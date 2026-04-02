كيف قمت بإنشاء وكيل قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي في ClickUp لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الحملات

لقد استخدمت الكثير من سير العمل والأتمتة التقليدية في ClickUp. فهي رائعة في نقل المهام من أ إلى ب، أو تحديث الحالات، أو تعيين المسؤولين. لكن في مرحلة ما، أدركت أمرًا مهمًا: لم تكن أي من تلك الأتمتة تفكر فعليًا في حملاتي.

كنت بحاجة إلى نظام يجمع بين التنفيذ والذكاء. ووجدت الحل في وكيل قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي، أسميته مدير مكتبة الأصول.

في هذا المنشور، سأشرح لك كيف قمت بإنشاء وكيل اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي هذا داخل ClickUp (باستخدام ClickUp Super Agents ) ولماذا كان ضروريًا لعملي.

نبذة عني: مستشار معتمد في ClickUp ومدير عمليات الأعمال

بصفتي مستشارًا معتمدًا في ClickUp ومديرًا لعمليات الأعمال بخبرة تزيد عن 5 سنوات، فقد ساعدت الوكالات والشركات الناشئة على التوسع من خلال الأنظمة المنظمة والتنفيذ. لقد قمت ببناء وإدارة أطر عمل تشغيلية لأكثر من 40 شركة، وقادت إدارة التغيير لأكثر من 115 فريقًا، ومكنت من تحقيق نمو تشغيلي يصل إلى 16.4 ضعفًا مع تحسين سرعة التسليم والاتساق عبر بيئات متعددة العملاء.

لماذا لم تكن الأتمتة البسيطة كافية لحملاتي

كانت أصولي مبعثرة عبر المواقع، ومهام الحملات موجودة في قوائم مختلفة، وكنت لا أزال أنا من يقرر الوجهة التالية لكل أصل. كل حملة أو منطقة أو قناة جديدة كانت تعني المزيد من القرارات اليدوية — والمزيد من فرص التكرار أو الفرص الضائعة أو الثغرات في الرؤية.

عندها طرحت سؤالاً مختلفاً:

ماذا لو توقفت عن إنشاء سير العمل وبدأت في إنشاء نظام ذكي في ClickUp — نظام يمكنه اتخاذ القرارات نيابة عني؟

🦾 هل أنت جديد على ClickUp Super Agents؟ وكلاء ClickUp Super Agents هم وكلاء مدعومون بالذكاء الاصطناعي يعملون داخل مساحة العمل الخاصة بك لتحليل مهامك وبياناتك وأنشطتك — واتخاذ الإجراءات بناءً على هذا السياق. يمكنك منحهم دورًا محددًا (مثل تحديد أولويات العمل، أو تحديث حالة المشروع، أو توجيه الأصول)، ويقومون بالعمل بناءً على معلومات مساحة العمل في الوقت الفعلي. ما الذي يميزهم؟ على عكس عمليات الأتمتة الأساسية، لا يقتصر دور "الوكلاء الفائقين" على اتباع القواعد فحسب. بل إنهم: افهم السياق عبر المهام والمستندات والتعليقات

اتخاذ القرارات (وليس مجرد تنفيذ الإجراءات)

تكيّف وفقًا لتطور سير عملك لا تنظر إليهم على أنها عمليات أتمتة من نوع "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك"، بل اعتبرها زملاء عمل يعملون بالذكاء الاصطناعي ومدمجين في نظامك. قم بتسريع سير العمل المتكرر — حتى تلك التي تتطلب سياقًا وحكمًا — باستخدام Super Agents في ClickUp

تحول في طريقة التفكير: من سير العمل إلى الأنظمة الذكية

قبل أن أقوم بإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي في ClickUp، أتوقف قليلاً لأحدد ملامح النظام.

ليس الأتمتة. بل النظام.

بالنسبة لي، يتلخص ذلك في ثلاثة أسئلة:

ما الهدف؟ ما هي المشكلة الأساسية التي أحاول حلها؟ هل نظامي قادر على ذلك؟ هل يمكن لإعدادات ClickUp الحالية الخاصة بي أن تدعم بالفعل وكيلًا يعمل بحرية دون تعطل؟ ما هو الدور الحقيقي للوكيل؟ هل يقتصر دوره على نقل المهام من مكان إلى آخر، أم أنه مخول بالتفكير واتخاذ القرارات والعمل نيابة عني؟

كنت أرغب في أن يتولى وكيل القرار القائم على الذكاء الاصطناعي عبء اتخاذ قرارات الحملات.

فيما يلي كيف بدا ذلك بالنسبة لمدير مكتبة الأصول الخاص بي.

1. الغرض: ما هي المشكلة التي يحاول وكيل القرار القائم على الذكاء الاصطناعي حلها؟

كنت أرغب في مكان واحد تضم فيه كل أصول الحملة — مقاطع الفيديو والصور والنصوص —:

يتم توجيهها عبر مصدر واحد موثوق

يتم تتبعها عبر جميع المواقع والحملات

محمي من التكرار وفجوات الرؤية

سهولة إعداد التقارير دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات

بعبارة أخرى، أردت أن يتولى وكيل القرار الخاص بي مسؤولية توزيع الأصول داخل ClickUp حتى لا يفوتنا أي شيء.

2. قدرة النظام: هل يمكن لإعداداتي دعم عملية اتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

قوة وكيل القرار القائم على الذكاء الاصطناعي تعتمد على قوة النظام الذي يعمل فيه. ولهذا السبب، من المنطقي إنشاؤه في مكان تجمع فيه مهامك ووثائقك وعلاقاتك وبيانات حملاتك. عندما يتمكن الوكيل من رؤية الصورة الكاملة (الأصول والمواقع والحالات والسجل) في مساحة عمل رقمية واحدة متصلة، فإن قراراته تستند إلى الواقع، وليس إلى التخمين.

بالنسبة لي، فإن مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp هي المكان المناسب لذلك.

مع ClickUp، بدلاً من تجميع مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة التي ترى كل منها جزءًا صغيرًا فقط من عملياتك، تحصل على طبقة ذكية واحدة تغطي كل ما يقوم به فريقك فعليًا. والنتيجة هي توصيات أكثر ذكاءً، وعدم الحاجة إلى تغيير السياق، وقرارات تتحسن جودتها بمرور الوقت لأن ذاكرة الوكيل ومساحة عملك تنموان معًا.

لقد صممت إعدادات ClickUp الخاصة بي بحيث يمكن لمدير مكتبة الأصول:

تتبع الأصول عبر عشرات المواقع (وستصل في النهاية إلى أكثر من 100 موقع)

قم بتخزين بيانات دقيقة حول أماكن استخدام الأصول

افهم أنواع الأصول وركائزها (على سبيل المثال، محتوى الاسترداد مقابل محتوى التنقل)

قم بالتشغيل وفقًا للجداول الزمنية والمحفزات دون إحداث فوضى

لو لم تكن قوائمي وحقولي المخصصة وعلاقاتي متينة، لكان الوكيل إما سيتوقف عن العمل أو سيخلق فوضى. لذا تعاملت مع تصميم النظام كجزء من الوكيل نفسه.

📮ClickUp Insight: يقول 30% من الأشخاص إن أكبر مصدر إحباطهم من وكلاء الذكاء الاصطناعي هو أنهم يبدون واثقين ولكنهم يخطئون. يحدث ذلك عادةً لأن معظم الوكلاء يعملون بشكل منفصل. فهم يستجيبون لموجه واحد دون معرفة الطريقة التي تفضلها في إنجاز الأمور، أو أسلوب عملك، أو العمليات المفضلة لديك. تعمل "الوكلاء الفائقون " بطريقة مختلفة. فهي تعمل باستخدام سياق كامل يتم استخراجه مباشرةً من مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك وتحديثاتك في الوقت الفعلي. كما أنها تحتفظ بالذاكرة الحديثة، والذاكرة القائمة على التفضيلات، وحتى الذاكرة العرضية بمرور الوقت. وهذا هو ما يحول الوكيل من شخص يعتمد على التخمينات إلى زميل عمل استباقي قادر على مواكبة تطور العمل.

3. دور الوكيل: مشغل، وليس مجرد ساعي

وأخيرًا، حددت دور الوكيل.

تم تصميم معظم الأنظمة على النحو التالي: إذا حدث X → قم بـ Y

هذا ما نسميه الأتمتة البسيطة.

ما كنت أريده هو شيء مختلف. وكيل قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على تقييم السياق واستخدامه لاتخاذ القرارات تمامًا كما يفعل الإنسان.

لا لـ "نقل المهام من القائمة أ إلى القائمة ب"

نعم لـ "التفكير واتخاذ القرارات والعمل نيابة عن الشركة"

مدير مكتبة الأصول الخاص بي مسؤول عن:

تحديد الوجهة التالية للأصول

منع التكرار

إبلاغ النظام والفريق عند حدوث عطل أو عند اتخاذ قرار

استخدم أداة Agent Builder للغة الطبيعية في ClickUp لإنشاء تعليمات مخصصة لـ Super Agent الخاص بك

بمجرد أن أصبحت هذه العناصر الثلاثة واضحة، أصبح كل شيء آخر أسهل. لم أعد أقوم ببناء أتمتة ذكية فحسب. كنت أقوم ببناء ما أسميه Beyond Super Agent — وكيل يفهم الغرض، ويعمل داخل نظام قادر، وله دور محدد بوضوح.

كيف قمت بتنظيم المطالبات لجعل وكيل اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي موثوقًا: أركان المطالبات الخمسة الخاصة بي

بمجرد أن أصبح النظام جاهزًا، انتقلت إلى الجزء الذي ينتقل إليه معظم الناس أولاً: المطالبات.

ولكن بدلاً من كتابة تعليمات طويلة واحدة، قمت بتقسيمها إلى خمسة مكونات واضحة. مما جعل وكيل اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي أسهل في التحكم فيه واختباره وتحسينه.

هذه هي الركائز الأساسية لتوجيهات الذكاء الاصطناعي التي تحدد جودة القرارات التي يتخذها وكيل القرار الخاص بي:

1. تعريف الدور: من هو هذا الوكيل؟

أنا لا أكتفي بإخبار الوكيل بما يجب أن يفعله — بل أخبره بما يجب أن يكون عليه.

📌 بالنسبة لمدير مكتبة الأصول، طلبت منه أن يعمل كـ:

"صاحب وكالة متمرس ومهندس عمليات يدير العديد من العملاء."

هذه السطر الواحد يغير كل شيء. الآن، عندما يستجيب الوكيل، فإنه يفعل ذلك من منظور شخص لديه:

إدارة حملات معقدة عبر العديد من المواقع

التوازن بين السعة والتأثير واتساق العلامة التجارية

تعلمت تجنب التكرار وإهدار الجهد

2. السياق والنطاق: في أي مجال يعمل؟

بعد ذلك، أقوم بتحديد السياق والنطاق بأكبر قدر ممكن من الوضوح:

ما هي القوائم أو المساحات أو الحملات قيد الاستخدام

ماذا تحتوي مكتبة الأصول

ما أنواع الأصول والركائز التي يجب أن يهتم بها الوكيل

هذا يُعلم الوكيل أين توجد جدران الغرفة، حتى لا يتجول في الجزء الخاطئ من مساحة عملي.

3. منطق اتخاذ القرار: متى وكيف يجب أن يتخذ القرار؟

ثم أوضح منطق اتخاذ القرار. بدلاً من إخبار الوكيل بما يجب أن يفعله، حددت كيف يجب أن يفكر.

أحدد:

عندما يُسمح للوكيل باتخاذ قرار التوجيه

ما هي الحقول أو الأنماط التي يجب أن تؤدي إلى إصدار توصية

كيفية التعامل مع أنواع الأصول المختلفة أو مراحل الحملة

وبهذه الطريقة، لا يقتصر دور الوكيل على توليد الأفكار فحسب. بل إنه يعرف متى يتعين عليه اتخاذ الإجراءات وكيف تبدو القرارات الجيدة.

4. المدخلات: ما هي البيانات التي يعتمد عليها؟

كل قرار يعتمد على جودة البيانات التي يستند إليها. لذا أقوم بربط وكيل القرار الخاص بي بطبقات البيانات التي يحتاجها:

سجلات الأصول في مكتبتي

المواقع والحملات التي تم استخدام كل أصل فيها بالفعل

الركائز وأنواع الإبداع (على سبيل المثال، التعافي مقابل التنقل)

أوضح ذلك في الموجه: هذه هي المدخلات التي يجب أن تستخدمها عندما تقرر ما ستفعله بعد ذلك.

أضف المهارات والأدوات إلى "الوكلاء المتميزين" في ClickUp لتحسين جودة المخرجات

5. المخرجات: ما هي الإجراءات والتنسيقات التي أتوقعها؟

وأخيرًا، أُحدد المخرجات:

هل يجب أن يقوم الوكيل بإنشاء مهام الحملة؟

هل يجب تحديث الحقول المخصصة أم الحالات؟

هل يجب أن يرسل لي ملخصًا أم قائمة توصيات أم كليهما؟

بمجرد توفر هذه العناصر الخمسة — الدور، والسياق، ومنطق اتخاذ القرار، والمدخلات، والمخرجات — عادةً ما يتوافق الحل بشكل وثيق مع المشكلة الحقيقية التي أحاول حلها.

🎥 إليك شرح سريع إذا كنت ترغب في محاولة إنشاء وكيلك الفائق الخاص بك:

👀 هل تعلم؟ لا تمتلك سوى شركة واحدة من بين كل خمس شركات نظام حوكمة ناضج لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، على الرغم من النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل.

كيف يعمل وكيل اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي الخاص بي، المعروف أيضًا باسم مدير مكتبة الأصول، داخل ClickUp

بعد إرساء الأساس، قمت بربط الوكيل بمساحة عمل ClickUp الخاصة بي بحيث يعمل بطريقتين رئيسيتين.

الخيار 1: التشغيل اليدوي من مكتبة الأصول

الوضع الأول بسيط ومباشر.

أختار الموقع الذي يجب أن يرسل إليه الوكيل الأصل التالي أضغط على مشغل (مثل إرسال إلى الموقع) يقوم الوكيل بإنشاء مهمة حملة في أداة تتبع الحملات الخاصة بي لتلك المورد المحدد

هذا وحده يزيل الكثير من أعمال التوجيه اليدوية. لكن القوة الحقيقية تأتي من الوضع الثاني.

الخيار 2: اتخاذ القرارات بناءً على الجدول الزمني

الوضع الثاني هو حيث يصبح النظام حقًا "أكثر من مجرد وكيل فائق".

هنا، يستخدم الوكيل المخرجات الكاملة لمكتبة الأصول لاتخاذ القرارات بنفسه:

يعرف المواقع التي زارها الأصل بالفعل

وهو يعرف نوع الأصول والركيزة

وهو يرى سجل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذا الأصل

📌 ومن هناك، يمكنه اتخاذ قرارات مثل:

"بالنسبة لهذا الأصل الاستراتيجي الذي تم إرساله بالفعل إلى إسلام أباد وهو عبارة عن فيديو استعادة، دعونا نرسل صورة استعادة أو صورة تنقل بعد ذلك."

بدلاً من أن أقوم أنا باستمرار بالتحقق من مكان عرض أحد الأصول وما الذي يجب أن يأتي بعده، يقوم الوكيل بفحص البيانات واتخاذ القرار.

لماذا أستخدم ClickUp Chat للتعاون مع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بي

في ClickUp، يمكن للوكلاء العمل عبر مساحة العمل بأكملها. يمكنك تشغيلهم عبر الأتمتة في القوائم والمجلدات والمساحات (الاستجابة لتغييرات الحالة والمهام الجديدة وتحديثات الحقول)، أو تعيينهم مباشرةً إلى المهام، أو الإشارة إليهم بعلامة @ في تعليقات المهام والمستندات، أو التفاعل معهم في دردشة ClickUp عبر الرسائل الخاصة والإشارات بعلامة @.

لكن الدردشة هي المكان الذي أقضي فيه معظم الوقت مع وكيلتي، وهناك سبب لذلك.

في محادثة "مدير مكتبة الأصول" الخاصة بي، لديّ هدفان:

حسّن أداء الوكيل حتى يستمر تحسين عملية اتخاذ القرار افهم نظامي بشكل أفضل من خلال ملخصات الوكيل وتوصياته

تعاون مع وكيلك المتميز في ClickUp Chat

توفر لي ميزة الدردشة واجهة تفاعلية في الوقت الفعلي، وكأن لدي زميلًا على أهبة الاستعداد. يمكنني استخدامها من أجل:

اطرح أسئلة متابعة

قم بتحسين تعليماتي على الفور، و

احصل على توصيات فورية دون الحاجة إلى تغيير السياق

إنه الفرق بين تقديم طلب وإجراء محادثة متبادلة.

بالنسبة لوكيل مثل "مدير مكتبة الأصول"، حيث تعتمد القرارات على بعضها البعض ويكون للسياق أهمية كبيرة، فإن هذا النوع من الحوار التكراري هو ما يجعل النظام بأكمله يعمل بشكل سلس.

عندما يثور الوكيل غضبًا

بمرور الوقت، لاحظت شيئًا مضحكًا: إذا لم يكن أمري واضحًا، كان الوكيل يظهر نوعًا من "نوبة الغضب". ليس لأنه معطل — بل لأن موجهاتي لم تكن تهيئه للنجاح.

وهنا أعود دائمًا إلى الركائز الخمس التالية:

هل حددت الدور بوضوح كافٍ؟

هل حددت السياق والنطاق المناسبين؟

هل أوضحت منطق اتخاذ القرار الذي يهمني؟

هل حددت المدخلات والمخرجات؟

وعندما يتم تنفيذ ذلك، تصبح المحادثة مثمرة للغاية.

اختبار تحمل النظام برسالة واحدة بسيطة

كان من أفضل اللحظات التي قضيتها مع هذا الوكيل هو إجراء اختبار تحميل كامل باستخدام أمر دردشة واحد.

📌 قلت للوكيل:

"أريد إجراء اختبار تحمل. قم بالتشغيل التلقائي عن طريق اختيار مواقع عشوائية وإنشاء مهام الحملة وفقًا للتدفق. تأكد من عدم تفويت أي جزء من التدفق، ومن عدم وجود تكرار في المهام. اسألني عن أي شيء تحتاجه قبل إجراء الاختبار."

🌟 إليك ما حدث:

عاد الوكيل ببعض الأسئلة التوضيحية أجبتهم مباشرةً عبر الدردشة أجرى الوكيل الاختبار في جميع المواقع ذات الصلة لقد أنشأ مهام الحملة دون أن أضطر إلى لمس مكتبة الأصول يدويًا

في محادثة واحدة، استغرق الأمر 15–30 إجراءً، وأصبح لديّ فكرة واضحة عن النقاط التي قد يتعطل فيها نظامي مع توسع نطاق العمل.

النتيجة؟ أدركت أن إعداداتي كانت قوية حتى حوالي 50 موقعًا، ولكن إذا حاولت القفز إلى 100+، فقد يواجه النظام صعوبات. لم تأتِ هذه الرؤية من لوحة التحكم؛ بل جاءت من التحدث إلى وكيلتي.

استخدام الوكيل كشريك في إعداد التقارير

👉🏼 كما أستخدم الدردشة لطرح أسئلة بسيطة لكنها مؤثرة، مثل:

"ما هي الأصول التي تم توجيهها خلال الساعات العشر الماضية؟"

"حسنًا، ماذا عن الـ 24 ساعة الماضية؟"

👉🏼 يرد الوكيل بقائمة من الأصول، وأين تم توجيهها، وروابط تعيدك إلى ClickUp. ثم أقوم بتطويره:

"قدم لي ملخصًا لـ 24 ساعة واقترح أفضل 10 مواقع يجب توزيع هذه الأصول فيها بعد ذلك — مع توضيح الأسباب لكل توصية."

يستخدم الوكيل الآن:

حيث تم توزيع الأصول بالفعل

كيف يتم استخدام الركائز وأنواع المحتوى الإبداعي

ما هي الأسواق التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد؟

...لتوصيتي بالمكان الذي يجب أن أذهب إليه بالضبط بعد ذلك — ولماذا.

👉🏼 إذا أردت التعمق أكثر، يمكنني طرح أسئلة متابعة مثل:

"ما هي الأصول التي يجب إرسالها إلى طوكيو بعد ذلك؟"

يستخدم الوكيل نفس البيانات والمنطق لتزويدك بإجابة محددة.

من وكيل قرار واحد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى محرك قرار قابل للتطوير

في هذه المرحلة، أصبح "مدير مكتبة الأصول" الخاص بي طبقة قوية لاتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي فوق مساحة عمل ClickUp الخاصة بي.

قبل ذلك، كنت دائمًا:

التحقق من استخدام الأصول يدويًا

المقارنة بين المواقع

اتخاذ قرارات سريعة

الآن، يتولى وكيل القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه العملية.

ما زلت أتخذ القرار النهائي عند الحاجة. لكنني لم أعد أبدأ من الصفر. وأصبح هذا التحول أكثر شيوعًا.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة McKinsey & Company، تشهد الشركات أكبر تأثير قابل للقياس للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التسويق والمبيعات والاستراتيجية — حيث يلعب اتخاذ القرار دورًا محوريًا.

الخطوة التالية: كيفية إنشاء وكيل قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

إذا كنت تتعامل مع أصول موزعة على عدة مواقع أو قنوات أو عملاء، فلن تضطر إلى البقاء عالقًا في جداول البيانات والتوجيه اليدوي إلى الأبد.

ابدأ بالسؤال:

ما هو المصدر الوحيد للمعلومات الذي يجب أن يحميه وكيل القرار الخاص بي؟ هل إعدادات ClickUp الخاصة بي نظيفة ومنظمة بما يكفي لكي يعتمد عليها الوكيل؟ أين أحتاج إلى المساعدة أكثر: تنفيذ المهام، اتخاذ القرارات، أم استخلاص الرؤى؟

ثم صمم وكيلك الأول بناءً على تلك الإجابات.

💡 نصيحة للمحترفين: أنشئ وكيلًا متخصصًا، وليس وكيلًا "يفعل كل شيء". زود وكيلك بما يلي: مسؤولية واحدة واضحة

مصادر البيانات المحددة

قواعد اتخاذ قرار بسيطة

تنسيق إخراج منظم كلما كان النطاق أضيق، كانت النتائج أفضل.

وأخيرًا، اقضِ بعض الوقت في الدردشة — اطرح الأسئلة، وقم بإجراء اختبارات التحمل، ودع الوكيل يوضح لك المجالات التي يحتاج نظامك إلى تطويرها.

هذه هي الطريقة التي تتجاوز بها الأتمتة وتبدأ في إنشاء نظام ذكي في ClickUp يعمل بالفعل نيابة عنك.

من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ قرارات حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إذا كنت ترغب في أتمتة عملية اتخاذ القرار باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهذا هو نصيحتي الأهم:

توقف عن التفكير:

❌ "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتي في إنجاز هذا الأمر بشكل أسرع؟"

وابدأ في التفكير:

✅ "في أي المجالات يجب أن يتخذ الذكاء الاصطناعي القرارات نيابة عني؟"

لا تزال معظم الفرق في المرحلة الأولى. فهي تقوم بالتجريب. وتختبر الأدوات. وتقوم بأتمتة المهام الصغيرة.

لكن الفائدة الحقيقية تتحقق عندما تقوم بإدخال وكيل قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي في نظام مهيأ بالفعل لاستخدامه.

وذلك عندما:

يتوقف العمل اعتمادًا على الذاكرة البشرية

لم يعد الأشخاص يمثلون عائقًا أمام عملية اتخاذ القرار

تبدأ الأنظمة في العمل بوضوح

لهذا السبب يعمل هذا داخل ClickUp.

نظرًا لأن كل شيء — المهام والبيانات والسياق — موجود في مكان واحد، يمكن لـ وكيل اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي أن يرى فعليًا ما يحدث. والأهم من ذلك، أنه يمكنه التصرف بناءً على ذلك.