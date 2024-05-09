Как да се борим с изолацията на работното място

Чувствали ли сте се някога като остров на работното място?

Огромните 82% от работниците в Бразилия, Китай, Германия, Великобритания и САЩ споделят, че се чувстват самотни на работното място. И ситуацията се влошава – почти половината (49%) казват, че се чувстват по-изолирани, отколкото преди пандемията от COVID-19.

Това не е само лична борба, а и ужасна новина за работодателите. Това се превръща в намалена производителност, по-висока текучество на персонала и потисната работна среда.

С разпространението на дистанционната работа насърчаването на чувството за свързаност сред служителите става по-важно от всякога.

Тази статия разглежда феномена на изолацията на работното място, проучва неговия обхват, как да го разпознаем и, най-важното, как да се борим с него.

Разбиране на изолацията на работното място

Изолацията на работното място засяга значителна част от работната сила. Тя се простира отвъд простото чувство на самота и включва чувства на изключване, липса на принадлежност и разединение от колегите. В крайни случаи това може да се отрази неблагоприятно на психическото и физическото здраве на служителите.

Но е важно да се прави разлика между изолацията на работното място и предпочитанието към самотата. Някои хора са по природа интроверти и се чувстват добре в по-тиха среда.

Изолацията на работното място е нещо повече от личностна черта. Тя се характеризира с липса на социални връзки и чувство на изолация, което може да навреди на ангажираността, благосъстоянието и производителността на служителите.

Чувството на изолация на работното място също може да допринесе значително за професионалното изчерпване. Когато служителите нямат чувство за свързаност и подкрепа от колегите си, те са по-склонни да изпитват чувство на изтощение, цинизъм и намалена ефективност.

Това може да доведе до порочен кръг, в който изтощението допълнително подхранва изолацията и обратното.

Как да разпознаете изолираните служители

Не всички сдържани или тихи служители изпитват изолация на работното място. Някои хора просто предпочитат по-малко социални контакти.

Въпреки това, има критични признаци, които могат да покажат, че даден служител се бори с изолацията. Те включват:

Нежелание да участвате в екипни срещи или социални събития

Трудности при сътрудничеството или комуникацията с колеги

Спад в работната производителност или ангажираност поради ниско морално състояние на служителите

Повишена отсъствие от работа или признаци на оттегляне

Като са наясно с тези индикатори, мениджърите и персоналът от отдел „Човешки ресурси“ могат да идентифицират потенциални случаи на изолация на работното място и да предприемат проактивни мерки за справяне с тях.

Важно е също да не се бърка изолацията на работното място с типовете личност. Някои хора по природа са по-сдържани или интровертни. Въпреки това, те все пак могат да се чувстват свързани и ценени на работното място.

Резервирани служители

Резервираните служители може да предпочитат да се затворят в себе си и да не търсят активно социални контакти или близки отношения. Въпреки това, те все пак могат да бъдат ангажирани с работата си и колегите си до необходимата степен.

Резервираността може да бъде положителна черта в професионална среда, като изразява професионализъм и внимателност.

Интровертни служители

Интровертните служители се зареждат с енергия, като прекарват време сами, и може да предпочитат по-тихи, по-интроспективни задачи. Социалните взаимодействия може да им се струват изтощителни, особено в шумна или хаотична среда.

Интровертите могат да поддържат силни социални връзки в сплотена група с няколко близки приятели и не е задължително да се чувстват изолирани.

Мениджърите трябва да бъдат внимателни към нуждите както на интровертните, така и на сдържаните служители, като се уверят, че те се чувстват свързани и ценени в екипа. Редовните проверки и осигуряването на различни канали за комуникация могат да подпомогнат благосъстоянието на служителите и да подобрят психологическата сигурност на работното място.

10 стратегии за избягване на изолацията на работното място

Ето 10 стратегии, които можете да приложите като лидер/мениджър по човешки ресурси, за да помогнете на служителите да преодолеят изолацията на работното място:

1. Насърчавайте отворената комуникация

Насърчавайте отворена и прозрачна комуникация в екипа си. Това позволява на служителите да се чувстват комфортно да споделят идеи, притеснения и успехи. Функциите за сътрудничество на ClickUp могат да бъдат от ключово значение за създаването на такава среда.

Използвайте ClickUp Chat View за разговори в реално време.

Оптимизирайте комуникацията в екипа с канали в реално време в ClickUp Chat View

Добавете всеки към работните разговори с @mentions и задавайте коментари, за да поддържате екипа си в движение по задачите за действие. Можете също да вграждате таблици, уеб страници и други медийни файлове за контекст и бърза справка при комуникацията.

По-важното е да използвате функцията за чат, за да се свързвате от време на време с колегите си. Това помага за подхранване на чувството за принадлежност и колегиалност сред новите членове на екипа.

Освен това, очертайте очакванията си с шаблона за бяла дъска за комуникационен план на ClickUp .

Изтеглете този шаблон Насърчавайте по-добро взаимодействие в екипа и споделяне на информация с шаблона за бяла дъска „Комуникационен план“ на ClickUp.

Първо, определете хората, с които искате да се свържете. Това може да бъде цялата компания, конкретни отдели или виртуални екипи. След това определете канали за съобщения за целия екип, актуализации по проекти и дейности за изграждане на екип, като виртуални обеди и онлайн игри.

Шаблонът за комуникация предлага гъвкавост при създаването на календари, планирането на проверки, възлагането на задачи и коментари, за да насърчи взаимодействието. Проследявайте ефективността на вашия план за комуникация, като използвате функциите за отчитане на ClickUp.

2. Насърчавайте дейности за изграждане на екип

Планирайте виртуални или лични дейности за изграждане на екип, които надхвърлят работните задачи. Това позволява на служителите да се свържат на по-лично ниво и да изградят взаимоотношения.

Можете да превърнете дейностите за изграждане на екип в забавни задачи в ClickUp.

Планирайте, организирайте и сътрудничете ефективно с ClickUp Tasks

Разпределете задачи за планиране на дейности като лов на съкровища или игри за сътрудничество до съвършенство. Задайте ясни цели в ClickUp за всяка дейност, като постигане на определен резултат или съвместно завършване на предизвикателство.

Това превръща опита в игра, като прави изграждането на екип забавно и мотивиращо.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да стимулирате креативността сред членовете на екипа при планирането на работни проекти.

Брайнсторминг, добавяне на бележки и събиране на най-добрите ви идеи на творческо платно с ClickUp Whiteboards

Белите дъски служат като платно за мозъчна атака. Екипите могат да скицират идеи, да създават мисловни карти и да си сътрудничат визуално в реално време , за да разработват иновативни решения на проблеми, препятствия и предизвикателства при завършването на проекти. Това спомага за създаването на ангажираща среда, в която всеки се чувства комфортно да допринася, което стимулира творческата сплотеност на екипа.

С помощта на Activity View на ClickUp можете да държите всички информирани и в течение с подробности, които засягат тяхната работа.

Вижте актуализациите и действията в цялото си работно пространство и насърчавайте дейностите за изграждане на екип, като създавате персонализирани изгледи на дейностите в ClickUp.

Този централен хъб ви позволява да видите кой работи по кои задачи за изграждане на екип, като по този начин се насърчава чувството за споделена отговорност и напредък. Виждайки как колегите ви изпълняват задачи или постигат важни резултати, можете да им дадете публично признание и оценка в рамките на дейността, като по този начин повишите морала и екипния дух.

3. Организирайте социални събития

Отделете малко време за виртуални разговори, игри, пица партита и други. Тези неформални срещи насърчават чувството за колегиалност.

Съвет от професионалист: Създайте задача за планиране на социални събития, определете отговорник и използвайте Chat View за дискусии и актуализации.

4. Свържете новите служители с по-опитни колеги

Свържете новите служители или дистанционните работници с опитни колеги, за да им помогнете да се преборят с самотата и да развият менторство и социални връзки.

Можете да използвате ClickUp Clips за тази стратегия.

Комуникирайте визуално между различни местоположения с ClickUp Clips

Clips ви позволява да записвате екрана си, за да споделяте инструкции с вашите ментори/приятели, като ги запознавате бързо с нещата и им помагате да се чувстват по-малко самотни в нова или дистанционна среда.

Това е и по-ефективно от дългите писмени инструкции. А най-хубавото? Новите служители могат да кликнат навсякъде в клипа, за да добавят коментар, да зададат въпрос, да съобщят за проблеми и да започнат разговор. Използвайте вградената AI функционалност, ClickUp Brain, за да добавите транскрипции и да създадете откъси, които подобряват достъпността на клиповете за вашата менторска сесия.

5. Празнувайте постиженията

Публично признавайте постиженията на служителите, празнувайте успехите и предлагайте подкрепа по време на предизвикателства. Използвайте ClickUp Comments, за да споделяте добри пожелания за работата на колегите си. Това създава по-позитивна и приятелска работна среда.

Празнувайте постиженията и споделяйте признанието с ClickUp Comments

Можете да използвате коментарите, за да споделяте идеи, да задавате въпроси и да давате обратна връзка по задачите. Това създава пространство за постоянен диалог и държи всички информирани.

Съвет от професионалист: Отговаряйте на коментарите с благодарност, отговаряйте на въпросите обмислено и използвайте емотикони, за да добавите личност.

6. Организирайте виртуални кафе паузи

Планирайте ежедневни или седмични виртуални кафе паузи, като използвате календарния изглед на ClickUp, за да обсъдите с колегите си неща извън работата. Използвайте чат изгледа, за да планирате и информирате екипа си за виртуалната среща и да насърчите всички да се включат.

Можете да използвате ClickUp Comments, за да споделяте неформални разговори, анекдоти или пожелания за рожден ден. Това може да помогне за изграждането на добри отношения и колегиалност сред колегите.

7. Насърчавайте групите за ресурси на служителите (ERG)

ERG са доброволни групи, ръководени от служители, които се формират въз основа на общи характеристики или опит на работното място. Те позволяват на членовете с общ опит да се свързват, да създават мрежи и да си оказват взаимна подкрепа.

ERG могат да организират семинари, менторски програми или лекции, за да помогнат на членовете да развият своите умения и кариера. Като предоставят платформа за служители с различен произход да се свързват и да изразяват мнението си, ERG допринасят за по-инклузивна корпоративна култура.

ClickUp Clips помага на ERG да предлагат обучение между колеги с видеоклипове, които показват опита на опитни служители по конкретен аспект от проекта. Това позволява споделяне на знания и укрепва сътрудничеството между членовете на екипа.

Организирайте обучения или създайте вътрешна документация, за да запознаете всички с процесите и технологията, която използвате за ERG.

Съвет от професионалист: Отговаряйте навременно на коментари и клипове, за да покажете, че цените мнението и приноса на колегите си.

8. Насърчавайте взаимодействието между дистанционните работници

Планирайте редовни видеоразговори, като използвате ClickUp Integrations с Zoom, използвайте Chat View за неформална комуникация и възлагайте задачи в ClickUp с ясни очаквания, за да се уверите, че служителите не се чувстват изолирани.

Записвайте кратки видео актуализации, за да информирате членовете на екипа за вашия напредък или препятствия. Това може да бъде по-личен начин да се свържете и да избегнете чувството на изолация.

9. Предлагайте гъвкави условия на работа

Някои хора процъфтяват в среда на сътрудничество, докато други предпочитат да работят съсредоточено. Гъвкавите условия позволяват на служителите да избират къде и кога работят най-добре, като им осигуряват чувство за контрол и автономност.

Това може да бъде особено полезно за интровертите или за тези, които се чувстват под натиск да общуват постоянно в традиционна офис среда.

Споделете съвети за работа от дома с дистанционните служители, за да им помогнете да създадат продуктивна среда, дори и в неработна обстановка.

Професионален съвет: Използвайте Използвайте ClickUp Multiple Assignees , за да възлагате задачи, като същевременно следите кой работи дистанционно и какви са предпочитаните от него методи за комуникация. Това гарантира, че всички остават информирани и свързани, дори когато работят извън общия физически офис.

Улеснете гъвкавите работни условия с функцията „Множество назначени лица“ на ClickUp

10. Приемете политика на отворени врати

Политиката на отворени врати означава, че колегите са отворени за комуникация и са готови да помогнат. Това насърчава служителите да се отбиват с въпроси, идеи или дори само за неформален разговор.

ClickUp Chat може да ви помогне за бърза и неформална комуникация в екипа ви – неформални проверки, индивидуални мозъчни бури или общи разговори подобряват вашата политика на отворени врати.

Чрез прилагането на тези стратегии можете да създадете по-приобщаваща и сътрудническа работна среда, в която членовете на екипа ви се чувстват ценени, свързани и по-малко склонни да изпитват изолация на работното място. Вашето активно участие и ангажираност за насърчаване на положителна екипна култура са ключът към успеха.

Справяне с изолацията на работното място

Дори и при проактивни мерки, изолацията на работното място все още може да се случи. Ако подозирате, че даден служител има проблеми, ето няколко стъпки, които можете да предприемете:

Започнете частен разговор: Насрочете индивидуална среща, за да изразите загрижеността си и да предложите подкрепа. Насочете разговора към създаването на по-пълноценно работно преживяване за служителя.

Активно слушайте: По време на разговора си практикувайте умения за активно слушане. Обръщайте внимание както на вербалните, така и на невербалните сигнали и насърчавайте служителя да сподели открито своя опит.

Идентифицирайте основните причини: Работете със служителя, за да разберете основната причина за неговата изолация. Става ли въпрос за несъвместимост на личностите, проблеми с натоварването или технологични ограничения, които пречат на комуникацията?

Разработете персонализиран план: Въз основа на идентифицираната причина, работете съвместно, за да формулирате план за преодоляване на изолацията. Това може да включва сформиране на двойки, възлагане на проекти, които насърчават сътрудничеството, или предоставяне на допълнително обучение за подобряване на комуникационните им умения.

Проследявайте напредъка и правете корекции: Не приемайте, че един подход е подходящ за всички. Редовно проверете със служителя, за да проследите напредъка и коригирайте плана, ако е необходимо.

Следвайте модела за зрялост на CWM: Моделът за зрялост на съвместното управление на работата е отлична рамка за Моделът за зрялост на съвместното управление на работата е отлична рамка за повишаване на производителността на организацията чрез ефективна работа в екип.

CWM набляга на премахването на бариерите между отделите или екипите. Това позволява междуфункционално сътрудничество, което излага членовете на екипа на разнообразни умения и перспективи. Това може да създаде по-широка мрежа за подкрепа и да намали изолацията, като насърчава връзки извън границите на непосредствения екип.

Справянето с изолацията на работното място е непрекъснат процес. Чрез поддържане на култура на отворена комуникация, предлагане на подкрепа и насърчаване на сътрудничеството можете да създадете по-приобщаваща и свързана работна среда за всички служители.

