10 600 отзива)

10. Odoo

чрез Odoo

Odoo е друго ERP решение за обединяване на основните бизнес операции в едно пространство. Има лесен за използване интерфейс и набор от приложения за управление на области като запаси, продажби и маркетинг, счетоводство и човешки ресурси.

Модулният дизайн позволява на бизнеса да започне с основни приложения и да се разширява според нуждите. Като софтуер с отворен код, той има безплатна версия за общността, която можете да изтеглите и да персонализирате според нуждите на вашия бизнес. Но ако търсите онлайн хостинг, поддръжка и подкрепа, тогава версията за предприятия е за вас.

Най-добрите функции на Odoo

Достъп до Odoo чрез уеб, както и чрез настолни и мобилни устройства.

Проследявайте запасите, движението на продуктите и продажбите във всички канали за продажби.

Интегрирайте баркод скенери и POS системи със запасите за синхронизиране на данните в реално време.

Създавайте персонализирани отчети за прогнозирани запаси, оценка на запасите и анализ на склада.

Ограничения на Odoo

Потребителският интерфейс забавя работата при работа с обемисти данни.

Community edition не разполага с всички Odoo приложения, а някои от наличните приложения имат ограничена функционалност.

Цени на Odoo

Едно приложение безплатно: 0 долара

Стандартен: 9,10 $/месец на потребител

Персонализирано: 13,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Odoo

G2: 4. 2/5 (225 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (704 отзива)

Оптимизирайте работните си процеси с софтуер за управление на поръчки

С 10-те най-добри софтуерни решения за управление на поръчки на ваше разположение, оптимизирането на бизнес операциите ви никога не е било по-лесно. Докато разглеждате тези опции, обмислете как всяка от тях отговаря на вашите специфични бизнес нужди и цели, за да можете да изберете най-подходящата.

И, ако търсите платформа, която съчетава по прекрасен начин управлението на поръчките с управлението на проекти и взаимоотношенията с клиентите, тогава трябва да разгледате ClickUp.

