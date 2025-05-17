أفضل 11 بديلاً لـ Veed.io في عام 2025

هل سئمت من مواجهة العقبات مع Veed. io؟ ربما تكون الأسعار باهظة، أو أن الخطة المجانية تنفد بسرعة، أو أنك تريد ميزات لا يوفرها البرنامج. مهما كان ما يعيقك، هناك شيء واحد واضح: حان الوقت لطريقة أكثر ذكاءً وسلاسة لتحرير مقاطع الفيديو.

الخبر السار؟ لا يوجد نقص في بدائل Veed. io — والعديد من أدوات برامج تحرير الفيديو هذه تتجاوز ما اعتدت عليه. فكر في إمكانات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأدوات ذات الجودة الاحترافية دون تكلفة الاستوديو، والواجهات التي تجعل التحرير ممتعًا مرة أخرى.

من صناعة مقاطع فيديو YouTube ومحتوى تسويقي إلى العثور على محرر عبر الإنترنت لا يحد من حريتك، تم تصميم هذه الاختيارات المتميزة لتناسب سير عملك. تخلص من متاعب التحرير — هذه الأدوات تعيد الإبداع إلى يديك، دون أي عوائق.

أفضل بدائل Veed. io في لمحة

إليك نظرة سريعة على أفضل الخيارات المتاحة إذا كنت تريد التبديل من Veed. io.

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp إنشاء مقاطع فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لفرق من جميع الأحجام نصوص وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إدارة إنتاج الفيديو؛ تسجيل فيديو مدمج (مقاطع)؛ تعاون في الوقت الفعلي تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات HeyGen إنشاء مقاطع فيديو قابلة للتحجيم باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة ومنشئي المحت أفاتار قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ تعليق صوتي آلي؛ دعم متعدد اللغات تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Descript تحرير ونسخ مدعومان بالذكاء الاصطناعي للوكالات تحرير الفيديو مثل النص؛ استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ النسخ التلقائي؛ التحرير متعدد المسارات؛ أدوات البودكاست تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات InVideo إنشاء مقاطع فيديو سريع وسهل عبر الإنترنت للفرق الصغيرة تحويل النص إلى فيديو؛ وسائط وقوالب جاهزة؛ نسب عرض إلى ارتفاع متعددة تتوفر خطة مجانية Synthesia أفاتار شبيهة بالبشر تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للشركات من جميع الأحجام أفاتار مخصصة؛ أكثر من 120 لغة؛ نصوص وترجمات تلقائية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Camtasia تسجيل الفيديو ودروس تعليمية للمحترفين تسجيل الشاشة وكاميرا الويب؛ التحرير بالسحب والإفلات؛ التعليقات التوضيحية والشرح تتوفر خطة مجانية DeepBrain AI مقدمو فيديو واقعيون مدعومون بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة أفاتار مستجيبة عاطفيًا؛ دعم متعدد اللغات؛ التقاط تعابير الوجه؛ تكامل التعليق الصوتي تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Colossyan تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع فيديو للشركات إنشاء مقاطع فيديو تدريبية تلقائيًا؛ صور رمزية مخصصة؛ أصول وألوان العلامة التجارية؛ تعليقات صوتية تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Canva تحرير فيديو بسيط بالسحب والإفلات للأفراد مكتبة ضخمة من القوالب والمواد الجاهزة؛ تعاون بين أعضاء الفريق؛ أدوات تصميم ذكية تعمل بالذكاء الاص تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Adobe Premiere Pro تحرير فيديو احترافي للمؤسسات والوكالات الكبيرة أدوات متوافقة مع معايير الصناعة؛ مزامنة متعددة الكاميرات؛ تأثيرات متقدمة وتصنيف الألوان؛ تكامل مع نظام Adobe البيئي السعر يبدأ من 37.99 دولارًا شهريًا (سنويًا) Vimeo استضافة ومشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة للمبدعين والمسوقين استضافة فيديو عالي الدقة؛ تحليلات؛ بث مباشر؛ تسميات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث؛ مشاركة خاصة تتوفر خطة مجانية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Veed. io؟

يعتمد أفضل بديل لـ Veed. io على ما يهمك أكثر من ميزات التحرير الأساسية، مثل أتمتة الذكاء الاصطناعي، والتكلفة المعقولة، والأدوات الاحترافية للفيديوهات الاحترافية، أو تجربة أكثر سلاسة. ومع ذلك، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

إمكانيات التحرير : اكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى محرر بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو أدوات احترافية لتحرير متعدد المسارات، والرسوم المتحركة بالإطارات الرئيسية، والانتقالات المتقدمة

ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : توفر بعض الأدوات ترجمات تلقائية وأفاتار مولدة بالذكاء الاصطناعي وتحرير فيديو ذكي لتسريع سير عملك. إذا كانت الأتمتة أولوية بالنسبة لك، فابحث عن منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سهولة الاستخدام : إذا كنت تريد تجربة تحرير سريعة وخالية من المتاعب، فاختر منصة ذات واجهة نظيفة وأدوات سهلة الاستخدام للمبتدئين. لمزيد من التحكم، فكر في استخدام برنامج مزود بخيارات تخصيص متقدمة

أدوات التعاون : إذا كنت تعمل مع فريق، فإن ميزات مثل التعليق في الوقت الفعلي والمشاركة عبر السحابة والوصول متعدد المستخدمين يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا

جودة التصدير والتنسيقات : هل تحتاج إلى فيديو بدقة 4K؟ هل تريد التصدير بدون علامات مائية؟ تأكد من أن المنصة توفر خيارات الدقة والتنسيقات التي تحتاجها

الأسعار وقيود الخطة المجانية : تقدم بعض البدائل إصدارات مجانية، ولكنها قد تتضمن قيودًا على التصدير أو علامات مائية أو ميزات محدودة. تحقق مما إذا كانت الخطط المدفوعة تناسب ميزانيتك

التكامل مع أدوات أخرى: إذا كنت تستخدم منصات مثل Canva أو Adobe أو أدوات إدارة المشاريع، فابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع سير عملك

👀 هل تعلم؟ يشاهد الشخص العادي أكثر من 7.2 ساعة من محتوى الفيديو يوميًا!

أفضل 11 بديلاً لـ Veed. io

فيما يلي تفصيل لأفضل بدائل Veed. io — ما الذي تجيده، وأين تقصر، وكم تكلف، وما رأي المستخدمين فيها.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)

في حين أن Veed. io هو خيار شائع لتحرير الفيديو، فإن أداة تجمع بين وظائف مماثلة وميزات إضافية يمكن أن تساعد في تسهيل عملك بشكل أفضل.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

توفر المنصة أدوات لمساعدة المبدعين والمسوقين والشركات على إدارة إنتاج الفيديو والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المملة.

قم بإدارة إنتاج الفيديو الخاص بك باستخدام منصة إدارة المشاريع ClickUp مع تسجيلات الشاشة المدمجة

مع ClickUp لإدارة المشاريع، يمكن دمج المهام والمستندات والتعاون في الفيديو في منصة واحدة. ففي النهاية، يتطلب الحفاظ على سير مشروعك على المسار الصحيح نظرة عامة واضحة على المواعيد النهائية والأولويات وتقدم الفريق. وهذا ما يفعله ClickUp بالضبط.

شارك مقاطع فيديو سريعة وتعليقات وموافقات باستخدام ClickUp Clips.

إحدى الميزات البارزة في ClickUp لمبدعي الفيديو هي ClickUp Clips، وهي أداة فيديو مدمجة تتيح لك تسجيل مقتطفات الفيديو وإضافة تعليقات عليها ومشاركتها مباشرةً ضمن المهام.

بدلاً من الاعتماد على برامج تسجيل تابعة لجهات خارجية أو التبديل بين عدة تطبيقات، يتيح لك Clips إنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو إرشادات تفصيلية أو تحديثات للفريق بسهولة.

يمكنك تمييز الأقسام المهمة وإضافة تعليقات أو وضع علامات زمنية للرجوع إليها بسرعة. باستخدام Clips، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو توضيحية وتوثيق الملاحظات والتقاط الأفكار من الاجتماعات داخل ClickUp، مما يساعدك على تنظيم سير عملك وجعله سهل الوصول.

هل تواجه صعوبة في الكتابة؟ تخلص من العمل اليدوي في إنتاج الفيديو من خلال أتمتة كتابة السيناريو وتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة وإنشاء ملفات صوتية ونصوص في ثوانٍ باستخدام ClickUp. ما عليك سوى تشغيل ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، ليقوم بالمهمة نيابة عنك.

قم بعصف ذهني وتخطيط حملة الفيديو التالية التي ستنتشر بسرعة باستخدام ClickUp Brain

سواء كنت تنشئ درسًا تعليميًا على YouTube أو إعلانًا أو فيديو توضيحيًا، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء نصوص منظمة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

بالنسبة لمنشئي المحتوى وشركات إنتاج الفيديو، هذا يعني تقليل العمل اليدوي، وإنتاج الفيديو بشكل أسرع، وتنظيم أفضل، مما يتيح لك التركيز على الإبداع بدلاً من المهام المملة.

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تبحث عن تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك! ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يمكنه مساعدتك على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة مولدة بالذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

ClickUp ليس مجرد أداة ممتازة لإنشاء المحتوى، بل إنه مصمم أيضًا لإدارة عملية إنتاج الفيديو بأكملها من البداية إلى النهاية.

احصل على قالب مجاني ابدأ مشاريع الفيديو الخاصة بك بسرعة باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp

باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp، يمكن للفرق تنظيم المشاريع في سير عمل منظم، مما يضمن سير كل مرحلة من مراحل الإنتاج بسلاسة.

يتيح لك هذا القالب تخطيط أفكار الفيديو وإنشاء نصوص وتعيين الأدوار باستخدام ClickUp Docs والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا جدولة تواريخ الإصدار وتتبع أداء المنصة وإدارة أصول التسويق بالفيديو.

👀 هل تعلم؟ تحصل مقاطع الفيديو التي تحتوي على تسميات توضيحية على مشاهدات أكثر بنسبة 80٪ على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في وضع التحرير المباشر، واترك تعليقات، وتتبع مراجعات النصوص في ClickUp Docs

أنشئ لوحات تحكم لمراقبة تقدم الفريق في الوقت الفعلي

قم بقياس التكاليف وتحسين سير العمل من خلال تتبع الوقت المستغرق في الإنتاج

استخدم الحقول المخصصة لتتبع تنسيقات الفيديو ودقة العرض وأنواع المحتوى

حدد أهدافًا قابلة للقياس لتعزيز المشاركة وتبسيط الإنتاج

ادمجها مع أدوات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Premiere Pro و Final Cut Pro

قيود ClickUp

قد تبدو المنصة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الاتصال الفيديو غير المتزامن لتحسين العمل عن بُعد

2. HeyGen (الأفضل لتوسيع نطاق مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء

عبر HeyGen

لا يجب أن يكون إنشاء الفيديو أمرًا معقدًا — HeyGen يحاول تبسيطه. تجعل المنصة إنشاء الفيديو أمرًا سهلاً — بدون كاميرا، بدون طاقم، فقط الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بتوطين المحتوى أو تخصيص التوعية أو أتمتة الإنتاج، فهي تمتلك الأدوات التي تساعدك.

تتيح لك شخصيات AI الخاصة به إنشاء نسخة رقمية من نفسك تتحدث بشكل طبيعي وتتبع النص الذي تكتبه. استخدم كاميرا الويب الخاصة بك لإنشاء شخصية أو اختر من الخيارات المعدة مسبقًا. يمكنك أيضًا تعديل الأصوات والملابس والخلفيات ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات HeyGen

استفد من قوالب الفيديو والمحتوى القابلة للتخصيص لمختلف الأنماط

أنشئ مقاطع فيديو بأكثر من 40 لغة مع لهجات إقليمية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم استنساخ الصوت، بحيث يمكنك إضافة صوتك.

أنشئ نصوص فيديو من المطالبات أو المخططات الموجزة

قسّم الفيديو إلى مشاهد، واضبط النص والوسائط وموضع الصورة الرمزية بسهولة

قيود HeyGen

ميزات تحرير فيديو متقدمة محدودة لمحتوى مخصص للغاية

قد تتطلب خيارات تصدير الفيديو وقتًا إضافيًا للمعالجة للمحتوى الأطول

أسعار HeyGen

مجاني

المطور: 29 دولارًا شهريًا

الفريق: 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات HeyGen وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 8/5 (800+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (300+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen؟

مراجعة G2 مشتركة:

أستخدم HeyGen لإنشاء محتوى لقناتي على YouTube، واستخدام الأفراتار يضفي مستوى جديدًا على مقاطع الفيديو الخاصة بي. لقد استخدمت بالفعل ثلاثة أفراتار مختلفة في الخطة المجانية فقط، وكانت رائعة. أعجب جميع أعضاء فريقي بالتنسيق الجديد، ويزداد عدد مشاهدات قناتي على YouTube باستمرار.

أستخدم HeyGen لإنشاء محتوى لقناتي على YouTube، واستخدام الأفراتار يضفي مستوى جديدًا على مقاطع الفيديو الخاصة بي. لقد استخدمت بالفعل ثلاثة أفراتار مختلفة في الخطة المجانية فقط، وكانت رائعة. أعجب جميع أعضاء فريقي بالتنسيق الجديد، ويزداد عدد مشاهدات قناتي على YouTube باستمرار.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تسجل فيديو لنفسك أثناء تقديم عرض PowerPoint؟

3. Descript (الأفضل للتحرير والنسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Descript

تعد Descript واحدة من أقدم الأدوات في قائمة بدائل Veed. إذا كنت بحاجة إلى كفاءة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن Descript توفر لك ما لا تستطيع برامج التحرير التقليدية تقديمه. بدلاً من البحث في الخطوط الزمنية، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو مثل مستند نصي، وقص الكلمات والأخطاء في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية الإصدارات السابقة واستعادة أي مسودة.

تتيح لك ميزة Overdub إنشاء نسخة مطابقة لصوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء دون إعادة التسجيل. يمكنك حتى تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في وقت واحد. إنها مفيدة للغاية للبرامج التعليمية أو التدريب أو مقاطع الفيديو الإرشادية، كما أنها تتكامل على الفور مع خط زمني التحرير.

أفضل ميزات Descript

استفد من النسخ التلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي بدقة عالية

استخدم أدوات تسجيل الشاشة وتحرير البودكاست بالذكاء الاصطناعي

استفد من التحرير متعدد المسارات لإنتاج سلس

قيود Descript

ميزات تحرير فيديو متقدمة محدودة مقارنة بالأدوات الاحترافية

قد تبدو الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي آلية في بعض الح

أسعار Descript

مجانًا

هواة: 24 دولارًا شهريًا للشخص الواحد

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد

الأعمال: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات و تعليقات Descript

G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

يقول أحد المراجعين على Reddit:

لقد تغيرت طريقة تحريري تمامًا. كنت قد سمعت عن Descript من قبل، لكنني اعتقدت أنه مخصص فقط لنسخ الصوت (وهو أمر لا يهمني حقًا). ولكن الآن بعد أن أصبحوا يقدمون خدمات أخرى في باقتهم، قررت أن أجربه! أنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك، فهي تتيح لك إمكانية إعادة التسجيل بصوتك، وحذف كلمة أو كلمات لتحرير البودكاست (ناهيك عن النقر البسيط لإزالة الكلمات الزائدة).

لقد تغيرت طريقة تحريري تمامًا. كنت قد سمعت عن Descript من قبل، لكنني اعتقدت أنه مخصص فقط لنسخ الصوت (وهو أمر لا يهمني حقًا). ولكن الآن بعد أن أصبحوا يقدمون خدمات أخرى في باقتهم، قررت أن أجربه! أنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك، فهي تتيح لك إمكانية إعادة التسجيل بصوتك، وحذف كلمة أو كلمات لتحرير البودكاست (ناهيك عن النقر البسيط لإزالة الكلمات الزائدة).

👀 هل تعلم؟ YouTube هو ثاني أكبر محرك بحث في العالم.

4. InVideo (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو سريعة وسهلة عبر الإنترنت)

عبر InVideo

بالنسبة للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الصغيرة، يزيل InVideo التعقيدات التي تتسم بها برامج التحرير التقليدية. بفضل سير العمل القائم على القوالب، أصبح إنشاء مقاطع الفيديو سهلاً مثل ملء الفراغات.

بفضل آلاف القوالب القابلة للتخصيص والوصول إلى أكثر من 16 مليون ملف وسائط، يجعل InVideo من السهل إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى قضاء ساعات في تعلم برامج معقدة.

أفضل ميزات InVideo

حوّل النص إلى صور جذابة للإعلانات أو العروض الترويجية أو محتوى YouTube

أنشئ مقاطع فيديو عن طريق كتابة فكرتك وتخصيص طولها والتعليق الصوتي

قم بالتحسين لمختلف المنصات باستخدام نسب عرض إلى ارتفاع متعددة

قيود InVideo

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمحررات المتقدمة

قد تكون أوقات التصدير بطيئة بالنسبة لمقاطع الفيديو الأطول

أسعار InVideo

مجاني

إضافة : 35 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى : 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Generative: 120 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات InVideo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (390+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo؟

تقول مراجعة Capterra:

مقارنةً بتطبيقات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على الموقع بسرعة كبيرة بفضل ميزاته وتسهيلاته. نظرًا لأنه منصة قائمة على الويب، يمكنك استخدامها في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لعرض الأفلام وتحريرها.

مقارنةً بتطبيقات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على الموقع بسرعة كبيرة بفضل ميزاته وتسهيلاته. نظرًا لأنه منصة قائمة على الويب، يمكنك استخدامها في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لعرض الأفلام وتحريرها.

5. Synthesia (الأفضل للأفاتار الشبيهة بالبشر التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia

بدلاً من التعاقد مع ممثلين أو إنشاء استوديو، يتيح لك Synthesia الاختيار من بين مجموعة واسعة من الشخصيات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكتابة النص الخاص بك، وترك المنصة تقوم بإنشاء فيديو احترافي ومتقن.

تقوم الصور الرمزية في هذا البديل لـ Veed بمزامنة حركات شفاهها بشكل واقعي مع النص الخاص بك. مع دعم لأكثر من 120 لغة، فهي أداة قوية للشركات العالمية التي تحتاج إلى مقاطع فيديو عالية الجودة دون تكاليف إضافية لفرق الإنتاج.

أفضل ميزات Synthesia

استفد من الصور الرمزية المخصصة لتعزيز العلامة التجارية

أنشئ محتوى شاملاً مع خيارات متنوعة للأفاتار

قم تلقائيًا بإنشاء نصوص وتسميات توضيحية وتعليقات صوتية

استفد من قوالب الفيديو الجاهزة لسهولة الاستخدام

قيود Synthesia

مرونة محدودة في الرسوم المتحركة والتحرير مقارنة ببدائل Synthesia AI الأخرى

قد تبدو الصور الرمزية عالية الجودة مصطنعة بعض الشيء

أسعار Synthesia

مجانًا

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

المطور : 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (270+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

تقول مراجعة G2:

واجهة بسيطة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ سهلة الفهم وسريعة الاستجابة مع خيار المعاينة؛ كما تتميز بربطها بقواعد بيانات تحتوي على صور ومقاطع فيديو متاحة مجانًا يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها.

واجهة بسيطة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ سهلة الفهم وسريعة الاستجابة مع خيار المعاينة؛ كما تتميز بربطها بقواعد بيانات تحتوي على صور ومقاطع فيديو متاحة مجانًا يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها.

🧠 حقيقة ممتعة: أول فيديو تم تحميله على YouTube كان مقطعًا قصيرًا بعنوان " Me at the Zoo " (أنا في حديقة الحيوانات)

6. Camtasia (الأفضل لتسجيل الفيديو والبرامج التعليمية)

عبر Camtasia

Camtasia هو المفضل للمعلمين والمدربين والشركات التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة احترافية دون عناء. يتيح لك التقاط الشاشة وكاميرا الويب والصوت دفعة واحدة، وهو مثالي للبرامج التعليمية والعروض التقديمية.

ولكن الأمر لا يقتصر على التسجيل فقط؛ يمكنك إضفاء المزيد من الإثارة على مقاطع الفيديو باستخدام التأثيرات والتعليقات التوضيحية والشرح وحتى الاختبارات القصيرة لإبقاء المشاهدين منشغلين. تجعل القوالب والانتقالات والرسوم المتحركة المدمجة عملية التحرير سهلة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل على كل من Windows وMac، لذا لن يستبعد أحد.

أفضل ميزات Camtasia

التقط تسجيلات شاشة عالية الجودة باستخدام أدوات التحرير المدمجة

أنشئ مقاطع فيديو بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات

أضف تعليقات توضيحية وملاحظات لتعزيز التفاعل

قيود Camtasia

قد يكون العرض بطيئًا للمشاريع المعقدة

تأثيرات فيديو متقدمة محدودة

أسعار Camtasia

Camtasia Starter: مجاني

Camtasia Essentials: 179.88 دولارًا، تُدفع سنويًا

Camtasia Create: 249 دولارًا، تُدفع سنويًا

Camtasia Pro: 599 دولارًا، تُدفع سنويًا

تقييمات Camtasia وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (430+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي ستوفر لك وقتًا ثمينًا

7. DeepBrain AI (الأفضل لمقدمي عروض الفيديو الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر DeepBrain AI

التالي في قائمتنا من بدائل Veed هو DeepBrain. لنفترض أنك تعمل في مجال إنشاء عروض تقديمية جذابة للشركات أو مقاطع فيديو تدريبية موجهة للعملاء. في هذه الحالة، يتيح لك DeepBrain AI وضع "وجه" لمحتواك دون الحاجة إلى توظيف مقدم بشري.

ما يثير الإعجاب في هذه الأداة هو قدرتها على ضبط الاستجابة العاطفية للأفاتار بناءً على سياق النص، سواء كان رسالة مؤسسية جادة أو فيديو ترويجي غير رسمي.

أفضل ميزات DeepBrain AI

تأكد من دعم لغات متعددة للوصول إلى جمهور أوسع

التقط تعابير الوجه والنبرة العاطفية لمقدمي العروض الأكثر طبيعية بفضل الذكاء الاصطناعي

دمج التعليقات الصوتية بسلاسة لعروض تقديمية ديناميكية وجذابة

قيود DeepBrain AI

أدوات تحرير فيديو محدودة تتجاوز تفاعلات الصور الرمزية

متطلبات نظام عالية لتقديم صور رمزية سلسة

الميزات المتميزة متاحة فقط في الباقات الأغلى ثمناً

أسعار DeepBrain AI

مجانًا

شخصي: 29 دولارًا شهريًا

الفريق: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات DeepBrain AI

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (50+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: لقد سمعت أن الصورة تساوي ألف كلمة. لكن الدكتور جيمس ماكويفي من Forrester Research يقول إن دقيقة واحدة من الفيديو تساوي 1.8 مليون كلمة! يمكن للشركات إيصال رسالة أقوى عبر الفيديو مقارنة بالصور الثابتة.

8. Colossyan Creator (الأفضل للتدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المؤسسية)

عبر Colossyan Creator

قد يستغرق إنشاء مقاطع فيديو تدريبية من الصفر وقتًا طويلاً، ولكن الذكاء الاصطناعي يجعل الأمر أسهل. يعمل Colossyan على أتمتة العملية، مما يساعد فرق الموارد البشرية والمدربين ومسؤولي الامتثال على إنتاج محتوى تعليمي احترافي على نطاق واسع. من خلال التخلص من الحاجة إلى موارد إنتاج باهظة الثمن، يقلل من التكاليف والج

ما يميز Colossyan عن البدائل الأخرى لـ Veed هو قدرته على أتمتة إنشاء مقاطع فيديو لتدريب الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوفر طريقة لتقليل تكاليف إنشاء الفيديو مع الحفاظ على المعايير المهنية.

أفضل ميزات Colossyan Creator

أنشئ وحدات تدريبية ومقاطع فيديو حول الامتثال ودروسًا تعليمية لإبقاء فرق العمل على اطلا

أضف أصول الشركة والتعليقات الصوتية والألوان المخصصة ومرئيات العلامة التجارية للحصول على مظهر أنيق

استخدم الصور الرمزية الجاهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ صورة رمزية فورية بناءً على تسجيل الفيديو الخاص بك

قيود Colossyan Creator

مرونة محدودة لتحرير الفيديو المتقدم

مشكلات عرضية في مزامنة الصوت في مقاطع الفيديو الطويلة

أسعار Colossyan Creator

المبتدئين: 27 دولارًا شهريًا

الأعمال: 88 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Colossyan Creator

G2: 4. 6/5 (450+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Canva (الأفضل لتحرير الفيديو البسيط بالسحب والإفلات)

عبر Canva

تتميز Canva ببساطتها، فهي أداة مصممة لتوفير السرعة والسهولة للمصممين وأي شخص يحتاج إلى إنشاء محتوى سريع ومصقول. وهي من بين البدائل الأكثر شيوعًا لـ Veed المتوفرة حاليًا.

تتيح واجهة السحب والإفلات إنتاج مقاطع فيديو مذهلة في دقائق، مما يفيد من لديهم وقت محدود ولكن متطلبات عالية فيما يتعلق بالمحتوى.

ومع ذلك، فإن Canva هو الأكثر شعبية من حيث سهولة الوصول للمستخدمين. لا تحتاج إلى أن تكون محرر فيديو لإنشاء إعلان اجتماعي جذاب أو عرض تقديمي للفريق باستخدام هذه الأداة. ومع Canva AI، يمكنك أيضًا إنشاء تصميمات باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

أفضل ميزات Canva

استفد من مكتبة ضخمة من قوالب الفيديو والموسيقى ومقاطع الفيديو الجاهزة

استخدم ميزات التعاون للفرق التي تعمل على مشاريع مشتركة

يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات التصميم الأخرى، مثل الصور والعروض التقديمية

قيود Canva

تفتقر إلى أدوات تحرير متقدمة لمشاريع الفيديو الأكثر تعقيدًا

بطء في عرض ملفات الفيديو الكبيرة أو المعقدة

أسعار Canva

مجانًا

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

الفرق: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (يلزم وجود ثلاثة مستخدمين على الأقل)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (4,450+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,600+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Canva

10. Adobe Premiere Pro (الأفضل لتحرير الفيديو الاحترافي)

عبر Adobe Premiere Pro

لأولئك الذين يهدفون إلى تحرير احترافي، يوفر Adobe Premiere Pro تخصيصًا شاملاً مع ميزات متقدمة. تعمل المكونات الإضافية والأدوات الخارجية على توسيع وظائفه.

يعد تكاملها مع نظام Adobe الأوسع نطاقًا ميزة إضافية لهذه الأداة. فهذا يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين أدوات مثل After Effects و Audition. تم تصميم Premiere Pro لأولئك الذين يفضلون المرونة والتحكم والدقة في سير عمل التحرير.

أفضل ميزات Adobe Premiere Pro

قم بالتحرير باستخدام أدوات متوافقة مع معايير الصناعة للصوت وتصنيف الألوان والتأثيرات المرئية

قم بمزامنة زوايا كاميرا متعددة ودمجها بسلاسة مع تطبيقات Adobe الأخرى

قم بعرض مقاطع فيديو عالية الجودة مع خيارات تصدير متقدمة

قم بتمديد مقاطعك وإضافة ترجمة تلقائية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

قيود Adobe Premiere Pro

منحنى تعلم حاد للمبتدئين

متطلبات نظام عالية وقد تستهلك موارد كثيرة

أسعار Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: 37.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Adobe Premiere Pro

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (540+ تقييم)

11. Vimeo (الأفضل لاستضافة ومشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة)

عبر Vimeo

لطالما كان Vimeo المكان المفضل للمخرجين والفنانين والمحترفين الذين يرغبون في عرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم بأفضل شكل ممكن.

على عكس YouTube، فإنه يعطي الأولوية للجودة العالية الوضوح، ويوفر تشغيلًا واضحًا ومناسبًا للشاشات الكبيرة والعروض التقديمية الاحترافية. Vimeo أكثر من مجرد موقع استضافة، فهو يتيح للمبدعين عرض أعمالهم ومشاركة المحتوى الخاص مع العملاء أو بث الأحداث المباشرة.

أفضل ميزات Vimeo

ترجم الصوت والتسميات التوضيحية وأضف عناوين وأوصاف محسّنة لمحركات البحث باستخدام Vimeo AI

تتبع تفاعل المشاهدين من خلال تحليلات مفصلة

بث الأحداث الحية والندوات عبر الإنترنت مع دعم مدمج

قيود Vimeo

سعة تخزين ونطاق ترددي محدودان في الخطط الأقل مستوى

بعض خيارات التخصيص المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى

أسعار Vimeo

مجانًا

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا

قياسي: 41 دولارًا شهريًا

متقدم: 125 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Vimeo

G2: 4. 3/5 (650+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,040+ تقييم)

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أنشئ مقاطع فيديو احترافية بكفاءة باستخدام ClickUp

تقدم كل من هذه البدائل لـ Veed شيئًا فريدًا، بدءًا من سهولة إنشاء مقاطع فيديو للوسائط الاجتماعية وحتى أدوات التحرير المتقدمة.

ولكن بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد تحرير الفيديو عبر الإنترنت، يبرز ClickUp من خلال الجمع بين عملية إنشاء الفيديو وإدارة المشاريع والتعاون وتتبع المهام. من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، يساعد الفرق على البقاء منظمين من البداية إلى النهاية.

ClickUp لا يقتصر على التحرير فحسب، بل يتعلق بتبسيط عملية المحتوى بأكملها.

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