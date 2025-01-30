Топ 10 софтуера за маркетингово сътрудничество, който дава възможност на маркетинговите екипи

Маркетингът е многостранна дейност, която изисква участието на всички. ?
За да бъде кампанията ви успешна, всичко и всички трябва да си сътрудничат. Макар че електронните таблици и имейлите могат до известна степен да ви помогнат да организирате работата си, проблеми възникват, когато екипът ви и клиентелата ви започнат да се разрастват.
Когато става въпрос за сложни задачи като маркетинга, ефективният инструмент за сътрудничество може да бъде спасителен. Той може да направи работата както на мениджърите, така и на маркетолозите по-малко стресираща и по-фокусирана.
Разгледайте нашия топ 10 списък, за да намерите софтуер за маркетингово сътрудничество , който да подобри работния ви процес и да увеличи значително възвръщаемостта на инвестициите ви в кампании.
Какво е софтуер за маркетингово сътрудничество?
Софтуерът за маркетингово сътрудничество е система, която улеснява комуникацията и координацията на работата между маркетинговите агенции и екипи.
С подходящ инструмент за маркетингово сътрудничество сложната дейност, каквато е маркетинга, изглежда по-лесно управляема. Софтуерът свързва различни отдели, като SEO и творческия, позволявайки им да се обединят и да създадат последователна история на марката, която стимулира ангажираността. ?
От организиране на времето и ресурсите до събиране на обратна връзка от колеги, софтуерът за маркетингово сътрудничество е незаменим инструмент за провеждането на успешни маркетингови кампании.
Какво трябва да търсите в инструментите за сътрудничество в маркетинга?
Освен очевидните комуникационни функции, имайте предвид следните функционалности, когато избирате следващия си софтуер за маркетингово сътрудничество:
- Управление на проекти: Инструментът за маркетинг сътрудничество трябва да ви позволява да създавате и поддържате ефективен работен процес с задачи, график и проследяване на напредъка.
- Леснота на използване: Софтуерът трябва да служи на потребителя, а не обратното. Избраният от вас инструмент за сътрудничество трябва да е интуитивен и да изисква минимално обучение.
- Автоматизация: Колкото повече повтарящи се задачи софтуерът може да автоматизира, толкова повече време и усилия ще имате за генериране на идеи и контрол на качеството.
- Редактиране на съдържание: Ако софтуерът позволява създаване и редактиране на съдържание, той трябва да разполага и с функции за проверка и контрол на версиите, за да улесни процеса.
- Интеграция: Маркетинговите дейности рядко се съдържат в една единствена платформа. Ето защо избраният от вас софтуер трябва да се интегрира с друг софтуер, като например софтуер за видеоконферентна връзка, имейл маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).
- Мащабируемост: Ако всичко върви добре, броят на вашите клиенти и членове на екипа трябва да нарасне. Софтуерът за маркетингово сътрудничество трябва да може да се справи с това с минимално забавяне.
10-те най-добри софтуера за маркетингово сътрудничество, които да използвате през 2024 г.
За да ви помогнем да откриете идеалния вариант за вашия екип, ние подбрахме 10 от любимите ни софтуера за сътрудничество в маркетинга, като представяме техните предимства, недостатъци, цени и оценки.
Имайте предвид, че тези инструменти не са проектирани предимно за сътрудничество, но разполагат с множество функции, които улесняват комуникацията и ефективността на екипа по време на цялата кампания.
1. ClickUp
Като всеобхватен център за управление на проекти , ClickUp има повече функции, отколкото можем да изброим наведнъж. Ето защо сме избрали пет от най-ценните функции за маркетинговите екипи:
- ClickUp Whiteboards: Използвайте текст, фигури и скици, за да обсъждате нови идеи за кампании с екипа си в реално време и да създадете практичен маркетингов план.
- ClickUp Workload view: Оценете капацитета на всеки член на екипа, за да можете да разпределите ресурсите реалистично. Следете графиците на проектите с изгледите Timeline и Gantt.
- ClickUp Chat view: Започнете разговор за подробностите на кампанията с всеки индивид или група
- ClickUp Docs: Създавайте атрактивна документация, отчети или маркетингово съдържание, свързвайте ги със задачи и управлявайте достъпа на колегите си.
- Проверка и обратна връзка: Прикачете PDF файлове, изображения или видеоклипове към задачите и поканете екипа си да оцени съдържанието с бележки и коментари.
ClickUp вече разполага с функции, които обхващат повечето маркетингови процеси, но можете да го интегрирате с над 1000 други приложения, за да оптимизирате още повече операциите си.
Не сте сигурни как да започнете да се възползвате от многото предимства на ClickUp? Разгледайте този предварително създаден шаблон за работа на маркетинговия екип в ClickUp, за да започнете бързо. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Организирайте работата с задачи, подзадачи и списъци за проверка
- Създавайте идеи колективно с ClickUp Whiteboards
- Управлявайте ресурсите и времето с изгледите ClickUp Workload, Timeline и Gantt.
- Създавайте, редактирайте и преглеждайте съдържание с ClickUp Docs и проверка
- Готови и персонализирани автоматизации
- Комуникирайте в коментарите към задачите и в чат прозореца
- Интеграция с над 1000 инструмента
- Цели, етапи и проследяване на напредъка
- ClickUp AI асистент за писане
Ограничения на ClickUp
- Огромният брой функции изисква известно време, за да свикнете с тях.
- Случайно бавно зареждане
Цени на ClickUp
- Безплатен завинаги
- Unlimited: 7 $/месец/потребител
- Бизнес: 12 $/месец/потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на работно място.
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
2. CoSchedule
CoSchedule предлага набор от различни инструменти, създадени специално за маркетинг специалисти. Серията продукти Marketing Suite се състои от:
- Календар Органайзер
- Организатор на съдържание
- Work Organizer
- Органайзер на активи
Work Organizer е центърът зад кулисите за всичко, свързано със сътрудничеството. Някои от неговите забележителни функции включват списъци с задачи на служителите в реално време, календар за проследяване на ежедневния, седмичния и месечния напредък спрямо крайните срокове, както и шаблони за повтарящи се задачи и маркетингови проекти.
Можете да дефинирате правила за задачите и тригери за автоматично преминаване между етапите. Например, можете да направите одобренията от правния отдел и отдела за съответствие задължителни, като по този начин гарантирате, че вашите проекти отговарят на всички индустриални стандарти. ✅
Най-добрите функции на CoSchedule
- Преглед в реално време на списъците със задачи на служителите
- Календар за управление на работата с проследяване на напредъка
- Шаблони за повтарящи се задачи с приблизителни срокове за изпълнение
- Правила за задачи и интелигентни тригери за автоматизация
- Специализирани инструменти за социални медии и маркетинг на съдържание
- Персонализирани отчети, които можете да споделяте със заинтересованите страни
- Множество изгледи, включително Kanban и Календар
Ограничения на CoSchedule
- Жалби относно външния вид и оформлението на потребителския интерфейс
- Някои потребители го намират за скъп в дългосрочен план.
Цени на CoSchedule
- Календар: Безплатен
- Social Calendar: 19 $/месец (годишно плащане)
- Content Calendar: Цени по запитване
- Marketing Suite: Цени по запитване
Оценки и рецензии за CoSchedule
- G2: 4,4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 100 рецензии)
3. Sharelov
С Sharelov вие и вашият маркетинг екип можете да дадете свобода на творчеството си, докато софтуерът се грижи за останалото. Достъпен на всяко устройство, Sharelov поддържа всички ваши данни организирани и в облак, така че всеки може лесно да ги изтегли. ☁️
Създайте задачи за всеки член на екипа и следете напредъка и промените по всеки проект в различните отдели. Когато сте готови, споделете ресурсите с клиента, като контролирате достъпа им, за да запазите вътрешната си работа в тайна. За да определите датите за публикуване на проектите, просто ги добавете в споделения календар и готово.
Най-добрите функции на Sharelov
- Базиран в облака и достъпен на всички устройства
- Записани отзиви и актуализации за всеки творчески ресурс
- Обратната връзка автоматично се превръща в действия
- Публикувайте кампании в социалните медии
- Лесно споделяне с клиенти
- Плъзнете и пуснете ресурсите в календара за споделено съдържание
Ограничения на Sharelov
- Няма безплатна версия
- Без функция за съобщения
Цени на Sharelov
- Неограничено ползване за 15 $/месец/потребител
Оценки и рецензии на Sharelov
- G2: Няма отзиви
- Capterra: 5/5 (3 рецензии)
4. Figma
Въпреки че не е предимно маркетингов инструмент, Figma има много да предложи на маркетинговите екипи. Той ви позволява да създавате, разработвате и усъвършенствате впечатляващи визуални елементи за вашите кампании. ?️
Поддържайте активите организирани в страниците на проекта и работете върху тях заедно в реално време. Независимо дали сте наблюдател или дизайнер, можете да видите как дизайнът оживява, докато участниците дават своето мнение. Можете да маркирате конкретни елементи и да добавяте коментари, а след това да ги маркирате като завършени, за да финализирате решението.
Не сте доволни от крайния резултат? Винаги можете да се върнете към една от предишните запазени версии. ◀️
Най-добрите функции на Figma
- Брейнсторминг с бялата дъска FigJam
- Страници за организация на проекти и екипи
- Съвместно редактиране в реално време на визуални маркетингови ресурси
- Маркиране на конкретни компоненти
- Коментари и споменавания
- История на версиите
Ограничения на Figma
- Това е предимно инструмент за дизайн, така че му липсват функции за планиране и специфични за маркетинга функции.
- Случайно забавяне в сравнение с други софтуери за маркетингово сътрудничество
Цени на Figma
- Starter: Безплатен завинаги
- Професионална версия: 12 $/редактор/месец
- Организация: 45 $/редактор/месец
- Enterprise: 75 $/редактор/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Figma
- G2: 4,7/5 (над 900 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 600 рецензии)
5. Semrush
Semrush е известна личност в света на дигиталния маркетинг. Той предлага широка гама от маркетингови инструменти както за стартиращи компании, така и за големи предприятия, като например проучване на ключови думи и индексиране на обратни връзки.
Когато става въпрос за сътрудничество, SEMRush улеснява нещата, като събира всички данни и инструменти под един покрив и ви позволява да управлявате подробно кой има достъп до какво. Можете да споделяте проекти и резултати от проучвания с колегите си, като вземате колективни решения на всеки етап от кампанията.
Semrush също така оптимизира управлението на клиенти. В рамките на клиентските карти можете да създавате и споделяте индивидуални задачи. Присвойте им приоритети, типове и времеви оценки и включете линк към инструментите на Semrush, с които можете да изпълните задачата. ?
Най-добрите функции на Semrush
- Всички маркетингови данни и инструменти, от които се нуждаете, на едно място
- Разпределение на натоварването и контрол на достъпа
- Споделяне на проекти и преглед на показателите в таблото за проекти
- Управление на клиенти с клиентски карти
- Съгласувани отчети с брандиране или без брандиране за целия екип с шаблони
Ограничения на Semrush
- Малките предприятия и тези с ограничен бюджет може да имат затруднения с цените.
- Стръмна крива на обучение
Цени на Semrush
- Pro: 108,33 $/месец
- Guru: 208,33 $/месец
- Бизнес: 416,66 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Semrush
- G2: 4,5/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
6. Acoustic
Acoustic е мащабируем софтуер за автоматизация на омниканалния маркетинг, който ви позволява да проектирате, публикувате и управлявате кампании без усилие. Acoustic помага на клиентите да развият дълбоко разбиране за нуждите и навиците на своите клиенти с анализи, базирани на намеренията, като дава на кампаниите им най-добрия шанс за успех.
Можете да организирате ресурсите си в публични, частни и библиотеки само за четене и дори да активирате архива на Shutterstock в Acoustic. Създателите на съдържание могат да качват чернови за преглед и одобрение, а редакторите могат да дават мнението си в коментарите. ?
Най-добрите функции на Acoustic
- Софтуер за автоматизация на многоканален маркетинг
- Мащабируем
- Три вида библиотеки за управление на активи
- Ограничете типа и размера на файловете в библиотеките
- Вградена библиотека Shutterstock
- Преглед и одобрение на съдържание
Акустични ограничения
- Остарял интерфейс
- Понякога може да бъде бавен, особено когато става въпрос за отчитане.
Цени на Acoustic
- Essentials: Наличен при контакт
- Стандартен: Наличен при контакт
- Премиум: Наличен при контакт
Акустични оценки и рецензии
- G2: 3,7/5 (над 200 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (3+ отзива)
7. Canva
Canva съчетава ценни функции за дизайн и сътрудничество, за да създаде мощен маркетингов инструмент. С Canva вие и вашият екип можете да създавате промоционални изображения и видеоклипове и да се уверите, че те винаги са в съответствие с бранда, благодарение на комплекта за бранда, указанията и шаблоните.
Canva също така оптимизира вашия работен процес по дизайн и одобрение. Можете да споделяте идеи на бялата дъска, да разпределяте задачи, да работите заедно по дизайни едновременно и да ги оптимизирате незабавно за различни канали. Използвайте Canva Docs, за да напишете текстове, които да допълнят вашите прекрасни визуализации. ✨
Най-добрите функции на Canva
- Сътрудничество в реално време по визуални активи
- Насоки и шаблони за брандиране
- Оптимизиран дизайн и работен процес за одобрение
- Whiteboard за генериране на идеи
- Magic Switch променя размера, за да оптимизира съдържанието за различни канали
- Canva Docs
- Информация за ангажираността, за да оцените въздействието на вашите дизайни
Ограничения на Canva
- Изображенията в библиотеката могат да бъдат с по-високо качество.
- Без офлайн достъп
Цени на Canva
- Безплатно
- Canva Pro: 119,99 $/година за един човек
- Canva for Teams: 300 долара/година за първите пет души
Оценки и рецензии за Canva
- G2: 4,7/5 (над 4000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)
8. Funnel
Ако не се направи правилно, анализите и отчетите могат да станат хаотични. Именно в това се състои целта на Funnel. Той действа като център за анализ на маркетинговата ефективност, събирайки данни от различни канали. Съхранява ги по сигурен начин и автоматично ги организира за анализ. Можете да управлявате видимостта на данните и да ги споделяте с подходящите членове на екипа според нуждите.
Funnel спестява време и усилия на екипа ви, като ви освобождава от ненужни задачи като актуализиране на отчети. С единен източник на информация можете да работите по-ефективно и да се съсредоточите върху това, което е важно – постигането на всички маркетингови цели на проекта. ?
Най-добрите функции на Funnel
- Анализът на маркетинговата ефективност стана лесен
- Централизиране на данни от всички канали
- Сигурно съхранение и автоматична организация на данните
- Интеграция с над 500 инструмента, без необходимост от кодиране
- Управление и споделяне на видимостта на данните
- Оптимизация на маркетинговия бюджет
Ограничения на фунията
- Първоначалната настройка може да отнеме време.
- Сложен; някои нови потребители се нуждаят от обучение
Ценообразуване по фуния
- Безплатно
- Starter: от 360 $/месец
- Бизнес: от 1000 $/месец
- Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии на Funnel
- G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)
9. Hubspot
Hubspot се превърна в широко известно име, предлагащо широка гама от CRM продукти, свързващи различни отдели. Неговият Marketing Hub е стабилен и може да се персонализира според нуждите на вашия екип.
Страничната лента за сътрудничество позволява на вас и вашия екип да коментирате активи, да търсите и да давате одобрения, както и да проследявате задачите с помощта на списъци за проверка. Тя ви дава достъп и до маркетинговия календар, за да имате бърз преглед на графика на проекта. В пощенската кутия за разговори можете да започнете дискусии с вашия екип или да участвате в съществуващи теми. ?️
Operations Hub ви позволява да създадете гладък работен процес с инструменти за автоматизация на маркетинга. Например, ако вашият екип комуникира чрез Slack или Zoom, можете да интегрирате Hubspot и да конфигурирате тригерни действия директно от тези приложения.
Най-добрите функции на Hubspot
- Цялостен набор от продукти за координиране на всички отдели
- Централизиран хъб за всички контакти и данни от кампании
- Странична лента за сътрудничество с коментари, списъци със задачи, маркетингов календар и одобрения
- Пощенска кутия за разговори
- Много възможности за автоматизация, включени приложения на трети страни
Ограничения на Hubspot
- Проблеми с конкретни интеграции
- Може да бъде прекалено сложен за начинаещи поради големия брой функции.
Цени на Hubspot (Marketing Hub)
- Starter: от 18 $/месец
- Professional: от 800 $/месец
- Enterprise: от 3600 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Hubspot (Marketing Hub)
- G2: 4,4/5 (над 10 000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 5000 рецензии)
10. Buffer
Ако маркетингът в социалните медии е вашата страст, Buffer може да бъде вашият хляб и масло. ?
Buffer ви помага да създавате съдържание, което привлича аудиторията ви, и го публикува за вас. По отношение на сътрудничеството, следните пет функции се открояват:
- Нива на разрешения — определете кои членове на екипа могат да публикуват в кой канал
- Работен процес за одобрение — прегледайте всяка публикация преди публикуването й, като я отхвърляте или одобрявате с едно кликване.
- Идеи — измислете нови идеи за съдържание като екип
- Автоматизирани отчети — създавайте без усилие отчети за ефективността на марката
- Вътрешни коментари — обсъждайте с колегите си под всеки пост
Най-добрите функции на Buffer
- Оптимизация на работния процес в социалните медии
- Контрол на нивата на разрешения
- Одобрение и отхвърляне на публикации с едно кликване
- Идеи: специално място за мозъчна атака
- Автоматизирани и брандирани отчети за ефективността
- Комуникация чрез коментари под публикациите
Ограничения на Buffer
- Интерфейсът може да бъде по-привлекателен в сравнение с други софтуери за социално и маркетингово сътрудничество.
- Скъп ценови модел в сравнение с някои от конкурентите
Цени на Buffer
- Безплатно
- Essentials: 5 $/месец/канал
- Team: 10 $/месец/канал
- Агенция: 100 $/месец/10 канала
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Buffer
- G2: 4,3/5 (над 900 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)
Разкрийте пълния потенциал на екипа си с софтуер за маркетингово сътрудничество
Да проведете успешна маркетингова кампания е едно, но да го направите ефективно е съвсем друго. Ако искате да изпреварите конкуренцията, вашият маркетинг екип трябва да работи като часовник. ⏰
Въпреки че всички изброени по-горе софтуери за маркетингово сътрудничество могат да намалят конфликтите, изберете ClickUp, ако искате цялостно решение, което да повиши продуктивността на екипа ви и да ви помогне да постигнете всичките си маркетингови OKR с лекота.