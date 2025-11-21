Как да използвате ClickUp като система за издаване на билети

Независимо дали се занимавате с ИТ поддръжка, заявки за човешки ресурси, вътрешни проблеми или жалби на клиенти, имате нужда от система за издаване на билети, за да проследявате, приоритизирате и решавате задачи.

Тя преобразува постъпващите заявки в проследими, присвоими елементи с ясна собственост, крайни срокове и история на комуникацията.

Традиционните системи за издаване на билети ви налагат строги работни процеси. ClickUp обаче дава на вашите екипи за поддръжка и операции гъвкавостта да създадат своя собствена система за издаване на билети.

Като мениджър по поддръжката или операциите, вие получавате информация за:

Кой се занимава с какво

Какво е забавено или ескалирано

Където се натрупват повтарящи се проблеми

В разделите по-долу ще ви покажем как точно да настроите ClickUp за управление на билети, като обхванем всичко от формуляри за приемане до автоматизирани потоци и SLA табла.

Защо да използвате ClickUp като система за издаване на билети?

Всеки екип се занимава с постъпващи заявки, както от клиенти, така и от служители в организацията.

ИТ отдела получава достъп и отговаря на въпроси за хардуера. HR отдела отговаря на въпроси за политиките, назначаването на нови служители и социалните придобивки. Екипите за поддръжка отговарят на въпросите на клиентите. Администрацията и оперативният отдел се занимават с заявките за съоръжения и ресурси.

Без система за издаване на билети за помощ, тези заявки пристигат по разпръснати канали: имейли, електронни таблици, Slack DM или разговори на място. Няма последователен начин за разпределяне, приоритизиране или проследяване.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp обединява всички ваши работни потоци. Мислете за него като за вашата система за издаване на билети, която се адаптира към начина, по който работи вашият екип, и решава проблема с разрастването на работата и разкъсаните работни потоци.

Работата се разраства, когато екипите са принудени да се справят с твърде много несвързани приложения – постоянно превключват раздели, актуализират множество системи и губят концентрация по пътя. Иронията е, че повечето компании се опитват да решат този проблем, като добавят още повече софтуер, което само влошава нещата.

ClickUp използва различен подход: всичко – задачи, разговори, документи и дори AI – е обединено на едно място, изградено върху една основа. Тази конвергенция означава по-малко загуба на време за превключване на контекста и повече яснота за вашия екип, така че най-накрая можете да елиминирате хаоса от разрастването на работата и да се движите по-бързо заедно.

Ето защо ClickUp се откроява като най-добрата софтуерна система за издаване на билети. Можете да:

Забравете превключването между различни софтуери за управление на проекти, комуникационни инструменти, електронни таблици, устни проследявания и др. Всичко, от приемането до разрешаването, се намира в едно единствено работно пространство с възможност за търсене.

Настройка на ClickUp за издаване на билети

Ето как можете да конфигурирате ClickUp като система за издаване на билети, която да съответства на вашите работни процеси.

1. Създайте пространство/папка/списък за билети

За да превърнете ClickUp във функционална и ефективна система за помощ, трябва да изградите структура на работното пространство, която отразява начина, по който вашият екип обработва заявките.

Пример за изглед на списък в ClickUp с назначени лица, персонализирани статуси, крайни срокове и нива на приоритет

Създайте специално пространство като „ИТ поддръжка“, „HR помощна служба“ или „Заявки на клиенти“, за да централизирате всички билети за поддръжка.

В рамките на това пространство създайте папки, за да разделите категориите билети или отговорностите на екипа.

🎯 Пример: Един ИТ екип може да използва папки като „Хардуерни проблеми“, „Достъп до софтуер“ и „Мрежови заявки“, докато един HR екип може да има „Заявки за отпуск“, „Назначаване на нови служители“ и „Запитвания за политики“. Използвайте тази йерархия, за да поддържате вашия център за помощ организиран и лесен за навигация.

Във всяка папка създайте списъци, които представят работни потоци, типове заявки или нива на приоритет. Например, папка „Хардуерни проблеми“ може да включва списъци като „Входни устройства“, „В процес“ и „Изходни устройства“.

Трябва да имате тази структура, така че всеки билет да има папка, в която се намира. Така можете да проследявате и да докладвате за всички постъпили заявки.

🛠️ Набор от инструменти: За да управлявате ефективно център за поддръжка, са ви необходими надеждна технология и система за проследяване на билетите. Шаблонът за билети на центъра за поддръжка на ClickUp съдържа всичко необходимо, за да се гарантира, че обратната връзка от клиентите се регистрира бързо, приоритизира и разглежда своевременно. Получете безплатен шаблон Проследявайте лесно заявките с този готов за употреба шаблон. Какво съдържа: Потребителски полета: За събиране на данни за клиенти и съхранението им във всеки билет на помощния център.

Автоматизации: За да настроите тригери и действия за заявки на клиенти, така че да не пропуснете нито една.

Табла: За наблюдение и преглед на напредъка по всеки билет и заявка за поддръжка. Използвайте този шаблон за помощна служба, за да увеличите скоростта на отговор, да намалите отлива на клиенти, да проследявате задачите точно и да подобрите комуникацията между отделите.

2. Събиране на заявки с ClickUp Forms

Следващата стъпка е да създадете последователен и лесен за ползване начин за събиране на заявки в системата за билети на центъра за помощ.

С ClickUp Forms можете да стандартизирате начина, по който се подават данните на клиентите. Това гарантира, че всеки билет пристига с правилните данни.

Интегрирайте ClickUp Forms във вашия клиентски портал, за да следите проблемите и обратната връзка на клиентите и да ги превърнете в изпълними задачи.

Във всеки списък, който сте определили за приемане на билети, просто добавете изглед на формуляр. Оттам можете да създадете формуляри, съобразени с уникалните нужди на вашия екип. Можете да включите полета като „Тип заявка“, „Ниво на спешност“, „Отдел“ и поле за подробно описание, за да събирате конкретни подробности от вашите клиенти.

💡 Съвет от професионалист: Персонализирайте формулярите си в ClickUp с условна логика, така че определени полета да се появяват само когато са релевантни. Например, ако потребител избере „Технически проблем“ като тип заявка, допълнителни полета като „Тип устройство“ или „Съобщение за грешка“ могат да се появят автоматично. Това поддържа формуляра прост и фокусиран за потребителя, като същевременно гарантира, че екипът ви за поддръжка събира всички необходими подробности, за да разреши билетите ефективно. Създавайте динамични формуляри за поддръжка, които се адаптират чрез условна логика в ClickUp Forms.

Можете да споделите формуляра на ClickUp чрез публичен линк или да го вградите във вътрешен ресурс.

Споделяйте формуляри за поддръжка с линк, за да събирате заявки от всеки канал.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни потоци, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

3. Маршрутизиране и разпределяне на билети с помощта на изкуствен интелект (плюс автоматизации)

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате незабавно информация в реално време.

Когато екипите за поддръжка или операции обработват десетки (или стотици) билети на ден, дори малки действия като възлагане на задачи, актуализиране на статуси или уведомяване на колеги могат да отнемат много време.

За начало, в ClickUp имате вграден AI асистент, ClickUp Brain, който ще ускори вашите работни потоци за издаване на билети. ClickUp Brain не само показва подробности за билетите или обобщава разговорите, но и действа като AI-задвижван решаващ проблеми за вашия екип.

Тя може да ви помогне да отстраните грешки в основни фрагменти от код, споделени в билетите, да прегледате изискванията или заявките на клиентите за яснота и дори да подпомогне екипа ви в изготвянето на професионални отговори по имейл – директно във вашия работен процес. Имате нужда да откриете тенденции в заявките за поддръжка, да отговорите на въпроси относно билет или бързо да извлечете ключова информация от различни задачи и документи? ClickUp Brain прави всичко това, за да може екипът ви да разрешава проблемите по-бързо, да комуникира по-ясно и да остава фокусиран върху най-важното.

След това ClickUp Automations и AI агентите премахват оперативните пречки. Тези възможности за автоматизация работят чрез свързване на три ключови елемента: тригери, условия и действия.

Намалете ръчните работни потоци за издаване на билети чрез ClickUp Automations. Просто включете това, от което се нуждаете.

⏯️ Започнете за минути: Отидете в пространството, папката или списъка, където искате да се извършва автоматизацията.

В горния десен ъгъл кликнете върху Автоматизиране . Изберете Управление на автоматизациите .

Кликнете Добави автоматизация

Изберете тригер (например подаден билет, актуализирано персонализирано поле или промяна на статуса).

Добавете опционални условия (налични в Business Plan+).

Изберете действие (например, изпратете уведомление, задайте приоритет, променете статуса)

Филтрирайте по задачи/подзадачи и източника на създаването им (формуляри, API, потребители и др.).

Запазвайте и управлявайте автоматизациите си от същия модал. Или можете да помолите агент да изпълни работния процес за вас. Вижте тук:

Можете да започнете да създавате работни потоци, които да се занимават с най-често срещаните и повтарящи се части от процесите по управление на билетите.

Например, можете да избирате измежду следните опции за автоматизация:

Автоматизирайте присвояването на билети въз основа на полета като категория, тип проблем или отговори във формуляра. Ако билетът е маркиран като „Техническа поддръжка“, можете да го настроите да се изпраща директно на вашия инженер по поддръжка или ръководител на екипа.

Задайте приоритети в момента, в който постъпи билет. Използвайте персонализирани полета като „Спешност“ или ключови думи в отговорите на формулярите, за да маркирате автоматично билетите като с висок, среден или нисък приоритет. Това помага на екипа ви за обслужване на клиенти да се фокусира веднага върху най-важното.

Активирайте известия, за да държите всички в течение. Ако бъде подаден билет с висок приоритет, можете незабавно да уведомите съответното лице или екип чрез имейл, коментар в приложението или съобщение в Slack.

Представете си, че никога не се налага да ровите в безкрайни подробности за билетите или да търсите най-новите актуализации – AI Fields в ClickUp върши тежка работа за вас. С един поглед получавате незабавни обобщения, актуализации в реално време и дори списък с действия, извлечени директно от всеки билет. Имате нужда да преведете билет или бързо да сортирате проблеми по тип или спешност? AI Fields се занимава и с това, улеснявайки приоритизирането и насочването на билетите към подходящите хора.

4. Управление и разрешаване на билети

Докато автоматизацията се занимава с автоматичното разпределяне на билетите въз основа на вашите правила, вие винаги можете да ги разпределите ръчно, като използвате ClickUp Tasks, за да имате по-голям контрол над членовете на екипа. Полето Assignees във всяка задача ви позволява да разпределите една или няколко лица, което е идеално за сътрудничество или прехвърляне на отговорности.

Можете също да зададете ясни крайни срокове за задачите, за да са видими крайните срокове, или да делегирате, за да сте сигурни, че екипът ви няма да пропусне важни последващи действия. За по-сложни билети ClickUp Tasks ви позволява да създавате подзадачи или списъци за проверка.

Категоризирайте и персонализирайте всички тези заявки с помощта на ClickUp Tasks.

🎯 Пример: Ако билетът включва отстраняване на софтуерен бъг, което изисква участието както на разработчик, така и на QA тестер, можете да възложите задачата и на двамата членове на екипа. Задайте краен срок, например „30 юни“ за доклада за бъга. Добавете списък с стъпки като „Идентифициране на бъга“, „Разработване на поправка“ и „Тестване на решението“, за да сте сигурни, че сте обхванати всички критични задачи.

След това, с помощта на ClickUp Custom Task Statuses, можете да дефинирате всеки етап от пътя на билета, така че винаги да е ясно какво се случва и кой е отговорен.

Един обичаен поток на статуса може да изглежда така: Ново : Току-що беше подаден билет чрез формуляра.

В процес : Билетът се обработва активно от член на екипа.

В очакване на клиент : Чакате отговор или повече информация от клиента.

Затворено: Проблемът е решен и билетът е завършен.

Можете да създавате и персонализирате статуси на ниво пространство, папка или списък, така че различни екипи (например ИТ, обслужване на клиенти, фактуриране) да могат да изпълняват свои собствени работни потоци в едно и също работно пространство.

Когато трябва да промените реда, просто плъзнете и пуснете с помощта на дръжките вляво, за да преместите статусите нагоре или надолу и да настроите потока на билетите според нуждите си.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте Board View на ClickUp, за да получите ясна визуализация на статуса на вашите билети чрез плъзгане и пускане. Това ви позволява бързо да видите кои билети са нови, в процес на обработка, в очакване на клиент или затворени, и лесно да ги премествате между етапите, като плъзгате картите между колоните. Това е лесен начин да поддържате синхронизирана работата на екипа си за поддръжка и да откривате пречките, преди да станат критични.

С инструментите и възможностите за сътрудничество на ClickUp вашият екип може да комуникира директно в рамките на всеки билет и да поддържа разговорите организирани и лесни за проследяване.

Коментари : Използвайте : Използвайте ClickUp Assign Comments в билетите, за да регистрирате стъпките за отстраняване на проблеми, да потвърдите решенията или да координирате следващите действия. По този начин всички разговори остават свързани с конкретния проблем, като се създава пълна история, която е лесна за справка.

Прикачени файлове : Качете екранни снимки, регистри с грешки, записи и други подкрепящи файлове директно в билета, за да предоставите на екипа си всичко необходимо за разрешаване на проблема.

@Mentions: Маркирайте колегите си, когато е необходим техният принос по даден билет, независимо дали става въпрос за ескалиране на технически проблем или координиране с отдела за фактуриране. Те ще бъдат уведомени незабавно и ще могат да се включат веднага в контекста.

⏩ Бърз трик: За актуализации в реално време и дискусии извън индивидуалните задачи използвайте ClickUp Chat. Той е идеален за преглед на постъпващите заявки, обсъждане на сложни въпроси и съгласуване на приоритетите, без да се налага да преминавате към Slack или имейл.

Освен това, искате системата за издаване на билети да разполага с подходящите ресурси, за да може всеки да решава проблеми, свързани с поддръжката. Например, обмислете да свържете подходящия ClickUp Doc директно с новата задача, като използвате функцията „Връзки“.

Отворете билета, отидете в раздела „Връзки“ вдясно, кликнете върху + и изберете „Документ“. Оттам можете да свържете всеки съществуващ документ в ClickUp, като например ръководство за отстраняване на проблеми, често задавани въпроси или документ за вътрешни процеси.

Това е лесен начин да прескочите превъртането и да помогнете на екипа си да стигне директно до нужната информация.

Създайте документ директно в задачата си за билети и поддържайте всичко свързано. Да, можете дори да създадете документ с интеграция на трета страна като Gdocs.

💡 Съвет от професионалист: След като разрешите билет, отделете минута, за да актуализирате или свържете свързания документ с всички нови подробности, които сте открили. По този начин, когато следващия път възникне подобен проблем, екипът ви няма да започва от нулата. С течение на времето това се превръща в по-полезна система за управление на знанията без никакви допълнителни усилия.

5. Отчети и анализи

Накрая, имате нужда от ясни, приложими данни, за да разберете и наблюдавате работата на екипа си за поддръжка. С таблата на ClickUp можете да правите всичко това в реално време. Например, можете да настроите карта „Списък със задачи“, филтрирана така, че да подчертава билетите за поддръжка, които са в статус „В процес“ повече от 48 часа.

Получавайте тези обобщения по-бързо с AI обобщения в ClickUp Dashboards.

Готово за вас: Необходими карти за таблото ви за билети Линейна диаграма: Следете средното време за разрешаване на билети с висок приоритет, постъпили чрез чат, като прилагате филтри като Приоритет = Висок и Канал = Чат.

Бар диаграма: Получете ясно сравнение на обема на билетите по ключови типове проблеми, като „Фактуриране“, „Бъгове“ и „Проблеми с достъпа“.

Кръгова диаграма: Разделете билетите си по ниво на приоритет, канал за поддръжка или статус на ескалация за бърз преглед.

Карта с номера: Подчертайте важни показатели като карти с броя на приключените задачи, за да покажете общия брой билети, разрешени през тази седмица.

Карта за отчитане на времето: Проследявайте колко време агентите прекарват по билетите, сортирани по индивидуални или категории билети. Лесно създавайте табла без код с ClickUp

Нищо от това не работи без подходящи персонализирани полета. Добавяйки подробности към билетите за поддръжка с персонализирани полета като „Основна причина“ (падащо меню), „Ниво на ескалация“ (етикет) и „SLA за първи отговор“ (дата), вие изграждате структурата, която захранва тези прозрения.

С настроения си табло ще отговорите на важни въпроси като:

Кой агент се занимава с най-ескалираните „проблеми с достъпа“?

Колко билета за „Неуспешно плащане“ не са спазили SLA миналата седмица?

🛠️ Реален пример за ClickUp като система за издаване на билети на бюрото

Made In Cookware е бързоразвиваща се марка за директни продажби, която доставя професионални съдове за готвене на домашни готвачи. С нарастването на търсенето се увеличи и обемът на заявките за поддръжка, а съществуващите инструменти не можеха да се справят.

Предизвикателствата включваха претрупване с инструменти, фрагментирани работни процеси и междуотделни екипи, които се мъчеха да поддържат съгласуваност.

Използвахме Airtable, Monday, Trello, Notion... беше пълна каша. Нищо не работеше.

Използвахме Airtable, Monday, Trello, Notion... беше пълна каша. Нищо не работеше.

Осъзнавайки необходимостта от централизирана платформа за оптимизиране на операциите, Крис избра ClickUp, за да промени начина, по който Made In Cookware работи в различните екипи.

Функции на ClickUp, които помогнаха:

Формуляри + автоматизации: Изградете структурирана система за издаване на билети, за да обработвате ефективно ИТ заявките.

Сътрудничество между екипи: Маркетинг, продуктови и други екипи вече маркират и сътрудничат директно в ClickUp.

Персонализирани работни процеси: Гъвкавостта на ClickUp позволява на Крис да проектира работни процеси, съобразени с начина на работа на всеки екип.

ClickUp Brain + Управление на знанията: Дайте възможност на екипите да използват документи за самообслужване и документация на процесите, като по този начин намалите натоварването на ИТ отдела.

След като приключихме с оценката на ClickUp, наистина не искахме да правим нищо друго. Разбрахме, че това е страхотно и не е нужно да търсим нищо друго.

След като приключихме с оценката на ClickUp, наистина не искахме да правим нищо друго. Разбрахме, че това е страхотно и не е нужно да търсим нищо друго.

Въздействието:

20% намаление на общото време за разрешаване на билетите за обслужване

Спестявате 3–5 минути на билет благодарение на оптимизирания процес на приемане.

80% от екипа го приеха за по-малко от 4 месеца благодарение на гъвкавия дизайн, ориентиран към потребителя.

Най-добри практики за издаване на билети в ClickUp

Ето някои най-добри практики за използване на ClickUp като система за издаване на билети:

Организирайте с персонализирани изгледи: Създайте запазени Създайте запазени изгледи в ClickUp , пригодени за различни екипи или приоритети, като филтриран списъчен изглед, показващ само спешни билети, или календарен изглед, подчертаващ предстоящи крайни срокове по SLA.

Балансирайте натоварването, преди да възлагате задачи: Използвайте Използвайте Workload View , за да анализирате текущото натоварване на екипа си, преди да възлагате нови задачи за издаване на билети. Тя ви дава информация в реално време за това кой е натоварен до краен предел и кой може да поеме още работа, което ви помага да разпределяте билетите по-ефективно и да избегнете преумората.

Анализирайте и балансирайте натоварването на екипа си без усилие с помощта на ClickUp Brain.

Използвайте безплатни шаблони: Използвайте Използвайте безплатните шаблони за проследяване на проблеми на ClickUp, за да внесете яснота във вашите работни процеси.

Оптимизирайте процесите: Когато дойде време да подобрите работните си потоци за издаване на билети, защо да се придържате към скучни таблици или безкрайни имейл вериги? С Когато дойде време да подобрите работните си потоци за издаване на билети, защо да се придържате към скучни таблици или безкрайни имейл вериги? С ClickUp Mind Maps ClickUp Whiteboards можете да съберете екипа си, за да обсъдите и преосмислите визуално как билетите преминават през системата ви.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да визуализирате и подобрите вашите операции по поддръжка.

Примери и случаи на употреба на системата за издаване на билети ClickUp

Гъвкавостта на ClickUp позволява на екипите да създават както прости, така и сложни системи за издаване на билети, без да се налага използването на инструменти на трети страни. Ето как екипите могат да използват ClickUp, за да решават реални предизвикателства и да оптимизират предоставянето на услуги:

1. IT помощна служба

Проблем: Да предположим, че лаптопът на вашия ръководител по управление на проекти е спрял да работи 2 дни преди важна проверка.

Вместо да изпращате имейли на IT екипа или да се свързвате с тях чрез Slack, можете да използвате ClickUp за IT екипи, за да събирате, сортирате и разрешавате билетите за поддръжка централизирано. Ето как ClickUp може да ви помогне: Служителите могат да подават заявки чрез формуляра на ClickUp, който има специални полета за тип устройство, описание на проблема, степен на спешност и местоположение.

Задачата автоматично се категоризира като с висок приоритет и се възлага на дежурния техник.

ClickUp изпраща уведомление на техника и предоставя на заявителя приблизително време за отговор.

Ако става въпрос за повтарящ се проблем, като например повреди на батерията на конкретен модел лаптоп, задачата се маркира за проследяване на тенденциите и бъдещи превантивни действия.

2. HR заявки

Проблем: От назначаването на нови служители до отговаряне на бързи въпроси относно политиките, екипът по човешки ресурси се занимава с десетки неща по всяко време.

ClickUp, като система за издаване на билети за HR, опростява работните процеси по управление на служителите. Ето как: Използвайте формуляри, за да събирате заявки по структуриран начин.

Създайте специфични за HR работни потоци за назначаване, напускане или промени в политиките, като използвате шаблони, които автоматично разпределят задачите.

Свържете често задаваните въпроси (като „Как да актуализирам адреса си?“) с вътрешните документи на ClickUp, за да могат служителите да се обслужват сами, преди да подадат билет.

Създайте споделен табло, където HR отдела може да проследява всички отворени заявки по категория, спешност или местоположение.

Настройте повтарящи се задачи и зависимости, за да поддържате процеси като регистрация за обезщетения или списъци за напускане по график, без ръчно проследяване.

3. Управление на съоръжения

Проблем: Заявките за ремонт на съоръженията обикновено се появяват в най-неподходящия момент. Нещо се счупва, нещо тече или просто не работи както трябва.

ClickUp предлага на екипите по поддръжка инструменти за управление на всичко – от билети за поддръжка до повтарящи се задачи по поддръжка на сгради – на едно организирано място. Ето как: Използвайте бели дъски, за да начертаете планове на етажите или предстоящи преустройства на офиса и превърнете тези визуализации в изпълними задачи.

Създайте система за попълване на формуляри, която се вписва в отделни списъци за поддръжка, доставки, доставчици или планиране на пространството.

Настройте персонализирани статуси като „Докладвано“, „Планирано“, „В процес“ и „Потвърдено от доставчика“ за по-ясно проследяване на всеки етап.

Използвайте календара и диаграмите на Гант, за да управлявате припокриващи се срещи с доставчици, графици за основно почистване или нанасяния.

Създайте Doc hub, за да съхранявате информация за контакти с доставчици, договори за услуги и протоколи за спешни случаи на едно място.

4. Поддръжка на клиенти

Проблем: Днес обслужването на клиенти се състои по-скоро в проследяване на грешки, отговаряне на въпроси от типа „как да направя...“, откриване на пречки и даване на усещане на всеки клиент, че е чут и ценен.

ClickUp е подходящ за екипи като тези, които изпълняват множество роли и се нуждаят от система, която е достатъчно гъвкава, за да се адаптира към начина, по който те работят.

Ето как екипите за поддръжка използват ClickUp като система за издаване на билети за помощния център: Използвайте Assigned Comments, за да делегирате конкретни следващи стъпки в рамките на задача за поддръжка, без да създавате допълнителни подзадачи за управление на проекти.

Настройте филтрирани табла, които показват само отворени проблеми по ниво на клиенти, продуктова област или кой чака отговор.

Интегрирайте с инструменти като Intercom или HubSpot, използвайки native и third-party интеграции, така че заявките да се превръщат автоматично в задачи.

Проследявайте качеството на вътрешните отговори с помощта на списък за QA или помолете ClickUp Brain за преглед на тона, особено при чувствителни ескалации.

Регистрирайте докладваните от клиенти бъгове с ClickUp Time Tracker , за да видите колко време отнема действителното им разрешаване, а след това използвайте тези данни, за да подобрите работата си.

5. Правни и регулаторни екипи

Проблем: Правните екипи обработват различни видове заявки, като споразумения за неразкриване на информация, редакции на договори, одобрения на политики или прегледи на политиката за поверителност. Тези билети често включват множество заинтересовани страни, чувствителни срокове и документи, които трябва да бъдат предадени на правилните лица.

Как правните екипи работят интелигентно в ClickUp: Създайте частни пространства, за да запазите поверителните правни задачи отделно, но все пак достъпни за ключовите заинтересовани страни за сътрудничество.

Използвайте персонализирани разрешения на ниво задача, за да разрешите коментиране или качване на документи, без да разкривате цялата история на заявките.

Организирайте документите като вложени страници в ClickUp Docs, категоризирани по тип споразумение, юрисдикция или отдел.

Задайте приоритети и зависимости на задачите, за да се уверите, че елементите с висок риск не могат да продължат, докато правният отдел не даде зелена светлина.

Системата за издаване на билети на Help Desk на ClickUp ви улеснява живота

Надяваме се, че вече сте убедени да се откажете от използването на множество инструменти за удовлетворяване на клиентите и разрешаване на проблеми.

ClickUp може да се използва едновременно като система за издаване на билети за помощния център и софтуер за управление на проекти, което го прави идеалното решение за вашите ИТ, поддръжка, човешки ресурси, операции и други екипи.

От структурирано приемане с формуляри до интелигентни автоматизации, персонализирани работни потоци и отчети в реално време, ClickUp ви предоставя всичко необходимо за ефективно управление на билетите и заявките.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да го използвате като система за издаване на билети за помощния център.