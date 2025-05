أفضل 11 بديلاً لـ Veed.io في عام 2025

هل سئمت من مواجهة العقبات مع Veed. io؟ ربما تكون الأسعار باهظة، أو أن الخطة المجانية تنفد بسرعة، أو أنك تريد ميزات لا يوفرها البرنامج. مهما كان ما يعيقك، هناك شيء واحد واضح: حان الوقت لطريقة أكثر ذكاءً وسلاسة لتحرير مقاطع الفيديو.

الخبر السار؟ لا يوجد نقص في بدائل Veed. io — والعديد من أدوات برامج تحرير الفيديو هذه تتجاوز ما اعتدت عليه. فكر في إمكانات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأدوات ذات الجودة الاحترافية دون تكلفة الاستوديو، والواجهات التي تجعل التحرير ممتعًا مرة أخرى.

من صناعة مقاطع فيديو YouTube ومحتوى تسويقي إلى العثور على محرر عبر الإنترنت لا يحد من حريتك، تم تصميم هذه الاختيارات المتميزة لتناسب سير عملك. تخلص من متاعب التحرير — هذه الأدوات تعيد الإبداع إلى يديك، دون أي عوائق.

إليك نظرة سريعة على أفضل الخيارات المتاحة إذا كنت تريد التبديل من Veed. io.

يعتمد أفضل بديل لـ Veed. io على ما يهمك أكثر من ميزات التحرير الأساسية، مثل أتمتة الذكاء الاصطناعي، والتكلفة المعقولة، والأدوات الاحترافية للفيديوهات الاحترافية، أو تجربة أكثر سلاسة. ومع ذلك، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

فيما يلي تفصيل لأفضل بدائل Veed. io — ما الذي تجيده، وأين تقصر، وكم تكلف، وما رأي المستخدمين فيها.

في حين أن Veed. io هو خيار شائع لتحرير الفيديو، فإن أداة تجمع بين وظائف مماثلة وميزات إضافية يمكن أن تساعد في تسهيل عملك بشكل أفضل.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

توفر المنصة أدوات لمساعدة المبدعين والمسوقين والشركات على إدارة إنتاج الفيديو والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المملة.

مع ClickUp لإدارة المشاريع، يمكن دمج المهام والمستندات والتعاون في الفيديو في منصة واحدة. ففي النهاية، يتطلب الحفاظ على سير مشروعك على المسار الصحيح نظرة عامة واضحة على المواعيد النهائية والأولويات وتقدم الفريق. وهذا ما يفعله ClickUp بالضبط.

إحدى الميزات البارزة في ClickUp لمبدعي الفيديو هي ClickUp Clips، وهي أداة فيديو مدمجة تتيح لك تسجيل مقتطفات الفيديو وإضافة تعليقات عليها ومشاركتها مباشرةً ضمن المهام.

بدلاً من الاعتماد على برامج تسجيل تابعة لجهات خارجية أو التبديل بين عدة تطبيقات، يتيح لك Clips إنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو إرشادات تفصيلية أو تحديثات للفريق بسهولة.

يمكنك تمييز الأقسام المهمة وإضافة تعليقات أو وضع علامات زمنية للرجوع إليها بسرعة. باستخدام Clips، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو توضيحية وتوثيق الملاحظات والتقاط الأفكار من الاجتماعات داخل ClickUp، مما يساعدك على تنظيم سير عملك وجعله سهل الوصول.

هل تواجه صعوبة في الكتابة؟ تخلص من العمل اليدوي في إنتاج الفيديو من خلال أتمتة كتابة السيناريو وتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة وإنشاء ملفات صوتية ونصوص في ثوانٍ باستخدام ClickUp. ما عليك سوى تشغيل ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، ليقوم بالمهمة نيابة عنك.

سواء كنت تنشئ درسًا تعليميًا على YouTube أو إعلانًا أو فيديو توضيحيًا، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء نصوص منظمة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

بالنسبة لمنشئي المحتوى وشركات إنتاج الفيديو، هذا يعني تقليل العمل اليدوي، وإنتاج الفيديو بشكل أسرع، وتنظيم أفضل، مما يتيح لك التركيز على الإبداع بدلاً من المهام المملة.

ClickUp ليس مجرد أداة ممتازة لإنشاء المحتوى، بل إنه مصمم أيضًا لإدارة عملية إنتاج الفيديو بأكملها من البداية إلى النهاية.

باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp، يمكن للفرق تنظيم المشاريع في سير عمل منظم، مما يضمن سير كل مرحلة من مراحل الإنتاج بسلاسة.

يتيح لك هذا القالب تخطيط أفكار الفيديو وإنشاء نصوص وتعيين الأدوار باستخدام ClickUp Docs والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا جدولة تواريخ الإصدار وتتبع أداء المنصة وإدارة أصول التسويق بالفيديو.

يقول أحد المراجعين في G2:

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

لا يجب أن يكون إنشاء الفيديو أمرًا معقدًا — HeyGen يحاول تبسيطه. تجعل المنصة إنشاء الفيديو أمرًا سهلاً — بدون كاميرا، بدون طاقم، فقط الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بتوطين المحتوى أو تخصيص التوعية أو أتمتة الإنتاج، فهي تمتلك الأدوات التي تساعدك.

تتيح لك شخصيات AI الخاصة به إنشاء نسخة رقمية من نفسك تتحدث بشكل طبيعي وتتبع النص الذي تكتبه. استخدم كاميرا الويب الخاصة بك لإنشاء شخصية أو اختر من الخيارات المعدة مسبقًا. يمكنك أيضًا تعديل الأصوات والملابس والخلفيات ببضع نقرات فقط.

مراجعة G2 مشتركة:

أستخدم HeyGen لإنشاء محتوى لقناتي على YouTube، واستخدام الأفراتار يضفي مستوى جديدًا على مقاطع الفيديو الخاصة بي. لقد استخدمت بالفعل ثلاثة أفراتار مختلفة في الخطة المجانية فقط، وكانت رائعة. أعجب جميع أعضاء فريقي بالتنسيق الجديد، ويزداد عدد مشاهدات قناتي على YouTube باستمرار.

تعد Descript واحدة من أقدم الأدوات في قائمة بدائل Veed. إذا كنت بحاجة إلى كفاءة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن Descript توفر لك ما لا تستطيع برامج التحرير التقليدية تقديمه. بدلاً من البحث في الخطوط الزمنية، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو مثل مستند نصي، وقص الكلمات والأخطاء في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية الإصدارات السابقة واستعادة أي مسودة.

تتيح لك ميزة Overdub إنشاء نسخة مطابقة لصوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء دون إعادة التسجيل. يمكنك حتى تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في وقت واحد. إنها مفيدة للغاية للبرامج التعليمية أو التدريب أو مقاطع الفيديو الإرشادية، كما أنها تتكامل على الفور مع خط زمني التحرير.

يقول أحد المراجعين على Reddit:

لقد تغيرت طريقة تحريري تمامًا. كنت قد سمعت عن Descript من قبل، لكنني اعتقدت أنه مخصص فقط لنسخ الصوت (وهو أمر لا يهمني حقًا). ولكن الآن بعد أن أصبحوا يقدمون خدمات أخرى في باقتهم، قررت أن أجربه! أنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك، فهي تتيح لك إمكانية إعادة التسجيل بصوتك، وحذف كلمة أو كلمات لتحرير البودكاست (ناهيك عن النقر البسيط لإزالة الكلمات الزائدة).

بالنسبة للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الصغيرة، يزيل InVideo التعقيدات التي تتسم بها برامج التحرير التقليدية. بفضل سير العمل القائم على القوالب، أصبح إنشاء مقاطع الفيديو سهلاً مثل ملء الفراغات.

بفضل آلاف القوالب القابلة للتخصيص والوصول إلى أكثر من 16 مليون ملف وسائط، يجعل InVideo من السهل إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى قضاء ساعات في تعلم برامج معقدة.

تقول مراجعة Capterra:

مقارنةً بتطبيقات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على الموقع بسرعة كبيرة بفضل ميزاته وتسهيلاته. نظرًا لأنه منصة قائمة على الويب، يمكنك استخدامها في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لعرض الأفلام وتحريرها.

بدلاً من التعاقد مع ممثلين أو إنشاء استوديو، يتيح لك Synthesia الاختيار من بين مجموعة واسعة من الشخصيات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكتابة النص الخاص بك، وترك المنصة تقوم بإنشاء فيديو احترافي ومتقن.

تقوم الصور الرمزية في هذا البديل لـ Veed بمزامنة حركات شفاهها بشكل واقعي مع النص الخاص بك. مع دعم لأكثر من 120 لغة، فهي أداة قوية للشركات العالمية التي تحتاج إلى مقاطع فيديو عالية الجودة دون تكاليف إضافية لفرق الإنتاج.

تقول مراجعة G2:

واجهة بسيطة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ سهلة الفهم وسريعة الاستجابة مع خيار المعاينة؛ كما تتميز بربطها بقواعد بيانات تحتوي على صور ومقاطع فيديو متاحة مجانًا يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها.

🧠 حقيقة ممتعة: أول فيديو تم تحميله على YouTube كان مقطعًا قصيرًا بعنوان " Me at the Zoo " (أنا في حديقة الحيوانات)