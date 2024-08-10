Как да създадете инклюзивна култура на работното място

Всички трябва да знаем, че разнообразието създава богата мозайка, и трябва да разберем, че всички нишки в мозайката са еднакво ценни, независимо от цвета им.

Всички трябва да знаем, че разнообразието създава богата мозайка, и трябва да разберем, че всички нишки в мозайката са еднакво ценни, независимо от цвета им.

Доклад на McKinsey от 2023 г. разкрива, че компаниите с по-високо представителство на жените превъзхождат финансово конкурентите си с 39%, а тези с по-голямо етническо разнообразие отбелязват ръст от 27%.

Тези цифри са тревожен сигнал.

Ясно е: насърчаването на разнообразна и приобщаваща работна среда не е само правилно, но и разумно от бизнес гледна точка. Приобщаващата култура интегрира разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI) в ценностите на организацията и практиките за наемане на работа, като повишава ангажираността, стимулира иновациите и допринася за успеха на вашата компания.

Нека да видим как да изградим инклюзивна култура на работното място за съвременната работна среда. ⬇️

Разбиране на инклюзивната култура на работното място

Инклюзивната култура на работното място зачита и цени разнообразието и максималното участие на хора от различни раси, етноси, религии, местности, сексуални ориентации, неврологично разнообразие и др.

Тези работни места имат за цел да създадат среда, в която служителите са свободни да споделят идеи и да се чувстват добре дошли, независимо от техния произход.

Други аспекти на разнообразния персонал включват:

Инклузивно лидерство: Великите лидери в инклузивните работни места знаят как да използват разнообразните таланти, като същевременно зачитат и отговарят на уникалните нужди на всеки.

Отворени и прозрачни канали за комуникация: Инклюзивната среда насърчава честния и отворен диалог, в който членовете на екипа могат да споделят своите идеи и обратна връзка, без да се притесняват от осъждане.

Гъвкави политики на работа: Разнообразното работно място предлага на всички свои служители гъвкави възможности за работа, като хибридни модели или регулируемо работно време, за да отговори на разнообразните нужди и да подкрепи включването на хора с увреждания.

Предизвикателства при създаването на приобщаваща работна среда

Въпреки някои значителни постижения в областта на DEI в корпорациите и висшите учебни заведения, все още не наблюдаваме широко разпространено приемане и възприемане на инклюзивни култури на работното място. Някои корпорации дори започнаха да намаляват разходите за DEI и да отхвърлят специалните позиции, свързани с разнообразието.

Ето някои възможни причини:

Липса на доказателства: Корпорациите продължават да отказват инициативи за DEI поради липсата на конкретни доказателства, които да покажат въздействието на политиките за разнообразие. Корпорациите продължават да отказват инициативи за DEI поради липсата на конкретни доказателства, които да покажат въздействието на политиките за разнообразие. Проучване в Translational Behavioral Medicine разкри, че малцина инициативи за DEI на работното място са били наблюдавани или проследявани чрез рецензирани изследвания, което води до понижена увереност в приобщаването за растежа на бизнеса.

Предизвикателства в комуникацията: Те могат да произтичат от езикови бариери, увреждания на слуха, поколенчески различия и различни предпочитания в комуникацията (имейл, телефонни разговори, социални медии и др. )

Несъзнателни предубеждения: Дискриминацията често възниква от несъзнателни предубеждения, коренящи се в социалната стигматизация и индоктринация. Тези предубеждения, основани на раса, пол, сексуална ориентация и други фактори, карат хората да правят преценки, без да познават истински другите.

По-бавно вземане на решения: Макар че разнообразните гледни точки и идеи стимулират иновациите в бизнеса, те могат също да забавят вземането на решения, тъй като в процеса се включват повече гледни точки и съображения.

Други предизвикателства: Трябва да се справите с други проблемни препятствия като неравноправна интеграция, недоверие, правни изисквания като визи, настаняване и други, за да поддържате стабилна работна сила.

Стъпки за създаване на приобщаваща култура на работното място

Създаването на приобщаващо работно място е непрекъснат процес. Ето как можете да се възползвате от моралните и бизнес ползите на среда, фокусирана върху DEI:

Стъпка 1: Привлечете висшето ръководство

Първата и най-важна стъпка е да си осигурите подкрепата на ръководството и да се уверите, че то оценява важността на приобщаващата работна среда.

Подчертайте как разнообразието може наистина да помогне на вашата компания и да доведе до нейния растеж чрез увеличаване на приходите, ангажираността на служителите и задържането им. Вашето DEI обучение не трябва да се ограничава до вашите служители, а трябва да включва и мениджърското и изпълнителното ниво.

След като ръководният екип се включи, той може да зададе истински и приобщаващ тон в цялата организация.

Стъпка 2: Интегрирайте DEI във вашите основни принципи

Изграждането на приобщаващо работно място се свежда до основните принципи на вашата компания. Преразгледайте редовно основните ценности на вашата компания, особено когато наемате разнообразни служители. Ако настоящите ценности на вашата компания не отразяват приобщаването на всички групи служители, обсъдете с ръководството си възможността да ги актуализирате.

Равенството, работата в екип и уважението са от съществено значение за всяко приобщаващо работно място, но има и още нещо. Ако имате служители от LGBTQIA+ общността, дайте приоритет на стратегиите за приобщаване, които насърчават половата неутралност във всичките си политики и практики.

За служителите от стигматизирани малцинства, активно предизвиквайте и обучавайте мениджърите да се борят със стереотипите. Продължавайте да усъвършенствате подхода си, за да се уверите, че всички членове на екипа се чувстват ценени и подкрепени.

Следвайте политиките за приобщаване, докато изготвяте нови ценности, като открито искате обратна връзка от служителите. Това ще ви помогне да внушите ценностите по естествен начин, вместо да ги налагате с желязна ръка.

Стъпка 3: Използвайте езика ефективно

Използвайте език, който насърчава приобщаването, за да се чувстват всички уважавани и признати. Това означава да използвате предпочитани местоимения, неутрални по пол термини като „те“ и „съпруг/партньор“ вместо „съпруг/съпруга“, както и „родителски отпуск“ вместо „отпуск по майчинство/бащинство“.

Също така, имайте предвид предпочитаните описания за служители с различни способности и адаптирайте езика си съответно.

Ако обидите някого, извинете се искрено и поправете грешката си. Ако забележите неинклузивно поведение, обърнете се към съответното лице насаме и използвайте възможността да му обясните защо това е проблемно.

За да разширите това и към вашите служители, можете да:

Добавете строги политики относно нарушенията.

Организирайте професионални обучения за приобщаваща реч и поведение.

Отдайте признание на служителите, които се отличават в насърчаването и практикуването на инклузивността.

Стъпка 4: Създайте безопасни пространства за служителите

Инклюзивните работни места трябва да осигуряват комфорт и безопасност за всички свои служители, особено за недостатъчно представените групи.

Ето някои практически промени, които можете да направите, за да създадете достатъчно безопасни пространства на работното място:

Стаи за кърмене за новородени майки

Пространства за молитва или медитация за различни религиозни практики

Тихи пространства за хора с ADHD или слухова чувствителност

Достъпни места с рампи, тактилни индикатори или помощ при изкачване на стълби

Работни зони, подходящи за инвалидни колички

Функции за цифрова достъпност за служители с увреждания на слуха, зрението, двигателните функции или когнитивните способности

Незадължителни културни събития, за да не се оказва натиск върху интровертните служители

Ресурси и подкрепа за психичното здраве на служителите

Стъпка 5: Събирайте обратна връзка и действайте въз основа на нея

За да разберете какво работи и какво не, събирайте обратна връзка чрез индивидуални срещи, анонимни анкети и семинари. Събирането на тази информация ще ви покаже как да изградите приобщаващо работно място, от което вашите служители се нуждаят и което ценят.

Когато провеждате проучване сред служителите, винаги избягвайте имплицитни изявления и използвайте директни въпроси , за да разберете наистина нуждите на екипа си.

Ето списък с някои чудесни въпроси, които може да искате да зададете:

Достатъчно разнообразен ли е изпълнителният екип?

Смятате ли, че нашият процес на повишение и оценка подкрепя разнообразието?

Ценим ли разнообразните идеи и хора в нашата организация?

На скала от 1 до 10, колко свободно можете да говорите за социалния и културния си произход на работното място?

Как компанията може да се подобри в областта на приобщаването?

Стъпка 6: Провеждане на всеобхватно обучение по разнообразие

Уверете се, че вашите програми за обучение обхващат и трите аспекта на DEI – разнообразие, равнопоставеност и приобщаване – а не само разнообразието. Ако е необходимо, провеждайте няколко сесии, за да се уверите, че всички служители от малцинствата са представени и изслушани.

Запознайте се подробно с начините, по които колегите могат да взаимодействат с уважение с различни групи. Можете да включите упражнения за преодоляване на несъзнателните предубеждения и подобряване на междукултурната комуникация между екипите.

Целта на обучението за приобщаване не трябва да бъде само да се насърчава толерантността или спазването на правилата. Вместо това, фокусирайте се върху насърчаването на истинско приемане и по-дълбоко разбиране на разнообразието и приобщаването, така че уважението да стане неразделна част от вашата култура на работното място.

Стъпка 7: Разширете календара с празници на компанията

Включете и отпразнувайте празници или събития, които представляват културните вярвания на всички малцинствени групи , работещи за вас и с вас.

Това помага да се обединят хората и им позволява да научат повече за културните ценности, норми и практики един на друг. Това празнуване насърчава взаимното уважение, което е ключов компонент на успешните DEI инициативи.

Стъпка 8: Разработете ефективни политики за недискриминация

Инклюзивните работни места имат ясни антидискриминационни политики, които предотвратяват дискриминацията както на работното място, така и извън него, с помощта на строги мерки.

Такава политика:

Ясно посочва, че тормозът и дискриминацията са неприемливи.

Обхваща трайните последствия от нарушаване на политиките за недискриминация.

Определя видовете поведение, които могат да се считат за обидни.

Има добре дефинирана процедура за разглеждане на жалби за тези, които са претърпели или са били свидетели на дискриминационни действия.

Стъпка 9: Разработете менторски програми за междукултурно ангажиране

Създайте взаимни менторски отношения, като съчетавате ментори, спонсори и протежета с различен произход, идентичност или традиции.

Тези междукултурни взаимоотношения насърчават хората да се развиват, като ефективно усвояват и се ангажират с нови перспективи.

Стъпка 10: Подкрепете групите за ресурси на служителите (ERG)

ERG са доброволни групи, ръководени от служители, които обикновено се основават на аспекти на идентичността (като пол, раса, сексуална ориентация, способности или статут на ветеран) или роля (като ИТ, продажби или маркетинг).

Тези групи повишават ангажираността на работното място и дават възможност на организациите да имат достъп до разнообразна мрежа от таланти, подизпълнители и доставчици, като помагат на работната сила да отразява по-добре общностите и клиентите, които обслужва.

Ролята на лидерството в насърчаването на приобщаването

Адресирането и прилагането на инклузивността на работното място е съвместно усилие между ръководството и служителите. Казано това, подходящите лидери могат да доведат до значителна трансформация на работното място и да обучават екипите как да създадат инклузивно работно място и работна среда.

Harvard Business Review установи, че почти 70% от резултатите в областта на приобщаването зависят от думите и действията на лидерите. Това означава, че лидерите играят решаваща роля в определянето на това колко приобщаващо и приветливо е работното място.

Когато лидерите активно насърчават приобщаването, това може значително да повиши общата производителност. Служителите, които се чувстват приобщени и ценени, са по-мотивирани да положат допълнителни усилия за своя екип.

Ето някои от многото характеристики, които определят един лидер, насърчаващ приобщаването:

Конкретни ангажименти за разнообразие

Скромност

Прозрачни и неограничени канали за комуникация

Осъзнаване на предубежденията

Емоционална и културна интелигентност

Стремете се към сътрудничество

Макар тези характеристики да изглеждат лесни за усвояване, по-стар доклад на Accenture сочи, че този процес винаги е изпълнен с потенциал за разминаване между лидерите и служителите.

Например, докато 68% от лидерите смятат, че създават мотивираща среда, в която служителите изпитват чувство на принадлежност, само 36% от служителите са съгласни с това.

Един от най-добрите начини да преодолеете тази разделителна линия и да гарантирате, че лидерите във вашата компания са ангажирани в подкрепата на разнообразието, е да им предоставите първокласно обучение за приобщаващо лидерство.

Професионалните програми за приобщаващо лидерство дават на висшите ръководители по-широко разбиране за това какво наистина означава разнообразието. В идеалния случай тези програми трябва да обхващат:

Очаквания към разнообразни таланти от едно модерно работно място

Разширени измерения на рамката DEI

Признаване на възможността, въздействието и методите за разрешаване на конфликти и недоверие

Идентифициране на стратегии за емоционална интелигентност

Изграждане на културна компетентност

Постигане на баланс между устойчиви и приобщаващи политики за вземане на решения

Съгласуване на приобщаването със стратегията за растеж на бизнеса

Освен това можете да сформирате мултифункционален екип или работна група, която да наблюдава и насърчава усилията за приобщаване. Ролята на работната група е да идентифицира пропуските, да разработи планове за действие и да следи напредъка.

Редовните срещи и ясните канали за комуникация ще помогнат на всички да бъдат на една и съща вълна и ще гарантират, че работната група е подготвена да се справи с всички възникнали проблеми.

Инклузивност в практиките и политиките

Не е достатъчно само да научите как да създадете приобщаваща работна среда. Прилагането на промяната изисква партньорство между служителите и ръководството. За да улеснят това, лидерите трябва да въведат външни практики и политики. Ето някои стъпки, които можете да предприемете:

Прилагане на стратегии за набиране на персонал, насърчаващи приобщаването: Задайте ясни цели на HR отдела за представителност във вашата стратегия за набиране на персонал, като например разнообразие по пол или етнически малцинства. Уверете се, че процесът на наемане е приобщаващ, като се съобразява с хората с различни способности, и поддържайте чувствителност в въпросите си по време на интервюто, като използвате инструмент за картографиране на процесите

Награждаване и признаване на приноса: В края на спринтовете и циклите подчертайте постигнатите цели, мотивирайте усилията и затвърдете ценностите, като избягвате пристрастия. Уверете се, че В края на спринтовете и циклите подчертайте постигнатите цели, мотивирайте усилията и затвърдете ценностите, като избягвате пристрастия. Уверете се, че софтуерът за признаване на служителите е инклюзивен и награждава хората въз основа на тяхното представяне.

Създаване на равни възможности за растеж: Стандартизираните планове за растеж не са подходящи за работно място, фокусирано върху DEI. Предоставете инструменти и инфраструктура, съобразени с индивидуалните нужди – като курсове по жестомимичен език за служители с увреден слух или софтуер за гласово подпомагане и екранни четци за служители с увредено зрение.

Празнуване на културни събития: Отбелязвайте и празнувайте културни събития и празници на различни култури и религии. Признаването на тези поводи показва уважение към разнообразните традиции и помага на служителите да се чувстват забелязани и ценени.

Доказани предимства на приобщаващата работна среда

Инклюзивната работна среда води до практически подобрения, подобрявайки вашия бизнес и работна култура. Нека разберем как насърчаването на инклузивността може да стимулира устойчивото развитие на вашата организация.

Повишава ангажираността и производителността на служителите

Когато членовете на екипа се чувстват включени, те са по-склонни да се ангажират с работата си и да са мотивирани да дадат най-доброто от себе си. Тази положителна среда насърчава сътрудничеството и ангажираността на работното място, което води до по-висока обща производителност.

Изследването на Хелена Матеус Джеронимо също показва положителна връзка между практиките за разнообразие и ангажираността.

Повишава креативността и иновациите

Разнообразните преживявания, формирани от пол, местоположение, раса и произход, дават тласък на новаторски идеи. Вашата организация може да генерира иновативни решения и идеи, като приеме смесица от уникални перспективи.

Това разнообразие на мислене е от решаващо значение за стимулиране на иновациите и запазване на преднината в конкурентен пазар. Екипите, които приемат и насърчават приобщаването, са по-умели в нестандартното мислене и разработването на уникални продукти и услуги.

Поддържа здравословна работна среда

Практиките на DEI насърчават чувството за принадлежност, като карат служителите да се чувстват ценени и свързани. Проучването на BCG показва, че щастливите служители са 1,5 пъти по-склонни да се отличават и 4,6 пъти по-малко склонни да напуснат работата си в рамките на шест месеца.

Културата, която цени разнообразието, насърчава отворената комуникация и взаимното уважение, което води до по-добра работа в екип и сътрудничество.

Освен това, в подкрепяща и разнообразна среда служителите са по-малко склонни да изпитват стрес и изчерпване, което допринася за тяхното цялостно благополучие.

Ролята на HR в развитието на приобщаваща работна сила

Директорът по човешките ресурси (CHRO) играе ключова роля в създаването на разнообразна и приобщаваща работна сила. Освен че се занимава с задачи, свързани с човешките ресурси, CHRO насърчава DEI в цялата компания.

Те са водещи в оформянето на практики за наемане на персонал, осигуряването на справедливо заплащане и гарантирането, че всеки се чувства добре дошъл и ценен на работното място.

Лидерът по DEI също е от жизненоважно значение за тази мисия. Тази роля се фокусира върху напредъка на инициативите по DEI и превръщането им в централна част от корпоративната култура.

Лидерът на DEI разработва стратегии за преодоляване на пропуските, насърчава култура на отвореност и поддържа организацията отговорна за целите си в областта на разнообразието.

Работейки заедно, CHRO и лидерът на DEI създават работно място, където всеки служител може да се развива и да изпитва истинско чувство за принадлежност.

Използване на технологиите за изграждане на приобщаваща корпоративна култура

Създаването на приобщаваща работна среда изисква не само емоционална интелигентност и културна компетентност, но и подходящи инструменти. Когато планирате как да изградите приобщаващо работно място, разчитайте на инструмент като ClickUp за HR екипи, за да опростите този процес.

Нека видим как това помага за развитието на по-инклузивна култура на работното място.

Сътрудничество

Улеснете сътрудничеството в екипа с ClickUp. Неговите функции са създадени, за да подкрепят и подобрят приобщаването чрез безпроблемна работа в екип. Ето някои от начините, по които ClickUp насърчава работата в екип:

Сътрудничейте и създавайте впечатляващи документи, уикита и друга документация за политиките с ClickUp Docs.

С ClickUp Docs екипите по човешки ресурси могат лесно да създават и споделят важни документи, като наръчници за служители, ръководства за назначаване на нови служители и материали за обучение. Функцията за съвместно редактиране в реално време означава, че всеки може да допринесе и да поддържа информацията актуална и точна.

Освен това екипите могат лесно да имат достъп, да преглеждат и да оставят коментари и предложения по тези документи, като по този начин се гарантира, че обратната връзка се взема под внимание и актуализациите се извършват безпроблемно.

Визуализирайте, персонализирайте и споделяйте работата си в предпочитания от вас стил с ClickUp Views.

Персонализирайте изгледа на работата си с ClickUp Views, включително Списък, Табло, Календар и др. Всеки изглед може да се споделя и е достъпен за всеки член на екипа, което помага на всеки служител да работи по начин, който му подхожда най-добре.

Прегледите помагат на мениджърите да проследяват представянето, ангажираността и развитието на служителите, като гарантират, че всички членове на екипа са съгласувани с целите на организацията.

Обсъждайте свободно идеи и насърчавайте приноса на екипа с помощта на ClickUp Whiteboards.

Преобразувайте идеите на екипа си с ClickUp Whiteboards, споделено визуално платно за сътрудничество в реално време. Използвайте го, за да визуализирате процесите и да включите всички с интуитивни инструменти за рисуване на ръка. Този вид съвместна дейност дава възможност на всеки член на екипа да участва.

Белите дъски позволяват на екипите по човешки ресурси да превърнат идеите и плановете в конкретни задачи. Това гарантира, че сесиите за мозъчна атака могат да преминат безпроблемно към изпълнението на проекта.

Mind Maps на ClickUp са идеални за записване на спонтанните идеи, които често възникват по време на сесиите за мозъчна атака.

ClickUp Mind Maps е също така фантастичен инструмент за по-ефективно провеждане на мозъчни атаки и виртуални срещи. Той ви позволява да организирате мислите и идеите си визуално, за да направите сътрудничеството по-ангажиращо.

Вместо просто да обсъждате идеи на среща, можете да създадете динамична визуализация, която всеки може да види и към която всеки може да допринесе.

ClickUp Integrations може значително да подобри сътрудничеството и ефективността на HR екипите, като централизира различни HR функции и инструменти в една платформа.

Например, интегрирането на ClickUp със Slack позволява на екипите да създават задачи директно от разговори и да споделят актуализации в реално време. Това намалява необходимостта от дълги имейл кореспонденции и гарантира, че всички са в течение.

Превърнете съобщенията в Slack в задачи и коментари – просто кликнете върху „Още действия“, за да ги добавите в ClickUp!

Тези функции правят дистанционната и хибридната работа по-ефективни, като обединяват екипа ви, независимо къде се намира.

Признание

ClickUp предлага различни начини за наблюдение на представянето на екипа. Те ви помагат да разберете приноса им и да оцените усилията им по съответния начин.

Следете целите на екипа и задавайте цели за инициативи за DEI с ClickUp Goals.

Създайте проследими цели в ClickUp за себе си и своя екип. Ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка ще им помогнат да останат на правилния път, да постигнат целите си и да следят напредъка си.

Създайте изпълними задачи с определени етапи и срокове за вашия екип, като използвате ClickUp Tasks.

С ClickUp Tasks можете да планирате проекти, организирате задачи и сътрудничите с екипа си на едно място. Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и поддържайте всички в крак с ясни отговорности.

Ще получите и информация за напредъка на задачите и за ефективността на вашия екип. По този начин лесно ще можете да видите какво се прави, да откриете евентуални проблеми и да направите корекции, за да всичко да върви гладко.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp е създаден, за да ви помогне да оцените представянето на служителите и да управлявате оценките.

Използвайте шаблона за оценка на представянето на ClickUp, за да идентифицирате и проследявате представянето на отделните служители за определен период, да предоставяте персонализирана обратна връзка и наставничество и ефективно да признавате приноса на служителите.

Този шаблон ви позволява да зададете ясни цели и задачи, заедно с графици, така че всеки да знае към какво да се стреми. Той дори улеснява 360° оценки, събирайки обратна връзка от мениджъри и колеги и предоставяйки цялостен поглед върху представянето на служителя.

Ангажираност на служителите

Нивото на ентусиазъм и отдаденост, което вашите служители изпитват към работата си, ценностите на вашата компания и колегите си, е показател за ангажираността на служителите. Инклузивността оказва силно влияние върху този показател, тъй като разнообразието на работното място насърчава сътрудничеството, доверието и здравословната работна среда.

ClickUp помага за повишаване на ангажираността с набор от функции за наемане, въвеждане в работата и развитие на служителите. Предлага безплатни HR шаблони за проучвания на ангажираността на служителите и планове за действие.

Сред тях се открояват два основни шаблона, които ще ви помогнат да повишите ангажираността:

Шаблон за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създадете и проследите план за подобряване на ангажираността на служителите.

Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp е вашата пътна карта за повишаване на морала, производителността и задържането на служителите. Той ви помага да определите ясни цели, да проследявате напредъка и да балансирате важните задачи с постижими усилия, като всичко това е насочено към повишаване на общата ангажираност.

С помощта на този шаблон можете:

Повишете морала, производителността и лоялността на служителите

Насърчавайте чувството за принадлежност и ангажираност

Подобрете комуникацията и сътрудничеството между отделите

Насърчавайте култура на обратна връзка и иновации

Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да съберете ценна обратна връзка от служителите.

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е създаден, за да помогне на организациите да преценят как се чувстват служителите им по отношение на работната си среда. Това е лесен за използване инструмент, който ви позволява да създавате персонализирани проучвания, съобразени с уникалните нужди на вашия екип.

Шаблонът улеснява събирането на обратна връзка в реално време, като я прави достъпна на всяко устройство, което е огромно предимство за натоварените работни места.

Използвайте този шаблон, за да:

Идентифицирайте области за подобрение на работното място и удовлетвореността на служителите.

Разберете нуждите и целите на служителите

Предоставяйте ценна обратна връзка за формиране на политики и стратегии.

Проследявайте промените и подобренията във времето.

Прозрачност

ClickUp насърчава прозрачността на работното място, като предоставя ясна представа за това, върху какво работи всеки. То централизира комуникацията и сътрудничеството, улеснявайки членовете на екипа да споделят новини, да задават въпроси и да дават обратна връзка в отворена среда.

Управлението на задачите в ClickUp помага чрез ясно разпределяне на задачите и крайните срокове, така че всеки да знае своите отговорности и да вижда напредъка на текущите проекти.

Различните изгледи, като Списък, Табло, Календар и Гант, предлагат цялостен поглед върху напредъка на задачите и проектите, което намалява объркването и поддържа всички в синхрон. ClickUp също така подобрява прозрачността при определянето и проследяването на цели с Goals.

Тази комбинация от функции помага за създаването на прозрачно и честно работно място, където всички са информирани и ангажирани.

Създайте приобщаваща работна среда с ClickUp

Да знаете как да изградите приобщаващо работно място вече не е опция, а задължително условие. С глобализацията в разцвета си и много служители от поколението Z, които дават приоритет на приобщаващите и гъвкави ценности на работното място, е от решаващо значение да се адаптирате бързо.

Фокусирането върху DEI подобрява работната култура, увеличава ангажираността и подобрява както възвръщаемостта на инвестициите, така и задържането на таланти.

Ето защо ClickUp е идеалното решение за вашите нужди. Гъвкавостта и богатият набор от функции го правят отлично средство за интегриране на ценностите на DEI на работното ви място.

Не чакайте – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Как се изгражда инклузивност на работното място?

Изграждането на приобщаване включва интегриране на DEI в основните ценности, използване на приобщаващ език, създаване на безопасни пространства, събиране и реагиране на обратна връзка и провеждане на всеобхватно обучение по разнообразие.

Осигурете подкрепата на ръководството, адаптирайте политиките към разнообразните нужди и признавайте приноса по справедлив начин.

2. Какви са четирите стъпки за създаване на приобщаващо работно място?

Четирите стъпки са:

Привлечете висшето ръководство, за да дадете приоритет на приобщаването.

Интегрирайте DEI в основните принципи и ценности

Използвайте приобщаващ език и създайте безопасни пространства за разнообразни служители.

Събирайте обратна връзка и провеждайте всеобхватни обучения по разнообразие.

3. Как можете да допринесете за инклюзивна работна среда?

Всеки може да допринесе, като възприеме инклюзивно поведение и език, участва в обучения за разнообразие, подкрепя безопасни пространства, дава обратна връзка и признава приноса на другите по справедлив начин.

Можете също така да се включите активно в инициативи за приобщаване и да подкрепяте политики, които насърчават приобщаването.