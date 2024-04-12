Как да приложите стратегия за цифрова трансформация

Допреди няколко години „цифрова трансформация“ беше модна дума или тенденция, на която се отдадоха само най-големите и най-иновативните организации. Пандемията от COVID-19 драстично промени това.

Според McKinsey, от 2020 г. 55% от продуктите и услугите – от пазаруване, банкиране, игри, дори поръчване на храна в ресторант – са дигитализирани в световен мащаб. За да бъдете конкурентоспособни днес, се нуждаете от дигитална трансформация, бърза и безпроблемна.

В тази публикация в блога обсъждаме как можете да постигнете това с помощта на солидна стратегия за дигитална трансформация.

Какво е стратегия за цифрова трансформация?

Стратегията за цифрова трансформация е всеобхватният подход, който една организация възприема за внедряване на цифрови технологии в бизнес процесите. Тя включва преосмисляне на старите бизнес модели, процеси и клиентски преживявания, за да се постигне конкурентно предимство в един свят, в който цифровите технологии са на първо място.

Ето кратък преглед на това какво е стратегия за цифрова трансформация и какво не е.

В цялата организация, а не частично: Стратегията обикновено е философия, план или подход, обхващащ цялата организация, а не един или два малки проекта. Следователно „автоматизирането на вземанията“ не е стратегия.

Дългосрочна, а не краткосрочна: Стратегията за цифрова трансформация на бизнеса се разпростира в продължение на години, като постепенно променя цялата организация, дори и ако промените се осъществяват по гъвкав начин.

По-скоро футуристична, отколкото незабавна: Стратегията за цифрова трансформация се фокусира повече върху изграждането на бизнес за бъдещето, отколкото върху малки незабавни проблеми. Например, докато внедряването на автоматизация може да спести разходи в краткосрочен план, една добра стратегия, включваща автоматизация, ще доведе до по-голяма ефективност и конкурентно предимство в бъдеще.

Приемане на промяната, а не съпротива срещу нея: Стратегията за цифрова трансформация води до промяна в цялата организация, засягаща хората, процесите и технологиите. Тя води до културна промяна, както и до цифрова.

Цифровата трансформация има потенциала да промени фундаментално начина, по който правите бизнес. Тя може да създаде нови възможности, бизнес модели и канали за приходи. Може да изгради иновации и устойчивост в рамките на организацията.

Ето основните компоненти на цифровата трансформация, които правят всичко това и още много други неща възможни.

Ключови компоненти на стратегията за цифрова трансформация

Стратегията за цифрова трансформация на предприятието е документация за това как ще преминете от амбициозна визия към конкретни действия. Това е документът, който съгласува действията на главния изпълнителен директор и техническия директор с тези на разработчиците, стажантите и търговските представители.

Някои от ключовите компоненти на стратегията за цифрова трансформация са както следва.

1. Стратегическо мислене

Цифровата стратегия е нещо повече от просто план. Тя не се ограничава до очертаване на кога какво да правите. Тя предоставя рамка за навигиране в сложността на начинанието, като гарантира, че цифровите инициативи са в съответствие с бизнес стратегията.

Организациите кристализират стратегическото мислене чрез следното. Нека разберем с пример от търговията на дребно.

Визия: Представа за това как ще изглежда крайният резултат.

Пример: Безпроблемна интеграция на цифрови и физически пазарувания (т.е. омниканално пазаруване) за клиента, така че той да може да купи това, от което се нуждае, по начина, по който желае.

Пътна карта: Избраният път и етапите, които трябва да бъдат постигнати.

Пример:

Създаване на уебсайт за онлайн пазаруване

Интегриране на модели за машинно обучение за подобряване на препоръките

Дигитализиране на магазина, така че клиентите да могат да сканират и да получат допълнителна информация за продуктите от уебсайта/мобилното приложение.

Внедряване на програми за лоялност във всички канали

Създаване на цифрови продукти, като игри или общности, за по-добро ангажиране

Контекст: Конкуренция и проучване на пазара за позициониране на инициативите за цифрова трансформация.

Пример: Онлайн търговците на дребно като Amazon създават монопол върху начина, по който клиентите пазаруват. Дигиталният търговия на дребно е единственият начин, по който можем да се конкурираме в тази сфера и да се отличим от конкуренцията.

Цел: Защо тези усилия за цифрова трансформация са необходими и защо точно сега

Пример: Дигиталната трансформация и произтичащите от нея омниканални пазарувания се адаптират към променящите се нужди на клиентите. Ако не го направим сега, ще загубим съществуващата си клиентска база в полза на алтернативи от ново поколение.

Цели: Бизнес цели, които тази стратегия за цифрова трансформация ще подпомогне.

Пример: По-нататък в тази секция.

2. Трансформация на процесите

Ръководителите често приемат, че цифровата трансформация се състои просто в закупуването и внедряването на софтуер за изпълнение на определени задачи. Това почти никога не е вярно.

Истинската цифрова трансформация е фундаментална промяна в начина, по който бизнесът функционира и вътрешно. Тук влизат в игра гъвкавите практики и DevOps.

Агилната разработка на софтуер е нов начин за създаване на софтуер, който се фокусира върху създаването и пускането на малки постепенни промени в бързи инсталации. DevOps поддържа тази скорост и мащаб чрез автоматизиране на доставката на софтуер и промените в инфраструктурата, което позволява на организациите бързо да итерират и внедряват нови функции, приложения и услуги.

Например, вместо да отдели две години за разработването на мобилно приложение за пазаруване и да го пусне на пазара наведнъж, търговецът на дребно би избрал най-важните функции за минимално жизнеспособния продукт и би го пуснал бързо на пазара. През следващите няколко години той ще добавя нови функции на кратки интервали от 2–4 седмици.

3. Промяна в мисленето

Традиционният подход към разработката на софтуер често може да възпрепятства напредъка в съвременните инициативи за цифрова трансформация. Ето защо организациите избират принципите на „лекия“ софтуер, които са предназначени да се фокусират върху:

Максимизиране на стойността за клиента : Създаване на софтуер, който отговаря на нуждите на клиента и пазара, дори и те да се развиват бързо.

Елиминиране на загубите : Идентифициране и елиминиране на дейности, които не добавят стойност към процеса на разработка или към клиента.

Овластяване на екипите : Създаване на овластени, самоуправляващи се екипи, за да се наблегне на информираното вземане на решения и сътрудничеството.

Оптимизиране на цялостния процес : Отчитане на взаимодействията и връзките между различните движещи се части и оптимизиране на целия процес.

Усилване на обучението: Интегриране на непрекъснатото обучение в процеса

4. Иновации и креативност

Иновациите и креативността са в сърцевината на цифровата трансформация, като позволяват на организациите да се справят със сложностите на цифровата ера, да се възползват от новите възможности и да отговорят на променящите се очаквания на клиентите.

При цифровата трансформация иновациите трябва да надхвърлят очевидното. Както направи Amazon, превръщайки се от онлайн книжарница в лидер в облачните изчисления (AWS), изкуствения интелект и логистиката.

5. Аналитика

Едно от най-големите предимства на цифровите технологии е способността им да предлагат досега невъзможни прозрения, базирани на данни. Като част от стратегията за цифрова трансформация, аналитиката може да помогне на организациите:

Идентифицирайте нови възможности въз основа на поведението на клиентите.

Наблюдавайте тенденциите и правете прогнози за бъдещето.

Вижте често срещаните грешки и проблеми, за да оптимизирате процесите.

6. Ефективно поставяне на цели

Инициативите за цифрова трансформация отнемат няколко години, за да бъдат завършени. Често те са продължителни и с течение на времето подобряват продуктите. През това време е възможно да изгубим от поглед причината, поради която сме започнали.

За да избегнете това, е важно да поставите ясни цели, които са съгласувани с по-широките бизнес цели и да постигнете осезаеми резултати.

Търговската организация, за която говорихме по-горе, може да си постави следните цели:

Постигнете 50% ръст на годишните приходи чрез новия уебсайт до 2024 г.

Увеличете времето, прекарано на уебсайта, до 15 минути.

Намалете средното време, прекарано на касата в магазина, до 90 секунди.

Увеличете самообслужването в магазините до 80%

7. Показатели за измерване и ефективност

Докато целите се фокусират върху това, което бизнесът трябва да постигне, ключовите показатели за ефективност (KPI) ви позволяват да проследявате напредъка си по време на пътуването към цифровата трансформация, което е важна част от оперативната стратегия. Нека разгледаме няколко примера.

Скорост на развитие

Брой функции, които екипът за софтуерно инженерство доставя във всеки спринт. Това помага за измерване на производителността, което допринася за конкурентното предимство на организацията.

Процент на грешки

Брой грешки на сто реда код. Намаляването на процента грешки оказва положително влияние върху качеството на софтуера, което от своя страна се отразява на клиентското преживяване.

Честота на внедряване

Честота, с която инженерните екипи внедряват код в производството. По-високата честота позволява на организацията да реагира бързо на промените и да се възстанови от евентуални неуспехи.

Средно време за възстановяване (MTTR)

Средно време, необходимо на екипа за възстановяване на услугата след системна повреда. По-ниското MTTR гарантира по-добро време за работа и достъпност за клиента.

Ако всичко това ви звучи сложно, то е така. Ефективната стратегия за цифрова трансформация е матрица от визия, мисия, цели, планове, пътни карти, инструкции за изпълнение и др. Прилагането й естествено е свързано с редица предизвикателства.

Предизвикателства при внедряването на стратегия за дигитална трансформация

Предизвикателствата, с които се сблъсквате при прилагането на стратегии за цифрова трансформация, могат да бъдат технологични, организационни или културни. Най-често срещаните предизвикателства са следните.

Съпротива срещу промяната: Служителите могат да проявят съпротива срещу новите технологии или процеси поради страх от неизвестното, потенциална загуба на работа или предпочитание към настоящите методи на работа. Например, екипите, които са свикнали да създават съдържание/документация с помощта на предпочитани от тях инструменти, могат да проявят съпротива срещу нов софтуер за работа със съдържание.

Преодолейте съпротивата срещу промяната, като:

Ангажиране на служителите в ранния етап на процеса на трансформация

Разпространяване на предимствата

Обсъдете как това ще помогне за личното им развитие и ефективност.

Насърчаване на култура на непрекъснато учене и усъвършенстване

Липса на дигитални умения: За да приложите ефективно стратегия за дигитална трансформация, се нуждаете от нови умения, които може би не притежавате. Избегнете това, като:

Инвестиране в повишаване на квалификацията на съществуващите служители

Изграждане на капацитет чрез наемане на нови служители или включване на подизпълнители

Сътрудничество със стартиращи компании и продуктови компании, които разполагат с необходимите ви умения

Обмислете автоматизацията/изкуствения интелект за съответните задачи

Силози: Силозите в отделните отдели могат да попречат на безпроблемния поток на информация и сътрудничество, необходими за успешната цифрова трансформация. Решете този проблем, като:

Създаване на мултифункционални екипи за по-добро споделяне на информация

Използване на инструменти за сътрудничество в цифрова среда

Насърчаване на обмена на знания между отделите

Еволюция на пазара: Днешните пазари се развиват бързо, а гъвкавите конкуренти постоянно създават нови решения. За да останете конкурентоспособни, трябва да:

Изградете гъвкавост и устойчивост в организацията

Приемете гъвкави методологии за разработка за по-лесно приспособяване.

Дайте възможност на бизнес и техническите екипи да работят в тясно сътрудничество

Пропуски в комуникацията: Като инициатива в цялата организация, цифровата трансформация се прилага в голям мащаб. Това може да доведе до загуба на информация от една стъпка към следващата. Предотвратете това, като:

Ангажиране на всички служители от ранните етапи на трансформацията

Използвайте ръководствата за управление на промените , за да улесните процеса.

Изграждане на прозрачност в организацията чрез отворена комуникация и документация

Поканете въпроси и отговорете на тях открито

Въпреки че предлагаме няколко тактики за преодоляване на тези предизвикателства, те могат да бъдат спорадични. За да приложите успешно стратегия за дигитална трансформация, се нуждаете от подходящите инструменти. Ето какви са те и как можете да ги използвате.

Как да приложите стратегия за цифрова трансформация

Както вече обсъдихме, цифровата трансформация е дългосрочна, сложна и многостранна инициатива. Управлението на внедряването на такава стратегия изисква специално създаден софтуер за управление на проекти като ClickUp.

Нека видим как можете да приложите стратегия за дигитална трансформация с ClickUp.

1. Определете визията и целите си

Добрата стратегия за цифрова трансформация разбива мащабната визия на по-малки единици. Например, вашата визия е „да използвате изкуствен интелект, за да предоставите диференцирани клиентски преживявания“.

Най-малката ви единица може да бъде „внедряване на големи езикови модели (LLM), за да помогнете на клиентите да пазаруват на уебсайта“. Пътят от визията до задачите изисква добра организация.

Задачите в ClickUp ви позволяват да разделите стратегията си за цифрова трансформация на работни пространства, папки, списъци, задачи, подзадачи и контролни списъци. Използвайте това, за да създадете йерархия на работата си.

След това използвайте ClickUp Goals за вашите показатели за ефективност. Задайте цели като числа, проценти или да/не. Получете цялостен поглед върху всички цели на едно място и следете напредъка без усилие.

Задайте и проследявайте целите си в реалния живот с таблото за цели на ClickUp

2. Оценете настоящите възможности и разработете своя план за действие

Преди да трансформирате нещо, разберете какво вече имате. Направете задълбочена оценка на настоящите цифрови възможности, процеси и технологична инфраструктура. Идентифицирайте разликите между настоящото състояние и желаното бъдещо състояние.

Това е първата стъпка в преструктурирането на вашите бизнес процеси. Въз основа на това разработете стратегическа пътна карта, която очертава ключовите инициативи, проекти и технологии, необходими за постигане на целите на цифровата трансформация.

Ако сте нови в тази област, ето една полезна рамка. Шаблонът за стратегия и план за цифрова трансформация на ClickUp предлага всичко необходимо за управление на целия процес, от определяне на целите до наблюдение на напредъка.

Създайте цялостна стратегия за дигитална трансформация с ClickUp.

3. Съберете екип и стартирайте пилотен проект

Организирайте мултифункционален екип от експерти, които да направляват цифровата трансформация. Включете представители от бизнес единици, софтуерно инженерство, ITOps и други съответни отдели.

Стартирайте пилотен проект, който демонстрира потенциала на цифровата трансформация.

Включете шампиони, които вярват в цифровата трансформация и ще я проповядват.

Предоставяйте редовни актуализации на всички заинтересовани страни, за да спечелите тяхната подкрепа.

Създайте база от знания с извлечените поуки и ги визуализирайте с помощта на инструменти за картографиране на процесите , за да ги оптимизирате по-късно.

Начертайте бизнес процесите си с ClickUp Whiteboard

4. Прилагане и мащабиране

След успешни пилотни проекти започнете по-широко внедряване на цифрови инициативи, като непрекъснато следите напредъка и коригирате стратегиите при необходимост. Инструментите на ClickUp са създадени, за да ви подкрепят на всеки етап от процеса.

Организирайте: Създавайте задачи, пишете подробни описания, задавайте потребители, проследявайте зависимости, определяйте крайни срокове и следете напредъка с задачите на ClickUp.

Сътрудничество: Съберете екипа, за да оставяте коментари, да отговаряте на въпроси, да обсъждате обратна връзка и да превръщате идеите в действия с помощта на ClickUp Chat view. Можете също така да предоставите ограничен достъп на консултанти или достъп само за четене на заинтересовани страни от бизнеса, за да следите напредъка.

Управлявайте сътрудничеството в екипа с ClickUp

Оптимизирайте: Създайте персонализирани работни процеси и полета, за да управлявате проектите си по свой начин. Използвайте функцията за проследяване на времето в ClickUp, за да следите точно показателите за производителност и ефективност.

Автоматизирайте: Използвайте някоя от над 100-те автоматизации на ClickUp, за да ускорите рутинната работа по управлението на проекти. Или се вдъхновете от някои от тези примери за автоматизация на бизнес процеси. Фокусирайте се върху това, което е важно.

Автоматизирайте рутинните задачи по управлението на проекти

График: Използвайте изгледа на календара в ClickUp, за да следите графика на проекта в дългосрочен план и на подробно ниво. Вижте всички свои етапи във времето и ги преизчислете според нуждите си.

Разпределете ресурсите: Вижте кой е на разположение, кой върху какво работи и т.н. – всичко на едно място, и изберете подходящия ресурс за подходящата задача с изгледа на натоварването в ClickUp.

Интегрирайте: Взаимосвързаните проекти се нуждаят от данни от различни инструменти. Използвайте над 1000 интеграции на ClickUp, за да приспособите управлението на проектите си към организационната си структура.

Наблюдавайте и оптимизирайте: Следете напредъка в реално време спрямо зададените KPI с таблата на ClickUp. Изберете показателите, които искате да следите, и създайте джаджи за тях на таблото си. Приложете някоя от тези шаблони за подобряване на процесите, за да оптимизирате работните си потоци.

Проследявайте ефективността на потока в таблото за управление на ClickUp.

5. Управление на културната промяна

Добрите стратегии за цифрова трансформация трябва да включват и промяна в културата и нагласите. Използвайте ClickUp, за да насърчите плавен преход към цифрова култура.

Разкажете историята на цифровата трансформация на цялата организация. Бъдете прозрачни относно успехите и неуспехите. Използвайте ClickUp Docs, за да напишете и споделите историята. За тези, които не обичат да четат много, използвайте ClickUp Brain, за да генерирате обобщения незабавно.

Документирайте пътя си към цифровата трансформация с ClickUp Docs.

Поканете за обратна връзка от служителите. Пуснете продукти/услуги на малки групи бета потребители и съберете обратна връзка. Формулярите на ClickUp са предназначени за събиране на тази информация. Ако пускате продуктите на вътрешни потребители, можете да използвате и коментари към задачите за тази цел.

Обучете потребителите. Създайте обучителни материали и документация, които да позволяват самообучение. Планирайте също така обучения и сесии за въвеждане на потребителите, ако те се нуждаят от това.

Наемете шампиони по трансформация, които ще обучават и подкрепят потребителите в техните екипи/отдели.

Сега, когато вече разполагате с рамка за внедряване на цифрова трансформация, ето няколко примера за това как тя е работила в конкретни сектори.

Стратегия за цифрова трансформация в конкретни сектори

Необходимостта от трансформация е възникнала в почти всички сектори. Пътят към нея обаче може да се различава леко в различните сектори. Нека разгледаме някои от индустриите и техните стратегии за трансформация.

Здравеопазване

Цифровите продукти за здравеопазване помагат на доставчиците и пациентите да управляват заболявания, да намаляват рисковете и да насърчават цялостното благосъстояние. От изследвания на рака до тестване на лекарства, организациите използват цифрови продукти в различни процеси в здравеопазването.

Често прилаганите стратегии за цифрова трансформация в здравеопазването са:

Диагностика, базирана на изкуствен интелект, подобрява качеството и достъпността на здравните грижи

Стратегия за обществено здраве, базирана на данни, за превантивна и първична медицинска помощ

Персонализирани медицински съвети, базирани на дългосрочни данни за здравето

Носими устройства за мониторинг и реагиране при извънредни ситуации

Телездраве за дистанционни медицински консултации

Финанси

Стартиращите финтех компании и банките, които залагат предимно на цифровите технологии, допринесоха за бързата цифрова трансформация на пазара. Някои от най-често срещаните примери за приложение са:

Омниканално банкиране : безпроблемно и последователно банкиране онлайн, през мобилни устройства, в клоновете и на платформи на трети страни.

Анализи : Информация за персонализиране на клиентското преживяване, откриване на измами и прогнозиране на пазарните тенденции

Блокчейн: Сигурни, прозрачни транзакции и интелигентни договори за намаляване на разходите при международни парични преводи

Производство

Производствената индустрия и веригата на доставки са в процес на промяна, като се имат предвид макроикономическите сътресения по целия свят. Инициативите за цифрова трансформация, които предлагат добавена стойност в производството, са:

Цифрово двойник : Цифрова симулация на физическата сглобяваща линия/верига за доставки за по-добро наблюдение и намаляване на риска.

IoT : Свързани устройства за безпроблемно събиране и обмен на информация между различни системи

Аналитика: Събиране на подробни данни по цялата верига на производство и доставки, за да се идентифицират възможности за оптимизация.

Организациите реализират такива иновативни проекти в различни индустрии в рамките на своята цифрова трансформация. Но как това наистина помага на бизнеса?

Измерване на възвръщаемостта на инвестициите в стратегия за цифрова трансформация

Прилагането на стратегия за цифрова трансформация изисква значителни ресурси, включително време, пари и усилия. Как да разберете дали си е струвало?

Има три вида показатели, които могат да помогнат за измерване на възвръщаемостта на инвестициите в стратегия за дигитална трансформация.

Финансови показатели

Ръст на приходите

Увеличение на приходите, дължащо се на цифрови инициативи, като нови цифрови продукти, продажби чрез електронна търговия или цифрово подобрени услуги.

Ярък пример за ръст на приходите като възвръщаемост на инвестициите от цифровата трансформация е Walmart, който инвестира милиарди в своите възможности за електронна търговия и оптимизация на цифровата верига за доставки. Той придоби Jet.com, разработи Walmart+ и внедри усъвършенствани аналитични инструменти за оптимизация на запасите и доставките.

Тези инициативи подобриха растежа на електронната търговия на Walmart, оптимизираха операциите и подобриха клиентското преживяване с по-бързи срокове на доставка и по-голяма наличност на продуктите. През фискалната 2021 година продажбите на Walmart в електронната търговия в САЩ нараснаха с 79%.

Икономия на разходи

Намаляване на разходите в резултат на оперативна ефективност, намалена ръчна работа, по-ниски нива на грешки или обща цена на собственост (включително първоначална инвестиция, внедряване, обучение, поддръжка и ъпгрейди).

Период на възвръщаемост

Времето, необходимо на проекта, за да възвърне първоначалната си инвестиция чрез реализирани нетни ползи.

Показатели за клиентите

Клиентско преживяване: Повишаване на удовлетвореността на клиентите (CSAT) и нетния индекс на препоръчителност (NPS) в резултат на цифрови инициативи.

Разходи за привличане на клиенти (CAC): Разходи за привличане на нови клиенти.

Стойност на клиента за целия му живот: Общата стойност на покупките, които клиентът вероятно ще направи през целия период на взаимоотношенията си с компанията.

За да създаде по-добри взаимоотношения с клиентите и да увеличи тяхната стойност за цял живот, Nike пренасочи фокуса си към директния контакт с потребителите. Като част от тази стратегия Nike преработи своя уебсайт, мобилното си приложение и програмата си за членство.

Тази стратегия за цифрова трансформация драстично увеличи онлайн продажбите, подобри ангажираността на клиентите и засили лоялността към марката. През фискалната 2021 година цифровите продажби на Nike нараснаха с 41%.

Акцентът върху дигиталните канали за продажби помогна на Nike да се справи с предизвикателствата в търговията на дребно по време на пандемията от COVID-19 и позиционира компанията за устойчив растеж в дигиталната икономика.

Оперативни показатели

Оперативна ефективност: Подобрения в показатели като времетраене на цикъла, производителност на служителите или оборот на запасите

Качество: Намаляване на дефектите, подобряване на степента на съответствие или ускоряване на предоставянето на услуги

Ускорете вашите инициативи за цифрова трансформация с ClickUp

Световният икономически форум прогнозира, че стойността на цифровата трансформация за обществото и индустрията ще достигне 100 трилиона долара до 2025 г. Всички приемат цифровите технологии за широк спектър от цели.

Въпреки че потенциалните бизнес резултати могат да бъдат значителни, те не са лесни за постигане. Deloitte установява, че 70% от усилията за трансформация се провалят.

Един от най-важните начини да избегнете провала е да разполагате с надеждна система за управление на проекти, с която да планирате, организирате, график, проследявате, наблюдавате и оптимизирате вашите инициативи.

ClickUp е проектиран, за да ви позволи точно това. Независимо дали изпълнявате малък пилотен проект или програма за цифрова трансформация в цялата организация с хиляди потребители, ClickUp може да се справи с всичко.

Вижте ClickUp в действие. Опитайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Какъв е стратегическият модел на цифровата трансформация?

Стратегическият модел за цифрова трансформация насочва организациите в тяхното развитие, като предоставя рамка за интегриране на цифровите технологии в бизнеса. Той помага при разработването на инициативи за постигане на цели като подобряване на клиентското преживяване, оперативната ефективност, ефективността на разходите, ангажираността на служителите и др.

2. Кои са шестте основни елемента на цифровата трансформация?

Шестте основни компонента на цифровата трансформация обикновено включват: