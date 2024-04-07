Bear срещу Evernote: преглед за 2025 г. (характеристики, цени)

Bear или Evernote, коя да изберете?

Намирането на подходящия инструмент за водене на бележки може да бъде трудна задача.

В края на краищата, не е като да можете да се справите без нито една от тях.

Така че, кажете „адиос“ на лепящите се бележки и „здрасти“ на цифровите бележници.

В тази статия ще ви помогнем да изберете идеалното приложение за водене на бележки, като сравним Bear и Evernote. А като допълнителен бонус ще ви представим и една чудесна алтернатива на двете.

Нека започне съревнованието!

Забележка: Първо ще разгледаме какво представляват Bear и Evernote, като обсъдим техните функции, за да ви дадем по-добра представа за всеки от инструментите. Ако търсите само сравнение, кликнете тук, за да преминете към съответния раздел.

Какво е Bear?

Bear е стандартно приложение за водене на бележки, което ви позволява да правите бързи бележки или да създавате дълги есета.

Можете дори да споделяте бележки с други хора или само между вашите собствени устройства.

чрез Bear

Нека разгледаме някои от основните функции на Bear:

1. Специални търсения

Не можете да намерите бележките, когато най-много се нуждаете от тях?

Специалните търсения на Bear ще го направят за вас.

Някои от специалните търсения включват:

@task: показва бележки с един или повече елементи показва бележки с един или повече елементи за изпълнение

@today: показва бележките, които сте променили днес

@images: показва бележки с изображения в тях

@code: показва бележки, които съдържат поне един фрагмент код.

Можете да добавите ключови думи или термини към тези специални търсения, за да получите конкретни резултати.

2. Множество опции за експортиране

Една интересна функция на Bear е възможността да експортира бележки в различни формати.

Получавате богат текстов формат, обикновен текст, PDF, формат Bear note, поддръжка на markdown... списъкът е доста обширен.

3. Криптирани бележки

Bear разбира, че някои бележки се нуждаят от защита, защото могат да съдържат чувствителни данни.

Вече не можете да напишете „оставете ме на мира“ и да очаквате, че ще сте в безопасност!

Но можете да защитите бележките си с парола.

След като я настроите, вашите бележки и други видове текст се криптират и никой освен вас няма да има достъп до тях.

4. Режим на фокусиране

Имате концентрацията на златна рибка? 🐟

Не се притеснявайте.

Не сте сами. Но ще ви е нужна помощ, за да задържите вниманието си.

И под „помощ“ имаме предвид фокусния режим на приложението Bear. Тази функция скрива всичко на екрана ви и ви позволява да се концентрирате само върху бележките си.

Когато сте на вашия iPhone или iPad, просто натиснете върху бележката, за да я редактирате, и страничната лента и списъкът с бележки ще изчезнат с едно пуф!

Какво е Evernote?

Evernote съществува от векове и все още е на мода!

През годините тя се превърна в мощно приложение за водене на бележки, което е и лек инструмент за управление на проекти.

чрез Evernote

Но дали Evernote е най-добрият избор за вас? Прочетете нашето подробно преглед на Evernote с алтернативи , за да си направите по-добра представа.

Нека разгледаме някои от основните функции на Evernote:

1. Шаблони

Evernote разполага с множество шаблони за всички видове бележки, включително творческо писане, маркетинг и продажби, срещи и много други.

Шаблоните са изключително адаптивни и можете да ги използвате, за да спестите време и да свършите повече работа.

2. Web clipper

Намерихте интересна статия за това как да промотирате бизнеса си в интернет? Просто я запазете като екранна снимка с помощта на разширението за браузър Evernote Web Clipper.

Използвайте тази функция, за да изрежете част от уеб страница или цялата страница без досадните заглавия и реклами.

Вероятно това е най-добрият уеб клипър на пазара днес.

Попитайте всеки конкурент на Evernote и най-вероятно ще се съгласят.

3. Запазено търсене

Ако имате бележка, която отваряте всеки ден, като дневен планирач или списък за задачи, не е нужно да я търсите отново и отново. Просто запазете търсенето в Evernote и няма да се налага да търсите бележката ръчно.

Освен това, благодарение на функцията за синхронизиране на устройствата, можете да получите достъп до запазените си търсения на всички ваши устройства.

4. Аудио бележки

Какво е по-добро и по-бързо от написването на текстова бележка?

Аудио бележка!

Тази функция е истинско благословение за тези, които се затрудняват с клавиатурата, особено по време на динамични срещи.

А ако винаги сте били очаровани от диктофоните, това ще ви хареса...

Bear и Evernote, сравнени една до друга

И двете приложения са много сходни в много отношения. За начало, и двете обичат животните.

Какво?

Просто погледнете логата им. Едното е мечка, а другото е слон!

Очевидно обаче има и още нещо.

Bear и Evernote ви позволяват да запазвате уеб страници; всяко от приложенията за бележки ви позволява да ги организирате, поддържа синхронизация между всички устройства и т.н.

Те обаче се различават по някои ключови аспекти.

Ето как:

1. Поддръжка на операционни системи

Всяка приложение, според нас, трябва да работи на всички операционни системи.

Съгласни ли сте? Evernote също е съгласен, но... Bear не е.

A. Bear

Bear е безспорно отличен редактор за водене на бележки и маркиране. Но нещата стават проблемни, когато осъзнаете, че Bear поддържа само устройства на Apple.

Така че потребителите на iPhone, iPad, практически всички iOS и Mac, вече могат да се гордеят.

Това я прави по-добра алтернатива на Apple Note от всичко друго.

Съжаляваме за всички потребители на Windows и Android.

B. Evernote

Evernote, от друга страна, е инклузивен и работи на iOS, Android и Windows!

За съжаление, те са пропуснали Linux потребителите.

Толкова близо, Evernote, толкова близо!

2. Търсене

Функцията „търсене“ във всяко приложение за водене на бележки трябва да ви помогне да намерите това, което търсите.

Искам да кажа, че ако искахме да затрудним намирането на бележки или текст, щяхме да използваме тетрадка и да губим време, прелиствайки я.

Добрата новина е, че търсенето и в двете приложения е доста усъвършенствано и ефективно.

Но има и още. Нека да разгледаме.

A. Bear

Приложението Bear използва етикети за организиране на бележките ви. Вие сами добавяте тези етикети, където пожелаете в бележката, в зависимост от тяхната релевантност.

Вземате бележки от среща, свързана с бюджета за декември? Вашият таг може да бъде #decemberbudget.

Знаете ли, че можете да създадете нова бележка дори от етикет?

А за да спестите време за търсене и организиране, можете да премахвате и добавяте етикети към няколко бележки.

B. Evernote

Можете да добавяте етикети и към бележките в Evernote, но има някои разлики.

И тук на помощ идват бележниците.

Това приложение организира бележките ви в бележници, за да ги намирате лесно. Намирането на конкретен бележник може да се окаже трудна задача, ако имате много такива.

В такива случаи просто напишете „notebook:insert notebook title“ и ето, ще се озовете там, където искате.

3. Цени

Основната разлика между Evernote и Bear е в цените им. Evernote беше приложението, което предлагаше толкова много безплатно. Но сега е известно с високите си цени. Bear, от друга страна, е много достъпно. Но не забравяйте, че е само за потребители на Apple!

Ето и цените им:

A. Bear

Bear предлага две ценови опции:

Bear безплатно : опции за експортиране, етикети и прикачени файлове

Bear pro (1,49 $/месец): теми за писане, криптирани бележки и синхронизация с iCloud между iPhone, iPad и Mac.

B. Evernote

Evernote предлага три ценови опции:

Evernote безплатно: аудио бележки, уеб клипър и размер на бележките до 25 MB

Evernote premium (7,99 $/месец) : бележки в PDF файлове , търсене на текст в PDF файлове и размер на бележките до 200 MB.

Evernote business (14,99 $/потребител на месец): преглед на историята на дейността на екипа, управление на екипа и лимит за качване от 20 GB на месец.

4. Интеграции

В днешно време интеграциите са изключително важни за повишаване на производителността и свързване на бележките ви с имейлите, календарите и т.н.

Bear и Evernote поддържат ли интеграции? Нека разберем.

A. Bear

Списъкът с интеграции за Bear е много кратък. Някои от най-известните са Things, Bear Power Pack и Workflow.

Няма много друго!

B. Evernote

Evernote обича интеграциите много повече от Bear.

Ето кратък поглед върху някои от интеграциите му:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear срещу Evernote в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Bear и Evernote. Когато търсите Bear и Evernote в Reddit, много потребители са съгласни, че Evernote е богат на функции, но ако търсите по-опростен инструмент, Bear е чудесен вариант:

„Bear е опростена версия на най-основните функции на Evernote (което за някои хора е точно толкова, колкото им трябва).“

За другите потребители на Reddit, които търсят нещо повече от обикновен инструмент, Evernote е по-добрият избор:

„Evernote е чудовище по отношение на функциите, но е и невероятно мощен. Има някои функции, които може би никога няма да използвате, но те ще бъдат там, за да ви подкрепят, когато достигнете това ниво.“

Bear срещу Evernote: заключение

Въпреки че има явни визуални прилики, като например триколонен потребителски интерфейс, Bear е много по-достъпно приложение от Evernote, но е ограничено само до платформата iOS.

От друга страна, Evernote има значително повече интеграции от Bear, но се усеща много повече като традиционен инструмент за продуктивност в сравнение с елегантния и минималистичен потребителски интерфейс на Bear.

Имаме ли победител в тази битка между приложенията за водене на бележки?

Ако се нуждаете от достъпно приложение за писане с елегантен дизайн, ние бихме ви препоръчали Bear. 🐻

Това важи, ако сте потребител на iOS или Mac.

А ако искате интеграция с някои от най-разпространените и важни приложения като Gmail, Google Drive и др., заедно с един от най-добрите уеб клипъри на пазара, Evernote е отговорът.

Но чакайте, виждате ли това, което виждаме ние? 👀

Едната от тях е ограничена по отношение на интеграциите и не поддържа всички операционни системи.

Другата изисква голям бюджет. 💰

Не се притеснявайте. Нека ви представим перфектната алтернатива на Evernote и Bear App.

Кой е най-добрият инструмент за водене на бележки?

Отговорът на този въпрос не е лесен.

И ние ви разбираме.

Има прекалено много неща, които трябва да се измерят.

Но ето нещо, което да ви даде храна за размисъл:

Записвате си бележки и после какво…? 💭

Вашите бележки имат цел. Използвате ги, за да създавате задачи, да възлагате задачи, да добавяте крайни срокове и дати на падеж... Разбирате за какво става дума.

Ами ако ви кажем, че има приложение, което може да прави всичко това, освен да създава бележки?

Запознайте се с ClickUp!

Изтеглете ClickUp на всяко устройство и имайте достъп до работата си отвсякъде.

ClickUp е най-високо оцененият инструмент за управление на проекти в света, използван от високопродуктивни екипи.

Чакайте, софтуер за управление на проекти?

Да, такава, която ви позволява да си водите бележки и да управлявате проекти, задачи и ресурси безплатно!

Помните ли как Bear предлагаше своите прегръдки само на iOS потребителите, а Evernote поддържаше всички платформи с изключение на Linux?

ClickUp е истинската сделка.

Ние поддържаме всички платформи.

Но нека преминем към най-интересната част.

Тези ключови функции на ClickUp могат да правят всичко, което правят Evernote и Bear, и дори повече!

1. Записвайте неограничен брой идеи с Notepad

Имате изключително творчески ден? В ClickUp вярваме, че няма такова нещо като „прекалено много идеи“.

Ето защо Notepad на ClickUp ви позволява да създавате неограничен брой бележки. Добавяйте богати текстови редакции към бележките си, като заглавия, курсив, цифрови списъци и др. с помощта на Slash Commands.

И можете да правите много повече от просто да записвате текст.

Превърнете бележките си в задачи директно от Notepad и след това ги възложете на членовете на екипа.

Просто намерете символа + върху бележката, която искате да превърнете в задача.

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с Notepad на ClickUp.

Кликнете върху нея и изберете списък или папка, за да добавите нова задача.

Заглавието на бележката ви става заглавие на задачата.

Текстът на бележката става описание на задачата.

След това можете да добавите повече подробности към задачата, като приоритет, краен срок и отговорни лица.

2. Създавайте бази от знания с Docs

Когато имате прекалено много за писане и една бележка не е достатъчна, изберете Docs.

В Docs можете да добавяте вложени страници, да вмъквате емотикони, да позволявате на Google да индексира вашите документи и много други!

Вашите документи могат да имат неограничен брой страници и можете да ги споделяте с колегите си или с хора извън работното си пространство.

Персонализирайте документа си за всякакви работни нужди с множество функции и инструменти, включително:

Стил на документа : изберете стила на документа, който най-добре отразява вашата работа – стил, базиран на знания, класически стил или стил на блог.

Връзки : лесно свързване на свързани задачи и страници в рамките на страницата Doc

Форматиране на богат текст : регулирайте размера на шрифта (малък, среден, голям) и избирайте от различни шрифтове и цветове за подчертаване, за да акцентирате върху важни детайли.

Автори : добавете няколко автори и получите ясна представа за това кой е допринесъл за документа

Редактиране в реално време : редактирайте документ заедно с други членове на екипа, за да максимизирате сътрудничеството

Откриване на сътрудничество: вижте кога член на екипа разглежда, коментира или редактира документ

Редактирайте в реално време заедно с екипа си с ClickUp Docs

Използвате ли едно и също съдържание отново и отново, като бележки от срещи или общо описание на проекти? Превърнете го в шаблон за документ и спестете усилия.

ClickUp ви позволява също да изтегляте документи като файлове в формати Markdown, HTML и PDF.

И докато мислите за PDF файлове, не търсете другаде, защото ClickUp също предлага възможност за добавяне на бележки към PDF файлове. 😎

3. Правете визуални бележки с Mind Maps

Търсите място, където да начертаете плана и целите си?

Опитайте Mind Maps на ClickUp.

Лесно създавайте, редактирайте и споделяйте диаграми, използвайки функции като ClickUp Mind Maps.

Използвайте я, за да начертаете плановете си за проекти, да определите тяхната структура и да създавате, редактирате и изтривате задачи директно от Mind Maps.

ClickUp също разбира, че може да имате любими приложения. Именно затова се интегрира с много от тях, включително Evernote!

Това бяха само функции, които могат да ви помогнат да правите по-добри и ценни бележки. ClickUp обаче може да направи много повече за вас.

Ето някои от функциите, които създадохме с много любов:

Искате още опции? Разгледайте 10-те най-добри приложения за водене на бележки .

Победител в сблъсъка

Битката между Evernote и Bear може да продължи вечно. И двете приложения имат своите предимства и недостатъци по отношение на повечето от същите функции.

Не забравяйте обаче, че това са само приложения за водене на бележки.

Те не ви помагат да управлявате задачи, ресурси или време.

Това е задачата на едно мощно приложение за управление на проекти, което предлага всичко в едно.

С други думи, ClickUp.

Тя преодолява недостатъците на Bear и Evernote и ви предлага нещо повече от просто целенасочени бележки. Освен това е безплатна завинаги!

Защо чакате?

Кажете сбогом на обичайните приложения за водене на бележки и изтеглете ClickUp безплатно още днес!

