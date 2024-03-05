15 книги за HR специалисти, които искат да развиват кариерата си

В епоха, в която опитът на служителите е също толкова важен, колкото и опитът на клиентите, професионалистите в областта на човешките ресурси трябва винаги да са на върха на своята игра.

Ако сте избрали кариера в управлението на човешките ресурси (HRM), трябва постоянно да подобрявате уменията си, за да останете актуални и да добавите стойност към бизнеса. Тъй като конкуренцията за наемане и задържане на най-добрите таланти се засилва, бизнес лидерите трябва да научат и да определят подходящи KPI за HR екипите, които да съответстват на стратегическите цели на организацията.

Съставихме списък с 15-те най-добри книги за човешки ресурси за професионалисти като вас, които искат да се развиват в работата си. Тези книги съчетават мъдростта на опитни ветерани и прозрения за най-новите тенденции в бранша, които оказват влияние върху управлението на талантите.

Да започнем!

Топ 15 книги за човешки ресурси за професионалисти в областта на човешките ресурси

1. Управление на човешките ресурси от Гари Десслер

Ръководството на Гари Десслер се откроява сред книгите за човешки ресурси в Amazon.

Автор: Гари Десслер

Брой страници: 720

Година на издаване: 1994

Приблизително време за четене: 12-15 часа

Идеално за: HR професионалисти на всички нива

Оценки: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)

Понякога наричана „библията на HR света“, емблематичната книга на Гари Десслер „Управление на човешките ресурси“ е 700-страничен подробен наръчник за науката и изпълнението на операциите, свързани с хората.

Днес, една от най-емблематичните книги за човешките ресурси, тя разглежда основните елементи на човешките ресурси според функционалните области, от наемане и управление на таланти до обучение, възнаграждения и управление на взаимоотношенията с служителите.

Сега, в своето 17-то издание (с множество международни версии), книгата не само разглежда историята на HR практиките, но и се фокусира върху това как технологиите (като облачните изчисления) и социалните медии (по-специално LinkedIn) оформят областта. Тя също така обсъжда как най-новите HR технологични инструменти и софтуер променят нещата в постоянно развиващия се свят на HRM.

Ключови изводи

Преобразувайте процеса на наемане: Уверете се, че не просто запълвате позиции, а ги разпределяте по начин, който е в синхрон с Уверете се, че не просто запълвате позиции, а ги разпределяте по начин, който е в синхрон с целите на вашата организация в областта на човешките ресурси. Създайте работно място, където служителите са напълно ангажирани: Инвестирайте в обучение, развитие и справедливо възнаграждение, за да поддържате мотивацията на екипа си и да го ангажирате с успеха на организацията. Поддържайте положителна култура на работното място: Изградете здрави взаимоотношения в екипа си и се фокусирайте върху разрешаването на конфликти.

Какво казват читателите:

Книгата „Управление на човешките ресурси“ на Гари Десслер е основен учебник за изучаване на ролята на HRM в компания/организация като отдел и функция. Книгата дава солидно обяснение на [sic] какви са ролите на HR мениджъра, какво трябва да правят и да избягват, и какво да правят в ситуации, в които възникват дилеми (технически или етични) [sic]. Тя е задължителна за четене за всички HR мениджъри и студенти, които следват курс по управление на човешките ресурси.

2. „The Essential HR Handbook“ (10-та юбилейна издание) от Шарон Армстронг и Барбара Мичъл

Една от идеалните книги за човешки ресурси за начинаещи чрез Amazon

Автори: Шерон Армстронг и Барбара Мичъл

Брой страници: 256

Година на издаване: 2008

Приблизително време за четене: 4-5 часа

Идеално за: начинаещи в областта на човешките ресурси

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 3,61/5 (Goodreads)

Вече повече от десетилетие The Essential HR Handbook от Шарон Армстронг и Барбара Мичъл помага на професионалистите в областта на човешките ресурси да се ориентират в редица функции като набиране на персонал, спазване на законите, управление на производителността и разнообразие на работното място.

Наскоро актуализирано през 2020 г., 10-тото издание на тази книга съдържа лесни за разбиране обяснения за всичко – от работа с разнообразни екипи до изготвяне на политики и придобивки, благоприятни за служителите. Дори и днес това издание остава основен източник на информация, предоставящ съвети и списъци за проверка за повечето специалисти по човешки ресурси.

Ключови изводи

Съгласувайте HR с целите на компанията: HR плановете трябва да бъдат подготвени така, че да са в синхрон с общата мисия и стратегическата посока на организацията, за да имат най-голямо въздействие. Задържането на служителите е ключово: Не е достатъчно само да наемате хора; HR отделите трябва да инвестират в отличен процес на въвеждане и ориентация, а също и да предоставят възможности за продължаващо обучение и развитие на служителите. Направете оценките на представянето положително преживяване: Вместо да се възприемат като упражнение за търсене на грешки, оценките на представянето трябва да предоставят на служителите положителна обратна връзка и подкрепа. За целта използвайте методологиите BEER (поведение, ефект, очаквания, резултати) и FAST (често, точно, конкретно, навременно).

Какво казват читателите

Тази книга е чудесен източник за хора, които започват в областта на човешките ресурси, както аз. Търсех книга, която да съдържа информация, както и образци на формуляри и контролни списъци, и тази малка книга беше точно това. Ако току-що започвате в областта на човешките ресурси, горещо препоръчвам тази книга.

3. Победа чрез организация: Защо войната за таланти се проваля във вашата компания и какво можете да направите по въпроса от Дейв Улрих, Дейвид Крисцински, Уейн Брокбанк и Майк Улрих

„Victory Through Organization“ е сред най-популярните книги за човешки ресурси за висши ръководители. Чрез Amazon

Автори: Дейв Улрих, Дейвид Крисцински, Майк Улрих и Уейн Брокбанк

Брой страници: 417

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 5-6 часа

Идеално за: Старши мениджъри по човешки ресурси

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)

Не сте почитател на старомодния подход към човешките ресурси, при който служителите се насърчават да правят впечатление, вместо да бъдат себе си на работното място? Тогава ще харесате бестселъра на Дейв Улрих „Победа чрез организация“.

Издадена през 2017 г., тя предлага нов подход към човешките ресурси: изграждане на динамични системи, в които талантливите кадри не са ограничени до един отдел или област на дейност, а се използват в цялата организация. Уникалното в тази книга е, че идеите в нея се основават на прозренията на 30 000 професионалисти в областта на човешките ресурси и бизнес лидери!

Victory through Organization обхваща различни теми, свързани с човешките ресурси, като ефективност на организацията, развитие и разпределение на таланти, изграждане на устойчиво конкурентно предимство и др. Счита се за наръчник за висши ръководители в областта на човешките ресурси.

Книгата предизвиква нормите, разбива митовете и настоява за реална промяна. Общото й послание е, че успехът не се състои само в наемането на най-добрите таланти, а в извличането на максимума от тях.

Ключови изводи

Използвайте стратегическия HR модел с 3 кутии: Разпределете вниманието си между административна ефективност, опит на служителите и стратегическо изграждане на HR капацитет (трите кутии) за максимален ефект. Постигнете устойчиво конкурентно предимство: Не се задоволявайте само с привличането на най-добрите таланти; изградете устойчиво конкурентно предимство, като използвате и разгърнете ефективно този талант. Спечелете войната за таланти: Погледнете отвъд традиционните подходи за привличане и управление на таланти, ако искате да привлечете най-добрите и най-търсени хора.

Какво казват читателите

„Победа чрез организация“ е изключително постижение: базирана на данни, оригинална, креативна и изчерпателна. Аргументите защо HR трябва да преосмисли основната си отговорност са блестящи. HR трябва да бъде постоянно готов да преосмисли и преразгледа причината за своето съществуване; той трябва да се промени по най-фундаментален начин от статуквото на спазване на регулаторните изисквания и подобни, наложени отвън, към проактивен бизнес партньор, който допринася за разработването на стратегия и финансови резултати, като същевременно е постоянен източник на креативност и реализъм по отношение на човешката производителност.

4. „HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance“ (HR Scorecard: свързване на хора, стратегия и резултати) от Брайън Бекер, Марк Хуселид и Дейв Улрих

Една от малкото книги за човешките ресурси, която разглежда възвръщаемостта на инвестициите в човешките ресурси чрез Amazon.

Автори: Брайън Бекер, Марк Хуселид и Дейв Улрих

Брой страници: 235

Година на издаване: 2001

Приблизително време за четене: 4-6 часа

Идеално за: Средно-висши HR професионалисти

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)

В свят, в който силата на една компания се крие в нематериалните активи и интелектуалния потенциал, книгата „The HR Scorecard“ на Брайън Бекер представя убедителни аргументи за важността на човешките ресурси.

Тази книга представя концепцията за HR scorecard – принцип за измерване, който свързва ролята на HR специалиста с резултатите на фирмата. Въз основа на проучване сред над 2800 компании, книгата стига до заключението, че компаниите с ефективни системи за управление на човешките ресурси често превъзхождат конкурентите си.

Книгата обяснява как да измервате параметри като ключови показатели за ефективност (KPI) в областта на човешките ресурси спрямо бизнес целите и обхваща няколко индекса, които ще ви помогнат да изчислите възвръщаемостта на инвестициите (ROI) на всяка програма в областта на човешките ресурси.

Ключови изводи

Свържете HR с организационната стратегия: За да бъде успешен, днес HR трябва да разбира и да се съобразява с бизнес стратегията и да се фокусира върху постигането на резултати, които имат осезаемо влияние върху целите на компанията. Разработване на HR показатели и измерване на въздействието: Измервайте ефективността на HR функцията чрез водещи и изоставащи показатели в областта на привличането на таланти, управлението на представянето, обучението и развитието. Балансирайте дългосрочните и краткосрочните приоритети: Книгата препоръчва екипите по човешки ресурси да си сътрудничат с бизнес лидерите, за да разберат бизнес контекста и предизвикателствата. След това те трябва да изработят план, който балансира краткосрочните изисквания (например нужди от наемане на персонал) с дългосрочните цели на организацията (като развитие на персонала).

Какво казват читателите

Книгата предоставя модел за измерване, който да насочва прилагането на стратегията за човешкия капитал, като крайната цел на модела е да съгласува стратегията, хората и организационната ефективност. Авторите представят нов подход към управлението на „HR архитектурата” на фирмата като стратегически актив, както и към измерването на нейния принос към ефективността на фирмата. Авторите се застъпват за подход „отгоре-надолу“, а не „отдолу-нагоре“ при прилагането на стратегията, заедно с иновативна система за оценка, която измерва приноса на HR.

5. Правила на работа! Прозрения от Google, които ще променят начина ви на живот и лидерство от Ласло Бок

Една от любимите ни книги за човешки ресурси днес е тази на Ласло Бок, която можете да намерите в Amazon.

Автори: Ласло Бок

Брой страници: 416

Година на издаване: 2015

Приблизително време за четене: 5-6 часа

Идеално за: Мениджъри по човешки ресурси на средно и висше ниво

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Искате ли да се вдъхновите от безупречните практики в областта на човешките ресурси в Google и да ги адаптирате към вашата компания? Ако да, тогава тази книга е за вас.

Бившият вицепрезидент на Google по управление на човешките ресурси, Ласло Бок, събира 15 години интензивни проучвания в тази вдъхновяваща колекция от уроци по управление на таланти за екипи от всякакъв размер.

Тя включва реални случаи, практически съвети и идеи за балансиране на креативността и структурата в рамките на една компания. Бок също така ви учи как да преобразувате лидерството отвътре в организацията, а не отгоре надолу.

Ключови изводи

Вярвайте на своите служители, че ще действат като основатели: Възпитавайте у тях чувство за принадлежност, бъдете прозрачни, дайте им право на глас и приемете уязвимостта, за да изградите доверие сред служителите. Отделете време, за да наемете най-добрите: Следвайте подход за наемане на базата на комисия, определете ясни стандарти, никога не правете компромиси и се уверете, че новите служители постоянно превъзхождат съществуващите. Улеснете живота на служителите: Научете се от фокуса на Google върху подобряването на живота на служителите, спестяването на време, повишаването на удобството и носенето на радост, без да се харчат големи суми.

Какво казват читателите

Google не е толкова необичаен или труден за разбиране, колкото хората си мислят – тази книга ясно показва, че уникалната философия, креативността и многото упорита работа са това, което преобладава. Множество фантастични примери, които други компании могат да използват, и много добро обяснение как да експериментирате и да използвате анализи, за да създадете страхотни стратегии за работа с хора.

6. Връщане на човешкото в HR: Успехът като HR специалист започва с вас от Су Пател

Това бижу сред книгите за човешки ресурси може да помогне на професионалистите в областта на човешките ресурси на всички етапи от кариерата им. Чрез Amazon

Автор: Су Пател

Брой страници: 196

Година на издаване: 2018

Приблизително време за четене: 3-4 часа

Идеално за: Членове на екипи по човешки ресурси на всички нива

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Професионалистите в областта на човешките ресурси често се борят с въпроса: Да дам ли приоритет на хората или на процесите?

Ако и вие се мъчите да намерите баланс между двете, следващата ви покупка трябва да бъде книгата на Су Пател „Putting The Human Back Into HR” (Връщане на човешкото в човешките ресурси).

Книгата разглежда вечния конфликт между човешките ресурси (хората) и човешките процеси (политиката) и очертава ключовите области, които професионалистите в областта на човешките ресурси трябва да овладеят. Тя обхваща начините, по които можете да обедините всички области на професионалната роля в областта на човешките ресурси, да се чувствате по-удовлетворени като член на екипа по човешки ресурси и да проправите пътя за професионално развитие.

Ключови изводи

Намерете баланс между хората и процесите: Старайте се да обръщате внимание на човека зад длъжността, без да правите компромиси с процесите. Работете първо върху себе си: Пател съветва HR лидерите да подобрят своите лидерски умения и да бъдат по-проактивни. Това ще ги подготви да поемат по-добре лидерска роля в организацията. Приемете промяната, вместо да реагирате на нея: Справяйте се с предизвикателствата с увереност и водете екипа си през преходните периоди с помощта на инструментите, изброени в тази книга.

Какво казват читателите

Желая си да бях прочел тази книга преди години – и да бях накарал и другите около мен да я прочетат! Мисля, че понякога прекалено усложняваме човешките ресурси – в крайна сметка, това не е ракетостроене – но и ги дехуманизираме. Тази книга разглежда и двата проблема – тя е пълна с прости, но ефективни методи, които професионалистите в областта на човешките ресурси могат да използват, и поставя хората в центъра на вниманието на всички.

7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion от Стив Браун

Една от многото влиятелни книги за човешките ресурси от Стив Браун чрез Amazon

Автор: Стив Браун

Брой страници: 168

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 3-4 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

Известният мениджър по човешки ресурси и ветеран Стив Браун е толкова страстен по отношение на човешките ресурси днес, колкото беше и преди 30 години, когато започна кариерата си. Неговият бестселър HR On Purpose е доказателство за тази страст.

Книгата е лично и мотивационно ръководство, което насърчава HR професионалистите да излязат извън рамките на административните задачи и да правят неща, които оказват положително влияние върху организациите.

Понякога ежедневното справяне с проблеми, свързани с човешките ресурси, може да бъде изтощително. Браун се стреми да възроди ентусиазма ви чрез ценни прозрения, практични съвети и примери от реалния живот, което прави тази книга задължително четиво за всички специалисти по човешки ресурси.

Ключови изводи

Съгласувайте своята страст и цел с професията си в областта на човешките ресурси: Запитайте се къде е вашата страст. Ако тя не е в работата с хора, може би не сте идеалният кандидат за сектора на човешките ресурси. Използвайте политиките като насоки, а не като ограничения: Направете вашите практики в областта на човешките ресурси гъвкави, като използвате политиките и процедурите като насоки, а не като ограничения. Предизвикайте остарелите представи: Разрушете старомодните идеи за човешките ресурси и предефинирайте очакванията, като използвате съвременни инструменти и стратегии. Използвайте технологии, данни, социални медии и нови идеи.

Какво казват читателите

Ако искате да бъдете велик лидер в областта на човешките ресурси (или просто велик лидер), трябва да прочетете тази книга! Най-много ми харесват простите и практични истории за лидерството в „HR On Purpose“. Това може да ви се стори странно за книга за човешките ресурси (и може би има нещо общо с моя собствен фокус върху лидерството), но една от основните идеи на Стив е, че хората, работещи в областта на човешките ресурси – както всички лидери – трябва да се фокусират върху хората, а не върху политиките и спазването на правилата.

8. Принадлежност на работното място: ежедневни действия, които можете да предприемете, за да създадете приобщаваща организация от Родс Пери

Това е една от най-добрите книги за човешки ресурси на тема инклузивност. Чрез Amazon

Автор: Роудс Пери

Брой страници: 202

Година на издаване: 2018

Приблизително време за четене: 3-4 часа

Идеално за: HR професионалисти, които искат да насърчават приобщаването

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Вдъхновен от собствения си път като трансджендър мъж, Пери публикува Belonging At Work като практическо ръководство за изграждане на приобщаващи работни места, където всеки се чувства като у дома си.

Не става въпрос само за разнообразие и приобщаване, а за изграждането на приветлива организационна култура, която позволява на служителите да бъдат себе си на работното място и им дава чувство за принадлежност. Пери споделя лични истории, казуси и практически стратегии в областта на човешките ресурси, които могат да помогнат за създаването на работно място, където се практикува истинско сътрудничество.

Пери използва приятелски, топъл тон, като ви кани да осмислите защо принадлежността е важна, как се различава от разнообразието и включването и защо е бъдещето на човешките ресурси.

Ключови изводи

Признайте принадлежността като основна човешка нужда: Разберете, че чувството за принадлежност на работното място надхвърля расата, пола, сексуалността и религията. Ръководи с автентичност: Създайте топла среда, в която хората могат да се проявят като истинските си аз. Бъдете отговорни към вашите DEI цели: Предприемете конкретни стъпки за интегриране на отделните, но свързани принципи, стоящи зад разнообразието, равнопоставеността и включването (DEI).

Какво казват читателите

Книгата на Родс Пери „Belonging at Work“ (Принадлежност на работното място) трябва да бъде задължително четиво не само за мениджъри и супервайзори, но и за всеки, който взаимодейства с хора, различни от него по някакъв начин. „Belonging at Work“ предлага безброй истории, съвети, упражнения и призиви за действие, представени в ясния и приятен стил на г-н Пери.

9. HR Disrupted: It’s Time for Something Different от Луси Адамс

Търсите книги за човешките ресурси, посветени на VUCA света? Прочетете това чрез Amazon.

Автор: Люси Адамс

Брой страници: 230

Година на издаване: 2017

Приблизително време за четене: 4-5 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,13/5 (Goodreads)

Като човек, който работи в отдел „Човешки ресурси“, чувствате ли се понякога като заклещен в рутина?

Тогава трябва да прочетете тази книга от Луси Адамс, която се опитва да разчупи традиционните представи за HR и да внесе нова перспектива.

HR Disrupted е лесна за четене книга, фокусирана върху въпроса: Как съвременният HR специалист може да ръководи, управлява, ангажира и подкрепя служителите в постоянно развиващия се бизнес свят?

Работата на Адамс, обогатена с примери от нейния опит в BBC, подтиква читателите да преосмислят начина, по който работят.

Тя се впуска в най-малките детайли и предлага инструменти и тактики за всички функции, свързани с човешките ресурси, включително възнаграждения, правила и политики за наемане на работа и управление на таланти.

Ключови изводи

Приемете принципа EACH: Отнасяйте се към служителите като към възрастни, потребители и човешки същества. Това означава да ги уважавате като възрастни, да признавате разнообразните им нужди като потребители и да признавате човешката им страна. Преминаване от политики към хора: Преминаване от подход, фокусиран върху политиките, към подход, който дава приоритет на нуждите и опита на хората. Персонализирайте преживяването за вашите служители: Излезте извън рамките на универсалния модел и отговорете на индивидуалните нужди и предпочитания на вашите служители.

Какво казват читателите

Това е най-добрата книга, която съм чел от години; всичко, за което говори Луси, е пряко свързано с моите собствени мисли и наблюдения, които съм видял с очите си на всички места, на които съм работил. Препоръчвам тази книга на всеки, който искрено се интересува от разбирането и справянето с един от най-важните и влиятелни аспекти на всеки бизнес или организация, който ще помогне значително за постигането на поставените цели... хората, които работят в него.

10. „Безстрашната организация: създаване на психологическа сигурност на работното място за учене, иновации и растеж“ от Ейми Едмъндсън

Тази водеща книга в областта на човешките ресурси разглежда в дълбочина как да превърнете работното място в „безопасно място“ чрез Amazon.

Автор: Ейми Едмъндсън

Брой страници: 256

Година на издаване: 2018

Приблизително време за четене: 4-5 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

Човешката психика е интригуваща и деликатна, и бизнес лидерите трябва да са наясно как работното място я влияе. Ейми Едмъндсън говори за това в книгата си „The Fearless Organization“ (Безстрашната организация).

Книгата на Едмъндсън разглежда идеята за психологическа сигурност – създаване на среда, в която служителите се чувстват сигурни да поемат рискове, да споделят мислите си и да се учат, без да се страхуват от негативни последствия.

Тази книга е като пътеводна звезда за HR лидерите и хората, които искат да повишат ангажираността на служителите и да стимулират иновациите, като позволяват на хората да комуникират открито, да си сътрудничат и да практикуват непрекъснато учене.

Едмъндсън събира 20 години изследвания в тази книга, като предоставя на лидерите практически стъпки за превръщане на работните им места в приобщаващи и безстрашни. Тази мощна книга представя силни аргументи за връзката между благосъстоянието на служителите и успеха на организацията.

Ключови изводи

Насърчавайте психологическата сигурност на работното място: Уверете се, че вашите служители се чувстват сигурни да споделят идеи, да поемат рискове и да се учат от грешките си, без да се страхуват от репресии. Третирайте стратегията на компанията като непрекъснат тест, а не като фиксиран план: Фокусирайте се върху организационното обучение, насърчавайте всички да търсят активно нови идеи, които предизвикват настоящите предположения, и насърчавайте непрекъснатото усъвършенстване. Не понижавайте стандартите си за производителност: Създайте „зона за учене и висока производителност” на работното място, за да насърчите свежи идеи и да стимулирате креативността.

Какво казват читателите

Книгата „The Fearless Organization“ на Едмъндсън предоставя полезна рамка за мениджъри, които се интересуват от насърчаване на психологическата сигурност в работната среда... Един освежаващ аспект на рамката на Едмъндсън е, че тя се основава на 20 години изследвания в различни индустрии. Тези изследвания показват важността на психологическата сигурност на работното място: когато служителите не се чувстват окуражени да изразяват своите въпроси или притеснения, това може да породи култура на мълчание, която да доведе до провал в бизнеса и да повлияе на физическото и психическото здраве на хората.

11. Bring Your Human To Work от Ерика Кезвин

Това е от списъка на WSJ с най-продаваните книги за човешки ресурси чрез Amazon.

Автор: Ерика Кесвин

Брой страници: 224

Година на издаване: 2018

Приблизително време за четене: 4-5 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)

Чувствали ли сте някога, че в отношенията на работното място липсва човешката връзка?

Книгата на Ерика Кесвин „Bring Your Human to Work” разказва за това как да върнем топлината в работата си.

С над 20 години опит, Keswin разкрива как водещи компании като Lyft и Starbucks създават истински и подкрепящи работни места.

Този бестселър на Wall Street Journal не е типичната HR Ted Talk – това е практическо ръководство за това как да направите работното си място по-приятно и да насърчите работни навици, които водят до успех на компанията и щастие на служителите.

Ключови изводи

Дайте приоритет на благосъстоянието на вашите служители: Насърчавайте служителите да бъдат здрави на тяло и дух, като признавате важността на цялостното благосъстояние. Отделете време за лични контакти: Осъзнайте силата на личните връзки в един свят, движен от технологиите. Вдъхновете своите служители да дадат нещо в замяна на общността: Създайте култура на социална отговорност, като насърчавате ангажираността в общността.

Какво казват читателите

Книгата на Кесвин е пълна с важни напомняния (подкрепени от щателни проучвания), че подкрепата на ХОРАТА, с които работите, и предоставянето им на инструменти за свързване и отплащане създава по-продуктивна и положителна работна среда. Моето лично мнение – главите за отплащането и благодарността са най-значими, защото светът и всяко работно място биха могли да се възползват от малко повече доброта и смирение в днешно време. Но всяка глава е пълна с мъдрост и честна гледна точка за това как нашият технологично „свързан“ свят се нуждае от малко повече човешка връзка.

12. „Отдалечен, но не и далечен: създайте корпоративна култура, която ще ви помогне да просперирате в хибридна работна среда“ от Густаво Рацети

Търсите книги за човешките ресурси, посветени на дистанционната работа? Това е добра книга, която можете да намерите в Amazon.

Автор: Густаво Разети

Брой страници: 328

Година на издаване: 2022

Приблизително време за четене: 5-6 часа

Идеално за: HR специалисти, управляващи отдалечени екипи

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)

В свят, в който дистанционната работа е станала почти повсеместна, е ясно защо тази книга за човешките ресурси е в нашия списък.

Remote, Not Distant е вашият път към успеха в бизнеса в ерата на дистанционната и хибридната работа. Густаво Разети, главен изпълнителен директор на Fearless Culture, дава практични съвети за поддържане на солидна фирмена култура, подобряване на сътрудничеството и изграждане на психологическа сигурност на цифровото работно място.

Тази книга предлага практични съвети за компании, които искат да повишат удовлетвореността и производителността на служителите си в организации, работещи предимно дистанционно. Тя дори препоръчва здравословни работни навици, които водят до високоефективни, иновативни работни места.

Независимо дали сте нови в дистанционната работа или усъвършенствате стратегиите си, тук ще намерите всичко необходимо, за да успеете в съвременната работна среда.

Ключови изводи

Преосмислете ролята на офиса: Разберете и приемете, че офисът, като физическо пространство, не е единственият двигател на корпоративната култура. Направете дистанционното сътрудничество звездата на вашия бизнес: Оборудвайте екипите си със стратегии, за да поддържате връзка, да подобрите сътрудничеството и да просперирате в дигиталното работно място. Изградете процъфтяваща култура чрез дизайн, а не чрез случайност: Бъдете целенасочени в подхранването на ценности, комуникация и сътрудничество, вместо да разчитате на случайността или да приемате, че културата ще се развие естествено.

Какво казват читателите

Прочел съм много книги за лидерството в днешния свят на хибридни сценарии и тази е най-добрата. С над 135 препратки (всички лесно достъпни) тя е изчерпателна и точна. Силно я препоръчвам. Независимо колко дълго смятате, че ще продължат настоящите условия, тази книга е полезна!

13. Разнообразие на работното място: Откриващи очите интервюта, които дават тласък на разговорите за идентичност, привилегии и предубеждения от Bärí A. Williams

Това е една от най-вълнуващите книги за човешките ресурси, която разглежда темата за разнообразието на работното място, чрез Amazon.

Автор: Бъри А. Уилямс

Брой страници: 128

Година на издаване: 2020

Приблизително време за четене: 2-3 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)

Създаването на приобщаваща работна среда изисква задаването на трудни въпроси, а Бъри А. Уилямс успява да засегне повечето от тях в книгата си „Разнообразие на работното място“.

Уилямс ни отвежда на пътешествие в разнообразието на работното място чрез 25 задълбочени интервюта, в които маргинализирани лица споделят своите преживявания, свързани с раса, пол, LGBTQ+ идентичност, способности, възраст, религия и култура.

Уникалното в тази книга за човешките ресурси е нейният практичен подход. Всяка секция завършва с ценна информация, която можете да използвате като инструмент за промяна. „Разнообразие на работното място“ е отлична книга за професионалисти в областта на човешките ресурси, мениджъри и всеки, който се интересува от изграждането на приобщаващи работни места.

Ключови изводи

Слушайте внимателно своите служители: Обръщайте активно внимание на проблемите, с които се сблъскват вашите служители, и се опитайте да ги разрешите. Помислете за предубежденията: Отделете време, за да помислите за несъзнателните предубеждения и как те влияят на разнообразието на работното място. Насърчавайте емпатията: Разбирайте и се свързвайте с хората, като признавате предизвикателствата и успехите, с които се сблъскват, въз основа на тяхната разнообразна идентичност.

Какво казват читателите

Бъри е интелигентна, внимателна и съпричастна авторка. Харесва ми, че успява да улови историите на интервюираните по безпристрастен начин, като остава обективна през цялото време. Видях себе си/своите преживявания в няколко истории, така че книгата наистина ме трогна. Силно препоръчвам да я прочетете.

14. Работното място без драма: Как да предотвратите несъзнателните предубеждения, сексуалния тормоз, етичните пропуски и да вдъхновите здравословна култура от Пати Перез

Това е вашата книга за човешки ресурси, ако искате да научите как да се справяте с неправомерно поведение на работното място чрез Amazon.

Автор: Пати Перез

Брой страници: 272

Година на издаване: 2019

Приблизително време за четене: 5-6 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)

Ако целта ви е да се справяте активно с неправомерното поведение на работното място и да пресечете „драмата“ в зародиш, прочетете The Drama-Free Workplace.

Написана от опитен адвокат и експерт по човешки ресурси Пати Перез, тази книга ви предлага практични стратегии за минимизиране на драматичните ситуации, подобряване на обучението по спазване на правилата и подобряване на комуникацията по чувствителни теми на работното място.

С информация от над 1200 проучвания на работното място, Пати обхваща всичко, свързано със сексуален тормоз, предразсъдъци, разнообразие и етични проблеми на работното място.

Не става въпрос само за спазване на законите – става въпрос за създаване на здравословна култура на работното място, която е безопасна и уважителна към всички. Книгата развенчава митове и предлага практични съвети за предвиждане и избягване на правни капани при справянето с проблеми на работното място.

Ключови изводи

Предвиждайте и предотвратявайте драматични ситуации: Идентифицирайте ситуации, които могат да предизвикат драматични събития на работното място, и се опитайте да ги предотвратите напълно. Използвайте емоционалната интелигентност, за да говорите за деликатни теми: Бъдете съпричастни, когато говорите за спорни теми на работното място, вместо да прибягвате до юридически жаргон. Фокусирайте се върху ефективни политики и обучение: Създайте и прилагайте политики, благоприятни за служителите, разработвайте ефективни програми за обучение, разследвайте и разрешавайте жалби за сексуален тормоз и неправомерно поведение.

Какво казват читателите

Това е чудесна книга с много полезна информация. Пати има богат опит в правната и оперативната област по отношение на това как най-добре да се създаде положителна работна култура, която предпазва от враждебна работна среда. Ако искате работно място, което да е творческо, подкрепящо, ангажирано и процъфтяващо, тогава тази книга е задължителна. Стъпка по стъпка как да постигнете това и да се уверите, че вашите служители процъфтяват... всичките!

15. „The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals“ (Книга с отговори за човешките ресурси: незаменим наръчник за мениджъри и професионалисти в областта на човешките ресурси) от Шон Смит и Ребека Мазин

Тази книга отговаря на всички ваши ежедневни въпроси, свързани с човешките ресурси, чрез Amazon.

Автори: Шон Смит и Ребека Мазин

Брой страници: 288

Година на издаване: 2011

Приблизително време за четене: 4-5 часа

Идеално за: HR специалисти на всички нива

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)

Това е книгата, от която се нуждаете, ако търсите отговори на всички въпроси, свързани с човешките ресурси. Авторите Шон Смит и Ребека Мазин отговарят на над 200 често задавани въпроса от работодатели, вариращи от набиране на персонал и дисциплина до съкращения и възнаграждения.

Тази книга за човешките ресурси е изпълнена с практични решения на ежедневни проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси, и най-добри практики в бранша. Тя включва и бонусни списъци за проверка.

The HR Answer Book е незаменима за професионалистите, които търсят бърз справочник по въпроси, свързани с работното място.

Ключови изводи

Ясните политики са от съществено значение: една организация не може да функционира успешно без ясно дефинирани и адекватно комуникирани политики, които да насочват мениджмънта и работниците. Възнаграждението не е решаващ фактор: Висококвалифицираните таланти често отдават по-голямо значение на работната среда, допълнителните придобивки и културата на потенциалния работодател, отколкото на предлаганото заплащане. Изградете култура на непрекъснато учене: Ефективното и постоянно обучение и развитие са от жизненоважно значение за поддържането на продуктивността и актуалността на вашите служители.

Какво казват читателите

Това наистина е книга с отговори! Тя съдържа подробни отговори на основни въпроси, свързани с политиките и процедурите в областта на човешките ресурси, в почти всеки аспект на тази сфера. А знаете ли, че ако сте сертифициран професионалист по SHRM, тази книга ви дава право на кредити за пресертифициране? Да, точно така. Тази книга ви дава право на 3 кредита за пресертифициране, ако след като я прочетете, попълните онлайн тест (SHRM eLearning)…

