Как да определите значими цели за DEI на работното място? (С примери)

Представете си разнообразен екип, в който всеки се чувства ценен и уважаван. Това насърчава творчеството и иновациите и води до по-добро решаване на проблемите. Целите за DEI ви помагат да постигнете тези важни резултати.

Целите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) са конкретни, измерими цели, които определят напредъка на вашата компания в изграждането на по-разнообразно и приобщаващо работно място.

Тези цели са важни, защото превръщат абстрактните концепции на DEI в практически стъпки. Поставянето и работата по постигането на тези цели поставя основите за по-силен и по-успешен екип.

Разбиране на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI)

Разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI) са от основно значение за една успешна и процъфтяваща организация.

⭐ Представен шаблон Имате затруднения да превърнете целите за DEI в действие? Опитайте безплатно шаблона за стратегически план за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на ClickUp, който ви помага да планирате, проследявате и изграждате истинско приобщаване на работното място. Получете безплатен шаблон Шаблонът за стратегически план за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на ClickUp предоставя цялостна рамка за организации, които искат да дадат приоритет на инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване.

1. Разнообразие

Разнообразието се отнася до разнообразието от човешки преживявания, произход и гледни точки на вашите служители.

Представете си технологична компания, в която работят само програмисти. Разбира се, те биха били магьосници в програмирането, но едностранчивият им фокус би могъл да доведе до пропуски.

Нуждаем се от експерти по потребителско преживяване (UX), за да гарантираме гладкото и интуитивно функциониране на продукта, от екип за осигуряване на качеството, за да гарантираме, че продуктът е без грешки, от продуктови мениджъри, за да съгласуваме всички аспекти на проекта, и от специалисти по сигурност, за да защитим данните на потребителите.

Ще се нуждаем и от маркетинговия и продажбения екип, за да позиционираме, пуснем на пазара и продадем продукта, от екипа за обслужване на клиенти, за да разрешаваме проблемите на клиентите, и от анализатори на данни, за да разберем как се използва продуктът и да идентифицираме областите, които се нуждаят от подобрение.

Разнообразният екип предлага по-широк спектър от гледни точки, което води до иновации и решаване на проблеми, като гарантира, че продуктът отговаря на нуждите на пазара и остава конкурентоспособен.

2. Равенство

Равенството гарантира справедливост и равни условия за всички служители. Това надхвърля представителството и създава система, в която всеки има достъп до еднакви възможности за напредък, ресурси за развитие и инструменти, необходими за успех в работата си.

Например, програмата Grow with Google на Google предлага редица безплатни обучения, инструменти и събития, които помагат на хората да развиват своите умения, кариера или бизнес. Тази инициатива е насочена специално към групите, които са недостатъчно представени.

Освен това Google подкрепя външни програми и партньорства като Women Techmakers, която осигурява видимост, общност и ресурси за жените в областта на технологиите, и Google for Startups, която се фокусира върху подпомагането на стартиращи компании да просперират по целия свят.

3. Приобщаване

Интеграцията насърчава чувството за принадлежност у всички служители и гарантира, че всеки се чувства ценен, уважаван и оценен.

Представете си компания, в която талантливи служители, въпреки потенциала си, се колебаят да споделят идеите си по време на срещи поради културния си произход или пол. В такава среда иновациите са потиснати, тъй като се губят ценни идеи и разнообразни гледни точки.

Това се отразява на морала на служителите и ограничава способността на компанията да решава проблеми по творчески начин и да се адаптира към промените на пазара.

За разлика от това, компания, която култивира инклюзивна култура, в която всеки глас се цени и насърчава, може да се възползва от богатството на разнообразни идеи.

Инклюзивната среда не само повишава ангажираността и удовлетвореността на служителите, но и стимулира иновациите и конкурентното предимство, като използва пълния потенциал на работната сила.

Положителната работна среда създава пространство, в което всеки може да участва пълноценно, което води до по-ангажирана и сътрудничеща работна сила.

Връзката между DEI и организационната култура

DEI и организационната култура са неразривно свързани. Силната DEI стратегия насърчава положителна и приобщаваща култура, в която всеки се чувства комфортно да изразява своите идеи и гледни точки.

Това от своя страна води до по-голяма иновативност, като например маркетингов и инженерен екип, които работят заедно, за да разработят по-удобен за потребителя продукт. Разнообразните гледни точки също могат да подобрят процеса на вземане на решения.

Накрая, една силна DEI култура може да повиши ангажираността на служителите. Когато служителите се чувстват ценени и уважавани, те са по-мотивирани и инвестират в успеха на компанията.

Възходът на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването (DEI) в бизнеса

Пътят към разнообразие, равенство и приобщаване (DEI) на работното място е дълъг и криволичещ. Преди 60-те години на миналия век обществените норми често налагаха хомогенна работна сила, което ограничаваше възможностите и таланта.

Липсата на разнообразие задушаваше иновациите и възпрепятстваше напредъка. Движението за граждански права и знакови закони като позитивната дискриминация наложиха необходимото преосмисляне, премахвайки дискриминационните практики и отваряйки врати за исторически изключените групи.

Въпреки това, в началото на инициативите за DEI имаше и някои недостатъци. Мнозина ги възприемаха като обикновени упражнения за спазване на изискванията, без истинска ангажираност за създаване на наистина приобщаваща среда.

Социални движения като #MeToo и #BlackLivesMatter допълнително засилиха призива за социална справедливост в корпоративните структури, което доведе до критична преоценка на усилията за разнообразие.

Поворотният момент настъпи, когато бизнеса започна да признава силата на разнообразния персонал.

Днес DEI вече не е периферна грижа, а основна бизнес стратегия. Компаниите култивират таланти, които преди това са били недостатъчно представени, и инвестират значително в програми за DEI, признавайки неоспоримата връзка между разнообразния персонал и подобреното представяне.

Това преминаване от усилия, насочени към спазване на изискванията, към стратегически фокус върху включването представлява значителна крачка напред в създаването на работни места, които са справедливи, равнопоставени и отворени за всички.

Ролята на поставянето на цели и мотивацията за постигане на DEI

Поставянето на цели е от основно значение за успеха във всяко бизнес начинание, а DEI не е изключение.

Точно както целта за продажби мотивира вашия екип да постигне конкретни резултати, така и добре дефинираните цели за DEI обединяват цялата ви организация около създаването на по-инклузивно работно място.

Представете си, че строите къща. Няма да започнете без проект и етапи за проследяване на напредъка, нали? Целите на DEI са като вашия проект за изграждане на приобщаващо работно място.

Поставяне на цели за разнообразие и приобщаване

Поставянето на цели за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) е критична стъпка за гарантиране, че тези важни ценности станат част от организацията. Става въпрос за преминаване от намерение към действие и от действие към въздействие.

Значението на поставянето на цели за инициативите за DEI

Успешните DEI инициативи изискват ясна посока и измерими цели, както всяко друго бизнес начинание. Това осигурява пътна карта за напредък, държи всички отговорни и ви позволява да проследявате тяхното въздействие във времето.

Ясните цели за приобщаване ви позволяват да измервате напредъка. Това е от съществено значение за оценяване на ефективността на инициативите за DEI и за поемане на отговорност от страна на отделните лица и екипи за техния принос към постигането на тези цели.

Съгласуване на целите на DEI с бизнес целите

DEI не трябва да съществува в изолация. Вашите цели за разнообразие и приобщаване трябва да са в съответствие с по-широките ви бизнес цели.

Ето как да постигнете това съгласуване:

Идентифицирайте бизнес нуждите: Обмислете настоящите предизвикателства и бъдещите амбиции на вашата компания. Как разнообразието и включването могат да допринесат за постигането на тези цели?

Фокусирайте се върху резултатите: Свържете целите си за DEI с конкретни бизнес резултати, като например повишена иновативност, подобрено ангажиране на служителите или привличане на най-добрите таланти от по-широк кръг.

Проследявайте въздействието: Следете как вашите DEI инициативи допринасят за постигането на вашите бизнес цели. Това укрепва аргументите за продължаване на инвестициите в DEI усилия.

Използвайте подходящия инструмент: Набавете си лесен за употреба инструмент, който може да ви помогне да дефинирате, възлагате и проследявате целите си за приобщаване.

SMART критериите за поставяне на цели

Критериите SMART предоставят рамка за поставяне на ефективни цели, които водят до успех, особено в инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI).

Ето разбивка на това как всеки компонент от критериите SMART може да се приложи при определянето на цели за DEI: Конкретно: Работата по конкретен показател е по-лесна и по-вдъхновяваща, отколкото преследването на неясна цел. Определете ясно какво искате да постигнете; вместо „подобряване на разнообразието“, поставете си за цел „увеличаване на представителството на жените в ръководни позиции с 20% в рамките на една година“.

Измерими: Определете ясни показатели за проследяване на напредъка, като например броя на новоназначените служители от недостатъчно представени групи.

Постижимост: Поставете амбициозни, но постижими цели. Когато определяте целите, имайте предвид наличните ресурси и времеви рамки.

Важно: Уверете се, че вашите цели са в съответствие с цялостната ви стратегия за DEI и бизнес целите ви.

Срок: Задайте конкретен срок за постигане на целите си.

Освен това, използването на софтуер за управление на служителите ще спести на вашия HR екип значително време и усилия при проследяването на постигането на целите на DEI.

20 цели за DEI за насърчаване на приобщаващо работно място

Преди да създадете вашите DEI цели, оценете статуквото на вашата организация, за да разберете пропуските. Тези пропуски могат да се различават между организациите, поради което и целите ще варират.

Ето 20 примера за цели в областта на DEI:

Представителство

Преодолейте бариерите, като увеличите процента на жените директори с X% в рамките на следващите 12 месеца. Постигнете Y% представителство на малцинствата в технологичния персонал по време на следващия цикъл на набиране на персонал, който започва през септември. Проследявайте разнообразието на кандидатите през целия процес на набиране на персонал и изпращайте на висшето ръководство месечен отчет за евентуални недостатъци.

Равенство

В рамките на следващите 90 дни проведете одит на равнопоставеността в заплащането, за да идентифицирате и отстраните евентуални разлики в заплащането на основата на пол или раса по време на следващия полугодишен цикъл на оценка на представянето. Въведете обучение за несъзнателните предубеждения за всички новоназначени мениджъри, участващи в процеса на наемане и повишаване, в рамките на 90 дни от постъпването им на работа. Стартирайте менторски програми, специално разработени за служители от недостатъчно представени групи, в рамките на 30 дни от присъединяването им към организацията.

Интеграция

Създайте групи за ресурси на служителите (ERG) в рамките на следващите 90 дни, за да насърчите чувството за принадлежност у групите, които са недостатъчно представени. Създайте ясни насоки за уважителна комуникация, проведете обучение по антидискриминация в цялата компания и ги публикувайте в интранет портала в рамките на следващите 60 дни. Предложете обучение по невроразнообразие и включване за мениджъри и служители през следващото тримесечие.

Отчетност

Редовно проследявайте и измервайте напредъка към целите на DEI чрез анализ на данни, базиран на изкуствен интелект, на всеки 30 дни. Преглеждайте и актуализирайте стратегията си за DEI на всеки шест месеца въз основа на данните и обратната връзка от служителите, получена през предходните шест месеца. Създайте система за анонимно подаване на сигнали в рамките на следващите 30 дни, чрез която служителите да могат да изразят своите опасения относно дискриминация или предубеждения, да ги регистрират като проблеми и да се уверят, че тези проблеми са решени в рамките на 60 дни от подаването на сигнала.

Комуникация и прозрачност

Отличавайте и награждавайте служителите, които се застъпват за разнообразието и включването, в края на всяко тримесечие. Включете езика на DEI в мисията и основните ценности на вашата компания в рамките на следващите 90 дни. Уверете се, че всички комуникационни материали на компанията са инклюзивни и достъпни в рамките на следващите 90 дни.

Достъпност

Уверете се, че физическите работни пространства са достъпни за служители с увреждания в рамките на следващите три месеца. Предложете технологични и комуникационни инструменти, които отговарят на разнообразните нужди и способности в рамките на следващите три месеца. Въведете гъвкави условия на работа, за да отговорите на разнообразните нужди и стилове на работа в рамките на следващите 60 дни.

Показатели и измерване

Интегрирайте целите за DEI в оценките за представянето на мениджърите и ръководителите преди края на това тримесечие. Измервайте удовлетвореността на служителите от усилията за приобщаване чрез анкети и фокус групи веднъж на тримесечие и демонстрирайте подобрение от тримесечие на тримесечие.

Не забравяйте, че това са само примери. Най-ефективните цели за DEI ще бъдат конкретни и съобразени с уникалните нужди на вашата организация.

Насърчаване на DEI на работното място

Бизнес лидерите задават тон за значими организационни промени; DEI не е изключение. Силният ангажимент на лидерството е от съществено значение за създаването на наистина приобщаващо работно място.

1. Влиянието на ролята на клиентите и лидерите в насърчаването на DEI

Бизнес лидерите и специалистите по човешки ресурси трябва да подкрепят видимо и публично инициативите за DEI и да ги интегрират в мисията на компанията и основните ценности на вашите екипи.

Участвайте активно в обученията по DEI и давайте пример, като демонстрирате приобщаващо поведение в общуването с колегите си.

Управлявайте очакванията на клиентите в процесите на DEI в ранния етап на процедурите, за да подготвите екипа си за успехи и да го насочите към пътя на успеха.

Поставете ясни цели за DEI и възложете на мениджърите отговорността за тяхното постигане. Интегрирайте резултатите за DEI в оценките за представянето.

Накрая, лидерите трябва да разпределят достатъчно финансови и човешки ресурси, за да подкрепят инициативите за DEI.

2. Значението на ERG за културното и етническо разнообразие

Групите за ресурси на служителите (ERG) са доброволни групи, ръководени от служители в различни компании, които се фокусират върху споделени идентичности или разнообразни произходи. ERG играят ключова роля в насърчаването на разнообразни таланти по много начини.

Те могат да помогнат за идентифицирането и преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени недостатъчно представените малцинствени групи, и да допринесат за по-разнообразна работна сила и приобщаваща работна среда.

Например, Outforce е ERG, посветена на половата идентичност и сексуалната ориентация. Тя фокусира усилията си върху LGBTQ+ служителите и съюзниците им в Salesforce, компания за софтуер, базиран в облака. Това доказано е допринесло за създаването на по-инклузивна среда и е дало възможност на LGBTQ+ служителите по няколко начина, включително чрез по-голямо представителство, видимост, менторство и изграждане на общност. Усилията на Outforce не остават незабелязани: Salesforce постоянно заема високи позиции в индекса за корпоративна равнопоставеност на HRC, който е еталон за равнопоставеност на LGBTQ+ на работното място. Освен това, Outforce е призната от различни организации за приноса си към включването на LGBTQ+ общността, демонстрирайки успеха си като модел за ERG.

По този начин ERG могат да бъдат ценен източник на разнообразни перспективи и идеи за преструктуриране на организацията, за да стане тя съвместима с DEI.

3. Изграждане на приобщаваща общност чрез менторски програми

Програмите за наставничество могат да бъдат мощен инструмент за насърчаване на разнообразието и приобщаването на работното място. Ето как те допринасят за по-разнообразна и приобщаваща работна сила и общност:

Предоставяйте ценни насоки и подкрепа на служителите от недостатъчно представените малцинства , като им помагате да развиват уменията си и да напредват в кариерата си.

Менторите, които споделят своите знания и опит с менторите, помагат на последните да се ориентират в корпоративната култура и да преодолеят потенциалните препятствия.

Насърчавайте истински връзки между служители с различен произход и нива, създавайки по-сплотена и приобщаваща работна среда.

Мониторинг и оценка на целите за DEI

Мониторингът и оценката на целите за DEI е жизненоважен процес, който гарантира, че тези инициативи не само са поставени, но и се преследват активно и се постигат. ClickUp е инструментът, който ви помага да следите всичко това.

Като универсален и гъвкав инструмент за управление на проекти, той позволява на екипите по човешки ресурси и мениджмънта да работят безпроблемно заедно, насърчавайки положителна и приобщаваща работна среда.

1. Създайте и управлявайте екипа на вашите мечти с ClickUp

Платформата за човешки ресурси на ClickUp поддържа централизирана база данни с цялата информация за служителите, включително данни за контакт, записи за представянето и история на обучението. Това гарантира, че всеки има лесен достъп до необходимата му информация.

Задайте крайни срокове за целите на вашия екип и спазвайте строг график за дейностите, свързани с човешките ресурси. Освен това, специалистите по човешки ресурси могат да повишат производителността на своите екипи, като използват безплатни шаблони за човешки ресурси.

Започнете с ClickUp Опростете процесите, свързани с човешките ресурси, с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

ClickUp ви позволява да проектирате, управлявате и проследявате ефективни програми за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI), както и да ангажирате служителите с различни инициативи.

Можете да планирате и изпълните стратегии за DEI, като създадете специално работно пространство в ClickUp, където да централизирате усилията си в тази област. Там можете да сътрудничите с членовете на екипа по отношение на целите, да обсъждате инициативи и да разпределяте задачи, за да постигнете напредък в областта на разнообразието и включването.

Да предположим, че вашият DEI екип иска да стартира програма за обучение по несъзнателни предубеждения.

В рамките на вашата работна среда в ClickUp можете да създадете списък със задачи за разработване на материалите за обучение, да възложите задачи на различни членове на екипа за създаване на съдържание, да планирате крайни срокове и да проследявате напредъка.

Можете също да използвате ClickUp Docs, за да създавате и редактирате съвместно обучителните материали и да ги споделяте със заинтересованите страни за обратна връзка.

Стимулирайте ангажираността на служителите, като създавате привлекателни кампании директно в ClickUp. Това може да включва вътрешни състезания за повишаване на морала на екипа и отбелязване на постиженията, както и анкети за събиране на обратна връзка в реално време за настроенията на служителите.

ClickUp може да бъде ваш съюзник в управлението на DEI и инициативи за ангажираност, но също така ви помага да се справите лесно с рутинните задачи по управление на човешките ресурси. Автоматизирайте повтарящи се процеси като назначаване на нови служители, заявки за отпуск и оценки на представянето, като освободите специалистите по човешки ресурси за по-стратегическа работа.

2. Задайте целите си с помощта на ClickUp Goals

Използвайте ClickUp Goals, за да свържете целите си за DEI с по-широките бизнес цели на вашата организация. Това демонстрира ценността на разнообразието и включването за успеха на компанията.

Задайте ясни, измерими и постижими цели за DEI, проследявайте напредъка визуално и правете корекции въз основа на данните, ако е необходимо, като използвате ClickUp Goals.

ClickUp Goals ви позволява да дефинирате ясно вашите DEI цели и да ги превърнете в измерими реалности. Отидете отвъд простите цели и приложете рамката SMART, за да гарантирате яснота и фокус.

Например, вместо обща цел като „увеличаване на представителството на малцинствата“, можете да създадете SMART цел като: „Увеличаване на процента на наетите лица от малцинствата на технически длъжности с 15% през следващото тримесечие“.

Тъй като големите цели за DEI могат да изглеждат прекалено амбициозни, задачите в ClickUp ви позволяват да разделите основните цели на по-малки, по-лесно управляеми подзадачи. Това подобрява яснотата и поддържа фокуса на екипа върху постижими етапи.

Съответно, разделете вашата SMART цел на изпълними задачи в ClickUp: В работната среда на ClickUp DEI създайте списък със задачи, озаглавен „Увеличаване на наетите лица от технологични малцинства (15% Q3)“. В списъка със задачи създайте подзадачи за всяка стъпка, необходима за постигане на целта. Това може да включва партньорство с екипи за набиране на персонал за разработване на целеви стратегии за привличане на разнообразни таланти в областта на технологиите. Възложете тази задача на ръководителя на отдела за набиране на персонал.

Присвояването на конкретни задачи, свързани с DEI, на членовете на екипа и определянето на реалистични срокове в ClickUp Tasks насърчава отговорността и гарантира напредък към общите цели.

Можете също да прегледате описанията на длъжностите, за да се уверите, че езикът е инклузивен, и да подчертаете възможностите за недостатъчно представените групи. Накрая, проследявайте кандидатурите и процента на интервюта за кандидати от малцинствата през тримесечието.

Чрез наблюдение на напредъка по тези задачи в ClickUp можете да оцените напредъка си към увеличаване на представителството на малцинствата. Този подход, основан на данни, ви позволява да идентифицирате области за подобрение и да проследявате важни етапи.

Измервайте напредъка по вашите цели чрез ClickUp Goals.

ClickUp Goals следи историческите данни, което ви позволява да виждате напредъка към вашите DEI цели във времето. Това ви помага да идентифицирате тенденции и да измервате ефективността на вашите инициативи.

3. Използване на KPI за измерване на напредъка към целите на DEI

Използвайте ClickUp Goals, за да определите конкретни, измерими цели и KPI (ключови показатели за ефективност), с които да следите вашите DEI инициативи.

Създайте специални папки, за да проследявате KPI чрез ClickUp Goals.

Създайте папки, за да проследявате циклите на набиране на персонал, OKR, KPI, проучвания сред служителите, карти за оценка на служителите и основни цели за DEI. Те могат да включват показатели за представителност, за да проследявате процента на жените или малцинствата на висши ръководни позиции или в конкретни отдели.

Това гарантира, че вашата организация ще остане на път към постигането на целите си в областта на DEI и ще насърчи по-инклузивно работно място.

4. Ролята на фокус групите в оценяването на инициативите за DEI

Фокус групи и улеснени дискусии с малка група служители могат да ви предоставят ценна информация за вашите усилия в областта на DEI.

ClickUp опростява процеса на провеждане на фокус групи за оценка на вашите DEI инициативи, превръщайки го от разпръснати усилия в добре организиран поток:

а. Планиране и набиране на персонал

Създайте анкета с помощта на ClickUp Forms, за да привлечете участието на конкретни групи служители, които са релевантни за вашата фокус група по DEI. Това ще ви гарантира, че ще съберете информация от подходящите източници.

Използвайте ClickUp Docs, за да разработите съвместно ясен и кратък наръчник за дискусия с ключови въпроси и теми за разговор. Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите интересни въпроси и подсказки за продуктивна сесия.

Съхранявайте всички допълнителни ресурси или презентации в ClickUp Doc, за да могат участниците да имат достъп до тях предварително. Това гарантира, че всички ще бъдат подготвени за целенасочена дискусия.

б. Събиране и анализ на обратна връзка

ClickUp Docs позволява съвместно водене на бележки в реално време по време на сесията на фокус групата. Всеки може да записва ключови идеи и наблюдения по време на дискусията.

След фокус групата, възложете задача в ClickUp, за да обобщите ключовите изводи и да идентифицирате повтарящи се теми, които са се появили по време на дискусията. Това гарантира, че нищо няма да се изгуби в бъркотията.

в. Действия и следващи стъпки

Въз основа на анализа на обратната връзка от фокус групата, използвайте ClickUp, за да зададете конкретни действия за справяне с идентифицираните области за подобрение. Ясно определете отговорностите и крайните срокове за всяко действие.

Мощните функции за управление на задачите на ClickUp ви позволяват да проследявате напредъка на всяка задача, като гарантирате отчетност и навременно изпълнение на вашите DEI стратегии.

Използвайки инструментите за сътрудничество и функциите за управление на задачите на ClickUp, можете да проведете ефективни фокус групи, които предоставят ценна информация за вашите усилия в областта на DEI, което в крайна сметка води до положителни промени в организацията.

Разпределете задачи за водене на бележки и анализ на данни след фокус групата, като използвате ClickUp Tasks.

Използвайте коментари и дискусии по задачите, за да улесните комуникацията и сътрудничеството по отношение на целите за DEI. Членовете на екипа могат да споделят актуална информация, да задават въпроси и да обсъждат решения.

ClickUp гарантира, че вашата организация ще остане фокусирана и ще напредва стабилно към изграждането на по-разнообразно и приобщаващо работно място.

Преодоляване на предизвикателствата при внедряването на DEI

Ето някои често срещани предизвикателства, с които специалистите по човешки ресурси могат да се сблъскат при внедряването на DEI, и начини за преодоляването им:

Чести препятствия при реализирането на целите на DEI

Дори и най-добронамерените DEI инициативи могат да се сблъскат с препятствия. Ето някои често срещани пречки и стратегии за преодоляването им:

Липса на ангажираност от страна на ръководството: Ако бизнесът и ръководният екип на HR не подкрепят активно DEI, това може да изпрати послание, че тези инициативи не са приоритет. Решение: Осигурете подкрепата на ръководството, като подчертаете бизнес ползите от DEI, като например повишена иновативност и подобрено ангажиране на служителите.

Несъзнателни предубеждения: Несъзнателните предубеждения могат да се промъкнат в процеса на набиране на персонал, решенията за повишение и ежедневните взаимодействия. Решение: Въведете програми за обучение по несъзнателни предубеждения за всички служители, от ръководството надолу.

Съпротива срещу промените: Някои служители може да се съпротивляват на промените, свързани с инициативите за DEI. Решение: Насърчавайте отворената комуникация, отговаряйте на притесненията с прозрачност и обяснете как DEI е от полза за всички и създава по-силна култура на работното място.

Показатели и отчетност: Без ясни показатели за проследяване на напредъка е трудно да се измери въздействието на усилията за DEI. Решение: Определете конкретни, измерими цели за DEI, редовно проследявайте напредъка и споделяйте резултатите с служителите, за да демонстрирате отчетност и да отпразнувате постиженията.

Ролята на образованието в преодоляването на съпротивата срещу DEI

Съпротивата срещу DEI често може да произтича от липса на разбиране. Образованието играе ключова роля в преодоляването на тази съпротива.

Обучението за несъзнателни предубеждения помага на служителите да идентифицират и преодолеят своите предубеждения, което води до по-справедливо вземане на решения и по-инклузивни взаимодействия.

Обучението за осведоменост по отношение на разнообразието разширява разбирането на служителите и висшите бизнес лидери за различните култури, произход и опит. То насърчава емпатията, балансираното разнообразие и уважението към различните гледни точки.

Накрая, запознайте служителите и висшите ръководители с конкретните ползи от DEI за организацията. Това може да включва данни за това как разнообразието води до по-голяма иновативност, по-добро вземане на решения и по-силна марка на работодателя.

Прилагането на тези образователни инициативи може да създаде по-информирана и ангажирана работна сила, която приема DEI като основна ценност.

Определете цели за DEI за процъфтяващо работно място

DEI е пътуване, а не дестинация. Изграждането на наистина приобщаващо работно място изисква постоянен ангажимент и усилия. Задайте ясни, измерими цели за DEI и проследявайте тези цели, за да се уверите, че се движите в правилната посока.

Активната ангажираност на ръководството е от решаващо значение за създаването на култура, която цени разнообразието и приобщаването. Инвестирайте в програми за обучение, за да предоставите на вашите служители знания и умения, които да спомогнат за създаването на по-приобщаваща среда.

Освен етичния императив за създаване на справедливо и равноправно работно място, DEI предлага значителни бизнес ползи. Разнообразните екипи носят различни перспективи, което води до по-голяма иновативност и по-креативни решения.

Такова активно партньорство отива далеч отвъд екипната работа, като генерира мощни екипни синергии, които максимизират резултатите.

Концепцията за DEI се развива постоянно. Организациите вероятно ще поставят по-голям акцент върху създаването на инклузивни работни места за служители с неврологични различия. Вероятно ще се появят стандартизирани показатели за измерване на напредъка по DEI, което ще доведе до по-голяма прозрачност и отчетност.

Напредъците в технологиите, като например инструменти за набиране на персонал, базирани на изкуствен интелект, могат да бъдат използвани за по-нататъшно насърчаване на разнообразието и непристрастни практики при наемане на персонал. Като се информирате за тези тенденции и адаптирате подхода си, можете да гарантирате, че вашата организация ще остане лидер в постоянно развиващата се среда на DEI.

ClickUp, с неговите обширни персонализирани функции, е най-добрата платформа за управление на проекти, с която можете да задавате, проследявате и постигате напредък към вашите DEI цели. Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какви са целите на служителите на DEI?

Служителите на DEI обикновено се стремят да създадат работна среда, която е справедлива, равнопоставена и приобщаваща за всички. Това може да включва работа по инициативи за увеличаване на разнообразието при наемането, насърчаване и предоставяне на обучение за несъзнателни предубеждения или създаване на ERG (групи за ресурси на служителите).

2. Какви са целите на работната група по DEI?

Работна група по DEI разработва и прилага стратегии за постигане на целите на организацията в областта на DEI и разнообразието. Те могат да се фокусират върху области като набиране на персонал, задържане на служители, професионално развитие и създаване на култура на приобщаване.

3. Какъв е пример за цел, свързана с разнообразието?

Цел за разнообразие може да бъде увеличаване на представителството на жените на ръководни позиции в бизнеса с 20% в рамките на една година. Тя може да включва и разширяване на усилията за набиране на кадри, за да се достигне по-широк кръг от университети или да се привлекат по-разнообразни кандидати от недостатъчно представени общности и малцинства.