كيفية الترحيل من ChatGPT إلى Claude (مع الحفاظ على السياق)

يعامل معظم الناس المساعدين الذكيين كأدوات يمكن التخلص منها.

ولكن إذا كنت قد أمضيت شهورًا في صقل المطالبات وتصحيح النبرة وتعليم ChatGPT كيفية عملك، فقد يشعرك التبديل بين المنصات وكأنك تطرد زميلًا مدربًا.

الذكاء الاصطناعي الخاص بك يعرف بالفعل:

كيفية تنظيم المخرجات

ما هو النبرة التي تفضلها؟

ما أنواع المهام التي تقوم بها كل أسبوع؟

فقدان هذا السياق يؤدي إلى إبطاء كل شيء.

الخبر السار: أصبح اكتشاف كيفية الترحيل من ChatGPT إلى Claude دون فقدان السياق أسهل من أي وقت مضى. قدمت Anthropic مؤخرًا أداة استيراد الذاكرة التي تستخرج السياق من روبوتات الدردشة الأخرى، مما يساعد Claude على تعلم تفضيلاتك بشكل أسرع.

ومع ذلك، فإن إدخالات الذاكرة ليست سوى جزء من القصة.

أفضل المطالبات وسير العمل وتصحيحات المحادثات مهمة بنفس القدر. يشرح هذا الدليل استراتيجية ترحيل واضحة حتى يتمكن Claude من متابعة العمل من حيث توقف ChatGPT.

لماذا ينتقل الناس من ChatGPT إلى Claude

يستخدم عدد متزايد من الفرق الآن عدة مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد على مساعد واحد فقط. تستخدم 65٪ من المؤسسات نموذجين أو أكثر من نماذج الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما تجمع بين الأنظمة التجارية (مثل نماذج GPT) والنماذج مفتوحة المصدر.

تتفوق النماذج المختلفة في مهام مختلفة.

على سبيل المثال، يستخدم Claude على نطاق واسع في:

تحليل المستندات الطويلة

مهام الاستدلال والكتابة والبرمجة

معالجة كميات كبيرة من السياق

تدعم معظم نماذج Claude نافذة سياق 200 ألف رمز، مما يعني أنها يمكنها تحليل مئات الصفحات من النص في محادثة واحدة.

كما دفعت المناقشات الأخيرة حول معايير شراء الحكومة للذكاء الاصطناعي — بما في ذلك المحادثات حول سياسات الذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الأمريكية — بعض المؤسسات إلى استكشاف بدائل أو تنويع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من التنقل بين أدوات منفصلة، يتيح لك ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في مساحة عمل واحدة واختيار أفضل نموذج لكل مهمة. استخدم عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) من واجهة واحدة باستخدام ClickUp Brain. وهذا يعني أنه يمكنك: حلل تقريرًا طويلًا باستخدام Claude

صياغة محتوى متوافق مع العلامة التجارية باستخدام ChatGPT

لخص تحديثات المشروع على الفور باستخدام Gemini نظرًا لأن Brain موجود داخل ClickUp، يمكنه أيضًا سحب المعلومات مباشرة من مهامك ووثائقك ومشاريعك، مما يمنحك استجابات سياقية بناءً على عملك الفعلي.

ما يجب حفظه قبل التبديل من ChatGPT إلى Claude

أكبر مصدر للإحباط عند التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي هو فقدان كل السياق المخصص الذي قمت ببنائه. يعرف مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك دورك ومشاريعك وأسلوبك في التواصل، ولكن هذه المعرفة محصورة في منصة واحدة. عند التبديل، تضطر إلى إعادة تعليم الأداة الجديدة كل شيء يدويًا، مما يبطئ سير عملك ويؤدي إلى ردود عامة وغير مفيدة.

الحل بسيط: قم بإنشاء ملف سياق AI محمول. فكر في الأمر على أنه نظامك لالتقاط ونقل "عقل" AI بالكامل.

تخزن العديد من الفرق هذه المعلومات داخل ClickUp Docs، الذي يعمل بشكل جيد كـ "دليل AI" مشترك. يصبح المستند مكانًا مركزيًا لمكتبات المطالبات وتفضيلات الاتصال وتعليمات سير العمل.

بدلاً من إعادة تدريب كل أداة جديدة من الصفر، يمكنك إنشاء "دليل مستخدم" قابل للنقل لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. إذا ظهر ذكاء اصطناعي أفضل في العام المقبل (يتوقع 81٪ من قادة الأعمال أن يتم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بحلول عام 2026)، فلن تضطر إلى البدء من الصفر مرة أخرى. سيكون لديك مصدر واحد للحقيقة جاهز للتنفيذ.

احفظ الأشياء الأربعة التالية:

1. تعليمات مخصصة

تشكل التعليمات المخصصة كل محادثة مع ChatGPT.

ستجدها في:

الإعدادات → التخصيص → التعليمات المخصصة

عبر ChatGPT

حتى التعليمات البسيطة — مثل "استخدم نقاط موجزة للملخصات" — يمكن أن تحسن جودة المخرجات بشكل كبير.

2. إدخالات الذاكرة

يخزن ChatGPT التفضيلات المكتسبة على شكل ذكريات.

انتقل إلى:

الإعدادات → التخصيص → الذاكرة → إدارة

ومن الأمثلة على ذلك:

"يفضل المستخدم التفسيرات الموجزة"

"يعمل المستخدم في مجال تسويق B2B SaaS"

"يحب المستخدم النتائج المنظمة"

عبر ChatGPT

انسخها إلى مستند الترحيل الخاص بك.

3. أفضل مطالباتك

غالبًا ما تكون المطالبات هي أكثر أصولك قيمةً من حيث الإنتاجية.

لكن من السهل فقدانها.

بدلاً من تركها مبعثرة عبر الدردشات، قم بإنشاء مكتبة مطالبات صغيرة منظمة حسب الفئة:

كتابة المطالبات

مطالبات التحليل

مطالبات البحث

مطالبات الترميز

يؤدي تنظيمها إلى تسهيل عملية الترحيل، ويساعد الفرق على إعادة استخدام المطالبات الجيدة بدلاً من إعادة ابتكارها.

💡 نصيحة احترافية: اجعل مكتبة المطالبات الخاصة بك قابلة للبحث على الفور باستخدام ClickUp Brain. بفضل الذكاء الاصطناعي السياقي لـ Brain، من السهل الحصول على إجابات لطلبات مثل: "ابحث عن الموجه الذي نستخدمه لتقارير التسويق الفصلية."

"ما هي المطالبة التي نستخدمها لإنشاء جدول مقارنة بين المنافسين في منشورات مدونتنا؟" اطلب من ClickUp Brain عرض المطالبات من مكتبتك المشتركة على ClickUp Docs "هل يمكنك مساعدتي في إظهار موجه Claude لتوليد المضاف بواسطة ؟"

4. أبرز نقاط المحادثة المهمة

ابحث عن المحادثات التي قمت فيها بما يلي:

تم تصحيح نبرة الذكاء الاصطناعي

شرح سير عمل شركتك

تحسين كيفية تنظيم النتائج

هذه هي التبادلات المحددة التي لن يتم تصديرها تلقائيًا.

قبل الشروع في عملية الترحيل، من المفيد فهم كيفية معالجة ChatGPT للسياق وتخزينه. ستساعدك هذه المعرفة الأساسية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن ما يجب الحفاظ عليه وكيفية تنظيم استراتيجية الترحيل.

كيفية تصدير ذاكرة ChatGPT والسياق

يوفر ChatGPT تصديرًا كاملاً للبيانات يتضمن سجل محادثاتك. يتم التصدير في شكل ملف ZIP يحتوي على ملف conversations.json. يخزن هذا الملف كل المحادثات التي أجريتها.

لا تزال بحاجة إلى استخراج السياق المفيد يدويًا، ولكن هذه هي أفضل نقطة انطلاق.

الخطوة 1: قم بتنزيل تصدير بيانات ChatGPT

أولاً، تحتاج إلى إخراج بياناتك من ChatGPT. انتقل إلى الإعدادات > عناصر التحكم في البيانات > تصدير البيانات.

عبر ChatGPT

انقر على زر التصدير، وقم بتأكيد التصدير، وستتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على رابط للتنزيل.

عبر ChatGPT

تحلى بالصبر هنا. قد يستغرق التصدير من بضع دقائق إلى يوم كامل، اعتمادًا على حجم السجل الذي لديك.

الخطوة 2: استخرج تعليماتك المخصصة وسياقك الشخصي

تعليماتك المخصصة هي السر الذي يجعل ChatGPT يشعر وكأنه يعرفك. لحفظها، انتقل إلى الإعدادات > التخصيص > التعليمات المخصصة. تأكد من نسخ ليس فقط تعليماتك المخصصة المحفوظة، ولكن أيضًا البيانات من حقل النص "المزيد عنك".

عبر ChatGPT

هذه التعليمات هي أساس شخصية الذكاء الاصطناعي الخاص بك. فهي تُعلم النموذج بمهنتك وتفضيلاتك في التواصل وأسلوب الإخراج المطلوب. نقلها هو المفتاح للحفاظ على تجربتك الأساسية.

📌 للحصول على إدخالات الذاكرة الخاصة بك، يمكنك استخدام موجه بسيط في محادثة ChatGPT:

اذكر كل ما تتذكره عني، وتفضيلاتي، وعملي، والطريقة التي أرغب أن تتواصل بها معي. قم بتنسيقها في شكل نقاط يمكنني نقلها إلى مساعد ذكاء اصطناعي آخر.

احفظ هذا الناتج. فهو يمنحك نسخة محمولة مما تعلمه ChatGPT عنك بمرور الوقت.

الخطوة 3: احفظ أفضل المطالبات وأهم أجزاء المحادثات

تعد مطالباتك المُحسّنة شكلاً من أشكال المعرفة الصريحة — وهي ملكية فكرية قيّمة قضيت شهورًا في تحسينها من أجل مهام محددة. وفقدانها يعني البدء من الصفر وفقدان الكفاءة التي اكتسبتها.

أنشئ مكتبة مطالبات مركزية في ClickUp Docs لوقف دورة فقدان المعرفة هذه. بدلاً من ترك أفضل مطالباتك مدفونة في الدردشات القديمة أو مبعثرة عبر الملاحظات الفردية، يمكنك تنظيمها في مستند منظم وقابل للمشاركة. أنشئ فئات مثل "مطالبات الكتابة" و"مطالبات التحليل" و"مطالبات الترميز" لتسهيل العثور على كل شيء.

أنشئ مكتبة مطالبات مركزية وقابلة للتحرير باستخدام ClickUp Docs

اسمح لفريقك بأكمله بالمساهمة في مكتبة المطالبات الخاصة بك وتحسينها باستخدام التحرير التعاوني في ClickUp Docs. هذا يحول المعرفة الفردية إلى مورد مشترك للفريق، مما يضمن استخدام الجميع للمطالبات الأكثر فعالية وحداثة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تستخدم مشاريع ChatGPT، فافتح كل مشروع وانسخ أي تعليمات نظام أو ملفات تم تحميلها تريد نقلها إلى Claude. بالنسبة لأهم أجزاء المحادثة، راجع محادثاتك الأخيرة بحثًا عن اللحظات التي قمت فيها بتصحيح نبرة أو أسلوب ChatGPT. تصبح هذه التصحيحات تعليمات واضحة لـ Claude.

📮 ClickUp Insight: يُظهر استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في العمل لا يزال محدودًا — 36٪ من الأشخاص لا يمكنهم الوصول إليه على الإطلاق، و 14٪ فقط يقولون إن معظم الموظفين يمكنهم تجربته بالفعل. عندما يكون الذكاء الاصطناعي محجوبًا بأذونات أو أدوات إضافية أو إعدادات معقدة، لا تحصل الفرق على فرصة لتجربته في العمل اليومي الفعلي. يزيل ClickUp Brain كل هذه العقبات عن طريق وضع الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل مساحة العمل التي تستخدمها بالفعل. يمكنك الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، وإنشاء الصور، وكتابة أو تصحيح الأكواد، والبحث في الويب، وتلخيص المستندات، والمزيد — دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو فقدان التركيز. إنه شريكك في الذكاء الاصطناعي المحيط، سهل الاستخدام ومتاح لجميع أفراد الفريق.

الخيار الأسرع: أداة استيراد الذاكرة من Claude

أدخلت Anthropic مؤخرًا سير عمل لاستيراد الذكريات مصمم للمستخدمين الذين ينتقلون من مساعدين آخرين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

عبر Anthropic

إليك كيفية عمل ذلك:

يوفر Claude موجه لاستخراج الذكريات الصق هذه المطالبة في ChatGPT يُنشئ ChatGPT ملخصًا للذكريات المخزنة الصق النتيجة في أداة استيراد الذاكرة في Claude

ثم يقوم Claude بمعالجة المعلومات.

قد يستغرق دمج الذكريات المستوردة ما يصل إلى 24 ساعة.

تلتقط الأداة التفضيلات الأساسية، ولكنها لا تهاجر المطالبات أو سير العمل، لذا لا تزال الخطوات اليدوية المذكورة أعلاه مهمة.

كيفية استيراد سياقك إلى Claude

الآن بعد أن أصبحت جميع بياناتك متوفرة، فإن التحدي التالي هو إدخالها إلى Claude بطريقة يفهمها بالفعل. لن يجدي مجرد لصق نص طويل. تحتاج إلى تنظيم المعلومات حتى يتمكن Claude من معالجتها بفعالية.

الخطوة 1: قم بإعداد Claude Memory وفقًا لتفضيلاتك

يدعم Claude الآن الذاكرة الدائمة عبر المحادثات.

قم بتفعيله هنا:

الإعدادات → القدرات → الذاكرة

عبر Claude

🌟 إذا كنت مستخدمًا لـ Claude Pro، فيمكنك تمكين الذاكرة الدائمة التي تحمل المحادثات.

إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني، فلا يزال بإمكانك توفير السياق.

📌 الصق ذاكرة ChatGPT المستخرجة في محادثة Claude جديدة باستخدام موجه مثل هذا:

إليك بعض المعلومات عني وعن طريقة عملي. يرجى تذكر ذلك أثناء محادثاتنا.

سيستخدم Claude هذه المعلومات في الدردشة الحالية.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للأعمال الجارية، يمكنك استخدام Claude Projects للحفاظ على السياق دون الاعتماد على ميزة الذاكرة. ما عليك سوى إنشاء مشروع وإضافة سياقك كتعليمات مخصصة، وستبدأ كل محادثة ضمن هذا المشروع بتحميل تفضيلاتك مسبقًا.

الخطوة 2: انقل تعليماتك وأسلوبك المخصصين

الآن، خذ تعليمات ChatGPT المخصصة المحفوظة والصقها في موجه نظام Claude أو في حقل التعليمات المخصصة للمشروع.

🤝 تذكير ودي: يميل Claude إلى الرد بتفسيرات أطول قليلاً بشكل افتراضي، لذا قد يكون من المفيد إضافة تعليمات مثل "كن موجزًا" أو "استخدم النقاط".

للحصول على النتيجة المثالية، ابدأ بمحادثة معايرة. أعط Claude مهمة نموذجية ثم حسّن نتيجتها حتى تتطابق مع تفضيلاتك. سيساعدك ذلك على تحديد أي عبارات يتعامل معها Claude بشكل مختلف.

ابدأ محادثة بـ:

فيما يلي تفضيلاتي في مجال الاتصال: [الصق تعليماتك المخصصة]. يرجى التأكيد على أنك تفهم هذه التعليمات وستطبقها.

يضمن هذا التسليم المباشر أن Claude يعالج تفضيلاتك بشكل صحيح من البداية.

الخطوة 3: قم بترحيل GPTs المخصصة إلى Claude Skills أو Projects

على الرغم من أن GPTs المخصصة ليس لها ما يعادلها مباشرة في Claude، يمكنك استخدام Claude Projects لتحقيق نتيجة مماثلة. لكل GPT مخصصة تستخدمها بانتظام، استخرج موجه النظام الخاص بها وأي ملفات معرفة تم تحميلها. ثم أنشئ مشروع Claude Project بنفس التعليمات والمرفقات.

قم بتعيين عناصر GPT الخاصة بك إلى Claude باستخدام هذا التفصيل:

عنصر GPT مخصص مكافئ Claude موجه النظام تعليمات مخصصة للمشروع الملفات التي تم تحميلها قاعدة معارف المشروع ذاكرة المحادثة ذاكرة Claude أو سياق المشروع شخصية محددة تعليمات منسقة في Project

حافظ على تنظيم سير عملك وحافظ على السياق المتخصص لكل مهمة من خلال إنشاء مشروع منفصل لكل حالة استخدام — مثل "محرر المحتوى" أو "مراجع الكود" أو "مساعد البحث". هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تستخدم Claude للترميز وترغب في الحفاظ على سجل محادثات Claude Code.

💡 نصيحة احترافية: أتمتة العمل باستخدام ClickUp Super Agents بدلاً من مطالبة الذكاء الاصطناعي يدويًا بكل مهمة، تستخدم بعض الفرق ClickUp Super Agents للتعامل مع العمل بشكل مستقل. Super Agents هي زملاء فريق من الذكاء الاصطناعي يمكنهم مراقبة النشاط في مساحة العمل الخاصة بك، والتفكير في ما يجب القيام به بعد ذلك، واتخاذ الإجراءات تلقائيًا. على سبيل المثال، يمكنهم: لخص ملاحظات الاجتماع بمجرد إضافتها إلى المستند

قم بإنشاء ملخصات بحثية من الموارد المرتبطة

صياغة تحديثات الحالة بناءً على تقدم المهمة نظرًا لأن Super Agents تعمل مباشرة داخل ClickUp، فإنها تتمتع بالفعل بإمكانية الوصول إلى مهامك ووثائقك وسياق مشروعك — لذا تظل مخرجاتها متوافقة مع طريقة عمل فريقك الفعلية. قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

نصائح للترحيل السلس من ChatGPT إلى Claude

حتى مع وجود خطة مثالية، قد يكون تبديل الأدوات أمرًا مزعجًا. قد تجد أن المطالبات التي كانت تعمل بشكل مثالي في ChatGPT تعطي نتائج غريبة في Claude، أو قد تواجه أخطاء غير متوقعة مثل عدم تمكن Claude من فتح هذه المحادثة.

تغلب على هذه المشكلة من خلال توفير مكان مركزي لتتبع المشكلات والتعاون مع فريقك في إيجاد الحلول. بدلاً من قيام كل شخص بمفرده بحل المشكلات، أنشئ مساحة عمل مشتركة لتوثيق ما ينجح وما لا ينجح. حوّل التجربة الفردية القائمة على التجربة والخطأ إلى تجربة تعليمية جماعية باستخدام ميزات التعاون في المشاريع من ClickUp.

إليك بعض النصائح الإضافية لجعل عملية الانتقال سلسة قدر الإمكان:

قم بتشغيل كلا الأداتين بالتوازي لمدة أسبوع: اختبر Claude في مهامك المعتادة قبل الالتزام الكامل. سيساعدك ذلك على اكتشاف أي ثغرات في نقل السياق.

تعرف على ما يختلف في Claude: عند مقارنة عند مقارنة Claude بـ ChatGPT، تذكر أن Claude يتفوق في تحليل المستندات الطويلة والكتابة الدقيقة. ومع ذلك، قد يوفر ChatGPT قدرات أقوى في إنشاء الصور، وما إلى ذلك.

احتفظ بتصدير ChatGPT كنسخة احتياطية: لا تحذف حساب ChatGPT الخاص بك على الفور. قد تحتاج إلى الرجوع إلى المحادثات القديمة أو تدرك أنك فاتك شيء مهم.

قم بتحديث السياق أثناء العمل: من المحتمل أن تكشف المحادثات الأولى مع Claude عن بعض الثغرات. أضف أي تفضيلات جديدة إلى ذاكرتك أو تعليمات المشروع فور اكتشافها.

إذا واجهت رسالة خطأ مثل "claude this isn't working right now" (كلود لا يعمل الآن)، فقد تكون مشكلة مؤقتة، ولكن إذا بدا أن كلود يفقد السياق في منتصف المحادثة، فمن المحتمل أنك وصلت إلى حد نافذة السياق. في هذه الحالة، ابدأ محادثة جديدة وأعد إرفاق مستند السياق الخاص بك.

👀 هل تعلم؟ تؤثر الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق بشكل مباشر على الإنتاجية. وجدت دراسة أجرتها Boston Consulting Group أن فرق الاتصالات وحدها يمكنها استعادة 26-36٪ من وقتها اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع إعادة تصميم سير العمل وأنظمة الوكلاء التي تفهم السياق، يمكن أن ترتفع مكاسب الإنتاجية إلى 50٪.

الفكرة الرئيسية: اجعل سياق الذكاء الاصطناعي الخاص بك قابلاً للنقل

أصبح الانتقال من ChatGPT إلى Claude أسهل من ذي قبل.

تقوم أداة الاستيراد من Anthropic بنقل بيانات الذاكرة الأساسية تلقائيًا. لكن القيمة الحقيقية تكمن في المطالبات وسير العمل والمعرفة المؤسسية.

قم بتصدير سياقك. نظم مكتبة المطالبات الخاصة بك. قم بتخزين كل شيء في مكان واحد.

بمجرد أن تصبح معرفتك بالذكاء الاصطناعي موجودة في نظام مشترك مثل ClickUp، يصبح التبديل بين المنصات أمرًا بسيطًا. أفضل جزء؟ باعتباره أول مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp جميع مشاريعك ووثائقك وتعاونك مع نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد.

قد يتغير مساعدك، ولكن لا داعي لتغيير سير عملك. وإذا كنت تستخدم ClickUp Brain بالفعل، فيمكنك الوصول إلى كل من Claude و ChatGPT دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية أو AI Sprawl!

جرب ClickUp مجانًا واكتشف مقدار المكاسب التي ستحققها عندما يتم تجميع جميع أعمالك، بما في ذلك تفاعلات الذكاء الاصطناعي، في مكان واحد.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

نعم. يوفر Claude الآن أداة استيراد الذكريات التي تستخرج التفضيلات المخزنة من روبوتات الدردشة الأخرى وتضيفها إلى نظام ذاكرة Claude.

نعم. يدعم Claude الذاكرة الدائمة عبر المحادثات، وهذه الميزة متاحة الآن في كل من الخطط المجانية والمدفوعة.

تدعم معظم نماذج Claude نافذة سياق 200 ألف رمز على الأقل، مما يتيح لها تحليل المستندات والمحادثات الطويلة للغاية. يمكن للمستخدمين في خطط Enterprise الوصول إلى نافذة سياق 500 ألف رمز عند استخدام نماذج محددة.

يستخدم العديد من المستخدمين كلا الأداتين بالتوازي. لا يزال ChatGPT متفوقًا في بعض المجالات، مثل إنشاء الصور، بينما يتفوق Claude في تحليل المستندات والتفكير المنظم.