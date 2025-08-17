10 قوالب تدريب مجانية من Notion لتتبع أهدافك الرياضية

أنت تحلم. أنت تخطط. أنت تحقق. ستكون هناك عقبات. سيكون هناك مشككون. ستكون هناك أخطاء. ولكن مع العمل الجاد، والإيمان، والثقة بنفسك وبمن حولك، لا توجد حدود.

أنت تحلم. أنت تخطط. أنت تحقق. ستكون هناك عقبات. سيكون هناك مشككون. ستكون هناك أخطاء. ولكن مع العمل الجاد، والإيمان، والثقة بنفسك وبمن حولك، لا توجد حدود.

إذا سئمت من التنقل بين التطبيقات والدفاتر نصف المملوءة لتسجيل تمارينك، فربما لست الوحيد. كيف تحل هذه المشكلة؟ سواء كنت تتبع برنامجًا بسيطًا لمدة 3 أيام أو تجمع بين تمارين القوة والكارديو والحركة على مدار الأسبوع، فإن القالب المناسب يساعدك على تنظيم تمارينك وتتبع تقدمك دون عناء.

ادخل إلى قالب التمرينات الرياضية من Notion، الذي ينظم كل شيء — التمارين، التكرارات، أيام الراحة، وتتبع التقدم — في مساحة واحدة واضحة.

قد يستفيد المبتدئون من "قاعدة 3-3-3"، بينما يفضل الرياضيون الأكثر خبرة تقسيم التمارين إلى تمارين للجزء العلوي/السفلي أو تمارين الدفع-السحب-الساقين. في كلتا الحالتين، لا داعي لأن تضيع أهدافك الرياضية وسط الفوضى.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن قوالب التمرين المجانية من Notion المصممة لدعم رحلتك في اللياقة البدنية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، استكشف قوالب التمرين البديلة الرائعة من ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

ما الذي يجعل قالب التمرين في Notion جيدًا؟

تساعدك قوالب التمرين الجيدة من Notion على تسجيل التمارين وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على انتظام تدريباتك. يجب أن تغطي جميع المجالات الأساسية لروتين لياقتك البدنية بطريقة واضحة وسهلة التحديث.

تخطيط الجدول الأسبوعي: ابحث عن قوالب تحدد التمارين على مدار الأسبوع حتى تتمكن من الالتزام بروتين منظم 💪

تحديد مجموعات العضلات: اختر قوالب التمرين من Notion التي تصنف التمارين حسب مجموعات العضلات للحفاظ على تدريب متوازن 🏋️

مكتبة التمارين : ابحث عن قالب يحتوي على قائمة من الحركات مع إرشادات وتلميحات حول الشكل الصحيح 💪

متتبع التمارين: اختر القوالب التي تسجل المجموعات والتكرارات والأوزان لكل جلسة لتتبع المكاسب بمرور الوقت 🏋️

تسجيل التقدم: اختر قوالب التمرين من Notion التي تضيف أقسامًا لقياسات الجسم أو الأرقام القياسية أو الصور لمراقبة التغييرات 💪

متتبع أيام الراحة: اختر قالب تمرين من Notion يساعدك على تخطيط أيام الاستراحة حتى لا تفرط في التدريب أو تفقد الزخم 🏋️

قسم تخطيط الوجبات: اختر القوالب التي تنظم تغذيتك لدعم أهدافك في التمرين 💪

كتل قوالب قابلة للنسخ: استخدم قوالب تكرر الروتينات بسهولة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات كل أسبوع 🏋️

التكامل مع متتبع العادات: أعط الأولوية لقوالب التمرين من Notion التي تزامن التمارين مع العادات اليومية لتبقى ثابتًا 💪

10 قوالب تدريب مجانية من Notion لتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية

يسهل Notion تنظيم روتين لياقتك البدنية إذا كنت تستخدم القالب المناسب. إليك 10 قوالب تدريب من Notion تغطي كل شيء بدءًا من تقسيم تمارين القوة إلى سجلات التغذية.

1. قالب تحدي الوجبات الصحية لمدة 21 يومًا من Notion

يركز قالب تحدي الوجبات الصحية لمدة 21 يومًا من Notion على تتبع نظام غذائي منظم وتناول السوائل للمساعدة في تحسين الطاقة والوضوح والنتائج البدنية. لا يقتصر قالب مخطط التمرينات من Notion على التمرينات فحسب، بل يتعلق أيضًا بتحديد العناصر التي تمد الجسم بالطاقة.

ترشدك القالب خلال عملية تسجيل الوجبات لمدة 3 أسابيع، مع تضمين تتبع الحالة المزاجية والتقدم المحرز لمزيد من الدعم. تستجيب المخططات لسلوكك، مما يسهل تتبع التقدم المحرز دون الهوس بالأرقام.

لماذا ستحب هذا القالب:

سجل وجباتك اليومية ومستوى ترطيبك في لوحة تحكم واضحة

راقب استهلاك السكر المعالج من خلال رسوم بيانية ديناميكية

فكر في عاداتك الغذائية باستخدام مطالبات اليوميات المدمجة

اربط التغذية بأنماط الطاقة والمزاج

مثالي لـ: أي شخص يرغب في الارتقاء بمستوى روتينه الرياضي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتخطيط وجباته الغذائية داخل Notion.

💡 نصيحة احترافية: ولكن إذا واجهتك صعوبة في التفكير، "ما الذي يجب أن أركز عليه اليوم؟"، فإن ClickUp Brain سيساعدك. يمكنك استخدام Brain لإنشاء خطتك اليومية بناءً على أهدافك العامة في اللياقة البدنية. على سبيل المثال، يمكنك مطالبته بإنشاء برنامج تدريبي لمدة 4 أيام أو تقسيم تمارين الحركة إلى مهام فرعية يومية.

2. قالب Notion لتتبع الصحة والسعرات الحرارية (CICO)

يحافظ قالب Notion لتتبع الصحة والسعرات الحرارية (CICO) على تنظيم الأمور من خلال نظام تسجيل يومي وأسبوعي بسيط يوضح مدى توافق استهلاكك مع أهدافك.

لا توجد قواعد بيانات مدمجة للأطعمة، مما يجعلها أسرع إذا كنت تعرف بالفعل الماكروغرامات الخاصة بك أو تستخدم آلة حاسبة خارجية. إنها نظيفة ومدعومة بالرياضيات ومصممة لتحقيق الكفاءة. يتم تحديث لوحة التحكم تلقائيًا باستخدام الصيغ، حتى تعرف دائمًا أين تقف في نهاية اليوم.

لماذا ستحب هذا القالب:

سجل وجباتك وسعراتك الحرارية يوميًا دون فوضى

حدد أهداف الاستهلاك الأسبوعية وشاهد تغير اتجاهاتك

راقب تغيرات الوزن باستخدام سجل أسبوعي

استخدم نظامًا قائمًا على الصيغ لتقليل وقت التتبع

مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة تتبع السعرات الحرارية البسيطة التي تركز على فقدان الوزن أو اكتسابه، دون أي عوامل تشتيت غير ضرورية.

3. قالب تحدي Notion 75 Soft

لوحة التحكم واضحة وقابلة للتخصيص ومصممة لتجعلك ملتزمًا من خلال قوائم مهام يومية وتأملات أسبوعية. لا يقتصر الأمر على ممارسة التمارين فحسب، بل يتعلق ببناء عادات تدعم رحلتك نحو اللياقة البدنية.

لماذا ستحب هذا القالب:

سجل التمارين اليومية والوجبات الغذائية ومستوى الترطيب وعادات القراءة

تتبع وزنك وخطواتك وإنجاز أهدافك في لوحة تحكم واحدة

راجع أداءك أسبوعيًا مع تلميحات لتحسين طريقة تفكيرك ودوافعك

حافظ على ثباتك مع أداة تتبع التمارين البسيطة والبصرية

مثالي لـ: أي شخص يلتزم بخطة منظمة لبناء عادات تجمع بين اللياقة البدنية والتغذية والتركيز الذهني — كل ذلك داخل Notion.

4. متتبع فقدان الوزن من Notion – قالب تحويل الجسم

صُمم Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template خصيصًا لفقدان الوزن، ويوفر لوحة تحكم واضحة لوضع الأهداف وتسجيل الوزن اليومي وتتبع التغييرات بصريًا والحفاظ على الزخم من خلال صور التقدم والإحصاءات الأسبوعية.

يستخدم الرسوم البيانية المدمجة في Notion لتحويل مدخلاتك إلى دوافع بصرية، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح دون الحاجة إلى إدارة كل التفاصيل بدقة.

لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم هدفك في إنقاص الوزن إلى أهداف يومية وأسبوعية

سجل قياسات الجسم والوزن وصور التقدم في مكان واحد

اعرض الاتجاهات على الفور باستخدام الرسوم البيانية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في Notion

قلل من الإجهاد باستخدام التسجيل بنقرة واحدة باستخدام أزرار Notion

مثالي لـ: المستخدمون الجادون في تتبع التقدم من خلال تنسيق مرئي أولاً، خاصةً أولئك الذين يركزون على فقدان الوزن وتغيير تكوين الجسم.

5. Notion Workout → قالب مخطط + متتبع

قالب Notion Workout → Planner + Tracker هو نوع من قوالب Notion للتمارين الرياضية التي تحل محل ثلاثة تطبيقات مختلفة. فهو يجمع بين تتبع مجموعات العضلات وتسجيل التقدم والتخطيط المقسم في لوحة تحكم واحدة.

سواء كنت تمارس تمارين الدفع/السحب/الساقين أو تمارين مختلطة مخصصة، يمنحك هذا التصميم تحكمًا كاملاً دون تعقيد الأمور. كما يتضمن أقسامًا لتسجيل قياسات الجسم وتحليل الإحصائيات وتحسين هيكل التمرين بمرور الوقت.

لماذا ستحب هذا القالب:

نظم تمارينك حسب التقسيم واليوم ومجموعات العضلات المستهدفة

سجل المجموعات والتكرارات والأوزان في متتبع التمارين التفصيلي

سجل قياسات جسمك لمقارنة الإحصائيات قبل وبعد

حلل تكرار التدريب وحجمه بمرور الوقت

مثالي لـ: الرياضيون الذين يرغبون في مخطط تدريب قائم على البيانات يغطي جميع الجوانب، من تقسيم التدريبات إلى تتبع مجموعات العضلات والإحصائيات البدنية.

6. قالب Notion لتتبع الوزن

قالب Notion لتتبع الوزن بسيط للغاية: تتبع وزنك، وسجل قياساتك، وشاهد تغير جسمك بمرور الوقت. حقق أقصى إمكاناتك من خلال صور التقدم وإدخال القياسات، مما يجعله مفيدًا أكثر من مجرد رقم على الميزان.

إذا كنت لا تحتاج إلى مخطط تدريب شامل وتريد رؤية نتائج واضحة، فهذا هو الخيار المناسب لك.

لماذا ستحب هذا القالب:

أدخل وزنك يوميًا أو أسبوعيًا بالكيلوغرام أو الرطل

قم بتحميل صور تقدم جسمك في لوحة تحكم واحدة

سجل قياسات مثل الخصر والصدر والوركين

قارن التغييرات بمرور الوقت باستخدام عناصر مرئية بسيطة

مثالي لـ: أي شخص يركز على تتبع الوزن — سواء كنت تريد إنقاص وزنك أو زيادة وزنك — وتريد نظامًا سهل الاستخدام داخل Notion.

💡 نصيحة احترافية: استخدم الرموز التعبيرية أو الترميز اللوني لتمييز شدة التدريب. ضع علامات على أيام التدريب الخفيف والمتوسط والشاق برموز أو علامات لونية مميزة. يمنحك ذلك إشارة بصرية سريعة ويجعل القالب يبدو أقل شبهاً بجدول بيانات.

7. قالب Notion لتتبع رحلة فقدان الوزن

يركز قالب Notion لتتبع رحلة فقدان الوزن على الأساسيات فقط — الوزن والسعرات الحرارية والتمارين وتتبع التقدم — مرتبة بطريقة سهلة الإدارة ومحفزة.

صُممت هذه القوالب لأولئك الذين يرغبون في الالتزام بروتينهم دون أن يضيعوا في المقاييس. التصميم بسيط وأنيق، مما يجعل تحديث سجلاتك عادةً وليس مهمة روتينية.

لماذا ستحب هذا القالب:

سجل وزنك اليومي والسعرات الحرارية التي تتناولها

حدد أهدافًا بسيطة وتابع العادات التي تدعمها

اعرض اتساق التمارين الرياضية في لمحة

تتبع التقدم العام باستخدام علامات مرئية

مثالي لـ: أي شخص يرغب في متتبع لياقة بدنية بسيط وفعال لدعم فقدان الوزن على المدى الطويل دون فوضى.

8. Notion Diet & Meal Planner | قالب تتبع الماكرو

يتيح لك Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template تحديد أهداف محددة للسعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة، ثم إعداد وجبات من مدخلات على مستوى المكونات التي تحسب الإجماليات تلقائيًا.

إنها آلة حاسبة ماكرو نظيفة مدمجة مع أداة لتخطيط الوجبات. أضف وجبة، وشاهد تحديث الإحصائيات على الفور، واضبط حصصك في الوقت الفعلي. هناك أيضًا عرض مخصص لقائمة التسوق للحفاظ على توافق مشترياتك مع خطتك.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بإعداد وجباتك باستخدام قاعدة بيانات مخصصة للمكونات تحتوي على الماكرو

تتبع البروتينات والكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية الإجمالية يوميًا

أنشئ قائمة تسوق ديناميكية مرتبطة بخطتك

راقب أهدافك الغذائية واضبط وجباتك أثناء التنقل

مثالي لـ: أي شخص يرغب في تبسيط تخطيط وجباته مع التركيز الشديد على أهدافه من السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة.

9. قالب Notion لتتبع الصحة والعادات

تم تصميم قالب Notion لتتبع الصحة والعادات لمساعدتك في تسجيل الروتين اليومي والأدوية والأعراض، مع تتبع ما يحدث بمرور الوقت. يضع عاداتك الصحية في المقدمة دون إغراقك في التفاصيل الإضافية.

تتميز القالب بالبساطة، مما يسهل تحديثها باستمرار. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كنت توازن بين روتين الصحة العقلية والبدنية وترغب في فهم واضح لكيفية مساهمة العادات في الصحة العامة.

لماذا ستحب هذا القالب:

راقب عاداتك الصحية اليومية من خلال عرض مرئي لحالتك

تتبع الأدوية والأعراض على مدار أسابيع

راقب اتساق عاداتك من خلال الإحصائيات المدمجة

قم بمواءمة روتينك اليومي مع أهدافك الصحية الأوسع نطاقًا

مثالي لـ: الأشخاص الذين يتبعون روتينًا للياقة البدنية إلى جانب أهداف صحية أو طبية، والذين يرغبون في نظام سهل لتتبع عاداتهم داخل Notion.

10. قالب Notion لتتبع الوزن

يقتصر قالب Notion لتتبع الوزن على الضروريات فقط — سجلات أسبوعية وعروض شهرية ورسوم بيانية واضحة. ما عليك سوى إدخال وزنك الأسبوعي، وسيساعدك التصميم على تحديد الاتجاهات ومتابعة التقدم المحرز.

القالب مثالي للاستخدام على المدى الطويل، سواء كنت تريد إنقاص الوزن أو زيادة الكتلة العضلية أو الحفاظ على وزنك. بالإضافة إلى ذلك، يتميز القالب بتصميمه البسيط والقابل للتكرار والمصمم لتشجيع تكوين العادات.

لماذا ستحب هذا القالب:

سجل وزنك كل أسبوع لتحقيق اتساق طويل الأمد

تتبع التقدم الشهري من خلال إدخالات منظمة

اكتشف التقلبات من خلال تنسيق مرئي واضح

حافظ على تركيزك على أهدافك من خلال التصميم المبسط

مثالي لـ: المستخدمين الذين يرغبون في أداة تتبع الوزن منظمة وسهلة الاستخدام لدعم التسجيل المنتظم والتقدم الحقيقي داخل Notion.

قيود قوالب التمرين من Notion

على الرغم من تعدد استخدامات قوالب التمرينات الرياضية من Notion، إلا أن بعض القيود تؤثر على كفاءتها كأداة مخصصة لتتبع التمرينات أو تخطيط اللياقة البدنية:

لا يوجد مؤقت تلقائي للتمرين: يمكنك تسجيل المجموعات وفترات الراحة، ولكن لا يوجد مؤقت مدمج لتنبيهك عندما يحين وقت الانتقال إلى المجموعة التالية، لذا ستحتاج إلى تطبيق منفصل لذلك

قد تتأخر تجربة الهاتف المحمول أثناء التمارين: على الهواتف، قد يتم تحميل قواعد البيانات الكبيرة والمفاتيح ببطء أو تتجمد في منتصف الجلسة

لا توجد تكاملات لياقة بدنية أصلية: لا يتزامن Notion مع Apple Health أو Google Fit أو الأجهزة القابلة للارتداء، لذا لا يمكن استيراد بيانات عدد الخطوات أو السعرات الحرارية المحروقة أو معدل ضربات القلب تلقائيًا

تتطلب المخططات إعدادًا يدويًا أو تعديلًا: على الرغم من إمكانية التتبع المرئي، إلا أنه غالبًا ما يتطلب صيغًا مخصصة وقواعد بيانات مرتبطة، وهي أمور ليست سهلة للمبتدئين وتتعرض لأخطاء صغيرة

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال: إذا كنت في صالة رياضية ذات إشارة ضعيفة، فقد لا تتم مزامنة التعديلات بشكل صحيح أو لا تظهر مباشرة، مما يؤثر على روتين التسجيل الخاص بك

7 قوالب Notion بديلة لمساعدتك في رحلتك نحو اللياقة البدنية

إذا كان عدم توفر الأتمتة أو التكامل أو الأداء المحمول في Notion يعيقك، فإن قوالب التمرين البديلة من ClickUp توفر ميزات أكثر تخصيصًا لدعم أهدافك في اللياقة البدنية دون بذل جهد يدوي إضافي.

1. قالب سجل التمارين من ClickUp

احصل على قالب مجاني سجل التمارين والعدد والتقدم المحرز باستخدام قالب سجل التمارين من ClickUp

غالبًا ما يتطلب تتبع التمارين في Notion إنشاء قواعد بيانات جديدة وتنسيقها يدويًا. يعد قالب سجل التمارين من ClickUp حلاً أكثر بساطة وتفاعلية، حيث يتم تحويل كل إدخال تمرين تلقائيًا إلى مهمة مع حقول مخصصة مثل عدد التكرارات والمجموعات والوزن والمدة. يتيح ذلك إمكانية التصفية المتقدمة وتتبع التقدم المحرز وملخصات أسبوعية، كل ذلك في لوحة تحكم مركزية واحدة.

يمكن للمستخدمين تنظيم الإدخالات حسب نوع التمرين (على سبيل المثال، القوة، الكارديو، المرونة)، ووضع علامات على الجلسات حسب الهدف (على سبيل المثال، التحمل، فقدان الدهون)، ومراقبة الاتساق من خلال عروض التقويم المدمجة. على عكس القوالب الثابتة، فإن قالب سجل التمارين هذا ديناميكي بالكامل، ويدعم التمارين المتكررة، وتحميل النماذج، وتسجيل ملاحظات الأداء.

لماذا ستحب هذا القالب:

اضبط التذكيرات والمهام المتكررة لتعويد نفسك على عادات تدريب منتظمة

سجل التمارين الفردية بمقاييس مثل المجموعات والوزن والمدة

نظم تمارينك باستخدام علامات الحالة مثل "مكتمل" و"فات" و"مطلوب"

قم بالتبديل بين طرق العرض مثل التقويم أو اللوحة أو القائمة، حسب سير عملك

مثالي لـ: عشاق اللياقة البدنية والمدربين الذين يتابعون التمارين اليومية واتجاهات التقدم بمرور الوقت.

إليك ما قالته Siobhan Wheelan، المديرة والمستشارة المعتمدة في ClickUp في SDW Consulting، عن استخدام قوالب ClickUp:

لقد غير ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث يوفر مصدرًا واحدًا للمعلومات (التي) تنسق عمل فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً حاسمًا في تحسين الكفاءة والتواصل.

لقد غير ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث يوفر مصدرًا واحدًا للمعلومات (التي) تنسق عمل فريقنا وتضمن استمرار تركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً حاسمًا في تحسين الكفاءة والتواصل.

2. قالب تحدي الصحة ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

احصل على قالب مجاني اكتسب الثبات والقوة الذهنية مع تحدي ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

يتطلب إكمال تحدي 75 Hard ثباتًا جادًا، ويجعل ClickUp تحقيق ذلك أسهل. يتضمن قالب ClickUp 75 Hard Wellness قوائم مراجعة يومية لجميع معايير التحدي: تمرينان، القراءة، تناول الماء، الالتزام بالنظام الغذائي، وصور التقدم. على عكس جداول Notion الصارمة، يتيح هذا الإعداد الأتمتة والإشعارات والتتبع عبر الأجهزة المحمولة.

يتم تنظيم كل يوم على شكل مهمة مع مهام فرعية مدمجة، وتتبع العادات، وعدادات متتالية مرئية. تتيح لك الحقول المخصصة تسجيل انطباعاتك وتغذيتك وإنجازاتك الشخصية، بينما تسهل الحالات تصور المتتاليات والفجوات. كل شيء منظم لتبقى على المسار الصحيح دون أن تضل طريقك.

لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع معدلات الإنجاز وسجلات الوقت والملاحظات التأملية، مما يساعدك على الحفاظ على الانضباط على مدار 75 يومًا

شاهد إحصائيات التحديات وتقدم إنجازها في لوحة تحكم مباشرة

حدد مهام يومية تشمل التمارين الرياضية والنظام الغذائي وأهداف العقلية، واستخدم اللوحات المرئية ومخططات جانت لمراقبة تقدمك

استخدم إشعارات التطبيق على الهاتف المحمول لمتابعة أهدافك أينما كنت

مثالي لـ: الأفراد الذين يخوضون تحدي 75 Hard أو تحديات لياقة بدنية شاملة مماثلة تتطلب اتساقًا يوميًا في العادات.

📮 ClickUp Insight: 63٪ من المشاركين في استطلاعنا يصنفون أهدافهم الشخصية حسب الأهمية والضرورة، ولكن 25٪ فقط ينظمونها حسب الإطار الزمني. ماذا يعني ذلك؟ أنت تعرف ما هو المهم، ولكن ليس بالضرورة متى يكون مهمًا. ⏳ ClickUp Goals، المعزز بمساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain ، يضفي الوضوح على هذه العملية. فهو يساعدك على تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومحددة زمنياً. يقدم ClickUp Brain اقتراحات ذكية للجداول الزمنية ويبقيك على المسار الصحيح من خلال تحديثات التقدم في الوقت الفعلي وتغييرات الحالة التلقائية عند إكمال المهام. 💫 نتائج حقيقية: أفاد المستخدمون بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف بعد التحول إلى ClickUp

3. قالب خطة العمل اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على حماسك وحقق أهدافك مع خطة العمل اليومية من ClickUp

قالب خطة العمل اليومية من ClickUp ليس مخصصًا لإدارة المهام فحسب، بل هو أداة عملية لأي شخص يرغب في تنظيم روتينه اليومي للياقة البدنية. على الرغم من أنه ليس مخصصًا للتمارين الرياضية، إلا أنه يجمع بين تتبع العادات والجدولة الزمنية، مما يخلق إطارًا قابلاً للتكرار للتدريب والوجبات والاستشفاء وممارسات العقلية.

لماذا ستحب هذا القالب:

خطط ليومك حسب الأقسام: التمارين الرياضية والوجبات وفترات التركيز والاسترخاء

راقب إنجازاتك اليومية وروتينك الصحي المتكرر في لوحة تحكم واحدة

احصل على تنبيهات لمهام مثل التمدد أو تدوين المذكرات أو تناول البروتين

بنِ انضباطًا طويل الأمد من خلال عمليات تسجيل منظمة ونتائج العادات

مثالي لـ: الأفراد الذين يتبعون روتينًا يوميًا منظمًا للصحة أو يهدفون إلى تحسين لياقتهم البدنية.

4. قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافك وتابع تقدمك مع خطة التطوير الشخصية من ClickUp

يعد قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp مثاليًا لتتبع العادات الصحية طويلة المدى وأهداف الأداء ومراحل المرونة العقلية. بينما قد يضطر مستخدمو Notion إلى التنقل بين عدة قواعد بيانات غير متصلة، يمكن لمستخدمي ClickUp مراقبة اللياقة البدنية والعقلية والتعلم والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف في مكان واحد.

بفضل حقول مثل "الإنجازات والانتصارات" و"أهداف التعلم"، يمكنك الحصول على نظرة شاملة على التقدم الذي تحرزه بما يتجاوز الجانب البدني. يتضمن هذا القالب أقسامًا للرؤية طويلة المدى والأهداف لـ 30 و60 و90 يومًا، بالإضافة إلى تكوين العادات.

لماذا ستحب هذا القالب:

نظم أفكارك وتأملاتك حول العافية جنبًا إلى جنب مع سجلات التدريب

استخدم دورات المراجعة لإعادة النظر في الروتين وتحسينه بمرور الوقت

حدد أهدافك الشخصية في اللياقة البدنية أو التغذية أو النمو العقلي وتابع تقدمك باستخدام المعالم والرؤى الفصلية

استخدم تحديثات الحالة مثل "على المسار الصحيح" أو "خارج المسار" لضبط الخطط

🔑 مثالي لـ: المستخدمون المهتمون باللياقة البدنية والذين يسعون إلى الجمع بين التدريب البدني وبناء العادات والتفكير وتخطيط الأهداف.

💡 نصيحة احترافية: تتبع تعافيك ونومك إلى جانب تمارينك. التعافي مهم بقدر أهمية التكرار. أضف قسمًا بسيطًا لتسجيل ساعات النوم أو مستويات الألم حتى تتمكن من تحديد متى يجب أن تخفف أو متى تكون مستعدًا لبذل مجهود أكبر.

5. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على قالب مجاني تتبع روتينك اليومي مع ClickUp Personal Habit Tracker

قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية مثالي لبناء روتين صحي مستدام، سواء كان ذلك التمدد اليومي أو تتبع عدد الخطوات أو الحفاظ على الترطيب أو ممارسة اليقظة الذهنية. فهو يحول خطة التمرين إلى لوحة تحكم بأسلوب الألعاب، حيث يتم ترميز العادات بالألوان وجدولتها وعرضها كل أسبوع.

يستخدم القالب صورًا واضحة وحقولًا مخصصة (مثل "10 آلاف خطوة" و"اشرب 64 أونصة") وحالات بسيطة مفتوحة وكاملة لمساعدتك على مراقبة اتساق العادات دون تعقيد العملية. على عكس قوالب Notion، يتيح لك ClickUp تعيين كل عادة كمهمة متكررة، وإنشاء أتمتة (على سبيل المثال، مكافآت المهام أو محفزات الإنجاز)، وتقييم الالتزام باستخدام مخططات التقدم.

لماذا ستحب هذا القالب:

أنشئ متتبعًا مخصصًا تمامًا للانضباط مع علامات ونتائج

حدد وتتبع عاداتك اليومية في مجال الصحة أو الإنتاجية باستخدام أزرار تبديل بسيطة

تصور التقدم المحرز باستخدام حقول منظمة مثل عدد الخطوات أو كمية المياه التي تشربها

قم ببناء وتنظيم العادات الصغيرة حسب الأولوية أو الفئة باستخدام تسميات مخصصة

مثالي لـ: المستخدمين الذين يبحثون عن أداة تتبع عادات بسيطة ومرنة للحفاظ على روتين صحتهم وعافيتهم مرئيًا ومسؤولًا.

6. قالب الأهداف السنوية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافًا لياقة بدنية طويلة المدى باستخدام قالب الأهداف السنوية من ClickUp

تم تصميم قالب الأهداف السنوية من ClickUp للتخطيط الشامل. على الرغم من أنه مصمم لتتبع الأهداف العامة، إلا أنه يعمل أيضًا بشكل جيد للأهداف اللياقة البدنية طويلة المدى، مثل إكمال ماراثون أو الوصول إلى وزن مستهدف أو إتقان برنامج تدريبي معقد.

تساعدك هذه القالب على تحقيق أهدافك السنوية من خلال تقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، وتحديد المعالم، ومراقبة التقدم عبر عروض متعددة، بما في ذلك Gantt والتقويم. أنت لا تسجل التمارين فحسب، بل تخطط العام بهدف محدد.

لماذا ستحب هذا القالب:

حدد أهدافًا سنوية للياقة البدنية أو العافية مع نتائج قابلة للقياس

قسّم أهدافك إلى مهام أسبوعية أو شهرية قابلة للتنفيذ

تتبع الإنجازات والمواعيد النهائية باستخدام طرق عرض التقويم وجانت

راقب التقدم وأجرِ التعديلات باستخدام لوحات المعلومات المدمجة

مثالي لـ: الأشخاص الذين يضعون أهدافًا ويفضلون التخطيط المنظم على أساس ربع سنوي للالتزام ببرنامج اللياقة البدنية طوال العام.

7. قالب الأهداف اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حقق أهدافك الرياضية قصيرة المدى باستخدام قالب الأهداف اليومية من ClickUp

يعد قالب ClickUp Daily Goal Template مثاليًا لتنظيم يومك حول أهداف اللياقة البدنية الصغيرة، حيث يوفر لك الأدوات اللازمة للحفاظ على تركيزك وتتبع ما يهمك حقًا، سواء كان ذلك ممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة، أو مراقبة الترطيب، أو تحقيق هدف عدد الخطوات.

يمكنك تقسيم أهدافك الصحية الكبيرة إلى إجراءات يومية، ومراقبة ما تم إنجازه، ومراجعة المهام في نهاية اليوم باستخدام الحالات المدمجة، مثل "مهام"، و"تمت المراجعة"، و"مكتمل". الأمر كله يتعلق بجعل الانتصارات الصغيرة مرئية مع كل إدخال يركز على أهداف التدريب ليوم واحد، والانتصارات الذهنية، والأهداف الغذائية، وسجلات الحركة.

لماذا ستحب هذا القالب:

حدد أهدافًا يومية قابلة للقياس تتعلق باللياقة البدنية أو الروتين أو العافية

تابع التقدم في الوقت الفعلي باستخدام الحقول المخصصة والحالات

نظم المهام والأفكار في طرق عرض مثل قائمة الملاحظات والملاحظات اليومية

راجع الأولويات وعدّلها بسرعة من خلال عرض اللوحة أو القائمة

مثالي لـ: الأشخاص الذين يعملون على تحسين أدائهم اليومي والانضباط والتعزيز الإيجابي في رحلة تدريبهم.

أضف تنظيمًا إلى روتين لياقتك البدنية مع ClickUp

تعد قوالب Notion نقطة انطلاق قوية، خاصة إذا كنت تريد كل شيء في مكان واحد، ولكن إذا كنت تبحث عن مزيد من الأتمتة وأداء أفضل على الأجهزة المحمولة والتحكم على مستوى المهام، فإن ClickUp هو الترقية التي تحتاجها روتينك.

سواء كنت تسجل مجموعات التمارين أو تضع خطة تغذية أو تتابع تقدمك يومًا بعد يوم، يوفر ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام تخلصك من التخمين في التخطيط. من تتبع العادات إلى تحديد الأهداف طويلة المدى، تم تصميمه لمساعدتك على التحرك بهدف، وليس مجرد زخم.

إذا كان هدفك هو الحفاظ على الثبات والتركيز والتوافق التام مع خطة اللياقة البدنية الخاصة بك، فإن ClickUp لديها الأدوات التي تساعدك على تحقيق ذلك.

اشترك في ClickUp اليوم وحوّل روتينك الرياضي وتدريباتك!