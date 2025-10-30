ClickUp 4.0: نهاية انتشار العمل

لسنوات طويلة، ظلت الفرق عالقة في متاهة.

التلاعب بالأدوات المتناثرة، والتبديل بين علامات التبويب، ومتابعة السياق، ومشاهدة الساعات الثمينة تضيع.

وهذا يمثل خسارة قدرها 2.5 تريليون دولار في الإنتاجية على مستوى العالم. ويكشف ذلك عن مشكلة أعمق بكثير: إن أكبر تهديد للإنتاجية ليس قلة الجهد، بل طريقة إدارة العمل.

61٪ من العاملين في مجال المعرفة يقولون إنهم يقضون وقتًا أطول في تنظيم المهام بدلاً من إنجازها. ويقوم الموظف العادي بالتبديل بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم. هذا هو ما يُعرف بـ "تشتت العمل "، وهو ما يقلل الإنتاجية بشكل خفي منذ سنوات.

في ClickUp، لطالما أدركنا أن هناك طريقة أفضل. منذ اليوم الأول، كانت مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية.

لذلك، تصورنا منصة تجمع مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك ومعرفتك في نظام واحد مرن — ليس مجرد حزمة، بل نظام مترابط بشكل عميق — وهو مزيج من البرامج والأشخاص والذكاء الاصطناعي.

تقديم أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم: ClickUp 4. 0.

ما هو ClickUp 4.0؟

ClickUp 4.0 هو المكان الذي تتم فيه جميع أعمالك وتعاونك.

إنه ClickUp كما تعرفه، ولكنه أكثر اتصالاً وتبسيطاً وأداءً ومرونة من أي وقت مضى.

عندما تتلاقى جميع أعمالك في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يصبح كل شيء سهلاً. في الممارسة العملية، يبدو ذلك كما يلي:

تقويم يفهم أخيرًا أولوياتك ويقوم تلقائيًا بتقسيم وقت جدولك وفقًا لذلك

ذكاء اصطناعي يمكنه تذكر بنود العمل من المكالمة الفردية التي أجريت الأسبوع الماضي على الفور

وكلاء يقومون بفرز مهامك، وإعداد المشاريع، والتدخل للإجابة على أسئلتك

مساحة عمل واحدة مصممة بشكل جميل تجمع بين المهام والمستندات والأهداف والدردشة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp 4.0 يركز على المشكلة التي قررنا حلها في البداية: التجزئة الناتجة عن أدوات العمل غير المتصلة والسياق المتشتت.

فيما يلي الأرقام التي تقلق قادة الأعمال:

2.5 ساعة يوميًا بسبب تنقل أعضاء الفريق بين المحادثات والبحث عن الملفات ومحاولة استعادة تركيزهم. تشتت السياق : يُفقد ما يقرب منيوميًا بسبب تنقل أعضاء الفريق بين المحادثات والبحث عن الملفات ومحاولة استعادة تركيزهم.

انتشار الذكاء الاصطناعي: كل يوم، تقضي الفرق حوالي 60 دقيقة في التوفيق بين أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة التي لا تعمل معًا، مما يتسبب في الإحباط وإهدار الجهد. كل يوم، تقضي الفرق حواليالتي لا تعمل معًا، مما يتسبب في الإحباط وإهدار الجهد.

انتشار التطبيقات: 55 دقيقة أخرى تضيع بينما ينتقل المستخدمون باستمرار بين التطبيقات، في محاولة للعثور على ما يحتاجون إليه ومواكبة سير العمل المتشتت. بينما ينتقل المستخدمون باستمرار بين التطبيقات، في محاولة للعثور على ما يحتاجون إليه ومواكبة سير العمل المتشتت.

هذا هو المكان الذي يتغير فيه ذلك.

يقدم ClickUp 4.0 الميزات والتحديثات الأكثر طلبًا من مجتمعنا.

تعمل هذه التحسينات على القضاء على الاحتكاك، ومضاعفة إنتاجيتك، وإعادة السيطرة على يومك. إليك ما هو جديد:

تنقل مخصص 4.0: كل ما تحتاجه، في المكان الذي تحتاجه بالضبط

الشريط الجانبي في ClickUp 4.0 سلس وقابل للتخصيص

وهذا يمثل نهاية الضريبة المتبادلة: حيث يكون لديك علامة تبويب للدردشة، وعلامة تبويب أخرى لتلك الإجراءات التشغيلية الموحدة، ونافذة جديدة تمامًا للذكاء الاصطناعي الخاص بك.

في ClickUp 4.0، يوفر الشريط الجانبي الموحد الجديد تسلسلًا هرميًا متقاربًا، حيث يجمع المهام والمستندات والدردشة واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات والتقويم والمزيد معًا لسهولة الوصول إليها.

تنقل مخصص: أنشئ شريطك الجانبي الخاص بك مع أقسام مخصصة حتى تتمكن من تنظيم عملك بالطريقة التي تريدها

التسلسل الهرمي المتقارب: الوصول إلى المهام والمستندات والدردشة والذكاء الاصطناعي والمزيد من مكان واحد موحد

العناصر المثبتة: احتفظ بأهم أعمالك في المقدمة والمركز عن طريق تثبيت المساحات أو القوائم أو المستندات على الشريط الجانبي.

تصفية سريعة: انتقل فورًا إلى المساحات أو الرسائل غير المقروءة أو الرسائل المباشرة باستخدام عوامل التصفية الجديدة في الشريط الجانبي.

تجربة أنظف وأبسط: استمتع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تساعدك على التركيز والتحكم بشكل أفضل.

التعاون والدردشة بالذكاء الاصطناعي: السياق، يتم التقاطه مباشرة من مكان عملك

تقتصر معظم المنصات على التجميع. أما ClickUp 4.0 فتذهب إلى أبعد من ذلك بجعل كل أداة مدركة للسياق ومترابطة.

عندما يتم توحيد الدردشة والاجتماعات وملاحظات الاجتماعات والذكاء الاصطناعي والمهام في منصة واحدة، يبدو الأمر بسيطًا مثل أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء وتعيين بنود العمل من مكالمة يوم الجمعة الماضي – ويتم ذلك في ثوانٍ!

تعمل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك الآن كمصدر وحيد للمعلومات ومركز للتعاون من أجل إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية.

إليك كيفية الحفاظ على اتصال سير العمل الخاص بك بسهولة في ClickUp:

دردشة AI موحدة: يمكن الوصول إلى يمكن الوصول إلى ClickUp Chat دائمًا من الشريط الجانبي، وهي مدعومة بتقنية AI لتلخيص سلاسل الدردشة وإنشاء عناصر الإجراءات والعثور على السياق بشكل أسرع.

اجتماعات فورية: ابدأ SyncUp (مكالمة صوتية أو فيديو) مباشرة من الدردشة، لإجراء مناقشات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى التبديل إلى أداة أخرى.

AI Notetaker: سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام سجل واكتب محاضر الاجتماعات باستخدام AI Notetaker ، بحيث يتم تسجيل كل التفاصيل، مع ملخصات ونقاط رئيسية وإجراءات مطلوبة وغير ذلك.

ملاحظات قابلة للتنفيذ: حوّل ملاحظات الاجتماعات ومحادثات الدردشة على الفور إلى حوّل ملاحظات الاجتماعات ومحادثات الدردشة على الفور إلى مهام ClickUp ، حتى لا تفوتك أي مهمة.

نصوص قابلة للبحث: يمكن البحث في كل محادثة ونص عبر يمكن البحث في كل محادثة ونص عبر ClickUp Brain ، من خلال مطالبات اللغة الطبيعية.

احصل على ClickUp AI Notetaker لتدوين محاضر الاجتماعات وإنشاء المهام والإجراءات المطلوبة وتوزيع العمل

مخطط شخصي: يومك، منظم بشكل مثالي، تلقائيًا

يعد المخطط الشخصي في ClickUp 4.0 قوتك الخارقة التي تساعدك على التركيز في العمل وما بعده.

استمتع بتقويم مخصص يضم جميع اجتماعاتك ومهامك اليومية مرتبة بعناية من أجلك. يمكنك أخيرًا نسيان التخطيط وإعادة الجدولة والتنسيق يدويًا.

عندما تتغير الأمور، يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل جدولك الزمني تلقائيًا، بحيث يكون لديك دائمًا الوقت للتركيز وإنجاز المهام.

جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: دع الذكاء الاصطناعي يتعامل مع فوضى الجدولة من خلال حجز أوقات لأولوياتك الرئيسية واجتماعاتك تلقائيًا.

تقويم متكامل: اطلع على جداول زملائك في العمل، واحجز اجتماعات معهم، واعرض تقويمك بالطريقة التي تريدها.

تخصيص الوقت: اسحب المهام إلى التقويم الخاص بك لجدولتها بسهولة، مما يضمن تخصيص الوقت المناسب لكل مهمة دون الإفراط في الالتزامات.

جلسات التركيز: خصص وقتًا بسهولة للعمل المكثف، ودع الذكاء الاصطناعي يضبط الباقي مع تغير الأولويات.

السياق داخل الاجتماعات: اربط الأحداث بالمهام والمستندات، بحيث يكون كل شيء مترابطًا وقابلًا للتنفيذ

مركز الفرق: وضوح شامل، دون الحاجة إلى متابعة مستمرة

يعد Teams Hub طريقة جديدة تمامًا لمتابعة ما يعمل عليه فريقك.

تتواجد التحليلات والأولويات والقدرات في مكان واحد، مما يمنح المديرين رؤية فورية لأعباء عمل الفريق. لم يعد هناك داعٍ للتخمين بشأن ما يعمل عليه الموظفون أو ما إذا كانت المواعيد النهائية واقعية.

يأتي مركز Teams الخاص بك مع:

تصور الهيكل التنظيمي: تعرف على أعضاء كل فريق، واطلع على الملفات الشخصية للأفراد والفرق للحصول على مزيد من المعلومات.

موجز الأنشطة في الوقت الفعلي: كل فريق لديه موجز، بحيث يمكنك الاطلاع على أحدث الأنشطة والتحديثات لأي فريق في ClickUp.

الأولويات المرتبة حسب الأهمية: اطلع على قائمة مرتبة حسب الأهمية لما يركز عليه الجميع في مركز Teams Hub الخاص بك، واعرف بالضبط مدى أهمية مهمة ما في قائمة شخص ما.

القدرة والتحليلات: اطلع على الفور على ما يعمل عليه الجميع، وتصور قدرات الفريق، وحدد الأماكن التي قد تعاني من نقص في الموارد.

عروض قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: دع الذكاء الاصطناعي يلخص لك أهم المستجدات، لتبقى دائمًا على اطلاع

جداول زمنية مدمجة: اعرف بالضبط حجم العمل القابل للفوترة والمدة الفعلية للمشاريع باستخدام الجداول الزمنية المدمجة.

ClickUp Brain و Ambient AI Agents: إنتاجيتك، مضاعفة

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وإجراء عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي، والحصول على إجابات سياقية عالية الجودة لأسئلة عملك، والمزيد عبر ClickUp Brain.

تعيد ميزات ClickUp 4.0 تصور معنى وجود زملاء عمل رقميين.

يعمل ClickUp Brain كمساعد إنتاجية دائم الاستعداد، جاهز لإنشاء المهام وصياغة المسودات وتلخيص المحادثات والإجابة على الأسئلة في اللحظة التي تحتاج فيها إلى ذلك.

ثم هناك وكلاء الذكاء الاصطناعي المحيط: مساعدون أذكياء يعرفون متى يقدمون المساعدة دون أن يُطلب منهم ذلك. يعمل هؤلاء المساعدون القابلون للتخصيص والمستقلون في الخلفية، حيث يرسلون تحديثات المشروع بشكل استباقي، ويجيبون على أسئلة الدردشة، ويتعاملون مع الأعمال المتكررة في اللحظة التي تكون فيها هناك حاجة إليها، وليس عندما تتذكر أنك قمت بتفويضها.

والنتيجة هي مساحة عمل تختفي فيها الأعمال الروتينية، وتتدفق المعلومات على الفور، ويتمتع فريقك بالحرية للتركيز على الأعمال الاستراتيجية عالية التأثير.

مساعد الإنتاجية: يعمل ClickUp Brain جنبًا إلى جنب معك وهو مجهز لتنفيذ أكثر من 500 عملية سير عمل مختلفة.

شريط أوامر الذكاء الاصطناعي: ما عليك سوى كتابة مسافة لفتح شريط أوامر الذكاء الاصطناعي الجديد من أي تعليق، والحصول على إجراءات تراعي السياق مثل إنشاء مهمة تحتوي على جميع التفاصيل من سلسلة المحادثات، أو صياغة رد ذي صلة، أو تلخيص سلسلة محادثات طويلة.

نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي: تفاعل مباشرة مع ChatGPT وClaude وGemini وغيرها، بالإضافة إلى الوصول إلى نماذج متميزة والبحث على الويب في الوقت الفعلي، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.

وكيل الإجابات المباشرة: عندما يطرح أي شخص سؤالاً في ClickUp Chat، يتدخل وكيل الإجابات المباشرة تلقائياً ويقدم إجابة، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى القيام بذلك.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصون للعمل: قم بإنشاء وكلائك الخاصين عن طريق ربطهم بمحفزات مخصصة ومصادر معرفية من مساحة عمل ClickUp أو التطبيقات المتصلة

تحديثات المشروع التلقائية: قم بإعداد وكلاء ليتولوا تحديثات الحالة نيابة عنك، واحصل على تقارير يومية أو أسبوعية مفصلة يتم إرسالها إليك أو إلى فريقك لأي قائمة أو مهمة أو محادثة.

💫 احصل على أفضل ما في ClickUp على جهاز الكمبيوتر المكتبي/الشخصي الخاص بك مع Brain MAX، التطبيق الفائق المستقل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي! مركز التحكم ClickUp الخاص بك : اعثر على الفور على السياق المخفي في المهام، واسترجع المستندات، واحصل على تحديثات في الوقت الفعلي حول المشاريع، من أي مكان.

اسأل أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي أي شيء : اعمل مع GPT-5 و Gemini Pro و Claude Sonnet وغيرها دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات متعددة.

البحث عبر التطبيقات المتصلة : حدد موقع الملفات المخفية واعثر على الإجابات بسرعة، دون إضاعة الوقت في البحث في Google Drive أو سلاسل المحادثات.

بحث عميق في الويب : حوّل ساعات البحث إلى دقائق بفضل التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والاقتباسات الواضحة التي يمكنك الوثوق بها.

أنجز 4 أضعاف ما تنجزه مع Talk to Text: أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يقوم بالكتابة والتحرير! استخدم الإملاء المحسّن بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق، مخصص لك شخصيًا أنت تتحدث، والذكاء الاصطناعي يقوم بالكتابة والتحرير! استخدم الإملاء المحسّن بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق، مخصص لك شخصيًا

القوائم الشخصية: قائمة مهامك الخاصة، تمامًا كما تريدها

تتيح لك القوائم الشخصية في ClickUp 4.0 تنظيم مهامك الشخصية وتتبعها من خلال قائمة خاصة داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهي بمثابة لوحة شاملة يمكنك من خلالها تجميع أولوياتك في مكان واحد.

تصور قائمتك الشخصية بالطريقة التي تريدها: اختر من بين طرق العرض المفضلة لديك في ClickUp، مثل عرض القائمة أو عرض اللوحة.

نظم مشاريعك وأفكارك ومهامك: خطط ليومك، وتابع أهدافك، وقم بإدارة عبء عملك، كل ذلك في مساحتك الخاصة داخل ClickUp.

سحب المهام من قوائم أخرى: قم بإدراج المهام بسرعة في قائمتك الشخصية لسهولة الوصول إليها وإدارتها

عصر جديد لـ ClickUp: الحرفية والجودة والأداء

يركز ClickUp 4.0 على جعل كل تفاعل سهلاً وكل سير عمل سريعاً للغاية. ستلاحظ الفرق بمجرد أن تبدأ في النقر. تم تصميم كل التفاصيل بدقة لتتمكن من التحرك بشكل أسرع، والحفاظ على تركيزك، وعدم التعرض لأي إبطاء بسبب أدواتك.

عرض المهام الفوري: تقوم التخزين المؤقت المتقدم بتحميل مهامك على الفور – ابدأ عملك دون أي انتظار

تجربة فائقة السرعة: كل نقرة في الإصدار 4.0 أصبحت أسرع بشكل ملحوظ. لقد أجرينا تحسينات كبيرة على عرض القائمة وعرض اللوحة والتسلسل الهرمي والحقول المخصصة من أجل زيادة السرعة.

مخططات جانت أسرع بنسبة تصل إلى 300٪: أصبحت الميزات المفضلة لديك أسرع وأكثر استجابة من أي وقت مضى.

تحسينات هائلة في وقت التحميل: المعروضات الكبيرة التي تحتوي على أكثر من 500 مهمة وأتمتة تعالج الآن الإجراءات بسرعة تصل إلى 30 مرة أسرع، حيث انخفضت من 30 ثانية إلى ثانية واحدة فقط.

أسرع بنسبة تزيد عن 40٪ بشكل عام: تجربة 4.0 بأكملها أسرع بنسبة تزيد عن 40٪ مقارنة بـ 3.0

تصفح سلس: على الرغم من زيادة القوة والميزات، فإن الواجهة نظيفة وخالية من الفوضى.

ما هي الميزات الجديدة في ClickUp 4.0؟

إليكم ما نعمل عليه ونستعد لإطلاقه في الأسابيع المقبلة.

المجلدات الفرعية (BETA): تنظيم على مستوى دقيق

يسعدنا تلبية أحد أهم طلبات المجتمع: إمكانية تضمين المجلدات داخل بعضها البعض! الآن، يمكنك تنظيم مساحة العمل الخاصة بك باستخدام مجلدات داخل مجلدات، مع جميع الميزات القوية التي تتوقعها من مجلداتنا. فكر في التقارير من أعلى إلى أسفل، والعروض القابلة للتخصيص، والأذونات الموروثة، والمزيد.

الحقول المخصصة حسب نوع المهمة (BETA): مرونة قصوى، عدم فقدان أي معلومات

تتبع بالضبط ما يهم لكل نوع من أنواع العمل. تتيح لك الحقول المخصصة حسب نوع المهمة تخصيص حقول البيانات لسير عمل محدد، بحيث يحصل كل فريق على السياق الذي يحتاجه، دون إرباك الآخرين بالتفاصيل الدقيقة.

مستقبل العمل، يتحقق اليوم

ClickUp 4.0 هو المكان الذي يصبح فيه العمل سهلاً أخيرًا. كل مهمة، كل سير عمل، كل محادثة أصبحت الآن موجودة في مساحة عمل واحدة وبديهية للغاية.

ستشعر بالفرق من أول مرة تفتح فيها الشريط الجانبي، ومن أول مرة تطرح فيها سؤالاً على Brain، ومن أول مرة ينتقل فيها فريقك من الفكرة إلى التنفيذ دون أن يفوت أي شيء.

هذا ما يحدث عندما يلتقي الأداء بالإمكانيات، وتتحرك شركتك بأكملها ككيان واحد.

المتاهة قد اختفت. مرحبًا بكم في عصر التقارب. مرحبًا بكم في ClickUp 4.0!