Топ 10 софтуера за маркетингово сътрудничество, който дава възможност на маркетинговите екипи

Маркетингът е многостранна дейност, която изисква участието на всички. ?

За да бъде кампанията ви успешна, всичко и всички трябва да си сътрудничат. Макар че електронните таблици и имейлите могат до известна степен да ви помогнат да организирате работата си, проблеми възникват, когато екипът ви и клиентелата ви започнат да се разрастват.

Когато става въпрос за сложни задачи като маркетинга, ефективният инструмент за сътрудничество може да бъде спасителен. Той може да направи работата както на мениджърите, така и на маркетолозите по-малко стресираща и по-фокусирана.

Разгледайте нашия топ 10 списък, за да намерите софтуер за маркетингово сътрудничество , който да подобри работния ви процес и да увеличи значително възвръщаемостта на инвестициите ви в кампании.

Какво е софтуер за маркетингово сътрудничество?

Софтуерът за маркетингово сътрудничество е система, която улеснява комуникацията и координацията на работата между маркетинговите агенции и екипи.

С подходящ инструмент за маркетингово сътрудничество сложната дейност, каквато е маркетинга, изглежда по-лесно управляема. Софтуерът свързва различни отдели, като SEO и творческия, позволявайки им да се обединят и да създадат последователна история на марката, която стимулира ангажираността. ?

От организиране на времето и ресурсите до събиране на обратна връзка от колеги, софтуерът за маркетингово сътрудничество е незаменим инструмент за провеждането на успешни маркетингови кампании.

Освен очевидните комуникационни функции, имайте предвид следните функционалности, когато избирате следващия си софтуер за маркетингово сътрудничество:

Управление на проекти : Инструментът за маркетинг сътрудничество трябва да ви позволява да създавате и поддържате ефективен работен процес с задачи, график и проследяване на напредъка.

Леснота на използване : Софтуерът трябва да служи на потребителя, а не обратното. Избраният от вас инструмент за сътрудничество трябва да е интуитивен и да изисква минимално обучение.

Автоматизация : Колкото повече повтарящи се задачи софтуерът може да автоматизира, толкова повече време и усилия ще имате за генериране на идеи и контрол на качеството.

Редактиране на съдържание : Ако софтуерът позволява създаване и редактиране на съдържание, той трябва да разполага и с функции за проверка и контрол на версиите, за да улесни процеса.

Интеграция : Маркетинговите дейности рядко се съдържат в една единствена платформа. Ето защо избраният от вас софтуер трябва да се интегрира с друг софтуер, като например софтуер за видеоконферентна връзка, имейл маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

Мащабируемост: Ако всичко върви добре, броят на вашите клиенти и членове на екипа трябва да нарасне. Софтуерът за маркетингово сътрудничество трябва да може да се справи с това с минимално забавяне.

10-те най-добри софтуера за маркетингово сътрудничество, които да използвате през 2024 г.

За да ви помогнем да откриете идеалния вариант за вашия екип, ние подбрахме 10 от любимите ни софтуера за сътрудничество в маркетинга, като представяме техните предимства, недостатъци, цени и оценки.

Имайте предвид, че тези инструменти не са проектирани предимно за сътрудничество, но разполагат с множество функции, които улесняват комуникацията и ефективността на екипа по време на цялата кампания.

ClickUp разполага с всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество с вашия маркетинг екип.

Като всеобхватен център за управление на проекти , ClickUp има повече функции, отколкото можем да изброим наведнъж. Ето защо сме избрали пет от най-ценните функции за маркетинговите екипи:

ClickUp вече разполага с функции, които обхващат повечето маркетингови процеси, но можете да го интегрирате с над 1000 други приложения, за да оптимизирате още повече операциите си.

Не сте сигурни как да започнете да се възползвате от многото предимства на ClickUp? Разгледайте този предварително създаден шаблон за работа на маркетинговия екип в ClickUp, за да започнете бързо. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте работата с задачи, подзадачи и списъци за проверка

Създавайте идеи колективно с ClickUp Whiteboards

Управлявайте ресурсите и времето с изгледите ClickUp Workload, Timeline и Gantt.

Създавайте, редактирайте и преглеждайте съдържание с ClickUp Docs и проверка

Готови и персонализирани автоматизации

Комуникирайте в коментарите към задачите и в чат прозореца

Интеграция с над 1000 инструмента

Цели, етапи и проследяване на напредъка

ClickUp AI асистент за писане

Ограничения на ClickUp

Огромният брой функции изисква известно време, за да свикнете с тях.

Случайно бавно зареждане

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Unlimited : 7 $/месец/потребител

Бизнес : 12 $/месец/потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на работно място.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. CoSchedule

CoSchedule предлага набор от различни инструменти, създадени специално за маркетинг специалисти. Серията продукти Marketing Suite се състои от:

Календар Органайзер Организатор на съдържание Work Organizer Органайзер на активи

Work Organizer е центърът зад кулисите за всичко, свързано със сътрудничеството. Някои от неговите забележителни функции включват списъци с задачи на служителите в реално време, календар за проследяване на ежедневния, седмичния и месечния напредък спрямо крайните срокове, както и шаблони за повтарящи се задачи и маркетингови проекти.

Можете да дефинирате правила за задачите и тригери за автоматично преминаване между етапите. Например, можете да направите одобренията от правния отдел и отдела за съответствие задължителни, като по този начин гарантирате, че вашите проекти отговарят на всички индустриални стандарти. ✅

Най-добрите функции на CoSchedule

Преглед в реално време на списъците със задачи на служителите

Календар за управление на работата с проследяване на напредъка

Шаблони за повтарящи се задачи с приблизителни срокове за изпълнение

Правила за задачи и интелигентни тригери за автоматизация

Специализирани инструменти за социални медии и маркетинг на съдържание

Персонализирани отчети, които можете да споделяте със заинтересованите страни

Множество изгледи, включително Kanban и Календар

Ограничения на CoSchedule

Жалби относно външния вид и оформлението на потребителския интерфейс

Някои потребители го намират за скъп в дългосрочен план.

Цени на CoSchedule

Календар : Безплатен

Social Calendar : 19 $/месец (годишно плащане)

Content Calendar : Цени по запитване

Marketing Suite: Цени по запитване

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2 : 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 рецензии)

3. Sharelov

С Sharelov вие и вашият маркетинг екип можете да дадете свобода на творчеството си, докато софтуерът се грижи за останалото. Достъпен на всяко устройство, Sharelov поддържа всички ваши данни организирани и в облак, така че всеки може лесно да ги изтегли. ☁️

Създайте задачи за всеки член на екипа и следете напредъка и промените по всеки проект в различните отдели. Когато сте готови, споделете ресурсите с клиента, като контролирате достъпа им, за да запазите вътрешната си работа в тайна. За да определите датите за публикуване на проектите, просто ги добавете в споделения календар и готово.

Най-добрите функции на Sharelov

Базиран в облака и достъпен на всички устройства

Записани отзиви и актуализации за всеки творчески ресурс

Обратната връзка автоматично се превръща в действия

Публикувайте кампании в социалните медии

Лесно споделяне с клиенти

Плъзнете и пуснете ресурсите в календара за споделено съдържание

Ограничения на Sharelov

Няма безплатна версия

Без функция за съобщения

Цени на Sharelov

Неограничено ползване за 15 $/месец/потребител

Оценки и рецензии на Sharelov

G2 : Няма отзиви

Capterra: 5/5 (3 рецензии)

4. Figma

Въпреки че не е предимно маркетингов инструмент, Figma има много да предложи на маркетинговите екипи. Той ви позволява да създавате, разработвате и усъвършенствате впечатляващи визуални елементи за вашите кампании. ?️

Поддържайте активите организирани в страниците на проекта и работете върху тях заедно в реално време. Независимо дали сте наблюдател или дизайнер, можете да видите как дизайнът оживява, докато участниците дават своето мнение. Можете да маркирате конкретни елементи и да добавяте коментари, а след това да ги маркирате като завършени, за да финализирате решението.

Не сте доволни от крайния резултат? Винаги можете да се върнете към една от предишните запазени версии. ◀️

Най-добрите функции на Figma

Брейнсторминг с бялата дъска FigJam

Страници за организация на проекти и екипи

Съвместно редактиране в реално време на визуални маркетингови ресурси

Маркиране на конкретни компоненти

Коментари и споменавания

История на версиите

Ограничения на Figma

Това е предимно инструмент за дизайн, така че му липсват функции за планиране и специфични за маркетинга функции.

Случайно забавяне в сравнение с други софтуери за маркетингово сътрудничество

Цени на Figma

Starter : Безплатен завинаги

Професионална версия : 12 $/редактор/месец

Организация : 45 $/редактор/месец

Enterprise: 75 $/редактор/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Figma

G2 : 4,7/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 600 рецензии)

5. Semrush

Semrush е известна личност в света на дигиталния маркетинг. Той предлага широка гама от маркетингови инструменти както за стартиращи компании, така и за големи предприятия, като например проучване на ключови думи и индексиране на обратни връзки.

Когато става въпрос за сътрудничество, SEMRush улеснява нещата, като събира всички данни и инструменти под един покрив и ви позволява да управлявате подробно кой има достъп до какво. Можете да споделяте проекти и резултати от проучвания с колегите си, като вземате колективни решения на всеки етап от кампанията.

Semrush също така оптимизира управлението на клиенти. В рамките на клиентските карти можете да създавате и споделяте индивидуални задачи. Присвойте им приоритети, типове и времеви оценки и включете линк към инструментите на Semrush, с които можете да изпълните задачата. ?

Най-добрите функции на Semrush

Всички маркетингови данни и инструменти, от които се нуждаете, на едно място

Разпределение на натоварването и контрол на достъпа

Споделяне на проекти и преглед на показателите в таблото за проекти

Управление на клиенти с клиентски карти

Съгласувани отчети с брандиране или без брандиране за целия екип с шаблони

Ограничения на Semrush

Малките предприятия и тези с ограничен бюджет може да имат затруднения с цените.

Стръмна крива на обучение

Цени на Semrush

Pro : 108,33 $/месец

Guru : 208,33 $/месец

Бизнес: 416,66 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Semrush

G2 : 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

6. Acoustic

Acoustic е мащабируем софтуер за автоматизация на омниканалния маркетинг, който ви позволява да проектирате, публикувате и управлявате кампании без усилие. Acoustic помага на клиентите да развият дълбоко разбиране за нуждите и навиците на своите клиенти с анализи, базирани на намеренията, като дава на кампаниите им най-добрия шанс за успех.

Можете да организирате ресурсите си в публични, частни и библиотеки само за четене и дори да активирате архива на Shutterstock в Acoustic. Създателите на съдържание могат да качват чернови за преглед и одобрение, а редакторите могат да дават мнението си в коментарите. ?

Най-добрите функции на Acoustic

Софтуер за автоматизация на многоканален маркетинг

Мащабируем

Три вида библиотеки за управление на активи

Ограничете типа и размера на файловете в библиотеките

Вградена библиотека Shutterstock

Преглед и одобрение на съдържание

Акустични ограничения

Остарял интерфейс

Понякога може да бъде бавен, особено когато става въпрос за отчитане.

Цени на Acoustic

Essentials : Наличен при контакт

Стандартен : Наличен при контакт

Премиум: Наличен при контакт

Акустични оценки и рецензии

G2 : 3,7/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (3+ отзива)

7. Canva

Canva съчетава ценни функции за дизайн и сътрудничество, за да създаде мощен маркетингов инструмент. С Canva вие и вашият екип можете да създавате промоционални изображения и видеоклипове и да се уверите, че те винаги са в съответствие с бранда, благодарение на комплекта за бранда, указанията и шаблоните.

Canva също така оптимизира вашия работен процес по дизайн и одобрение. Можете да споделяте идеи на бялата дъска, да разпределяте задачи, да работите заедно по дизайни едновременно и да ги оптимизирате незабавно за различни канали. Използвайте Canva Docs, за да напишете текстове, които да допълнят вашите прекрасни визуализации. ✨

Най-добрите функции на Canva

Сътрудничество в реално време по визуални активи

Насоки и шаблони за брандиране

Оптимизиран дизайн и работен процес за одобрение

Whiteboard за генериране на идеи

Magic Switch променя размера, за да оптимизира съдържанието за различни канали

Canva Docs

Информация за ангажираността, за да оцените въздействието на вашите дизайни

Ограничения на Canva

Изображенията в библиотеката могат да бъдат с по-високо качество.

Без офлайн достъп

Цени на Canva

Безплатно

Canva Pro : 119,99 $/година за един човек

Canva for Teams: 300 долара/година за първите пет души

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

8. Funnel

Ако не се направи правилно, анализите и отчетите могат да станат хаотични. Именно в това се състои целта на Funnel. Той действа като център за анализ на маркетинговата ефективност, събирайки данни от различни канали. Съхранява ги по сигурен начин и автоматично ги организира за анализ. Можете да управлявате видимостта на данните и да ги споделяте с подходящите членове на екипа според нуждите.

Funnel спестява време и усилия на екипа ви, като ви освобождава от ненужни задачи като актуализиране на отчети. С единен източник на информация можете да работите по-ефективно и да се съсредоточите върху това, което е важно – постигането на всички маркетингови цели на проекта. ?

Най-добрите функции на Funnel

Анализът на маркетинговата ефективност стана лесен

Централизиране на данни от всички канали

Сигурно съхранение и автоматична организация на данните

Интеграция с над 500 инструмента, без необходимост от кодиране

Управление и споделяне на видимостта на данните

Оптимизация на маркетинговия бюджет

Ограничения на фунията

Първоначалната настройка може да отнеме време.

Сложен; някои нови потребители се нуждаят от обучение

Ценообразуване по фуния

Безплатно

Starter : от 360 $/месец

Бизнес : от 1000 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Funnel

G2 : 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

9. Hubspot

Hubspot се превърна в широко известно име, предлагащо широка гама от CRM продукти, свързващи различни отдели. Неговият Marketing Hub е стабилен и може да се персонализира според нуждите на вашия екип.

Страничната лента за сътрудничество позволява на вас и вашия екип да коментирате активи, да търсите и да давате одобрения, както и да проследявате задачите с помощта на списъци за проверка. Тя ви дава достъп и до маркетинговия календар, за да имате бърз преглед на графика на проекта. В пощенската кутия за разговори можете да започнете дискусии с вашия екип или да участвате в съществуващи теми. ?️

Operations Hub ви позволява да създадете гладък работен процес с инструменти за автоматизация на маркетинга. Например, ако вашият екип комуникира чрез Slack или Zoom, можете да интегрирате Hubspot и да конфигурирате тригерни действия директно от тези приложения.

Най-добрите функции на Hubspot

Цялостен набор от продукти за координиране на всички отдели

Централизиран хъб за всички контакти и данни от кампании

Странична лента за сътрудничество с коментари, списъци със задачи, маркетингов календар и одобрения

Пощенска кутия за разговори

Много възможности за автоматизация, включени приложения на трети страни

Ограничения на Hubspot

Проблеми с конкретни интеграции

Може да бъде прекалено сложен за начинаещи поради големия брой функции.

Цени на Hubspot (Marketing Hub)

Starter : от 18 $/месец

Professional : от 800 $/месец

Enterprise: от 3600 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hubspot (Marketing Hub)

G2 : 4,4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 рецензии)

10. Buffer

Ако маркетингът в социалните медии е вашата страст, Buffer може да бъде вашият хляб и масло. ?

Buffer ви помага да създавате съдържание, което привлича аудиторията ви, и го публикува за вас. По отношение на сътрудничеството, следните пет функции се открояват:

Нива на разрешения — определете кои членове на екипа могат да публикуват в кой канал Работен процес за одобрение — прегледайте всяка публикация преди публикуването й, като я отхвърляте или одобрявате с едно кликване. Идеи — измислете нови идеи за съдържание като екип Автоматизирани отчети — създавайте без усилие отчети за ефективността на марката Вътрешни коментари — обсъждайте с колегите си под всеки пост

Най-добрите функции на Buffer

Оптимизация на работния процес в социалните медии

Контрол на нивата на разрешения

Одобрение и отхвърляне на публикации с едно кликване

Идеи: специално място за мозъчна атака

Автоматизирани и брандирани отчети за ефективността

Комуникация чрез коментари под публикациите

Ограничения на Buffer

Интерфейсът може да бъде по-привлекателен в сравнение с други софтуери за социално и маркетингово сътрудничество.

Скъп ценови модел в сравнение с някои от конкурентите

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials : 5 $/месец/канал

Team : 10 $/месец/канал

Агенция: 100 $/месец/10 канала

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Buffer

G2 : 4,3/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

Разкрийте пълния потенциал на екипа си с софтуер за маркетингово сътрудничество

Да проведете успешна маркетингова кампания е едно, но да го направите ефективно е съвсем друго. Ако искате да изпреварите конкуренцията, вашият маркетинг екип трябва да работи като часовник. ⏰

Въпреки че всички изброени по-горе софтуери за маркетингово сътрудничество могат да намалят конфликтите, изберете ClickUp, ако искате цялостно решение, което да повиши продуктивността на екипа ви и да ви помогне да постигнете всичките си маркетингови OKR с лекота.