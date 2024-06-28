Как да приложите стратегии за набиране на персонал, насърчаващи разнообразието, за да преосмислите резервите от таланти

Всеки иска да бъде част от екип, в който всички членове са на една вълна. Това концентрира усилията, обединява екипа и помага за изпълнението на задачите.

Представете си обаче колко скучно би било работното място, ако всички бяхме еднакви! В края на краищата, малко разнообразие може да направи чудеса. Помислете за всички свежи перспективи, нови и креативни идеи и искри на иновации, които ще оживят сесиите за мозъчна атака. Нестандартното мислене е само една от многото ползи от разнообразния персонал. Хетерогенният екип е като цветна кутия с пастели, като всеки нюанс придава ново измерение на едно произведение на изкуството.

Ето едно задълбочено проучване на набирането на персонал с оглед на разнообразието и неговото влияние върху корпоративната култура.

Принципи на разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) при набирането на персонал

Концепцията за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) води началото си от средата на 60-те години на миналия век. С въвеждането на закони за равнопоставеност в заетостта и позитивни действия светът се намираше в социален и правен преломен момент. Компаниите трябваше да създадат недискриминационни, интегрирани офиси, за да приютят хора с различен социално-икономически и расов произход.

През 80-те и 90-те години на миналия век целите на DEI за работата се разшириха, за да обхванат различни идентични групи, включително религиозни, етнически и LGBTQIA+ общности. Към 2000-те години обхватът на DEI се разшири още повече, за да включи хората с увреждания. Днес разнообразието обхваща различни аспекти като възраст, ниво на образование, географско местоположение, култура, умения и много други.

Чрез тази интерсекционална еволюция DEI винаги е било начин да се справят със социалните несправедливости и да се започне диалог за тях в корпоративния свят. Фактори като глобализацията и свързаността дават по-голям импулс на такива усилия.

В настоящия контекст DEI не се отнася само до наличието на разнообразни екипи. То включва разработване на стратегия за набиране на персонал, основана на разнообразието, поддържане на справедливи практики за набиране на персонал, насърчаване на подкрепяща работна среда и гарантиране, че всеки има равен шанс за успех.

Какво е набиране на персонал с оглед на разнообразието?

От различните елементи на DEI, днес ще се фокусираме върху един аспект: разнообразието. По-конкретно, набирането на персонал с оглед на разнообразието.

Набирането на персонал с оглед на разнообразието е практика за привличане и наемане на квалифицирани кандидати с различен произход. Тя надхвърля простото събиране на разнообразен персонал. Става въпрос за разработване на справедлив, безпристрастен и равноправен процес на набиране на персонал, който активно търси таланти от недостатъчно представените групи в обществото.

Значението на разнообразието при набирането на персонал

Разнообразната работна сила не е просто практика, която носи добро самочувствие. Когато се прави правилно, набирането на персонал с оглед на разнообразието може да бъде стратегически инструмент, от който се възползват както служителите, така и бизнеса. Ето подробно описание на важността на стратегията за набиране на персонал с оглед на разнообразието:

Достъп до по-широк резерв от таланти

Стратегиите за набиране на персонал, основани на разнообразието, ви позволяват да достигнете до висококвалифицирани кандидати с различен произход. По този начин разширявате възможностите си и увеличавате шансовете си да наемете човек, който идеално пасва на културата на вашата организация. В същото време все повече хора са склонни да работят за компании, ангажирани с DEI. Като се има предвид, че осем от десет кандидати искат да работят за компании, които ценят ангажиментите към DEI, това превръща вашата организация в магнит за таланти.

Иновативно решаване на проблеми

Един разнообразен екип подхожда към проблемите с разнообразие. Това може да бъде разнообразие на мисли, гледни точки, опит, мнения, култури, вярвания, умения и др. Резултатът от тези сесии за мозъчна атака е иновативност и креативност при решаването на проблеми.

Многоизмерно вземане на решения

Разнообразието в мисленето укрепва процеса на вземане на решения. Като вземат предвид различни гледни точки, разнообразните екипи могат да отчитат несъзнателни предубеждения или слепи точки, които иначе биха останали незабелязани. Те оценяват различни аспекти на дадена ситуация, преди да вземат решение, което прави процеса по-обмислен и ефективен. Предвид това, не е изненадващо, че разнообразните екипи вземат по-умни решения в девет от десет случая!

По-висока ангажираност и задържане на служителите

Активното търсене на разнообразни кандидати демонстрира ангажираност към целите на DEI. Разнообразното работно място предлага приобщаваща работна среда, която цени, уважава и признава уникалния принос на всеки. Това създава чувство за принадлежност у вашите служители, увеличава ангажираността им и привлича повече такива разнообразни кандидати.

Повишена репутация на марката

Разнообразните компании отразяват реалните клиенти, които обслужват. Това е повече от просто изграждане на марка – това е практически пример за ангажимента на вашата компания към приобщаването. Например, публикациите за разнообразието получават почти два пъти повече ангажираност в LinkedIn, отколкото средната публикация на компания. По същия начин 60% от потребителите считат DEI за важно и ще купуват от компании, които подкрепят тези цели.

Конкурентно предимство в глобализирана среда

Все по-взаимосвързаният свят изисква по-разнообразна работна сила, която разбира различните култури. Разнообразен екип с глобална перспектива разбира нюансите на разработването на продукти и услуги, които резонират с целевите групи. Независимо дали става въпрос за културна чувствителност или нишово разбиране на пазарните условия, разнообразните екипи осигуряват 2,5 пъти по-висок паричен поток на служител и 35% по-висока производителност в сравнение с по-малко разнообразните компании. Само това е доказателство за конкурентното им предимство.

Силата на колективния гений

Разнообразието не се отнася само до раса, пол или етническа принадлежност. То взема предвид и различни преживявания, произход, типове личност, физически и когнитивни способности и др. Представете си, че съчетавате екстроверт с интроверт при работа по даден проект. Екстровертът може естествено да се насочи към управлението на ангажираността на заинтересованите страни, сътрудничеството в екипа и комуникацията. По същия начин интровертът може да се наслаждава и да се отличава в изработването на стратегии, задълбочен анализ и генериране на богати идеи. Между двамата имате необходимите елементи за успеха на проекта. Тази корелация между набирането на персонал с оглед на разнообразието и бизнес резултатите се потвърждава от факта, че компаниите с разнообразно ръководство са с 25% по-голяма вероятност да имат по-висока рентабилност от своите по-малко разнообразни конкуренти.

Достъп до нови пазари и възможности

Разнообразните служители са средство за навлизане на нови пазари или тестване на неизползвани възможности. Например, географски и етнически хомогенен екип ще има ограничено културно разбиране при навлизане на пазарния сегмент в нова региона. Да предположим, че вашият продуктов екип, базиран в САЩ, може да не разбира нюансите на пускането на продукт в Япония.

Същото важи и за вашия маркетинг екип. Всеки екип, в който липсва разнообразие, било то демографско, по отношение на умения и компетенции или способности, може да не успее да се възползва от новите възможности. Наличието на разнообразен екип в такива ситуации може да бъде полезно за вземането на балансирани решения относно бизнес стратегиите и за навлизането в неизследвани територии с по-голяма увереност.

Създаване на стратегия за набиране на персонал с оглед на разнообразието: кратко ръководство

Harvard Business Review публикува отлична статия за петте етапа на зрялост на DEI. Ние приложихме това, за да изработим цялостна стратегия за набиране на разнообразен персонал с цел изграждане на истински разнообразен екип.

Ето как да създадете разнообразен процес на набиране на персонал:

Етап 1: Осъзнаване

По време на този етап компаниите се запознават с идеята за приемане на разнообразието, като разбират неговата важност и ползи. Вместо да третират инициативите за разнообразие като периферна дейност, те се фокусират върху превръщането им в централна идея с набиране на разнообразен персонал.

На етапа на осведомяване ще се наблюдават минимални усилия за набиране на разнообразен персонал. Те все още разчитат на традиционните канали за набиране на таланти и нямат конкретна стратегия за привличане на разнообразни кандидати.

Ето какво можете да направите:

Получаване на подкрепа от ръководството и интегриране на разнообразието като елемент от корпоративната култура

Формулирайте ясни и изпълними цели за DEI и ги публикувайте на уебсайта на вашата компания, в социалните мрежи и др.

Прегледайте общата разнообразност в съществуващите екипи и идентифицирайте тези, които ще се възползват от по-разнообразни кандидати.

Етап 2: Съответствие

На този етап акцентът е върху спазването на законовите изисквания. Поради това предприятията ще прилагат законите срещу дискриминацията и разпоредбите за равни възможности през целия процес на набиране на персонал.

За да постигнете това, трябва да предприемете следните стъпки:

Обучение на мениджърите по наемане на персонал да идентифицират и привличат таланти с разнообразен произход

Създайте ясни и кратки описания на длъжностите, като използвате включващ език, за да елиминирате несъзнателните предубеждения.

Публикувайте тези обяви за работа в общи форуми, уебсайтове и форуми за набиране на разнообразен персонал, за да привлечете разнообразни кандидати.

Етап 3: Тактически

След като компаниите наберат инерция в посока набиране на разнообразен персонал, те могат да започнат да го прилагат като тактическо предимство. Досега ангажиментът към разнообразието следваше поток отгоре-надолу. Но тук е мястото, където променяте сценария и работите на по-ниско ниво, използвайки подход отдолу-нагоре. Преминавате от отдел на отдел или се фокусирате върху целеви групи от таланти, за да внедрите разнообразие в работната си сила.

Това включва:

Повишаване на чувствителността на работната сила към необходимостта от разнообразие и прилагане на организационни политики срещу дискриминацията

Сътрудничество с организации, фокусирани върху разнообразието, за да се отговори на нуждите на недостатъчно представените групи

Участвайте в целеви трудови борси, конференции и други събития, които привличат разнообразни кандидати, подходящи за вашите нужди.

Етап 4: Интегриран

Тук ще видите как разнообразието и приобщаването се интегрират в процеса на набиране на персонал. Те ще служат като основни ценности през целия процес, от привличането на таланти и разработването на дейности за въвеждане на нови служители до създаването на приветлива среда.

Когато разнообразието стане втора природа за екипа по набиране на персонал, той може да го укрепи чрез:

Документиране на стратегиите за набиране на разнообразен персонал, които обхващат практики за набиране, интервюиране и назначаване на нови служители.

Покажете ангажираността на ръководството към DEI чрез статии за лидерство, събития и др.

Осигуряване на обучение за несъзнателни предубеждения за всички мениджъри по наемане на персонал, за да се предотвратят предубеждения при набирането на персонал.

Етап 5: Устойчивост

Това бележи зрелостта на стратегията за набиране на персонал с оглед на разнообразието. Целите на DEI са напълно внедрени на работното място и сега остава само да се поддържат нещата в движение. Процесът на набиране на персонал вече може да привлича и задържа по-разнообразен резерв от таланти. За да поддържате тази динамика, можете да предприемете следните стъпки:

Използвайте инструменти за набиране на персонал и анализ на базата на данни, за да наблюдавате и измервате ефективността на вашата стратегия за набиране на персонал с оглед на разнообразието.

Включване на групи за ресурси на служителите в набирането на персонал, за да се идентифицират области за подобрение, да се споделят идеи и да се установи връзка с потенциални кандидати от техните общностни групи.

Бъдете информирани за най-добрите практики и нововъзникващите тенденции в набирането на персонал с оглед на разнообразието и непрекъснато усъвършенствайте процеса.

12 стратегии за набиране на персонал с оглед на разнообразието, които подобряват процеса на наемане

Говорихме за изграждането на стратегия за набиране на разнообразен персонал на по-високо ниво. Въпреки това, зад кулисите се извършват няколко дейности. Ето няколко практически стратегии за набиране на разнообразен персонал, които укрепват общите цели на DEI:

Празнувайте разнообразието на работното място като работодателска марка

Празнувайте разнообразието на работното място като работодателска марка чрез Unsplash

Публичното отбелязване на разнообразието показва вашата ангажираност към целите на DEI. Кампаниите за изграждане на имидж на работодателя са особено ефективни за привличане на талантливи кандидати, които ценят DEI. Те укрепват репутацията ви като желано място за работа и го отварят за разнообразен набор от квалифицирани кандидати с различен произход. Това е ситуация, от която всички печелят: вие привличате най-добрите таланти, а те допринасят с разнообразните си гледни точки.

Съвети за прилагане

Представете разнообразни служители във фирмените си материали, брошури, уебсайт и социални медии.

Промотирайте и рекламирайте вашите DEI инициативи и успехи в материалите за изграждане на имиджа на вашата компания като работодател.

Сътрудничество с организации, фокусирани върху разнообразието, и групи за ресурси на служителите за спонсориране или организиране на събития, свързани с разнообразието.

Проверете обявите си за работа за приобщаване

Знаете ли, че езикът, използван в обявите ви за работа, може да пречи на разнообразието? Да! Несъзнателните предубеждения, отразени в езика на обявите за работа, могат да разубедят разнообразни кандидати да кандидатстват. Например, термини, кодирани като мъжки, като „предизвикателство“, „независим“ и „агресивен“, могат да разубедят жените да кандидатстват за поста, дори когато са напълно квалифицирани за работата!

Съвети за прилагане

Фокусирайте се върху необходимите умения и опит за длъжността, вместо да описвате стереотипно идеалния кандидат.

Заменете неясните, двусмислени лозунги и квалификации с ясно определени длъжностни характеристики.

Активно търсете разнообразни кандидати, като го посочите изрично в обявата за работа, вместо да чакате те да последват знаците.

Насочете се към разнообразни източници на таланти

Не се ограничавайте само до традиционните канали. Разнообразяването на търсенето ви в широк спектър от канали и източници на таланти ви дава достъп до конкретни демографски групи и общности, които са слабо представени в съществуващия ви персонал. По този начин увеличавате шансовете си да откриете хора, които ще донесат разнообразни перспективи и опит в екипа ви.

Съвети за прилагане

Сътрудничество с професионални организации, борси за работа или колежи, фокусирани върху разнообразието, за да привлечете по-разнообразни кандидати.

Участвайте в трудови борси, събития и конференции, насочени към разнообразен кръг от кандидати, за да достигнете до такива търсещи работа.

Работете с групите за ресурси на служителите, за да разпространите информацията в техните професионални мрежи.

Насърчавайте препоръките от служители

Ами ако ви кажем, че съществуващата ви мрежа е вратата към по-разнообразен персонал? Чухте ни правилно. Разнообразните служители са по-склонни да препоръчват способни кандидати с подобен произход и опит, дори и да не търсят активно нова работа! Това ви позволява да наемате от по-голям резерв от кандидати, като същевременно подобрявате шансовете да намерите подходящ кандидат за конкретна длъжност, култура на работното място и цели за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI)!

Съвети за прилагане

Разработете програма за препоръки от служители и я разпространете в цялата организация. Определете ясни насоки за това какви кандидати да препоръчвате с оглед на разнообразието.

Обучете мениджърите по наемане на персонал как да насърчават и управляват препоръките на служителите по инклузивен начин.

Предлагайте стимули за успешни препоръки на служители, особено ако те отговарят на вашите DEI цели.

Предлагайте стажове на групи, които са недостатъчно представени

Изградете разнообразен резерв от таланти за бъдещето, като предлагате стажове на студенти от програми с силни инициативи за разнообразие. Това им дава ценен трудов опит и реална възможност да усъвършенстват уменията си. Също така изгражда ранни връзки, което ви позволява да откриете таланти, преди те да навлязат на пазара на труда! Такива ранни инвестиции укрепват вашата мрежа от разнообразни и обещаващи кандидати, запознати с вашата организация.

Съвети за прилагане

Създайте стажантски програми, които предлагат ценен опит чрез реални проекти.

Сътрудничество с колежи и университети с силна програма за разнообразие

Ясно комуникирайте потенциалните кариерни пътища и възможности след завършване на стажа.

Използвайте изкуствен интелект за преглед на автобиографии

Технологиите могат да подпомогнат набирането на разнообразен персонал, като намалят несъзнателните предубеждения. Инструментите за изкуствен интелект могат да сканират автобиографиите за ключови думи, свързани с умения и квалификации, които са релевантни за длъжностната характеристика, и да подбират потенциални кандидати. Това освобождава времето на специалистите по подбор на персонал, за да прегледат по-подробно кандидатите, които са преминали първия етап, и да оценят техните умения, опит, постижения и културно съответствие.

Съвети за прилагане

Изберете AI инструменти за набиране на персонал , за да оценявате автобиографиите безпристрастно и да се фокусирате върху уменията и опита, вместо върху субективни ценности.

Допълнете AI скрининга с човешка проверка на анонимни автобиографии, за да намалите пристрастието на AI.

Следете ефективността на AI инструмента и го преквалифицирайте и прекалибрирайте, ако е необходимо.

Провеждайте интервюта на сляпо

Процесът на интервюта „на сляпо“ намалява влиянието на несъзнателните предубеждения, основани на раса, пол, възраст и др. Премахването на всякаква идентифицираща информация преди интервютата гарантира, че оценката се фокусира изцяло върху уменията, способностите и представянето на кандидата по време на интервюто. Тъй като интервюиращите се фокусират върху отговорите на кандидата, способността му да отговаря на въпроси и уменията му за решаване на проблеми, те му предлагат справедлива възможност да напредне в процеса на наемане.

Съвети за прилагане

Премахнете всякаква идентифицираща информация или подробности от автобиографиите преди интервютата.

Следвайте структуриран формат на интервю с добре дефинирани критерии за оценка, приложими за всички кандидати за интервю.

Създайте разнообразна комисия за интервюта с подходящо представителство и ги обучете да провеждат безпристрастни интервюта.

Поставянето на ясни цели за разнообразие и представителство гарантира, че екипът по набиране на персонал активно разглежда квалифицирани кандидати с разнообразен произход. Поддържането на добро съотношение на разнообразни кандидати също гарантира, че не просто отмятате списъка си с DEI, а наистина наемате тези, които отговарят на конкретните изисквания на работата.

Съвети за прилагане

Определете ясни цели за представянето на разнообразието на всеки етап от процеса на наемане и работната сила.

Оставете отворени възможности за вертикално и хоризонтално кариерно развитие на разнообразни служители.

Проучете възможностите за превръщане на стажовете и временните кооптирани позиции в дългосрочни кариери.

Разработване на справедливи и приобщаващи фирмени политики

За да подкрепят разнообразните си служители, компаниите трябва да разработят солидни политики за недискриминационно третиране, възможности за кариерно развитие и приобщаващи работни места. Това може да варира от предоставяне на почивни дни по време на религиозни празници до осигуряване на достъпност на работното място за инвалидни колички. Тези малки, но значими съображения създават чувство за принадлежност и насърчават равните възможности за всички. Кулминационното чувство на ценност и уважение също помага за задържането на таланти и ангажираността на служителите.

Съвети за прилагане

Прегледайте и актуализирайте политиките на компанията за приобщаване, като отпуск за родители, гъвкави условия на работа и др.

Провеждайте редовни обучения, за да повишите DEI и културната осведоменост сред всички служители, включително и сред ръководния екип.

Създайте ясни канали за докладване и справяне с всяка форма на дискриминация на работното място.

Осигурете обучение и наставничество

Обучението и менторството могат да помогнат на вашите разнообразни служители да се справят с конкретни предизвикателства, като същевременно подпомагат кариерното им развитие. Обучението изгражда или допълва съществуващите им умения, а менторските програми свързват опитни професионалисти с ментори. И двете помагат да ги подготвят за бъдещи лидерски роли и играят важна роля в задържането на таланти.

Съвети за прилагане

Предлагайте програми за обучение и схеми за изграждане на капацитет , които се фокусират върху кариерното развитие и лидерските умения.

Провеждайте менторски програми, които свързват разнообразни служители с опитни ментори или лидери в областта на иновациите.

Проследявайте и сравнявайте успеха на програмите за обучение и менторство и правите корекции, ако е необходимо.

Възползвайте се от мрежите за разнообразие

Изграждането на връзки с разнообразни мрежи във вашата индустрия ви дава достъп до по-голяма целева група. Тези мрежи могат да бъдат професионални организации или групи от бивши възпитаници, които се фокусират върху недостатъчно представени демографски групи. Вашата подкрепа към тях отразява вашия ангажимент към разнообразието, като същевременно привлича квалифицирани и разнообразни кандидати.

Съвети за прилагане

Изградете взаимоотношения с групи, посветени на разнообразието. Утвърдете силно присъствие в разнообразни борси за работа като Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism и др.

Споделете обявите за работа с тези партньори за разнообразие, за да разширите и рекламирате свободните работни места.

Насърчавайте разнообразни служители да се присъединят и активно да участват в събития и дейности, свързани с мрежата за разнообразие.

Създайте механизми за обратна връзка

Събирането на обратна връзка от кандидатите е обичайна практика за подобряване на цикъла на набиране на персонал. Мненията на разнообразни кандидати могат да ви помогнат да идентифицирате области за подобрение във вашите практики за набиране на персонал и в опита на кандидатите. Това дава начало на отворен и честен диалог, като представя идеи за подобряване на процеса.

Съвети за прилагане

Изпратете анонимни анкети до всички кандидати, след като приключите с набирането на персонал.

Провеждайте интервюта с напускащи кандидати от различни групи, за да разберете техните специфични предизвикателства.

Редовно преглеждайте обратната връзка и я включвайте, докато коригирате практиките за набиране на персонал.

Как да измервате успеха при набирането на персонал с оглед на разнообразието

Няма стандартизирани показатели или формули за измерване на разнообразието на работното място. Организациите трябва да разработят свои собствени програми и методологии, за да усетят пулса на разнообразието.

Казано това, има няколко начина да го направите:

Сравнете демографските данни на кандидатите за работа с тези на наетите лица. Анализирайте също така екипите, които показват еднородност по отношение на възраст, произход, пол, етническа принадлежност и т.н. Това може да подчертае евентуални предубеждения при набирането на персонал. Оценете състава на вашия ръководен екип в сравнение с мениджърските или младшите екипи. Може да установите, че първият е много по-малко разнообразен, което означава, че може да се наложи да се съсредоточите върху наемането на разнообразни кадри за висши ръководни длъжности. Провеждайте проучвания сред служителите. Анализирайте показателите, свързани с удовлетвореността от работата и приобщаването, и ги съпоставяйте с параметрите за разнообразие. Това ще хвърли светлина върху това как служителите се чувстват, работейки във вашата организация, особено през призмата на разнообразието.

След като придобиете такова основно разбиране, можете да използвате KPI, за да количествено измерите разнообразието. Тези KPI могат да помогнат за подобряване на разнообразието чрез целенасочено набиране на персонал. Някои от тях включват:

Демографски данни за кандидатите : Оценете инклузивността на цикъла на набиране на персонал, като измерите разнообразието на кандидатите по възраст, етническа принадлежност, опит и т.н. Дали определени групи са по-склонни да бъдат наети, дори ако има по-добри кандидати?

Състав на екипа : Оценете съществуващите екипи. Има ли конкретни групи, които са прекалено представени? Екипите идентични ли са един с друг?

Представителство : Сравнете състава на вашия екип или на цялата организация с този на местната общност или на подобни компании в същия бранш. Има ли групи, които са недостатъчно представени в сравнение с общността или бранша?

Възможности за повишение : Идентифицирайте моделите на повишение, за да оцените справедливостта в възможностите за кариерно развитие. По-малко ли са шансовете за повишение на групите, които са недостатъчно представени?

Равенство в заплащането : Следете за евентуални различия в заплатите и другите придобивки между различните групи.

Задържане на служителите : Фокусирайте се върху тенденциите за напускане на служители с разнообразен произход. Дали разнообразните служители напускат по-често? Провеждайте интервюта при напускане, за да разберете възможната причина за това.

Ангажираност на служителите : Измервайте степента на ангажираност на служителите и общото им настроение чрез анкети и обратна връзка. Забелязвате ли значителни разлики?

Демографски данни за клиентите: Макар да не е пряко свързано с разнообразието на работната сила, то отразява общото отношение към дадена организация. Разнообразната работна сила може да ви помогне да привлечете по-широка аудитория.

Един ден от живота на мениджър по човешки ресурси и без това е хаотичен. Трябва да се възползвате от инструменти, технологии и платформи, които могат да облекчат работната ви натовареност, особено когато става въпрос за набиране на персонал. Фактът, че те насърчават разнообразието, е едно недооценено предимство!

В тази връзка, ето някои инструменти, технологии и платформи, които можете да използвате за набиране на разнообразни кандидати:

Платформи за управление на проекти : Платформите за управление на проекти могат да се използват за създаване и управление на разнообразен процес на набиране на персонал. От събиране на данни за кандидатите до проследяване на напредъка през различните етапи и използване като : Платформите за управление на проекти могат да се използват за създаване и управление на разнообразен процес на набиране на персонал. От събиране на данни за кандидатите до проследяване на напредъка през различните етапи и използване като софтуер за въвеждане в работата – и всичко това, без да се губи от поглед разнообразието – инструментите за управление на проекти могат да направят всичко това.

AI технология : AI инструментите за HR могат да помогнат за елиминиране на пристрастията в обявите за работа, да насърчат използването на инклузивен език и да подбират автобиографии въз основа на предварително дефиниран набор от умения и квалификации.

Платформи за обучение по DEI : Те предлагат модули за обучение по теми като несъзнателни предубеждения, микроагресия, инклузивна култура и др., които могат да бъдат особено полезни за екипа по набиране на персонал.

Софтуер за признание на служителите : Софтуерът за признание на служителите публично признава и показва постиженията на служителите. Това насърчава разнообразните служители и дава пример за култура, която цени разнообразието.

Инструменти за оценка на уменията : Тези инструменти оценяват кандидатите въз основа на техните умения и способности. Това намалява пристрастността, свързана с традиционната оценка на автобиографиите, и може дори да помогне за идентифицирането на потенциални кандидати, които може да не разполагат с конвенционалния опит за тази длъжност.

Системи за проследяване на кандидати : Системите за проследяване на кандидати (ATS) въвеждат прозрачност и отчетност в процеса на наемане. Освен това, те могат да помогнат за набирането на разнообразен персонал чрез сляпо преглеждане на автобиографии, интеграция с борси за работа, насърчаващи разнообразието, и др.

Софтуер за управление на служителите : Софтуерът за управление на служителите може да помогне при анализа на данните за разнообразието. Чрез проследяване на показателите за разнообразие в цялата организация и през целия жизнен цикъл на служителите, компаниите могат да идентифицират области за подобрение в задържането и повишаването на таланти от гледна точка на разнообразието.

Платформи за партньори на ERG: Тези платформи свързват бизнеса с партньори на ERG, които представляват разнообразие по отношение на раса, етническа принадлежност, пол, възраст, култура и др. Те са полезни за целенасочени усилия за набиране на персонал и достигане до потенциални кандидати.

ClickUp: Вашият съюзник в набирането на разнообразен персонал

Знаете ли, че можете да използвате ClickUp, за да засилите инициативите си за разнообразие и приобщаване?

Да! ClickUp е изключително гъвкав и разнообразен (игра на думи) инструмент, който може да ви помогне да подобрите разнообразието по следните начини:

Създаване на инклюзивни обяви за работа

Напишете инклюзивни обяви за работа с помощта на ClickUp Brain

ClickUp Brain е мощен мениджър на знания, мениджър на проекти и асистент за писане. Можете да използвате последния, за да напишете обяви за работа без предубеждения. Използвайте го, за да напишете добре дефинирани описания на длъжностите, които не оставят място за двусмислие. В същото време той подчертава културата на разнообразие и приобщаване във вашата компания, като показва качествата, които правят вашето работно място справедливо, равнопоставено и приобщаващо.

Използвайте Clickup Whiteboards, за да създадете диаграма на процеса на набиране на персонал

ClickUp ви помага по много начини да стандартизирате набирането на персонал. Можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да създадете диаграми и мисловни карти, с които да дефинирате и документирате процеса. Това обединява заинтересованите страни, като екипите по набиране и подбор на персонал, комисиите за интервюта и др. По същия начин можете да използвате ClickUp Brain, за да прегледате автобиографиите без да знаете имената на кандидатите, за да се противопоставите на несъзнателните предубеждения. Или можете да използвате ClickUp Docs, за да разработите и разпространите стандартизирана рубрика за интервюта, за да гарантирате справедлива и последователна оценка на кандидатите.

Измерване и оптимизиране на набирането на персонал

Следете процеса на набиране на персонал с помощта на интерактивни табла

Напълно персонализираният и интерактивен табло на ClickUp предлага обща представа за процеса на набиране на персонал. Можете да го използвате, за да сте в течение със състоянието на цикъла на набиране на персонал или да проследявате ключови показатели, специално в областта на разнообразието. Можете дори да помолите ClickUp Brain да сподели състоянието на всяка задача, да я възложи или да определи крайни срокове. Такова проактивно наблюдение и управление помагат за усъвършенстване на стратегиите в движение и за разработване на по-разнообразен резерв от таланти.

Управление на служителите

Изтеглете този шаблон Управлявайте представянето на служителите с шаблони за оценка на представянето от ClickUp.

Ролята на ClickUp надхвърля набирането на персонал. Можете да използвате ClickUp за цялостно управление на човешките ресурси. От организиране на дейности по въвеждане на нови служители до провеждане на оценки на представянето, измерване на показатели за разнообразие и улесняване на комуникацията и сътрудничеството между екипите – ClickUp е едно гише за управление на служителите.

Използване на доказан опит

С ClickUp не е нужно да започвате от нулата. Използвайте доказан опит чрез безплатни HR шаблони, разработени за управление на таланти, DEI инициативи и стандартизация на процесите.

Разгледайте богатата библиотека с шаблони, подходящи за различните ви нужди. Ето няколко, с които да започнете:

Изтеглете този шаблон Съберете целия процес на набиране на персонал на една страница с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Шаблон на ClickUp за набиране и наемане на персонал : Управлявайте набирането на персонал с шаблона „Набиране и наемане на персонал“. Той съдържа инструменти за създаване на обяви за работа, приемане на опростени кандидатури, проследяване на кандидати и стандартизиране на оценките, за да направите наемането по-ефективно и организирано.

Изтеглете този шаблон Спестете време и енергия с високо персонализирания документ за стратегия за набиране на персонал от ClickUp.

Шаблон на ClickUp за документиране на стратегията за набиране на персонал : Централизирайте всички дейности по набиране на персонал с този шаблон. Използвайте го, за да определите цели, да създадете профили на кандидатите, да планирате етапите на набиране и да проследявате напредъка за постигане на последователни резултати.

Изтеглете този шаблон Направете набирането на персонал интуитивно с автоматизирани задачи за всеки кандидат, като използвате шаблона „Наемане на кандидати“ от ClickUp.

Шаблон на ClickUp за наемане на кандидати : Заменете вашия процес на набиране на кадри с този изчерпателен шаблон. Той се интегрира с инструменти за кандидатстване като Google Forms и TypeForm и импортира въведените данни в ClickUp, за да генерира автоматично нови задачи за кандидатите.

Изтеглете този шаблон Предложете гладко въвеждане в работата с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Шаблон на ClickUp за въвеждане на нови служители : Оптимизирайте процеса на въвеждане на нови служители. Този шаблон предоставя на екипа по набиране на персонал списък с дейности, график за обучение и персонализирани задачи, за да се гарантира, че всички нови служители се чувстват добре дошли, информирани и подготвени да бъдат продуктивни от първия ден!

Готови ли сте да създадете по-разнообразен персонал?

Изграждането на разнообразен персонал не е само въпрос на справедливост или равенство; то се превърна в ключов фактор за успеха. Стратегиите за набиране на персонал, основани на разнообразието, споделени по-горе, ще ви помогнат да се справите с вълните на промяната и да подготвите вашата организация за бъдещето.

Не забравяйте да използвате иновативни решения като ClickUp, за да дадете приоритет на разнообразието и да се възползвате от по-широкия спектър от предимства, които то предлага.

Регистрирайте се за безплатен акаунт сега!