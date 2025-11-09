أفضل 10 خيارات بديلة لـ Voicenotes لتحويل الصوت إلى نص

معظم الأشخاص الذين يستخدمون Voicenotes راضون جدًا عنه. إنه بسيط وسريع وموثوق.

لا توجد الكثير من الشكاوى، لكن أحد مستخدمي Voicenotes G2 لخص الأمر جيدًا:

إذا كان عليّ أن أقول شيئًا، فسأطلب بذل المزيد من الجهد في Ask AI. سيكون من دواعي سروري أن أرى المزيد من التحسن.

إذا كان عليّ أن أقول شيئًا، فسأطلب بذل المزيد من الجهد في Ask AI. سيكون من دواعي سروري أن أرى المزيد من التحسينات.

مع تطور احتياجات المستخدمين في مجال تحويل الصوت إلى نص، تتطور توقعاتهم أيضًا. يبحث الكثيرون الآن عن أدوات تتجاوز النسخ الأساسي، أدوات يمكنها تلخيص الملاحظات وتنظيمها ودمجها مباشرة في سير عملهم.

لقد جمعنا أفضل 10 بدائل لـ Voicenotes التي تأخذ أساسيات التسجيل والنسخ وتضيف طبقة من الذكاء لجعل العملية أكثر سلاسة. لقد أضفنا أداة إضافية تمنع انتشار الأدوات غير الضرورية. دعونا نبدأ.

أفضل 10 بدائل لـ Voicenotes في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل بدائل Voicenotes لمساعدتك في اختيار البديل المناسب بناءً على بعض الميزات الرئيسية والميزات الإضافية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إنتاجية شاملة + إدارة الملاحظاتحجم الفرق: جميع الأحجام (1–1,000+) Brain Max، Talk-to-Text، AI Notetaker، Clips، SyncUps خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات. ملاحظات Cleft إنتاجية شاملة + إدارة الملاحظاتحجم الفريق: جميع الأحجام (1–1,000+) تحويل الصوت إلى مخطط تفصيلي، نسخ على الجهاز، مزامنة Zapier + Obsidian، تصدير Markdown مجاني؛ يبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Coconote الدراسة والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي حجم الفريق: الطلاب ومجموعات الدراسة الصغيرة سجل/حمل الصوت/الفيديو/المستندات والاختبارات والبطاقات التعليمية والدردشة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 100 لغة مجاني TalkNotes (Speechy. Tech) تحويل الأفكار المنطوقة إلى مهام حجم الفريق: رواد الأعمال الفرديون والمبدعون إنشاء المهام والملاحظات، وإنشاء المدونات/المنشورات الاجتماعية، والبطاقات التعليمية، وأحداث التقويم 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تطبيق Audionotes تدوين ملاحظات بسيط مدعوم بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: أفراد ومستقلون نسخ سريع، ملخصات، تحرير وتصدير، مزامنة عبر الأجهزة ابتداءً من 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Dubnote تنظيم الأفكار الموسيقية حجم الفريق: فرق صغيرة، رواد أعمال في مجال الدي جي تقسيم الجلسات تلقائيًا، نسخ كلمات الأغاني، تصدير DAW، نسخ احتياطي iCloud مجاني Dictanote الكتابة الصوتية متعددة اللغات حجم الفريق: محترفون متعددو اللغات وفرق صغيرة أكثر من 50 لغة، أوامر صوتية، تنظيف AudioScribe، دفاتر ملاحظات غير محدودة مجاني؛ يبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Otter. ai الاجتماعات والتعاون بين أعضاء الفريق حجم الفريق: فرق صغيرة إلى متوسطة الحجم نسخ في الوقت الفعلي، تعريف المتحدث، ملخصات بالذكاء الاصطناعي، تكامل Zoom/Meet مجاني؛ يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم SoundType AI نسخ صوتي ومرئي دقيقحجم الفريق: المبدعون والصحفيون والفرق ملخصات، دردشة بالذكاء الاصطناعي، تصدير إلى PDF/Word/SRT، أكثر من 30 لغة، تعريف المتحدث مجاني؛ يبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مسجل صوت سهل تسجيل بسيط يومي حجم الفريق: أفراد صوت عالي الجودة، بدون حدود زمنية، أدوات مصغرة، ميكروفون بلوتوث، تخطي الصمت مجاني

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Voicenotes؟

كان هذا هو النصيحة التي قدمها أحدهم على Reddit عندما سُئل عن إدارة الملاحظات الصوتية. على الرغم من أن هذه النصيحة عملية، إلا أنها لا تتطرق إلا إلى السطح.

بفضل الذكاء الاصطناعي، هناك مجال للذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال إنشاء أدوات لا تقتصر على التسجيل فحسب، بل تساعدك فعليًا على التفكير والتخطيط والحفاظ على التنظيم.

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Voicenotes، فإليك الأمور التي تهم حقًا:

توفير دقة أعلى في النسخ، حتى في الغرف الصاخبة أو مع اللهجات المتنوعة

نظم الملاحظات وابحث فيها حتى تتمكن من العثور على النقاط الرئيسية على الفور.

لخص الاجتماعات وسلط الضوء على بنود العمل لتوفير الوقت والجهد

تقدم تكاملًا ذكيًا مع التقويمات والمهام والأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل.

حافظ على واجهة سهلة الاستخدام حتى يكون التسجيل والتنظيم والمراجعة أمراً سهلاً.

الخيار الصحيح لن يبدو كأنه تطبيق أساسي، بل كشريك يساعدك على تسجيل الأفكار وتتبع بنود العمل وتعزيز الإنتاجية بطرق لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها. 🌟

أفضل 10 بدائل لـ Voicenotes

إذا كنت تشعر أن Voicenotes محدود بعض الشيء، فالخبر السار هو أن هناك الكثير من البدائل المدروسة التي يمكنها القيام بالكثير مع تسجيلاتك.

فيما يلي عشرة من أفضل بدائل Voicenotes التي تجمع بين الدقة والميزات المتقدمة والتصميم البديهي لتمنحك المزيد من كل تسجيل.

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية الشاملة وإدارة الملاحظات)

احتفظ بكل الملاحظات والنصوص والأفكار في مكان واحد ويمكن البحث فيها باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر ببدائل Voicenotes، فإن ClickUp هو أكثر من مجرد وسيلة لتسجيل الملاحظات أو تسجيل الصوت. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، فإن جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل التي تحتاجها للحصول على التميز المدعوم بالصوت موجودة في مكان واحد!

لا داعي للانتقال من أداة إدارة المشاريع إلى محول الصوت إلى نص ثم العودة إلى أداة الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى عمل متقن. التطبيقات غير المتصلة والسياق المتشتت هما تعريفان لتشتت العمل، وهما يستنزفان وقتك وإنتاجيتك وتكاليف الاشتراك.

مع ClickUp، تحصل على سياق كامل ومكان واحد للعمل الجماعي بين البشر والأدوات والوكلاء.

دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام ClickUp بربط كل شيء ببعضه البعض — من تسجيلات الصوت إلى ملاحظات الاجتماعات والمهام والمشاريع.

تحويل الكلام إلى نص يتجاوز مجرد النسخ مع ClickUp Brain MAX

الخطوة الأولى في استبدال تطبيق تدوين الملاحظات الأساسي هي النسخ، وتقوم ميزة Brain MAX من ClickUp بذلك بدقة أعلى من معظم التطبيقات الأخرى.

تقوم ميزة Talk-to-Text من ClickUp Brain بتحويل كلماتك إلى ملاحظات واضحة ومصقولة.

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام 4 مرات أسرع مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

إليك كل ما يقدمه:

إملاء محسّن بالذكاء الاصطناعي يعمل في أي تطبيق، ومخصص لك شخصيًا. يتيح لك اختيار المستوى المثالي من التحسين، من التعديلات البسيطة إلى الصقل الاحترافي.

يمكنك الوصول إلى المحادثات الأولية إلى جانب النصوص النظيفة باستخدام ClickUp Talk to Text

يمكنك الإملاء بسلاسة، والإشارة إلى الزملاء أو المهام أو المستندات، ويقوم Max تلقائيًا بربط الأشخاص المناسبين بالروابط الصحيحة.

يتم ملء الكلمات والألفاظ الأكثر استخدامًا والمصطلحات الخاصة بالعمل والألقاب وغيرها تلقائيًا.

تأكد من أن فريقك لديه السياق والمعلومات الصحيحة للعمل بكفاءة على التعليقات باستخدام ميزة Talk to Text من ClickUp Brain

تحدث بلغتك الأم واكتب بطلاقة بأكثر من 50 لغة أخرى

تحدث مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للترميز والكتابة والتفكير المعقد وغير ذلك، بما في ذلك ChatGPT وClaude وGemini، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

وبدلاً من تركك مع كتلة من النصوص مثل VoiceNotes، يمكنها تلخيص التسجيلات الطويلة واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، وحتى تحويل أجزاء من حديثك إلى قوائم مهام. نظرًا لأن الكتابة غالبًا ما تكون أبطأ بأربع مرات من التحدث، يمكن أن تساعدك هذه الميزة وحدها على كتابة 400٪ أكثر دون تحريك إصبع.

في المتوسط، يوفر المستخدمون حوالي ساعة يوميًا من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الكتابة والتحرير، مما يتيح لهم التركيز على العمل الذي يهمهم حقًا. هذا يعني أيضًا أنه يمكنك تجنب انتشار الذكاء الاصطناعي وإن جاز كل شيء تحت سقف واحد باستخدام ClickUp Brain Max و Brain.

🎥 شاهد هذا البرنامج التعليمي السريع حول كيفية استخدام Talk to Text على Brain MAX:

من الملاحظات السريعة إلى الاجتماعات الكاملة مع ClickUp AI Notetaker

سجل ملاحظات الاجتماعات حتى تتمكن من البقاء حاضرًا مع ClickUp AI Notetaker

بينما يساعدك ClickUp Brain Max في تسجيل الأفكار الفردية، فإن ClickUp AI Notetaker يخطو خطوة إلى الأمام من خلال التعامل مع الاجتماعات بالكامل.

يقوم تلقائيًا بالانضمام إلى المكالمات وتسجيل الصوت وتدوين المحادثة، ثم يقدم ملخصًا موجزًا مع بنود العمل.

الانتقال هنا طبيعي: بمجرد الانتهاء من ملاحظاتك الشخصية، فإن التحدي التالي هو إدارة المناقشات الجماعية. باستخدام أداة تدوين الملاحظات الآلية هذه، ستتمكن من معرفة ما يجب القيام به بعد ذلك بوضوح.

📌 نصيحة مفيدة: أنت تقود سيارتك وفجأة تخطر ببالك فكرة لحملة إعلانية. عندما تتحدث إلى ClickUp Brain، يتم تنظيم مذكرتك الصوتية في شكل نقاط رئيسية مع مواعيد نهائية ومهام متابعة. وبحلول الوقت الذي توقف فيه سيارتك، تكون الفكرة قد بدأت بالفعل في التنفيذ.

شارك التعليقات المباشرة من خلال ClickUp Clips

سجل شاشتك مع الصوت للحصول على سياق واضح تمامًا باستخدام ClickUp Clips

بالطبع، لا يمكن التعبير عن كل فكرة بالكلمات. لهذا السبب، هناك ClickUp Clips، التي تسجل شاشتك مع تعليق صوتي. ClickUp Clips مثالية لتقديم الملاحظات أو شرح سير العمل أو توجيه زميل في الفريق من خلال تقرير الأخطاء.

هذه الوظيفة تتبع بشكل طبيعي النص والنسخ: عندما لا يكفي صوتك، يمكنك إضافة عناصر مرئية وربطها بالمهام والوثائق المناسبة.

📌 مثال: يسجل مدير المنتج مقطعًا فيديو لإظهار خطأ ما، ويرفقه بمهمة فريق التطوير، ويتم حل المشكلة بشكل أسرع مما لو تم إرسال لقطات شاشة ورسائل بريد إلكتروني ذهابًا وإيابًا.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم Brain MAX Talk-to-Text لتدوين المذكرات الصوتية بدقة أعلى وتنظيمها تلقائيًا في ملاحظات منظمة.

سجل ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp AI Notetaker الذي يسجل وينسخ ويقدم بنود العمل مباشرة إلى المهام.

حوّل المذكرات الصوتية والعصف الذهني والمحاضرات إلى سير عمل قابل للتنفيذ من خلال أتمتة المهام والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مقاطع مع الشاشة والصوت لتوفير ملاحظات غنية بالسياق وإرشادات تفصيلية مخزنة مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك.

ابحث في المستندات والمهام والملفات الصوتية باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية للوصول الفوري إلى النقاط الرئيسية.

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب اتساع نطاق الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp؟

شارك مستخدم G2 هذا:

تعد أداة تدوين الملاحظات المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل مدهش، خاصة لتلخيص الاجتماعات وتوفير الوقت في المتابعة. نحب أيضًا القدرة على نشر ملاحظات إصدار واضحة ومنظمة مباشرة داخل المنصة، مما ساعد على مواءمة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

تعد أداة تدوين الملاحظات المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل مدهش، خاصة لتلخيص الاجتماعات وتوفير الوقت في المتابعة. نحب أيضًا القدرة على نشر ملاحظات إصدار واضحة ومنظمة مباشرة داخل المنصة، مما ساعد على تنسيق الجهات المعنية الداخلية والخارجية.

2. Cleft Notes (الأفضل للكتابة السريعة من الصوت إلى المسودة)

عبر ملاحظات Cleft

Cleft Notes هي إحدى تلك الأدوات التي تشعرك بأنها تفهم طريقة تفكير الأشخاص الحقيقيين. لا تتحدث دائمًا بجمل منظمة، ولا بأس بذلك. بدلاً من تركك مع مجموعة من الكلمات المتداخلة، تعيد Cleft تشكيل مذكراتك الصوتية بلطف إلى ملاحظات واضحة أو مخططات منظمة أو حتى قوائم مراجعة بسيطة يمكنك استخدامها على الفور.

وهذا مفيد بشكل خاص إذا كانت أفكارك تتدفق بسرعة ودون تصفية، لأن التطبيق يلتقطها وينظمها ويعيدها إليك بطريقة منطقية.

أفضل ميزات Cleft Notes

حوّل المذكرات الصوتية إلى ملاحظات منظمة أو مخططات أو قوائم مراجعة باستخدام نصوص عالية الجودة.

استخدم ميزة النسخ على الجهاز لتسجيلات صوتية آمنة وخاصة

قم بالمزامنة بسلاسة مع تطبيقات مثل Obsidian وأتمتة سير العمل من خلال Zapier.

شارك الروابط العامة أو قم بتصدير الملاحظات في Markdown للتعاون المرن

قم بتحرير الملاحظات مباشرةً باستخدام العناوين والتنسيق ومرفقات الملفات أو الصور

ملاحظات حول القيود

وقت التسجيل محدود في الخطة المجانية (5 دقائق)

تتطلب الميزات المتقدمة مثل التسجيلات الأطول والتكاملات ترقية مدفوعة الثمن.

أسعار Cleft Notes

مجاني

بالإضافة إلى: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Cleft Notes

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Cleft؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن هذه الأداة:

عادةً ما أستخدم Cleft لتسجيل أفكاري أثناء المشي أو في المكتب. ثم أستخدم SuperWhisper أو Apple dictation لإملاء رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. هل هناك طريقة لاستخدام Cleft لتسجيل الإملاء بحيث تقوم الذكاء الاصطناعي بتنقية كلمات مثل "أمم" وما إلى ذلك؟ مع الحفاظ على بقية الإملاء كما هو؟

عادةً ما أستخدم Cleft لتسجيل أفكاري أثناء المشي أو في المكتب. ثم أستخدم SuperWhisper أو Apple dictation لإملاء رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل. هل هناك طريقة لاستخدام Cleft لتسجيل الإملاء حيث تقوم الذكاء الاصطناعي بتنقية كلمات مثل "أمم" وما إلى ذلك؟ مع الحفاظ على بقية الإملاء كما هو؟

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص في استطلاعنا يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام اليومية وتسريعها. تخيل تحقيق نفس الدفعة في العمل. مع ClickUp Brain، زميلك المدمج في الذكاء الاصطناعي، يمكنك العمل بكفاءة أعلى بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال عدد أقل من الاجتماعات والملخصات الفورية والمهام الآلية.

3. Coconote (الأفضل للدراسة والتعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Coconote

لا يقتصر دور Coconote على كتابة ما تقوله فحسب. بل يهدف إلى تزويدك بشيء مفيد يمكنك الاستفادة منه بعد انتهاء المحادثة. يمكنك التسجيل مباشرة في التطبيق أو تحميل أي شيء تقريبًا: ملفات صوتية، ومقاطع فيديو، وملفات PDF، وحتى روابط YouTube.

في غضون ثوانٍ معدودة، يوفر لك Coco نصوصًا عالية الجودة وملاحظات منظمة بعناية. ومن هناك، يمكنه إنشاء اختبارات قصيرة أو بطاقات تعليمية أو حتى تحويل ملاحظاتك إلى بودكاست صغير يمكنك الاستماع إليه أثناء التنقل.

أفضل ميزات Coconote

سجل أو قم بتحميل ملفات الصوت أو الفيديو أو المستندات وقم على الفور بإنشاء ملاحظات ونصوص قابلة للبحث

أنشئ اختبارات وبطاقات تعليمية وألعاب دراسية مباشرة من ملاحظاتك

استخدم الدردشة بالذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة وتوضيح النقاط الرئيسية في ملاحظاتك.

يمكن الوصول إليه عبر iPhone وiPad وAndroid وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والويب من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

دعم لأكثر من 100 لغة لالتقاط وترجمة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم

حوّل ملاحظاتك إلى ملفات بودكاست مع تعليق صوتي مدمج لمراجعتها أثناء التنقل.

أرفق صورًا أو ملفات لإثراء موادك الدراسية والتعاون

قيود Coconote

يلاحظ بعض المستخدمين أن المحاضرات الطويلة قد تنتج ملخصات قصيرة للغاية، مما يتطلب مطالبات يدوية للحصول على مزيد من التفاصيل.

قد يبدو سعره مرتفعًا مقارنة ببدائل الملاحظات الصوتية الأخرى التي تقدم ميزات مماثلة.

أسعار Coconote

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coconote

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Coconote؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit عن هذه الأداة:

إنه يصنع اختبارات وبطاقات تعليمية مفيدة حقًا، وإذا احتجت إلى تذكر شيء ما من محاضرة، يمكنني ببساطة الاطلاع على النص الكامل للعرض التقديمي والعثور على ما قاله المعلم.

إنه يصنع اختبارات وبطاقات تعليمية مفيدة حقًا، وإذا احتجت إلى تذكر شيء ما من محاضرة، يمكنني ببساطة الاطلاع على النص الكامل للعرض التقديمي والعثور على ما قاله المعلم.

👀 هل تعلم: وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester، حققت الشركات التي تستخدم ClickUp عائدًا بنسبة 384٪ على الاستثمار على مدى ثلاث سنوات، ووفرت ملايين الدولارات من خلال زيادة الإنتاجية، وزيادة الإيرادات بنحو 3.9 مليون دولار، وتحقيق نقطة التعادل في ستة أشهر فقط. بالإضافة إلى ذلك، تقلل العديد من المؤسسات التكاليف بشكل أكبر من خلال دمج أدوات عمل متعددة في منصة واحدة موحدة.

4. TalkNotes [الآن Speechy. Tech] (الأفضل لتحويل الأفكار المنطوقة إلى مهام)

عبر TalkNotes

أثبتت الدراسات أن الموظفين الملتزمين يكونون أكثر إنتاجية بنسبة 18٪. عندما يشعر الناس بالالتزام تجاه عملهم، فإنهم يجلبون الطاقة، ويتعاملون مع التحديات بسرعة، ويحققون المزيد في وقت أقل.

تعد السرعة أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الإنتاجية. ولكن كيف يمكنك العمل بشكل أسرع دون التضحية بالجودة؟ إحدى الطرق البسيطة هي استخدام الملاحظات الصوتية. باستخدام TalkNotes، يمكنك تسجيل أفكارك على الفور وتحويلها إلى مهام وملاحظات منظمة ، مما يساعدك على قضاء يومك بسلاسة أكبر. 🎙️

أفضل ميزات TalkNotes

سجل الصوت أو قم بتحميل الملفات لإنشاء ملاحظات منظمة وقوائم مهام ومحاضر اجتماعات على الفور.

حوّل الأفكار المتدفقة بحرية إلى مدونات أو رسائل إخبارية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدخلات في اليوميات.

قم بتمييز النقاط الرئيسية وإنشاء بطاقات تعليمية للمساعدة في حفظ المعلومات من المحاضرات أو ملاحظات الاجتماعات.

دعم لأكثر من 100 لغة للتسجيلات الصوتية والنصوص المكتوبة

نظام إدارة مجلدات بسيط لتنظيم الملاحظات والمهام حسب السياق

أضف أحداث التقويم مباشرة من النصوص وتتبع عناصر العمل مع مستويات الأولوية

قيود TalkNotes

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المزامنة بين تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

يفتقر إلى تكامل أعمق مع أدوات الإنتاجية الشائعة مثل Outlook أو OneNote

أسعار TalkNotes

شهريًا: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TalkNotes

G2: عدم كفاية التقييمات

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن TalkNotes؟

أبرز هذا التعليق على Reddit:

قبل بضعة أشهر، بدأت في استخدام TalkNotes، وبعد بعض التجارب والخطأ، وجدت أخيرًا سير العمل المثالي. الآن، لم أعد أقلق بشأن الملاحظات، ولا أنسى التفاصيل المهمة، وأبقى حاضرًا في الاجتماعات.

قبل بضعة أشهر، بدأت في استخدام TalkNotes، وبعد بعض التجارب والخطأ، وجدت أخيرًا سير العمل المثالي. الآن، لم أعد أقلق بشأن الملاحظات، ولا أنسى التفاصيل المهمة، وأبقى حاضرًا في الاجتماعات.

5. تطبيق Audionotes (الأفضل لتدوين الملاحظات البسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Audionotes

أحيانًا تكون الأدوات الأبسط هي التي تحدث الفرق الأكبر. تطبيق Audionotes. هو أحد تلك الأدوات المساعدة الهادئة التي تأخذ كلماتك وتعيدها بطريقة أكثر سهولة ويسرًا.

يمكنك التحدث بحرية دون القلق بشأن الهيكل، وفي غضون لحظات، يتحول صوتك إلى ملاحظات واضحة يمكنك قراءتها أو مشاركتها أو الرجوع إليها لاحقًا. إنه أشبه بصديق صغير يستمع إليك دون إصدار أحكام ويساعدك على تذكر ما يهم.

أفضل ميزات تطبيق Audionotes.

سجل صوتك وشاهده على الفور وهو يتحول إلى ملاحظات واضحة

لخص التسجيلات الطويلة في نقاط موجزة

قم بتحرير ملاحظاتك وتنظيمها وتصديرها ببضع نقرات فقط

استخدمه على الويب وiOS وAndroid مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة

قم بتخزين تسجيلاتك بأمان مع خيارات الخصوصية

Audionotes. قيود التطبيق

الخطة المجانية تسمح فقط بالتسجيلات القصيرة

أحيانًا يفوت التفاصيل الصغيرة في المحادثات المعقدة

أسعار تطبيق Audionotes.

شخصي : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Audionotes. تقييمات وتصنيفات التطبيق

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن تطبيق Audionotes؟

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

حتى بالنسبة لكاتب مثلي، الذي غالبًا ما تراوده الكثير من الأفكار على الفور، كانت AudioNotes مفيدة للغاية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكنت من نسخ تسجيلاتي الصوتية وملاحظاتي النصية غير المنظمة وتحويلها إلى ملخصات.

حتى بالنسبة لكاتب مثلي، الذي غالبًا ما تراوده الكثير من الأفكار على الفور، كانت AudioNotes مفيدة للغاية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكنت من نسخ تسجيلاتي الصوتية وملاحظاتي النصية غير المنظمة وتحويلها إلى ملخصات.

👀 حقيقة ممتعة: الصوت البشري مميز للغاية بحيث يمكن تحويله إلى بصمة صوتية، تمامًا مثل بصمة الإصبع. الاختلافات الطفيفة في النغمة واللحن والإيقاع تجعل صوت كل شخص فريدًا. لهذا السبب تعتمد أنظمة الأمان الحديثة وفرق الطب الشرعي أحيانًا على التعرف على الصوت كطبقة إضافية من التعريف.

6. Dubnote (الأفضل لتنظيم الأفكار الموسيقية)

عبر Dubnote

يعرف الموسيقيون معاناة الغرق في مذكرات صوتية لا نهاية لها. تلتقط نغمة أو لحنًا أو إيقاعًا على الطاير، ولكنه يضيع لاحقًا في بحر من التسجيلات التي لا تحمل عناوين. تم إنشاء Dubnote لحل هذه المشكلة بالذات.

بدلاً من تركك مع كومة من الملفات الصوتية الفوضوية، يقوم بتنظيم ملاحظاتك الصوتية في مجلدات مرتبة، ويقسم الجلسات الطويلة تلقائيًا، وحتى يضع علامات على أفضل اللحظات حتى تتمكن من العثور عليها مرة أخرى دون إحباط.

ما يميز Dubnote هو تركيزه على الطريقة التي يعمل بها الموسيقيون بالفعل. يمكنك بدء التسجيل مباشرة من الشاشة الرئيسية، وفرزه في دفتر ملاحظات، ثم تحسينه لاحقًا بالتعليقات أو علامات الرموز التعبيرية أو التعديلات.

أفضل ميزات Dubnote

التقط الأفكار الموسيقية مباشرة في مجلدات دفتر ملاحظات منظمة مع أغلفة مخصصة

قسّم التسجيلات الطويلة تلقائيًا إلى أقسام حتى تتمكن من الانتقال إلى أفضل الأجزاء بسرعة

استخدم برنامج تحويل الكلام إلى نص لتدوين كلمات الأغاني أو الملاحظات بدقة أعلى.

قم بتمييز الأقسام أو دمجها أو تحريرها لتحسين ملفاتك الصوتية

أضف تعليقات أو رموز تعبيرية أو صورًا لتمييز النقاط الرئيسية في جلساتك

حافظ على أمان التسجيلات من خلال المعالجة على الجهاز والنسخ الاحتياطي على iCloud

قم بالتصدير مباشرة إلى DAW الخاص بك أو شارك المقاطع على الفور مع زملائك.

قيود Dubnote

متوفر على نظام iOS فقط، ولا يزال إصدار Android في قائمة الانتظار.

يفتقر إلى بعض ميزات التعاون المتقدمة للفرق

الأكثر ملاءمة للموسيقيين، وأقل مرونة لتدوين الملاحظات العامة

أسعار Dubnote

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dubnote

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن تطبيق Dubnote؟

من المؤسف أنه متاح فقط لأجهزة Mac. لقد تحققت للتو من متجر Google Play ولم أجده هناك.

من المؤسف أنه متاح فقط لأجهزة Mac. لقد تحققت للتو من متجر Google Play ولم أجده هناك.

7. Dictanote (الأفضل للكتابة الصوتية متعددة اللغات)

عبر Dictanote

تم تصميم Dictanote للأشخاص الذين يفكرون أسرع مما يكتبون. بدلاً من إجبار أفكارك على الدخول في لوحة المفاتيح، ما عليك سوى التحدث، وسيقوم Dictanote بتحويل كلماتك إلى نص بدقة مذهلة.

ما يجعل Dictanote مفيدًا بشكل خاص هو دعمه الواسع للغات. مع أكثر من 50 لغة و 80 لهجة، فهو خيار مدروس إذا كنت بحاجة إلى بديل لـ Voicenotes يعمل عبر الحدود واللهجات.

يستخدمه الكتاب والصحفيون والمهنيون في جميع أنحاء العالم يوميًا لتدوين الأفكار الفوضوية أو صياغة المقالات أو تتبع ملاحظات الاجتماعات دون تفويت أي شيء.

أفضل ميزات Dictanote

نوع الصوت في الوقت الفعلي بدقة تزيد عن 90 بالمائة

يمكنك الإملاء بأكثر من 50 لغة و80 لهجة، وهو أمر مفيد للمستخدمين حول العالم.

استخدم الأوامر الصوتية لإضافة علامات الترقيم أو الرموز أو المصطلحات الفنية

احفظ ملاحظاتك تلقائيًا في دفاتر ملاحظات غير محدودة لتنعم براحة البال

نظف النصوص باستخدام AudioScribe، وقم بإزالة الكلمات الزائدة وتمييز النقاط الرئيسية.

دعم الملفات الصوتية، مما يسهل تسجيل الأفكار وتحويلها إلى نص

قيود Dictanote

يعمل بشكل أفضل عبر الإنترنت؛ الوضع غير المتصل بالإنترنت محدود

تتطلب بعض الميزات المتقدمة، مثل AudioScribe، اشتراكًا مدفوعًا.

لا يتكامل بسلاسة مع أدوات الإنتاجية التابعة لجهات خارجية مثل التطبيقات الأخرى

أسعار Dictanote

مجاني

Pro: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Dictanote

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Dictanote؟

هذا التعليق على Reddit محل تقدير:

من الرائع بالتأكيد رؤية تحديثات ChatGPT وClaude وGemini على ملخصات YouTube.

من الرائع بالتأكيد رؤية تحديثات ChatGPT وClaude وGemini على ملخصات YouTube.

🧠 هل تعلم: أصبحت الفرق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الآن أكثر إنتاجية بثلاث مرات من الفرق التقليدية. من خلال العمل بشكل أسرع وأتمتة المهام المتكررة، يساعد الذكاء الاصطناعي الأشخاص على التركيز على العمل الذي يهم حقًا.

8. Otter. ai (الأفضل للاجتماعات والتعاون الجماعي)

75٪ من الموظفين يبلغون الآن عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم اليومي. ما بدأ كاتجاه سريعًا أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي. وإذا كانت الاجتماعات جزءًا من روتينك اليومي، فأنت تعلم مدى سهولة تفويت التفاصيل أثناء محاولة تدوين الملاحظات. Otter. ai يزيل هذا الضغط. تستخدم الفرق Otter لأنه يتناسب مع سير عملها. يمكنك توصيله بـ Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، وسوف ينضم تلقائيًا ويسجل التسجيلات الصوتية ويقدم ملاحظات واضحة عن الاجتماع بدقة مذهلة.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن النقاط الرئيسية ومشاركة النصوص أو حتى طرح أسئلة على دردشة Otter AI حول ما قيل.

أفضل ميزات Otter.ai

قم بتدوين الاجتماعات في الوقت الفعلي بدقة تصل إلى 95 بالمائة

قم بإنشاء ملخصات تسلط الضوء على النقاط الرئيسية والخطوات التالية

التقاط عناصر العمل وتعيينها تلقائيًا من المناقشات

قم بالمزامنة مع تقويم Google لتنضم Otter إلى الاجتماعات المجدولة تلقائيًا.

ادمج مع أدوات مثل Zoom و Slack و Asana و Salesforce و Notion للتعاون السلس.

استخدم AI Chat لطرح الأسئلة واستخلاص الأفكار من الملاحظات والنصوص السابقة.

قيود Otter. ai

يقتصر على ثلاث لغات مدعومة فقط

خيارات التحرير والتنسيق أساسية، وغالبًا ما تتطلب التصدير إلى Google Docs.

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Otter. ai؟

شارك هذا التقييم على G2:

أحب الطريقة التي يتبعها Otter AI في مراجعة محضر الاجتماع بالكامل وتلخيص جميع النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها، وإذا كان هناك أي شيء لم يتم إدراجه، يمكنك تعديل قسم الملخص لإضافته.

أحب الطريقة التي يتبعها Otter AI في مراجعة محضر الاجتماع بالكامل وتلخيص جميع النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها، وإذا كان هناك أي شيء لم يتم إدراجه، يمكنك تعديل قسم الملخص لإضافته.

9. SoundType AI (الأفضل لنسخ الصوت والفيديو بدقة)

عبر SoundType AI

أحيانًا تأتي الأفكار في أوقات غير متوقعة، ربما أثناء جلسة دراسة متأخرة في الليل، أو جلسة عصف ذهني مع الفريق، أو أثناء الاستماع إلى محاضرة. تم تصميم SoundType AI لالتقاط تلك اللحظات وتسهيل العودة إليها.

ما يميزه هو أنه يوفر لك طرقًا لتنظيم وتلخيص ومشاركة ما قمت بتسجيله، بحيث لا تضطر إلى التمرير عبر التسجيلات الطويلة بحثًا عن تفصيل واحد.

بالنسبة للطلاب، يمكن أن يعني ذلك تحسين التركيز في الفصل. بالنسبة للمهنيين، فهو وسيلة للحفاظ على سير الاجتماعات والمشاريع دون فقدان السياق.

أفضل ميزات SoundType AI

نسخ الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو ومحتوى YouTube مع تحديد المتحدث

لخص التسجيلات في ملاحظات سهلة الفهم تلتقط النقاط الأكثر أهمية.

استخدم AI Chat للتفاعل مع نصوصك واستخراج الرؤى أو بنود العمل.

قم بتصدير النصوص بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وWord وSRT.

دعم لأكثر من 30 لغة وترجمة للمستخدمين العالميين

قم بتخصيص الملخصات وفقًا لاحتياجاتك الخاصة من خلال خيارات قابلة للتخصيص

أرفق النصوص وشاركها بسهولة للحفاظ على سلاسة التعاون

قيود SoundType AI

الخطة المجانية تقصر النصوص على 8 دقائق لكل منها

قد تختلف الدقة مع وجود ضوضاء خلفية شديدة

الأكثر ملاءمة للنسخ والملخصات، وأقل ملاءمة لميزات الإنتاجية الأوسع نطاقًا

أسعار SoundType AI

أساسي : مجاني

Pro : 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SoundType AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن SoundType AI؟

هذا التعليق على Reddit:

التطبيق الوحيد الذي وجدته أفضل من Braindump في النسخ هو SoundType AI — والذي يستهدف استخدامات أكثر تعقيدًا من مجرد تدوين الملاحظات لنفسك.

التطبيق الوحيد الذي وجدته أفضل من Braindump في النسخ هو SoundType AI — والذي يستهدف استخدامات أكثر تعقيدًا من مجرد تدوين الملاحظات لنفسك.

10. Easy Voice Recorder (الأفضل للتسجيل البسيط اليومي)

عبر Easy Voice Recorder

أحيانًا كل ما تريده هو مسجل يعمل بشكل جيد. Easy Voice Recorder يفي بوعده.

يقدر الطلاب قدرته على التعامل مع الدروس الطويلة دون قيود. يقدر المحترفون قدرته على مشاركة التسجيلات مع الزملاء بسرعة. يجد الموسيقيون أنه مفيد في تسجيل الأفكار الأولية للأغاني قبل أن تختفي.

لا يربكك هذا البرنامج بالخصائص الإضافية، ولكنه يوفر خيارات مدروسة مثل القص والنسخ الاحتياطي على السحابة والنسخ، إذا كنت بحاجة إليها.

أفضل ميزات Easy Voice Recorder

سجل بتنسيقات عالية الجودة مثل PCM و MP4 و AAC

لا توجد قيود زمنية على التسجيلات، مما يجعلها مثالية للمحاضرات أو الاجتماعات الطويلة.

أدوات سريعة التشغيل ودعم الساعات الذكية حتى لا تفوتك أي لحظة

سهولة المشاركة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة أو التخزين السحابي

تتيح خطة Pro ميزات إضافية مثل MP3/FLAC وميكروفونات Bluetooth وتخطي الصمت وأدوات التحرير.

قيود مسجل الصوت السهل

تأتي النسخة المجانية مع إعلانات

تتطلب ميزات التنظيم مثل المجلدات الترقية

الترجمة النصية متاحة، ولكنها محدودة مقارنة بالتطبيقات التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

أسعار مسجل الصوت السهل

مجاني

تقييمات ومراجعات Easy Voice Recorder

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Easy Voice Recorder؟

هذا التعليق على Reddit:

مسجل الصوت السهل رائع، فهو يتيح لك استئناف التسجيل ونسخ كل شيء احتياطيًا إلى Google Drive، كما يتكامل مع تطبيق Tasker أيضًا.

مسجل الصوت السهل رائع، فهو يتيح لك استئناف التسجيل ونسخ كل شيء احتياطيًا إلى Google Drive، كما يتكامل مع تطبيق Tasker أيضًا.

إذا كنت لا تزال تستكشف، فإليك ثلاث أدوات أخرى لتسجيل الملاحظات الصوتية تستحق الاطلاع عليها، كل منها تضفي لمستها الخاصة على تسجيل الصوت ونسخه وتنظيمه:

Notta : يقوم بنسخ الاجتماعات الحية والصوت والفيديو بدقة عالية، ويتيح لك تصدير الملاحظات إلى تنسيقات متعددة.

Sonix : يساعد في النسخ والترجمة السريعة، خاصة للمقابلات والبودكاست.

Rev Voice Recorder : يقرن التسجيلات بخدمات النسخ الاحترافية للحصول على نصوص واضحة وجاهزة للاستخدام

التحديات الشائعة المتعلقة بملاحظات الصوت وكيفية التغلب عليها

يمكن أن تكون الملاحظات الصوتية أسهل طريقة لتوصيل أفكارك، إلى أن تظهر بعض العقبات الصغيرة. قد تنقطع الرسالة، أو يكون الصوت مشوشًا، أو لا تتمكن من العثور على ما سجلته الأسبوع الماضي.

قد تكون هذه اللحظات الصغيرة محبطة بشكل مدهش، ولكن معظمها له حلول بسيطة.

أحيانًا تنقطع ملاحظتك الصوتية في منتصف الطريق، وتفقد فكرتك✅ الحل: امسح ذاكرة التخزين أو أعد تشغيل التطبيق للتأكد من حفظ التسجيل بالكامل قد يؤدي التبديل بين التطبيقات إلى اختفاء أجزاء من مذكرتك✅ الحل: احفظ الملاحظة أو شاركها مباشرة بعد التسجيل حتى تظل آمنة الضوضاء الخلفية تجعل من الصعب إعادة تشغيل ملاحظاتك أو نسخها لاحقًا✅ الحل: قم بالتسجيل في مكان أكثر هدوءًا أو استخدم سماعات رأس مزودة بميكروفون للحصول على صوت أوضح لا يتم دائمًا حفظ الملاحظات بشكل صحيح أو يتم رفض تشغيلها عندما تحتاج إليها✅ الحل: قم بتحديث التطبيق أو تحقق من إعدادات المزامنة لإعادتها تبدو التسجيلات الطويلة مرهقة عند إعادة النظر في الأفكار✅ الحل: أضف ملخصًا سريعًا أو أبرز النقاط المهمة مع توقيت زمني لتسهيل مراجعتها

امنح كل ملاحظة الاهتمام الذي تستحقه مع ClickUp

في نهاية المطاف، لا تقتصر الملاحظات الصوتية على تسجيل الكلمات فحسب. بل إنها تسجيل للأفكار قبل أن تضيع. يمكن للأدوات المناسبة أن تضمن تحويل الأفكار العابرة إلى شيء مفيد، سواء كانت مهمة أو خطة أو تذكيرًا لوقت لاحق.

وهذا هو المجال الذي يتألق فيه ClickUp. فهو يجمع ملاحظاتك ومهامك ومشاريعك في مكان واحد حتى لا يتم حفظ صوتك فحسب، بل يتم العمل عليه أيضًا.

من تحويل المذكرات السريعة إلى قوائم مراجعة إلى ربط الأفكار عبر مساحة العمل الخاصة بك، يجعل ClickUp من السهل على أفكارك أن تكتسب زخمًا.

إذا كنت مستعدًا لترى مدى سهولة ذلك، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم!