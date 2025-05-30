أفضل 10 برامج لإنشاء الملاحظات اللاصقة للتخطيط البصري

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من تسجيل لحظة إلهام أو مهمة مهمة في ثوانٍ معدودة دون الحاجة إلى البحث عن قلم أو ورقة لاصقة؟

أدخل أدوات إنشاء الملاحظات اللاصقة: الحل الرقمي لتحويل المفاهيم الأساسية والأفكار الإبداعية والمهام اليومية إلى قوائم مهام منظمة وقابلة للتنفيذ.

بنقرة واحدة فقط، يمكنك تخطيط المشاريع وإضافة أيقونات ممتعة وإنشاء عنوان URL فريد على الفور لمشاركة أفكارك أو نشر التحديثات. لا تساعدك هذه الأدوات على التذكر فحسب، بل تتصل بأدوات أخرى وتزامن مع حسابك وتجهزك للنجاح.

هل أنت مستعد لترى كيف يمكن لملاحظة لاصقة بسيطة أن تغير طريقة عملك؟ لدينا كل ما تحتاج!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إنشاء الملاحظات اللاصقة؟

يجب أن يدعم مولد الملاحظات اللاصقة طريقة تفكيرك وطريقة تفكير فريقك وطريقة تخطيطكم وتعاونكم. يمكن أن يساعدك مولد الملاحظات اللاصقة المناسب في تسجيل الأفكار بسرعة وتنظيم أفكارك بصريًا وتحويل جلسات العصف الذهني إلى نتائج حقيقية.

لكن ليست جميع الأدوات متشابهة، فبعضها بسيط ومباشر، بينما يوفر البعض الآخر ميزات متقدمة لسير العمل المعقد. قبل الاختيار، خذ لحظة للتفكير في ما هو الأكثر أهمية لمشاريعك وديناميكيات فريقك.

فيما يلي الميزات والخصائص الرئيسية التي يجب البحث عنها في أداة إنشاء الملاحظات اللاصقة:

سهولة الاستخدام: ابحث عن أداة ذات واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء الملاحظات اللاصقة ونقلها وتحريرها دون أي متاعب. أفضل المنصات تجعل البدء سهلاً، حتى للمستخدمين الجدد

التعاون في الوقت الفعلي: إذا كنت تعمل مع آخرين، فاعطِ الأولوية للأدوات التي تدعم التعاون المباشر بين عدة مستخدمين. تساعد ميزات مثل التحرير المتزامن والمؤشرات الحية والتحديثات الفورية الجميع على البقاء على اتصال ومشاركة، بغض النظر عن مكان وجودهم

خيارات التخصيص: اختر أداة تتيح لك تخصيص الملاحظات اللاصقة بألوان وخطوط وأشكال مختلفة، مع إمكانية إضافة صور أو روابط. التخصيص يسهل تنظيم الأفكار وتمييز أولويات المشروع

التكامل مع المهام وسير العمل: تتيح لك أدوات إنشاء الملاحظات اللاصقة الأكثر فعالية تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتنفيذ أو دمجها مع أدوات إدارة المشاريع الحالية لديك. وهذا يساعدك على الانتقال بسلاسة من مرحلة العصف الذهني إلى مرحلة التنفيذ

ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: فكر في المنصات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العصف الذهني وتلخيص الأفكار وتجميعها أو حتى إنشاء ملاحظات لاصقة من ملاحظات الاجتماعات. يمكن للأتمتة توفير الوقت وإثارة أفكار جديدة

القوالب وعروض اللوحات: تساعدك القوالب المعدة مسبقًا للعصف الذهني أو رسم الخرائط الذهنية أو الاستعراضات على البدء بسرعة أكبر. تتيح لك عروض اللوحات المرنة، مثل Kanban أو الخرائط الذهنية، تنظيم ملاحظاتك بطرق تناسب سير عملك

إمكانيات التصدير والمشاركة: تأكد من أنه يمكنك بسهولة تصدير لوحاتك كصور أو ملفات PDF أو روابط قابلة للمشاركة. هذا مهم لمشاركة الأفكار مع الآخرين أو الاحتفاظ بسجل لجلساتك

توافق الأجهزة والأنظمة الأساسية: ابحث عن الأدوات التي تعمل على جميع الأجهزة — أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة — حتى تتمكن من تسجيل الأفكار وتنظيمها أينما كنت

الأمان والخصوصية: بالنسبة للمشاريع التجارية أو الحساسة، تحقق من ميزات مثل أذونات المستخدمين وتخزين البيانات الآمن والامتثال لمعايير الخصوصية

الأسعار وقابلية التوسع: فكر في ميزانيتك وما إذا كانت الأداة قادرة على التوسع مع احتياجاتك. تعد الخطط المجانية رائعة للأفراد أو الفرق الصغيرة، ولكن قد تحتاج المؤسسات الأكبر حجمًا إلى الميزات المتقدمة المتوفرة في الخطط المدفوعة

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحديد أولويات المهام في العمل (مع 8 خطوات لتحسين سير عملك)

أفضل برامج إنشاء الملاحظات اللاصقة في لمحة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ملاحظات لاصقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ألواح بيضاء، تحويل الملاحظات إلى مهام، لوحة كانبان، تعاون في الوقت الفعلي، تكاملات الفرق والأفراد على حد سواء تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات NoteGPT ملاحظات لاصقة مولدة بالذكاء الاصطناعي من النصوص وملفات PDF ومقاطع الفيديو؛ خرائط ذهنية، تلخيص، امتداد Chrome الطلاب والباحثون وفرق المحتوى تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 2.99 دولارًا Appy Pie AI قوالب AI، تصميم تلقائي، تحويل الصوت إلى ملاحظات، تخصيص سهل، بدون كود غير المصممين، الفرق الصغيرة، الملاحظات السريعة تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Canva ألواح بيضاء مرئية، ملاحظات لاصقة قابلة للتخصيص، تعاون في الوقت الفعلي، قوالب، Magic Write AI الفرق الإبداعية وفرق التسويق والتصميم تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 12.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Font Meme صور ملاحظات لاصقة مخصصة وخيارات الخطوط والألوان، بدون تسجيل العروض التقديمية والمدونون والمعلمون تتوفر خطة مجانية Word. Studio أنماط الكتابة اليدوية بالذكاء الاصطناعي، خلفيات مخصصة، صور الملاحظات المصممون والمعلمون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أسعار مخصصة Miro لوحة قماشية لا نهائية، ملاحظات لاصقة في الوقت الفعلي، تجميع، قوالب، تكامل المنتج، تجربة المستخدم، المرونة، الفرق الموزعة تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Mural لوحة قماشية لا نهائية، أدوات تسهيل، تلخيص بالذكاء الاصطناعي، قوالب، تصويت ورشة عمل، سباق التصميم، فرق عمل مرنة تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا StickyNotes. pk ملاحظات لاصقة مجانية وبسيطة، وضع الضيف، خيارات التصدير، متعددة اللغات الأفراد والمعلمون والمشاركة السريعة تتوفر خطة مجانية Ideaflip ملاحظات لاصقة واقعية، تجميع/فصل المجموعات، التصويت، غرف جانبية، دعوة سهلة منسقو ورش العمل، العصف الذهني تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات

💟 هل تعلم؟ تم اختراع الملاحظات اللاصقة الشهيرة Post-it Note عن طريق الصدفة! ابتكر عالم في شركة 3M يدعى سبنسر سيلفر مادة لاصقة قابلة لإعادة الاستخدام وذات قوة التصاق منخفضة في عام 1968، ولكنه لم يجد لها استخدامًا. بعد سنوات، أدرك زميله آرت فراي، الذي كان يشعر بالإحباط بسبب سقوط العلامات المرجعية من كتاب التراتيل الخاص به، أن "خطأ" سيلفر كان الحل الأمثل. أدى ذلك إلى ظهور الملاحظات اللاصقة الجديدة الشهيرة، التي كان لونها الأصفر الشهير أيضًا نتيجة صدفة من ورق الخردة المتاح.

أفضل 10 برامج لإنشاء الملاحظات اللاصقة

هل أنت مستعد للعثور على الأداة المثالية لجلسة العصف الذهني أو خطة المشروع القادمة؟

إليك أفضل اختياراتنا لمولدات الملاحظات اللاصقة التي تجعل التخطيط المرئي سهلاً وإبداعياً وتعاونياً. استكشف كل خيار لترى أيها يناسب سير عملك بشكل أفضل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام التعاونية باستخدام الملاحظات اللاصقة)

جربها الآن اربط الملاحظات اللاصقة وموجزات المهام بمرئياتك باستخدام ClickUp Whiteboards

يعيد ClickUp تعريف ما يمكن أن يكون عليه مولد الملاحظات اللاصقة، حيث يجمع بين الحرية البصرية للملاحظات اللاصقة وذكاء الذكاء الاصطناعي وهيكل إدارة المهام القوي. سواء كنت تقوم بالعصف الذهني أو التخطيط أو إدارة ورش العمل، تتيح لك لوحات ClickUp البيضاء لك وللفريق الخاص بك إنشاء ملاحظات لاصقة رقمية ونقلها وربطها في الوقت الفعلي.

ولكن على عكس أدوات الملاحظات اللاصقة التقليدية، يذهب ClickUp إلى أبعد من ذلك: يمكن تحويل كل ملاحظة لاصقة على الفور إلى مهمة قابلة للتنفيذ بالكامل، وتعيينها، وتتبعها، ودمجها في سير عملك.

كأحد تطبيقات تدوين الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يرتقي ClickUp بعملية العصف الذهني إلى مستوى أعلى. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء محتوى ملاحظات لاصقة حسب الطلب — تلخيص مناقشات الاجتماعات، وملفات PDF، وطرح أفكار جديدة، أو صياغة مخططات مشاريع بمجرد موجه بسيط. يمكن للذكاء الاصطناعي تجميع الملاحظات ذات الصلة، واستخراج الأفكار الرئيسية، وحتى اقتراح الخطوات التالية أو بنود العمل، وتحويل جدار الأفكار إلى خطة واضحة ومحددة الأولويات.

أنشئ ملاحظات لاصقة من مستندات طويلة بسهولة باستخدام ClickUp Brain

تعمل طريقة عرض اللوحة في ClickUp أيضًا كلوحة ملاحظات لاصقة رقمية، مما يتيح لك سحب البطاقات وإفلاتها، والمعروفة باسم مهام ClickUp، عبر أعمدة قابلة للتخصيص لـ Kanban أو السباقات أو سير العمل التحريري.

يمكن ترميز كل بطاقة بالألوان ووضع علامات عليها وإثرائها بالمرفقات والتعليقات وقوائم المراجعة، مما يسهل تصور عمل فريقك وإدارته في لمحة.

أفضل ميزات ClickUp

ملاحظات لاصقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم ClickUp AI لإنشاء ملاحظات لاصقة وتلخيصها وتجميعها على الفور، أو استخراج عناصر العمل من جلسات العصف الذهني

ألواح بيضاء للتعاون البصري: توفر ألواح ClickUp Whiteboards مساحة غير محدودة للملاحظات اللاصقة والخرائط الذهنية ومخططات سير العمل، وهي مثالية لتوليد الأفكار والتخطيط

حوّل الملاحظات إلى مهام: حوّل أي ملاحظة لاصقة إلى مهمة ClickUp بنقرة واحدة، وقم بتعيينها، وحدد المواعيد النهائية، وتابع التقدم المحرز

عرض اللوحة لـ Kanban: يتيح لك عرض اللوحة إدارة المهام كملصقات، وسحبها وإفلاتها عبر الأعمدة، وتصور مراحل المشروع

سياق غني: أرفق الملفات، واترك التعليقات، واربط الملاحظات اللاصقة بالمستندات أو المهام أو الأهداف للحصول على سياق كامل للمشروع

سهولة المشاركة: قم بتصدير أو مشاركة أو تضمين اللوحات البيضاء للحفاظ على تنسيق الجميع، حتى خارج ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة بسيطة في التعرف على المنصة في البداية

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

جعل ClickUp التنسيق غير المتزامن أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل لتوضيح الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. أصبح العصف الذهني باستخدام السبورات البيضاء سهلاً، كما أصبح إعادة تنظيم الأولويات وإضافة الصور المرجعية وغيرها أمراً سهلاً للغاية.

جعل ClickUp التنسيق غير المتزامن أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل لتوضيح الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. أصبح العصف الذهني باستخدام السبورات البيضاء سهلاً، كما أصبح إعادة تنظيم الأولويات وإضافة الصور المرجعية وغيرها أمراً سهلاً للغاية.

2. NoteGPT (الأفضل لتوليد الملاحظات اللاصقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتلخيص المحتوى)

عبر NoteGPT

NoteGPT هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحويل أي محتوى - نص أو ملفات PDF أو مواقع ويب أو مقاطع فيديو - إلى ملاحظات لاصقة رقمية منظمة. يقوم مولد الملاحظات اللاصقة تلقائيًا باستخراج النقاط والأفكار الرئيسية، مما يجعله مثاليًا لجلسات العصف الذهني وتوليد الأفكار والدراسة.

باستخدام NoteGPT، يمكنك تلخيص مقاطع فيديو YouTube والمقالات والمستندات بسرعة في ملاحظات لاصقة، ثم تجميعها ووضع علامات عليها وتصديرها لاستخدامها لاحقًا. توفر المنصة أيضًا إمكانية إنشاء خرائط ذهنية وبطاقات تعليمية، مما يساعد المستخدمين على تصور المعلومات وحفظها بشكل أكثر فعالية.

على عكس أدوات الملاحظات اللاصقة التقليدية، يستخدم NoteGPT الذكاء الاصطناعي لأتمتة تدوين الملاحظات وتبادل الأفكار، مما يوفر الوقت ويزيد الإنتاجية للطلاب والمهنيين والفرق.

أفضل ميزات NoteGPT

أنشئ ملاحظات لاصقة على الفور من النصوص وملفات PDF وصفحات الويب ومقاطع الفيديو

ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج النقاط الرئيسية بسرعة

مولد خرائط ذهنية لتصور وتنظيم الملاحظات اللاصقة

ملحق Chrome لإنشاء الملاحظات اللاصقة وتلخيص مقاطع الفيديو داخل المتصفح

قم بتصدير الملاحظات اللاصقة كصور أو ملفات PDF أو CSV

قيود NoteGPT

الخطة المجانية محدودة بـ 15 إجراءً (حصة) من الذكاء الاصطناعي شهريًا

قد يتطلب نظام الحصص ترقية للمستخدمين الكثيفين

تكامل محدود مع المنصات الخارجية ونظام إدارة التعلم (LMS)

أسعار NoteGPT

مجاني: 15 حصة شهريًا

الأساسي: 2.99 دولار شهريًا

المحترف: 9.99 دولار شهريًا

غير محدود: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات NoteGPT

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NoteGPT؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا شخصياً أحب ميزة الملخص، حيث يمكنك الحصول على خريطة ذهنية لذلك الملخص إذا أردت. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة فهمك الخاص في شكل ملاحظات وتنزيلها أيضاً. أستخدمه أحياناً لملخص PDF وأيضاً للنسخ عندما أكون في عجلة من أمري، وهو يؤدي الغرض. كما استخدمت مرة واحدة مكتبة الملخصات القانونية السريعة، وكانت جيدة وتمكنت من استخراج النقاط المهمة.

أنا شخصياً أحب ميزة الملخص، حيث يمكنك الحصول على خريطة ذهنية لذلك الملخص إذا أردت. علاوة على ذلك، يمكنك إضافة فهمك الخاص في شكل ملاحظات وتنزيلها أيضاً. أستخدمه أحياناً لملخص PDF وأيضاً للنسخ عندما أكون في عجلة من أمري، وهو يؤدي الغرض. كما استخدمت مرة واحدة مكتبة الملخصات القانونية السريعة، وكانت جيدة وتمكنت من استخراج النقاط المهمة.

➡️ اقرأ المزيد: العصف الذهني للمحتوى: تقنيات لتوليد الأفكار وتحديد أولوياتها

3. Appy Pie AI (الأفضل لإنشاء ملاحظات لاصقة سريعة وقابلة للتخصيص باستخدام قوالب)

عبر Appy Pie AI

عندما يتعلق الأمر بإنشاء ملاحظات لاصقة مخصصة، فإن Appy Pie AI هو خيار رائع، خاصة إذا لم تكن خبيرًا في التصميم. إنه جزء من مجموعة أكبر من أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب كتابة أي كود، وقد تم تصميمه لتسهيل إنشاء تلك التذكيرات المرئية.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: ما عليك سوى إدخال النص أو حتى مذكرة صوتية، وسيبدأ الذكاء الاصطناعي في Appy Pie في العمل. سيقترح تلقائيًا الألوان والخطوط والتخطيطات لجعل الملاحظات اللاصقة تبدو جيدة وسهلة القراءة. لا داعي للقلق بشأن إعدادات التصميم بنفسك!

تهدف هذه الأداة إلى جعل عملية التصميم سلسة وسريعة. توفر لك قوالب يمكنك تعديلها لتناسب أسلوبك، سواء كنت تقوم بإنشاء تذكير سريع لنفسك، أو تبادل الأفكار مع فريقك، أو تحاول تنظيم مهام مشروعك.

أفضل ميزات Appy Pie AI

تقوم تلقائيًا بإنشاء ملاحظات لاصقة جذابة بصريًا مع اقتراحات للألوان والخطوط والتخطيطات بناءً على مدخلات المستخدم

حوّل المذكرات النصية أو الصوتية بسرعة إلى ملاحظات لاصقة

يقدم مجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة التي يمكن للمستخدمين تعديلها بسهولة لتناسب تفضيلاتهم

مصممة للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في التصميم أو البرمجة، مع واجهة سهلة الاستخدام

قيود Appy Pie AI

قد تحد بعض قيود تخصيص التصميم من التميز

قد تتسبب التصميمات المعقدة في مشكلات في الأداء

خيارات تكامل محدودة مع أدوات الجهات الخارجية

أسعار Appy Pie AI

مجاني

الخطط المدفوعة: تبدأ من 8 دولارات شهريًا

تقييمات وتصنيفات Appy Pie AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Appy Pie AI؟

تقول إحدى تقييمات G2:

في الواقع، لا يوجد شيء لا يعجبني في Appy Pie. المنصة سهلة الاستخدام وفعالة وتقدم دعمًا ممتازًا للعملاء. يتم التعامل مع أي تحديات بسيطة بسرعة من قبل فريقهم سريع الاستجابة، مما يجعل التجربة الإجمالية مرضية للغاية.

في الواقع، لا يوجد شيء لا يعجبني في Appy Pie. المنصة سهلة الاستخدام وفعالة وتقدم دعمًا ممتازًا للعملاء. يتم التعامل مع أي تحديات بسيطة بسرعة من قبل فريقهم سريع الاستجابة، مما يجعل التجربة الإجمالية مرضية للغاية.

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير العمل الآلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

4. Canva (الأفضل لتدوين الملاحظات اللاصقة الغنية بالصور والتصميمات المتقدمة)

عبر Canva

Canva، المعروف في المقام الأول كمنصة للتصميم الجرافيكي، هو أداة متعددة الاستخدامات بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بإنشاء ملاحظات لاصقة رقمية، خاصةً من خلال ميزة Whiteboard. إنه ليس "مولد ملاحظات لاصقة" مخصصًا بنفس طريقة بعض الأدوات المتخصصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تلخص المحتوى، ولكنه يوفر إمكانات قوية لتصميمها وتنظيمها.

يمكنك إضافة الملاحظات اللاصقة يدويًا، كما تتكامل المنصة مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في إنشاء صور للملاحظات اللاصقة بنصوص مخصصة وأنماط خط يدوية وخلفيات، مما يجعلها تبدو واقعية للغاية.

توفر ميزة السبورة البيضاء في Canva أيضًا وظائف مثل التعاون في الوقت الفعلي، وفرز الملاحظات اللاصقة حسب اللون أو الاسم أو الموضوع أو ردود الفعل، وحتى القدرة على تحويل الملاحظات اللاصقة المحددة إلى مستند ملخص تنفيذي باستخدام أداة Magic Write.

أفضل ميزات Canva

لوحة قماشية لا نهائية لتبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة بلا حدود

ملاحظات لاصقة قابلة للتخصيص — ألوان وخطوط وتخطيطات

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية ومؤقتات متزامنة

فرز مدعوم بالذكاء الاصطناعي و Magic Write™ لتلخيص الأفكار

مكتبة ضخمة من القوالب والصور والعناصر

قيود Canva

تحتوي بعض القوالب على خيارات تخصيص محدودة

يتطلب اتصالاً بالإنترنت — لا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

أسعار Canva

Canva مجاني: 0 دولار

Canva Pro: 12.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Canva for Teams: يبدأ من 14.99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

Canva Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 4300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canva؟

تقول مراجعة Capterra:

جئت إلى Canva دون خبرة تذكر في التصميم، وبدلاً من أن أشعر بالارتباك، بدأت في الإنشاء على الفور. إن تنوع الأدوات والتطبيقات المتوفرة مذهل للغاية، خاصةً بالنسبة لهذا السعر المنخفض. إنه أمر رائع. سأظل مستخدمًا مدى الحياة.

جئت إلى Canva دون خبرة تذكر في التصميم، وبدلاً من أن أشعر بالارتباك، بدأت في الإنشاء على الفور. إن تنوع الأدوات والتطبيقات المتوفرة مذهل للغاية، خاصةً بالنسبة لهذا السعر المنخفض. إنه أمر رائع. سأظل مستخدمًا مدى الحياة.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء لوحة أفكار للعصف الذهني (أمثلة + قوالب)

5. Font Meme (الأفضل لإنشاء صور ملاحظات لاصقة سريعة باستخدام خطوط مخصصة)

عبر Font Meme

Font Meme ليس تطبيقًا شاملاً لتدوين الملاحظات أو لوحًا تعاونيًا. إنه تطبيق فريد من نوعه مولد ملاحظات لاصقة مجاني عبر الإنترنت يركز فقط على إنشاء صور مخصصة للملاحظات اللاصقة.

يكمن جوهر أداة الملاحظات اللاصقة من Font Meme في إمكانية تخصيصها لتكون جذابة بصريًا. يمكنك كتابة النص ثم تجربة مجموعة متنوعة من الخطوط وتعديل حجمها وحتى تطبيق تأثيرات نصية رائعة مثل الظلال أو الخطوط الخارجية.

بالإضافة إلى النص، يمكنك الاختيار من بين أربعة أنماط مختلفة للملاحظات اللاصقة وتخصيص ألوان الخطوط وألوان التعبئة بالكامل.

أفضل ميزات Font Meme

صمم مظهر الملاحظات اللاصقة باستخدام مجموعة واسعة من الخطوط وتأثيرات النص وخيارات الألوان لكل من النص والملاحظة نفسها

لا يتطلب التسجيل الإلزامي، ولا توجد رسوم خفية، وجميع الميزات متاحة على الفور

استخدم خطوطًا محددة أو مظهرًا "مكتوبًا بخط اليد" (عبر خطوط معينة) أو نظام ألوان معين لشريحة عرض تقديمي أو رسم بياني لمدونة، يوفر Font Meme صورة جاهزة للاستخدام

يتميز بواجهة بسيطة تركز فقط على إنشاء صور الملاحظات اللاصقة

قيود Font Meme

توليد صور ثابتة — بدون تعاون أو تفاعل في الوقت الفعلي

يتطلب تنظيم يدوي لجلسات العصف الذهني

لا يوجد تكامل مع تطبيقات أو منصات أخرى

أسعار Font Meme

مجاني: جميع الميزات متاحة مجانًا

تقييمات وتصنيفات Font Meme

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡نصيحة احترافية: هل تستخدم الملاحظات اللاصقة لتخطيط مهامك الشخصية؟ إليك نصيحة لك: بدلاً من استخدام الملاحظات اللاصقة فقط، جرب تنظيم مهامك باستخدام تطبيق قائمة المهام. يمكنك أيضًا استخدام قوالب قوائم المهام لإعداد سير عملك بسرعة. هل تحتاج إلى مساعدة؟ تحقق من أمثلة قوائم المهام هذه للحصول على الإلهام —مثل قوائم المهام اليومية أو أدوات تتبع المشاريع. بهذه الطريقة، تصبح الملاحظات اللاصقة خطوات قابلة للتنفيذ في نظام يبقيك على المسار الصحيح!

5. Word. Studio (الأفضل لصور الملاحظات اللاصقة الواقعية بخط اليد)

هل لديك فكرة رائعة، أو ربما تريد فقط إضافة القليل من الإثارة إلى ملاحظاتك الرقمية؟ هنا يأتي دور Word Studio مع أداة إنشاء الملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت. إنها ليست تطبيقًا فاخرًا لتدوين الملاحظات وتنظيم حياتك، ولكنها مفيدة للغاية لإنشاء ملاحظات لاصقة مخصصة ومرئية.

ما يجعلها رائعة هو كيف يمكنك تخصيص الملاحظات اللاصقة بالكامل. اكتب ما تريد، ثم تحدث المعجزة: يمكنك الاختيار من بين أنماط خط يد مختلفة مثل "مكتوب بخط اليد" أو "خط متصل" أو حتى "قلم سميك".

توفر هذه الأداة طريقة رائعة لجعل ملاحظاتك الرقمية أكثر شخصية أو جذابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار لون الملاحظات اللاصقة ووضعها على خلفيات مختلفة، سواء كنت تريدها على خلفية بيضاء عادية أو سبورة أو حتى شاشة الكمبيوتر!

أفضل ميزات Word. Studio

اختر من بين مجموعة من أنماط الكتابة اليدوية لجعل ملاحظاتك تبدو مثالية – من الكتابة المتصلة الأنيقة إلى الكتابة بالخط العريض

اختر لون الملاحظات اللاصقة واختر من بين خلفيات مختلفة مثل الخشب أو السبورة أو شاشة الكمبيوتر

أضف تعليمات تصميم محددة لأفكارك المتخصصة

Word. قيود الاستوديو

يتطلب اشتراك Pro للحصول على الوصول الكامل

قد يكون عرض الرسائل الطويلة أكثر صعوبة وقد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء إملائية

التخصيص محدود مقارنة بأدوات التصميم الجرافيكي المتقدمة

Word. أسعار Studio

عضوية Pro: أسعار مخصصة

Word. تقييمات واستعراضات Studio

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

6. Miro (الأفضل لتبادل الأفكار وتدوين الملاحظات الرقمية)

عبر Miro

Miro هو برنامج لوحات بيضاء عبر الإنترنت رائد يتفوق في إنشاء الملاحظات اللاصقة الرقمية للعصف الذهني وتوليد الأفكار وورش العمل التعاونية. تتيح واجهته البديهية للفرق إضافة الملاحظات اللاصقة وترميزها بالألوان وتنظيمها بسرعة على لوحة قماشية لا نهائية، مما يجعله مثاليًا لجلسات العصف الذهني عن بُعد أو المختلطة، والاستعراضات، ورسم الخرائط الذهنية.

يمكنك بسهولة إضافة ملاحظات لاصقة رقمية وتغيير ألوانها وأحجامها، ثم تجميعها وتصنيفها (حتى تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي!) وربطها بمخططات وصور ووثائق أخرى على اللوحة.

يتميز Miro حقًا في سيناريوهات التعاون مثل جلسات العصف الذهني أو الاحتفالات السريعة (مثل الاستعراضات) أو سباقات التصميم، حيث يساهم العديد من الأشخاص في تقديم الأفكار في وقت واحد باستخدام الملاحظات اللاصقة.

أفضل ميزات Miro

أضف الملاحظات اللاصقة على الفور وحركها وقم بترميزها بالألوان على لوحة قماشية لا نهائية

قم بتجميع الملاحظات اللاصقة وتصنيفها ووضع علامات عليها لتسهيل التنظيم وفرز الأفكار

شاهد الملاحظات اللاصقة لزملائك في الفريق تظهر مباشرة أثناء كتابتهم

حوّل الملاحظات اللاصقة إلى مهام أو خرائط ذهنية أو مخططات بنقرة واحدة

قم بتصدير لوحات الملاحظات اللاصقة كصور أو ملفات PDF أو CSV لمشاركتها وتوثيقها

قيود Miro

يمكن أن تؤدي اللوحات الكبيرة التي تحتوي على العديد من الملاحظات اللاصقة إلى إبطاء الأداء

تتطلب بعض ميزات الملاحظات اللاصقة المتقدمة (مثل التصدير الجماعي أو التكامل) خططًا مدفوعة

الوصول دون اتصال بالإنترنت محدود — يتطلب اتصالاً بالإنترنت للتعاون في الوقت الفعلي

أسعار Miro

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Miro

G2: 4. 7/5 ((8000+ تقييم)Capterra: 4. 7/5 (1500+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Miro؟

تقول مراجعة G2 :

تتيح الميزات العديدة التي يوفرها Miro للعديد من المستخدمين حل المشكلات. بصفتي مصمم خدمات أعمل مع العديد من الفرق الموزعة، فإن Miro أداة لا غنى عنها لجمع الجميع في مساحة عمل واحدة سلسة تساعدني على ترجمة الأفكار إلى شيء ملموس يمكن للفرق فهمه والتعاون عليه والمشاركة فيه.

تتيح الميزات العديدة التي يوفرها Miro للعديد من المستخدمين حل المشكلات. بصفتي مصمم خدمات أعمل مع العديد من الفرق الموزعة، فإن Miro أداة لا غنى عنها لجمع الجميع في مساحة عمل واحدة سلسة تساعدني على ترجمة الأفكار إلى شيء ملموس يمكن للفرق فهمه والتعاون عليه والمشاركة فيه.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني (حالات استخدام وأدوات)

7. Mural (الأفضل للتفكير الجماعي التعاوني وتنظيم الأفكار المرئية)

عبر Mural

في Mural، تتميز الملاحظات اللاصقة بتعدد استخداماتها: يمكنك إضافتها بسهولة وتغيير ألوانها وأشكالها وأحجامها، ثم تجميعها ونقلها وربطها بعناصر أخرى مثل الصور والمستندات والأطر.

يتميز هذا البرنامج بشكل خاص في تسهيل ورش العمل المنظمة وعمليات التصميم السريعة بفضل تركيزه على أدوات التسهيل ومكتبة القوالب الواسعة. كما يتضمن Mural قدرات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في تلخيص الملاحظات اللاصقة وتصنيفها أو المساعدة في توليد الأفكار، مما يعزز عملية التعاون بشكل عام.

أفضل ميزات Mural

يوفر لوحة قماشية سهلة الاستخدام ومتاحة بشكل غير محدود للفرق لسحب الملاحظات اللاصقة والعناصر المرئية الأخرى وإفلاتها

يتضمن "قوى تيسير فائقة" مخصصة مثل المؤقتات والوضع الخاص والتصويت واستدعاء المشاركين وأقلام الليزر

يوفر مئات القوالب الجاهزة التي تستخدم الملاحظات اللاصقة بكثرة

يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تلخيص النقاط الرئيسية، وتصنيف نص الملاحظات اللاصقة حسب السياق العاطفي، أو اقتراح أفكار جديدة

قيود Mural

الخطة المجانية محدودة بثلاثة لوحات جدارية

قد يتباطأ الأداء مع اللوحات الكبيرة جدًا

يجد بعض المستخدمين تكلفة الميزات المميزة مرتفعة

أسعار Mural

مجاني

Team+: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الأعمال: 17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mural

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mural؟

تقول مراجعة Capterra:

الخيار الأفضل لاستضافة ندوات عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين من جميع أنحاء العالم الاتصال بسهولة بالندوة عبر الإنترنت. خلال الندوات عبر الإنترنت، تمكنت من توضيح الموضوعات بشكل أفضل باستخدام أداة السبورة البيضاء. يمكن طرح استفسار من ضيف بسهولة. يمكن للمشاركين في الاجتماع والمنظمين على حد سواء استخدام ميزة الدردشة للبقاء على اتصال.

الخيار الأفضل لاستضافة ندوات عبر الإنترنت. يمكن للمشاركين من جميع أنحاء العالم الاتصال بسهولة بالندوة عبر الإنترنت. خلال الندوات عبر الإنترنت، تمكنت من توضيح الموضوعات بشكل أفضل باستخدام أداة السبورة البيضاء. يمكن طرح استفسار من ضيف بسهولة. يمكن للمشاركين في الاجتماع والمنظمين على حد سواء استخدام ميزة الدردشة للبقاء على اتصال.

8. StickyNotes. pk (الأفضل لإنشاء ومشاركة الملاحظات اللاصقة الرقمية المجانية والبسيطة)

StickyNotes. pk هو أداة إنشاء ملاحظات لاصقة عبر الإنترنت تعمل على تبسيط عملية تحويل تنسيقات المحتوى المختلفة إلى ملاحظات مرئية ومنظمة. تتيح لك إنشاء ملاحظات لاصقة بسهولة من النصوص وملفات PDF والمستندات ومواقع الويب ومقاطع فيديو YouTube أو تنسيقات الفيديو الأخرى.

يوفر StickyNotes.pk أيضًا دعمًا متعدد اللغات، مما يتيح للمستخدمين إنشاء ملاحظات بعدة لغات لتسهيل التعاون عبر مختلف المناطق. كما يوفر تنسيقات تصدير متنوعة، بما في ذلك PNG و JPG و PDF و SVG و XML و WebP، لمشاركة وإعادة استخدام مرنة. تركز المنصة على سهولة الاستخدام، حيث لا تتطلب تسجيل الدخول وتقدم خدمة مجانية تمامًا.

أفضل ميزات StickyNotes.pk

وضع الضيف لإنشاء ملاحظات فورية (لا يلزم تسجيل الدخول)

لوحات وملاحظات غير محدودة للمستخدمين المسجلين

واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات لتنظيم ملاحظاتك بسهولة

لوحات عامة للتفكير الجماعي والمشاركة

قيود StickyNotes.pk

يتم تخزين ملاحظات الضيوف في ملفات تعريف الارتباط للمتصفح وقد تضيع إذا تم مسح ملفات تعريف الارت

تفتقر إلى ميزات متقدمة مثل التكامل أو التنسيق الغني

أسعار StickyNotes. pk

مجاني: لوحات وملاحظات غير محدودة لجميع المستخدمين

تقييمات ومراجعات StickyNotes.pk

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Ideaflip (الأفضل لجلسات العصف الذهني الجماعية وورش العمل الديناميكية)

عبر Ideaflip

هل سبق لك أن حاولت تسجيل أفكار متدفقة من مكالمة جماعية مع فريق العمل، أو تيسير ورشة عمل يساهم فيها الجميع في وقت واحد؟ هنا يبرز دور Ideaflip. ما يميزه هو سهولة تكرار تجربة الملاحظات اللاصقة الورقية.

يمكنك تدوين الملاحظات الرقمية وتدوين الأفكار (أو كتابتها!) وتغيير ألوانها وتجميعها وحتى التصويت عليها. هذه الأداة فعالة بشكل خاص في ورش العمل لأنها تحافظ على سير العمل، حيث يمكنك دعوة الضيوف بسرعة وتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لإجراء مناقشات مركزة، ثم جمعهم مرة أخرى لمشاركة الأفكار.

أفضل ميزات Ideaflip

تحاكي التجربة الحسية لاستخدام الملاحظات اللاصقة الفعلية

يتيح لك تقسيم المجموعات الكبيرة بسهولة إلى مساحات افتراضية أصغر وأكثر تركيزًا

اختر الأفكار وحركها وقم بتجميعها والتصويت عليها بطريقة سلسة وغير خطية تناسب العصف الذهني السريع

تركز على سهولة الاستخدام دون الحاجة إلى تعلم معقد

قيود Ideaflip

لا يوجد تطبيق مخصص، مما قد يجعل التجربة أقل سلاسة على الهواتف الذكية

ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لاستخدامه

لم يتم تصميمه ليكون مجموعة كاملة لإدارة المشاريع مع تتبع المهام بشكل مفصل أو تخطيط التبعيات

أسعار Ideaflip

شخصي: 0 دولار

الأساسي: 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

للمحترفين: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ideaflip

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: 10 نصائح حول كيفية العمل بشكل أسرع وإنجاز المهام

حافظ على أفكارك مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بالملاحظات اللاصقة الرقمية، لديك خيارات تناسب كل احتياجاتك!

إذا كنت ترغب فقط في إنشاء صورة ملاحظة لاصقة رائعة للعرض التقديمي أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أدوات مثل Font Meme و Word Studio هي خيارك الأفضل. فهي مجانية وتركز على التصميم.

هل تحتاج إلى تلخيص محتوى طويل أو إنشاء ملاحظات بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ تم تصميم أدوات مثل StickyNotes. pk و Appy Pie AI لتحقيق هذه الكفاءة.

ولكن إذا كنت تريد أداة شاملة يمكنها تحويل أفكارك إلى واقع، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك!

في النهاية، يعتمد اختيار الأداة المناسبة على الغرض الذي تريد أن تخدمه الملاحظات اللاصقة: أن تكون صورة جميلة، أو تلخص المعلومات بسرعة، أو تدعم جلسة تعاونية، أو تتخذ إجراءات بناءً عليها.

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