كيفية إنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي: مصفوفة تحول الذكاء الاصطناعي

وفقًا لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، فإن 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تف

هذا أمر مخيب للآمال، ولكنه ليس مفاجئًا.

لماذا؟ لأن معظم الشركات تساوي بين "ChatGPT" و"الذكاء الاصطناعي التوليدي" و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي". في حين أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على الدردشة سيساعد بالتأكيد، إلا أنه لا يكفي لتحقيق القيمة التحويلية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

يهدف هذا الدليل إلى فتح عقلك على طريقة مختلفة للتفكير في مستقبل العمل. طريقة أكثر شمولية وسياقية للحصول على قيمة دائمة من الذكاء الاصطناعي.

هناك عاملان رئيسيان سيجعلان مستقبل الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة ويزيدان إنتاجيتك إلى أقصى حد. نضج الذكاء الاصطناعي: الأدوات التي تعتمدها، والعمليات التي تقننها، والتمكين الذي توفره نضج السياق: الترابط والتفاعل بين تطبيقاتك ومعارفك وموظفيك

مستقبل التحول الرقمي هو من نصيب الشركات التي تعمل بشكل جيد على كلا المحورين. الشركات الناجحة التي تركز عملها في مساحة عمل واحدة ومتقاربة للذكاء الاصطناعي، حيث تتضافر قابلية الاستخدام والسياق والأتمتة الذكية لتحقيق مكاسب هائلة.

التحول الناجح إلى الذكاء الاصطناعي ليس مجرد قرار يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. إنه ضرورة استراتيجية للرؤساء التنفيذيين والقادة الذين يرغبون في تنسيق فرقهم وتسريع تنفيذ المشاريع المعقدة والبقاء في الصدارة في عصر الذكاء الاصطناعي.

لنبدأ.

مصفوفة تحول الذكاء الاصطناعي

مصفوفة التحول إلى الذكاء الاصطناعي هي خريطة الطريق التي ستساعدك على إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كل وحدة من وحدات الأعمال في شركت

من خلال فهم موقعك على كل محور، ستكتسب وضوحًا بشأن العوائق التي تعيق فرقك، وفرص الإنتاجية الهائلة، والخطوات العملية للتقدم نحو مستقبل يعزز فيه الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب عملك بسلاسة.

تشخيص المكان الذي تصل إليه

خذ لحظة لتطرح على نفسك سلسلة الأسئلة التالية لتتعرف على مكانك في المصفوفة.

الخطوة 1: تقييم مدى نضج سياقك

كم عدد التطبيقات المختلفة التي نستخدمها لإنجاز العمل كل يوم؟

هل أعمالنا المهمة (المهام والوثائق والمحادثات والمعرفة) موزعة على عدة منصات أم مركزة في مكان واحد؟

كم مرة نفقد السياق أو نكرر العمل بسبب عزل المعلومات

هل يمكن لأي شخص في الشركة العثور بسهولة على المعلومات أو العمليات التي يحتاجها، عندما يحتاجها؟

هل "تتواصل" أدواتنا مع بعضها البعض، أم أننا نعتمد على النسخ واللصق اليدوي والحلول البديلة؟

الخطوة 2: تقييم مدى نضج الذكاء الاصطناعي لديك

أين نستخدم الذكاء الاصطناعي حاليًا في سير عملنا؟ هل يقتصر استخدامه على الإنتاجية الفردية أم أنه مدمج في عمليات الفريق؟

هل نستخدم الذكاء الاصطناعي فقط للمهام البسيطة (مثل الكتابة أو التلخيص)، أم أنه يعمل على أتمتة سير العمل متعدد الخطوات

هل لدينا أي وكلاء أو أتمتة للذكاء الاصطناعي يديرون العمل بشكل استباقي أو يقدمون رؤى أو يتخذون قرارات؟

كم من وقت فريقنا يُنفق على الأعمال اليدوية المتكررة التي يمكن أتمتتها؟

هل موظفونا قادرون على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بثقة كجزء من عملهم اليومي؟

كيفية الانتقال عبر الأرباع لمشاريع الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً

هل تتذكر 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي فشلت؟ من المحتمل أنها كانت في الربع السفلي الأيسر. لكنها ليست موجودة هناك حصريًا.

توجد أيضًا مشاريع فاشلة في الجزء العلوي الأيسر والجزء السفلي الأيمن. دعونا نستكشف كل ربع ونناقش المسار المؤدي إلى الجزء العلوي الأيمن: الذكاء الاصطناعي المحيطي.

أسفل اليسار: عمل يدوي غير متصل

❗️الأعراض:

أدوات متعددة غير متصلة ( انتشار SaaS

العمل اليدوي المتكرر

فقدان السياق، وسوء الفهم المتكرر

✅ كيفية المضي قدمًا:

تدقيق أدواتك: حدد التطبيقات الزائدة عن الحاجة ومخازن المعلومات المعزولة

مركزية العمل: انقل المهام والمستندات والاتصالات إلى مساحة عمل واحدة متكاملة

ابدأ بخطوات صغيرة مع الذكاء الاصطناعي: أدخل أدوات الذكاء الاصطناعي الأساسية في العمليات البسيطة (التلخيص، الصياغة، الجدولة)

التثقيف والتمكين: توفير تدريب على الذكاء الاصطناعي لبناء الثقة في الأدوات وسير العمل الجديدة

الجزء العلوي الأيسر: الأتمتة المعزولة

❗️الأعراض:

أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة قيد الاستخدام، ولكنها موزعة على العديد من المنصات

فقدان السياق بين التطبيقات

تأثير الذكاء الاصطناعي محدود بسبب التجزئة

✅ كيفية المضي قدمًا:

وحّد مساحة عملك: اجمع الأعمال والمعارف والتعاون المهمين في منصة واحدة

دمج الذكاء الاصطناعي مع سير العمل الأساسي: تأكد تأكد من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل الفعلية — وليس فقط في التطبيقات المنعزلة

كسر الحواجز: اربط بين البيانات الحديثة والتاريخية والعمليات والفرق لتعظيم قيمة رؤى الذكاء الاصطناعي والأتمتة

توحيد العمليات: إنشاء سير عمل مشترك وأفضل الممارسات لضمان الاتساق والسياق

أسفل اليمين: عمل يدوي موحد

❗️الأعراض:

العمل مركزي، لكن العمليات لا تزال يدوية

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل محدود، إن تم استخدامه على الإطلاق

الفرق تعمل بكفاءة، ولكنها لم تصبح آلية بعد

✅ كيفية المضي قدمًا:

حدد المهام المتكررة: ابحث عن العمليات اليدوية التي يمكنك أتمتتها (التذكيرات والمهام وإدخال البيانات)

تنفيذ أتمتة سير العمل: استخدم استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتبسيط الأعمال الروتينية

تجربة تكاملات ووكلاء الذكاء الاصطناعي: اختبر الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في سير العمل الفعلي واجمع التعليقات

عزز ثقافة التجريب: شجع الفرق على تجربة قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومشاركة الدروس المستفادة

أعلى اليمين: الذكاء الاصطناعي المحيطي

تذكر أن 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي تفشل. فهي ليست موجودة في ربع الذكاء الاصطناعي المحيطي. توجد مشاريع الذكاء الاصطناعي الفاشلة في الأرباع الثلاثة الأخرى.

إذن، ما هو الذكاء الاصطناعي المحيطي؟ تخيل مكان عمل لا يكون فيه الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تستخدمها. بل هو النسيج غير المرئي الذي يربط بين كل ما تفعله ويفهمه ويضخمه. إنه نظام بيئي واحد يعمل فيه البشر والذكاء الاصطناعي معًا. وهذا يخلق بيئة يتم فيها دمج الذكاء بسلاسة في كل سير عمل وكل مستند وكل محادثة.

تتيح مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة حقًا هذا النوع من الذكاء الاصطناعي المحيطي:

لا تفقد السياق أبدًا

تتلاشى الأعمال اليدوية المجهدة، و

يتم تمكين الفرق للتركيز على الجوانب الإبداعية والاستراتيجية والبشرية لأدوارهم

بدلاً من أن يكون هذا المستقبل رؤية بعيدة المنال، فإنه أصبح بسرعة ضرورة للمؤسسات التي ترغب في الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي ومواكبة السوق العالمية للذكاء الاصطناعي.

لا يتعلق الذكاء الاصطناعي المحيط بإضافة المزيد من التعقيد أو الحاجة إلى قفزة هائلة في التطور التقني. في الواقع، فإن الرحلة نحو الذكاء المحيط سهلة بشكل مدهش، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي بدأت بالفعل في مركزية عملها ومعرفتها.

من خلال توحيد أدواتك وبياناتك وتعاونك في مساحة عمل واحدة ومتقاربة، فإنك تضع الأساس لكي يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية: إظهار الرؤى، وأتمتة المهام الروتينية، ودعم أهداف فريقك بشكل استباقي.

والنتيجة هي تأثير تراكمي: فكل خطوة نحو التكامل ونضج الذكاء الاصطناعي تجعل الخطوة التالية أسهل وأكثر تأثيرًا وأكثر بديهية لجميع المعنيين.

المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك.

⚠️ مع تسريع الذكاء الاصطناعي لوتيرة التغيير، ستواجه المؤسسات التي تتمسك بالأنظمة المجزأة والمعرفة المعزولة صعوبة في مواكبة هذا التغيير. 🚀 لكن أولئك الذين يتبنون وعد نظام الذكاء الاصطناعي المحيطي، حيث الذكاء موجود دائمًا وغني بالسياق ويمكن الوصول إليه بسهولة، سيفتحون عصرًا جديدًا من الإنتاجية والابتكار والمرونة.

الطريق إلى الأمام ليس محجوزًا لعمالقة التكنولوجيا أو مهندسي البيانات أو متخصصي الذكاء الاصطناعي؛ إنه مفتوح لأي شركة ترغب في اتخاذ الخطوة الأولى نحو التكامل. من خلال إجراء هذا التحول الآن، فإنك لا تكتفي بالبقاء على قيد الحياة في مستقبل الذكاء الاصطناعي فحسب، بل إنك تشكله وتضمن أن تكون مؤسستك هي أفضل مكان للوجود والتفوق في السنوات القادمة.

الطريق إلى النضج السياقي

التقارب هو عملية القضاء على توسع العمل وتوحيد جميع الأعمال والمعارف والتعاون المهم في مساحة عمل واحدة ومتكاملة. بدلاً من مجرد تقليل عدد التطبيقات المستخدمة، يتمثل التقارب الحقيقي في مركزية السياق وتبسيط سير العمل وضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات والعمليات وتنفيذها في مكان واحد.

يقلل هذا النهج من " ضريبة التبديل " بين الأدوات، ويخفض التكاليف، ويمكّن الفرق من العمل بكفاءة ووضوح أكبر. الهدف ليس فقط تقليل عدد التطبيقات، بل إنشاء بيئة أكثر أداءً وغنية بالسياق، حيث يتم العمل بسلاسة وتتمكن الفرق من الحفاظ على المعرفة والاستفادة منها في جميع أنحاء المؤسسة. 🗂️

في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح التكامل متطلبًا أساسيًا لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأتمتة الذكية والتعزيز. مع نضوج المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات المتفرقة والمعزولة إلى تدوين العمليات المعقدة، فإن تجميع جميع الأعمال في مساحة عمل متكاملة يضاعف تأثير الذكاء الاصطناعي. عندما يعمل الذكاء الاصطناعي في بيئة موحدة، يمكنه الوصول إلى السياق الكامل وتقديم رؤى أكثر دقة وأتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية.

تظهر القيمة المركبة عندما يكون كل من التقارب ونضج الذكاء الاصطناعي عاليين: يصبح الذكاء الاصطناعي محيطًا وغير مرئي، ومتأصلًا بعمق في العمليات التجارية اليومية، مما يؤدي إلى مكاسب حقيقية في الإنتاجية ويمكّن الفرق من التركيز على العمل الإبداعي عالي القيمة.

يمتد نطاق نضج السياق عبر ثلاثة أقسام رئيسية: الحلول المحددة: في هذا المستوى، تستخدم الفرق العديد من الأدوات المتخصصة المنفصلة لمهام مختلفة، مثل تطبيق لإدارة المشاريع، وآخر للدردشة، وآخر للتوثيق. تكون المعلومات مبعثرة، وتكون سير العمل مجزأة، ويقضي الموظفون وقتًا طويلاً في التبديل بين التطبيقات لإنجاز العمل الحلول المجمعة: هنا، قللت المؤسسات من انتشار بعض التطبيقات من خلال اعتماد منصات توفر إمكانات متعددة ضمن مجموعة واحدة. على الرغم من هنا، قللت المؤسسات من انتشار بعض التطبيقات من خلال اعتماد. على الرغم من انخفاض معدل تبديل السياق وربط بعض سير العمل، إلا أن البيانات والعمليات قد تظل معزولة ضمن وحدات مختلفة، ويظل التكامل الحقيقي عبر جميع الأعمال محدودًا الحلول المتقاربة: في أعلى مستوى من النضج، يتم توحيد جميع الأعمال والاتصالات والمعارف الهامة في مساحة عمل واحدة متكاملة تمامًا. تتعاون الفرق وتقوم بالأتمتة والوصول إلى المعلومات في مكان واحد، مما يزيل العزلة ويزيد الكفاءة إلى أقصى حد. يتيح هذا التقارب سير عمل سلسًا وسياقًا كاملاً، ويضع الأساس لإنتاجية متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

يتطلب الوصول إلى السياق الكامل إجراء تدقيق شامل لعمليات سير العمل الحالية والأدوات ومخازن المعلومات لتحديد التكرار وعدم الكفاءة. يجب أن يعطي تدقيق الأدوات الأولوية للحلول التي تتيح التعاون السلس ومشاركة المعرفة وأتمتة العمليات عبر الفرق والأقسام.

يجب على الشركات وضع حوكمة واضحة لتكامل البيانات وسير العمل في نماذجها التشغيلية، لضمان أن تكون جميع المعلومات والعمليات الهامة مركزية ومتاحة. من خلال المراقبة المستمرة لأنماط الاستخدام وجمع التعليقات، يمكن للمؤسسات تحسين نهجها، ودفع المزيد من التبني، والاستفادة من المزايا الكاملة لمساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة، مما يمهد الطريق لمزيد من التكامل المتقدم للذكاء الاصطناعي وزيادة مكاسب الإنتاجية.

الطريق إلى نضج الذكاء الاصطناعي

نضج الذكاء الاصطناعي هو الرحلة التي تمر بها المؤسسات أثناء تطورها من استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المعزولة والمخصصة لمهام محددة إلى العمل ضمن مساحة عمل ذكية وموحدة بالكامل.

بدلاً من مجرد اعتماد ميزات الذكاء الاصطناعي، فإن النضج الحقيقي للذكاء الاصطناعي يتعلق بدمج الأتمتة والذكاء والتعاون في نسيج العمل اليومي. يؤدي هذا التقدم إلى تغيير طريقة عمل الفرق، والانتقال من سير العمل المجزأ إلى بيئات سلسة وغنية بالسياق حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم أكبر قيمة له.

ينقسم نطاق نضج الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أدوات الذكاء الاصطناعي العامة: في هذه المرحلة، تستخدم المؤسسات أدوات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة أو تطور نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام منفصلة، مثل إنشاء النصوص أو تلخيص المحتوى أو الإجابة على الأسئلة البسيطة. هذه الأدوات مفيدة للإنتاجية الفردية، ولكنها ليست مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسير العمل الأساسي أو العمليات التجارية أتمتة سير العمل: هنا، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات. ومن الأمثلة على ذلك التذكيرات الآلية، وتخصيص المهام الذكية، أو إدخال البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال معالجة اللغة الطبيعية. في حين أن هذه الأتمتة توفر الوقت وتقلل من الجهد اليدوي، إلا أنها تعمل عادةً ضمن حدود محددة وتتطلب إشرافًا بشريًا الذكاء الاصطناعي الوكالي: في المستوى الأكثر تقدمًا، في المستوى الأكثر تقدمًا، يعمل الذكاء الاصطناعي كوكيل ذكي قادر على فهم السياق واتخاذ القرارات وتنفيذ عمليات معقدة متعددة الخطوات عبر المؤسسة. يدير الذكاء الاصطناعي الوكالي سير العمل بشكل استباقي وينسق المهام ويتعلم باستمرار من بيانات التدريب وسلوك المستخدمين، مما يتيح للفرق التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى وتحقيق مكاسب إنتاجية تحويلية

لا يتطلب تحقيق نضج الذكاء الاصطناعي إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لمؤسستك، بل يتعلق الأمر بتهيئة الظروف المناسبة للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإمكانات البشرية. من خلال التقدم عبر هذه المراحل، تطلق المؤسسات العنان للمزايا المركبة للعمل الموحد والأتمتة الذكية، مما يمهد الطريق لتحقيق إنتاجية وابتكار تحويليين من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي المستنير.

لا يمكن لأي تحول تجاري بهذا الحجم أن ينجح دون التزام ثابت من الإدارة العليا. المستقبل الحقيقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتطلب أكثر من مجرد تجارب على مستوى القاعدة أو مشاريع تجريبية معزولة على مستوى الأقسام. إنه يتطلب تفويضًا واضحًا على مستوى الشركة من القيادة التنفيذية.

تحديد الرؤية

يجب على الرؤساء التنفيذيين وفرقهم وضع الرؤية وتحديد المتطلبات الاستراتيجية ومساءلة المؤسسة عن التقدم المحرز. وهذا لا يعني فقط تقييم واختيار مجموعة التقنيات المناسبة — التي تتيح التكامل والسياق والأتمتة الذكية — بل يعني أيضًا ضمان توافق كل استثمار مع الأهداف التجارية الأوسع نطاقًا.

عندما يدعم قادة الأعمال التحول إلى مساحة عمل موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنهم يشيرون إلى الشركة بأكملها أن هذا ليس مجرد مشروع تكنولوجيا معلومات، بل هو محرك أساسي للميزة التنافسية والنمو طويل الأجل.

قيادة إدارة التغيير

لا يقل عن ذلك أهمية دور المدير التنفيذي في دفع إدارة التغيير إلى خط النهاية. لن تتمكن أفضل التقنيات في العالم من تحقيق القيمة المرجوة إذا لم يتم تمكين الفرق وتزويدها بالقدرات اللازمة وإلهامها لتبني طرق عمل جديدة.

يجب على القادة معالجة المقاومة بشكل استباقي، والتواصل بشأن "سبب" التحول، وتقديم نموذج للسلوكيات التي يتوقعونها من فرقهم. ويشمل ذلك الاستثمار في التمكين، والاحتفال بالإنجازات المبكرة في دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرؤية باستمرار من أجل منظمة متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من خلال جعل التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي أولوية قيادية، مدعومة بإدارة واضحة للبيانات، وتعاون متعدد الوظائف، وتركيز مستمر على النتائج، يضمن المسؤولون التنفيذيون أن التغيير لا يقتصر على البدء فحسب، بل يستمر أيضًا، مما يطلق العنان للإمكانات الكاملة لكل من موظفيهم وتقنياتهم.

كيف تجعل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة هذا الأمر ممكنًا

تعد مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي الأساس الذي يحول الذكاء الاصطناعي المحيط إلى واقع يومي.

من خلال توحيد جميع أعمالك ومعارفك وتعاونك في منصة واحدة، توفر للذكاء الاصطناعي السياق الذي يحتاجه لأتمتة العمليات بذكاء، وإبراز الرؤى ذات الصلة، ودعم فريقك بشكل استباقي. لا مزيد من البيانات المجزأة أو سير العمل غير المترابط. مجرد بيئة سلسة حيث تكون كل مهمة ووثيقة ومحادثة متصلة ومتاحة.

يؤدي هذا التكامل إلى تأثير مضاعف: فكلما تم تجميع المزيد من أعمال ومعارف مؤسستك، أصبح نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك أكثر قوة وقيمة. يمكنه توقع الاحتياجات، والقضاء على الأعمال اليدوية المجهدة، وتمكين الفرق من التركيز على الأعمال الإبداعية عالية التأثير. والنتيجة هي تنفيذ أسرع، واتخاذ قرارات أفضل، وثقافة ابتكار مدفوعة بشريك ذكي يفهم سياقك الفريد.

المنظمات التي تتبنى هذا التحول لا تقتصر على مواكبة التغيير فحسب، بل تقوده أيضًا، حيث تبني أماكن عمل يحقق فيها الأفراد والذكاء الاصطناعي المزيد معًا، وتضع معايير الإنتاجية والابتكار في عصر تطوير الذكاء الاصطناعي.