Как да управлявате предизвикателствата на многопоколенческия персонал

Представете си оживен офис с отворено пространство, където различни поколения работят рамо до рамо. Всяка група – бейби бумъри, поколение Х, милениали и поколение Z – притежава уникални умения, опит и перспективи.

Опитен мениджър от поколението на бейби бумърите предпочита лични срещи, докато технически грамотните милениали се чувстват по-удобно с бързи актуализации чрез незабавни съобщения, за предпочитане без превключване на приложения. Поколението X може да цени структурираните процеси и подробните планове, докато поколението Z и по-младите работници процъфтяват в гъвкави, динамични среди.

Макар тези разлики да изглеждат незначителни, те могат да доведат до недоразумения и разочарования.

Например, недоразумение относно подробностите на даден проект може да доведе до неочаквани забавяния, а противоречиви стилове на работа и комуникация могат да доведат до намалена продуктивност. Ако не се управляват правилно, тези на пръв поглед незначителни проблеми могат да ескалират до мащабни конфликти на работното място, нарушавайки хармонията и производителността на екипа.

Поради това ръководните екипи трябва да възприемат нюансиран подход към управлението на разнообразна и многопоколенческа работна сила. Необходима ви е стратегия, която не само насърчава взаимното уважение, но и използва силните страни на всяко поколение.

Този блог разглежда как лидерите в областта на човешките ресурси и висшите мениджъри могат да се справят с предизвикателствата, свързани с многопоколенческия персонал, и да интегрират различни гледни точки за постигане на организационните цели.

Какво е многопоколенчески персонал?

Съвременните, динамични работни сили са многопоколенчески, т.е. съставени са от служители от различни възрастови групи, които носят богато разнообразие от опит и гледни точки на работното място. Обикновено това включва лица от следните групи:

Традиционалисти: Родени преди 1946 г.

Бебе бум поколение: Родени между 1946 и 1964 г.

Поколение X: Родени между 1965 и 1980 г.

Милениали или поколение Y: родени между 1981 и 1996 г.

Поколение Z: Родени след 1996 г.

Всяко поколение има различен стил на работа и различни гледни точки по лични и професионални въпроси.

Например, поколението X може да цени йерархията и формалността, докато милениалите предпочитат гъвкавост и среда, благоприятстваща сътрудничеството. От друга страна, поколението Z предпочита работни пространства, които насърчават дистанционната или хибридната работа.

Организациите могат да се възползват от тези разнообразни перспективи, за да стимулират творчеството и иновациите, като насърчават сплотена работна среда.

10 предизвикателства и решения за многопоколенческия персонал

Многопоколенческият персонал носи уникални перспективи в организацията, което насърчава иновациите и решаването на проблеми. Въпреки това, управлението на такъв персонал е свързано с някои значителни предизвикателства, като например:

1. Разлики в комуникацията

Различните възрастови групи имат различни методи, стилове и предпочитания за комуникация, което може да доведе до недоразумения и неефективност на работното място.

Например, по-възрастните поколения може да разчитат на по-традиционен подход към комуникацията в реално време – лични срещи, телефонни разговори, имейли и бележки – докато милениалите и поколението Z може да предпочитат дигитални канали за комуникация като чат, фирмен интранет или дори чат в приложението за управление на проекти, за по-бързи взаимодействия както в личния, така и в професионалния си живот.

Решение

Стандартизирайте протоколите за комуникация

Създайте насоки и протоколи за формална и неформална комуникация в цялата организация.

Използвайте комбинация от традиционни и дигитални канали, за да направите комуникацията по-достъпна за всички.

Например, електронната поща може да се използва за официална комуникация, като съобщения, доклади и друга кореспонденция.

Мгновенните съобщения, социалните медии и инструментите за сътрудничество могат да се използват за неформална комуникация относно актуализации на статуса, незабавни разяснения, напомняния и предупреждения.

Насърчавайте отворения диалог

Създайте положителна работна среда, в която всеки може да изразява своите мнения и мисли с уважение. Насърчавайте отворения диалог, за да преодолеете комуникационната пропаст между вашите многопоколенчески работни сили.

Провеждайте работни срещи или семинари

Обучете служителите да разбират разликите между поколенията. Използвайте дейности за изграждане на екип, за да насърчите сътрудничеството, емпатията и работата в екип.

2. Предаване на знания

По-възрастните поколения вероятно притежават ценни институционални знания, но може да им липсва техническата компетентност да предадат знанията си на поколение, което е силно зависимо от технологиите.

В същото време по-младите поколения може да нямат контекста за институционално знание, което може да затрудни вземането на решения и оперативната ефективност.

Решение

Въведете системи за управление на знанията.

Тези системи могат да събират документирана информация и да съхраняват лични мнения и опит чрез видео уроци, наръчници, вътрешни уикита и форуми.

Вътрешната база от знания позволява на служителите от всякаква възраст да събират и имат достъп до важна информация.

Насърчавайте двустранното наставничество.

Най-добрият начин да се осигури безпроблемно предаване на знания е да се съберат служители от различни поколения, за да се насърчи взаимното учене. Менторите могат да споделят своя опит, а менторите могат да допринесат със своите уникални перспективи и прозрения.

Използвайте програми за обучение и развитие

Специално разработените програми за обучение и развитие могат да запълнят пропуските в уменията между поколенията, като създават учебни материали, адаптирани към различните възрастови групи. Семинарите, онлайн курсовете и уебинарите могат да помогнат на всички да бъдат в крак с най-новите развития в своята област.

Те включват инструменти за виртуални класни стаи, симулационен софтуер, мобилни приложения за обучение и адаптивни системи за обучение, които предоставят гъвкави възможности за обучение на различни възрастови групи.

Шаблонът за стратегически план за обучение и развитие на ClickUp създава цялостен план за инициативи за обучение на служителите.

3. Технологична адаптивност

Цифровата грамотност варира в зависимост от възрастовите групи, което поставя уникални предизвикателства при адаптирането към нови инструменти и технологии.

Обикновено по-младите поколения са по-опитни в технологиите и се адаптират по-бързо, докато по-възрастните поколения могат да бъдат по-устойчиви и да се нуждаят от повече подкрепа, за да се адаптират към цифровите инструменти на работното място.

Съпротивата срещу технологиите обаче може да забави ефективността на вашата организация и стратегията за дигитална трансформация.

Решение

Предлагайте персонализирана подкрепа

Предлагайте подкрепа, съобразена с нуждите, предпочитанията и нивото на умения на служителите, чрез онлайн курсове, уроци и индивидуални обучения.

Опитайте се да се придържате към постепенни промени.

Вместо да претоварвате служителите си, въвеждайте по-малки промени, за да могат да се адаптират бързо.

Например, ако внедрявате нова CRM система, въведете я в един отдел по един, въз основа на конкретните му нужди. Осигурете непрекъснато обучение и подкрепа по време на всеки етап от внедряването.

Подчертайте ползите

Покажете на служителите си как адаптирането към новите технологии може да им донесе ползи. Автоматизирането на повтарящи се задачи може да ги направи по-продуктивни, така че да могат да се съсредоточат върху дейности, които носят добавена стойност.

4. Различна работна етика

По-възрастните поколения може да дават приоритет на лоялността, стабилността, сигурността на работното място и йерархията, докато по-младите поколения може да се ориентират към гъвкава работна среда и автономност.

Те може да имат и различни възможности за професионално развитие.

Ключово предизвикателство за ръководителите на човешки ресурси е да съгласуват усилията на служителите и да поддържат постоянна продуктивност, като същевременно зачитат тези различни ценности и поколенчески различия.

Решение

Определете ясни очаквания

Комуникирайте последователно с вашите служители относно това, което се очаква от тях. Разработете организационните цели и се уверете, че всеки дава приоритет на своите задачи, за да се съобрази с тях.

Това насърчава отговорността и ангажираността сред служителите, което води до по-постоянни резултати и по-голяма удовлетвореност от работата.

Намерете баланса между гъвкавост и структура

Създайте политики, които предлагат гъвкава работна култура за вашите служители. Това включва възможности за дистанционна работа, гъвкави политики за отпуски и гъвкави часове за започване и приключване на работа.

Адаптирайте стиловете на лидерство

Ключът към успешното управление на многопоколенческия персонал е да се признае, че универсалният подход не работи.

Опознайте своите служители и техния стил на работа и адаптирайте своя стил на лидерство, за да отговорите на техните нужди и предпочитания.

5. Разнообразни стилове на управление

По-възрастните поколения са по-свикнали с йерархична работна среда с ясно разграничение между висшето ръководство и мениджърите.

Този подход обаче може да не работи добре с по-младото поколение, особено с милениалите и поколението Z, които предпочитат сътрудничество, приобщаване и участие на работното място, което насърчава тяхното развитие.

Решение

Обединете предимствата на двата подхода

Както подходът „отгоре-надолу“, така и плоската йерархия имат своите предимства. Подходът „отгоре-надолу“ изисква по-ефективно вземане на решения,

Докато плоската йерархия насърчава активното участие на служителите на всички нива. Сливането на двата подхода ви позволява да вземате бързи решения, като включвате различни гледни точки, което води до по-добри резултати.

Използвайте HR решения, за да разберете вашите служители.

Софтуерът за управление на човешките ресурси, като системите за управление на човешкия капитал, може да ви помогне да разберете демографските характеристики, уменията и производителността на вашите служители. Той предоставя подробна информация за тенденциите на работното място, която можете да използвате, за да управлявате ефективно разнообразния си персонал.

Дайте възможност на вашите служители

Обучавайте редовно своите служители и провеждайте периодични оценки на тяхното представяне, за да им помогнете да станат по-отговорни. Обогатете ги с уменията, от които се нуждаят, за да работят самостоятелно, без да се налага да ги контролирате постоянно.

6. Кариерно развитие

Макар стиловете на управление да варират, съгласуването на кариерните амбиции на различни възрастови групи е друго значително предизвикателство.

За организациите може да бъде предизвикателство да съгласуват индивидуалните амбиции с наличните възможности. Ако едно поколение смята, че неговите възможности се пренебрегват, това може да доведе до усещане за пристрастност.

Решение

Определете прозрачни критерии

Установете обективни критерии за оценка на представянето, бонуси и повишения. Посочете стандартите и критериите, които трябва да се спазват, и ги актуализирайте редовно, за да предложите справедливи и безпристрастни възможности на всички служители.

Предлагайте персонализирани планове за развитие

Оценявайте какво очакват служителите от кариерата си чрез редовни дискусии и срещи. Подгответе персонализирани планове за повишаване на квалификацията и развитие, съобразени с индивидуалните цели.

Управление на талантите

Използвайте решения за управление на талантите, за да подкрепите развитието на служителите, като поставяте цели, проследявате представянето и анализирате пропуските в уменията.

7. Разнообразни мотивации

По-младата възрастова група има малко задължения. По отношение на работата, те са мотивирани от нови преживявания и възможности за личностно развитие.

От друга страна, по-възрастните работници на възраст между 30 и 40 години имат деца и ипотеки и се нуждаят от пари и кариерно развитие.

За разлика от тях, работниците в края на кариерата си не се интересуват от обучение, а искат да вършат интересна работа и да поддържат баланс между личния и професионалния си живот.

Бизнес лидерите, които управляват разнообразни екипи, трябва да разберат какво мотивира различните поколения и как да стимулират всяко едно от тях.

Решение

Персонализирайте плановете за стимулиране

Разработете планове за стимулиране, които отразяват етапа, в който се намират служителите в живота си. Например, работниците от поколението Y може да искат работодателите им да финансират курсове в LinkedIn, докато поколението X може да се интересува от планове 401 (k).

С разрастването на вашия бизнес и преминаването на компанията през различни етапи, съставът на вашата работна сила ще се променя. Вашите мениджъри и отделът по човешки ресурси трябва да се справят с тези промени и да експериментират с нови начини за мотивиране и стимулиране на служителите.

Попитайте ги какво искат от професионалния си живот.

Вместо да предполагате, че знаете как да мотивирате по-възрастните и по-младите служители, попитайте ги какво искат. Провеждайте редовни проучвания на човешките ресурси, за да проследявате демографските характеристики и нуждите на служителите си.

За да улесните събирането на ценна обратна връзка от вашата многопоколенческа работна среда и да оптимизирате процеса на събиране на обратна връзка, ClickUp ви предлага шаблона „Обратна връзка от служители и анкета за проверка ". Този шаблон предлага ClickUp Dashboards за персонализиране на резултатите от анкетата и преглед на аналитичните данни във визуално привлекателен формат, за да могат заинтересованите страни да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

Съберете ценна обратна връзка за мотивацията на служителите, удовлетвореността от работата, баланса между личния и професионалния живот и възможностите за професионално развитие с шаблона за обратна връзка от служителите и анкета за проверка на ClickUp.

8. Планиране на пенсионирането

Всяко поколение има различни нужди и планове за пенсиониране, което изисква разпределение на ресурси и внимание. Когато един служител достигне пенсионна възраст, пенсионирането оказва пряко влияние върху задържането на таланти и последващото наемане на нови служители, което го прави неразделна част от придобивките на вашите служители.

Решение

Някои от най-разпространените пенсионни спестовни планове включват:

401(k)

Тук вноските на служителите са преди данъчно облагане – те намаляват облагаемия доход – но тегленията при пенсиониране се облагат с данък. Работодателите могат да добавят към вноската на служителя до определен процент.

403 (b)

Планът за данъчно облекчена пенсия 403 (b) е пенсионен план, предлаган от държавни училища и нестопански организации. Вноските към 403 (b) се правят чрез удръжки от заплатата.

457

Предлаган на държавни служители, полицейски служители и служители в държавни агенции, пенсионният план 457 позволява на участниците да заделят процент от заплатата си в пенсионната си сметка. Служителите могат да избират дали да инвестират в взаимни фондове или анюитети.

9. Разходи за здравеопазване

Естествено е, че многопоколенческият персонал има различни нужди в областта на здравеопазването. По-младите служители може да се нуждаят от профилактични грижи, докато по-възрастните служители може да се нуждаят от покритие за хронични заболявания.

Ръководителите може да се сблъскат с трудности при разработването и внедряването на здравни планове, които осигуряват конкурентни предимства, без да надхвърлят бюджета.

Решения

Оценете опциите за социални придобивки

Разгледайте различни опции за здравни осигуровки за работодатели, включително здравни планове с висока самоучастие, телемедицински услуги и здравни спестовни сметки.

Преговаряйте с доставчиците

При закупуване на здравни планове договорете изгодни условия с доставчиците на здравни услуги, които са от полза за работодателите и служителите.

10. Културни недоразумения

Културните недоразумения са често срещано предизвикателство в многопоколенческия персонал с различни възрастови групи.

Различните стилове на комуникация и гледни точки могат да доведат до недоразумения и погрешни интерпретации на посланията. Разликите между поколенията в стиловете на разрешаване на конфликти също могат да засилят културните недоразумения.

Решение

Осигурете обучение за културна чувствителност.

Помогнете на служителите да разберат важността на поколенческите перспективи и как те оформят поведението на работното място. Обсъдете споделените ценности и подчертайте как служителите могат да работят хармонично, за да постигнат взаимноизгодни резултати.

Използвайте решения за управление на персонала

Управлението на взаимоотношенията между служителите и създаването на приобщаваща работна среда са от съществено значение за изграждането на позитивна и уважителна работна среда. Решенията за управление на човешките ресурси могат да спомогнат за разпространяването на културното съзнание чрез анкети, многоезични комуникационни инструменти и оценки на ангажираността.

Можете да подобрите тези решения, като добавите определени инструменти и решения, които да ви помогнат ефективно да се справите с предизвикателствата, свързани с възрастовото разнообразие в многопоколенческите екипи на работното ви място.

ClickUp – всеобхватна платформа за продуктивност, предлагаща комплексни функции, които оптимизират процеса на управление на персонала и създават успешен мултигенерационен екип.

Ето кратък преглед на това как ClickUp ви помага да постигнете това.

1. Персонализирани изгледи

Екипът с различни възрасти означава, че всеки има различно виждане за възложените задачи. Някои служители предпочитат подробно разпределение на задачите си, докато други искат само кратък преглед.

ClickUp Views предлага над 15 персонализирани изгледа, които ви помагат да визуализирате работата си по начина, по който искате. Например, изгледът „Времева линия“ ви позволява да видите цялата си работа по гъвкава времева линия, докато изгледът „Диаграма на Гант“ ви позволява да видите няколко проекта един до друг с гъвкаво сортиране.

Преглеждайте и приоритизирайте цялата си работа по гъвкав график с ClickUp Views

2. Лесна комуникация

ClickUp предлага различни начини за комуникация между членовете на екипа, включително асинхронна работа и синхронни канали, в зависимост от техните предпочитания.

ClickUp Chat View е удобна функция за сътрудничество, която позволява на членовете на екипа да комуникират в реално време. Да речем, че искате мнението на вашата колега Тина по конкретен проект. Просто @споменете Тина в чата и тя ще получи незабавно уведомление и ще може да отговори на вашето съобщение.

Можете също така да добавяте коментари директно към задачите, за да получите обратна връзка, да дадете одобрение или да отговорите на въпроси.

Премахнете безкрайните размени на дълги имейли и копия.

Комуникирайте в реално време, споделяйте актуална информация и поддържайте проектите си в правилната посока без усилие с ClickUp Chat View

3. Автоматизация на задачите

В многопоколенческия персонал служителите имат различни нива на експертиза и някои от тях може да изпитват затруднения с прости дейности като разпределяне на задачи или актуализиране на статуси.

Работата по и актуализирането на излишни задачи може да ограничи капацитета на вашите служители.

ClickUp Automations предлага над 100 автоматизации за последователни, повтарящи се и редовни задачи по проекти. Можете да оптимизирате работните процеси и да автоматизирате предаването на проекти, приключването на проекти и други рутинни задачи с няколко кликвания.

Оптимизирайте работните процеси, автоматизирайте повтарящите се задачи и спестете време за по-важна работа с ClickUp Automations

4. Управление на задачите

ClickUp Tasks ви помага лесно да планирате и организирате различните дейности, свързани с даден проект. Можете да създадете няколко задачи за един проект и да възложите всяка задача на различни членове на екипа.

Задавайте крайни срокове и напомняния, за да знаят всички върху какво работят и кога трябва да бъде изпълнена всяка задача.

Организирайте, управлявайте и проследявайте задачите ефективно с ClickUp Tasks

5. Ресурси за обучение

За непрекъснато обучение създайте хранилище с ресурси и важна информация, до което служителите да имат лесен достъп по всяко време. Това ще помогне на служителите, които не са особено запознати с технологиите, да се запознаят с важната информация.

ClickUp Docs предлага идеалното място за събиране на необходимата документация относно фирмените процеси, технологиите и стандартните оперативни процедури. Можете да я споделите с екипа си, за да имате лесен достъп до информацията без никакви проблеми.

Създавайте ясни и кратки документи с елементи като таблици, списъци за проверка и други с ClickUp Docs

Ако нямате достатъчно време и създаването на документ с процесите от нулата ви се струва невъзможно, ClickUp предлага готови шаблони за стандартни оперативни процедури (SOP) за всеки случай, включително процеси на набиране на персонал, въвеждане в работата, маркетингови планове и др.

6. Възможности за интеграция

Различните поколения може да се чувстват комфортно с различни инструменти за извършване на работата си.

ClickUp Integrations се свързва с над 1000 инструмента за съхранение на файлове, сътрудничество, дизайн и комуникация, за да се впише в вашия технологичен стак и да предложи по-сплотено работно пространство за служителите.

7. Проследяване на целите

Задаването и проследяването на цели е много лесно в ClickUp. Използвайте ClickUp Goals, за да създадете различни цели за вашите проекти.

Свържете всички свързани задачи с цел и използвайте проценти на напредък, за да проследявате колко близо е целта до изпълнение, така че вашата многопоколенческа работна сила да е съгласувана с целите си и непрекъснато да измерва напредъка.

Фокусирайте се върху краткосрочните и дългосрочните си цели с ClickUp Goals

Приемете поколенческото разнообразие, за да изградите процъфтяваща многопоколенческа работна сила

Представете си работно място, където възрастовото разнообразие означава съвместно решаване на проблеми, иновации и продуктивност.

Инвестирането в стратегии, които използват уникалните перспективи и умения на многопоколенческия персонал, е първата стъпка към подобряване на ангажираността и задържането на служителите.

С помощта на разнообразния опит на работната сила вашата организация получава конкурентно предимство и е готова да просперира.

Стратегиите, които споменахме по-горе, могат да ви помогнат да започнете да управлявате разнородна работна сила, стига вашите политики да са приспособими и гъвкави.

Използвайте инструмент като ClickUp, за да оптимизирате управлението на работната сила. Той предлага централизирана платформа, на която вашите служители могат да управляват работата си както желаят, независимо от възрастта си. Лесните за използване функции за сътрудничество на ClickUp позволяват на екипите да работят заедно.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и разгледайте как интуитивният интерфейс и мощните функции на платформата могат да ви помогнат да управлявате екип от различни поколения.