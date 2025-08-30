10-те най-добри софтуерни инструмента за ERG за изграждане на приобщаващи работни места през 2025 г.

Вие не сте създали ERG, за да организирате от време на време обяди и обучения.

Започнахте го, за да изградите общност, да създадете промяна и да накарате всеки служител да се чувства забелязан. Но без подходящите инструменти дори и най-ентусиазираните ERG бързо губят инерция.

И това е проблем.

🧐 Знаете ли, че... Проучване на Deloitte показва, че силното чувство за принадлежност може да повиши производителността на работата с 56% и да намали риска от текучество с половина.

Представете си ERG за жените в технологичния сектор започва годината с панели и менторски кръгове, но без централизирана платформа нещата се объркват. Регистрациите намаляват. Доброволците се изчерпват. Енергията изчезва.

Това, което започна като смела визия за включване, е погребано под календарни покани и електронни таблици.

Решението? Специално създадени платформи за групи за ресурси на служителите, които улесняват провеждането на събития, проследяването на ангажираността и доказването на въздействието пред ръководството, без да изчерпвате най-ентусиазираните си доброволци. ​

🧐 Знаете ли, че... Съвременната концепция за групите за ресурси на служителите (ERG) започва през 1970 г. в Xerox, когато чернокожи служители създават Националния комитет на чернокожите служители в отговор на продължаващата расова дискриминация и социални вълнения. Целта им е да създадат пространство за застъпничество, подкрепа и напредък на работното място, като полагат основите на ERG, които познаваме днес.

Какво трябва да търсите в софтуера за ERG?

Когато избирате софтуер за ERG, търсете ключови функции, които помагат на групите за ресурси на служителите да растат и да успеят. Тези инструменти могат да подобрят управлението на служителите и да окажат значително влияние.

Ето основните характеристики, които трябва да се вземат предвид при оценяването на ERG платформите:

Интуитивно потребителско изживяване: Изберете платформа с лесен за използване интерфейс, който изисква минимално обучение за лидерите и членовете на ERG.

Надеждни инструменти за комуникация: Потърсете дискусионни форуми, директни съобщения и функции за съобщения, които насърчават непрекъснатото участие в ERG.

Цялостно управление на събития: Изберете платформи с интегриран календар, възможности за регистрация, системи за напомняне и събиране Изберете платформи с интегриран календар, възможности за регистрация, системи за напомняне и събиране на 360-градусова обратна връзка след събитието.

Централизирано хранилище на ресурси: Уверете се, че Уверете се, че софтуерът за управление на персонала предоставя библиотеки за съхранение и споделяне на документи, видеоклипове и образователни материали.

Разширен аналитичен панел: Изберете софтуер с възможности за отчитане, за да измервате ангажираността, растежа и въздействието на ERG.

Дизайн, подходящ за мобилни устройства: Уверете се, че мобилната достъпност включва пълни възможности за участие, което позволява на членовете да се ангажират, дори когато не са на работното си място.

Опции за безпроблемна интеграция: Потвърдете съвместимостта с съществуващите HR системи, комуникационни инструменти и календари.

Мащабируемост, готова за бъдещето: Изберете решение, което расте заедно с вашата организация и поддържа множество ERG.

Гъвкаво персонализиране: Изберете платформи, които позволяват конфигуриране на работния процес, настройки на полетата с данни и промени в терминологията, които отразяват вашия специфичен език на разнообразие и включване.

🧠 Допълнителна информация: Какво означава всъщност ERG? ERG не означава само „група за ресурси на служителите“. В психологията теорията ERG (разработена от Клейтън Алдерфер ) категоризира нуждите в съществуване, свързаност и растеж. Макар и да не е пряко свързана с модерните ERG, припокриването е интересно – днешните ERG често задоволяват нуждите от сигурност, връзка и развитие.

Най-добрият софтуер за ERG на един поглед

Инструмент Най-добра функция Основен случай на употреба Цени ClickUp – Управление на срещи с помощта на изкуствен интелект – Безпроблемна интеграция на задачи и бележки – Персонализирани табла Екипи, които се нуждаят от всеобхватно водене на бележки, управление на задачи и проследяване на проекти с подкрепата на изкуствен интелект Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Chronus – Алгоритмично съпоставяне на менторски програми – Структурирани ръководства за разговори – Виртуални инструменти за менторство Организации с официални програми за менторство на ERG, които искат да свържат висшите ръководители с новоизгряващи таланти Core: от 14 995 USD/година; Enterprise: от 24 995 USD/година Teleskope Affinities – Информация за ERG, базирана на данни – Картографиране на мрежата – Отчитане на въздействието върху бизнеса Лидерите на ERG се нуждаят от практични познания за здравето, ангажираността и влиянието на групата. Персонализирани цени Chezie – Платформа, фокусирана върху общността – Инструменти за признание на членовете – Дизайн, ориентиран към мобилни устройства Организации, фокусирани върху изграждането на силни, свързани ERG общности и ангажиране на членовете по значим начин Цени от 15 000 долара/година за 200 членове на ERG Benevity Affinity Groups – Връзка с благотворителни каузи – Инструменти за ангажиране на служителите – Обработка на дарения Екипи, които искат да интегрират ERG с усилията за корпоративна социална отговорност и да предоставят възможности за дарения Персонализирани цени Платформа Affirmity ERG – Проследяване на съответствието с ERG – Отчитане на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването – Проследяване на участието в събития Компании, които се нуждаят от измерване на участието и въздействието на ERG, като същевременно гарантират спазването на стандартите за разнообразие и включване. Персонализирани цени MentorcliQ Diverst – Управление на ERG на ниво предприятие – Менторство и планиране на приемствеността – Интеграция с HRIS и LMS Големи организации, които разширяват ERG с фокус върху развитието на лидерски умения и менторство Персонализирани цени Софтуер Qooper ERG – Съвпадение на менторство, задвижвано от изкуствен интелект – Инструменти за управление на събития – Функции за ангажираност, ориентирани към мобилни устройства Организации, които искат да разширят ERG програмите с структурирано наставничество, проследяване на събития и измерване на въздействието Персонализирани цени WeSpire – Кампании за ангажираност на служителите – Отчитане на въздействието въз основа на данни – Готови шаблони, които могат да се персонализират Средни и големи предприятия, които се нуждаят от свързване на ERG инициативите с бизнес резултатите и проследяване на тяхното въздействие Персонализирани цени Phenom ERG – Интеграция на талантите – Управление на ERG с привличане на таланти – Управление на събития и групи Компании, които искат да интегрират ERG в стратегиите си за привличане и развитие на таланти Персонализирани цени

10 софтуерни платформи ERG за укрепване на корпоративната култура

Ето нашият избор на най-добрия софтуер за ERG, който можете да изберете според вашите нужди:

1. ClickUp (най-подходящ за интегриране на управлението на ERG с цялостното управление на работата)

Използвайте таблата за управление на ClickUp, за да получите по-голяма видимост и съгласуваност на вашите ERG дейности.

ClickUp е приложението, което обхваща всичко, свързано с работата – и да, това включва и вашите ERG инициативи. Управлявайте всичко на едно място заедно с ежедневните работни процеси на вашия екип, от планиране на събития до проследяване на менторството.

Въведете ERG в централното работно пространство на вашата компания

ClickUp Tasks ви позволява да разделите големите цели на малки, изпълними задачи, които са лесни за възлагане и проследяване. Планирате събитие за месеца на културното наследство? Организирате менторски програми? ClickUp позволява на лидерите на ERG да ги създадат по свой начин – с списъци, табла или календари, които съответстват на работния процес на техния екип.

С нива на приоритет, подзадачи, персонализирани статуси и крайни срокове, всички остават в синхрон – без постоянни съобщения за проследяване.

Той се отличава с това, че привлича групите за ресурси на служителите в централното работно пространство на вашата организация. За разлика от специализираните ERG решения, ClickUp интегрира вашите инициативи за разнообразие с по-широките работни процеси на компанията, създавайки видимост, която помага на ERG да се приведат в съответствие с HR стратегиите.

📮ClickUp Insight: Около 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен, съобщенията често се разпространяват в множество канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното извличане на информация. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като поддържат контекста на разговорите ви и ги правят лесно достъпни.

💡 Професионален съвет: Имате нужда да организирате годишни събития? Да въведете нови членове? Да координирате дейности в различни часови зони? С помощта на персонализираните полета на ClickUp можете да проследявате данни като часове доброволен труд, типове ERG, местоположения и други, за да не се изгуби нищо в бързата работа.

Създайте база от знания за ERG с ClickUp Docs

Ефективното управление и споделяне на знания са в основата на успешните ERG, поради което ClickUp Knowledge Management служи като централизиран център за ERG документация. Ресурсните групи могат да създават изчерпателни уикита и бази от знания за образователни ресурси, най-добри практики за включване и културна информация.

Създайте единен източник на информация за цялата документация на групата с ClickUp Knowledge Management.

Лидерите на ERG могат да създават структурирани ClickUp Docs с вложени страници, които ще помогнат на новите членове да разберат мисията и дейностите на групата.

Създавайте структурирани документи за съвместна работа с вложени страници и вградени задачи в ClickUp Docs.

Платформата поддържа и съвместно редактиране, което позволява на няколко членове да имат едновременен достъп до ресурсите и да допринасят за тях. Историята на версиите поддържа съдържанието актуално, като запазва важния контекст.

Поддържайте контекстуални разговори с ClickUp Chat

Само знанието обаче не е достатъчно – ефективната комуникация дава живот на тези ресурси. Тук ClickUp Chat позволява контекстуална комуникация директно в работната среда на вашата ERG.

Споделяйте идеи, давайте обратна връзка и координирайте дейностите, без да превключвате между различни инструменти, с ClickUp Chat.

За разлика от изолираните приложения за съобщения, ClickUp Chat свързва разговорите директно със задачи, документи и проекти, създавайки фокусирани дискусии, които поддържат динамиката.

🎥 Вижте как ClickUp Chat поддържа разговорите организирани и екипите свързани – без изгубени съобщения, без разпръснати теми. Само целенасочена комуникация, която помага на общностите да процъфтяват. Точно като софтуера за ERG, целта е да се даде ясно пространство на всеки глас, да се улесни сътрудничеството и да се превърне ангажираността в реално въздействие.

Платформата поддържа обяви за целия екип и частни разговори, които са идеални за широка комуникация в ERG и деликатни дискусии по въпроси на разнообразието. За сътрудничество между ERG, чат каналите могат да включват членове от различни групи, което улеснява съвместните инициативи, като същевременно поддържа връзката с relevante задачи и документи.

Проследявайте напредъка с таблата, целите и формулярите на ClickUp.

Таблото на ClickUp помага да визуализирате важните показатели, като посещаемост на събития, ръст на членството, доброволни часове или завършени инициативи. Добавете формуляри на ClickUp, за да събирате регистрации или обратна връзка от членовете след събития. Използвайте целите на ClickUp, за да съгласувате инициативите си с критериите за разнообразие в цялата компания и да проследявате успеха във времето.

ClickUp Forms може да се използва за регистрация в ERG, потвърждаване на участие в събития, събиране на обратна връзка, оптимизиране на ангажираността на членовете и набиране на нови членове.

ClickUp Time Tracking помага на лидерите на ERG да регистрират доброволческите часове по задачи или инициативи – ценен начин да се подчертаят усилията зад кулисите и да се лобира за бюджетна или изпълнителна подкрепа.

За да оптимизират административната работа, лидерите на ERG могат да разчитат на ClickUp Automations, за да изпращат имейли за добре дошли, да активират напомняния или да актуализират статуса на задачите.

Как изкуственият интелект подкрепя групите за ресурси на служителите (ERG) и приобщаващото наемане на персонал

ERG често играят решаваща роля в оформянето на инклузивни практики за наемане – от преглед на обявите за работа за наличие на пристрастия до гарантиране, че новоназначените служители се чувстват добре дошли и подкрепени. Изкуственият интелект прави тази работа по-бърза, по-последователна и по-лесна за мащабиране.

ClickUp Brain за ERG

С ClickUp Brain, AI-копилота на вашата ERG, можете да:

Създайте инклюзивни описания на длъжностите : Създайте описания на длъжностите без пристрастни или изключващи формулировки.

Създайте съдържание за въвеждане в работата : Обобщете ресурсите на ERG в ръководства, които помагат на новоназначените служители да се чувстват свързани с компанията от първия ден.

Подгответе действия: Незабавно записвайте и възлагайте последващи действия от срещите на комисията по наемане на ERG.

👉 Използвайте ClickUp Brain, за да преглеждате длъжностни характеристики, да изготвяте документи за назначаване на нови служители и да създавате дневен ред за срещи.

ClickUp Brain Max: Записвайте мненията на ERG в реално времеС функцията Talk to Text в ClickUp Brain Max лидерите на ERG могат да записват дискусии на живо, мозъчни атаки или менторски сесии и да ги превръщат в структурирани задачи, като актуализиране на насоките за подбор или планиране на семинари за приобщаваща култура. Всяка идея се записва, обобщава и свързва с работните процеси, така че мненията на членовете на ERG да влияят на решенията за наемане, вместо да се губят. А с AI-базираните табла в ClickUp, ERG програмите могат да проследяват показателите за участие, настроения и ангажираност, предоставяйки на лидерите конкретни данни, с които да се застъпват за промяна и да измерват напредъка към по-справедливо наемане на персонал.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте персонализирани табла за проследяване на показателите на ERG, като ръст на членството, посещаемост на събития и завършени инициативи.

Предоставяйте подробни разрешения, позволяващи на лидерите на ERG да контролират достъпа до чувствителни документи или дискусии.

Събирайте обратна връзка с Form View за регистрация за събития и заявления за нови членове.

Автоматизирайте приветствените имейли, напомнянията за събития и актуализациите на статуса с помощта на ClickUp Brain

Задавайте и проследявайте цели с Goals, за да съгласувате ERG с целите на организацията за разнообразие.

Висока степен на персонализация с шаблони, разрешения и интеграции

Визуализирайте инициативите в изглед „Списък“, „Табло“, „Календар“ или „Гант“, за да съответстват на различни стилове на планиране.

Мобилно приложение за достъп в движение

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение за лидерите на ERG, които не са запознати с инструментите за управление на проекти

Необходима е ръчна настройка за специфични за ERG работни процеси и отчети.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

Нашият екип е разпръснат в четири часови зони в три различни държави. Трябва да имаме ясна комуникация между членовете на екипа, иначе се получава забавяне от минимум един ден. Разпределянето на задачи помежду ни, вместо да си изпращаме имейли или съобщения в Teams, е много по-ефективно. Ние общуваме и се информираме чрез самата задача, така че е много по-лесно да намерим свързаните с нея разговори, вместо да се чудим „това съобщение беше ли в имейл или тя ми го изпрати?“ и „Кога беше необходимо?“ или „Колко спешно е?“ Всички тези въпроси намират отговор в добре изготвена задача.

2. Chronus (Най-добър за менторски програми на ERG)

чрез Chronus

Вашата менторска програма по-скоро реагира на ситуацията, отколкото е стратегическа? Chronus елиминира тези предположения с алгоритмично съпоставяне, създавайки целенасочени връзки между висши ръководители и изгряващи таланти.

Chronus предлага специализиран софтуер, който улеснява менторските взаимоотношения в рамките на групите за ресурси на служителите. Тази платформа признава, че менторството често е основен компонент на успешните ERG, свързвайки опитни професионалисти с тези, които търсят насоки и развитие.

Най-добрите функции на Chronus

Предоставяйте структурирани ръководства за разговори и инструменти за определяне на цели, за да подкрепите менторите и менторите през цялото време на тяхното взаимодействие.

Свържете членовете от разстояние чрез виртуални инструменти за наставничество, които работят в различни географски локации.

Контролирайте всички менторски инициативи с помощта на изчерпателни табла за управление на програмите.

Ограничения на Chronus

Основен фокус върху менторството, а не върху всеобхватния софтуер за управление на ERG.

Цени на Chronus

Core : Започва от 15 995 USD/година

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Общности: От 17 995 долара

Оценки и рецензии на Chronus

G2 : 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chronus?

В рецензия на Capterra се казва:

Лесни за използване, иновативни, забавни и премахващи административната тежест на менторството.

3. Teleskope Affinities (Най-добър за данни, базирани на ERG)

чрез Teleskope Affinities

Интуицията и разпръснатите отзиви сами по себе си не могат да насочват стратегическите решения на ERG. За да противодейства на това, Teleskope Affinities предоставя мощни аналитични инструменти, които разкриват основните модели и въздействието на групите ресурси на вашите служители, превръщайки интуитивните усещания в полезни прозрения.

Платформата се отличава с аналитичния си подход към управлението на ERG. Тя предоставя на организациите задълбочени данни за състоянието на групите, ангажираността на служителите и тяхното влияние. Teleskope Affinities използва данни, за да помогне на лидерите на ERG да вземат информирани решения относно програмирането, разпределянето на ресурсите и стратегическото планиране.

Най-добрите функции на Teleskope Affinities

Съпоставяйте участието в ERG с ключови показатели за човешките ресурси, за да демонстрирате въздействието върху бизнеса.

Визуализирайте връзките между членовете и групите чрез мрежово картографиране.

Комуникирайте стойността на ERG в бизнес термини чрез отчети, подходящи за ръководството.

Ограничения на Teleskope Affinities

По-фокусирани върху измерването, отколкото върху ежедневните операции на ERG

Цени на Teleskope Affinities

Персонализирани цени

Teleskope Affinities оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📚 Прочетете също: Допълнителни придобивки и ползи за служителите за задържане и привличане на таланти

4. Chezie (Най-добър за изграждане на ERG общност)

чрез Chezie

Много ERG функционират като официални комитети, а не като динамични общности. Chezie променя тази динамика, като създава дигитални пространства за събиране, където автентичните връзки процъфтяват естествено и членовете се чувстват искрено добре дошли.

Създаден от експерти по разнообразие и приобщаване, този софтуер дава приоритет на истинските връзки и ангажираност пред административните функции, помагайки на ERG да изпълнят основната си цел – да създадат чувство за принадлежност.

Chezie подкрепя растежа на ERG чрез целеви инструменти за набиране на членове и ресурси за въвеждане на служители.

Най-добрите функции на Chezie

Споделяйте образователни материали в специални ресурсни центрове за всяка ERG.

Подчертайте приноса на членовете, като използвате вградените инструменти за признание за участниците и съюзниците.

Включете се отвсякъде с дизайн, ориентиран към мобилни устройства, който работи на всички устройства.

Ограничения на Chezie

По-слаби възможности за управление на проекти в сравнение с някои алтернативи

Цени на Chezie

Цени на базата на плъзгач: От 15 000 долара/година

Оценки и рецензии на Chezie

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

📚 Прочетете също: Примери за SMART цели за HR специалисти

5. Benevity Affinity Groups (Най-доброто решение за свързване на ERG с инициативи със социално въздействие)

чрез Benevity Affinity Groups

Разширете влиянието на ERG отвъд вътрешната култура към инициативи, насочени към общността, с Benevity. Тази платформа използва ангажираността и ентусиазма на служителите за външно въздействие, свързвайки ресурсните групи директно с благотворителни каузи, които са им близки, чрез оптимизирани възможности за дарения и доброволчество.

Комплексната платформа на Benevity позволява на организациите да свържат своите ERG инициативи с по-широките усилия за корпоративна социална отговорност (CSR). Този подход помага на групите за ресурси на служителите да увеличат своето влияние, като същевременно демонстрират съгласуваност с ценностите на компанията и ангажиментите към общността.

Най-добрите функции на Benevity Affinity Groups

Стартирайте дарителски кампании, които позволяват на ERG да подкрепят значими каузи и организации.

Организирайте групови дейности с интегрирани инструменти за управление на доброволци.

Максимизирайте въздействието на даренията с автоматизирана обработка на даренията

Количествено измерване на приноса чрез подробни отчети за въздействието върху ангажираността на общността на служителите.

Ограничения на Benevity Affinity Groups

По-скоро фокусирани върху дарителство и доброволчество, отколкото върху вътрешни дейности на ERG

Цени на Benevity Affinity Groups

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 3,4/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Benevity Affinity Groups?

В рецензия на Capterra се казва:

Benevity е стабилна платформа за управление на дарения, доброволчество и програми за безвъзмездна помощ на работното място. От гледна точка на администратора интерфейсът е лесен за използване, което улеснява създаването на кампании и проследяването на участието. Интеграцията с системите за изплащане на заплати улеснява съпоставянето на даренията, а инструментите за отчитане предоставят изчерпателни данни за ангажираността на служителите и въздействието на програмите. Въпреки това, периодичните актуализации могат да причинят незначителни проблеми, а опциите за персонализиране на кампаниите биха могли да бъдат по-гъвкави. Като цяло, това е мощен инструмент, който опростява инициативите за корпоративна социална отговорност.

🧐 Знаете ли, че... КСО не е само „правене на добро“. Компаниите с силни програми за КСО имат с 25–30% по-ниски нива на текучество.

6. Платформа Affirmity ERG (най-подходяща за съответствие с ERG и отчитане)

чрез платформата Affirmity ERG

Когато наближават крайните срокове за отчитане на разнообразието, невидимите постижения на ERG няма да задоволят заинтересованите страни. Affirmity улавя и количествено измерва въздействието на вашите групи за ресурси на служителите, превръщайки добрата работа в документиран напредък, който отговаря на нормативните изисквания и ангажиментите по ESG.

С ясна представа за това, което работи (и което не работи), организациите могат да вземат по-интелигентни решения, да разпределят ефективно ресурсите и да покажат реалната стойност на инициативите на ERG – подкрепени с данни, а не с анекдоти. Независимо дали създавате нови групи или разширявате съществуващи, Affirmity гарантира, че нито един принос няма да остане недокументиран.

Най-добрите функции на платформата Affirmity ERG

Улеснете комуникацията на ERG с помощта на специални портали за всяка ресурсна група.

Проследявайте приноса на ERG към целите за разнообразие, равнопоставеност и включване.

Измервайте участието в събития, инициативи и доброволчески дейности.

Свържете ERG с възможности за менторство чрез интегрирано управление на програми.

Ограничения на платформата Affirmity ERG

Може да се наложи персонализиране, за да се съобразят с конкретните нужди на организацията.

Ограничени функции за геймификация и ангажираност в сравнение с някои алтернативи

Цени на платформата Affirmity ERG

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за платформата Affirmity ERG

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

7. MentorcliQ Diverst (Най-добър за управление на ERG на корпоративно ниво)

чрез MentorcliQ

MentorcliQ Diverst съчетава управлението на ERG и менторството в една платформа, готова за използване в предприятията. Подкрепете всеки етап от жизнения цикъл на ERG – от формирането до проследяването на въздействието – като същевременно свързвате членовете чрез структурирани менторски взаимоотношения.

Той е предназначен за сложни глобални организации и предлага специфична за региона поддръжка, HRIS и LMS интеграции, както и вградено планиране на приемствеността, за да поддържа силно лидерство и последователни програми. Независимо дали разширявате ERG в различни часови зони или развивате бъдещи лидери, MentorcliQ Diverst помага на вашите общности да растат с цел.

MentorcliQ Diverst най-добри функции

Координирайте програми в глобален мащаб с подкрепа за внедряване на ERG, специфична за всеки регион.

Осигурете приемственост в ръководството с вградени функции за планиране на приемствеността.

Свържете се с корпоративните системи чрез безпроблемна интеграция с HRIS и LMS платформи.

MentorcliQ Diverst ограничения

Сложна имплементация, изискваща значително участие на ИТ отдела

По-висока структура на разходите, подходяща за по-големи организации

MentorcliQ Diverst ценообразуване

Персонализирани цени

MentorcliQ Diverst оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за MentorcliQ Diverts?

В рецензия на G2 се казва:

Цялостното ми преживяване с MentorCliq беше много положително. Платформата предостави ясна рамка, която улесни връзката с моя ментор/ментор, поставянето на цели и проследяването на напредъка във времето. Структурираните ресурси и насоки помогнаха да поддържаме разговорите ни фокусирани и смислени. Това премахна догадките от менторството и направи процеса по-ефективен и последователен. Оцених колко лесно беше да се ориентирам и как подпомагаше изграждането на истински взаимоотношения.

8. Qooper ERG Software (най-добър за мащабиране на ERG програми)

чрез Qooper

Преходът от ентусиазма на ERG към устойчив успех често се проваля без подходящата структура. Qooper предоставя рамката и най-добрите практики, които превръщат добрите намерения в зрели, влиятелни групи за ресурси на служителите, които растат естествено с растежа на служителите във вашата организация.

Qooper ERG Software предлага всеобхватна платформа за управление на групи от служители, която помага на организациите да създават, управляват и разширяват своите инициативи за разнообразие и включване.

Най-добрите функции на софтуера Qooper ERG

Координирайте груповите дейности с управление на събития, потвърждения за участие и проследяване на присъствието.

Улеснете връзките за менторство с помощта на AI-базирано съпоставяне въз основа на цели и интереси.

Измервайте успеха на програмата с помощта на аналитични табла и отчети за въздействието.

Повишете ангажираността чрез дизайн, ориентиран към мобилните устройства, с известия за нови събития.

Ограничения на софтуера Qooper ERG

По-малко адаптируеми от някои алтернативи за предприятия

Ограничени интеграции с по-широката HR екосистема

Цени на софтуера Qooper ERG

Персонализирани цени

Qooper ERG Software – оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 140 отзива)

Какво казват реалните потребители за Qooper?

В рецензия на G2 се казва:

Още от самото начало разполага с всичко необходимо, за да стартирате програма за менторство. Лесен е за внедряване, лесен за използване, има интуитивен потребителски интерфейс и отлично обслужване на клиенти. Нашата специалистка по внедряване, Ипек, беше невероятна и продължава да бъде такава дори и след стартирането на програмата ни. Тя винаги се интересува от нас и отговаря бързо на всеки имейл. Като цяло, просто една страхотна програма и услуга.

9. WeSpire (Най-добър за измерване на въздействието на ERG)

чрез WeSpire

При ограничения в бюджета, инициативите за „добро самочувствие“ са първите, които подлежат на преразглеждане. WeSpire защитава вашите инвестиции в ERG, като свързва директно набирането на разнообразен персонал и свързаната с това работа с бизнес резултатите и ключови показатели като ангажираност, задържане на персонала и иновации, превръщайки възприятието от център на разходи в създател на стойност.

Това цялостно решение помага на средните и големите предприятия да разширят своите инициативи за разнообразие, като ги интегрират с по-широки ESG (екологични, социални и управленски) и CSR програми.

Най-добрите функции на WeSpire

Ангажирайте членовете чрез различни канали, включително събития, форуми и кампании.

Стартирайте бързо ERG инициативи, използвайки предварително създадени програми и персонализирани шаблони.

Анализирайте участието и въздействието с помощта на базирани на данни показатели и инструменти за отчитане.

Ограничения на WeSpire

Основен фокус върху измерването, а не върху ежедневните операции

По-сложна настройка за организации без ясни рамки за измерване

Цени на WeSpire

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на WeSpire

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

10. Phenom ERG (Най-добър за интегриране на таланти)

чрез Phenom ERG

Разширете вашите ERG от изолирани инициативи за разнообразие до безпроблемна част от вашата екосистема за таланти. Phenom ERG свързва групите за ресурси на служителите директно с привличането, развитието и задържането на таланти, като ги вгражда в цялостното преживяване на ангажираност на служителите.

Phenom ERG е част от всеобхватната платформа за таланти на Phenom, която предлага специализирано решение за създаване, управление и измерване на въздействието на групите за ресурси на служителите.

Най-добрите функции на Phenom ERG

Споделяйте отворени възможности с конкретни групи, за да популяризирате роли и да привлечете разнообразни вътрешни кандидати.

Определете мениджъри на ERG със специализирани разрешения, за да ръководят и модерират групите ефективно.

Създавайте и управлявайте групови събития, за да свържете членовете както виртуално, така и лично.

Ограничения на Phenom ERG

Изисква интеграция с по-широката платформа Phenom за максимална полза.

Цени на Phenom ERG

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (над 350 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Phenom?

В рецензия на G2 се казва:

На пръв поглед Phenom предлага всичко, от което един специалист по подбор на персонал и мениджър на работодателска марка биха могли да се нуждаят. Начин да проследявате откъде идват кандидатите, лесни начини да съхранявате кандидатите в CRM, оптимизирани начини за промотиране на събития и т.н. – всичко на едно място.

⭐ Специални споменавания

Най-подходящ за: Сравнителен анализ на културното многообразие Предоставя задълбочени данни за разнообразието на работната сила – обхваща етническа принадлежност, наследство, системи от вярвания – и сравнява вашата организация с еталоните във вашата индустрия или регион.

Най-подходящ за: Персонализирана вътрешна комуникация за ERG. Комуникационна платформа, базирана на изкуствен интелект, която предоставя целеви бюлетини и актуализации на членовете на ERG чрез различни канали (имейл, мобилни устройства, интранет), с богати аналитични и сегментационни инструменти.

Най-подходящ за: Сравнителен анализ на приобщаването на хора с увреждания Този инструмент позволява на организациите да самооценяват своите практики за приобщаване на хора с увреждания в области като набиране на персонал, настаняване и кариерно развитие, като допълва усилията на ERG, фокусирани върху достъпността и приобщаването.

Преобразувайте културата на работното си място чрез целенасочени ERG

Изборът на подходящ софтуер за ERG е от съществено значение за създаването на групи от ресурси на служителите, които насърчават включването и принадлежността. Платформите в това ръководство предлагат различни подходи, от всеобхватни решения до специализирани инструменти, фокусирани върху различни аспекти на управлението на ERG.

Помислете за размера и нуждите на вашата организация, както и за това на какъв етап от развитието си са вашите ERG. Много платформи предлагат демо версии или пробни версии, които ви позволяват да тествате функциите, преди да се ангажирате.

ClickUp предоставя гъвкавостта, от която ERG се нуждаят, за да процъфтяват, с надеждни функции за управление на знанията и инструменти като ClickUp Chat. Готови ли сте да видите как работи? Регистрирайте се в ClickUp още днес!