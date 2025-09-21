13-те най-добри AI агенти за екипи по продажбите през 2025 г.

Вашият екип надхвърля квотата, но на каква цена?

Часове, загубени за актуализиране на CRM, пренаписване на едно и също общуване, подготовка за срещи, които никога не водят до резултат. Колкото повече нараства вашият поток от потенциални клиенти, толкова по-трудно е да се мащабирате, без да забавяте темпото.

Тук на помощ идват AI агентите за продажби, които ви помагат да поддържате приходите си на пълни обороти.

В тази публикация в блога ще разгледаме най-добрите AI агенти, които ви помагат да генерирате потенциални клиенти, да персонализирате контактите и да поддържате потока от потенциални клиенти. 🚀

Най-добрите AI агенти за продажби на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват всички AI агенти за продажби, които разглеждаме по-долу. 📊

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Автоматизация на работния процес по продажбите и комуникация с клиентиРазмер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Информация за продажбите, автоматизация на продажбите, транскрипции на разговори и унифицирано управление на работната среда Наличен е безплатен план; Налични са персонализации за предприятия. Salesforce Einstein Предсказуемо оценяване на потенциални клиенти и интелигентна CRM автоматизация в корпоративен мащабРазмер на екипа: Корпорации Прогнози за резултатите от сделките с AI оценяване и автоматизирани актуализации на задачите Цена: 500 USD/месец на потребител (Enstein Sales) Apollo AI Проучване на потенциални клиенти и автоматизирано многоканално достигане до клиенти, задвижвани от AIРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании Последователност на имейли, задвижвана от AI, оценяване на потенциални клиенти въз основа на намеренията им и автоматизирана персонализация на изходящите съобщения. Наличен е безплатен план; цените започват от 59 USD/месец на потребител (Basic). Clari Прогнозиране на приходите и проверка на сделките с AI анализи в реално времеРазмер на екипа: Средни компании, предприятия Откриване на рискове в тръбопровода и автоматизирана CRM хигиена Персонализирани цени Artisan Автономни AI търговски представители, които ангажират и квалифицират потенциални клиенти като хораРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании AI агенти за продажби за изходящи обаждания и имейли, разговори, подобни на човешките, и интеграция с календара за резервации. Персонализирани цени Regie. ai AI-генерирани последователности за продажби, съобразени с профилите и намеренията на купувачитеРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании Създаване на имейли и последователности, генерирани от AI, тестване на кампании и персонализиране на съобщения в LinkedIn. Персонализирани цени Claygent Автоматизация на проучванията и обогатяване на продажбената информация с помощта на изкуствен интелектРазмер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Проучване на потенциални клиенти с AI агенти и събиране на данни от различни източници за удовлетвореност на клиентите Наличен е безплатен план; Започва от 149 $/месец (Starter) Гонг Анализ на разговорите и откриване на рискове при сделките, базирани на изкуствен интелектРазмер на екипа: Средни компании, предприятия AI анализ на разговори, информация за сделки, коучинг в реално време и проследяване на представянето на търговските представители за по-високи проценти на конверсия. Персонализирани цени Lavender AI Коучинг по имейл в реално време и оптимизирани с AI съобщения за продажбиРазмер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия Коучинг по имейл в реално време, съвети за персонализация и табло за продажби Наличен е безплатен план; Започва от 29 $/месец (Starter) Hubspot Sales Hub Интегрирани AI инструменти, които поддържат пълния процес на продажби в рамките на CRMРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании AI асистент за съдържание, автоматизация на имейли за продажби, управление на тръбопровода за сделки, интеграция с CRM Наличен е безплатен план; започва от 20 $/месец (Starter) Drift AI чатботове, които квалифицират потенциални клиенти и планират срещи в реално времеРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании Чатботове, задвижвани от AI, квалифициране на потенциални клиенти в реално време въз основа на взаимодействията с клиентите и резервиране на срещи чрез чат. Персонализирани цени Humantic AI Информация за купувачите, базирана на личността, и хипер-персонализирано ангажиране в продажбитеРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании Информация за личността на купувача и клиентското преживяване, адаптивни предложения за комуникация и обогатяване на личността за контакти Наличен е безплатен план; Започва от 40 $/месец (Pro) Безпроблемна AI Откриване на B2B контакти в реално време и генериране на потенциални клиенти с помощта на AIРазмер на екипа: Малки предприятия, средни компании Генериране на потенциални клиенти с AI, данни за контакти в реално време и разширение за Chrome за проучване на потенциални клиенти Наличен е безплатен план; Персонализирани цени

Какво представляват AI агентите за продажби?

Агентите за продажби с изкуствен интелект (AI) са специализирани асистенти, които се занимават с рутинни, базирани на данни задачи в целия ви работен процес, свързан с приходите.

За разлика от статичните чатботове или простите правила за автоматизация, те се учат от вашата CRM система, комуникационните логове и интеграциите на трети страни, за да предвидят нуждите и да действат автономно.

Можете да ги използвате, за да търсите нови потенциални клиенти, като използвате сигнали за намерения, да изготвяте и персонализирате контактите си и дори да следите състоянието на продажбите. Най-добрите AI агенти за продажби използват данни от миналото, за да актуализират поведението си, като усъвършенстват тона на имейлите, ритъма на последващите действия и приоритизирането на задачите в реално време.

Какво трябва да търсите в един AI агент за продажби?

Използването на AI агенти в продажбите може да трансформира вашите операции, но само ако отговарят на нужните критерии. Ето някои ключови характеристики, на които да обърнете внимание при избора. 👇

Интегрира се с вашата CRM система: Синхронизира се двупосочно с Salesforce, HubSpot или вашата система за записване, за да поддържа актуални данните за сделките.

Генерира хипер-персонализирано достигане до потенциални клиенти: Създава имейли и съобщения в социалните медии, използвайки контекст в реално време, като етап на сделката, минали взаимодействия и сигнали за намеренията на купувача.

Приоритизира действията с висока стойност: Оценява потенциалните клиенти и възможностите въз основа на персонализирани критерии (например размер на сделката и вероятност за сключване) и показва следващите най-добри стъпки.

Автоматизира срещи и последващи действия: Преписва разговори, извлича действия за изпълнение и изготвя обобщения за последващи действия за различни случаи на употреба без ръчна намеса.

Предоставя проактивна информация за продажбите: Открива рискови сделки, прогнозира резултати и ви предупреждава за аномалии, преди те да повлияят на целите за продажби.

Поддържа многоканално проучване: Намира потенциални клиенти, обогатява контактите и стартира кампании по имейл, телефон и социални мрежи.

💡 Съвет от професионалист: Според Harvard Business Review, вместо да подчертавате характеристиките на продукта си, трябва да се фокусирате върху това как той отговаря на конкретните нужди или предизвикателства на клиентите ви. Например, можете да пренасочите презентацията си от обсъждане на производствените процеси към споделяне на искрена история на клиент, което ще доведе до по-голямо ангажиране.

Най-добрите AI агенти за продажби

Ето най-добрите AI агенти, създадени, за да улеснят работата на мениджърите по продажбите. 🎯

1. ClickUp (Най-доброто за автоматизация на работния процес в продажбите и комуникацията с клиенти)

Планирайте по-умни работни процеси за продажби с ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain като свой помощник в продажбите – от идентифициране на клиенти с висок потенциал до обучение на екипа ви и изработване на стратегия за контакти.

Ако постоянно преминавате от десетки инструменти, за да управлявате контактите, актуализирате CRM или подготвяте срещи, ClickUp е решението.

Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат в едно приложение, задвижвано от контекстуална AI, която ви помага да работите по-бързо и по-умно.

В ClickUp за екипи по продажбите имате платформа, която ви помага да изградите мащабируеми работни процеси с автоматизирано проследяване на дейностите, табла в реално време и актуализации на задачите, задвижвани от изкуствен интелект.

Намерете отговори по-бързо с контекстната осведоменост на ClickUp Brain.

В основата на мощния AI пакет на ClickUp е ClickUp Brain, AI двигател, който разбира цялото ви работно пространство, включително задачи, графици, документи, чатове и дори свързани инструменти на трети страни като Salesforce и Google Drive.

Например, можете да помолите ClickUp Brain да обобщи дейността по продажбите в реално време. Можете да въведете естествени запитвания като „Какъв е статуса на забавените корпоративни сделки през второто тримесечие?“ и да получите незабавни отговори, извлечени от задачи, коментари и етикети.

Маркирайте забавените задачи в процеса си и ги приоритизирайте за действие с помощта на ClickUp Brain.

Можете също да откриете забавени задачи в различни етапи от вашия процес, за да определите приоритетите за действие и да инструктирате Brain да изготви план за тях.

🧠 Интересен факт: ClickUp Brain може също да извлича информация от вашите продажбени разговори, като прави всеки транскрипт достъпен за търсене. Трикът? Не забравяйте да поканите ClickUp AI Notetaker да се присъедини към вашите разговори и да ги записва и транскрибира автоматично за вас! Получете транскрипти с възможност за търсене с ClickUp AI Notetaker

Делегирайте повтарящите се работни процеси на ClickUp Autopilot Agents

Ако сте затънали в ръчно актуализиране на задачи, вместо да сключвате сделки, нека ClickUp Autopilot Agents ви помогне.

Настройте персонализирани тригери, за да автоматизирате отнемащите време повтарящи се задачи с ClickUp Autopilot Agents.

Тези AI асистенти без код се намират в работната среда на ClickUp и могат да автоматизират повтарящите се части от процеса на продажбите – от приемането и изпълнението до отчитането. Ето как работи: задавате тригер, като например преминаване на потенциален клиент в следваща фаза на процеса, добавяте условия, например „само ако е сделка с предприятие“, и споделяте инструкции за изпълнение на задачите. Сега, всеки път, когато се задейства тригерът и условията са изпълнени, агентът автоматично се задейства.

Всичко това се настройва чрез прост конструктор без код, в който казвате на агента какво да търси, какво да прави и до каква информация има достъп. И да, можете да контролирате какви знания използва агентът, включително документи, задачи и чат, така че той винаги да действа в правилния контекст.

📌 Например, когато потенциален клиент с висока стойност, който отговаря на вашите ICP критерии, попълни формуляр, инструментът за автоматизация на продажбите го присвоява на вашия старши AE, маркира сделката във вашето работно пространство и уведомява вицепрезидента по продажбите в чата.

Научете как можете да създадете свой собствен агент за автоматично управление директно от експертите на нашия екип:

💡 Съвет от професионалист: Създаването на полезен агент изисква добре обмислени и подробни инструкции. А с Talk to Text в ClickUp Brain MAX можете да диктувате тези инструкции, като създавате агенти 4 пъти по-бързо, отколкото ако пишете на клавиатурата! ClickUp Brain MAX е вашата супер приложение за изкуствен интелект за настолен компютър, което обединява целия ви работен контекст с достъп до множество LLM, включително Gemini, Claude, ChatGPT и други, за да можете да бъдете максимално продуктивни, без да се поддавате на претоварване с приложения и разрастване на изкуствения интелект.

Бързо планиране, изпълнение и мониторинг с шаблоните на ClickUp

А ако искате да улесните проектирането на работния процес по продажбите, започнете с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Следващият, шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp предлага предварително създадени статуси като Цел постигната и В процес, 12 персонализирани полета за регистриране на разходи за доставка, единични цени и печалби, както и множество изгледи за разбивка на обема на продажбите по месеци или продукти.

Получете безплатен шаблон Оценявайте както индивидуалния, така и екипния напредък с шаблона ClickUp Sales Tracker.

Създаден за екипи от всякакъв размер, той ви позволява да оценявате индивидуалния и екипния напредък в реално време, да оптимизирате продажбените процеси и да идентифицирате ключови тенденции за увеличаване на приходите.

Имате нужда от централизирана платформа за всичките си потенциални клиенти? Използвайте шаблона ClickUp Sales CRM, за да проследявате всеки контакт, обаждане и сключена сделка.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте документацията: Използвайте /Write with AI за автоматично писане и персонализиране на контактите с потенциални клиенти. Използвайте ClickUp Docs , за да създавате, споделяте и поддържате актуална документация, пряко свързана с вашите работни процеси, като същевременно използвате вградената функцияза автоматично писане и персонализиране на контактите с потенциални клиенти.

Сътрудничество в реално време: Възможност за комуникация в реално време, богата на контекст, успоредно с вашите задачи с Възможност за комуникация в реално време, богата на контекст, успоредно с вашите задачи с ClickUp Chat.

Създавайте демонстрации за продажби: Използвайте Използвайте ClickUp Clips , за да записвате, транскрибирате и обобщавате разговори, превръщайки дългите демонстрации в кратки следващи стъпки, действия и персонализирани действия за обслужване на клиенти.

Елиминирайте пречките: Създайте персонализирани Създайте персонализирани табла на ClickUp , за да визуализирате напредъка с диаграми за кумулативен поток, изразходване, изчерпване или скорост.

Проследявайте всеки потенциален клиент: Използвайте Използвайте ClickUp CRM , за да проследявате потенциални клиенти, сделки и продажбени дейности в реално време, след което превключвайте между изгледите „Списък“, „Канбан“, „Таблица“ или „Времева линия“, за да се адаптирате към начина, по който вашият екип работи най-добре.

Намалете натовареността: Създайте Създайте автоматизации в ClickUp без кодиране, като използвате падащо меню или прости команди на английски език в ClickUp Brain, за да се справите с повтарящи се задачи, базирани на правила, като автоматично присвояване на нови потенциални клиенти, актуализиране на етапите на сделката при подписване на договор, изпращане на напомняния за последващи действия или създаване на задачи за предаване при приключване на възможност.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите му функции

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че нашият екип може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Ние управляваме всичко, от работата с клиенти до нашия CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че те се вслушват в своите клиенти!

Обичам гъвкавостта на ClickUp и факта, че нашият екип може да го персонализира, за да отговаря на всяка ситуация – това не е просто инструмент за управление на проекти, а цял оперативен център за нас! Ние управляваме всичко, от работата с клиенти до CRM, и обичаме гъвкавостта на опциите и вградените автоматизации. Обичаме също така факта, че ClickUp се развива постоянно и че те се вслушват в своите клиенти!

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

2. Salesforce Einstein (най-доброто решение за прогнозно оценяване на потенциални клиенти и интелигентна CRM автоматизация в корпоративен мащаб)

чрез Salesforce Einstein

Salesforce Einstein е вграден AI слой в платформата Customer 360 на Salesforce, проектиран да внедри усъвършенствано машинно обучение (ML) и предсказуема аналитика директно в Sales Cloud.

Той внедрява автоматизация във всеки аспект от работния процес по продажбите, помагайки на екипите да откриват потенциални клиенти с висока стойност, да адаптират контактите в мащаб, да поддържат актуални пипалините и да се подготвят за разговори с клиенти с помощта на данни. Einstein се учи от всяка сделка, разговор и клик, за да предлага действия, да подчертава рискове и да генерира съдържание.

Най-добрите функции на Salesforce Einstein

Einstein SDR Agent . Използвайте AI за генериране на потенциални клиенти чрез автоматизиране на проучването и привличането на потенциални клиенти с

Подобрявайте представянето на търговските представители с ролеви симулации и генеративна обратна връзка, задвижвана от изкуствен интелект, с помощта на Einstein Sales Coach .

Създавайте и внедрявайте AI агенти с Agentforce за управление на продажбите, всичко това защитено от Einstein Trust Layer.

Внедрете Einstein Scoring , за да приоритизирате сделките и да използвате прогнозната оценка, за да подчертаете потенциалните клиенти.

Ограничения на Salesforce Einstein

За напредналите настройки може да е необходима поддръжка от разработчици или техническа експертиза.

Системата може да забави работата си при голям обем данни или сложни работни процеси.

Цени на Salesforce Einstein

Einstein Sales: 500 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Einstein

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Salesforce Einstein?

Ето откъс от рецензия в G2:

Salesforce Sales Cloud ми улеснява управлението на потенциалните клиенти, контактите и сделките на едно място... Понякога се чувствам малко претоварен, особено когато си нов в това. Има толкова много функции и бутони, че може да отнеме известно време, докато се научиш къде се намира всичко. Освен това, ако не е настроено правилно от администратора, някои неща могат да бъдат объркващи или да изискват допълнителни стъпки. Той е мощен, но не винаги е супер лесен за ползване от първия път.

Salesforce Sales Cloud ми улеснява управлението на потенциалните клиенти, контактите и сделките на едно място... Понякога се чувствам малко претоварен, особено когато си нов в това. Има толкова много функции и бутони, че може да отнеме известно време, докато се научиш къде се намира всичко. Освен това, ако не е настроено правилно от администратора, някои неща могат да бъдат объркващи или да изискват допълнителни стъпки. Той е мощен, но не винаги е супер лесен за ползване от първия път.

3. Apollo AI (Най-доброто за AI-базирано проучване и автоматизирано многоканално достигане до потенциални клиенти)

чрез Apollo AI

Apollo е AI-базиран двигател за излизане на пазара, който автоматизира всичко – от проучването на потенциални клиенти до управлението на тръбопровода. Той черпи информация от над 275 милиона контакта и 70 милиона компании, обогатена с промени в работата в реално време, актуализации на технологичния стак и сигнали за намерение за покупка.

След като дефинирате профила на идеалния си клиент (ICP), Apollo AI идентифицира потенциалните клиенти, които отговарят най-добре на вашите критерии, и ги приоритизира, използвайки поведенчески сигнали като отваряне на имейли, посещения на сайта и история на изходящото взаимодействие. Тези данни се превръщат в предложения за съобщения, съобразени с контекста на всеки потенциален клиент, което позволява на екипите да използват AI за анализ на данни, без да напускат работния си процес по продажбите.

Най-добрите функции на Apollo AI

Опитайте Pipeline Builder , за да идентифицирате идеалните потенциални клиенти, използвайки над 65 филтъра, сигнали за намерения и обогатяване в реално време.

Получавайте автоматично генерирани обобщения на срещи, последващи действия и следващи стъпки, използвайки интелигентната транскрипция и предварителната информация за разговорите на Call Assistant .

Стартирайте многоканални последователности с персонализирани AI имейли, обаждания с едно кликване и вградена защита на доставката.

Получете подробна информация като модели за успешни разговори, наръчници за справяне с възражения и стратегии за съобщения чрез AI Chatbot и анализи на разговорите на Apollo.

Ограничения на Apollo AI

Някои потребители съобщават, че данните за контактите са точни само на ~65%, особено за мобилни номера и регионите от EMEA.

Ключовите функционалности са достъпни само в по-високите планове, което води до непълни работни процеси за достигане до потенциални клиенти за основните потребители.

Цени на Apollo AI

Безплатно

Базов план: 59 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Организация: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Apollo AI

G2: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

4. Clari (Най-доброто за прогнозиране на приходите и проверка на сделките с AI анализи в реално време)

чрез Clari

Clari е AI-базиран инструмент за продажби, създаден за екипи, които се нуждаят от прецизност, прозрачност и контрол в целия процес на продажбите. Всичко работи на Revenue Context™, патентована интелигентна платформа, която извлича сигнали от всяка взаимодействие, сделка, прогноза и актуализация на CRM, за да захранва нова класа AI агенти, създадени за изпълнение.

От проверка на сделки в реално време до прецизно насочено обучение и генериране на имейли, агентите на инструмента се занимават с всичко. Те преглеждат рисковете в тръбопровода, определят следващите стъпки, генерират персонализирани имейли и препоръчват действия на всяко ниво на организацията за приходи.

Най-добрите функции на Clari

Диагностицирайте състоянието на сделката с AI Deal Inspection и прегледайте отворените възможности спрямо доказани критерии за успех и открийте пропуски в изпълнението.

Улавяйте теми с AI Smart Topics и откривайте сигнали, критични за сключването на сделки, като натиск върху цените или рискови фактори от телефонни разговори, имейли и срещи.

AI Smart Feed , за да можете да реагирате навреме на сигналите и Получете подбрана информация за ключовите моменти от дейността на търговските представители с, за да можете да реагирате навреме на сигналите и да подобрите производителността на продажбите.

Написвайте по-ефективни имейли с AI Smart Prospecting and Follow-Ups за контакти, ориентирани към стойността

Ограничения на Clari

Изгледите на колоните не са лесно персонализируеми за всички потребители.

Търговските представители може да се наложи да поддържат паралелни таблици за подробно проследяване на сделките.

Цени на Clari

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Clari

G2: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Clari?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

Харесва ми колко лесен и прост за използване е Clari, когато актуализирам следващите стъпки по отношение на цените, етапите и времевите отметки, когато разглеждам важните си сделки. Също така е лесно да прогнозирам месечните, тримесечните и годишните си резултати с директора си, когато разглеждаме отчетите и тръбопровода. Не ми харесва, че не мога да актуализирам определени показатели, освен ако не съм ги променил първо в Salesforce Lightning Opportunity. Освен това всичко е доста лесно за използване и навигация.

Харесва ми колко лесен и прост за използване е Clari, когато актуализирам следващите стъпки по отношение на ценообразуването, етапите и времевите отметки, когато разглеждам важните си сделки. Също така е лесно да прогнозирам месечните, тримесечните и годишните си резултати с директора си, когато разглеждаме отчетите и тръбопровода. Не ми харесва, че не мога да актуализирам определени показатели, освен ако не съм ги променил първо в Salesforce Lightning Opportunity. Освен това всичко е доста лесно за използване и навигация.

📮 ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния си ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като последващи имейли 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се елиминира тази рутина. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

5. Artisan (Най-доброто за автономни AI търговски представители, които ангажират и квалифицират потенциални клиенти като хора)

чрез Artisan

Artisan е пълнофункционален изходящ двигател, задвижван от AI служители. Ava, неговият AI SDR, замества ръчната, повтаряща се работа на традиционното проучване с интелигентна автоматизация. От насочването към подходящите потенциални клиенти до изработването на хипер-персонализирани контакти, той се занимава с целия ви изходящ работен поток.

Можете да използвате AI Playbooks, за да стандартизирате гласа на вашите съобщения и контакти и да гарантирате, че най-добрите практики се прилагат в цялата компания. Междувременно, аналитичните табла ви позволяват да видите кои акаунти са ангажирани в реално време, за да ви помогнат да усъвършенствате таргетирането.

Най-добрите функции на Artisan

Внедрете работни потоци за контакти без кодиране чрез имейл и LinkedIn с инструмента за създаване на последователности.

Намерете потенциални клиенти с висока степен на интерес с помощта на Data Miner на Ava, който събира технографски, фирмографски и данни за намеренията, като обяви за наемане на персонал и новини за финансиране.

Управлявайте доставяемостта на имейлите, за да не попадат те в папките за спам, като използвате мониторинг на състоянието на пощенската кутия в реално време, динамични ограничения за изпращане и автоматично загряване на имейлите.

Достъп до над 300 милиона B2B контакти в над 200 държави чрез вградената база данни.

Ограничения на Artisan

Липсва детайлност в отчетите, тъй като проследяването на времето за отговор включва отписвания, което изкривява резултатите.

Съобщенията изглеждат общи, роботизирани и липсва персонализация

Ценообразуване на Artisan

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Artisan

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Използвайте рамката „Бюджет, правомощия, необходимост, време (BANT)“ като ръководство за разговор. Вместо да задавате въпроса „Кой е човекът, който взима решенията?“, опитайте с „Кой друг обикновено има думата при покупки като тази?“. Това звучи по-естествено и ви дава по-задълбочен контекст.

6. Regie. ai (Най-доброто за генерирани от AI продажбени последователности, съобразени с профилите и намеренията на купувачите)

чрез Regie.ai

RegieOne е платформа за продажби, базирана на изкуствен интелект, предназначена за екипи по продажбите, които се нуждаят от персонализиран подход в голям мащаб. Тук човешките представители и AI агентите работят заедно по всичко – от планирането на контактите до организирането на срещи в календара. Платформата използва интелигентно съдържание и обратна връзка в реално време, за да подобри ефективността и ефикасността на продажбите в горната част на фунията.

AI Content Engine и AI Messaging на платформата пишат шаблони и създават цялостни програми за изходящи комуникации, използвайки гласа на вашата марка, ICP прозрения и данни за минали резултати. Каденциите включват персонализирани имейли, съобщения в LinkedIn, скриптове за разговори и гласови съобщения, всички автоматично адаптирани към индустрията, длъжността и етапа на пътуването на купувача.

Най-добрите функции на Regie. ai

Стартирайте автопилота, за да набавяте потенциални клиенти, обогатявате данните за контакти и изпълнявате пълни изходящи последователности.

Използвайте AI Dialer , вграден в платформата, за да осъществявате голям брой обаждания с до девет паралелни номера за всеки профил на потенциален клиент.

Нека AI агентите идентифицират посетителите, обогатяват данните за контактите и започват да ги поддържат въз основа на поведението им.

Ограничения на Regie. ai

Няма достатъчно гъвкавост за настройване на кампаниите

Понякога инструментът генерира съдържание, което включва неподходящи елементи (например, предлагане на покана за кафе, когато това не е уместно).

Цени на Regie. ai

Персонализирани цени

Regie. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Regie. ai?

Директно от рецензия в G2:

Като мениджър вътрешни продажби, винаги ми се е струвало невъзможно да науча представителите как да пишат. […] Regie. ai взема вашите сурови идеи и създава цялостна кампания за продажби, оптимизирана за заети мениджъри. Много е лесно да се замислите прекалено много за контактите по имейл, където се съмнявате в себе си. Regie. ai премахва това препятствие! Имейлите понякога са прекалено прости. Рядко използвам генерираната от тях кампания „така, както е". Подобно на ChatGPT, най-добре е да се използва като генератор на идеи/стартова платформа. Писателският блок обаче е нещо от миналото!

Като мениджър вътрешни продажби, винаги ми се е струвало невъзможно да науча представителите как да пишат. […] Regie. ai взема вашите сурови идеи и създава цялостна продажбена кампания, оптимизирана за заети мениджъри. Много е лесно да се замислите прекалено много за контактите по имейл, когато се съмнявате в себе си. Regie. ai премахва това препятствие! Имейлите понякога са прекалено прости. Рядко използвам генерираната от тях кампания „така, каквато е“. Подобно на ChatGPT, най-добре е да се използва като генератор на идеи/стартова платформа. Писателският блок обаче е нещо от миналото!

7. Claygent (Най-доброто за автоматизация на проучвания и обогатяване на продажбената информация с помощта на изкуствен интелект)

чрез Claygent

Claygent е AI-базиран изследователски агент на Clay, който замества досадната рутинна работа, която забавя продажбите. Той интегрира фирмени, технологични и интензивни данни от източници като LinkedIn, Crunchbase и вашия CRM. Инструментът AI Profiler идентифицира целевите акаунти с най-висока склонност към покупка и автоматично генерира многоетапни последователности за контакти.

Можете да попитате Claygent всичко, от „Тази компания подкрепя ли дистанционната работа?“ до „Кой е включен в последния им казус?“, и той ще намери отговорите. Неговият интелигентен планировчик изготвя дневен ред за срещи и обобщава предишни контакти, предизвикателства за купувачите и конкурентна информация.

Най-добрите функции на Claygent

Намерете хората, споменати в казуси или скорошни блогове, за да проверите дали все още са активни.

Персонализирайте кога и как данните се обогатяват, използвайки обработка на естествен език с AI Formula Generator .

Автоматично избирайте най-подходящия източник на данни за всяко обогатяване въз основа на регион, отрасъл или размер на компанията, като използвате условни правила.

Ограничения на Claygent

Налага ограничение от 200 заявки на минута, което се отразява на импорта на списъци в големи количества.

Оценката на акаунтите се актуализира на всеки 30 минути, което забавя преоценката на приоритетите в реално време.

Цени на Claygent

Безплатно

Стартово ниво: 149 $/месец на потребител

Explorer: 349 $/месец на потребител

Про: 800 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Claygent

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... През 2005 г. Кайл Макдоналд започна с една червена кламерка и се зае да я размени за нещо по-добро. Чрез поредица от 14 размени, вариращи от химикалка с форма на риба до моторни шейни и накрая роля в филм, той най-накрая я размени за къща в Канада! Това е пример за това как продажбите са свързани с креативност, упоритост и изграждане на взаимоотношения.

8. Gong (Най-добър за анализ на разговори и откриване на рискове при сделки с помощта на изкуствен интелект)

чрез Gong

Gong е платформа за анализ на приходите, която използва AI, за да улавя, анализира и контекстуализира вашия продажбен канал, предоставяйки ви данни, базирани на информация. За разлика от традиционните инструменти за генериране на потенциални клиенти, тя се фокусира върху това, което се случва след продажбените разговори. Нейната Conversation AI транскрибира и маркира критични моменти за сделката, като възражения относно цените, споменавания на конкуренти и сигнали от лицата, вземащи решения.

Ръководителите в продажбите го обичат, защото им помага да откриват какво работи, да обучават търговските представители и да улавят рисковите сделки, преди да се охладят. А с функции като Meeting IQ, вашите търговски представители получават бърз преглед на минали разговори, кой е на линия и какво да кажат, за да са винаги една крачка напред.

Най-добрите функции на Gong

Симулирайте реални разговори за продажби с AI Trainer , използвайки ролева игра, задвижвана от AI, базирана на действителното поведение, възражения и личности на клиентите.

Сключвайте сделки, използвайки над 300 сигнали за разговор и вашата собствена методология, за да подобрите вероятността за успех и увереността в процеса на продажбите с помощта на AI Deal Predictor .

AI Theme Spotter . Открийте промените на пазара и разкрийте нови възражения, споменавания на конкуренти и цели за продажби в данните от вашите разговори с помощта на

Обучавайте по-бързо с AI Call Reviewer и идентифицирайте автоматично модели на разговор, пропуски и моменти за обучение.

Ограничения на Gong

Ограничава съхранението на необработени записи до 24 месеца при стандартните планове.

Не поддържа напълно персонализирани таксономии за маркиране на обаждания извън вградената си библиотека.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4. 8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

Gong наистина помогна на нашия екип по продажбите да се разрасне, като обедини нашите AE и продължи да ги превръща в по-силни търговци. Понякога функцията за търсене изглежда неработеща, а влизането в системата е бавно. Освен това, не мога да се оплача. Тези две неща са наистина дребнави.

Gong наистина помогна на нашия екип по продажбите да се разрасне, като обедини нашите AE и продължи да ги превръща в по-силни търговци. Понякога функцията за търсене изглежда неработеща, а влизането в системата е бавно. Освен това, не мога да се оплача. Тези две неща са наистина дребнави.

9. Lavender AI (Най-доброто за обучение в реално време по имейл и оптимизирани с AI съобщения за продажби)

чрез Lavender AI

Lavender AI се намира директно във вашата пощенска кутия, анализира черновите на имейли в реално време и ги оценява по тон, персонализация, структура и дължина. Той комбинира поведенческа психология, най-добри практики в писането на продажби и предложения, базирани на изкуствен интелект, за да помогне на търговските представители да увеличат процента на отговорите и да намалят времето за изпращане.

Истинският фаворит тук е Ora, интелигентният AI агент за продажби на Lavender. Той ви помага при изготвянето на първото ви общуване, като добавя персонализация с данни за клиентите в реално време и адаптира тона въз основа на психологията на получателя.

Най-добрите функции на Lavender AI

Оценявайте имейлите с прецизност, използвайки Email Coach , и получавайте незабавно оценка на процента на отговорите и полезни съвети, докато пишете.

Въведете персонализация в голям мащаб с помощта на Personalization Assistant , който извлича данни за потенциални клиенти, споменавания в новините, личностни характеристики и предложения за представяне.

Lavender Anywhere и пренесете неговата мощност за коучинг във всяка платформа за електронна поща. Използвайте шаблони за планове за продажби и пренесете неговата мощност за коучинг във всяка платформа за електронна поща.

Ограничения на Lavender AI

Той се фокусира изцяло върху контактите по имейл и не поддържа обаждания, срещи или многоканални ритми.

Прекалено строгите правила за тон понякога наказват имейли, които са подходящи за контекста.

Цени на Lavender AI

Основно: Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Individual Pro: 49 $/месец на потребител

План за екип: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lavender AI

G2: 4. 8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: През 1930-те години филмовите студия откриват, че потенциалните зрители трябва да видят рекламата на даден филм поне седем пъти, преди да решат да го гледат. Това прозрение води до „Правилото на 7“, маркетингов принцип, според който потенциалният клиент трябва да се сблъска с посланието на дадена марка поне седем пъти, преди да предприеме действие.

чрез HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub е CRM инструмент, базиран на изкуствен интелект, който помага на екипите по продажбите да се фокусират върху времето, контекста и релевантността, за да сключват сделки. Той комбинира проучването, ангажираността и управлението на продажбите в една платформа.

Това, което отличава Sales Hub, е неговата дълбока интеграция с по-широката CRM екосистема на HubSpot, което го прави особено ефективен за мениджърите по продажбите, които искат пълна видимост на фунията. Интелигентните известия и проследяването на активността в реално време също помагат на търговските представители да ангажират потенциалните клиенти точно в подходящия момент.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Насочете се към по-добри потенциални клиенти с помощта на Breeze Prospecting Agent , който позволява оценяване на потенциални клиенти и проучване на продажбите с помощта на изкуствен интелект.

Създавайте персонализирани потоци за контакти с Sequences и стартирайте динамични, многоетапни работни потоци за имейли и задачи.

Ускорете скоростта на продажбите с AI Guided Selling , което позволява на търговските представители да работят по интелигентни списъци със задачи, ежедневни обобщения на сделките и приоритетни списъци със задачи.

Подгответе и проследявайте срещите си незабавно с интелигентен планировчик, който автоматично записва резултатите от срещите, генерира последващи действия и поддържа календара ви пълен.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Поредиците от имейли не разполагат с нюансираната логика на разклоняване или условните работни потоци, които се наблюдават в по-напредналите инструменти.

Прогнозирането е основно и по-малко адаптивно за големи организации за продажби на много продукти.

Цени на HubSpot Sales Hub

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 100 $/месец на потребител

Предприятие: 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Sales Hub?

Ето мнение от първа ръка от рецензия в G2:

Автоматизацията, организацията, комуникацията, функционалността, маркетинговите възможности и много други неща бяха изключително полезни за нашата организация! […] Имаме интеграция с PandaDoc и те работят безпроблемно заедно. Много сме доволни от възможностите, които предлага HubSpot Sales. Знаем, че има много добри опции и просто отнема време да се разбере коя е най-подходящата за функционалността, но тук ни помогна екипът по продажбите на HubSpot.

Автоматизацията, организацията, комуникацията, функционалността, маркетинговите възможности и много други неща са били изключително полезни за нашата организация! […] Имаме интеграция с PandaDoc и те работят безпроблемно заедно. Много сме доволни от възможностите, които предлага HubSpot Sales. Знаем, че има много добри опции и просто отнема време да се разбере коя е най-подходящата за функционалността, но тук ни помогна екипът по продажбите на HubSpot.

11. Drift (Най-добър за AI чатботове, които квалифицират потенциални клиенти и резервират срещи в реално време)

чрез Salesloft

Drift, който вече е част от платформата на Salesloft, помага на екипите по продажбите да се справят с входящия трафик на уебсайта, като улавя и насочва потенциалните клиенти в реално време. Той използва персонализирани чат сценарии и логика за насочване, за да идентифицира сигнали за покупка и да ангажира посетителите денонощно.

За екипи, които разчитат силно на стратегии за привличане на клиенти или базирани на акаунти, това е и AI инструмент за имейл маркетинг, който гарантира, че нито един сигнал за намерение няма да остане незабелязан. Платформата е ценна за ускоряване на скоростта на генериране на потенциални клиенти и квалифициране на потенциални клиенти, преди да се намеси човешки представител.

Най-добрите функции на Drift

Автоматизирайте улавянето на входящи потенциални клиенти с Drift Chat Agent , който обработва разговорите с потенциални клиенти незабавно.

Квалифицирайте и насочвайте потенциалните клиенти в реално време въз основа на фирмени данни, поведение или CRM данни, като гарантирате, че посетителите с висока степен на интерес отиват директно при подходящия продавач.

Съгласувайте резултатите от чата с целите на тръбопровода, като използвате анализи на ефективността, свързани директно с модулите Deals и Forecast на Salesloft.

Ограничения на Drift

Ефективността му значително спада без висок обем на входящ трафик.

Безпроблемното прехвърляне на представители в сложни сценарии за маршрутизиране може да изисква персонализирана логика или временни решения.

Цени на Drift

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Drift

G2: 4,5/5 (над 4100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

12. Humantic AI (Най-доброто за персонализирани прозрения за купувачите и хипер-персонализирано ангажиране в продажбите)

чрез Humantic AI

Humantic AI помага на търговските представители да адаптират контактите си, като използват информация за личността, а не само данни за компанията. Той анализира фактори като активност в социалните медии и стил на комуникация, за да създаде профили, които разкриват как всеки потенциален клиент предпочита да бъде подходен.

Използвайки модела на личността „Доминация, влияние, стабилност и съзнателност“ (DISC), той предоставя практични съвети, като например какви съобщения да избягвате, как да изградите доверие и как всеки заинтересован взема решения. Той също така интегрира генеративен AI в продажбите. Всичко това го прави полезен инструмент за екипи, които продават в сложни организации с множество лица, вземащи решения, които се нуждаят от персонализиране на контактите в голям мащаб.

Най-добрите функции на Humantic AI

Свържете се с календара на Google или Outlook, за да получите информация за участниците, включително индивидуалния стил на вземане на решения и предпочитанията за комуникация на всеки участник.

Използвайте Buying Committee Maps , за да визуализирате влиянието, съгласуваността и съвпадението на личностите на всички лица, вземащи решения.

Подобрете стратегиите за привличане на клиенти с многоканално обогатяване, което привлича характеристиките на купувачите в платформи като Outreach или Salesloft.

Ограничения на Humantic AI

Профилите на личността могат да изостават с няколко седмици от последните промени в ролите или новопубликуваното съдържание.

Разчитането на публично достъпни социални сигнали може да изкриви профилите към по-активни в социалните медии потенциални клиенти.

Цени на Humantic AI

Организация

Стартиращ бизнес: 275 $/месец

Растеж: 1050 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Индивидуален

Pro: 40 $/месец (фактурира се ежегодно)

Експерт: 50 $/месец

Собственик: 75 $/месец

Оценки и рецензии за Humantic AI

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Humantic AI?

Ето какво казва един рецензент от G2 за този инструмент:

Humantic AI е безценен инструмент в моя подход към изграждането на мрежи и сплотени екипи по проекти. Неговата способност да анализира и предсказва личностни характеристики ми позволи да адаптирам ефективно комуникационните си стратегии, като насърчавам по-силни връзки и сътрудничество. Забелязал съм обаче, че понякога има разминавания в оценките на личността за нишови роли, а опциите за персонализиране, които позволяват пълно адаптиране на инструмента към конкретни бизнес нужди, са ограничени.

Humantic AI е безценен инструмент в моя подход към изграждането на мрежи и сплотени проектни екипи. Неговата способност да анализира и предсказва личностни характеристики ми позволи да адаптирам ефективно комуникационните си стратегии, като насърчавам по-силни връзки и сътрудничество. Забелязал съм обаче, че понякога има разминавания в оценките на личността за нишови роли, а опциите за персонализиране, които позволяват пълно адаптиране на инструмента към конкретни бизнес нужди, са ограничени.

чрез Seamless AI

Създаден за мениджъри по продажбите, които са уморени от остарели списъци с потенциални клиенти и несъгласувани работни процеси, Seamless. AI идентифицира, валидира и обогатява данните за контакти и компании за секунди. Като B2B CRM софтуер, той функционира като търсачка, обогатена с AI, черпейки от над 1,3 милиарда бизнес контакти и 121 милиона профила на компании.

Той е подходящ за създаване на списъци с потенциални клиенти, насочени с висока точност, за намаляване на времето, прекарано в ръчно проучване, и за автоматизиране на началните етапи на вашия фуния с данни с висока конверсия.

Най-добрите функции на Seamless AI

Активирайте Buyer Intent , за да идентифицирате потенциални клиенти, които вече са на пазара и са готови да се ангажират.

Използвайте обогатяването на данни, за да превърнете всеки частичен контакт в пълен профил с имейли, телефонни номера и информация за компанията.

Използвайте AI проучвания, за да съберете информация за всеки потенциален клиент, история на компанията, история на финансирането или информация за профила на купувача.

Безпроблемни ограничения на AI

Скрапирането в реално време може да доведе до фалшиви положителни резултати, особено при промени в работата или валидността на имейла.

При масово импортиране в Salesforce или HubSpot може да възникнат дублирани данни или неправилно въведени контакти.

Безпроблемно ценообразуване с AI

Безплатно

Персонализирани цени

Безпроблемни AI оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 200 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Seamless AI?

Едно G2 ревю, което си заслужава да се отбележи:

Много ми харесва как Seamless. AI улеснява намирането на точна контактна информация и подробности за компаниите. То е супер бързо, а данните са винаги актуални, което ми спестява много време, когато трябва да открия лицата, вземащи решения. Освен това платформата е доста интуитивна, така че мога да се включа и да свърша работата си без да се налага да преминавам през дълъг процес на обучение. […]

Много ми харесва как Seamless. AI улеснява намирането на точна контактна информация и подробности за компаниите. Работи супер бързо, а данните са винаги актуални, което ми спестява много време, когато трябва да намеря лицата, вземащи решения. Освен това платформата е доста интуитивна, така че мога да се включа и да свърша работата си без да се налага да преминавам през дълъг процес на обучение. […]

🔍 Знаете ли? Студените обаждания имат ниска степен на успеваемост. Само около 2,3% от студените обаждания действително водят до успешна среща или продажба, което подтиква компаниите да възприемат инбаунд продажби и продажби, базирани на взаимоотношения.

Позволете цялостна автоматизация на продажбите с ClickUp

Да бъдем реалисти: автоматизацията на продажбите не трябва да изисква десетки несвързани инструменти. След като разгледахме някои от най-добрите AI агенти за продажби, едно нещо е ясно – простотата, скоростта и интелигентната автоматизация печелят.

С ClickUp елиминирате разпръскването на работата и получавате една платформа, където AI агентите се занимават с рутинните работни процеси, като актуализиране на тръбопровода, разпределяне на потенциални клиенти и проследяване на задачи. ClickUp Brain се включва, за да обобщи сделките, да генерира автоматично отговори по имейл и да изведе информация от работното ви пространство за секунди.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и превърнете всеки контакт в приходи! ✅