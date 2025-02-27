Как да създадете процъфтяваща група за ресурси на служителите

Служителите процъфтяват, когато имат пространство, в което да общуват, да се застъпват за промени и да растат заедно.

Това е точно това, което групите за ресурси на служителите (ERG) предоставят – платформа за принадлежност, професионално развитие и влияние на работното място. Но за да знаете как да създадете група за ресурси на служителите, която да просъществува, са необходими повече от добри намерения.

От определянето на ясна цел до осигуряването на подкрепа от ръководството, всяка стъпка играе роля в това да направите вашата ERG устойчива и ефективна. Този наръчник разяснява всичко, от което се нуждаете, за да създадете ERG, която не просто съществува, а процъфтява.

⏰ 60-секундно резюме Създаването на група за ресурси на служителите (ERG), която оказва реално влияние, изисква стратегия, лидерство и дългосрочна ангажираност. Ето как да го направите правилно: Определете ясна цел , като идентифицирате нуждите на служителите и ги съгласувате с бизнес целите , за да гарантирате дългосрочна релевантност.

Осигурете си спонсорство от страна на ръководството , за да получите видимост, финансиране и подкрепа от лидерите за по-силна организационна подкрепа.

Създайте структуриран ръководен екип с ясно определени роли за управление на инициативи, набиране на членове и стимулиране на ангажираността.

Поддържайте достъпността на знанията за ERG , като използвате централизиран център за документация, минали дискусии и въвеждане на нови лидери.

Адаптирайте и развивайте инициативи въз основа на тенденциите в участието, обратната връзка и информацията в реално време, за да поддържате високо ниво на ангажираност.

Измервайте въздействието и демонстрирайте стойността, като проследявате растежа, участието и приноса към политиката на компанията и инициативите за DEI. Добре структурираната ERG не е просто общност – тя е катализатор за приобщаване на работното място и значими промени.

Какво е група за ресурси на служителите (ERG)?

Групата за ресурси на служителите (ERG) е доброволна група, ръководена от служители, създадена с цел да насърчава приобщаването, професионалното развитие и подкрепата в рамките на дадена организация.

Тези групи обединяват служители с общи преживявания, интереси или произход, за да създадат безопасно пространство, да се застъпват за промяна и да подобрят преживяването на служителите.

Представете си компания, в която работещите родители се борят да намерят баланс между кариерното си развитие и грижите за децата. ERG се създава, за да предостави ресурси, гъвкави решения за работа и менторство. Друга група се застъпва за достъпността, като влияе върху политиките за по-голяма инклузивност на офисите и дигиталните инструменти.

ERG не само предлагат подкрепа, но и предизвикват значими промени на работното място.

Как са структурирани ERG?

Повечето ERG следват структуриран подход, за да останат ефективни:

Лидери на ERG : Поставяйте цели, контролирайте дейностите и поддържайте ангажираността

Изпълнителен спонсор : Осигурява финансиране, лидерска подкрепа и застъпничество.

Ръководна комисия : подпомага стратегията, планирането и изпълнението.

Членове на групата: Участвайте в дискусии, събития и инициативи.

Прочетете също: Как да поставите значими цели за DEI на работното място

Защо ERG са важни?

Организациите с силни ERG отбелязват повишена ангажираност на служителите, професионално развитие и задържане на персонала. Тези групи действат като мост между служителите и ръководителите на компанията, като гарантират, че разнообразните гласове оформят политиката на компанията и културата на работното място.

Когато са подкрепени от ангажираността на ръководството и ясни цели, ERG се превръщат в движеща сила за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, като помагат както на служителите, така и на бизнеса да просперират.

Прочетете още: Ефективни стратегии и примери в областта на човешките ресурси

Предимства на групите за ресурси на служителите

Силна група за ресурси на служителите (ERG) създава приобщаваща и ангажираща работна среда, като същевременно подкрепя развитието на служителите и успеха на компанията. Организациите, които инвестират в ERG, отбелязват подобрения в много области.

По-висока ангажираност и задържане на служителите

Служителите се чувстват по-свързани, когато имат безопасно място, където да споделят опит и да се застъпват за промяна. ERG подобряват задържането на служителите, като насърчават чувството за принадлежност и приобщаване.

Професионално развитие и развитие на лидерски умения

ERG предоставят достъп до менторски програми, обучение по лидерство и възможности за създаване на контакти. Много лидери на ERG придобиват практически управленски опит чрез организиране на събития и ръководене на инициативи.

Прочетете още: Как успешно да внедрите DEI обучение на работното място

По-силна връзка между служителите и ръководството

ERG създават директни канали за комуникация между служителите и ръководителите на компанията. Изпълнителният спонсор помага за съгласуване на целите на ERG с бизнес приоритетите, като гарантира реално въздействие върху организацията.

Работно място, което стимулира промяната

ERG формират политиката на компанията, подобряват ползите и подкрепят недостатъчно представените групи. Много организации отбелязват положителни промени в практиките за наемане на персонал, достъпността на работното място и възможностите за професионално развитие.

Влияние извън работното място

ERG сътрудничат с местната общност, организират ERG събития и подкрепят групи с подобни интереси. Тяхното влияние се простира отвъд организацията, укрепвайки корпоративната отговорност и социалното въздействие.

С подходяща структура и подкрепа, ERG се превръщат в мощни двигатели на промяната. Но какви видове ERG съществуват и как отговарят на различните нужди на служителите?

Видове групи за ресурси на служителите

Различните ERG служат за различни цели, в зависимост от целите на компанията и нуждите на служителите. Някои се фокусират върху професионалното развитие, докато други насърчават ангажираността на служителите и приобщаването на работното място.

1. ERG, основани на идентичността

Тези групи подкрепят недостатъчно представените групи, като създават безопасна среда и се застъпват за равни възможности. Много компании имат:

Групи по интереси за жени, LGBTQ+ служители и расови или етнически малцинства

Мрежи за работещи родители, ветерани или служители с увреждания

Групи, фокусирани върху религиозното или културното многообразие

2. ERG за професионално развитие

Служителите, които търсят менторски програми и кариерно развитие, често се присъединяват към ERG, фокусирани върху професионалното израстване. Тези групи:

Организирайте семинари за развиване на умения и обучение по лидерство.

Свържете служителите с висши ръководители за кариерно наставничество

Подкрепете вътрешната мобилност и създаването на контакти между отделите

👀 Знаете ли, че... Менторите получават повишение шест пъти по-често, а менторите – пет пъти по-често от тези, които не участват в менторски програми, което подчертава ползите от менторството за кариерното развитие.

3. ERG групи, основани на интереси

Не всички ERG се фокусират върху идентичността или кариерното развитие. Някои обединяват служители с общи интереси, като устойчивост, психично здраве или доброволческа работа в местната общност. Тези групи повишават интереса на служителите и насърчават сътрудничеството между екипите.

4. Групи за бизнес ресурси

Някои ERG подкрепят директно политиката и бизнес решенията на компанията. Тези групи работят с изпълнителни спонсори и лидери на компанията, за да:

Подобряване на общуването с клиентите чрез разнообразни перспективи

Влияйте върху целите на компанията и вътрешните инициативи за DEI

Укрепете партньорствата с външни организации и групи по интереси.

Разбирането на различните видове ERG помага на организациите и отделите по човешки ресурси да планират и създават приобщаващи програми с голямо въздействие. Но как да създадете ERG, която да доведе до реална промяна? Нека разгледаме по-подробно.

Как да създадете група за ресурси на служителите?

Една успешна ERG започва с внимателно планиране, силно лидерство и постоянна подкрепа. Целта е да се създаде група, която не само насърчава ангажираността на служителите, но и е в съответствие с бизнес целите и води до реална промяна.

Следвайте тези стъпки, за да създадете група за ресурси на служителите, която да има влияние:

Стъпка 1: Оценете интереса и определете целта

Преди да създадете ERG, е важно да съберете мненията на служителите. Анкети, фокус групи или данни от HRIS могат да ви помогнат да определите от какво се нуждаят най-много служителите.

Една добре планирана ERG трябва:

Подкрепете недостатъчно представените групи и професионалното развитие

Съобразявайте се с политиката на компанията и инициативите за DEI

Разгледайте конкретните предизвикателства, пред които са изправени служителите

За да ускорите този процес, ClickUp Forms може да ви помогне да събирате отговори и да организирате обратната връзка, като по този начин гарантирате, че ERG е изградена въз основа на реалните нужди на служителите.

Съберете подходяща обратна връзка и мнения от служителите, като използвате формулярите на ClickUp.

За да има трайно въздействие, ERG се нуждае от подкрепата на ръководството. Без подкрепата на ръководството може да бъде трудно да се осигурят ресурси, да се повлияе на политиките или да се постигне видимост в рамките на компанията. Силният спонсор от ръководството служи като застъпник, гарантиращ, че ERG остава устойчива и съобразена с бизнес целите.

Ключови приноси на изпълнителния спонсор:

Видимост на ниво ръководство : Повишава инициативите на ERG, като гарантира, че те се признават от ръководителите на компанията и не се пренебрегват.

Финансиране за обучение, събития и програми : Подкрепя кариерното развитие, възможностите за създаване на контакти и менторските програми.

Стратегически насоки: Помага на лидерите на ERG да съгласуват инициативите с политиката на компанията, усилията за DEI и дългосрочните бизнес цели.

Прочетете също: Примери за HR стратегии за мотивиране на вашите служители

Добре документираното предложение увеличава шансовете за осигуряване на организационна подкрепа. С помощта на ClickUp Docs лидерите на ERG могат да очертаят мисията на групата, очакваното въздействие и изискванията за ресурси на едно централизирано място. Заинтересованите страни могат да използват Docs, за да си сътрудничат безпроблемно, да добавят коментари и дори да възлагат задачи директно от Doc.

Редактирайте, персонализирайте и сътрудничете с лекота в ClickUp Docs.

Стъпка 3: Създайте структура на лидерството

Една силна ERG се нуждае от ясни лидерски роли, за да остане организирана и влиятелна. Без ясно определени отговорности инициативите могат да загубят посоката си, а ангажираността може да спадне.

Ключовите роли в ERG включват:

Ръководители на ERG : Определете визията, наблюдавайте ангажираността и гарантирайте съгласуваност с целите на компанията .

Ръководна комисия : Отговаря за логистиката, организира събития на ERG и управлява ресурсите.

Членове на групата: Участвайте в дискусии, наставлявайте нови членове и насърчавайте инициативи.

Тъй като успехът на ERG зависи от добре дефинирани роли, ClickUp Tasks може да ви помогне да разпределите отговорности, да проследявате напредъка и да гарантирате отчетността.

Стъпка 4: Определете мисията на ERG и създайте цели

Добре дефинираната мисия дава цел и посока на ERG. Тя гарантира съгласуваност с политиката на компанията, инициативите за DEI и бизнес целите, като същевременно осигурява яснота относно това, на кого служи ERG и как създава въздействие.

Една силна мисия трябва да:

Определете целта на ERG : Защо съществува и какви предизвикателства решава?

Съгласувайте с бизнес целите : Как това допринася за ангажираността на служителите и корпоративната култура?

Определете ясни очаквания: В какъв тип събития, дискусии и програми на ERG ще участват членовете?

Освен мисията си, ERG трябва да определи измерими цели, за да проследява напредъка. Те могат да включват:

Набиране на членове : Разширяване на участието в различните отдели

Организиране на менторски програми и семинари за лидерство : Подкрепа за професионалното развитие

Застъпничество за инклюзивна фирмена политика и ползи: Насърчаване на значими промени на работното място

Тъй като поставянето на цели е от съществено значение за дългосрочния успех, ClickUp Goals помага на лидерите на ERG да поставят измерими цели, да проследяват етапите и да коригират стратегиите въз основа на напредъка в реално време.

Задавайте, проследявайте и постигайте своите цели с ClickUp Goals.

Стъпка 5: Планирайте стартиращо събитие и популяризирайте ERG

Едно добре организирано събитие за стартиране на групата създава ентусиазъм, насърчава членовете да се ангажират и задава тон на инициативите на ERG. Това е първата възможност да запознаете служителите с мисията, ръководството и предстоящите дейности на ERG.

Успешното начало на събитието трябва да:

Представете мисията и ръководния екип на ERG : Ясно дефинирайте целта на ERG и кой ръководи групата.

Очертайте предстоящи инициативи и възможности за ангажираност : Представете планираните дейности на ERG , събития за създаване на контакти и програми за наставничество .

Осигурете лесен начин за регистрация на служителите: Предложете линкове за регистрация, QR кодове или формуляри за незабавно участие.

Промотирането на събитието чрез вътрешни канали за комуникация – като имейли до цялата компания, Slack и общи събрания – гарантира висока видимост. За да управлявате логистиката на събитието, календарният изглед на ClickUp помага на лидерите на ERG да планират срещи, да изпращат автоматични напомняния и да проследяват присъствието без усилие. Тъй като интегрира ВСИЧКИ календари, никога не трябва да се притеснявате, че ще пропуснете събитие или че ще имате двойна резервация.

Заделете специално време за вашите задачи, като използвате календарния изглед на ClickUp.

Стъпка 6: Поддържайте ангажираността на членовете и насърчавайте общността

Успехът на ERG зависи от постоянното участие и ангажираност. Без последователно взаимодействие ентусиазмът може да изчезне, а динамиката да се забави.

За да поддържате ангажираността на членовете, е необходимо да създадете чувство за принадлежност, да предоставите ценни ресурси и да осигурите възможности за сътрудничество.

Ефективни начини за поддържане на ангажираността:

Месечни проверки или общи събрания : Редовните контакти помагат за оценяване на напредъка, разглеждане на проблеми и поддържане на съгласуваност между членовете.

Събития на ERG, като панелни дискусии, мрежи за контакти и сесии за лидерство : Те предоставят възможности за професионално развитие и укрепват връзките между членовете.

Специални пространства, където служителите могат да споделят опит и да обсъждат професионалното си развитие: Насърчаването на отворени разговори спомага за по-силно преживяване на служителите и чувство за общност.

Тъй като комуникацията е от ключово значение, ClickUp Chat помага на лидерите на ERG да поддържат активни дискусии, да споделят новини и да гарантират, че членовете остават свързани – дори между срещите.

Сътрудничество с членовете на екипа в реално време с помощта на ClickUp Chat

Стъпка 7: Проследявайте напредъка и непрекъснато се усъвършенствайте

За да продължи да оказва влияние, ERG трябва да се развива въз основа на нивата на ангажираност, обратната връзка от ръководството и промените в политиката на компанията. Редовната оценка помага за усъвършенстване на стратегиите, като гарантира, че ERG отговаря на нуждите на служителите и бизнес целите.

Ключови показатели за ефективност (KPI), които да проследявате:

Растеж на членовете на групата и активно участие : Проследяването на присъствието на събития и срещи на ERG помага за измерване на ангажираността.

Влияние на ERG върху политиката на компанията и стратегиите за DEI : Проследяването на подобренията на работното място, свързани с инициативите на ERG, подчертава ефективността на групата.

Обратна връзка от служителите относно ефективността на ERG: Събирането на мнения от членовете гарантира, че ERG остава актуална и полезна.

За да оптимизирате оценките, ClickUp Dashboards предоставя на лидерите на ERG данни в реално време за тенденциите в участието, резултатите от срещите и цялостното въздействие на ERG, което позволява непрекъснато усъвършенстване и дългосрочен успех.

Получавайте информация в реално време с таблата за управление на ClickUp.

С правилната структура ERG може да създаде трайно въздействие. Но поддържането на инерцията е също толкова важно – нека разгледаме как да поддържаме процъфтяването на ERG.

Как да поддържате и разраствате ERG?

Създаването на ERG е само първата стъпка. Поддържането на нейното въздействие изисква стратегическо лидерство, достъпни знания и непрекъснато развитие, базирано на ангажираността на служителите.

Укрепете лидерството и споделянето на знания

Поддържайте активното участие на ръководството

Непрекъснатата подкрепа от страна на изпълнителните спонсори и лидерите на компанията гарантира, че ERG остават в синхрон с бизнес целите и получават необходимите им ресурси. Редовните срещи с ръководството спомагат за засилване на влиянието на ERG.

Създайте централизиран център за знания

За да се избегне загуба на информация при смяна на лидерите на ERG, всички важни документи трябва да бъдат лесно достъпни. Системата за управление на знанията ClickUp служи като единствен източник на информация, в който се съхраняват:

Мисията и целите на ERG

Бележки от минали срещи, решения и доклади

Подробности за планирането на събитието и информация за участието

Тази структура гарантира, че новите ръководители на ERG могат бързо да се включат и да продължат напредъка без прекъсване.

За да научите повече за управлението на знанията с ClickUp, разгледайте това 👇

Развивайте и измервайте въздействието

Адаптирайте инициативите въз основа на прозренията за ангажираността

Програмите на ERG трябва да отразяват нуждите на служителите, а не предположения. ClickUp Brain предоставя AI-базирани анализи за тенденциите в участието и предлага оптимизации, помагайки на лидерите на ERG да усъвършенстват събитията, дискусиите и разпределението на ресурсите.

Анализирайте и извличайте ефективно информация от задачите с ClickUp Brain.

Разширете обхвата и демонстрирайте стойността

За да се развиват ERG, те трябва да набират членове, да насърчават менторски програми и да си сътрудничат с други групи. Проследяването на приноса на ERG към политиката на компанията и културата на работното място помага да се покаже дългосрочното им въздействие.

Ключови показатели за измерване:

Растеж на броя на членовете на групата и нивата на участие

Влияние върху бизнес целите и инициативите за DEI

Тенденции в обратната връзка и ангажираността на служителите

Добре подкрепената ERG остава трайна сила за приобщаване и ангажираност. Но с какви предизвикателства се сблъскват ERG и как могат да ги преодолеят? Нека разгледаме.

Предизвикателства и как да ги преодолеете

ERG създават мощни промени, но поддържането им е свързано с реални предизвикателства. Често срещани препятствия са изчерпването, липсата на участие и неясната дългосрочна посока.

Адресирането на тези въпроси в ранния етап помага на ERG да останат влиятелни.

Умора от лидерството и непостоянно участие

Много ERG започват силно, но губят инерция, когато лидерите се чувстват претоварени или членовете се оттеглят.

Решения:

Ротирайте лидерските роли, за да предотвратите изчерпване и да внесете свежи идеи.

Създайте структурирани планове за приемственост, така че новите лидери на ERG да могат да се включат безпроблемно.

Въведете гъвкави нива на участие, за да дадете възможност на служителите да се ангажират в различна степен.

Липса на видимост и измерими резултати

Без ясна видимост, ERG рискуват да бъдат подценени или възприемани като неформални социални групи.

За да изградите доверие:

Свържете инициативите на ERG с бизнес целите, за да демонстрирате дългосрочна стойност.

Проследявайте тенденциите в ангажираността, за да покажете растеж и ефективност.

Редовно докладвайте за въздействието на ръководството, за да поддържате подкрепата на изпълнителните директори.

Балансиране на усилията на ERG с приоритетите на компанията

ERG трябва да подобряват културата на работното място, без да пречат на ежедневните бизнес операции.

Начини за поддържане на баланс:

Интегрирайте дейностите на ERG в съществуващите инициативи на компанията, за да съгласувате усилията

Насърчавайте ръководството да признава приноса на ERG в оценките за представянето.

Определете ясни насоки за ангажираността с време, за да гарантирате, че участието остава устойчиво.

ERG, които признават тези предизвикателства и се адаптират проактивно, ще изградят трайно присъствие. Сега нека съберем всичко на едно място.

Прочетете още: 10 предизвикателства и решения за екипите по човешки ресурси

Създаване на ERG, която да просъществува

Силната група за ресурси на служителите е нещо повече от краткосрочна инициатива. Тя е движеща сила за приобщаване, растеж и ангажираност. Най-влиятелните ERG се адаптират, развиват и остават в синхрон както с нуждите на служителите, така и с бизнес целите.

Чрез насърчаване на ясна мисия, подкрепа от ръководството и култура на непрекъснато участие, вашата ERG може да създаде трайна промяна на работното място. Независимо дали стартирате нова ERG или укрепвате съществуваща, наличието на подходящите инструменти прави голяма разлика.

Готови ли сте да пренесете управлението на ERG на следващото ниво?

Регистрирайте се в ClickUp и оптимизирайте всичко – от поставянето на цели до сътрудничеството – още днес!