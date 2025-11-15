أفضل 10 وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي لعام 2025 (مع حالات الاستخدام)

يؤثر الذكاء الاصطناعي على التفاعلات الصوتية في مختلف القطاعات. في الواقع، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لوكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي إلى 47.5 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 34.8٪.

بفضل قدرات التعلم العميق، تجاوزت برامج المساعدة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مرحلة جدولة المواعيد البسيطة إلى مهام أكثر تعقيدًا مثل حل المشكلات الفنية باستخدام سير العمل الموجه، وحل النزاعات، وتقييم نوايا العملاء وميزانياتهم لاقتراح المنتجات والحلول المناسبة.

في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل برامج المساعدة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وكيف تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تستند إلى البيانات مع تحسين تجربة العملاء.

نظرة عامة على وكلاء الصوت بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي جدول مقارنة سريع لجميع الأدوات التي وصلت إلى قائمتنا 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق التي تضع الإنتاجية في المقام الأول وترغب في إدارة المهام بالصوت حجم الفريق: أي حجم وكلاء الذكاء الاصطناعي، تحويل الكلام إلى نص، تدوين ملاحظات الاجتماعات، البحث في مساحة العمل مجاني إلى الأبد، باقات مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا ElevenLabs استنساخ صوتي فائق الواقعية وتحويل النص إلى كلام حجم الفريق: المبدعون وفرق الدعم استنساخ الصوت، RAG، المتغيرات الديناميكية، زمن انتقال منخفض خطة مجانية، خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا Lindy أتمتة سير العمل الصوتي بدون كود حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرق العمليات منشئ مرئي، تدفقات متعددة الوكلاء، أكثر من 4000 تكامل خطة مجانية، Pro من 49.99 دولارًا شهريًا Deepgram المطورون الذين يصممون أدوات صوتية مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: مؤسسات ذات كثافة تقنية عالية واجهات برمجة تطبيقات ASR/TTS، الذكاء الصوتي، عناصر التحكم أثناء المكالمة مستوى مجاني، مدفوع من 4000 دولار/سنة Synthflow تصميم تدفق وكيل الصوت المرئي حجم الفريق: الوكالات وفرق المبيعات أداة إنشاء بالسحب والإفلات، ضبط الصوت، مشغلات التطبيقات تجربة مجانية، باقات تبدأ من 450 دولارًا شهريًا Vapi بناء بنية تحتية صوتية قابلة للتطوير تعمل بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق التطوير، البنية التحتية للمكالمات بنية صوتية في الوقت الفعلي، اختبار Sandbox، Guardrails مجاني، الدفع حسب الاستخدام، أسعار الشركات Retell AI إجراء مكالمات جماعية ومراقبة المكالمات حجم الفريق: مؤسسات BPO المكالمات الجماعية، معرف المتصل بالعلامة التجارية، التحليلات مجاني، من 0.07 دولار/دقيقة، أسعار الشركات Cognigy مراكز الاتصال المؤسسية حجم الفريق: عمليات اتصال كبيرة توجيه المكالمات، الدفع أثناء المكالمة، ذاكرة طويلة المدى أسعار مخصصة Murf. ai أصوات صوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو حجم الفريق: المبدعون والمسوقون محرر صوتي، تكامل Canva/Slides، مزامنة صوتية مجاني، مدفوع من 29 دولارًا شهريًا بلايند حملات صوتية خارجية قابلة للتطوير حجم الفريق: المبيعات، عمليات الرعاية الصحية منشئ مرئي، إجراءات CRM، بنية تحتية قابلة للتوسع التلقائي أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الصوت بالذكاء الاصطناعي؟

يعتمد الاختيار الصحيح كليًا على حالة الاستخدام المحددة ومتطلبات العمل. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار:

الكمون والأداء في الوقت الفعلي: أعطِ الأولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي ذوي الكمون المنخفض. إذا كانت حالتك تتطلب محادثات طبيعية، فاستهدف وقت استجابة أقل من 800 مللي ثانية.

الدقة والموثوقية: ابحث عن وكيل صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه نسخ الكلام البشري بدقة، حتى مع اختلاف اللغات واللهجات والضوضاء الخلفية.

التخصيص والتحكم: حدد مستوى التحكم الذي تريده في صوت الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك تعديل خصائص الصوت أو اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي أو تدريبه على قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك للحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

التكامل: اختر أداة يسهل توصيلها بأنظمتك الحالية، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء ومكاتب الدعم الفني وقواعد البيانات الأخرى المزودة بموصلات وواجهات برمجة تطبيقات مدمجة.

الأمان والامتثال: ابحث عن ميزات الأمان مثل التشفير من طرف إلى طرف وحجب المعلومات الشخصية (PII) والالتزام بمعايير مثل SOC 2 و GDPR.

أفضل برامج المساعدة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى إنتاجية + تكامل صوتي بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يقلل من توسع نطاق العمل ويجمع المهام والمشاريع والوثائق والأهداف والدردشة في مساحة عمل تعاونية واحدة.

ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في ClickUp لتعزيز الإنتاجية ودمج القدرات الصوتية في إدارة المشاريع.

مع ClickUp Brain، يمكنك:

تبادل الأفكار، وقم بإنشاء الملخصات، وتوزيع المهام

إنشاء ملاحظات اجتماعات للسبرينتات الأسبوعية

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأي مهمة دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية

ابحث في المهام والمستندات والمحادثات والأدوات للحصول على إجابات فورية مع السياق الكامل

تحدث لإنجاز المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

فكر في الأمر على أنه ذكاء مركزي يربط كل جوانب عملك. جوهر Brain هو وكلاء الذكاء الاصطناعي وميزات تحويل الكلام إلى نص.

وكلاء ClickUp AI هم مساعدون مستقلون وأذكياء يمكنهم التفكير والاستجابة وتنفيذ المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء وكيل للإجابة على أسئلة الفريق أو أتمتة المهام المتكررة أو إنشاء وكلاء مخصصين من البداية لتلبية احتياجات عملك الفريدة.

نظرًا لأن وكلائنا يعتمدون بشكل كامل على التطبيقات الداخلية، مثل ClickUp Docs و ClickUp AI Notetaker، كقواعد معرفية حية، فإن كل إجراء مدعوم بمعلومات موثوقة ومحدثة.

قم بإنشاء ونشر وكلاء ClickUp AI الذين يمكنهم التفكير والاستجابة وتنفيذ المهام في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

استخدم ميزة Talk-to-Text من ClickUp لدمج إمكانيات الصوت في مساحة عملك.

لنفترض أنك تريد الحصول على تحديث من أحد أعضاء الفريق. ما عليك سوى الضغط على "fn" والتحدث كما لو كنت تتحدث إلى مساعدك، "هل يمكنك أن تطلب من جيمي إعطاء الأولوية لوثيقة تخطيط Sprint ومشاركتها معي بحلول الساعة 5 مساءً غدًا"، وسيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بربط الأشخاص والوثائق والمهام المناسبة.

تحدث عن من تريد، ومتى تريد، وماذا تريد أن تنقل، ودع ميزة تحويل الكلام إلى نص في ClickUp تذكر الأشخاص وتربط المستندات وتجدول الأحداث.

علاوة على ذلك، يمكنك حتى تحويل الكلام إلى نص من أجهزة Android أو iPhone. إملاء الملاحظات والمهام والمستندات دون القلق بشأن التوقفات غير المنتظمة أو الأخطاء. بفضل ميزة AI Auto-Edit، يقوم ClickUp بتنقيح النص في الوقت الفعلي. تدعم أداتنا أكثر من 50 لغة وتفهم @mentions وlinks التي تراعي السياق لربط العمل.

أفضل ميزات ClickUp

وكلاء ClickUp AI: أنشئ ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بدون كود لأتمتة المهام وتقديم إجابات مستقلة وإدارة المشاريع. استخدم وكلاء جاهزين للاستخدام، مثل Project Manager و Deadline Guardian، أو أنشئ وكلاء مخصصين من البداية.

ClickUp Brain Talk-to-Text : تحدث لإضافة أي ملاحظات ومهام ومستندات في مساحة العمل الخاصة بك. تدعم أداتنا أكثر من 50 لغة وتقوم بتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي مع @mentions التي تدرك السياق وتربطها تلقائيًا. تحدث لإضافة أي ملاحظات ومهام ومستندات في مساحة العمل الخاصة بك. تدعم أداتنا أكثر من 50 لغة وتقوم بتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي مع @mentions التي تدرك السياق وتربطها تلقائيًا.

ClickUp AI Notetaker : قم بإنشاء ملاحظات اجتماعات ونصوص مكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي من اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. سجل المناقشات، وأنشئ ملخصات، واستخرج بنود العمل. قم بإنشاء ملاحظات اجتماعات ونصوص مكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي من اجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. سجل المناقشات، وأنشئ ملخصات، واستخرج بنود العمل.

اطرح أسئلة سياقية على ClickUp Tasks و Docs: استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات فورية وغنية بالسياق من مساحة عمل ClickUp بالكامل والتطبيقات المتصلة مثل Google Drive و Salesforce.

قيود ClickUp

يعكس التطبيق المحمول التصميم الغني بالميزات لمنصة الويب، وقد يكون مربكًا في بعض الأحيان.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص وأتمتة المهام والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

2. Eleven Labs (الأفضل في تحويل النص إلى كلام واقعي للغاية والاستنساخ)

عبر ElevenLabs

تتيح لك منصة ElevenLabs Agents نشر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي عبر الويب أو الهاتف المحمول أو الهاتف الثابت في غضون دقائق. وهي تنتج بعضًا من أكثر الأصوات الواقعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على عكس التفاعلات الآلية التي سئمنا منها جميعًا.

يمكنك الاختيار من بين أكثر من ألف صوت ذكاء اصطناعي في 32 لغة أو اختيار استنساخ صوتك الخاص باستخدام عينة قصيرة (1-2 دقيقة) للتحكم الكامل في صوت العلامة التجارية.

بمجرد تعيين صوتك الأساسي، يمكنك دائمًا ضبط نبرة الصوت واللكنة والسرعة لأصوات الذكاء الاصطناعي لتناسب اللغات أو المناطق أو أنواع العملاء المختلفة.

والجدير بالذكر أن وكلاء ElevenLabs الصوتيين يستخدمون نموذجًا محسّنًا لتبادل الأدوار مع زمن انتقال منخفض للغاية (~75 مللي ثانية+). وهذا يعني أنهم قادرون على فهم فترات التوقف والتداخل والمقاطعات لإعادة صياغة الردود في الوقت الفعلي. لذلك، عندما يقاطع العملاء الوكيل أو يتحدثون فوقه، فإنه يستجيب تمامًا كما تفعل في المحادثات الحقيقية.

أفضل ميزات ElevenLabs

استخدم ميزة Retrieval-Augmented Generation (RAG) المدمجة لتزويد الوكلاء بوثائق الشركة الداخلية والأسئلة الشائعة وعناوين URL حتى يتمكنوا من استرداد وتقديم إجابات تتوافق مع العلامة التجارية.

أضف متغيرات ديناميكية وتجاوزات لتخصيص التفاعلات دون تسليم بيانات العملاء الحساسة إلى التكوين الأساسي للوكيل.

اربط وكيلك بالأدوات الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات (API) لتنفيذ إجراءات واقعية مثل حجز المواعيد أو تحديث الطلبات.

قيود ElevenLabs

على الرغم من جودة الصوت العالية، يجد بعض المستخدمين أن ميزة الدبلجة الصوتية متوسطة ويلاحظون نقصًا في خيارات التخصيص المتقدمة.

أسعار ElevenLabs

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا

المطور: 11 دولارًا شهريًا

المزايا: 99 دولارًا شهريًا

Scale : 330 دولارًا شهريًا

الأعمال : 1320 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ElevenLabs

G2: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elevenlabs؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبني في ElevenLabs هو الجودة المذهلة والواقعية التي تتميز بها الأصوات. فهي تبدو طبيعية وجذابة ومتعددة الاستخدامات، مما يجعلها مثالية للمشاريع الاحترافية.

أكثر ما يعجبني في ElevenLabs هو الجودة المذهلة والواقعية التي تتميز بها الأصوات. فهي تبدو طبيعية وجذابة ومتعددة الاستخدامات، مما يجعلها مثالية للمشاريع الاحترافية.

3. Lindy (الأفضل لأتمتة سير العمل المعقد في الشركات)

عبر Lindy

Lindy هي منصة مساعد ذكاء اصطناعي بدون كود تساعدك على أتمتة العمليات التجارية باستخدام وكلاء أقوياء. توفر الأداة أبسط طريقة لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي صوتي.

يمكنك تكوين تدفقات المكالمات باستخدام أداة إنشاء مرئية حيث يمكنك ببساطة سحب الخطوات وإفلاتها، وربطها باستخدام فروع منطقية، وتحديد ما الذي يؤدي إلى تشغيل إجراء ما.

بشكل أساسي، تحصل على استقلالية كاملة في كيفية تفاعل الوكلاء، ومن يقومون بإخطاره، وماذا يفعلون بعد ذلك. الاستقلالية فعالة للمكالمات التي يمكن التنبؤ بها، مثل سير عمل IVR، وجدولة المواعيد، والمزيد.

بالإضافة إلى التفاعلات الصوتية، يساعدك Lindy على أتمتة المهام بعد المكالمات. يمكنك إضافة خطوات سير العمل لتسجيل المكالمات وتحديث سجلات CRM وإرسال ملخصات المحادثات وتشغيل الإجراءات عبر آلاف التطبيقات والخدمات.

أفضل ميزات Lindy

اختر من بين قوالب وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي الجاهزة للاستخدام أو صِف تدفق صوتك إلى Lindy AI ودعه يبنيه لك في بضع دقائق فقط.

صمم سير عمل متعدد الوكلاء يتيح لأحد الوكلاء بدء المحادثات وتوجيه المكالمات إلى وكيل آخر

ادمج وربط سير العمل بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 4000 تطبيق تابع لجهات خارجية، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات وأنظمة الهاتف وغيرها.

قيود Lindy

نظرًا لأنه ليس وكيلًا صوتيًا نموذجيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، فإنه يفتقر إلى الفروق الدقيقة ومجموعة الميزات المطلوبة للتفاعلات الصوتية في الوقت الفعلي.

أسعار Lindy

مجاني

المزايا: 49.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 199.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lindy

G2: 4. 9/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lindy؟

إليك تقييم G2:

أحب مدى سهولة استخدام Lindy وبساطته. من السهل إنشاء تدفقات الأتمتة، كما أن المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تجعل عملية توليد العملاء المحتملين ومتابعتهم أسرع بكثير.

أحب مدى سهولة استخدام Lindy وبساطته. من السهل إنشاء تدفقات الأتمتة، كما أن المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي تجعل عملية توليد العملاء المحتملين ومتابعتهم أسرع بكثير.

4. Deepgram (الأفضل لوكلاء الصوت الذين يعتمدون على واجهة برمجة التطبيقات)

عبر Deepgram

Deepgram هي منصة ذكاء اصطناعي صوتي مصممة للمطورين الذين يرغبون في التحكم الكامل في إعداداتهم.

يوفر واجهة برمجة تطبيقات صوتية واحدة جاهزة للاستخدام يمكنك تضمينها في نظام الهاتف أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بك. تجمع واجهة برمجة التطبيقات بين نماذج Deepgram الشهيرة للتعرف على الكلام وتوليف الصوت.

يمكنك إعادة بناء مجموعة واجهات برمجة التطبيقات الصوتية الخاصة بك وإدخال نماذج LLM ونماذج تحويل النص إلى كلام خاصة بك لتحقيق تحكم وتخصيص أفضل.

ومع ذلك، على عكس أدوات إنشاء الوكلاء التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تحتاج إلى مهارات قوية في تطوير البنية الخلفية لإدارة منطق الأعمال وسير عمل المستخدمين والوظائف الخاصة بالتطبيقات.

أفضل ميزات Deepgram

قم بتدوين المكالمات الهاتفية ذات الخلفيات الصاخبة، مثل المكاتب المزدحمة أو مراكز الاتصال، باستخدام نموذج التعرف على الكلام البشري.

نسق وكيل الصوت باستخدام خاصية الكشف عن المقاطعة، والتنبؤ بتناوب الأدوار، واستدعاء الوظائف، والتحكم في منتصف الجلسة لإجراء مكالمات هاتفية سلسة.

استخدم الذكاء الصوتي المدمج لاكتشاف المشاعر والتعرف على نية المتحدث وتلخيص المحادثات وتحديد الموضوعات الرئيسية.

قيود Deepgram

يمكن أن يؤدي الكلام السريع أو المتداخل إلى إفساد علامات الترقيم وبنية الناتج، مما يعني أن المستخدمين يضطرون أحيانًا إلى تنظيفه يدويًا.

أسعار Deepgram

مجاني

النمو: 4 آلاف دولار أمريكي أو أكثر سنويًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Deepgram

G2: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deepgram؟

إليك تقييم G2:

جودة النسخ عالية، حتى عندما لا يكون الصوت واضحًا تمامًا. يتعامل مع الصوت في الوقت الفعلي بشكل جيد للغاية، كما أن واجهة برمجة التطبيقات للبث المباشر تتميز بزمن انتقال منخفض للغاية، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للتطبيقات الحية.

جودة النسخ عالية، حتى عندما لا يكون الصوت واضحًا تمامًا. يتعامل مع الصوت في الوقت الفعلي بشكل جيد للغاية، كما أن واجهة برمجة التطبيقات للبث المباشر تتميز بزمن انتقال منخفض للغاية، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للتطبيقات الحية.

5. Synthflow (الأفضل لمصممي تدفق المحادثات المرئية)

عبر Synthflow

باستخدام Synthflow، يمكنك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية، أو التبديل إلى مصمم التدفق بالسحب والإفلات للتحكم الكامل في تدفق المكالمات والمنطق.

بمجرد تعيين المنطق، تتيح لك الأداة تخصيص الوكلاء وفقًا لنموذج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمونه وكيفية تفاعلهم مع العملاء.

بفضل دعم أكثر من 30 لغة وتحرير الصوت المدمج، يمكنك تكوين أصوات الذكاء الاصطناعي لتناسب المصطلحات الخاصة بالصناعة والمفردات المخصصة وسرعة التحدث والتعامل مع المقاطعات والمزيد.

بالنسبة للوكالات أو الشركات الكبيرة التي تدير عدة عملاء، يتيح Synthflow نشر وكلاء العلامة البيضاء تحت حسابات فرعية مختلفة.

أفضل ميزات Synthflow

اختر من بين قوالب وكلاء الصوت بالذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام للمكالمات الحية، بما في ذلك مكالمات الدعم الواردة ومكالمات المبيعات، أو أنشئ وكلاء صوت مخصصين باستخدام مصمم التدفق.

قم بتشغيل الإجراءات عبر أكثر من 200 تطبيق، بما في ذلك أنظمة الهاتف وأنظمة إدارة علاقات العملاء والتقويمات، عن طريق إضافتها كخطوات إلى سير عمل الوكيل.

انشر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي مع ضوابط تضمن أن الذكاء الاصطناعي يستخرج البيانات من مصادر معرفية معتمدة للحصول على ردود دقيقة وآمنة للعلامة التجارية.

قيود Synthflow

أبلغ بعض المستخدمين عن معدل تأخير مرتفع وعدم القدرة على مواصلة المحادثات في حالة انقطاعها في منتصف الجملة.

أسعار Synthflow

تجربة مجانية متاحة

المزايا: 450 دولارًا شهريًا

النمو: 900 دولار شهريًا

الوكالة: 1400 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Synthflow

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthflow؟

إليك تقييم G2:

أعجبني حقًا السرعة التي يمكنك بها إنشاء تدفق مكالمات بالذكاء الاصطناعي يبدو طبيعيًا ومحادثًا. إن القدرة على تصميم منطق متفرع لاستجابات مختلفة للعملاء المحتملين تجعل الأمر يبدو وكأن وكيلًا بشريًا حقيقيًا يتعامل مع المكالمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أتمتة إجراءات مثل تأهيل العملاء المحتملين وحجز المواعيد والمزيد.

أعجبني حقًا السرعة التي يمكنك بها إنشاء تدفق مكالمات بالذكاء الاصطناعي يبدو طبيعيًا ومحادثًا. إن القدرة على تصميم منطق متفرع لاستجابات مختلفة للعملاء المحتملين تجعل الأمر يبدو وكأن وكيلًا بشريًا حقيقيًا يتعامل مع المكالمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أتمتة إجراءات مثل تأهيل العملاء المحتملين وحجز المواعيد والمزيد.

6. Vapi (الأفضل للمطورين من حيث واجهة برمجة التطبيقات للمنتجات الصوتية)

عبر Vapi

Vapi هي منصة مخصصة للمطورين لإنشاء منتجات ذكاء اصطناعي صوتي قابلة للبرمجة وقابلة للتكوين بدرجة عالية على نطاق واسع. يتيح نهجها الذي يركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) للفرق تحديد كيفية معالجة المكالمات باستخدام كود مخصص، مع تحكم عميق في المنطق والمطالبات.

توفر البنية التحتية الصوتية للأداة في الوقت الفعلي زمن انتقال أقل من 500 مللي ثانية حتى أثناء معالجة آلاف المكالمات المتزامنة كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، تمنع حواجز المحادثة المدمجة حدوث هلوسة النموذج، بحيث تظل المحادثات طبيعية ومنظمة في نفس الوقت.

يعمل Vapi بشكل جيد مع محركات TTS/ASR الخارجية، مما يتيح لك مزج ومطابقة مزودي الخدمة مثل ElevenLabs للصوت وDeepgram لـ ASR. بالنسبة للفرق التي ترغب في التحكم في توجيه المكالمات والفوترة الدقيقة، فإن Vapi هو الخيار المناسب.

أفضل ميزات Vapi

اختر من بين آلاف قوالب الوكلاء الصوتيين الجاهزة للاستخدام، أو قم بتكوين واجهة برمجة التطبيقات الصوتية للتحكم في صوت الوكيل ومنطقه وسلوكه.

استخدم الصندوق المدمج لمحاكاة أو اختبار وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام مختلف أنواع المطالبات والأصوات والتدفقات قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

تعامل مع المقاطعات أثناء المكالمات بسلاسة باستخدام أدوات مثل المقاطعة أثناء المكالمة، والحواجز الوقائية، وتمرير السياق.

قيود Vapi

يتطلب مشاركة المطورين في سير العمل المعقد وتكامل الأنظمة

أسعار Vapi

مجاني

الدفع حسب الاستخدام: على أساس الاستخدام

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vapi

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

7. Retell AI (الأفضل لنشر المكالمات الجماعية ومراقبتها)

عبر Retell AI

هل تبحث عن منصة مخصصة للمؤسسات لبناء واختبار ومراقبة وكلاء صوتيين ذكيين قابلين للتطوير؟ يمكن لـ Retell AI التعامل مع أحجام مكالمات كبيرة بفضل ميزات مدمجة مثل الاتصال الجماعي ومعرف المتصل بالعلامة التجارية والاتصال المتزامن.

يمكنك إنشاء وكلاء باستخدام أداة إنشاء تدفق المحادثات المرئية وقدرات المطورين المتقدمة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API).

تتزامن الوكلاء تلقائيًا مع قاعدة المعرفة الحالية لديك، مثل مواقع الويب أو المستندات، ولديهم نموذج أساسي لتبادل الأدوار للتعامل مع المقاطعات أثناء المحادثات الحقيقية. ومع ذلك، يمكنك توقع زمن انتقال يبلغ حوالي 800 مللي ثانية، وهو أعلى من المعيار القياسي في الصناعة.

أفضل ميزات Retell AI

استخدم أدوات الاتصال الجماعي لتنفيذ حملات خارجية مع معرف المتصل الخاص بالعلامة التجارية وتتبع التحويلات وأرقام الهواتف التي تم التحقق منها حتى لا يتم وضع علامة "بريد عشوائي" على مكالماتك.

تجاوز أنظمة IVR باستخدام وكلاء صوتيين قادرين على فهم السياق والضغط على الأرقام الصحيحة في الاتجاه الصحيح.

راقب حملات المكالمات، وتتبع معدلات النجاح، وحلل آراء المستخدمين، ووقت استجابة المكالمات بشكل عام من خلال لوحة تحكم مركزية.

إعادة سرد قيود الذكاء الاصطناعي

لا يتم دعم استنساخ الصوت بشكل أساسي، وخيارات تخصيص السماعات محدودة.

أسعار Retell AI

مجاني

الدفع حسب الاستخدام: 0.07 دولار أمريكي+ في الدقيقة

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Retell AI

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Retell AI؟

إليك تقييم G2:

أكثر ما يعجبنا في Retell AI هو قدرته على توفير تفاعلات صوتية طبيعية للغاية بفضل نماذج التوليف والنسخ في الوقت الفعلي. في مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا، خاصة مع العملاء، كان هذا الحل أساسيًا لتحقيق تجارب محادثة سلسة ودقيقة وقابلة للتطوير.

أكثر ما يعجبنا في Retell AI هو قدرته على توفير تفاعلات صوتية طبيعية للغاية بفضل نماذج التوليف والنسخ في الوقت الفعلي. في مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا، خاصة مع العملاء، كان هذا الحل أساسيًا لتحقيق تجارب محادثة سلسة ودقيقة وقابلة للتطوير.

عبر Cognigy

Cognigy هي منصة ذكاء اصطناعي للمحادثات على مستوى المؤسسات، وهي مصممة لمراكز الاتصال والمؤسسات الكبيرة التي تتعامل مع آلاف المكالمات كل يوم.

تتجاوز هذه الأداة تدفق IVR البسيط وتوفر أداة إنشاء مرئية تعمل بالسحب والإفلات لإنشاء وكلاء صوتيين مع قواعد توجيه وتحويل وتصعيد متقدمة، وكلها مصممة للاستخدام بكميات كبيرة.

يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء وكلاء لأغراض مختلفة، مثل وكلاء الصوت للخدمة الذاتية ووكلاء الدردشة الرقمية وحتى "وكيل مساعد" يساعد ممثليك البشريين في الوقت الفعلي.

تحليلات الصوت مدمجة. لذا يمكنك مراقبة الأداء وتحسين نجاح كل وكيل في الوقت الفعلي. وهذا يجعله رائعًا لقطاعات مثل الخدمات المصرفية أو الاتصالات، حيث يلزم التعامل مع المكالمات المعقدة.

أفضل ميزات Cognigy

اسمح للعملاء بالتقاط الصور ومشاركة المواقع وتنفيذ المدفوعات وتقديم التوقيعات والمزيد أثناء المكالمات

ادمج الذكاء الاصطناعي الصوتي مع أنظمة الاتصالات الرئيسية (Genesys و Avaya وغيرها) ومصادر البيانات وأدوات CRM و ERP.

تعامل مع المكالمات الطويلة دون فقدان السياق بفضل تحليل المشاعر في الوقت الفعلي والاحتفاظ بالذاكرة على المدى الطويل.

قيود Cognigy

تفتقر إلى واجهة لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، وقد تتطلب مهارات تقنية مثل API وJavaScript وHTTP وغيرها لإنشاء ملحقات مخصصة.

أسعار Cognigy

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cognigy

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

9. Murf. ai (الأفضل للتعليقات الصوتية على المحتوى الاجتماعي)

يركز Murf. ai على التعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو، وهو مصمم لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى سرد واقعي لمقاطع الفيديو أو الدورات التدريبية أو البودكاست أو الإعلانات التسويقية.

يحتوي على أكثر من 200 صوت واقعي يعمل بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 20 لغة ولهجة، ويمكن تخصيصه من حيث النغمة والسرعة والتركيز. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بأدوات لاستنساخ الصوت والدبلجة بالذكاء الاصطناعي ومغير الصوت.

ومع ذلك، لا تقوم Murf بإنشاء وكلاء صوتيين كاملين. فهي توفر فقط مكون تحويل النص إلى كلام يمكنك دمجه في سير عمل آخر أو استخدامه كنظام IVR مستقل.

أفضل ميزات Murf.ai

استخدم محرر الصوت المدمج لتعديل النطق وتشديد الكلمات وضبط السرعة أو إضافة فترات توقف، دون الحاجة إلى أدوات صوتية إضافية.

أضف تعليقات صوتية إلى مشاريعك مباشرةً داخل منصات مثل Canva و PowerPoint و Google Slides.

استخدم محرر الخط الزمني لمزامنة الصوت مع الشرائح أو مقاطع الفيديو بشكل مثالي

قيود Murf. ai

تبدو بعض النغمات الصوتية آلية بعض الشيء في لغات معينة أو نصوص معقدة.

أسعار Murf. ai

مجاني

المطور: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Murf. ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Murf. ai؟

إليك تقييم G2:

يُنشئ أصواتًا اصطناعية تبدو طبيعية مع سهولة التخصيص، ويقدم العديد من اللغات والأساليب المثالية لإنشاء أغلفة صوتية احترافية بسرعة وسهولة.

يُنشئ أصواتًا اصطناعية تبدو طبيعية مع سهولة التخصيص، ويقدم العديد من اللغات والأساليب المثالية لإنشاء أغلفة صوتية احترافية بسرعة وسهولة.

10. Bland (الأفضل لحملات المكالمات الصادرة القابلة للتطوير)

عبر Bland

إذا كنت تبحث عن منصة ذكاء اصطناعي تتيح لك أتمتة المكالمات الصادرة باستخدام وكلاء صوتيين يشبهون البشر، فإن Bland هو خيار جيد. يمكنك تصميم تدفقات المكالمات الحية باستخدام أداة إنشاء مرئية مع مسارات ومحفزات وإجراءات مخصصة تتصل بمجموعة التقنيات الحالية لديك، مثل تحديث CRM أو حجز مواعيد التقويم.

بفضل عناصر التحكم المدمجة في المحادثة، تمنع الأداة الوكلاء من الخروج عن النص أو التعامل مع موضوعات خارج نطاقهم. يمكنك أيضًا تخصيص طريقة تفاعل الوكلاء من خلال توفير نماذج للحوار وسياق العملاء.

على الرغم من أن Bland يمكنه التعامل مع المكالمات المفتوحة، إلا أن العملية ليست شفافة، مما يزيد من مخاطر عدم الامتثال. ومع ذلك، فهو مثالي لمكالمات الدعم الواردة، مثل حجز المواعيد وتلقي المعلومات ومكالمات التحقق وما إلى ذلك.

أفضل ميزات Bland

استخدم أداة إنشاء التدفق المرئي لإنشاء تدفقات محادثات الوكلاء والتحكم فيها، مما يضمن بقاء الوكلاء على نفس الخطوط العلامة التجارية.

قم بتوصيل وكيل الذكاء الاصطناعي بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات أخرى لاتخاذ إجراءات مثل حجز المواعيد أو تحديث سجلات العملاء في الوقت الفعلي.

تعامل مع حملات المكالمات الصادرة الضخمة باستخدام بنية أساسية قابلة للتوسع تلقائيًا يمكنها إدارة أحجام كبيرة

قيود Bland

مخاوف أخلاقية وشفافية بعد أن أظهرت اختبارات مستقلة أن الوكلاء قد يكونون مبرمجين لإخفاء طبيعتهم الذكية

أسعار باهتة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات عادية

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

كيف تعمل برامج المساعدة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

تعمل وكلاء الصوت بالذكاء الاصطناعي من خلال عملية متقدمة في الوقت الفعلي تحول الكلمات المنطوقة إلى إجراءات ذكية ثم تحول الردود مرة أخرى إلى كلام طبيعي.

تتكون العملية من أربع مراحل رئيسية:

التعرف التلقائي على الكلام (ASR): هذا هو "أذن" الوكيل. عندما يتحدث المستخدم، يلتقط نموذج ASR الصوت ويحوله إلى نص.

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وفهمها (NLU): بمجرد تحويل الكلام إلى نص، تقوم خوارزميات NLP بتحليله لفهم معناه. فهي تتعرف على النية وتحدد الأهداف وتستخرج التفاصيل الأساسية مثل التواريخ أو الأسماء لفهم السياق.

توليد الاستجابة باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs): بعد فهم طلب المستخدم، يستخدم الوكيل نموذج LLM، مثل GPT-4، لصياغة استجابة ذات صلة وسياقية.

توليف النص إلى كلام (TTS): يتم تحويل استجابة النص من LLM إلى كلام مسموع باستخدام محرك TTS. أنظمة TTS الحديثة متطورة للغاية، حيث تدير إيقاع الكلام وتشديده ونبرته لإنتاج كلام طبيعي وشبيه بالكلام البشري كناتج.

فوائد استخدام وكلاء الصوت الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي

يتمتع دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي في العمليات التجارية بالعديد من المزايا الاستراتيجية:

توفير التكاليف وزيادة الكفاءة: من خلال التعامل مع المكالمات المتكررة، يقلل وكيل الهاتف الذكي من تكلفة كل مكالمة ويحرر الوكلاء البشريين للتركيز على مشكلات العملاء المعقدة وذات القيمة العالية.

توافر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتغطية عالمية: على عكس الوكلاء البشريين، يمكن لوكلاء الهاتف الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي التعامل مع مكالمات متعددة بلغات مختلفة دون أن يتعبوا أو يتأثروا باختلافات المناطق الزمنية.

تحسين رضا العملاء (CSAT): تخلص من أوقات الانتظار المزعجة إلى الأبد. من خلال توفير إجابات فورية وحلول سريعة للأسئلة الشائعة، يمكنك تحسين رضا العملاء وبناء ولائهم.

تحسين جمع البيانات: تسهل برامج الذكاء الاصطناعي الهاتفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها. تتيح بعض الأدوات للمتصلين أيضًا إرسال التوقيعات وتنفيذ المعاملات والتقاط الصور أثناء المكالمة.

نصوص المكالمات في الوقت الفعلي والرؤى: يقوم وكيل الصوت تلقائيًا بمعالجة المهام بعد المكالمة. فهو يقوم بنسخ المكالمات وتسجيلها وتحليلها لمعرفة آراء العملاء ونقاط الضعف الشائعة، ويقدم تقريرًا مفصلاً عن كل مكالمة.

التخصيص على نطاق واسع: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الصوتي الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة الأعمال الأخرى لتخصيص التفاعلات. يمكنهم تحية العملاء بأسمائهم، والإشارة إلى التفاعلات السابقة، وتقديم توصيات، مما يخلق تجربة أكثر تخصيصًا.

أفضل حالات استخدام وكلاء الصوت الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض المجالات التي تحظى فيها برامج المساعدة الصوتية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بمعدل استخدام مرتفع.

1. خدمة العملاء

يمكن لوكلاء الصوت المدعومين بالذكاء الاصطناعي الرد فورًا على أسئلة العملاء وتقديم تحديثات الطلبات والإجابة على استفسارات تتبع الطلبات ومعالجة طلبات الإرجاع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

2. إدارة المشاريع

مع أدوات إدارة المشاريع العامة، يتطلب الحصول على تحديث حول مهمة ما ما بين 5 إلى 7 نقرات مرهقة. ماذا لو كان بإمكانك استخدام صوتك لإصدار الأوامر الصوتية للمهام وترك الذكاء الاصطناعي يعمل في مساحة عملك؟

تقضي ميزة Talk-to-text من ClickUp على الحاجة إلى برامج النسخ، وتساعد في نسخ محاضر الاجتماعات الداخلية، وتعمل كمساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

3. الضيافة

تستخدم الفنادق ووكالات السفر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة العملاء لتقديم المساعدة الهاتفية على مدار الساعة للمسافرين. يمكن للمساعدين متعددي اللغات مساعدة العملاء من جميع أنحاء العالم عند حجز الرحلات أو تأكيد مسارات الرحلات.

4. جدولة المواعيد

تعمل الوكلاء الصوتيون على تبسيط سير عمل حجز المواعيد من خلال تأكيد أو تغيير المواعيد بناءً على التوافر. كما يمكنهم التكامل مع أدوات CRM والتقويم لتجنب الحجوزات المزدوجة.

الأسئلة المتداولة

يتعامل الوكلاء الصوتيون مع المحادثات الحقيقية ويجيبون على الأسئلة عبر المكالمات. تتعامل روبوتات الدردشة مع المحادثات عبر النصوص. اختر الصوت عندما يكون زمن الاستجابة والإنتاج الصوتي وتكامل الاتصالات الهاتفية أمورًا مهمة. تجمع العديد من أنظمة الإنتاج بين الاثنين لتغطية جميع القنوات.

يدعم ClickUp الترجمة والتوطين بعدة لغات، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والسويدية والهولندية والكورية وغيرها. يوفر ElevenLabs و Murf خدمة تحويل النص إلى كلام متعددة اللغات. يدعم Deepgram العديد من لغات التعرف على الكلام.

نعم. يمكن ضبط الوكلاء ليتناسبوا مع أي لغة منطوقة ونشرهم مع قوائم النطق أو قواعد المعرفة للتعامل مع المصطلحات وأسماء المنتجات.

توقع رسومًا بالدقيقة للصوت بالإضافة إلى تكاليف ASR و TTS منفصلة. قد تضيف طبقات التنسيق رسومًا على المنصة. قم بتشغيل نسخة تجريبية، وقم بمحاكاة الدقائق المتوقعة والتزامن، وقم ببناء نموذج للتكلفة قبل الالتزام.

يعد ClickUp خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب في تحويل الأوامر الصوتية إلى سير عمل وتلخيص بنود العمل ونسخها وتسجيلها تلقائيًا من الاجتماعات.

يعتمد الأمان على ضوابط الموردين: SOC 2 و HIPAA والتشفير وخيارات VPC/on-prem. اختر الموردين الذين ينشرون الشهادات ويقدمون نماذج نشر مناسبة للمعلومات الحساسة.

يوفر بعض الموردين عمليات نشر محلية أو طرفية لـ ASR أو TTS. تعد المجموعات الكاملة غير المتصلة بالإنترنت معقدة ومكلفة. إذا كنت بحاجة إلى تشغيل غير متصل بالإنترنت، فاعطِ الأولوية للموردين الذين يوفرون خيارات محلية أو سحابة خاصة.