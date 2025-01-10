Как да подобрите преживяването на хората, за да подобрите културата на работното място

Искате да постигнете бизнес целите си, но може ли това да се случи без хора?

Отговорът е категорично „не“!

Ангажираните служители изграждат процъфтяваща организация.

41% от служителите напускат организациите, посочвайки проблеми с корпоративната култура и липса на професионално развитие.

Статистики като тази подчертават една важна истина: инвестирането в стратегии за благосъстоянието на служителите не само е полезно, но и е от съществено значение.

В тази публикация в блога ще разгледаме стратегии за подобряване на преживяването на хората (px) на работното място, подобряване на нивата на задържане на служителите и изпълнение на обещанията за добър баланс между работата и личния живот.

⏰ 60-секундно резюме Насърчавайте положителна култура: Създайте подкрепяща, приобщаваща и ангажираща работна среда.

Опитът на хората (PX) се отнася до това как се чувстват служителите. Целта е да се почувстват добре дошли, щастливи и чути.

Силният PX води до: по-ниска текучество, по-добри наеми, по-висока ангажираност, подобрено клиентско преживяване, иновации

7 стълба на стратегията за PX: Разбиране на работната сила, културно съгласуване, ангажираност на ръководството, персонализация, механизми за обратна връзка, обучение и развитие, инициативи за благополучие

Измерване на PX: Използвайте анкети, анализирайте обратната връзка за представянето, проследявайте задържането и текучеството на персонала.

Решете предизвикателствата: враждебна работна среда, подценявани служители и дистанционна работа.

Използвайте технологии: Използвайте софтуер за управление на човешките ресурси като ClickUp, за да оптимизирате процесите, да автоматизирате задачите и да проследявате данните за служителите.

Дайте приоритет на обратната връзка: Въведете редовни цикли на обратна връзка и действайте въз основа на получените данни.

Разбиране на преживяването на хората

Да предположим, че току-що сте се присъединили към нов маркетинг екип. Опитът на хората се отнася до това как се чувствате по време на престоя си в тази група – не само до планирането на кампании, но и до това как ви третира ръководителят на екипа, колко приятелски настроени са вашите колеги и дори колко удобни са времената за влизане и излизане от системата.

Става въпрос за:

Чувство за приветливост: Отборът признава ли вашите постижения и приноса ви?

Чувство на щастие: Харесвате ли сесиите за мозъчна атака и прекарването на време с всички?

Чувство, че сте чути: Ако се чувствате неспокойни или затруднени, има ли някой, който да забележи това и да ви помогне?

Когато всичко е наред, искате да останете в екипа, да се стараете повече и да се забавлявате. Но ако нещата ви се струват несправедливи или се чувствате самотни, може да искате да напуснете.

Разлики между преживяването на хората и преживяването на служителите

Нека се придържаме към примера с маркетинговия екип. Опитът на служителите е сборът от всички стъпки и моменти, през които преминавате като член на екипа. Става въпрос за вашето пътуване с дадена организация. Бизнесът се опитва да организира това пътуване по начин, който прави вашия опит от работата за тях по-гладък и по-добър.

Това пътуване включва:

Присъединяване към екипа: Как ви посрещат в работната среда

Ангажиране с екипа: Как е организиран графикът, за да ви помогне да се подобрите и да се фокусирате върху личностното си развитие

Оставка: Какво се случва, когато решите да напуснете – колко лесно ви улесняват прехода?

Опитът на служителите се фокусира върху конкретни стъпки през целия ви работен цикъл, като се проверява дали всичко е добре организирано. Става въпрос по-скоро за опростяване на процеса, докато опитът на хората се отнася до това как всички тези моменти ви карат да се чувствате.

Ето таблица, която ще ви улесни сравнението:

Опитът на хората (px) Опитът на служителите Фокусира се върху емоциите, взаимоотношенията и цялостното преживяване: как служителите се чувстват по отношение на работната си среда, целите си и връзките си с другите. Тя се фокусира върху процесите и системите, включително конкретни точки на контакт, като наемане, въвеждане в работата и напускане на организацията. Пример: Чувствахте ли се като част от екипа?Ръководителят на екипа ви подкрепяше и мотивираше ли? Пример: Ръководителят на екипа организира ли срещите достатъчно предварително? Бяха ли изслушани всички гледни точки? Цел: Да се създаде чувство за принадлежност, щастие и доверие. Цел: Да направим пътуването на всеки служител гладко, ефективно и последователно.

Просто казано, опитът на служителите е „какво” представлява пътуването на работното място, а опитът на хората е „как се чувстват” като част от това пътуване.

Предимствата на силното преживяване на хората

Когато организациите насърчават своите служители, това повишава ангажираността, морала и производителността – ключови съставки за положителна ангажираност на служителите.

Малки жестове като организиране на програми за обучение и развитие или дейности за ангажиране на служителите могат да допринесат за тяхното цялостно благополучие, което подобрява репутацията на вашата организация.

Ето пет конкретни ползи от инвестирането в програми за благосъстоянието на служителите:

По-ниски нива на текучество: Дайте приоритет на преживяването на хората и ще видите намалено текучество, като същевременно спестите разходи, свързани с наемането и обучението на нови служители.

👀 Знаете ли, че... На компаниите може да отнеме до шест месеца или повече, за да възвърнат инвестицията си в новоназначен служител.

Висококачествени наеми: Преди да кандидатствате, проучете компаниите и се свържете с бивши служители – качеството на корпоративната култура е пряко пропорционално на кандидатурите, които ще получите.

По-висока ангажираност: Цени своите служители, направи кариерното им развитие приоритет и те ще започнат активно да допринасят за растежа на бизнеса.

Подобрено преживяване на клиентите: Щастливите служители са достатъчно ангажирани с продуктите и услугите на компанията, за да предоставят персонализирани преживявания и да допринесат за удовлетвореността на клиентите.

Положителни проучвания сред служителите: Обещаването и предоставянето на положително преживяване на хората (px) ще се отрази във вътрешните проучвания на компанията, което в крайна сметка ще привлече най-добрите таланти.

Иновативно мислене: Щастливите служители мислят нестандартно, опитват нови подходи и разширяват границите. Това е от съществено значение за разработването на нови услуги/продукти и повишаване на квалификацията в конкурентен пазар.

Не изглеждат ли тези ползи чудесни за подобряване на вашата организация? Продължете да четете, за да получите структуриран и подробен PX план за вашите HR цели за следващото тримесечие.

Стратегии за преживяването на хората

🧠 Интересен факт: Инициативите за ангажираност на служителите могат да увеличат печалбата с 23%.

Това увеличение е проста корелация между опита на служителите и ангажираността им. Колкото по-щастливи и ентусиазирани са служителите във вашата компания, толкова по-добър ще бъде техният опит на работното място.

Помислете за Spotify — известната хиперперсонализирана музикална платформа.

чрез Spotify

Spotify е изградила своята стратегия за преживяването на хората, като насърчава култура на растеж, която набляга на непрекъснатото усъвършенстване, развитие и кариерно израстване.

Манифестът на Spotify Band очертава ангажимента на компанията да се учи от неуспехите, да приема предизвикателствата и да насърчава служителите да поемат рискове.

Служителите поемат отговорността за управлението на своето представяне, като създават личен план за развитие, в който очертават своите амбиции и практически стъпки. Мениджърите преглеждат тези планове, актуализират ги редовно и помагат на отделните служители да се изкачват по кариерната стълбица.

🤖 За да подкрепи кариерното развитие, Spotify предлага на служителите си възможности да проучват нови роли в компанията чрез Echo, вътрешен пазар за таланти, задвижван от изкуствен интелект.

Следователно, подходът на Spotify, основан на мислене за растеж, демонстрира как управлението на производителността и кариерната мобилност могат да бъдат интегрирани в стратегия за опит на хората, създавайки култура, в която служителите се чувстват мотивирани, ценени и подкрепени в постигането на пълния си потенциал.

Можете също да разработите стратегия като Spotify и много други успешни марки. Просто адаптирайте или модифицирайте тези седем стълба, за да създадете ефективна стратегия за опит на служителите, с която да подобрите удовлетвореността от работата на вашите служители и бизнес резултатите.

1. Разбиране на вашата работна сила

За да изработите стратегия за преживяването на хората (px), е необходимо да знаете кой работи за вас. Можете да започнете с придобиването на дълбоко и нюансирано разбиране за вашите служители, за да познавате настроенията им.

Това надхвърля демографските данни и включва:

Провеждане на изчерпателни проучвания и оценки за идентифициране на общи и лични предизвикателства

Създаване на подробни профили на служителите, за да се оцени тяхната съвместимост с организационната култура

Картографиране на пътя на служителите и идентифициране на ключови точки на контакт и критични моменти

Осъзнаване на разнообразните нужди, мотивации и очаквания на отделните служители, за да персонализирате преживяванията

💡Професионален съвет: Използвайте обратната връзка, получена в анкетите за профилите на служителите, и създайте фиктивни профили, подобни на характеристиките, поведението, мотивацията и т.н. на съществуващите служители. След като приключите, начертайте фиктивни пътувания на тези профили и ги сравнете с съществуващите данни.

2. Културно съгласуване

Организационната култура и съгласуваността на служителите са от решаващо значение за дългосрочното сътрудничество. Те свързват колегите, мотивират поведението, създават реалистични очаквания и повишават удовлетворението от работата.

Една силна стратегия за преживяването на хората (px) трябва:

Ясно дефинирайте и комуникирайте основните ценности на организацията и възприемането на марката.

Уверете се, че вътрешните политики отразяват тези ценности.

Създайте възможности за служителите да живеят и дишат културните принципи на организацията.

Насърчавайте инклюзивна среда, която цени разнообразието и насърчава принадлежността.

Културното привеждане в съответствие гарантира, че служителите се чувстват свързани с нещо по-голямо от своите роли, което увеличава лоялността и формира емоционална привързаност. Това допринася допълнително за успеха на организацията.

3. Подкрепа от страна на ръководството

Организациите могат да създадат култура, в която служителите се чувстват сигурни, като превърнат лидерите в активни участници и защитници на преживяванията на хората. Силното ангажиране на лидерите също гарантира, че тези инициативи не са само политики на хартия, а сериозни практики, въведени в организацията.

Ръководителите на човешки ресурси и бизнес лидерите трябва да започнат със следното:

Моделиране на желаните организационни поведения, така че ако иновациите се ценят, те трябва да показват отвореност към нови идеи и да са готови да поемат рискове.

Отделяне на значителни ресурси и бюджет за програми за преживяване на хората

Фокусирайте се върху емпатичното слушане, което надхвърля традиционната комуникация.

Обсъждане и приоритизиране на показателите за ангажираност на служителите във форуми и срещи за преглед

Искрената ангажираност от страна на ръководството, независимо от трудовия статус на даден човек, е знак за приветлива и приобщаваща работна култура.

Казус: Преобразуването на Microsoft под ръководството на Сатя Надела Под ръководството на Сатя Надела Microsoft претърпя значителна културна промяна, приемайки „нагласа за растеж“. Надела моделира желаните поведения, като насърчаваше отвореността към иновациите и поемането на рискове – най-вече чрез приемането от компанията на облачните изчисления (Azure) и придобивания като LinkedIn и GitHub. Активното участие на Надела в насърчаването на иновациите и емпатията се отрази и на служителите. Той наблегна на психологическата сигурност, при която служителите се чувстваха сигурни да предлагат смели идеи, без да се страхуват от провал. От лидерите се очакваше да следват този пример, като подкрепят експериментите, дори ако някои инициативи не постигаха незабавен успех. Това съгласие не остана само на думи – то се превърна в част от практиката, като лидерите редовно се ангажираха с обратна връзка, поощряваха иновативни идеи и даваха приоритет на опита на служителите.

4. Персонализирани подходи

Ерата на универсалния подход към опита на служителите е отминала. Съвременните стратегии наблягат на персонализацията чрез:

Гъвкави условия на работа, като съкратена работна седмица, дистанционна работа или различни работни часове.

🧠 Интересен факт: Едно от предимствата на работата в ClickUp е дистанционната и хибридна работна среда. Нашият екип е разпръснат по целия свят, от централата ни в Сан Диего, САЩ, до Ирландия, Обединеното кралство, Австралия, Индия, Филипините и др.

Персонализирани пътища за обучение и развитие, като анализ на пропуските в уменията и целенасочено обучение.

Индивидуализирано планиране на кариерното развитие, като програми за вътрешна мобилност или междуфункционална експозиция.

Индивидуално съобразени програми за възнаграждения и признание, като членство във фитнес клуб или индивидуални бонуси за постигнати резултати.

Технология, която подкрепя персонализираните пътувания на служителите, като механизъм за непрекъснато обратно свързване, проследяване на напредъка или персонализирани препоръки за обучение.

Хиперперсонализацията позволява на служителите да се чувстват комфортно и показва, че организацията ги възприема и цени като уникални личности, а не само като ресурси.

5. Механизми за обратна връзка

Непрекъснатата, прозрачна и приложима обратна връзка е от съществено значение за успеха на вашата организация и удовлетвореността на служителите.

Направете следното:

Провеждайте редовни анкети за настроенията

Създайте множество канали за събиране на обратна връзка от служителите

Разработете прозрачни процеси за действие въз основа на обратната връзка.

Използвайте усъвършенствани аналитични инструменти, за да разберете настроенията и тенденциите.

Затворете цикъла на обратна връзка, като съобщавате за предприетите действия.

Непрекъснатото развитие е привлекателна причина да допринасяте за дадена организация.

6. Обучение и развитие

Инвестицията в развитието на служителите е критичен компонент от преживяването на хората.

Това започва с разработването на всеобхватни програми за развитие на умения, които дават на служителите инструменти да се отличат в ролята си и да се адаптират към промените в индустрията. Предлагането на възможности за менторство и коучинг добавя личен подход, като насърчава индивидуалните взаимоотношения, в които служителите могат да получат ценни познания и насоки от по-опитни колеги.

Подкрепата на непрекъснатото обучение чрез дигитални платформи – като курсове за електронно обучение, сертификати и виртуални семинари – гарантира, че служителите имат гъвкавостта да повишават квалификацията си в свой собствен темп. Освен това, създаването на междуфункционални и междуотделни обучителни преживявания насърчава сътрудничеството, разширява перспективите и помага на служителите да разберат как техният принос се вписва в по-широките цели на организацията.

💡Професионален съвет: Превърнете програмите си за обучение и развитие в игра, за да ги направите по-увлекателни и забавни. Използвайте викторини, предизвикателства и награди, за да мотивирате служителите да участват и да се учат.

7. Инициативи за благополучие

Има огромна разлика между обещаването на баланс между работата и личния живот и неговото постигане. Повечето компании правят първото и забравят да го приложат.

Серията проучвания на SHRM за психичното здраве на служителите публикува доклад, който показва, че 44% от 1405 анкетирани служители в САЩ се чувстват изтощени на работното място, 45% се чувстват „емоционално изчерпани“, а 51% завършват деня си с чувството, че са „използвани“.

Ето защо цялостното благополучие се превръща в приоритет в съвременните стратегии за работното място.

Следвайте този подход:

Създайте всеобхватни програми за подкрепа на психичното здраве

Подкрепете инициативите за физическо благополучие

Подпомагайте ресурсите за финансово благополучие

Насърчавайте обучението за справяне със стреса и издръжливостта

Въведете политики за подкрепа при семейни и лични предизвикателства.

👉🏼 Можете да вземете пример от ClickUp. Ние отиваме отвъд повърхностните инициативи, като включваме благосъстоянието в нашите стратегии за работното място. За подкрепа на психичното здраве служителите на ClickUp получават достъп до ресурси за психично здраве, като терапевтични сесии чрез нашата Програма за подкрепа на служителите (EAP). Ние предлагаме и неограничен отпуск, което дава възможност на служителите да си вземат почивка, когато е необходимо за тяхното психично или лично здраве. По отношение на физическото благосъстояние, ClickUp предлага предимства като стипендии за оборудване на домашния офис, като по този начин гарантира, че служителите имат комфортна и здравословна работна среда, и предоставя възстановяване на разходи за благосъстояние, които могат да се използват за членство във фитнес зали или други разходи, свързани със здравето.

Макар тези седем стълба да поставят солидна основа за положителна култура на работното място, тяхното проектиране и внедряване може да затрудни ежедневните задачи, когато се извършва ръчно!

Защо да не се възползваме от технологиите? Организирането и персонализирането на стратегията според нуждите на вашата организация по отношение на опита на хората може да усили нейното въздействие. В крайна сметка, съвременните работни места подкрепят ефективността, персонализацията и инсайтите, базирани на данни – всичко това е възможно благодарение на технологиите.

Изборът на софтуер за ангажираност на служителите, който да улесни обратната връзка и да проследява развитието на служителите, изглежда справедлив. Нека да разгледаме!

ClickUp за подобряване на преживяването на хората

Нашето любимо решение за управление на човешките ресурси, ClickUp, може да бъде вашият отговор и на сложни кадрови проблеми.

Освен че е универсално приложение за работа, то функционира и като софтуер за ангажираност на служителите, който може да се персонализира.

Управлявайте назначаването, представянето и преживяването на служителите с платформата за управление на човешките ресурси ClickUp.

Ето всички начини, по които платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp може да ви помогне да подобрите преживяването на хората:

1. Улеснете управлението на служителите

ClickUp централизира всички задачи на HR отдела – наемане, въвеждане в работата, оценка на представянето и развитие – в една платформа. Чрез персонализирани работни процеси HR екипите могат безпроблемно да проследяват кандидатите, да въвеждат новите служители в работата и да управляват развитието на служителите.

Създайте персонализирани статуси в платформата за управление на човешките ресурси ClickUp, за да зададете работен процес, който се адаптира към вашите процеси.

Полетата за персонализиране в ClickUp могат да ви помогнат да проследявате ключови данни за служителите, като сертификати, напредък в обучението и показатели за ефективност. А зависимостите между задачите в ClickUp автоматично гарантират, че задачите, като стъпките по въвеждането в работата, се изпълняват в правилния ред, за да се избегнат забавяния.

2. По-добър процес на въвеждане за новоназначените служители

Свържете ClickUp Docs с вашите работни процеси и централизирайте ключовата информация.

HR платформата на ClickUp прави въвеждането в работата бързо, ефективно и без стрес, като предоставя:

Контролни списъци: Предоставяйте стъпка по стъпка ръководства за новите служители, за да изпълняват задачи като подаване на документи или създаване на акаунти.

Документи и уики: Съхранявайте всички материали за обучение на едно място за лесен достъп чрез Съхранявайте всички материали за обучение на едно място за лесен достъп чрез ClickUp Docs , с възможност за актуализиране в реално време.

Шаблони: Използвайте готови шаблони за въвеждане на нови служители, за да спестите време и да поддържате последователност.

3. Поддържайте ясна и отворена комуникация

ClickUp насърчава отворения диалог между служители, мениджъри и ръководство чрез ClickUp Chat.

Използвайте ClickUp Chat, за да се свържете с цялата организация и да сте на една вълна с всички.

Ето как това помага:

Осигурява централно място, където служителите и мениджърите могат да общуват помежду си. Това може да помогне за подобряване на екипната работа и сътрудничеството и да поддържа всички на една и съща вълна.

Позволява обратна връзка в реално време, което може да бъде полезно както за служителите, така и за мениджърите. Служителите могат да получат незабавна обратна връзка за работата си, а мениджърите могат да предоставят обратна връзка своевременно.

Може да се интегрира с ClickUp Tasks , което позволява по-добро управление на задачите. Мениджърите могат да възлагат задачи и да ги проследяват чрез ClickUp Chat, а служителите могат да задават въпроси и да получават разяснения по задачите в същата платформа, в която се извършва работата.

Помага за подобряване на морала на служителите, като осигурява по-социална и сътрудническа работна среда. Служителите могат да обсъждат събития от работата и личния си живот, което може да помогне за изграждането на взаимоотношения и подобряването на екипния дух.

4. Проследявайте представянето, за да помогнете на служителите да се развиват

Инструментите за проследяване на производителността на ClickUp помагат на мениджърите да поставят цели, да следят напредъка и да предоставят навременна обратна връзка.

Използвайте таблата на ClickUp, за да следите ключовите показатели за ангажираността на служителите.

ClickUp Dashboards, например, ви позволява да визуализирате тенденциите в представянето и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, като консолидирате обратната връзка от анкети, прегледи на представянето и формуляри за ангажираност в единен, персонализируем интерфейс.

Като бизнес анализатор, функцията за табло на click-up значително улесни представянето на данните по красив и целенасочен начин. Функцията за сравнение може да се персонализира, благодарение на което данните могат да се показват по смислен и лесноразбираем начин.

Като бизнес анализатор, функцията за табло на click-up значително улесни представянето на данните по красив и целенасочен начин. Функцията за сравнение може да се персонализира, благодарение на което данните могат да се показват по смислен и лесноразбираем начин.

5. Използвайте предварително създаден шаблон

Освен тези инструменти, ако желаете да използвате структуриран шаблон за HR процеси, шаблонът ClickUp People Operations е точно това, от което се нуждаете, за да управлявате всичко.

Изтеглете този шаблон Улеснете обратната връзка в реално време с шаблона ClickUp People Operations Template.

Този шаблон централизира всички HR функции, от набиране и назначаване на персонал до оценки на представянето и проучвания за ангажираността. По този начин той е идеален за подобряване на опита на служителите и ефективно управление на операциите, свързани с хората.

С този шаблон можете:

Планирайте срещи, проследявайте точките за обсъждане и записвайте полезни идеи, като създавате последователна обратна връзка с помощта на вградени функции за организиране и документиране на индивидуални срещи.

Решавайте предизвикателствата и предоставяйте актуална информация на място с помощта на персонализирани полета и статуси.

Използвайте ClickUp Automations , за да изпращате напомняния за сесии за обратна връзка, да подканите за преглед на задачите или да предупредите мениджърите, когато бъдат постигнати важни етапи.

Измерване на преживяването на хората

Опитът на хората е всичко, което се случва по време на жизнения цикъл на служителя – от процеса на назначаване до интервюто при напускане. За да гарантират благополучие на всички тези етапи, организациите трябва редовно да измерват и анализират ключовите фактори, които влияят върху това как служителите се чувстват и работят на работното място.

Ето списък с три метода, които можете да приложите, за да осигурите гладко преминаване на служителите и да подобрите организационната си култура:

1. Видове хора, които участват в проучвания

Анкетите са мощен инструмент за оценка на това как служителите възприемат работното си място и за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение. Ето някои видове анкети за преживяването на хората:

Проучвания за ангажираността: Оценете общата удовлетвореност от работата, мотивацията и връзката с организацията.

Палс проучвания: Кратки, чести проучвания за събиране на бърза обратна връзка по конкретни въпроси, като динамиката в екипа или натовареността.

Проучвания за назначаване и напускане: Измерете качеството на процесите по назначаване и разкрийте причините за напускането на служителите.

Оценявайте и разбирайте преживяването на хората с динамичните формуляри на ClickUp.

ClickUp Forms помагат за събирането на обратна връзка от служителите и ефективното измерване на преживяването на хората. Тези формуляри са лесни за използване, персонализирани и динамични. Чрез тях обратната връзка достига до правилните екипи, а отговорите се превръщат в проследими задачи, което позволява навременното разрешаване на различни проблеми.

2. Анализиране на обратната връзка за представянето на служителите

Обратната връзка за представянето е богат източник на информация за разбиране на нуждите на служителите и възможностите за растеж. Ето как можете да го направите:

360-градусови оценки: Събирайте обратна връзка от колеги, мениджъри и подчинени, за да получите цялостна представа за представянето и междуличностната динамика.

Данни за постигане на цели: Следете напредъка по индивидуалните и екипните цели, за да идентифицирате модели в ангажираността и мотивацията.

Теми за обратна връзка: Търсете повтарящи се теми в оценките на представянето, като например предизвикателства, свързани с ресурсите или комуникацията.

3. Ролята на показателите за задържане на служителите и текучеството

Процентите на задържане и текучество са критични показатели за преживяването на хората:

Показатели за задържане: Високото задържане често е признак за положителна среда, в която служителите се чувстват ценени и подкрепяни. Измерете процента на служителите, които остават от година на година, и го сравнете между отделните отдели или длъжности.

Показатели за текучеството: Анализирайте данните за напускащите служители, за да идентифицирате тенденции, като например защо служителите напускат и дали текучеството е доброволно или недоброволно. Високото текучество може да сочи към проблеми като лошо управление, липса на кариерно развитие или нерешени проблеми на работното място.

Финансови последствия: Използвайте тези показатели, за да изчислите финансовото въздействие на текучеството, като подчертаете важността на инвестирането в силна стратегия за опит на хората.

Процесът протича по следния начин: Събирайте обратна връзка ➡ Анализирайте слабите и силните страни ➡ Направете промени за по-голяма удовлетвореност от работата.

Справяне с предизвикателствата в опита на хората

Трудно е да се каже, че няма предизвикателства в управлението на преживяването на хората. Ето три от най-належащите предизвикателства и начини за ефективното им преодоляване:

1. Справяне с враждебна работна среда

Токсичната работна среда може да повлияе на морала, доверието и комуникацията на служителите, което се отразява негативно на преживяването на хората. Ето как можете да се справите с това:

Идентифицирайте проблемите: Използвайте анонимни Използвайте анонимни инструменти за обратна връзка от служителите и анкети, за да откриете проблемни поведения или практики.

Определете ясни очаквания: Въведете и комуникирайте политика на нулева толерантност към тормоза, дискриминацията и сексуалния тормоз.

Насърчавайте отговорността: Обучавайте бизнес лидерите да разпознават и се справят с враждебността и да изграждат култура на уважение чрез семинари и отворена комуникация.

2. Стратегии за ангажиране на недооценени служители

Служителите, които се чувстват недооценени, показват по-ниска производителност и по-висока текучество. За да се справите с това, можете:

Признавайте приноса: Въведете редовни програми за признание, за да отпразнувате индивидуалните и екипните постижения.

Насърчавайте развитието на служителите: Предлагайте менторство, програми за обучение и възможности за кариерно развитие, за да насърчите непрекъснатото учене.

Слушайте активно: Създайте канали за обратна връзка, където служителите могат да изразяват своите опасения и предложения, като по този начин подчертавате тяхната важност и използвате предложенията за непрекъснато усъвършенстване.

3. Управление на дистанционната работа и гъвкави политики

Възходът на хибридната и дистанционната работа поставя предизвикателства пред поддържането на връзката и производителността. Ето какво можете да направите:

Насърчавайте връзките: Използвайте виртуални дейности за изграждане на екип и редовни проверки, за да поддържате взаимоотношенията и сътрудничеството.

Осигурете яснота: Задайте ясни очаквания за управление на представянето и комуникирайте бизнес целите, за да изясните техните роли.

Подкрепете благосъстоянието: Предоставете ресурси като ергономични инструменти, подкрепа за психичното здраве и гъвкаво работно време, за да помогнете на служителите да поддържат баланс между работата и личния живот.

Създавайте стойност и осигурявайте валидиране с ClickUp

Изграждането на приветливо преживяване включва създаването на положителна работна среда, гладки канали за комуникация и възможности за растеж. Специалистите по човешки ресурси и мениджмънтът трябва да поддържат връзка с персонала си на ниво, за да разпознават проблемите и да намират решения.

Това не е задача за един човек или един отдел. Цялата организация трябва да работи заедно, за да подобри опита на служителите, но това не може да се направи ръчно. Невъзможно е да се поправят десетилетия на пропуски в рамките на няколко месеца, за да се подобри задържането на служителите и процентът на текучеството.

Нуждаете се от лесен за използване интерфейс, който се интегрира с работното ви пространство, опознава вашите служители, разбира вашите политики и автоматизира повтарящите се задачи, като същевременно използва шаблони и инструменти за подобряване на преживяването на хората (px).

Имате нужда от ClickUp и неговите персонализирани функции, като например всеобхватната HR платформа и готовите шаблони!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се запознайте с безкрайните възможности за подобряване на интеграцията между работата и личния живот на вашите служители.