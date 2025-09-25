حل مشكلة توسع نطاق العمل: رئيس قسم هندسة الحلول في ClickUp يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل

يوم في حياة التشتت في العمل

الساعة 9:00 صباحًا يوم الاثنين. تفتح جهاز الكمبيوتر المحمول وتستقبل على الفور وابلًا من الإشعارات — Slack و Outlook و Jira و Salesforce و Google Docs وعشرات التطبيقات الأخرى.

تقضي أول 30 دقيقة في تجميع ما حدث الأسبوع الماضي. بحلول الظهيرة، تكون قد قمت بالتبديل بين 15 أداة مختلفة، وطاردت ثلاثة أشخاص للحصول على تحديثات الحالة، ونسخت البيانات يدويًا من نظام إلى آخر. بحلول نهاية اليوم، تدرك أنك قضيت وقتًا أطول في التوفيق بين سير العمل المجزأ ومكافحة تبديل السياق بدلاً من القيام بعمل ذي مغزى.

تستهلك إدارة الأدوات والإشعارات والتحديثات اليدوية، المعروفة باسم "تشتت العمل"، يومك العملي وتمنعك من القيام بعمل ذي مغزى

هذا هو التشتت في العمل في العمليات التجارية. وهو ليس مجرد إزعاج؛ بل هو عبء يبلغ تريليون دولار على الإنتاجية والتحول الرقمي ومعنويات الموظفين. لقد عشت هذه التجربة، وحاربت هذا التشتت، والآن، في ClickUp، أساعد المؤسسات على التغلب عليه نهائيًا.

تدعم الأبحاث الحديثة هذا الأمر: فقد وجدت دراسة Forrester Total Economic Impact™ أن المؤسسات التي تستخدم ClickUp حققت عائدًا على الاستثمار بنسبة 384٪ على مدى ثلاث سنوات، مما وفر للفرق آلاف الساعات التي كانت تضيع في السابق بسبب سير العمل المجزأ والعمليات اليدوية. لكن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس واقعًا عايشته بنفسي.

لكن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس واقعًا عشته بنفسي.

الأيام الأولى: كان توسع العمل هو القاعدة

قبل انضمامي إلى ClickUp، كنت أقود فريق أنظمة الأعمال في شركة كبيرة للرعاية الصحية والاستثمار. كنا نمتلك كل أدوات SaaS المتاحة — المحاسبة، الموارد البشرية، إدارة الاستثمار، الهندسة، التسويق، وما إلى ذلك. كان لكل قسم منصته المفضلة، ولم يكن هناك تواصل بينها.

والنتيجة؟ انعزال في كل مكان.

كنت أشاهد فرق الدعم أو التسويق تتوجه إلى قسم الهندسة، مما يقطع انسيابية عمل المطورين لمجرد طلب تحديث عن حالة العمل. حاولنا "إصلاح" هذا الأمر من خلال طرح Jira على فريق التسويق. استخدموه للتدريب، ثم عادوا على الفور إلى السبورة البيضاء. لماذا؟ لأن الأداة لم تكن مناسبة لسير عملهم أو لغتهم. كانت هذه حالة كلاسيكية من حالات فرض قسم تكنولوجيا المعلومات حلاً لم يحل المشكلة الحقيقية على أرض الواقع.

تعلمت من هذه التجربة أمرين: التشتت لا يتعلق بالأدوات فحسب، بل بالسياق والثقافة إجبار الفرق على التكيف مع أداة (بدلاً من العكس) هو وصفة للمقاومة وإهدار الجهد

لحظة الإدراك: اكتشاف قوة التكامل

عندما رأيت ClickUp لأول مرة، كان الأمر أشبه بانفجار فكرة في ذهني.

كانت هناك منصة مرنة بما يكفي لتلبية احتياجات كل فريق، ولكنها موحدة بما يكفي لكسر الحواجز. لأول مرة، تمكنت من تخيل عالم توجد فيه المهام في كل من التسويق والهندسة، حيث لا يضيع السياق في الترجمة، وحيث يمكن للفرق العمل بلغتها الخاصة، دون أن تغيب عن بالها الصورة الأكبر.

لكن السحر الحقيقي لم يكن في الميزات فحسب. بل كان في الفلسفة: بناء مساحة عمل تتكيف مع الأشخاص، وليس العكس. هذه هي الطريقة الوحيدة لإحداث تغيير حقيقي ودائم.

لماذا يستمر التشتت: الجانب الإنساني للتجزئة

لنكن صادقين: لا تريد الفرق التخلي عن السيطرة على أدواتها. هذا أمر طبيعي. اختيار الأدوات يتعلق بالهوية والاستقلالية بقدر ما يتعلق بالوظائف، خاصة في مجموعات التقنيات المؤسسية حيث يؤثر اعتماد البرامج على سير العمل الرقمي. لهذا السبب تفشل العديد من مشاريع "التحول الرقمي" — فهي تتجاهل العنصر البشري.

تتكرر هذه الدورة باستمرار: يحاول قسم تكنولوجيا المعلومات التوحيد، وتقاوم وحدات الأعمال، وتضاف حلول جديدة إلى المجموعة. والنتيجة؟ المزيد من العزلة، والمزيد من الاحتكاك، والمزيد من الحلول اليدوية.

التحدي يزداد حدة. في دراسة أجريت عام 2025 حول الآثار الجانبية للرقمنة، تواجه الشركات "عبء مهام زائد"، حيث يؤدي عبء إدارة سير العمل المجزأ وتوسع الأدوات إلى إعاقة التنفيذ ورفاهية الموظفين. مع تزايد الأدوات الرقمية، تزداد أيضًا متطلبات انتباه الموظفين وطاقتهم، مما يجعل مساحات العمل الموحدة والغنية بالسياق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المشكلة هي التواصل مع الفرق في أماكنهم، ومساعدتهم على رؤية الإمكانيات المتاحة، ثم توجيههم — خطوة بخطوة — نحو طريقة عمل أكثر توحيدًا.

لا يتعلق الأمر فقط بوجود عدد كبير من الأدوات، بل يتعلق بالتبديل المستمر بين السياقات. يتنقل الموظف العادي بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم، ويخسر ما يقرب من 4 ساعات في الأسبوع فقط لاستعادة تركيزه.

يتنقل الموظف العادي بين التطبيقات أكثر من ألف مرة في اليوم، مما يؤدي إلى فقدان ساعات من التركيز كل أسبوع (تقرير ClickUp 2024 عن حالة الإنتاجية)

الحدود الجديدة: القضاء على توسع الذكاء الاصطناعي والدور الحاسم للسياق

بمجرد أن بدأنا في السيطرة على انتشار التطبيقات، ظهرت تقنية الذكاء الاصطناعي. فجأة، أصبح كل فريق يرغب في الحصول على أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به. ولكن هناك مشكلة: تقنية الذكاء الاصطناعي لا تكون فعالة إلا إذا كان بإمكانها الوصول إلى السياق.

إذا كان الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يعرف آخر تحديثات المشروع أو محادثات العملاء أو الأولويات الاستراتيجية، فإنه مجرد أداة أخرى معزولة - أداة تزيد من انتشار الذكاء الاصطناعي وتزيد من الارتباك والجهد اليدوي.

تتوقف جودة الذكاء الاصطناعي على السياق الذي يمكنه الوصول إليه. إذا كان الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يعرف ما يحدث في شركتك، فإنه مجرد أداة أخرى لا فائدة منها.

يأتي الاختراق الحقيقي عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي بعمق في مساحة العمل الخاصة بك، حيث يتم تحميل السياق وتحديثه تلقائيًا في الوقت الفعلي. عندها تنتقل من "الذكاء الاصطناعي كشيء لامع" إلى "الذكاء الاصطناعي كشريك حقيقي في العمل"

ما يلزم: المتطلبات الفنية والتنظيمية للتحول إلى الذكاء الاصطناعي

لكن تحقيق التكامل الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يقتصر على توصيل أداة جديدة. بل يتطلب ما يلي:

بنية بيانات موحدة: يجب أن تكون جميع أعمالك واتصالاتك ومعرفتك موجودة في منصة واحدة يسهل الوصول إليها

تغذية السياق المباشرة: يجب أن يكون للذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى التحديثات في الوقت الفعلي — لا مزيد من البيانات القديمة أو التحميلات اليدوية

تخطيط العمليات: تحتاج إلى فهم وتوثيق سير عملك حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تعزيزه، لا تعطيله

ثقافة مستعدة للتغيير: يجب أن تكون الفرق منفتحة على التجربة والتعلم والتكرار مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من العمل اليومي

في ClickUp، استثمرنا بكثافة في بناء منصة حيث يكون السياق دائمًا حيًا وقابلًا للتنفيذ. لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا على الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل إنهم يقدمون رؤى استباقية ويقومون بأتمتة المهام الروتينية ويتكيفون مع تطور أعمالك.

فيما يلي ملخص مرئي لهذه المتطلبات الأساسية لنجاح التحول إلى الذكاء الاصطناعي:

مصفوفة التحول بالذكاء الاصطناعي: من سير العمل المجزأ إلى الإنتاجية الموحدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دراسة حالة: من التشتت إلى التكامل — قبل وبعد

أدى دمج الأدوات ودمج الذكاء الاصطناعي إلى تحويل إنتاجية هذا الفريق وتجربته - من الفوضى اليدوية إلى النجاح المبسط

لفهم تكلفة توسع العمل وقوة التكامل بشكل حقيقي، عليك أن ترى ذلك في الواقع. إليك كيف انتقل فريق تسويق عالمي من سير عمل مجزأ وأدوات متفرقة إلى مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تبسيط التنفيذ وإعادة الوقت إلى المبدعين.

قبل:

كان فريق التسويق العالمي يدير الحملات عبر ستة أدوات. كانت تحديثات المشروع تضيع في سلاسل الرسائل الإلكترونية، وكانت الموارد الإبداعية موجودة في Dropbox، وكان إعداد التقارير كابوسًا يدويًا. تم تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن كل منها تطلب تحميل السياق يدويًا وسرعان ما توقف استخدامها.

بعد:

انتقل الفريق إلى ClickUp، حيث تم توحيد المشاريع والوثائق والاتصالات. يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن بمراقبة تقدم الحملات، وإنشاء تقارير حالة أسبوعية، وحتى صياغة موجزات إبداعية بناءً على بيانات المشروع الحية. أصبحت اجتماعات حالة العمل أقصر، وأصبحت عملية إعداد التقارير آلية، ويقضي الفريق وقتًا أطول في الإنشاء ووقتًا أقل في البحث عن المعلومات.

تأثير التكامل الحقيقي للذكاء الاصطناعي هائل. تشهد المؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملها زيادة كبيرة في الأداء الفردي تصل إلى 40%!

يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الأداء الفردي بنسبة تصل إلى 40٪ (تقرير ClickUp 2024 عن حالة الإنتاجية)

دفع التغيير: قوة المكاسب التدريجية

أحد أكبر الأخطاء التي أراها هو محاولة "غلي المحيط" من خلال التحول إلى الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، أنا أدعو إلى المكاسب التدريجية: العثور على سير عمل محدد حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم قيمة فورية وملموسة.

لن أنسى أبدًا حفل عشاء سري في مكسيكو سيتي. قمت بعرض وكيل يقوم تلقائيًا بتقييم المكالمات المبيعية باستخدام معايير مخصصة. في غضون ساعتين، قمت ببناء نموذج أولي استبدل ساعات من المراجعة اليدوية. ماذا كانت ردود الفعل؟ اندهش الحاضرون. فجأة، لم يعد الذكاء الاصطناعي أمرًا مجردًا، بل أصبح قابلاً للتطبيق. استطاع الحاضرون رؤية كيف سيغير الذكاء الاصطناعي عملهم اليومي.

هذه اللحظات المفاجئة هي مفتاح التغلب على المقاومة. أظهر ولا تقل.

اجعلها حقيقية وذات صلة وسهلة التطبيق.

إدارة التغيير: أطر عمل للتحول المستدام

التحول إلى الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو مشروع ثقافي. يتطلب النجاح مشاركة من القاعدة إلى القمة ورعاية من القمة إلى القاعدة.

دليل إدارة التغيير الخاص بنا: تحديد أصحاب المصلحة: حدد الداعمين والمتشككين والمؤثرين في جميع الفرق

خطة الاتصال: شارك "السبب" و"الكيفية" و"الفائدة التي تعود عليّ" في كل مرحلة

البرامج التجريبية: ابدأ على نطاق صغير، وقم بقياس التأثير، واحتفل بالإنجازات

مقاييس التبني: تتبع الاستخدام والرضا ونتائج الأعمال، وليس مجرد عمليات تسجيل الدخول

التغذية الراجعة المستمرة: إنشاء قنوات للفرق لمشاركة ما ينجح وما لا ينجح

والأهم من ذلك كله، هو مساعدة الناس على رؤية أنفسهم في المستقبل الذي تبنيه.

السر: السياق الموحد

تكمن القوة الحقيقية لـ ClickUp — ومستقبل العمل — في السياق المتكامل. عندما تكون جميع أعمالك ومعارفك واتصالاتك في مكان واحد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفي بوعده أخيرًا. ليس مجرد نظرية — فقد أثبتت بالفعل أن تكامل الذكاء الاصطناعي هو الترياق لعمليات سير العمل المتفرقة، حيث يساعد الفرق على تقليل العبء المعرفي وتسريع التنفيذ وإطلاق العنان للإبداع.

لا يتعلق الأمر بالكفاءة فحسب. بل يتعلق بتقليل العبء المعرفي ، وكسر الحواجز، وتمكين الفرق من العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يتعلق الأمر بإنشاء مساحة عمل تزدهر فيها الابتكارات — لأن الجميع يعملون وفقًا لنفس الخطة.

هذا هو الجزء المفقود اليوم. في عالم يغرق في الأدوات غير المتصلة وتوسع الذكاء الاصطناعي، تجمع ClickUp كل ذلك معًا، في أول مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي في العالم. هذا هو الذكاء الاصطناعي الذي لا يقتصر على المساعدة فحسب، بل يتقارب أيضًا.

هذا هو الوعد الذي يقدمه ClickUp Brain .

ClickUp Brain: الذكاء الاصطناعي السياقي في العمل

على عكس المساعدين الإضافيين، فإن ClickUp Brain مدمج في مساحة العمل الخاصة بك. إنه يفهم مشاريعك لأنه يعيش داخلها — حيث يلخص ملاحظات الاجتماعات، ويولد التحديثات، ويؤتمت المهام، ويكشف العوائق مع الحفاظ على السياق الكامل. وعندما يتطلب الأمر، يمكنك التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة — ChatGPT و Claude و Gemini وغيرها — واختيار السرعة أو الدقة أو العمق دون مغادرة سير عملك.

ClickUp Brain في العمل: ميزات الذكاء الاصطناعي مدمجة أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، مما يوفر ملخصات وتحديثات وأتمتة في الوقت الفعلي — كل ذلك مع سياق كامل

ومع ClickUp Brain MAX ، يمكنك تحقيق المزيد:

Talk to Text ، الذي يلتقط الأفكار أثناء نطقها ويحولها إلى مهام أو ملاحظات أو مستندات على الفور — دون الحاجة إلى الكتابة.

اجعل صوتك أداة إنتاجية: مع ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX، يمكنك تحويل الأفكار المنطوقة على الفور إلى مهام أو ملاحظات أو مستندات قابلة للتنفيذ — دون الحاجة إلى الكتابة

الوعي بالسياق، ومرونة النموذج، وتحويل الكلام إلى نص، ومساحة عمل موحدة — هكذا تحول الذكاء الاصطناعي من أداة إضافية إلى رافعة للتحول التنظيمي نحو الذكاء الاصطناعي.

تصور الرحلة: من التوسع إلى التكامل

تخيل رسمًا بيانيًا بسيطًا:

يسار: شبكة معقدة من التطبيقات غير المتصلة، لكل منها بياناتها وسير عملها الخاص

الوسط: قمع يمثل انتقال العمل والمعرفة والتواصل إلى منصة موحدة

الصحيح: مساحة عمل واحدة ومتكاملة حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في سياق مباشر، مما يؤدي إلى أتمتة العمل وتقديم المشورة وتسريعه

المشاكل الشائعة (وكيفية تجنبها)

لا يقتصر طرح تقنية جديدة على مجرد تشغيل أداة ما، بل يتعلق بكيفية تقديمها ودمجها وقياسها. غالبًا ما يتعثر القادة في ثلاث طرق يمكن توقعها:

المشكلة نهج أفضل فرض أداة جديدة دون موافقة الفريق أشرك المستخدمين في مرحلة مبكرة، وشارك في إنشاء سير العمل، وقم بتجربة تجريبية قبل التوسع التعامل مع الذكاء الاصطناعي كإضافة وليس كقدرة أساسية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي وضمان وصوله إلى السياق المباشر قياس النجاح من خلال عمليات تسجيل الدخول، وليس النتائج تتبع تأثير الأعمال — توفير الوقت وتقليل الأخطاء وإطلاق العنان للابتكار

التطلع إلى المستقبل: رؤيتي لمستقبل العمل

أعتقد أننا على أعتاب عصر جديد. في غضون 2-3 سنوات، سيصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي أعضاءً متكاملين في فرقنا — يعملون دائمًا، ويدركون السياق، ويتعلمون باستمرار.

ولكن هناك مشكلة: المنظمات التي ستفوز هي تلك التي تتقن التكامل.

سيتم توحيد الأدوات وسير العمل والمعرفة، مما يخلق أرضية خصبة لازدهار الذكاء الاصطناعي.

تكمن أكبر الفرص في فتح آفاق جديدة للإبداع والسرعة والتعاون. أما أكبر المخاطر فهي الوقوع في فخ "تشتت الذكاء الاصطناعي"، أي إضافة المزيد من الأدوات دون حل مشكلة التشتت الأساسية.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من الناس ما زالوا يعتقدون أن تعدد المهام يعني الكفاءة. في الواقع، تعدد المهام يزيد فقط من تكلفة تبديل السياق. عندما يتنقل دماغك بين علامات التبويب والمحادثات وقوائم المهام، فإن التركيز العميق يتأثر بشكل كبير. تساعدك ClickUp على التركيز على مهمة واحدة عن طريق جمع كل ما تحتاجه في مكان واحد! هل تعمل على مهمة ما، ولكنك بحاجة إلى التحقق من الإنترنت؟ ما عليك سوى استخدام صوتك وطلب من ClickUp Brain MAX إجراء بحث على الويب من نفس النافذة. هل ترغب في الدردشة مع كلود وصقل المسودة التي تعمل عليها؟ يمكنك القيام بذلك أيضًا، دون مغادرة مساحات العمل الخاصة بك! كل ما تحتاجه - مثل الدردشة والمستندات والمهام ولوحات المعلومات وعدة نماذج لغة كبيرة (LLM) والبحث على الويب والمزيد - متوفر في مساحة عمل واحدة متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وجاهزة للاستخدام!

نصائح للقادة: توصيات خطوة بخطوة

يتطلب تحويل الاستراتيجية إلى تغيير حقيقي اتخاذ إجراءات يومية تبني الثقة والزخم. فيما يلي خطوات عملية يمكن للقادة اتخاذها لتوجيه فرقهم خلال عملية التبني:

ابدأ بالتعاطف. افهم النقاط الحساسة الحقيقية لفرقك. لا تفرض التغيير، بل شارك في إحداثه رسم خريطة لسير العمل. تحديد الأماكن التي يضيع فيها السياق والأماكن التي يمكن أن يضيف فيها الذكاء الاصطناعي قيمة اختبر، وقم بالقياس، وكرر. قم بإجراء تجارب صغيرة، وتتبع النتائج، وقم بالتحسين قبل التوسع استثمر في السياق. تأكد من أن الذكاء الاصطناعي لديك لديه إمكانية الوصول إلى بيانات حية ومتكاملة. وإلا، فأنت تضيف ضوضاء فقط اجعلها مجهودًا جماعيًا. اجمع بين التجريب من القاعدة إلى القمة والقيادة والدعم من القمة إلى القاعدة. احتفل بالانتصارات. شارك قصص النجاح لبناء الزخم والثقة لا تتوقف أبدًا عن التعلم. المشهد يتطور بسرعة. حافظ على فضولك وتواضعك واستمر في التكرار

إذا كان بإمكاني العودة إلى الوراء وتغيير شيء واحد، فسيكون ذلك الاستثمار في وقت أبكر في بناء ثقافة التجريب والتعلم. المستقبل ملك لمن يستطيعون التكيف ومساعدة فرقهم على فعل الشيء نفسه.

الخلاصة: الطريق إلى الأمام

تعد مشكلة توسع العمل مشكلة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، ولكنها أيضًا أكبر فرصة لجيلنا. من خلال توحيد أدواتنا وسير العمل والسياق، واعتماد الذكاء الاصطناعي كشريك حقيقي، يمكننا بناء مؤسسات ليست أكثر إنتاجية فحسب، بل وأكثر إنسانية أيضًا.

الرحلة ليست سهلة، ولكنها تستحق العناء. وإذا كان هناك ما تعلمته من تجربتي، فهو أن مستقبل العمل سيبنيه أولئك الذين يجرؤون على التكامل.

ديفين ستوكر هو رئيس قسم هندسة الحلول في ClickUp. تواصل معه على LinkedIn لمواصلة المحادثة.