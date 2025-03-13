11 най-добри системи за управление на заявки в областта на човешките ресурси за управление на заявките на служителите

Екипите по човешки ресурси се занимават с всичко: наемане, въвеждане в работата, заплащане, спазване на нормативните изисквания и безкраен поток от спешни заявки от служителите.

„Мога ли да премина на дистанционна работа?“ или „Каква е политиката ни за отпуск по майчинство?“ – най-трудните въпроси идват в най-натоварените моменти.

Обработката на тези постоянни въпроси чрез имейли, таблици или лепящи се бележки води до неефективност, неудовлетвореност и потенциално изчерпване.

Системата за управление на заявки в областта на човешките ресурси може да промени правилата на играта. Чрез централизиране, проследяване и автоматизиране на всяка заявка на служител, тя поддържа екипите по човешки ресурси организирани, отзивчиви и без стрес, така че да можете да се съсредоточите върху най-важното.

Звучи като ъпгрейдът, от който се нуждае вашият отдел по човешки ресурси? Присъединете се към нас, за да разгледаме 11-те водещи софтуерни инструмента за HR тикетинг, които опростяват работните процеси и подобряват подкрепата за служителите.

Какво е система за управление на заявки в областта на човешките ресурси?

Системата за управление на заявки в областта на човешките ресурси е централизирана платформа, която проследява, управлява и оптимизира заявките на служителите. Тя замества разпръснатите канали за комуникация със структуриран работен процес, като гарантира, че всяка заявка в областта на човешките ресурси се регистрира, разпределя и разрешава бързо и ефективно.

Но това е нещо повече от управление на запитвания на служителите. То опростява процесите, свързани с човешките ресурси, автоматизира повтарящите се задачи и генерира ценна информация за удовлетвореността на служителите. 💯

Ето някои реални примери за използване на система за издаване на билети за човешки ресурси:

Пример 1: Проблеми, свързани с заплатите и възнагражденията

Служител забелязва мистериозно удръжка от заплатата си. Вместо да преследва отдел „Човешки ресурси“ с имейли, той подава билет. Системата автоматично го препраща към екипа по заплатите, като осигурява бързо и документирано решение – без размяна на кореспонденция.

Пример 2: Идентифициране на модели и чести оплаквания

Мениджърите по човешки ресурси забелязват, че жалбите, свързани с отпуските, се натрупват. Вместо да отговарят многократно на един и същ въпрос, системата за билети на HR helpdesk го маркира като повтарящ се проблем, което подтиква HR helpdesk да актуализира вътрешната база от знания или да предостави обучение, като по този начин намалява броя на бъдещите билети.

🔎 Знаете ли, че... Системите за управление на заявки в областта на човешките ресурси и софтуерът за помощна служба са по същество едно и също нещо! Независимо дали става въпрос за човешки ресурси, ИТ или обслужване на клиенти, те регистрират, проследяват и разрешават заявки. Различни имена, една и съща мисия: ефективно управление на заявките.

Предимства от внедряването на система за управление на заявки в областта на човешките ресурси

Човешките ресурси са нещо повече от политики и документи – те създават безпроблемно преживяване за служителите. Когато подкрепата от човешките ресурси е бърза, структурирана и ефективна, всички печелят.

Ето как системата за билетиране на HR помощния център прави разликата:

1. Повишена удовлетвореност на служителите

Две трети от HR мениджърите посочват преумората като най-голямото си предизвикателство, а бавните HR системи и отговори само допринасят за неудовлетвореността. Системата за издаване на билети помага на служителите да получават по-бързи отговори, по-добра видимост на статуса и достъп до портал за самообслужване – без безкрайни последващи действия.

2. По-бързо въвеждане на новите служители

Новите служители не трябва да губят време в търсене на ИТ настройки или документи. Автоматизираното възлагане на задачи синхронизира ИТ отдела, отдела по заплатите и мениджърите, като гарантира, че всяка стъпка се изпълнява ефективно и по график, така че служителите да могат да започнат работа от първия ден.

3. Стандартизирано предоставяне на HR услуги – навсякъде и по всяко време

Подкрепата за служителите или предоставянето на услуги не трябва да зависят от местоположението. Централизираната система за предоставяне и управление на HR услуги гарантира, че политиките и времето за реакция остават последователни, независимо дали вашият екип е отдалечен, хибриден или глобален.

4. Без пропуски в съответствието, пълна отчетност

Предизвикателствата в областта на човешките ресурси – от жалби до потвърждения на политики – изискват подходяща документация. Централизирана система регистрира и проследява всяка заявка, създавайки готов за одит архив, който гарантира прозрачност и поддържа съответствие на вашата компания с трудовото законодателство.

5. Оптимизирани разговори, суперпродуктивност

Няма повече изгубени имейли или безкрайни последващи действия – системата за издаване на билети съхранява всички заявки и актуализации на HR на едно място. Автоматизираните работни процеси и интелигентното управление и маршрутизиране на билетите помагат на вашите екипи да разрешават проблемите по-бързо, а безпроблемното сътрудничество гарантира, че нищо не се пропуска.

6. По-силна марка на работодателя и по-висока лоялност

Служителите в добре подкрепена работна среда са с 68% по-малко склонни да напуснат. Отзивчивото HR обслужване намалява неудовлетвореността, повишава лоялността и задържа най-добрите таланти, като същевременно подобрява рейтинга на работодателя.

Какво трябва да търсите в една система за управление на заявки в областта на човешките ресурси?

Подходящата система за управление на заявки в областта на човешките ресурси се превръща в център на вашите операции в тази област, като гарантира, че всяка заявка достига до правилния човек, се разрешава бързо и се съхранява за бъдеща справка.

Ето някои задължителни функции, които трябва да проверите:

AI умения: Сортирайте билетите, предсказвайте тенденциите и автоматично препращайте заявките към подходящия екип. Сортирайте билетите, предсказвайте тенденциите и автоматично препращайте заявките към подходящия екип. 61% от HR лидерите инвестират в AI и използват интелигентна автоматизация, за да елиминират повтарящите се административни задачи, като се фокусират върху стратегическите приоритети.

Сигурност на данните: Защитете чувствителните данни на служителите, като фишове за заплати, жалби и правни документи. Достъпът въз основа на роли, криптирането и аудитните регистри гарантират съответствие с GDPR, SOC 2 и други регламенти.

Сътрудничество в реално време: Синхронизирайте екипите, отговарящи за заплатите, социалните придобивки и спазването на нормативните изисквания, с помощта на споделен Синхронизирайте екипите, отговарящи за заплатите, социалните придобивки и спазването на нормативните изисквания, с помощта на споделен HR табло . Дискусиите по теми, проследяването на задачите и незабавните известия гарантират, че нито едно искане няма да бъде пропуснато.

Възможност за персонализиране: Адаптирайте работните процеси, категориите билети и тригерите за ескалация, за да отговарят на вашите HR процеси. Гъвкавата система се мащабира с растежа на вашата компания – без затруднения и неефективност.

Портал за самообслужване: Дайте възможност на служителите да намират отговори незабавно с помощта на база от знания с възможност за търсене и често задавани въпроси. Проучванията показват, че Дайте възможност на служителите да намират отговори незабавно с помощта на база от знания с възможност за търсене и често задавани въпроси. Проучванията показват, че 73% от хората предпочитат опциите за самообслужване пред търсенето на помощ – и заявките към HR не правят изключение.

Леснота на използване: Въведете елегантен, интуитивен потребителски интерфейс. Когато навигацията е лесна, вашите HR екипи разрешават заявките на служителите по-бързо и безпроблемно.

💡 Професионален съвет: Компаниите, които използват HR анализи, са 2,4 пъти по-склонни да надминат конкурентите си. За да постигнете това, проследявайте ключовите показатели – брой билети, време за разрешаване и процент на ескалации – за да откриете тенденции и да предотвратите затруднения. Освен това, използването на инструменти за отчитане за анализ на тези показатели дава възможност на HR екипите да правят подобрения въз основа на данни и да подобрят общото предоставяне на услуги.

11-те най-добри системи за управление на заявки в областта на човешките ресурси, които си заслужава да разгледате

Изборът на подходяща система за HR билети е от решаващо значение за оптимизиране на HR операциите и подобряване на опита на служителите.

Ето списък с най-добрите системи, които можете да вземете под внимание:

1. ClickUp (Най-подходяща за управление на HR проекти и взаимоотношенията със служителите)

Вашият отдел по управление на човешките ресурси е лепилото, което държи компанията ви заедно – от наемането на най-добрите таланти до поддържането на ангажираността на служителите и всичко останало. Въпреки това, безкрайните имейли и заявки за одобрение ви затрупват с административен хаос.

Ето къде ClickUp променя правилата на играта. Като универсално приложение за работа, то опростява всеки аспект от вашия работен процес, а операциите по управление на човешките ресурси не правят изключение. С ClickUp обединявате вашите проекти, документи и чат на екипа в едно мощно средство, задвижвано от контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност, което елиминира превключването между контексти и спестява над 3 часа седмично.

Работите с много кандидати на различни етапи от процеса на набиране на персонал? С персонализираните процеси за набиране на персонал на ClickUp можете да проследявате всеки кандидат, да планирате интервюта и да съхранявате обратна връзка – всичко на едно място.

И не става въпрос само за наемане на персонал. ClickUp ви помага да събирате мненията на служителите, да проследявате ангажираността им и да повишавате морала им. Имате нужда от бърза проверка на настроенията? Провеждайте анкети с ClickUp Forms, за да уловите настроенията на служителите и да превърнете отговорите в практически задачи, след което се потопете в ClickUp Dashboards, за да визуализирате ангажираността и тенденциите на служителите и да предприемете целенасочени действия.

Проследявайте производителността и натовареността на служителите с персонализирания ClickUp Dashboard

Но HR не работи в изолация. Необходима е безпроблемна координация с мениджърите, IT отдела, финансовия отдел и ръководството. ClickUp улеснява междуфункционалното сътрудничество, независимо дали одобрявате заявки за отпуск, проследявате оценки на представянето или управлявате съответствието.

А най-хубавото? Можете да използвате HR решението на ClickUp, за да създадете напълно интегрирана база от знания, която дава на служителите незабавен достъп до политики, често задавани въпроси и материали за въвеждане в работата. Това ще помогне на HR специалистите да прекарват по-малко време в отговаряне на повтарящи се въпроси и да се фокусират повече върху важните неща.

Освен това, ClickUp Docs ви позволява да централизирате всички организационни политики, ресурси и бази от знания на едно място. Лесно редактирайте и актуализирайте документи според нуждите и ги споделяйте с екипите, като използвате персонализирани контроли за достъп.

И накрая, с безплатните HR шаблони на ClickUp няма да се налага да изобретявате колелото отначало. Избягвайте административните проблеми и се възползвайте от готови инструменти за назначаване на нови служители, оценка на представянето и др.

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони за наръчник за служители в Word и ClickUp

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте зависимостите между задачите, за да планирате редовни проверки, да проследявате обратната връзка и да гарантирате, че всеки член на екипа получава необходимата подкрепа.

Използвайте шаблони за оценка на представянето , за да стандартизирате оценките и да осигурите последователност между отделните отдели.

Настройте интелигентни автоматизации – от предупреждения за съответствие до одобрения на маршрути и списъци за проверка при назначаване – за да елиминирате ръчните административни задачи в областта на човешките ресурси.

Повишете синергията в екипа с коментари в реално време, споделени табла и интегрирана комуникация.

Следете отпуските и наличността на екипа с помощта на ClickUp Workload Views , за да предотвратите недостиг на персонал и да оптимизирате планирането на работната сила.

Планирайте нуждите от наемане на персонал, като прогнозирате търсенето на работна ръка въз основа на графиците на проектите и бизнес целите.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите с познания изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С ClickUp Brain като ваш мениджър на знания, превключването между контексти става нещо от миналото. Просто задайте въпрос директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече незабавно съответната информация от работното ви пространство или свързани приложения на трети страни!

Ограничения на ClickUp

С обширния набор от функции, новите потребители може да се нуждаят от време и обучение, за да овладеят възможностите на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Потребителите са възхитени от адаптивността на ClickUp и от това как той опростява HR операциите, като подчертават способността му да обедини множество инструменти в една единствена, ефективна платформа.

Откакто ClickUp беше внедрен на моето работно място, той се превърна в инструмент, който значително подпомага контрола и управлението на дейностите, особено в моя отдел по човешки ресурси. Преди използвахме един инструмент за набиране на персонал, друг за назначаване и трети за напускане. Днес практически всички наши процеси, формуляри, актуализации и автоматизации се извършват чрез този инструмент.

Откакто ClickUp беше внедрен на моето работно място, той се превърна в инструмент, който значително подпомага контрола и управлението на дейностите, особено в моя отдел по човешки ресурси. Преди използвахме един инструмент за набиране на персонал, друг за въвеждане в работата и трети за напускане. Днес практически всички наши процеси, формуляри, актуализации и автоматизации се извършват чрез този инструмент.

2. HappyFox Help Desk (най-доброто решение за автоматизация на HR процесите и самообслужване, базирано на изкуствен интелект)

чрез HappyFox

HappyFox е популярна система за HR билети, която трансформира HR функциите с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, и опции за самообслужване. Вместо да се занимавате с разпръснати запитвания по имейл, нейната структурирана система за билети позволява на HR екипите да консолидират, категоризират и разрешават заявките по-бързо.

Освен това HappyFox предлага надеждни отчети и анализи, които разкриват информация за ефективността на екипа и тенденциите при клиентите, като минимизират ръчното изготвяне на отчети. Още по-добре, безпроблемната интеграция с популярни бизнес инструменти гарантира, че вашата екосистема за поддръжка остава единна и ефективна.

Най-добрите функции на HappyFox

Обработвайте неограничен брой билети в множество HR пощенски кутии без ограничения за обема.

Предоставете на служителите възможност за незабавно самообслужване по отношение на документи, свързани с политиките, социални придобивки и често задавани въпроси.

Решавайте заявките по-бързо с предложения за билети, базирани на изкуствен интелект, и автоматизирани напомняния.

Получете задълбочени данни за работната сила с анализи в реално време на тенденциите в областта на човешките ресурси, времето за реакция и проблемите на служителите.

Ограничения на HappyFox Help Desk

Правилата за автоматизация не са достатъчно гъвкави, за да изпълняват няколко действия едновременно.

Цялостните инструменти за отчитане са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на HappyFox Help Desk

Базов пакет: 29 $/месец на агент

Екип: 69 $/месец на агент

Pro: 119 $/месец на агент

Enterprise Pro: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за HappyFox Help Desk

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Когато използвате изкуствен интелект за оптимизиране на HR операциите, започнете с малки стъпки и се фокусирайте първо върху областите с голямо въздействие и нисък риск, като автоматизиране на прегледа на автобиографии или отговаряне на често задавани въпроси от служителите с чатботове с изкуствен интелект. Това изгражда доверие в процесите, задвижвани от изкуствен интелект, като същевременно минимизира прекъсванията. Щом постигнете успех, разширете дейността си в по-сложни области като планиране на работната сила и прогнозна аналитика.

3. Zoho Desk (Най-подходяща за безпроблемна работа на HR в екосистемата на Zoho)

чрез Zoho Desk

Отделите по човешки ресурси не работят изолирано – те си сътрудничат ежедневно с отделите по финанси, ИТ и правни въпроси. Zoho Desk преодолява различията, като гарантира, че всяко заявление на служител е свързано с други системи за управление на човешките ресурси, данни, актуализации на заплатите и ИТ настройки в един централизиран център.

Благодарение на стабилната CRM интеграция, HR екипите получават пълна информация за взаимодействията между служителите. Тази прозрачност ви помага да предвидите предварително проблемите на служителите, да персонализирате подкрепата и да подобрите опита на служителите – от набирането на персонал до текущите проверки на представянето.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Автоматично препращане на заявките към подходящия специалист или отдел – без затруднения и забавяния.

Свържете заявките за услуги с досиетата на служителите, за да получите пълна информация за миналите взаимодействия.

Ускорете разрешаването на проблеми с помощта на предложения за билети, базирани на изкуствен интелект, и автоматизация на работните процеси.

Намалете натоварването на HR отдела с база от знания за политики, ползи и често задавани въпроси, достъпна за самообслужване.

Ограничения на Zoho Desk

Дизайнът, в който CRM заема голяма част, може да се стори прекален за екипи, които се нуждаят само от основен процес за издаване на билети за HR.

Разширените опции за персонализиране може да изискват допълнително време за настройка.

Цени на Zoho Desk

Express: 9 USD/месец на потребител

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Desk?

Много подробни и детайлни. Създавайте полета, списъци със задачи и други чрез приложения от пазара. Включването на HR изглежда гладко, когато комбинирате списъците с билетите. Частта с автоматизацията също е доста добра.

Много подробни и детайлни. Създавайте полета, списъци със задачи и други чрез приложения от пазара. Назначаването на нови служители в HR изглежда гладко, когато комбинирате списъците с билетите. Автоматизацията също е доста добра.

4. Hiver (Най-подходяща за HR билети и сътрудничество на базата на Gmail)

чрез HiverHQ

Hiver превръща Gmail в напълно функционален център за поддръжка на човешките ресурси, като трансформира разпръснатите имейл запитвания в структурирани, проследими билети. Вместо ръчно да сортират различни HR процеси и запитвания, екипите разпределят, проследяват и решават проблеми с яснота – директно от пощенската си кутия.

С помощта на автоматизация, базирана на изкуствен интелект, тази система за HR билети позволява на екипите да приоритизират спешните заявки, да опростят одобренията и да отделят вътрешните дискусии от комуникацията с служителите, като по този начин осигуряват ясна и ефективна поддръжка.

Най-добрите функции на Hiver

Превърнете HR имейлите в структурирани билети с проследяване в реално време и ясни задачи.

Намалете забавянията в отговорите с автоматизирано приоритизиране на билетите и интелигентно пренасочване.

Подобрете сътрудничеството в областта на човешките ресурси с вътрешни бележки и споделена видимост на екипа.

Измервайте ефективността с анализи в реално време на времето за реакция и тенденциите в обслужването.

Ограничения на Hiver

Проектирани предимно за Gmail, което ограничава гъвкавостта за екипи, използващи други платформи за електронна поща.

Липсват разширени функции за управление на човешките ресурси, освен билетиране и сътрудничество.

Цени на Hiver

Безплатни завинаги

Lite: 24 $/месец на потребител

Растеж: 34 $/месец на потребител

Pro: 59 $/месец на потребител

Elite: Персонализирано ценообразуване

Оценки и отзиви за Hiver

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Безплатните шаблони за изчисляване на заплати могат да спестят време и да намалят грешките, когато се използват ефективно. Ето как да ги използвате по най-добрия начин: 📋 Автоматизирайте изчисленията на данъци и обезщетения, за да оптимизирате процесите. 🕒 Проследявайте крайните срокове за изплащане на заплатите и задавайте напомняния, за да предотвратите закъснения. 🔍 Редовно преглеждайте и актуализирайте шаблоните, за да спазвате нормативните изисквания.

5. HelpScout (Най-подходяща за HR екипи, които се нуждаят от лесна за използване система за поддръжка)

чрез HelpScout

Help Scout предефинира HR поддръжката с подход, ориентиран към диалога и хората. За разлика от други HR системи за издаване на билети, този инструмент прилича повече на споделена пощенска кутия, която поддържа личните взаимодействия, като същевременно осигурява структурирано управление на заявките.

С вградената автоматизация екипите по управление на човешките ресурси елиминират забавянията, управляват последващите действия и дават приоритет на задачите с голямо въздействие. Междувременно служителите имат незабавен достъп до политиките и често задаваните въпроси, което намалява повтарящите се запитвания и обема на билетите.

Най-добрите функции на Help Scout

Намалете забавянията в работата на HR отдела чрез автоматизиране на работните процеси за проследяване и напомняния.

Опростете управлението на задачите чрез категоризиране, приоритизиране и проследяване на заявките.

Персонализирайте взаимодействията с HR с достъп в реално време до историята на служителите, минали разговори и регистри на дейностите.

Поддържайте съгласуваността в екипа с вътрешни бележки и откриване на конфликти, за да избегнете дублиране на отговорите.

Ограничения на Help Scout

Цената се увеличава с нарастването на обема на контактите, което може да не е подходящо за по-големи HR екипи с чести взаимодействия със служителите.

Ограничени инструменти за управление на проекти, като проследяване на крайни срокове и управление на знания

Цени на Help Scout

Безплатни завинаги

Стандартен: 55 $/месец за 100 контакта

Плюс: 83 $/месец за 100 контакта

Предимство: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Help Scout?

Запазените отговори ми спестяват 80% от времето. Харесва ми също да виждам върху кои билети работят членовете на екипа ми и как можем да добавяме бележки към билетите. Предимството на използването на HelpScout вместо обикновена услуга за електронна поща е, че другите членове на екипа автоматично се синхронизират.

Запазените отговори ми спестяват 80% от времето. Харесва ми също да виждам върху кои билети работят членовете на екипа ми и как можем да добавяме бележки към билетите. Предимството на използването на HelpScout вместо обикновена услуга за електронна поща е, че другите членове на екипа автоматично се синхронизират.

6. HubSpot (Най-подходящ за HR екипи, които се нуждаят от всеобхватен център за услуги)

чрез Hubspot

Вече използвате HubSpot CRM? Разширете го до HR с безпроблемно издаване на билети, автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, и обединена база данни за взаимодействията на служителите.

С помощта на табла в реално време вашите HR екипи получават информация за тенденциите в обслужването, времето за реакция и разпределението на натоварването, което им помага да оптимизират поддръжката и да подобрят предоставянето на услуги. Автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, намалява ръчните задачи, като рационализира одобренията, проследяването на заявките и разрешаването на проблеми.

Най-добрите функции на HubSpot

Автоматизирайте HR билетите с предложения за отговори, базирани на изкуствен интелект, и асистенти за работни процеси.

Разпределяйте билетите ефективно с помощта на маршрутизиране въз основа на уменията към подходящия специалист по човешки ресурси.

Централизирайте запитванията на служителите в център за поддръжка, напълно интегриран в HubSpot CRM.

Осигурете многоканална поддръжка, като свържете имейл, чат и портали за самообслужване.

Ограничения на HubSpot

Може да се окаже прекалено скъпо за малките предприятия, особено ако се нуждаете и от маркетинг или продажбени центрове.

Някои разширени функции (като инструменти за персонализирани отчети) изискват планове от по-високо ниво.

Цени на HubSpot

Безплатни завинаги

Service Hub Starter: 20 USD/месец на работно място

Service Hub Professional: 100 USD/месец на работно място

Service Hub Enterprise: започва от 150 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии на HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Една добре структурирана HR помощна служба работи на базата на ясни отговорности – като отлично обслужване на клиенти. Тук на помощ идва RACI матрицата – тя поддържа заявките на персонала организирани и гарантира, че всеки проблем се обработва от подходящите хора, които са: Отговорни : Представители на поддръжката – обработват и разрешават запитвания на служителите

Отговорен : HR мениджър – гарантира, че билетите отговарят на стандартите за обслужване

Консултации : ИТ, правни въпроси или заплати – предоставя експертни знания по специализирани случаи.

Информирани: Служителите – остават в течение с техните заявки Искате да дефинирате ролите с прецизност и да оптимизирате HR процесите? Тези примери за RACI матрица показват как да повишите ефективността на вашия HR екип! 🚀

7. Zendesk (Най-подходяща за големи HR екипи, които се нуждаят от усъвършенствана автоматизация)

чрез Zendesk

Големите HR екипи обработват стотици заявки дневно – от назначаване на нови служители и корекции в заплатите до одобрения на отпуски. Управлението на този обем без забавяния изисква мащабируема, структурирана система – и тук на помощ идва Zendesk.

Тя централизира запитванията към HR по всички канали, като гарантира, че служителите получават точна и бърза поддръжка. Този софтуер за билетиране, задвижван от изкуствен интелект, автоматизира одобренията и ескалациите, докато таблата в реално време проследяват времето за отговор, натрупаните заявки и тенденциите в обслужването.

Най-добрите функции на Zendesk

Автоматизирайте повтарящите се задачи с AI-управлявано пренасочване на билети, готови отговори и тригери за работни процеси.

Осигурете безпроблемно сътрудничество между екипите с вътрешни бележки, споделени мнения и свързване на билети за сложни случаи.

Управлявайте заявките за съответствие с структурирани одитни следи и сигурна документация.

Осигурете 24/7 поддръжка на служителите чрез чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, и портали за самообслужване.

Ограничения на Zendesk

Персонализираните изгледи изискват ръчна настройка за всеки потребител, което увеличава административните усилия.

Случайни проблеми със системата за издаване на билети нарушават ефективността на работния процес

Цени на Zendesk

Suite Team: 55 USD/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Growth: 89 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Professional: 115 USD/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Suite Enterprise: Индивидуални цени

Разширена изкуствена интелигентност: Налична като добавка за 50 долара на месец за всеки агент.

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Преди Zendesk проследявахме всички билети за помощ чрез имейл. Сега използваме тяхната система за билети, така че не се налага да работим с имейли и можем да се уверим, че билетът е присвоен на даден потребител, за да не се случва повече от един човек да работи по едно и също нещо.

Преди Zendesk проследявахме всички билети за помощ чрез имейл. Сега използваме тяхната система за билети, така че не се налага да работим с имейли и можем да се уверим, че билетът е присвоен на даден потребител, за да не се случва повече от един човек да работи по едно и също нещо.

8. Freshdesk (Най-доброто решение за многоканално управление на HR услуги)

чрез Freshdesk

Freshdesk улеснява HR поддръжката, като централизира многоканалните запитвания на служителите в една структурирана платформа. Интелигентната база от знания опростява самообслужването, докато HR екипите управляват видимостта, организират често задаваните въпроси и оптимизират работните процеси.

Сблъсквате се с комплексни проблеми? Задавайте зависимости, ескалирайте заявки и се уверете, че родителските билети остават отворени, докато всички проблеми не бъдат решени. Анализите, задвижвани от изкуствен интелект, сигнализират за повтарящи се проблеми, което позволява на HR екипите да оптимизират времето за реакция и да решават проблемите, преди те да се влошат.

Най-добрите функции на Freshdesk

Задайте персонализирани SLA, които да съответстват на приоритетите, смени и работни процеси на HR услугите.

Следете ефективността на HR с предварително създадени отчети за времето за отговор, обема на билетите и удовлетвореността на служителите.

Актуализирайте статиите с информация накуп, като използвате Freshdesk API за безпроблемно управление на съдържанието.

Сътрудничеството е ефективно с помощта на лични бележки и вътрешни дискусии, без да се затруднява комуникацията между служителите.

Ограничения на Freshdesk

Аналитиката може да бъде усъвършенствана за по-добро проследяване на ефективността на HR билетите.

Може да се забави при обработката на множество билети и редактирането на големи документи.

Цени на Freshdesk

Безплатни завинаги

Растеж: 15 $/потребител на месец

Pro: 49 $/потребител на месец

Enterprise: 79 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4. 4/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshdesk?

Базата от знания, готовите отговори и възможността за проследяване и измерване на HR поддръжката за нашата компания са невероятни. Служителите могат също да оценяват услугата, която получават. Можем дори да създаваме билети за обаждания.

Базата от знания, готовите отговори и възможността за проследяване и измерване на HR поддръжката за нашата компания са невероятни. Служителите могат също да оценяват услугата, която получават. Можем дори да създаваме билети за обаждания.

🧠 Интересен факт: Думата „тикет“ в софтуера за HR тикетиране произлиза от старата практика да се пишат заявки на хартиени листчета и да се предават нататък! Днес всичко е дигитално, но целта остава същата: да се предаде правилната заявка на правилния човек, и то бързо!

9. Spiceworks (Най-добрият безплатен софтуер за HR помощна служба за малки екипи)

чрез Spiceworks

Spiceworks е безплатна система за управление на заявки в областта на човешките ресурси, предназначена за малки екипи, които се нуждаят от просто решение, изискващо минимална поддръжка. Хоствана в облака, тя елиминира необходимостта от поддръжка на сървъри, като същевременно поддържа заявките в областта на човешките ресурси структурирани и лесни за проследяване.

Интуитивният му табло консолидира билетите, помагайки на екипите да приоритизират и решават ефективно заявките на служителите. Отчетите в реално време предоставят ценна информация за тенденциите в HR услугите, улеснявайки проследяването на често срещани проблеми и подобрявайки работните процеси за отговор.

Най-добрите функции на Spiceworks

Автоматизирайте разпределянето на билетите въз основа на приоритет, категория и натовареност, за да поддържате организирани задачите на HR отдела.

Управлявайте заявките с визуални табла и консолидирани потоци от дейности.

Решавайте проблеми в движение с мобилно приложение за помощна служба за Android и iOS.

Получете ценна информация с помощта на разширени отчети – филтрирайте данни, проследявайте тенденции и прогнозирайте нуждите от HR услуги.

Ограничения на Spiceworks

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с платените алтернативи

Безплатната версия, поддържана от реклами, може да не е подходяща за всички екипи.

Цени на Spiceworks

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии на Spiceworks

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

10. Jira Service Management (Най-доброто решение за тикетиране и автоматизация на корпоративно ниво)

чрез Atlassian

Jira Service Management предлага билетиране и автоматизация на корпоративно ниво за HR специалисти. Първоначално създадена за IT, нейните гъвкави работни процеси се адаптират към вашите уникални HR одобрения, ескалации и други заявки за предоставяне на услуги.

Автоматизираното маршрутизиране, интеграциите с Atlassian и структурираното управление на случаите поддържат HR задачите организирани, като същевременно намаляват ръчната работа. За целенасочена поддръжка можете да създадете и персонализирани центрове за помощ за различни аудитории – новоназначени служители, мениджъри или бивши служители.

Най-добрите функции на Jira Service Management

Опростете HR процесите с предварително създадени шаблони за заявки за наемане, заплати и социални придобивки.

Автоматизирайте одобренията и ескалациите, за да ускорите обработката на заявките към HR – без необходимост от ръчно проследяване.

Защитете чувствителните данни с контрол на достъпа въз основа на роли и разрешения за сигурност.

Предоставете на HR екипите самообслужващ център за незабавна поддръжка и достъп до база от знания.

Ограничения на Jira Service Management

Може да се наложи обучение за нетехническите екипи по човешки ресурси.

Премиум функционалността се предлага на по-висока цена.

Цени на Jira Service Management

Безплатно завинаги за до 3 агенти

Стандартен : 19,04 $ на месец за агент

Премиум : 47,82 $ на месец за агент

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira Service Management

G2 : 4,2/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

11. Deskpro (Най-доброто решение за персонализирано управление на HR услугите)

чрез Deskpro

Deskpro е универсална система за издаване на билети за човешки ресурси, предназначена за средни и големи организации, които се нуждаят от гъвкавост и мащабируемост. Независимо дали се занимавате с рутинни запитвания за човешки ресурси или с поверителни случаи на служители, Deskpro централизира всяко запитване в структуриран, лесен за управление табло.

С опции както за локално, така и за облачно използване, тя се мащабира без усилие, като поддържа работните процеси в областта на човешките ресурси гладки и времето за реакция ефективно във всички отдели.

Най-добрите функции на Deskpro

Проследявайте всяко заявление на служител във всички канали в единен, структуриран табло.

Автоматизирайте обработката на билетите с тригери, SLA и ескалации, за да поддържате гладкото протичане на HR работните процеси.

Намалете повтарящите се запитвания с портал за самопомощ и вътрешна база от знания.

Получавайте информация в реално време, като следите времето за отговор, тенденциите в заявките и ефективността на HR отдела.

Ограничения на Deskpro

Допълнителни разходи за добавки като въвеждане в работата, обучение на агенти и сертифициране

Сложни интеграции, които може да изискват допълнително време и усилия за настройка

Цени на Deskpro

Екип: 29 $/месец на агент

Професионална версия: 59 $/месец на агент

Enterprise: 99 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Deskpro

G2: 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Deskpro?

Използвам DeskPro от няколко години и като цяло опитът ми с него е много положителен. DeskPro позволява на крайния потребител да създава свои персонализирани списъци, да преглежда билетите и да създава свои персонализирани функции при отговаряне на билети/добавяне на бележки. Смятам, че неговият център за помощ/база от знания също е лесен за използване.

Използвам DeskPro от няколко години и като цяло опитът ми с него е много положителен. DeskPro позволява на крайния потребител да създава свои персонализирани списъци, да преглежда билетите и да създава свои персонализирани функции при отговаряне на билети/добавяне на бележки. Смятам, че неговият център за помощ/база знания също е лесен за използване.

От заявки до резултати: усъвършенствайте HR процесите си с ClickUp

Управлението на заявките в областта на човешките ресурси не трябва да се превръща в безкраен списък със задачи. Една надеждна система за издаване на билети не само организира запитванията, но и оптимизира одобренията, автоматизира отговорите и гарантира, че всеки служител получава бързо необходимата му подкрепа.

Докато други HR системи за издаване на билети се фокусират върху разрешаването на индивидуални заявки, ClickUp отива отвъд издаването на билети. Тя интегрира управление на задачи, съвместна работа с документи и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, за да опрости и подобри работните процеси при предоставянето на HR услуги на всеки етап.

С ClickUp можете да създадете безпроблемно и мащабируемо HR преживяване, което повишава производителността и удовлетвореността на служителите. Осигурете на вашия HR екип изключителната подкрепа, която заслужава. Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🚀