10 безплатни шаблона за планиране на храненето, които ще ви спестят време

Ако често си задавате въпроса „Какво да приготвя за вечеря?“, шаблонът за планиране на храненето може да е точно това, от което се нуждаете.

Като работещ възрастен, който се грижи за домакинството, вероятно сте осъзнали, че за да всичко да върви гладко, е необходимо да подготвяте и планирате храненията предварително.

Независимо дали сте част от семейство, живеете сам или управлявате кетъринг бизнес, шаблоните за планиране на менюто променят правилата на играта. И макар всички да са съгласни с ползите от планирането на храненето, първоначалната настройка може да изглежда прекалено сложна.

За да ви улесним, съставихме списък с 10 шаблона за планиране на храненето, които ще ви помогнат да започнете веднага.

Какво представляват шаблоните за планиране на храненето?

Шаблонът за планиране на храненето е ръководство, което ви помага да организирате храненето, списъците за пазаруване и рецептите за определен период, често ден, седмица или месец. Той предоставя структуриран начин за планиране на всички ваши ежедневни хранения, от закуска до вечеря.

Планиращите хранене се предлагат в различни стилове и отговарят на различни нужди. Например, шаблонът за седмично планиране на хранене може да обхваща хранене от понеделник до неделя, докато други могат да обхващат целия месец. Можете да намерите прости версии, предназначени за домашна употреба, седмичен планиращ хранене само за едно хранене, както и по-подробни планове, подходящи за по-големи операции като ресторанти или кетъринг услуги.

Можете дори да персонализирате шаблоните за планиране на храненето, за да включите пет по-малки хранения през деня вместо стандартните три.

Фокусирайки се върху шест ключови принципа – точност, баланс, контрол на калориите, плътност на хранителните вещества, умереност и разнообразие – тези шаблони ви помагат да постигнете балансирано хранене, да избегнете решенията за хранене в последния момент и да намалите разхищаването на храна.

Това може дори да ви помогне да се придържате към бюджета си, като намалите импулсивните покупки в магазина.

Какво прави един добър шаблон за планиране на храненето?

Един добър планиращ храненето трябва да опрости подготовката на храната, като предлага организация, насоки за размера на порциите и балансирано хранене, като по този начин прави живота ви много по-лесен. Ето какво трябва да имате предвид:

Планиране на храненето: Идеалният планиращ менюто трябва да има специални места за всяко хранене през деня. Уверете се, че включва раздели за закуска, обяд, вечеря и закуски.

Интеграция на списък с продукти: Добрите шаблони за седмично планиране на храненето ви позволяват лесно да превърнете плановете си за хранене в списък за пазаруване, което прави подготовката на храната по-ефективна и устойчива.

Проследяване на хранителната информация: Достъпът до хранителни данни за всяко хранене ви позволява да правите информирани избори, които подкрепят вашите здравни цели.

Карти с рецепти: Разгледайте седмичния планирач на хранене като специално място за вашите любими рецепти, което прави планирането на храненето по-приятно. Трябва да можете да намирате любимите си рецепти или да откривате нови, без да търсите в множество източници.

Включването на тези елементи в шаблона за планиране на храненето не само ви помага да бъдете организирани, но и подпомага балансираното хранене и здравословните хранителни навици, както и улеснява пазаруването на хранителни продукти.

Ето защо използването на шаблон за планиране на храненето може да се превърне в едно от най-продуктивните неща, които можете да правите в седмичната си рутина.

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте планирането на храненето с шаблони за проследяване на навици, за да оптимизирате ежедневните си задачи и да останете на път към целите си.

10 най-добри шаблона за планиране на храненето

Ако постоянно се чудите „Какво да ям?“, тези десет шаблона за планиране на хранене ще ви помогнат да изберете удобни, домашно приготвени ястия вместо храна за вкъщи, да намалите разходите си за хранителни продукти и да облекчите умората от вземането на решения през цялата седмица.

1. Шаблон за планиране на хранене в ClickUp

За решение за планиране на храненето, което надхвърля основните функции, разгледайте ClickUp. С неговите шаблони за ежедневно и седмично планиране на храненето, планиране на менюто и шаблони за изчисляване на разходите за рецепти, можете да планирате храненето, да следите приема на хранителни вещества и да организирате рецептите на едно място.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте пазаруването на хранителни продукти, организирането на рецепти и приготвянето на храна с шаблона за планиране на храненето на ClickUp.

От всички неща в живота ни, храната, която ядем, оказва силно влияние върху това как се чувстваме и как се представяме всеки ден. По същия начин, по който използвате ежедневник, за да си поставяте и постигате цели, солиден план за хранене е от съществено значение за поддържането на нивото на хранене и енергия.

Тук на помощ идва шаблона за планиране на хранене на ClickUp – вашият нов най-добър приятел в кухнята. Проектиран да оптимизира целия процес на приготвяне на храна, този шаблон ви позволява без усилие да планирате и организирате храненето си и да следите калориите си на едно удобно място.

С шаблона за планиране на хранене на ClickUp можете да:

Планирайте бързо храненията, като използвате списъци с функция „плъзгане и пускане”

Организирайте рецептите в леснодостъпни папки

Следете съставките и списъците за пазаруване

Независимо дали сте домашен готвач или професионален шеф-готвач, този шаблон е идеален за оптимизиране на пазаруването на хранителни продукти, управлението на рецепти и подготовката на храни.

Затова кажете сбогом на стреса по време на хранене и кажете здравей на добре организираната кухня с шаблона за планиране на хранене на ClickUp – защото планирането на хранене трябва да е лесно, а не изтощително.

2. Шаблон за планиране на менюто в ClickUp

Изтеглете този шаблон Организирайте седмичните си хранения без усилие с шаблона за планиране на менюто на ClickUp.

Всички имаме дни, в които приготвянето на вечерята е мъчение, а планирането на храненето на семейството за цяла седмица може да се окаже направо претоварващо. Но с шаблона за планиране на менюто на ClickUp можете да превърнете това предизвикателство в управляема задача.

Започнете с определяне на параметрите – като броя на хората, за които готвите, началната и крайната дата, броя на храненията на ден и седмичния си бюджет. След като сте го направили, използвайте шаблона, за да планирате храненията си, да насрочите време за подготовка и дори да запазите любимите си рецепти в удобна „кутия с рецепти”.

С специални раздели за планиране на храненето, списъци за пазаруване и ежедневни задачи (да, дори почистване на хладилника!), този шаблон внася ред в кухненската ви рутина. Освен това, той е спасител, който ви спестява излишни пътувания до магазина, като подрежда съставките и рецептите ви на едно място.

Скоро ще разберете, че включването на този шаблон в рутинното планиране на храненето е като използването на мощно приложение за списък със задачи за вашата кухня.

3. Шаблон за рецепти в ClickUp

Изтеглете този шаблон Направете готвенето по-лесно и по-забавно с шаблона за рецепти на ClickUp.

Уморени сте да ровите в стари готварски книги и разпръснати бележки, за да намерите любимите си рецепти? Шаблонът за рецепти на ClickUp ви позволява да съберете всичките си рецепти на едно място за лесен достъп. Освен това, той е идеален за готвачи, които искат да създадат персонализирани готварски книги и да споделят своите кулинарни творения с приятели или клиенти.

С този шаблон можете да категоризирате рецептите по вид, съставки или хранене, което улеснява намирането на това, което ви се яде.

Всяка рецепта ви позволява да включите подробни инструкции, съставки, време за приготвяне и дори снимки. Можете да използвате този шаблон като диетичен план, за да следите промените, съветите за готвене и личните си бележки, така че всяко ястие да се получи точно както ви харесва. Независимо дали планирате седмични хранения или запазвате специални рецепти за празнична трапеза, този шаблон улеснява процеса и гарантира, че кухнята ви ще остане организирана.

4. Шаблон за разходите за рецепти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте и анализирайте разходите за рецептите си с шаблона за разходи за рецепти на ClickUp.

Ако сте бюджетно съзнателен планиращ храненето или управлявате бизнес в областта на храните, изготвянето на рентабилно меню е от жизненоважно значение. И е от решаващо значение да имате надеждна система за проследяване и анализ на разходите за рецепти. Тук на помощ идва шаблона за разходи за рецепти на ClickUp, който предлага опростен начин за управление на тези детайли.

Този шаблон улеснява:

Оценете разходите за съставките за всяка рецепта, за да имате ясна представа за разходите си.

Сравнете цените на различните рецепти, преди да направите списъка си за пазаруване, което ще ви помогне да се вместите в бюджета си.

Получете цялостен поглед върху общия си бюджет за хранителни продукти, като се уверите, че всяко ястие, което приготвяте, е както вкусно, така и икономично.

Шаблонът за разходи за рецепти на ClickUp е специално проектиран, за да улесни проследяването на разходите за съставките във вашите рецепти, което води до по-малко разхищаване на храна. Този шаблон е пълен с функции:

Персонализирани статуси: Проследявайте напредъка си със статуси като „Завършено“, „На склад“, „Ниско ниво на склад“, „Завърши“ и „За поръчка“.

Поле за персонализиране: Съхранявайте всички важни подробности и използвайте пет уникални атрибута, като тегло на опаковката, тегло на количеството, единица мярка, цена на артикула и рецепта.

Персонализирани изгледи: Достъп до данните си с три различни изгледа, включително изглед „Цена на рецептата“, изглед „Започнете оттук“ и изглед „Табло с рецепти“, за да поддържате всичко организирано и на една ръка разстояние.

Управление на проекти: Подобрете проследяването на разходите за рецепти с инструменти като проследяване на времето, етикети, предупреждения за зависимости и имейли.

ClickUp интегрира всички тези данни с приложението ви за списък със задачи, което улеснява съхранението на цялата тази информация на едно място.

5. Шаблон за изчисляване на разходите за рецепти в ресторанти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Подгответе точни разходи за всичките си рецепти с шаблона за изчисляване на разходите за рецепти в ресторанти.

За ресторанти и предприятия за хранене проследяването на разходите за храна е от съществено значение за точното изчисляване на потенциалната печалба от всяко ястие. Шаблонът за изчисляване на разходите за рецепти на ClickUp Restaurant е мощен инструмент, който ви помага да определите точните разходи за всичките си рецепти.

Този седмичен планирач на хранене опростява изчисляването на цената на съставките, сравняването на рецепти и управлението на общия ви бюджет.

С функции като персонализирани статуси и персонализирани полета можете лесно да проследявате какво има на склад, какво е на привършване и какво трябва да се поръча. Шаблонът включва и персонализирани изгледи, които ви позволяват да видите всичките си данни с един поглед, което улеснява коригирането на разходите според нуждите.

Този шаблон ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение – да сервирате вкусна храна, като същевременно максимизирате печалбите си.

6. Шаблон за седмичен планиращ календар на ClickUp

Изтеглете този шаблон Бъдете организирани и не се отклонявайте от целите си с шаблона за седмичен планиращ календар на ClickUp.

Ако се чувствате претоварени от седмичните си задачи, шаблонът за седмичен планирач на ClickUp идва на помощ и внася ред в живота ви.

Интегриран в формат на бяла дъска, този шаблон предлага ясна представа за вашите задачи, като ви позволява да ги маркирате като „Отворени“ или „Завършени“, за да следите напредъка си в подготовката на храната.

Той разполага с персонализирани полета, където можете да категоризирате задачите си по планиране на храненето и да добавяте подробни бележки, което улеснява прегледа на седмичното меню и нуждите от продукти. С персонализирани изгледи в ClickUp, като например „Ръководство за начало“ и „Табло за планиране“, можете да адаптирате изгледа си, за да съответства на вашия стил на планиране.

Когато планирате храненето с членовете на семейството си, този шаблон за управление на времето комбинира функции като разпределяне на задачи на хората, определяне на крайни срокове, в които семейството ви да сподели идеите си, и приоритизиране на дейности като пазаруване или подготовка на списъци за пазаруване с етикети.

Шаблонът е мощен инструмент, с който можете да организирате и планирате храненето си за цялата седмица.

7. Шаблон за седмичен план за хранене от OnPlanners

чрез OnPlanners

Планирането на седмичните хранения може да изглежда трудна задача, но този шаблон премахва стреса от процеса. Шаблонът за седмичен план за хранене на OnPlanners е лесен за използване инструмент за организиране на закуската, обяда и вечерята за всеки ден от седмицата, от неделя до събота.

Това, което прави този седмичен шаблон за планиране на храненето още по-удобен, е специалното място за вашия списък с продукти. Продуктите са подредени в категории като млечни продукти, плодове и зеленчуци, зърнени храни, месо и др., което прави пазаруването лесно.

Разпечатайте шаблона, запишете храненията си и го залепете на хладилника, за да можете бързо да го преглеждате.

С помощта на този лесен седмичен планиращ менюто, ще оптимизирате подготовката на храната, ще спестите време за пазаруване и ще намалите времето, прекарано в кухнята.

Можете също да интегрирате този процес с приложения за дигитално планиране за допълнително удобство.

8. Шаблон за седмичен план за хранене от Edit.org

Ако сте диетолог или специалист по хранене, който предоставя персонализирани планове за хранене на клиентите си, знаете колко е важно да имате седмичен или месечен план за хранене, за да работи всичко гладко.

Независимо дали става въпрос за човек с хранителни алергии, специфични диетични нужди или вегетарианец, добре проектиран шаблон за подготовка на храни ви помага да планирате и да се уверите, че важните детайли не са пропуснати.

Шаблонът за седмичен план за хранене от Edit.org ви помага да включите не само таблицата с хранене за всеки ден, но и списък за пазаруване, полезни съвети, препоръки и важни дати.

След като създадете и запазите седмичното си меню, то ще бъде достъпно по всяко време от потребителския ви профил. Можете лесно да го актуализирате при необходимост, като коригирате текста за различните менюта. Освен това можете да добавите логото и цветовете на вашата компания, за да придадете професионален вид.

Накрая можете да изтеглите и отпечатате шаблона, за да го раздадете или покажете, ако е необходимо.

9. Шаблон за седмично планиране на храненето в Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Weekly Meal Planner Excel Template от Vertex42 е Excel таблица за планиране и отпечатване на седмичните ви хранения. Тя предлага множество опции за оформление, достъпни в отделни раздели на работния лист, така че можете да изберете формата, която ви подхожда най-добре.

Всяка страница включва раздели за хранене, продукти и бележки, така че всичко, от което се нуждаете, за да планирате седмицата, е на една ръка разстояние. Персонализирането на опциите за хранене е лесно – актуализирайте списъците според вашите предпочитания.

10. Шаблон за планиране на хранене в Google Sheets от Ultimate Meal Plans

чрез Ultimate Meal Plans

Ако сте фен на Google Sheets, имате късмет – ето безплатен шаблон за планиране на храненето, специално за вас!

Шаблонът за планиране на хранене в Google Sheets от Ultimate Meal Plans е идеален за всеки, който се чувства комфортно в екосистемата на Google. Той се интегрира с вашата съществуваща настройка, помагайки ви да останете организирани и да поддържате самодисциплина, без да се нуждаете от нов инструмент за ефективно седмично планиране на храненето.

Този персонализируем шаблон за седмично меню предлага изчистен и лесен за ползване дизайн за проследяване на храненията ви през седмицата. Той включва раздели за списъка ви с продукти и записване на хранения, което ви помага да поддържате планирането си под контрол.

Подгответе храненията си безпроблемно с шаблоните за планиране на хранене на ClickUp

Планирането на храненето не е само решение какво да ядете; то е умен начин да останете здрави, да избегнете разхищаването на храна, да спестите пари за храна за вкъщи и да намалите стресиращите посещения в магазина в последния момент.

Това, което прави шаблоните за планиране на хранене на ClickUp идеални, е, че са безплатни, могат да се персонализират и комбинират управлението на проекти с планирането на хранене. Те се интегрират с вашите приложения за ежедневно планиране, помагайки ви да записвате идеи за хранене, да управлявате списъци с продукти и да оптимизирате целия процес на приготвяне на храна – всичко на едно място.

Готови ли сте да подобрите уменията си в приготвянето на храна?