Безплатни шаблони за продажбени стратегии за оптимизиране на процеса на продажби

Няма две еднакви продажбени обаждания. Един потенциален клиент изисква данни. Друг иска цялостна визия. А третият? Изчезва след три имейла. Без ясна система дори най-добрите търговци губят време в предположения и пропускат сделки, които биха могли да спечелят.

Един добър наръчник за продажби дава на вашия екип повторяем план за действие: какво да кажете, кога да го кажете и как да продължите да движите сделките.

И това работи. Компаниите с силна стратегия за подпомагане на продажбите отбелязват почти 49% по-високи проценти на успеваемост в сравнение с тези, които нямат такава.

Но създаването на стратегия от нулата може да се окаже трудна задача.

За да ви помогнем, съставихме списък с безплатни шаблони за продажбени стратегии, които ще опростят процеса и ще ви помогнат да сключите сделки по-бързо.

Какво представляват шаблоните за продажбени стратегии?

Шаблоните за продажбени стратегии са готови рамки, които очертават продажбената стратегия, процесите и най-добрите практики на вашата компания на едно място. Те служат като ръководство за вашия екип по продажбите, като обхващат всичко – от справянето с възраженията и квалифицирането на потенциалните клиенти до изработването на печеливши презентации и сключването на повече сделки.

Ключовите елементи на ефективен шаблон за продажбени стратегии обикновено включват:

Профили на купувачите (на кого продавате)

Методики за продажби (как продавате)

Конкурентни карти за битка (защо печелите)

Сценарии за справяне с възражения (какво да кажете, когато ви отхвърлят)

CRM процеси (къде да регистрирате следващите стъпки)

Какво прави един шаблон за продажби добър?

Един добър шаблон за продажбена стратегия е повече от документ; той е стратегически план, който осигурява последователност, ускорява времето за стартиране и помага на вашия екип да сключва сделки с увереност.

Ето какво ви предлага един добър шаблон:

Ясно разпределение по етапи: Разделя процеса на продажбите на ясно определени етапи, като насочва търговските представители от проучването до сключването на сделката с яснота и целенасоченост.

Тактически, практични насоки: Предлага конкретни действия, които да предприемете, въпроси, които да зададете, на какво да обърнете внимание и как да отговорите (не само общи съвети).

Вградена гъвкавост: Позволява лесно персонализиране за различни екипи, продуктови линии, индустрии или профили на купувачи, без да се губи основната структура.

Работа с възражения и ситуационни сценарии: Включва реални отговори на често срещани възражения и подбрани сценарии за уникални ситуации, като повторно ангажиране на студени лийдове.

CRM интеграция: Интегрира наръчника директно с вашата Интегрира наръчника директно с вашата CRM система за проследяване , автоматизация и последващи действия, базирани на данни.

Мащабируемост за растеж: Превръща наръчника в основен инструмент за въвеждане на нови служители, обучение на съществуващи търговски представители и съгласуване на лидерството около това какво означава „добро“.

Шаблони за продажбени стратегии

Искате да опростите процеса на продажбите, без да се претоварвате? Тези готови за употреба шаблони за продажбени стратегии обхващат всичко – от въвеждането и стратегията до проследяването на продажбите и последващите действия.

1. Шаблон за ръководство за управление на проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете процеса на продажби и сключвайте сделки по-бързо с шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за управление на проекти на ClickUp ви позволява да създадете наръчник за продажби, който ви помага да изпълните процеса си като добре организиран проект.

Той разделя работния процес по управление на продажбите на пет фази: Иницииране, Планиране, Изпълнение, Мониторинг и контрол, и Завършване. В рамките на всяка фаза можете да създавате подзадачи за конкретни продажбени дейности, като например разговори за проучване, преглед на оферти или подписване на договори.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Прегледайте определените от вас дейности, групирани по фази, като използвате изгледа на таблото „Фази“ .

Премествайте задачите между фазите, като просто ги плъзгате и пускате по таблото.

изгледа на диаграмата на Гант в Clickp , за да видите всички фази и дейностите в тях във формат на времева линия. Преминете към, за да видите всички фази и дейностите в тях във формат на времева линия.

💡 Идеален за: Мениджъри по продажбите, които искат да управляват продажбените инициативи с ясни етапи и безпроблемно сътрудничество в екипа.

2. Шаблон за наръчник за внедряване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за имплементация на ClickUp ви помага да планирате, изпълните и проследите всяка стъпка от вашата стратегия за продажби с яснота и увереност.

Шаблонът за внедряване на ClickUp предоставя на вашите търговски специалисти и екипи за въвеждане на нови служители план за гладко стартиране и уверено разрастване.

Шаблонът ClickUp Docs с раздели за подготовка, документиране на процеса, планиране и действие включва важни инструкции за всеки етап, като какво да подготвите, какво да избягвате и ключови неща, които трябва и не трябва да правите.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте списъка с необходими изисквания , за да се уверите, че важни стъпки, като попълване на формуляри и проверка на миналото, не се пропускат.

Очертайте какво да включите в програмата на началната среща , за да сте сигурни, че ключовите области, като цел, обхват, заинтересовани страни и комуникационни планове, винаги са обхванати.

Документирайте извлечените поуки, резултатите спрямо целите и резултатите, за да подобрявате непрекъснато процеса на внедряване.

💡 Идеален за: Екипите по продажби и успех на клиентите могат да използват шаблона, за да координират усилията си, да управляват зависимостите и да поддържат прозрачност през целия жизнен цикъл на проекта.

3. Шаблон за ръководство за продажбена стратегия на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте печеливши стратегии за продажби с шаблона за стратегия за продажби на ClickUp.

Шаблонът на ClickUp за стратегия за продажби излага основните елементи, от определянето на профила на идеалния клиент (ICP) до изработването на продажбени стратегии и презентации, които съответстват на вашата уникална продажбена предложения (USP).

Той е пълен с документи с указания и предварително попълнени подсказки, които ви помагат да изясните визията на вашата компания, профилите на купувачите, целите за приходите и разходите. Разделът Бюджет има вградена таблица за проследяване на разходите с бележки, така че вашата стратегия винаги да се основава на цифри.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Определете всеки етап от вашия цикъл на продажби, от проучването до сключването на сделката, като гарантирате яснота и последователност в целия си екип.

Очертайте доказани тактики и методологии, за да стандартизирате подходите и да подобрите ефективността.

Оценете ефективността на стратегията си и направете корекции въз основа на данните за ефективността.

За продажбени процеси, включващи множество взаимосвързани етапи, които изискват ясна координация, проследяване и автоматизация, софтуерът за управление на продажбени проекти на ClickUp обединява CRM, управление на задачи, комуникация и отчитане на едно място.

Неговите възможности за автоматизация ви позволяват да присвоявате автоматично потенциални клиенти, да актуализирате етапите на сделката и да задействате последващи действия, като по този начин намалявате ръчните административни задачи и позволявате на екипа по продажбите да се съсредоточи върху сключването на сделки. Освен това, над 15-те изгледа на ClickUp помагат за визуализиране на процесите чрез изгледи „Списък“, „Kanban табло“ и „Таблица“ за по-добро проследяване на потенциалните клиенти и сделките през различните етапи.

Централизирайте и опростете всяка част от процеса на продажбите на едно място с управлението на продажбите на ClickUp.

💡 Идеален за: Ръководители на продажби, основатели и стратези, които изграждат повторяем, ориентиран към целите процес на продажби от самото начало.

4. Шаблон за B2B стратегия за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за B2B стратегия за продажби на ClickUp помага на вашия екип да се насочи към подходящите клиенти, да оптимизира вашия пайплайн и да се разраства по-умно.

Общият наръчник за продажби вероятно няма да е подходящ за B2B продажбите. Ще ви е необходима стратегия, специално разработена за по-дълги цикли на продажби, сложни пътувания на купувачите и сделки с висок залог.

Шаблонът за B2B стратегия за продажби на ClickUp отива отвъд повърхностните тактики и ви помага да дефинирате подробни цели за продажбите, да създадете профили на клиенти и да начертаете вашия пазарен анализ с диаграми като TAM/SAM/SOM.

Да предположим, че искате да създадете персонаж като „ИТ мениджър в средно голяма SaaS компания“. Можете да проведете собствено проучване и да го добавите, или да помолите ClickUp Brain, най-пълната и контекстуална работна AI в света, да го направи за вас с проста команда като:

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете профили на купувачите и да адаптирате вашата B2B стратегия за продажби.

Той ще генерира подробна персона като тази за секунди. А най-хубавото е, че можете да направите същото за всеки раздел, от пазарен анализ до продажбени цели, също толкова лесно.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Добавете конкретния бранш, размер на компанията, местоположение и други релевантни подробности, за да определите идеалния си клиент.

Създайте полета като „Целеви пазар“, „Етап на продажбения процес“ и „Източник на потенциални клиенти“, за да събирате важната информация и да адаптирате стратегията си според нея.

Помолете ClickUp Brain да ви помогне с мозъчна атака и да създаде убедителни предложения за стойност, които споменават уникалните характеристики на вашите продукти и услуги.

💡 Идеален за: B2B екипи по продажбите и мениджъри по приходите, които създават базирани на данни, мащабируеми наръчници за продажби, които са в съответствие с дългосрочните бизнес цели.

5. Шаблон за въвеждане в продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Ускорете обучението на новите си търговски представители с шаблона за въвеждане в продажбите на ClickUp.

Шаблонът за въвеждане в продажбите на ClickUp опростява въвеждането в продажбите с структурирана, повтаряема система, която бързо подготвя търговските представители. Този шаблон обхваща всички съществени стъпки, от очертаване на ценностите на компанията и примери за наръчници за продажби до предоставяне на подробно обучение за продуктите и назначаване на ментори.

Предоставянето на обширно обучение за продукти често изисква разбиване на процеса на подзадачи, за да се гарантира, че всяка област е обхваната изчерпателно. Точно този подход е заложен в дизайна на този шаблон. 👇

Разделете задачите по въвеждането на нови служители на подзадачи, определете приоритети и крайни срокове и следете напредъка с един поглед за ефективно управление на задачите.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Споделяйте материали за обучение, информация за продуктите и документация за процеса на продажби с новите служители.

Адаптирайте шаблона, за да отговаря на специфичния процес на въвеждане в работата във вашата компания, включително графици, цели и ресурси.

Разпределете задачите на съответните членове на екипа и определете крайни срокове, за да гарантирате навременното завършване на дейностите по въвеждането.

💡 Идеален за: мениджъри по продажбите, ръководители на екипи и екипи по човешки ресурси, които искат да опростят процеса на наемане на нови служители.

6. Шаблон за привличане на клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Осигурете гладко и персонализирано въвеждане на нови клиенти всеки път с шаблона за въвеждане на клиенти на ClickUp.

Първото впечатление е важно в цикъла на продажбите, а шаблонът за привличане на клиенти на ClickUp гарантира, че вашето ще бъде безпроблемно, ефективно и незабравимо. Този шаблон води новите клиенти стъпка по стъпка и превръща привличането им в структуриран и мащабируем процес.

Тя започва с лесен за споделяне формуляр за регистрация на клиенти, преминава в организирани списъци със задачи, табла с процеси с функция „плъзгане и пускане“, изгледи на пакети от услуги и календар за проследяване на ключови етапи.

Запишете всички важни подробности от самото начало и подгответе почвата за гладко и ефективно въвеждане в работата.

Ще откриете дори вграден въпросник за въвеждане, с който да персонализирате преживяването. Резултатът? По-гладки предавания, по-доволни клиенти и по-малко натоварване за екипа ви за поддръжка.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте информацията за клиентите за по-добро управление на данните и отчитане

Осигурете безпроблемно въвеждане, за да подобрите удовлетвореността на клиентите и процента на задържане.

Прегледайте процеса на въвеждане, съберете обратна връзка и направете корекции, за да подобрите клиентското преживяване.

💡 Идеален за: Търговски екипи, мениджъри на клиентски сметки и професионалисти в областта на успеха на клиентите, които искат да подобрят задържането, да оптимизират въвеждането и да предоставят петзвездно клиентско преживяване.

7. ClickUp стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния

Получете безплатен шаблон Създайте своя перфектен фуния за продажби от нулата с ClickUp Стъпки за създаване на шаблон за фуния за продажби

Превръщането на студени потенциални клиенти в лоялни клиенти изисква ясен, стратегически фуния за продажби. ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template е мощен инструмент, който води вашия екип през всяка фаза на фунията, от първоначалното запознаване до окончателното вземане на решение.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Създайте списъци с задачи за вашия екип и разпределете задачите на подходящите хора, за да сте сигурни, че всичко ще бъде завършено навреме.

💡 Идеален за: Търговски екипи, стартиращи компании и маркетинг специалисти, които искат да създадат мащабируеми фунии, да персонализират пътя на купувача и да увеличат процента на сключените сделки с помощта на автоматизация и изкуствен интелект.

8. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте ясни цели за продажбите и изгответе печеливша стратегия с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Шаблонът за план за продажби на ClickUp ви помага да създадете план, който протича гладко, без да се налага постоянно да се питате „Какво още остава да се направи?“ 🤔

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Започнете с изгледа „Обобщение на проекта“ , за да определите ключовите продажбени цели.

Преминете към структурирани изгледи като Компоненти на плана за продажби , График и Диаграми на Гант , за да визуализирате крайни срокове, отговорности на екипа и разпределение на ресурсите.

Задайте SMART цели с помощта на ClickUp Goals , планирайте ефективни тактики за достигане до клиенти и преглеждайте резултатите от продажбите с ClickUp Dashboards

💡 Идеален за: Ръководители на продажби, екипи за бизнес развитие и основатели, които искат да създадат целенасочени инструменти и стратегии за продажби, да координират усилията на екипа и да постигат последователно целите за приходи.

9. Шаблон за продажбено представяне на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте убедителни и висококонвертируеми презентации с шаблона за продажбени презентации на ClickUp.

Шаблонът за продажбени презентации на ClickUp предоставя на вашия екип повторяема, доказана структура, с която да превърнете разговорите в продажби.

Той разбива и обхваща различни сценарии, за да даде на вашия екип преднина при подхода към бъдещите ви клиенти. Независимо дали става дума за връзка в LinkedIn, към която се обръщат, или за постижение, което потенциалният клиент току-що е постигнал, има нещо за всяка ситуация.

Всяка презентация започва с силно заглавие, последвано от контекст, в който свързвате характеристиките на продукта си с проблемите на потенциалния клиент с ясна стойностна предложения. Накрая, завършете с силно призив за действие: покана за чат, насрочване на демонстрация или друга стъпка.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Дайте възможност на няколко членове на екипа да допринесат и да дадат обратна връзка за презентациите.

Получете стандартизирана структура за всяка презентация, което позволява по-бърза подготовка и представяне.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и съхранявате подкрепящи документи и презентации, които допълват вашата презентация.

💡 Идеален за: Екипи по продажбите, BDR, SDR и мениджъри по клиентски сметки, които искат да разширят персонализираното общуване и да подобрят успеваемостта на презентациите си.

10. Шаблон за план за продажби и маркетинг на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблонът за план за продажби и маркетинг на ClickUp ви предоставя пътна карта за безпроблемно сътрудничество и растеж.

Продажбите и маркетинга са двете страни на една и съща монета, а с шаблона за план за продажби и маркетинг на ClickUp най-накрая можете да синхронизирате и двете дейности под един покрив.

Този шаблон за съвместна работа помага на вашите екипи по продажби и маркетинг да се съгласуват по общите цели, да организират кампании за популяризиране, да проследяват ключовите показатели за ефективност и да визуализират всяка задача от планирането до изпълнението.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Позволете на екипите по продажби и маркетинг да работят за постигането на общи цели с функции за сътрудничество в реално време.

Получете визуално представяне в стил Kanban на вашите дейности, групирани по маркетингова фаза с изгледа на маркетинговата тръба .

За да получите повече информация, отворете някоя от картичките или лесно актуализирайте етапа на дадена дейност, като просто я плъзнете и пуснете в друга колона на таблото.

Вижте задачите поотделно или групирани по статус на Kanban табло

💡 Идеален за: Екипи за пускане на пазара и стартиращи компании, които искат да съгласуват продажбите и маркетинговите послания, да провеждат кампании в сътрудничество и да останат фокусирани върху целите си във всички отдели.

11. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте напредъка, постигайте целите си и поддържайте организация с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Видимостта е много важна за управлението на високопроизводителен екип по продажбите. Шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp ви дава пълен контрол над вашия процес, от проследяване на представянето на екипа до анализиране на тенденциите в продажбите на едно място.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Следете сделките, проследявайте потенциалните клиенти и оценявайте представянето на търговските представители спрямо целите, като използвате табла за продажби в реално време.

Създайте стандартизирани работни процеси с фокус върху проследяването на ключови показатели като вероятност за успех, средна стойност на сделката и стойност на съществуващите клиенти за целия им жизнен цикъл.

Проверете състоянието на продажбения процес или усъвършенствайте стратегиите за проследяване, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти и да сключите повече сделки.

💡 Идеален за: Мениджъри по продажбите, ръководители на екипи и специалисти по приходите, които искат да оптимизират проследяването на продажбите, да получат полезна информация и да управляват процесите с яснота и увереност.

12. Шаблон за последващо имейл съобщение в ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете комуникацията, поддържайте интереса на потенциалните клиенти и увеличете конверсиите без усилие с шаблона за последващ имейл на ClickUp.

Докато първото представяне на продукта може да породи интерес, то последователното и обмислено проследяване е това, което изгражда доверие и подпомага сключването на сделката. Шаблонът за проследяващи имейли на ClickUp отговаря на това предизвикателство, като предлага централизирано място, където всички вариации на проследяващите имейли могат да бъдат организирани, персонализирани и ефективно използвани отново.

Той включва подробно описание, списък за проверка, съответни подзадачи и персонализирани полета, за да се гарантира, че всеки шаблон за имейл е актуален и правилно приписан. Налични са следните персонализирани полета: Съавтор, поле „Хора“, за да проследите кой е създал или актуализирал шаблона; Полезност, поле „Оценка“, за да оцените колко ефективен е всеки шаблон; и Активен статус, поле „Падащо меню“, за да посочите дали шаблонът все още се използва активно.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Автоматизирайте напомнянията и имейлите за проследяване, за да гарантирате навременна комуникация без ръчно усилие.

изглед на календар Използвайте различни изгледи, като изглед на списък на ClickUp , за да визуализирате и управлявате ефективно задачите си за последващи действия.

Получете подзадачи за широк спектър от сценарии за последващи действия, като изясняване на дискусии след среща, проверка на чакащи задачи или контакт след събития или гласови съобщения.

💡 Идеален за: Екипи по продажбите, мениджъри на клиентски сметки, представители по успеха на клиентите и самостоятелни предприемачи, които искат по-интелигентен и рационализиран начин за проследяване на клиентите.

🧠 Знаете ли? Първият последващ имейл в продажбите увеличава процента на отговорите с 49%!

13. Шаблон за стандартна оперативна процедура на ClickUp

Получете безплатен шаблон Осигурете последователност, подобрете ефективността и поддържайте синхронизиран екипа си по продажбите с шаблона за стандартни оперативни процедури на ClickUp.

Шаблонът за стандартни оперативни процедури (SOP) на ClickUp ви предоставя готова рамка за документиране на всеки детайл от процеса, от назначаването на нови търговски представители до усъвършенстване на процесите за достигане до клиенти и съгласуване на мултифункционални екипи. С вградени списъци за проверка, документи и персонализирани работни потоци можете да планирате всеки етап от процеса на продажбите на едно удобно място.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и ClickUp Tasks за разпределяне на отговорности и срокове.

Задайте повтарящи се напомняния, за да преглеждате и актуализирате редовно процедурите си в съответствие с развитието на стратегията ви.

Следете всички промени с историята на версиите, която ви позволява да видите кой е направил промените и кога.

💡 Съвет от професионалист: Ако сте уморени да създавате SOP за различни процеси от нулата, обмислете да използвате безплатни шаблони и формати за SOP!

💡 Идеален за: Ръководители в продажбите, които изграждат мащабируеми работни процеси, екипи на RevOps, които стандартизират процесите, или всеки екип, който иска да документира и оптимизира своя цялостен наръчник за продажби.

14. Шаблон за продажби на SaaS марка от Visme

чрез Visme

Шаблонът за продажби на SaaS марката Visme е 10-страничен шаблон, който ви позволява да представите доказани техники за успешни продажби по професионален и привлекателен начин.

Можете да визуализирате данните с помощта на диаграми и джаджи, да приложите визията и стила на вашата марка и да публикувате наръчника си онлайн или да го изтеглите в различни формати, като PDF или HTML5.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Адаптирайте шаблона към вашата марка, като редактирате съдържанието, изображенията, цветовете и страниците.

Включете интерактивни функции като кликаеми връзки и вградени видеоклипове, за да увеличите ангажираността.

Изтеглете наръчника си като висококачествен PDF файл за печат или го споделете онлайн чрез линк.

💡 Идеален за: SaaS стартиращи компании, лидери в областта на продажбите и маркетингови екипи, които искат красиво проектиран, интерактивен наръчник за продажби, който да съответства перфектно на тяхната марка.

15. Шаблон за продажбена стратегия за медийна агенция от Visme

чрез Visme

Шаблонът за продажби на Visme за медийни агенции предлага елегантен и професионален начин да представите вашите стратегии за продажби, продуктови предложения и най-добри практики в един интерактивен документ.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Създайте наръчник за продажби, който може лесно да се актуализира и споделя между екипите.

Персонализирайте цветовете, шрифтовете, изображенията и оформлението, за да съответстват на бранда на вашата агенция.

Добавете анимации, видео, интерактивност и други елементи за динамично обучение.

💡 Идеален за: Мениджъри по продажбите, креативни директори и координатори по обучение в медийни или рекламни агенции, които искат да наемат нови търговски представители, да стандартизират съобщенията за продажби и да съгласуват стратегиите на екипа.

16. Шаблон за наръчник за продажби в електронната търговия от Visme

чрез Visme

Шаблонът за продажби в електронната търговия на Visme помага на вашия екип да бъде в крак с нововъзникващите тенденции в електронната търговия и да постигне целите си за приходи с увереност. Този готов за редактиране шаблон включва предварително проектирани страници, които подчертават историята на вашата компания, категориите продукти, ценовите стратегии и идеалните профили на клиентите.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Използвайте го като ръководство за бързо и последователно обучение на нови търговски представители.

Определете стъпка по стъпка процедурите за работа с потенциални клиенти, представяне на оферти, последващи действия и сключване на сделки.

Включете раздели за цели и показатели, за да следите ефективността на продажбите.

💡 Идеален за: ръководители в електронната търговия, продуктови мениджъри и собственици на фирми, които искат да наемат търговски представители, да хармонизират комуникацията и да постигат постоянни резултати.

17. Шаблон за продажбена стратегия в PowerPoint от SlideModel

чрез SlideModel

Шаблонът за продажбена стратегия на SlideModel за PowerPoint улеснява визуализирането на всеки ключов аспект от вашата стратегия за продажби.

С професионално проектирани слайдове и кохерентен дизайн, този шаблон предоставя на вашия екип ясна пътна карта. Всяка секция, като например обща информация за компанията, подробности за продукта, процес на продажби, управление на времето и съобщения, включва напълно редактируеми слайдове, които лесно могат да бъдат адаптирани към вашата марка и работния процес.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Адаптирайте ги за различни презентации за продажби, като вътрешни обучения и дискусии за стратегическо планиране.

Използвайте инфографики и диаграми на процесите, за да обясните ясно сложната информация.

Получете предварително дефинирани раздели за информация за компанията, обзор на продуктите и услугите, профили на клиенти, процес на продажби и др.

💡 Идеален за: Мениджъри по продажбите, B2B екипи и лидери в областта на бизнес развитието, които искат да представят цялостна рамка за продажби в професионален, персонализируем PowerPoint формат.

18. Шаблон за продажбена стратегия от Dialpad

чрез Dialpad

Шаблонът за продажбени стратегии на Dialpad е интелигентен инструмент, подобрен с изкуствен интелект, който оптимизира въвеждането на нови служители, засилва най-добрите практики и поддържа съгласуваност между екипите по продажбите във всеки етап от процеса.

Този наръчник в стил презентация обхваща всички основни компоненти – от историята на компанията и профилите на купувачите до подробни продажбени процеси и ресурси за подпомагане.

Всяка секция е създадена, за да подпомага реалните продажбени операции. Например, тя очертава оперативни съвети като използването на гласовата поща на Dialpad или интеграцията на Salesforce click-to-call и използва Dialpad AI Playbooks, за да проследява спазването на няколко продажбени рамки.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Очертайте мисията, визията, предложенията за стойност на продуктите/услугите и основните ценности на вашата компания.

Добавете примери за ефективно справяне с възражения и отговори на често задавани въпроси от клиенти.

Определете измерими цели, като например брой обаждания на ден, насрочени срещи, процент на реализация или целеви приходи.

💡 Идеален за: Екипи за подпомагане на продажбите, ръководители по приходите и мениджъри, които търсят интелигентен, готов за презентация наръчник за продажби.

19. Шаблон за стратегически план за продажби от Zendesk

чрез Zendesk

Шаблонът за стратегически план за продажби на Zendesk ви помага да начертаете вашите цели, стратегии и целеви пазари за предстоящата година.

Създаден, за да съгласува екипите и да допринесе за яснота, този шаблон за план за продажби ви води през основните елементи – от изработването на вдъхновяваща мисия и визия до определянето на идеалния клиент и усъвършенстването на процесите на продажби.

Това помага да превърнете общата стратегия в практически стъпки, които са подходящи за изготвяне на нов план за продажби от нулата или за усъвършенстване на съществуващ такъв.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Разберете как клиентите преминават от осведоменост към покупка, включително точките на контакт и препятствията.

Използвайте картиране на пътя на клиента, за да откриете слабите места, където потенциалните клиенти се отказват, и след това изгответе последващи действия.

Изяснете кой от вашия екип отговаря за какво (генериране на лийдове, контакти, сключване на сделки, последващи действия и т.н.).

💡 Идеален за: Ръководители на продажби, основатели на стартиращи компании и екипи по приходите, които са на една вълна и искат да изградят стратегическа основа за продажбите и да определят ясно своите цели, процеси и целеви пазар за дългосрочен успех.

20. Шаблон за стратегия за продажби от Pipedrive

чрез Pipedrive

Шаблонът за стратегия за продажби на Pipedrive разбива цялата ви система за продажби на конкретни секции, като определяне на визията, позиционирането и целевите аудитории, очертаване на подробни стратегии за продажби, етапи на продажбения процес, ключови показатели за ефективност (KPI) и бюджетиране.

С помощта на полета с указания като мисия, конкурентен анализ, методики за продажби (като SPIN и Challenger) и структура на екипа, този шаблон опростява сложната стратегия с лесен за използване формат.

🌼 Защо ще харесате този шаблон:

Помогнете на екипа си да разбере как вашата стратегия за продажби е съобразена с по-широките бизнес цели.

Очертайте различни стратегии или методологии за продажби, за да гарантирате последователност.

Преглеждайте я периодично и я адаптирайте въз основа на обратната връзка и променящите се пазарни условия.

💡 Идеален за: Ръководители на B2B продажби, екипи за управление на приходите и основатели на растящи компании, които се нуждаят от подробен, готов за изпълнение наръчник за продажби, за да подпомогнат мащабирането, съгласуваността на екипа и последователното проследяване на резултатите.

Вашият успешен наръчник за продажби започва с ClickUp

Създаването на собствен наръчник за продажби изисква ясни указания, структурирани стратегии и подходящи инструменти, за да поддържате всички в синхрон и на прав път. Истинската магия обаче се случва, когато съберете всичко това в един централизиран център.

ClickUp ви предоставя мощно, персонализирано работно пространство и изчерпателни шаблони за продажбени стратегии, с които да превърнете вашите продажбени стратегии в практически работни процеси.

