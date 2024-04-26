Как да предоставите персонализирани бонуси и предимства за по-щастливи служители

Освен заплатите и традиционните придобивки (зъболекарски услуги, застраховки и др.), работодателите имат неизползвана възможност да се отличат и да задържат най-добрите таланти чрез бонуси или допълнителни придобивки за служителите.

Ако се направи правилно, мениджърите могат да подобрят производителността на служителите с помощта на стратегически стимули.

Използвайте този наръчник като готово ръководство за създаване на отлична програма за бонуси за служители и за увеличаване на задържането на служителите във вашата организация.

Защо да предлагате бонуси и придобивки на служителите?

Атрактивните заплати и социални придобивки са неизменно най-важните фактори в световен мащаб според Randstad

Неадекватната обща компенсация е основният фактор за доброволната текучество сред служителите. Последните данни показват, че това са най-привлекателните фактори за един работодател:

Предлагани заплати и допълнителни придобивки (62%)

Добър баланс между работата и личния живот (58%)

Обща удовлетвореност от работата и сигурност (56%)

Предлагането на бонуси и придобивки за служителите е стъпка в правилната посока, ако искате да подобрите процента на задържане на служителите и да привлечете нови таланти. Причината за това е, че бонусите и придобивките:

Направете вашите служители по-продуктивни и по-щастливи – независимо дали става въпрос за персонализирани бонуси за работещи майки, новоизлюпени бащи или току-що дипломирани висшисти.

Покажете, че вашата компания поставя служителите и техните интереси на първо място, създавайки положителна представа за марката в съзнанието на служителите и повишавайки удовлетворението от работата.

Помогнете на служителите да водят по-балансиран и щастлив живот, което води до по-висока лоялност.

Привличайте и задържайте висококвалифицирани таланти, като отговаряте на приоритетите и интересите на служителите, например с атрактивни опции за застраховка.

Използвайте ги като фактор за диференциация, тъй като придобивки като членство в Toastmasters, книжни клубове и спонсорирани от компанията спортни събития повишават ангажираността на служителите.

Намалете стреса и изтощението, което води до по-висока производителност и по-добри резултати в работата.

Когато създавате списък с необходимите придобивки за вашите служители, изгответе анкета и попитайте екипа какво е важно за тях. Да чуете мненията на екипа си е най-добрият начин да създадете програма за придобивки за служителите, която ще привлече и задържи високопроизводителните служители.

Каква е разликата между придобивки и бонуси за служителите?

На пръв поглед бонусите и придобивките за служителите изглеждат едно и също нещо, но всъщност не са.

Министерството на труда на САЩ определя придобивките като непарично възнаграждение, предоставяно на служителите от техния работодател. Тези придобивки са групирани в пет категории:

Категория Предимства Категория 1 Платен отпуск (ваканции, празници, отпуск по болест) Категория 2 Допълнително възнаграждение (премии за извънреден труд и работа през почивни дни и уикенди, разлики в смени, бонуси, които не са свързани с производството) Категория 3 Пенсиониране (планове с определени доходи и планове с определени вноски) Категория 4 Застраховка (застраховка „Живот“, здравни осигуровки, краткосрочна и дългосрочна застраховка за инвалидност) Категория 5 Задължителни по закон обезщетения (социално осигуряване и Medicare, федерални и щатски данъци за безработица и обезщетения за работници)

В контраст с това, бонусите за служителите надхвърлят заплатите и обезщетенията, предлагани от работодателите.

За да направим разграничението по-ясно, ето едно сравнение между придобивките и бонусите за служителите:

Допълнителни придобивки за служителите Бонуси за служителите Наложено от правителството Приятни стимули като безплатни обеди в офиса, членство в йога клубове и др. Това трябва да бъде посочено в договора на служителя. Обикновено това не е включено в договора на служителя. Включва финансови придобивки като здравна и зъболекарска застраховка. Разходи, които служителят не финансира сам Не са обвързани с резултатите Полезно за представяне на корпоративната култура и ценности Предлагат се на служители на пълно работно време или могат да бъдат адаптирани към конкретни длъжности/стаж. Предлагат се на служители на пълно работно време и, в някои случаи, също на подизпълнители.

Видове бонуси за служители

Сега нека разгледаме различните бонуси за служители, които можете да предложите.

Бонусите, които предлагате на своите служители, ще зависят от техните индивидуални нужди и предпочитания. Затова, преди да предоставите каквито и да било бонуси на служителите си, проучете данните и характеристиките им, за да им предложите точно това, което искат:

Разберете техните непосредствени физически, психически и емоционални нужди.

Запознайте се с факторите, които влияят върху живота и работата им.

Научете повече за техните интереси, навици, демографски характеристики и амбиции.

Например, в статия на Forbes се твърди, че по-възрастните поколения предпочитат гъвкави разходни сметки, докато по-младите поколения предпочитат здравни спестовни сметки. Затова се постарайте да разберете какво е най-важно за вашите служители.

След като разполагате с данните, можете да избирате измежду различни съществени предимства. Ето няколко опции, които са на стойност злато:

Здравна застраховка: Една от най-търсените придобивки за служителите, здравната застраховка помага за покриване на медицински разходи, включително посещения при лекар, рецепти, болнично лечение, зъболекарска застраховка, офталмологична застраховка и програми за добро здраве. Около Една от най-търсените придобивки за служителите, здравната застраховка помага за покриване на медицински разходи, включително посещения при лекар, рецепти, болнично лечение, зъболекарска застраховка, офталмологична застраховка и програми за добро здраве. Около 90% от анкетираните са класифицирали здравните грижи като значителна придобивка. Помислете за това като за вид компенсация, която дава предимство на вашата организация, тъй като по-здравите служители означават по-малко отпуски по болест.

Свързани с благосъстоянието : Освен бонусите за здравно осигуряване, трябва да се фокусирате и върху насърчаването на благосъстоянието на вашите служители чрез програми за здраве и благосъстояние, като например: Задължителни почивки (създаване на стаи за почивка, места за чай/кафе и др.) Здравословни автомати в кафенерията Възстановяване на разходите за членство във фитнес зала Провеждане на дейности за благосъстояние като медитация, йога и др. Столове за работа в изправено положение с ергономични столове, клавиатури и др. Безплатни устройства за проследяване на здравето като Fitbit Периодични ваксинации срещу грип на място Участие в маратони Семинари по хранене с сертифициран диетолог

Задължителни почивки (създаване на стаи за почивка, места за чай/кафе и др.)

Гъвкави разходни сметки (FSA): FSA позволяват на служителите да заделят средства преди облагане с данъци, за да покрият допустими медицински разходи, направени през годината на плана. Тази малка, но значителна стъпка помага на служителите да спестят пари от разходи за здравеопазване и да намалят доходите си, подлежащи на данъчно облагане.

Zipcar : Предоставянето на достъп до Zipcar може да промени изцяло положението за служителите, особено в градските райони, където притежаването на автомобил е непрактично. Това предимство предлага удобство и гъвкавост, като позволява на служителите да пътуват до работа, без да се налага да притежават автомобил.

Грижи за децата : Те помагат да се облекчи тежестта върху работещите родители – независимо дали става дума за грижи за децата на място, субсидии за външни грижи или гъвкаво работно време, за да се съобразят с родителските отговорности. Това предимство показва, че вашата компания цени баланса между работата и личния живот и подкрепя служителите в техните семейни ангажименти.

Tricare : Програма за здравно обслужване за военнослужещи, пенсионери и техните семейства; тя подкрепя служители, които са служили или в момента служат във въоръжените сили, като им осигурява достъп до качествено здравно обслужване за тях и техните семейства.

Допълнителни придобивки, свързани с работната среда: Работната среда и атмосферата в офиса са от решаващо значение за създаването на подходяща култура, затова се погрижете да предложите допълнителни придобивки като: Неформален дрескод Зала за игри Редовни фирмени излети Ден за довеждане на домашния любимец в офиса Неограничен отпуск по собствено желание Happy hours и обяди в офиса Паркомясто за служителя на месеца

Животозастраховка: Предлагането на животозастраховка дава на служителите спокойствие, знаейки, че техните семейства ще бъдат финансово обезпечени след тяхната смърт. Като отговорен работодател, вие трябва: Да предоставите различни нива на покритие в зависимост от нуждите на вашите служители Да предложите възможност за добавяне на допълнително покритие за съпрузи и зависими лица

Осигурете различни нива на покритие в зависимост от нуждите на вашите служители.

Предложете възможност за добавяне на допълнително покритие за съпрузи и зависими лица.

Служителите разглеждат животозастраховката като финансова предпазна мрежа, която покрива ключови разходи като разходи за погребение, неизплатени дългове и др., като същевременно осигурява заместване на доходите за зависимите лица.

Допълнителни придобивки към заплатата: Провеждайте редовни прегледи на заплатите, за да се уверите, че вашите пакети за възнаграждения остават конкурентни на пазара. Трябва също да обмислите бонуси, базирани на резултатите, за да възнаградите служителите за тяхната упорита работа – основно изискване за днешното поколение на милениалите.

Програми за подпомагане на служителите (EAP): EAP предоставят на служителите достъп до конфиденциални консултации и услуги за подкрепа по лични и свързани с работата въпроси. Идеята е да се помогне на служителите да се справят с предизвикателства като стрес, тревожност, проблеми в отношенията и злоупотреба с вещества, без да се затруднява работата им.

Допълнителни придобивки, насочени към семейството : Организацията трябва да предлага редица допълнителни придобивки, насочени към семейството, като например: Платен отпуск по бащинство Специално помещение за кърмещи майки Платен отпуск по майчинство над осем седмици Гъвкаво работно време и възможност за работа от разстояние Застраховка за домашни любимци Възможности за детска градина на място Фирмен пикник с служителите и техните семейства Програма за спонсориране на колежа

Бонуси, насочени към общността : Служителите искат да се свързват с организации, които активно се ангажират с благотворителна дейност. За да демонстрирате готовността на вашата организация към социални каузи, възприемете следното: Дайте на служителите платен отпуск за доброволческа дейност Провеждайте програми за благотворителни дарения

Дайте на служителите платено свободно време за доброволческа дейност

Провеждайте програми за дарения за благотворителност

Допълнителни придобивки, свързани с развитието на служителите : Фокусирайте се върху предоставянето на допълнителни придобивки, които помагат за напредъка в професионалната кариера на вашите служители, като например: Програми за наставничество Възстановяване на разходите за обучение Платени отпуски за научна работа Неограничен достъп до библиотеката на офиса Стипендии за вътрешни сертификати или външни курсове за развитие на служителите Платено членство в реномирани организации Спонсорирани пътувания до конференции в бранша за създаване на контакти

Програми за наставничество

Възстановяване на разходите за обучение

Платени отпуски

Неограничен достъп до библиотеката на офиса

Стипендии за вътрешни сертификати или външни курсове за развитие на служителите

Платено членство в реномирани организации

Спонсорирани пътувания до конференции в бранша за създаване на контакти

По-задълбочено разглеждане на бонусите и предимствата за служителите

Нека разгледаме още няколко задължителни бонуси за служителите, които вашата организация трябва да предлага:

Законът за семейния и медицински отпуск (FMLA) от 1993 г.

FMLA позволява на отговарящите на условията служители да вземат до 12 седмици неплатен отпуск с запазване на работното място по семейни или медицински причини. Този закон се отнася за държавни агенции, държавни и частни училища и компании с 50 или повече служители в радиус от 75 мили.

За да имат право на отпуск, служителите трябва да са работили за своя работодател поне 12 месеца и поне 1250 часа през 12-те месеца преди отпуска.

FMLA позволява на служителите да вземат отпуск по различни причини, като например:

По време на раждането или осиновяването на дете

Когато се грижите за съпруг, дете или родител с сериозно здравословно състояние

Когато здравословното им състояние е сериозно

По време на отпуска по FMLA работодателите трябва да поддържат здравните обезщетения на служителите и да ги възстановят в същото положение при завръщането им.

Пенсионни спестовни планове

Пенсионните спестовни планове включват планове, спонсорирани от работодателя, при които служителите могат да отделят част от заплатата си за пенсионни спестявания. Често срещани опции са:

Планове 401(k): Позволяват на служителите да спестяват и инвестират част от заплатата си, преди да бъдат удържани данъците. Работодателите могат също да изберат да добавят процент от вноските на служителите до определена граница.

403(b): Предлага се на служители на определени организации, освободени от данъци, като държавни училища, болници и църкви. Тези планове позволяват на служителите да отделят част от заплатата си за пенсионни спестявания на базата на отложено данъчно облагане.

457: Достъпен за служители на държавни и местни власти, както и за някои нестопански организации. Подобно на плановете 401(k) и 403(b), вноските в план 457 се правят на база преди данъчно облагане, а тегленията се облагат като обикновен доход.

Пенсионни планове: Осигуряват на пенсионираните служители фиксиран месечен доход до края на живота им, въз основа на формула, която отчита фактори като история на заплатите и трудов стаж.

Работодателите често добавят към тези вноски до определен процент. Други опции могат да включват индивидуални пенсионни сметки (IRA), които предлагат данъчни облекчения за пенсионни спестявания.

От решаващо значение е да предлагате различни варианти за пенсиониране, които да съответстват на финансовите цели и толерантността към риска на вашите служители.

Планове за отпуск по болест

Плановете за отпуск по болест са жизненоважен аспект от социалните придобивки на служителите, като им позволяват да ползват платен отпуск, когато са болни или трябва да посетят лекар. Тъй като 39% от служителите напускат организацията през 2023 г. с цел по-добър баланс между работата и личния живот, от решаващо значение е да се наблегне на солидна политика за отпуск по болест и да се предотврати изчерпването на служителите.

Конкретните условия на плановете за отпуск по болест зависят от правилата на вашата организация. Някои работодатели предлагат отделен отпуск по болест и отделен отпуск за почивка, докато други ги комбинират в една политика за платен отпуск (PTO).

Ануитети в Съединените щати и правила за отпуск по майчинство

Анюитетите са популярна опция за спестяване за пенсиониране в Съединените щати. Те позволяват на инвеститорите да превърнат спестяванията си в поредица от редовни пенсионни плащания.

Съществуват различни видове анюитети, включително:

Фиксирана: Осигурява гарантирана лихва за определен период, предлагайки предвидим доход.

Променлива: Потокът от доходи е свързан с резултатите от основните инвестиции, като например взаимни фондове. Това предлага потенциал за по-висока възвръщаемост, но също така е свързано с по-голям риск.

Индексирани: Осигуряват възвръщаемост въз основа на представянето на конкретен индекс, като например S&P 500. Те предлагат потенциал за по-висока възвръщаемост в сравнение с фиксираните анюитети, като същевременно осигуряват известна защита срещу спадове на пазара.

Добавете акцент върху служителите, като разберете нюансите, дадете им възможност да вземат информирани решения относно стратегията си за пенсионни спестявания и подобрите имиджа на организацията.

Данък върху доходите в САЩ и съображения, свързани със застраховките

Данъкът върху доходите в Съединените щати е сложна система, която изисква от служителите да декларират и плащат данък върху доходите на федералното правителство, а в някои случаи и на щатските и местните власти.

Данъчната система е прогресивна, което означава, че служителите с по-високи доходи плащат по-висок процент от доходите си под формата на данъци. Общите видове данъци включват:

Федерален данък върху доходите: Данък, плащан върху доходите, получени на федерално ниво. Данъчните ставки варират в зависимост от нивото на доходите на физическите лица, като лицата с по-високи доходи плащат по-висок процент от доходите си като данъци.

Държавен данък върху доходите: Някои щати също налагат данък върху доходите на жителите си. Ставките и правилата за държавния данък върху доходите варират в зависимост от щата.

Социалноосигурителни и здравни осигуровки: Финансират програмите за социално осигуряване и здравно осигуряване. Служителите и работодателите плащат процент от доходите на служителите за тези програми.

Данък върху капиталовите печалби: Данък, плащан върху печалбите от продажбата на активи като акции, облигации или недвижими имоти. Данъчната ставка зависи от това колко дълго е бил държан активът преди да бъде продаден.

Когато става въпрос за предлагане на застрахователни планове, има няколко опции, от които да избирате:

Застраховка за инвалидност: Осигурява заместване на дохода, ако застрахованият стане неработоспособен поради инвалидност, и помага за защита срещу загуба на доход.

Застраховка на имущество и злополуки: Защитава от загуба или повреда на имущество, като дом или автомобил.

Цялостен анализ на подходящите бонуси за служители, предлагани от конкурентите

Нека продължим, за да разберем как компаниите подобряват своите придобивки на работното място:

Казус 1: Привилегии, предлагани от T-Mobile US и PerkSpot

T-Mobile предлага цялостен пакет от придобивки, основан на ценностите на компанията. Тя е изготвила наръчник, в който се разкрива как се отнасят към своите служители. Програмите за придобивки обхващат ключови аспекти като здравеопазване, придобивки за създаване на семейство, животозастраховка, LiveMagenta и др. и са приложими за служители на непълно и пълно работно време:

Един поглед към бонусите, предлагани от T-Mobile чрез T-Mobile

Използвайте шаблона на ClickUp за наръчник за служители, за да създадете изчерпателен наръчник, който съдържа подробна информация за служителите във вашата компания на едно място:

Можете също да инвестирате в план за бонуси за служители от PerkSpot, компания, която си партнира с работодатели, за да предоставя отстъпки и оферти за различни продукти и услуги на техните служители:

Компании, с които PerkSpot си партнира, за да предлага интересни бонуси на служителите чрез HRD

Тези придобивки включват пътувания, развлечения, електроника, облекло и други отстъпки. Програмата има за цел да повиши удовлетвореността и ангажираността на служителите, като им предоставя ценни придобивки, които надхвърлят заплатата и традиционните придобивки като здравна застраховка.

Казус 2: Привилегии в Университета на Алабама (Бирмингам)

Университетът на Алабама (Бирмингам) е създал програмата UAB Employee Perks Program, която предлага множество споразумения за отстъпки с много търговци на дребно и фирми. Тази програма позволява на всички служители на UAB да спестят пари, просто защото са служители на UAB!

Бонуси за служители в Университета на Алабама чрез UAB

Най-добри практики за предлагане на бонуси и придобивки за служителите

Екипите по човешки ресурси, които искат да предоставят бонуси и придобивки на служителите, трябва да подобрят работата си с подходяща комбинация от инструменти и стратегии, като например:

Вземете си солиден шаблон за бонуси

На разположение на мениджърите са стотици безплатни шаблони за човешки ресурси, с които могат да проследяват отпуска по майчинство на служителите, да оценяват работата на екипа, да набират продуктивни служители и др.

Шаблонът „Бонусна матрица“ на ClickUp е един от тези шаблони; той ви помага да:

Проследявайте представянето, наградите и стимулите на вашия екип с помощта на мощни аналитични инструменти и създавайте бонусни планове, базирани на представянето.

Персонализирайте структурата на бонусите според индивидуалния или екипния успех и осигурете справедливо разпределение на бонусите.

Определете ясни цели и очаквания за всички участници

Използвайте софтуер за управление на човешките ресурси, за да оптимизирате програмата за допълнителни придобивки

Инвестицията в инструмента за човешки ресурси на ClickUp помага на мениджърите да:

Управлявайте всички дейности на служителите, включително проследяване и гарантиране, че привилегиите и ползите, на които всеки служител има право, се предоставят обективно.

Използвайте персонализираните изгледи на ClickUp и съгласувайте информацията за представянето на служителите с бонусите и предимствата.

Намерете правилното решение

Мениджърите трябва да обмислят и използването на подходящи инструменти, особено ако искат да поддържат ангажираността и продуктивността на своите отдалечени екипи.

Инструменти като софтуер за ангажираност и признание на служителите показват кой върху какво работи, колко ангажиран е екипът и дали ръководството възнаграждава служителите за тяхната упорита работа. Въз основа на събраните данни мениджърите могат да подберат подходящи кандидати и да създадат програма за бонуси за служителите, основана на ценностите.

Накрая, съобщите подробностите за програмата си, така че служителите да могат да я използват максимално и да се възползват от привилегиите в най-голяма степен.

Ръководи екип от щастливи служители с добре съгласувани фирмени бонуси

Можете да прочетете всички цитати за работата в екип, но истинската работа в екип се случва, когато вашите служители са мотивирани да работят и са щастливи да бъдат част от вашата организация. Най-добрият начин да ускорите този процес е като предлагате значими фирмени бонуси, които насърчават служителите да ги използват.

Вместо да се задоволявате с универсална програма за допълнителни придобивки, проучете какво вдъхновява вашите служители и разберете техните интереси, за да създадете персонализирана и гъвкава програма за допълнителни придобивки в компанията. Направете следващата стъпка с един от най-добрите инструменти за управление на проекти, налични днес: ClickUp.

Често задавани въпроси

1. Какво означават бонусите за служителите?

Допълнителните придобивки за служителите са допълнителни ползи, които компаниите предлагат на служителите си освен редовната им заплата. Тези придобивки подобряват опита на служителите, повишават морала и привличат и задържат таланти.

2. Какво е бонус на работното място?

Допълнителното възнаграждение на работното място е полза, която служителите получават от работодателя си в допълнение към заплатата си. Тези допълнителни възнаграждения включват здравна застраховка, гъвкави разходни сметки и помощ за грижи за децата.

3. Какъв е пример за бонус?

Някои от придобивките за служителите включват възстановяване на разходите за обучение, опции за кафене, възстановяване на разходите за членство във фитнес зала, уелнес дейности, платен отпуск по бащинство, застраховка за домашни любимци, гъвкаво работно време и др.