10 من أفضل أفلام الأصدقاء - وما يمكن أن تعلمه عن العمل الجماعي

أنت تعرف المعادلة. شخصان من خلفيتين مختلفتين بشكل كبير يندمجان في حياة بعضهما البعض. وعلى مضض، يرتبط الثنائي غير المتوقّع بعلاقة حميمة خلال رحلة هروبهما المشتركة المرحة - وهي مهمة عالية المخاطر ذات عواقب وخيمة.

سواء كان ذلك بسبب عملية اختطاف، أو طلاق، أو ربما حتى قتل عرضي، يجب على أبطالنا تحمل ما يبدو وكأنه ثقل العالم.

يظهر حتماً صدع.

ويجد الأصدقاء الجدد أنفسهم على خلاف. ولكن بطريقة رائعة، تتجدد صداقتهما من جديد، ويتم التأكيد على أهمية مهمتهما. في الساعة الحادية عشرة، ومع تكدس الأوراق ضدهم، يتمكن أبطالنا المتخبطون من التفوق على العدو أو التفوق عليه في الذكاء وإنقاذ الموقف. انقر فوق بحثت في تاريخ أفلام الأصدقاء وأبرزت 10 أفلام حصلت على 10,000 صوت على الأقل على IMDb وعلى الأقل 7.0 تقييم مستخدم IMDb أو 70 ميتاسكور . تم سردها بالترتيب الأبجدي. الأفلام من هذا النوع تخاطب طبيعتنا البشرية: فهي مضحكة، وتشدّ أوتار قلوبنا، وأفضلها يرتقي إلى قمة الكومة - غالبًا بفضل الكيمياء المذهلة بين الممثلين الرئيسيين الذين يظهرون قوة الصداقة التي لا تتزعزع.

لطالما كان فيلم الأصدقاء دعامة أساسية في هوليوود منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل. وطوال السبعينيات والثمانينيات، تطور هذا النوع من الأفلام ليشمل اختيار ثنائيات ثنائية العرق. وبحلول التسعينيات، ظهر المزيد من الأفلام النسائية الثنائية على الشاشة الكبيرة. ومع ذلك، فقد هيمن الرجال تاريخياً على الأدوار في هذا النوع من الأفلام - ولهذا السبب، فإن الأفلام التي يؤدي فيها الرجال أدوار البطولة الذكورية ممثلة تمثيلاً زائداً في هذه القائمة. انتبهوا: المفسدون أمامكم.

34 نشاطات بناء الفريق لفريقك في عام 2023 بغض النظر عن حجم المجموعة أو مستوى معرفتها ببعضها البعض، لدينا أفضل ما يمكن أن تقوم به أنشطة بناء الفريق لمساعدتك على الترابط

1. بايتش كاسيدي وصندانس كيد (1969)

شركة Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis عبر Getty Images

المخرج : جورج روي هيل

: جورج روي هيل تقييم المستخدم IMDb: 8.0

IMDb: 8.0 ميتاسكوري : 66

: 66 وقت العرض: 110 دقيقة

فيلم "بوتش كاسيدي والفتى الصندانس" من بطولة بول نيومان وروبرت ريدفورد في أدوار أسطورية في دور زعيمي منظمة إجرامية تنهب البنوك في صراع دائم مع السلطات. في نهاية المطاف، تقنع مصلحة الحب وتواجد الشرطة المتزايد الثنائي بتطهير أفعالهما، وينفصل الاثنان عن بعضهما البعض.

وفي النهاية يتبين أن أسلوب حياتهما الجديد لا يقل عنفاً، ويعود الاثنان إلى طرقهما الخارجة عن القانون. تموت شخصيتا نيومان وريدفورد، اللتان تستندان بشكل فضفاض إلى قصة حدودية حقيقية، إلى جانب بعضهما البعض في حريق من المجد، مفضلين الموت والصداقة على السجن أو الحياة المنزلية.

2. ليون: المحترف (1994)

عبر جومونت

المخرج : لوك بيسون

: لوك بيسون تقييم المستخدم IMDb: 8.5

IMDb: 8.5 التقييم : 64

: 64 وقت العرض: 110 دقيقة

في فيلم "ليون: المحترف"، تقيم فتاة شابة تجسد دورها ناتالي بورتمان علاقة غير عادية مع قاتل مأجور. تُقتل عائلة الفتاة المتورطة في أنشطة إجرامية على يد عميل فيدرالي فاسد في إدارة مكافحة المخدرات (غاري أولدمان).

ينضح الفيلم المصنف بتصنيف R بالعنف ويبرز حبًا أفلاطونيًا غير تقليدي بين القاتل المأجور الغريب والفتاة الصغيرة الوقحة التي أقنعته بمساعدتها في الانتقام من قاتل العائلة.

3. رجال يرتدون ملابس سوداء (1997)

عبر شركة كولومبيا بيكتشرز

المخرج : باري سوننفيلد

: باري سوننفيلد تقييم المستخدم IMDb: 7.3

IMDb: 7.3 التقييم : 71

: 71 وقت التشغيل: 98 دقيقة

يستمر فيلم "رجال في الأسود" في مواصلة هذا النوع من أفلام الرفاق في ثنائيات مكافحة الجريمة ولكن مع لمسة من بين المجرات. يشارك في البطولة تومي لي جونز وويل سميث في دور المخضرم المنتهية ولايته في منظمة "رجال في الأسود" السرية والمبتدئ القادم.

يشرح المخضرم المخضرم للمبتدئ الساذج المغرور والساذج كيفية مراقبة الفضائيين الذين يعيشون متنكرين بين البشر العاديين.

على خلاف دائم مع بعضهما البعض، يتتبع الثنائي الفضائيين المعروفين لتنظيف فوضاهم ومحو ذكريات الناس بمحايداتهم على طول الطريق. يعثر الثنائي على كائن فضائي جديد يشبه الصرصور يهدد بتدمير الكون.

يتشارك العميلان المتصلبان لحظة رقيقة عندما تمسح شخصية سميث ذاكرة جونز قبل تقاعده - بما في ذلك جميع ذكريات علاقته مع سميث.

4. جولة منتصف الليل (1988)

عبر يونيفرسال بيكتشرز

المخرج : مارتن بريست

: مارتن بريست تقييم المستخدم IMDb: 7.5

IMDb: 7.5 التقييم : 78

: 78 وقت التشغيل: 126 دقيقة

فيلم "Midnight Run" من بطولة روبرت دي نيرو في دور صائد جوائز تم تعيينه لتعقب محاسب احتال على أحد أباطرة الجريمة ليسلبه المال. كتب مارتن بريست الذي أخرج فيلم "شرطي بيفرلي هيلز" الذي حقق نجاحاً كبيراً في الثمانينيات يتميز فيلم "Midnight Run" بمزيج مماثل من الإثارة والتشويق.

شخصية "جاك" التي يجسدها "دينيرو" هي شخصية الرجل القوي الذي يبقي أوراقه قريبة من صدره. ويكشف في النهاية عن ماضيه المتقلب لرب عمله بينما يشق الاثنان طريقهما عبر البلاد. عندما يعلم جاك أن صاحب العمل خدعه، يتغير موقفه. تزدهر علاقة جاك مع المحاسب (تشارلز غرودين) في نهاية المطاف لتتحول إلى صداقة، تاركاً للمشاهد مثالاً على كيفية اتحاد شخصين على خلاف ضد عدو مشترك.

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5. الرجال الطيبون (2016)

عبر وارنر بروس

المخرج : شين بلاك

: شين بلاك تقييم المستخدم IMDb: 7.3

IMDb: 7.3 التقييم : 70

: 70 وقت العرض: 116 دقيقة

فيلم "The Nice Guys" هو فيلم كوميدي تدور أحداثه في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ويتتبع محققين خاصين (راسل كرو وريان جوسلينج) يحاولان حل قضية فتاة صغيرة مختطفة. تجسد شخصية كرو دور الرجل القوي المنفذ، بينما يجسد جوسلينج دور الشاب الأبله.

يصاب الثنائي المتلعثم بالإحباط بسبب اختلاف نهج كل منهما عن الآخر في عمل المحققين إلى أن تتفجر القضية إلى مؤامرة أكبر بكثير تتعلق بصناعة السيارات. في النهاية، يضع المحققان الجاني خلف القضبان، ويطوران احترامهما لاختلافات بعضهما البعض على طول الطريق، وفي النهاية ينشئان وكالة تحري خاصة بهما.

حصل الفيلم على ترشيحات للعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزتي اختيار النقاد. وهو واحد من خمسة أفلام بالتحديد من بين خمسة أفلام ظهر فيها روبرت داوني جونيور خلال عام 2010 لم تكن من أفلام مارفل. الدور الذي يجسد فيه دور جثة ميتة غير معتمد.

6. الثنائي الغريب (1968)

عبر شركة باراماونت بيكتشرز

المخرج : جين ساكس

: جين ساكس تقييم المستخدم IMDb: 7.6

IMDb: 7.6 التقييم : 86

: 86 وقت العرض: 105 دقيقة

صدر فيلم "الزوجان الغريبان" في عام 1968، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه حول رجلين مطلقين (جاك ليمون ووالتر ماثاو) يحاولان الحفاظ على رفقة بعضهما البعض كزملاء في السكن بعد انفصالهما عن زوجتيهما.

لا يمكن أن تكون شخصيتا ليمون وماتو أكثر اختلافاً عن بعضهما البعض. فيليكس، الذي يجسده ليمون، شخصية مرتبة ومهووسة؛ أما أوسكار، الذي يجسده ماتاو، فهو نظيره الخالي من الهموم والمهمل. يدفع كل منهما الآخر إلى حافة الهاوية، ويخرج فيليكس في نهاية المطاف، ولكن ليس قبل أن يرى المشاهد أنهما قد اكتسبا دروسًا قيمة من نهج كل منهما في الحياة.

7. رجل المطر (1988)

عبر الفنانين المتحدين

المخرج : باري ليفنسون

: باري ليفنسون تقييم المستخدم IMDb: 8.0

IMDb: 8.0 ميتاسكوري : 65

: 65 وقت العرض: 133 دقيقة

في ظاهره، فيلم "Rain Man" هو فيلم رحلة على الطريق يتبع ريموند (داستن هوفمان)، وهو رجل بالغ مصاب بالتوحد، وشقيقه البيولوجي المنفصل عنه تشارلي (توم كروز). ومع تطور أحداث الفيلم، فإن الحب الأخوي الذي يظهر على الشاشة بين كروز وشخصية هوفمان هو ما يتذكره المشاهد في النهاية.

تشارلي هو تاجر سيارات يعلم أن والده قد ترك ثروته لريموند الذي لا يتذكره تشارلي. وطوال رحلتهما عبر البلاد، يفسح إحباط تشارلي من ريموند المجال للحب، ويتشارك الاثنان لحظات رقيقة - بما في ذلك لحظة يحاول فيها كروز بصبر تعليم شخصية هوفمان كيفية الرقص مع امرأة.

اكتسح الفيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1988، ونال الفيلم لاحقًا انتقادات لتصوير هوفمان الناقص لمرض التوحد، وإشادة لرفعه من شأن تجارب الأشخاص الذين يعيشون على الطيف.

8. ساعة الذروة (1998)

عبر نيو لاين سينما

المخرج : بريت راتنر

: بريت راتنر تقييم المستخدم IMDb: 7.0

IMDb: 7.0 التقييم : 60

: 60 وقت العرض: 98 دقيقة

في فيلم "Rush Hour"، يتم تكليف أسوأ محقق في قسم شرطة لوس أنجلوس (كريس تاكر) من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بمراقبة محقق أجنبي (جاكي شان)، الذي لا تريد شرطة لوس أنجلوس أن يتدخل في قضية اختطاف رفيعة المستوى.

في نهاية المطاف، تتغلب شخصيتا تاكر وتشان على الأشياء التي تفرقهما - العرق والجنسية والمزاج - لتحقيق هدف إنقاذ ابنة دبلوماسي صغيرة من عصابة إجرامية.

وقد ظل الفيلم جزءًا من الثقافة الشعبية من خلال الحنين إلى كيمياء الثنائي على الشاشة ونقاشات المعجبين حول ما إذا كانت النكات المشحونة بالعنصرية للشخصيتين كانت مجرد مزاح غير مؤذٍ أم أنها كانت عنصرية.

9. فيلم *تيلما ولويز (1991)

عبر Pathé Entertainment

المخرج : ريدلي سكوت

: ريدلي سكوت تقييم المستخدم IMDb: 7.5

IMDb: 7.5 التقييم : 88

: 88 وقت العرض: 130 دقيقة

من بين أوائل أفلام المخرج ريدلي سكوت فيلم "ثيلما ولويز"، وهو فيلم رحلة على الطريق بقيادة نسائية من بطولة نجوم، أحدث ثورة في هذا النوع من أفلام الأصدقاء الكوميديين.

في هذا الفيلم، ثيلما (جينا ديفيس) ولويز (سوزان ساراندون) صديقتان في عصور مختلفة تمامًا من حياتهما تجدان نفسيهما تهربان من السلطات بعد قتل رجل حاول اغتصاب إحداهما.

ولدى الاثنتين أفكار مختلفة للغاية بشأن المضي قدمًا بعد الحادث، وفي النهاية تجوبان البلاد في فورة جريمة مرحة.

في هذا الفيلم ستشاهدون براد بيت في أحد أدواره الأولى إلى جانب هارفي كيتل. تم ترشيح كل من ساراندون وديفيس لجائزة أفضل ممثلة في جوائز الأوسكار لعام 1991.

ما هو التعاون في الوقت الحقيقي، ولماذا هو مهم؟

في عالم يتزايد فيه التعاون في الوقت الفعلي في عالم يتسم بالتباعد والعالمية وعدم التزامن، يجب أن يكون هناك مكان للتعاون في الوقت الفعلي. لقد بحثت ClickUp في ماهية التعاون في الوقت الفعلي وسبب أهميته وكيفية تعزيزه في فريقك.

10. Withnail and I (1987)

عبر سينيبليكس أوديون للأفلام

المخرج : بروس روبنسون

: بروس روبنسون تقييم المستخدم IMDb: 7.6

IMDb: 7.6 التقييم : 84

: 84 وقت التشغيل: 107 دقيقة

في فيلم "Withnail and I"، الرفيقان هما زوجان من الممثلين العاطلين عن العمل اللذان اعتادا تعاطي مواد مختلفة. يتتبعهما الفيلم أثناء خروجهما في عطلة تضع علاقة رفقاء السكن في مأزق كبير.

يعلم بول ماكجان الذي يجسد شخصيته بول ماكجان الذي لا يحمل اسمًا أنه قد عُرض عليه دور. لكن نجاحه لا يشاركه ويثنايل الذي يؤدي دوره ريتشارد إي جرانت، ويذهب كل منهما في طريقه.

فيلم "Withnail and I" كوميديا سوداء وكلاسيكية من الطراز الأول، ويترك للمشاهد صورة لرجلين محبطين يتعلم كل منهما في النهاية أنهما ربما يكونان قد استخفّا ببعضهما البعض. المادة الأصلية للفيلم هي رواية أكثر قتامة وغير منشورة تنتهي بالانتحار، وقد اختار المخرج روبنسون تغييرها لتناسب الشاشة.

تآزروا وأنجزوا المزيد معًا

سيكون العمل الجماعي دائمًا عنصرًا أساسيًا للنجاح بغض النظر عن هدفك أو مجال عملك.

يكمن جمال العمل الجماعي في أنه يوفر وجهات نظر متعددة يمكنها تسهيل الابتكار والمساعدة في حل المشاكل المعقدة بشكل أسرع. كما أن التعاون القوي بين أعضاء الفريق يشجع على التواصل المفتوح ويعزز الثقة بين الأعضاء، مما يساعد على بناء علاقات قوية مع مرور الوقت.

ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض وتجميع الموارد معًا لتحقيق العظمة، يمكن للفرق أن تحقق إنجازات مذهلة معًا - وهي إنجازات لن تكون ممكنة أبدًا إذا عمل كل شخص بمفرده!

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دوم ديفوريو