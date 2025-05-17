أفضل 11 بديلاً لـ Veed.io في عام 2025

هل سئمت من مواجهة العقبات مع Veed. io؟ ربما تكون الأسعار باهظة، أو أن الخطة المجانية تنفد بسرعة، أو أنك تريد ميزات لا يوفرها البرنامج. مهما كان ما يعيقك، هناك شيء واحد واضح: حان الوقت لطريقة أكثر ذكاءً وسلاسة لتحرير مقاطع الفيديو.
الخبر السار؟ لا يوجد نقص في بدائل Veed. io — والعديد من أدوات برامج تحرير الفيديو هذه تتجاوز ما اعتدت عليه. فكر في إمكانات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأدوات ذات الجودة الاحترافية دون تكلفة الاستوديو، والواجهات التي تجعل التحرير ممتعًا مرة أخرى.
من صناعة مقاطع فيديو YouTube ومحتوى تسويقي إلى العثور على محرر عبر الإنترنت لا يحد من حريتك، تم تصميم هذه الاختيارات المتميزة لتناسب سير عملك. تخلص من متاعب التحرير — هذه الأدوات تعيد الإبداع إلى يديك، دون أي عوائق.
أفضل بدائل Veed. io في لمحة
إليك نظرة سريعة على أفضل الخيارات المتاحة إذا كنت تريد التبديل من Veed. io.
|اسم الأداة
|الأفضل لـ
|الميزات الرئيسية
|الأسعار
|ClickUp
|إنشاء مقاطع فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لفرق من جميع الأحجام
|نصوص وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إدارة إنتاج الفيديو؛ تسجيل فيديو مدمج (مقاطع)؛ تعاون في الوقت الفعلي
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|HeyGen
|إنشاء مقاطع فيديو قابلة للتحجيم باستخدام الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة ومنشئي المحت
|أفاتار قابلة للتخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ تعليق صوتي آلي؛ دعم متعدد اللغات
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|Descript
|تحرير ونسخ مدعومان بالذكاء الاصطناعي للوكالات
|تحرير الفيديو مثل النص؛ استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ النسخ التلقائي؛ التحرير متعدد المسارات؛ أدوات البودكاست
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|InVideo
|إنشاء مقاطع فيديو سريع وسهل عبر الإنترنت للفرق الصغيرة
|تحويل النص إلى فيديو؛ وسائط وقوالب جاهزة؛ نسب عرض إلى ارتفاع متعددة
|تتوفر خطة مجانية
|Synthesia
|أفاتار شبيهة بالبشر تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للشركات من جميع الأحجام
|أفاتار مخصصة؛ أكثر من 120 لغة؛ نصوص وترجمات تلقائية
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|Camtasia
|تسجيل الفيديو ودروس تعليمية للمحترفين
|تسجيل الشاشة وكاميرا الويب؛ التحرير بالسحب والإفلات؛ التعليقات التوضيحية والشرح
|تتوفر خطة مجانية
|DeepBrain AI
|مقدمو فيديو واقعيون مدعومون بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة
|أفاتار مستجيبة عاطفيًا؛ دعم متعدد اللغات؛ التقاط تعابير الوجه؛ تكامل التعليق الصوتي
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|Colossyan
|تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع فيديو للشركات
|إنشاء مقاطع فيديو تدريبية تلقائيًا؛ صور رمزية مخصصة؛ أصول وألوان العلامة التجارية؛ تعليقات صوتية
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|Canva
|تحرير فيديو بسيط بالسحب والإفلات للأفراد
|مكتبة ضخمة من القوالب والمواد الجاهزة؛ تعاون بين أعضاء الفريق؛ أدوات تصميم ذكية تعمل بالذكاء الاص
|تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات
|Adobe Premiere Pro
|تحرير فيديو احترافي للمؤسسات والوكالات الكبيرة
|أدوات متوافقة مع معايير الصناعة؛ مزامنة متعددة الكاميرات؛ تأثيرات متقدمة وتصنيف الألوان؛ تكامل مع نظام Adobe البيئي
|السعر يبدأ من 37.99 دولارًا شهريًا (سنويًا)
|Vimeo
|استضافة ومشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة للمبدعين والمسوقين
|استضافة فيديو عالي الدقة؛ تحليلات؛ بث مباشر؛ تسميات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث؛ مشاركة خاصة
|تتوفر خطة مجانية
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Veed. io؟
يعتمد أفضل بديل لـ Veed. io على ما يهمك أكثر من ميزات التحرير الأساسية، مثل أتمتة الذكاء الاصطناعي، والتكلفة المعقولة، والأدوات الاحترافية للفيديوهات الاحترافية، أو تجربة أكثر سلاسة. ومع ذلك، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
- إمكانيات التحرير: اكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى محرر بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو أدوات احترافية لتحرير متعدد المسارات، والرسوم المتحركة بالإطارات الرئيسية، والانتقالات المتقدمة
- ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: توفر بعض الأدوات ترجمات تلقائية وأفاتار مولدة بالذكاء الاصطناعي وتحرير فيديو ذكي لتسريع سير عملك. إذا كانت الأتمتة أولوية بالنسبة لك، فابحث عن منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- سهولة الاستخدام: إذا كنت تريد تجربة تحرير سريعة وخالية من المتاعب، فاختر منصة ذات واجهة نظيفة وأدوات سهلة الاستخدام للمبتدئين. لمزيد من التحكم، فكر في استخدام برنامج مزود بخيارات تخصيص متقدمة
- أدوات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، فإن ميزات مثل التعليق في الوقت الفعلي والمشاركة عبر السحابة والوصول متعدد المستخدمين يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا
- جودة التصدير والتنسيقات: هل تحتاج إلى فيديو بدقة 4K؟ هل تريد التصدير بدون علامات مائية؟ تأكد من أن المنصة توفر خيارات الدقة والتنسيقات التي تحتاجها
- الأسعار وقيود الخطة المجانية: تقدم بعض البدائل إصدارات مجانية، ولكنها قد تتضمن قيودًا على التصدير أو علامات مائية أو ميزات محدودة. تحقق مما إذا كانت الخطط المدفوعة تناسب ميزانيتك
- التكامل مع أدوات أخرى: إذا كنت تستخدم منصات مثل Canva أو Adobe أو أدوات إدارة المشاريع، فابحث عن برنامج يتكامل بسلاسة مع سير عملك
👀 هل تعلم؟ يشاهد الشخص العادي أكثر من 7.2 ساعة من محتوى الفيديو يوميًا!
أفضل 11 بديلاً لـ Veed. io
فيما يلي تفصيل لأفضل بدائل Veed. io — ما الذي تجيده، وأين تقصر، وكم تكلف، وما رأي المستخدمين فيها.
1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل)
في حين أن Veed. io هو خيار شائع لتحرير الفيديو، فإن أداة تجمع بين وظائف مماثلة وميزات إضافية يمكن أن تساعد في تسهيل عملك بشكل أفضل.
ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.
توفر المنصة أدوات لمساعدة المبدعين والمسوقين والشركات على إدارة إنتاج الفيديو والتعاون في الوقت الفعلي وأتمتة المهام المملة.
مع ClickUp لإدارة المشاريع، يمكن دمج المهام والمستندات والتعاون في الفيديو في منصة واحدة. ففي النهاية، يتطلب الحفاظ على سير مشروعك على المسار الصحيح نظرة عامة واضحة على المواعيد النهائية والأولويات وتقدم الفريق. وهذا ما يفعله ClickUp بالضبط.
إحدى الميزات البارزة في ClickUp لمبدعي الفيديو هي ClickUp Clips، وهي أداة فيديو مدمجة تتيح لك تسجيل مقتطفات الفيديو وإضافة تعليقات عليها ومشاركتها مباشرةً ضمن المهام.
بدلاً من الاعتماد على برامج تسجيل تابعة لجهات خارجية أو التبديل بين عدة تطبيقات، يتيح لك Clips إنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو إرشادات تفصيلية أو تحديثات للفريق بسهولة.
يمكنك تمييز الأقسام المهمة وإضافة تعليقات أو وضع علامات زمنية للرجوع إليها بسرعة. باستخدام Clips، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو توضيحية وتوثيق الملاحظات والتقاط الأفكار من الاجتماعات داخل ClickUp، مما يساعدك على تنظيم سير عملك وجعله سهل الوصول.
هل تواجه صعوبة في الكتابة؟ تخلص من العمل اليدوي في إنتاج الفيديو من خلال أتمتة كتابة السيناريو وتلخيص مقاطع الفيديو الطويلة وإنشاء ملفات صوتية ونصوص في ثوانٍ باستخدام ClickUp. ما عليك سوى تشغيل ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، ليقوم بالمهمة نيابة عنك.
سواء كنت تنشئ درسًا تعليميًا على YouTube أو إعلانًا أو فيديو توضيحيًا، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء نصوص منظمة وعالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
بالنسبة لمنشئي المحتوى وشركات إنتاج الفيديو، هذا يعني تقليل العمل اليدوي، وإنتاج الفيديو بشكل أسرع، وتنظيم أفضل، مما يتيح لك التركيز على الإبداع بدلاً من المهام المملة.
📮ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تبحث عن تحقيق نفس الفوائد في العمل؟ ClickUp هنا لمساعدتك!
ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يمكنه مساعدتك على تحسين الإنتاجية بنسبة 30٪ من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة مولدة بالذكاء الاصطناعي ومهام آلية.
ClickUp ليس مجرد أداة ممتازة لإنشاء المحتوى، بل إنه مصمم أيضًا لإدارة عملية إنتاج الفيديو بأكملها من البداية إلى النهاية.
باستخدام قالب إنتاج الفيديو ClickUp، يمكن للفرق تنظيم المشاريع في سير عمل منظم، مما يضمن سير كل مرحلة من مراحل الإنتاج بسلاسة.
يتيح لك هذا القالب تخطيط أفكار الفيديو وإنشاء نصوص وتعيين الأدوار باستخدام ClickUp Docs والنصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا جدولة تواريخ الإصدار وتتبع أداء المنصة وإدارة أصول التسويق بالفيديو.
👀 هل تعلم؟ تحصل مقاطع الفيديو التي تحتوي على تسميات توضيحية على مشاهدات أكثر بنسبة 80٪ على وسائل التواصل الاجتماعي.
أفضل ميزات ClickUp
- تعاون في وضع التحرير المباشر، واترك تعليقات، وتتبع مراجعات النصوص في ClickUp Docs
- أنشئ لوحات تحكم لمراقبة تقدم الفريق في الوقت الفعلي
- قم بقياس التكاليف وتحسين سير العمل من خلال تتبع الوقت المستغرق في الإنتاج
- استخدم الحقول المخصصة لتتبع تنسيقات الفيديو ودقة العرض وأنواع المحتوى
- حدد أهدافًا قابلة للقياس لتعزيز المشاركة وتبسيط الإنتاج
- ادمجها مع أدوات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Premiere Pro و Final Cut Pro
قيود ClickUp
- قد تبدو المنصة مربكة للمستخدمين الجدد
أسعار ClickUp
تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 7/5 (10,200+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟
يقول أحد المراجعين في G2:
لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.
لدينا عملية معقدة لإنتاج الفيديو تشمل عدة أشخاص في مراحل مختلفة من العملية، وعدة جولات من المراجعة، مع كل منتج فريد يتطلب موعدًا نهائيًا خاصًا به. يمكنني تبسيط كل هذا باستخدام الأتمتة المتوفرة في ClickUp، مما يحافظ على سير العمل بشكل سلس.
📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الاتصال الفيديو غير المتزامن لتحسين العمل عن بُعد
2. HeyGen (الأفضل لتوسيع نطاق مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء
لا يجب أن يكون إنشاء الفيديو أمرًا معقدًا — HeyGen يحاول تبسيطه. تجعل المنصة إنشاء الفيديو أمرًا سهلاً — بدون كاميرا، بدون طاقم، فقط الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تقوم بتوطين المحتوى أو تخصيص التوعية أو أتمتة الإنتاج، فهي تمتلك الأدوات التي تساعدك.
تتيح لك شخصيات AI الخاصة به إنشاء نسخة رقمية من نفسك تتحدث بشكل طبيعي وتتبع النص الذي تكتبه. استخدم كاميرا الويب الخاصة بك لإنشاء شخصية أو اختر من الخيارات المعدة مسبقًا. يمكنك أيضًا تعديل الأصوات والملابس والخلفيات ببضع نقرات فقط.
أفضل ميزات HeyGen
- استفد من قوالب الفيديو والمحتوى القابلة للتخصيص لمختلف الأنماط
- أنشئ مقاطع فيديو بأكثر من 40 لغة مع لهجات إقليمية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم استنساخ الصوت، بحيث يمكنك إضافة صوتك.
- أنشئ نصوص فيديو من المطالبات أو المخططات الموجزة
- قسّم الفيديو إلى مشاهد، واضبط النص والوسائط وموضع الصورة الرمزية بسهولة
قيود HeyGen
- ميزات تحرير فيديو متقدمة محدودة لمحتوى مخصص للغاية
- قد تتطلب خيارات تصدير الفيديو وقتًا إضافيًا للمعالجة للمحتوى الأطول
أسعار HeyGen
- مجاني
- المطور: 29 دولارًا شهريًا
- الفريق: 89 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات HeyGen وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 8/5 (800+ تقييم)
- Capterra: 4. 8/5 (300+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen؟
مراجعة G2 مشتركة:
أستخدم HeyGen لإنشاء محتوى لقناتي على YouTube، واستخدام الأفراتار يضفي مستوى جديدًا على مقاطع الفيديو الخاصة بي. لقد استخدمت بالفعل ثلاثة أفراتار مختلفة في الخطة المجانية فقط، وكانت رائعة. أعجب جميع أعضاء فريقي بالتنسيق الجديد، ويزداد عدد مشاهدات قناتي على YouTube باستمرار.
أستخدم HeyGen لإنشاء محتوى لقناتي على YouTube، واستخدام الأفراتار يضفي مستوى جديدًا على مقاطع الفيديو الخاصة بي. لقد استخدمت بالفعل ثلاثة أفراتار مختلفة في الخطة المجانية فقط، وكانت رائعة. أعجب جميع أعضاء فريقي بالتنسيق الجديد، ويزداد عدد مشاهدات قناتي على YouTube باستمرار.
📖 اقرأ أيضًا: كيف تسجل فيديو لنفسك أثناء تقديم عرض PowerPoint؟
3. Descript (الأفضل للتحرير والنسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي)
تعد Descript واحدة من أقدم الأدوات في قائمة بدائل Veed. إذا كنت بحاجة إلى كفاءة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن Descript توفر لك ما لا تستطيع برامج التحرير التقليدية تقديمه. بدلاً من البحث في الخطوط الزمنية، يمكنك تحرير مقاطع الفيديو مثل مستند نصي، وقص الكلمات والأخطاء في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية الإصدارات السابقة واستعادة أي مسودة.
تتيح لك ميزة Overdub إنشاء نسخة مطابقة لصوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء دون إعادة التسجيل. يمكنك حتى تسجيل شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في وقت واحد. إنها مفيدة للغاية للبرامج التعليمية أو التدريب أو مقاطع الفيديو الإرشادية، كما أنها تتكامل على الفور مع خط زمني التحرير.
أفضل ميزات Descript
- استفد من النسخ التلقائي باستخدام الذكاء الاصطناعي بدقة عالية
- استخدم أدوات تسجيل الشاشة وتحرير البودكاست بالذكاء الاصطناعي
- استفد من التحرير متعدد المسارات لإنتاج سلس
قيود Descript
- ميزات تحرير فيديو متقدمة محدودة مقارنة بالأدوات الاحترافية
- قد تبدو الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي آلية في بعض الح
أسعار Descript
- مجانًا
- هواة: 24 دولارًا شهريًا للشخص الواحد
- المطور: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد
- الأعمال: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات و تعليقات Descript
- G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟
يقول أحد المراجعين على Reddit:
لقد تغيرت طريقة تحريري تمامًا. كنت قد سمعت عن Descript من قبل، لكنني اعتقدت أنه مخصص فقط لنسخ الصوت (وهو أمر لا يهمني حقًا). ولكن الآن بعد أن أصبحوا يقدمون خدمات أخرى في باقتهم، قررت أن أجربه! أنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك، فهي تتيح لك إمكانية إعادة التسجيل بصوتك، وحذف كلمة أو كلمات لتحرير البودكاست (ناهيك عن النقر البسيط لإزالة الكلمات الزائدة).
لقد تغيرت طريقة تحريري تمامًا. كنت قد سمعت عن Descript من قبل، لكنني اعتقدت أنه مخصص فقط لنسخ الصوت (وهو أمر لا يهمني حقًا). ولكن الآن بعد أن أصبحوا يقدمون خدمات أخرى في باقتهم، قررت أن أجربه! أنا سعيد حقًا لأنني فعلت ذلك، فهي تتيح لك إمكانية إعادة التسجيل بصوتك، وحذف كلمة أو كلمات لتحرير البودكاست (ناهيك عن النقر البسيط لإزالة الكلمات الزائدة).
👀 هل تعلم؟ YouTube هو ثاني أكبر محرك بحث في العالم.
4. InVideo (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو سريعة وسهلة عبر الإنترنت)
بالنسبة للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الصغيرة، يزيل InVideo التعقيدات التي تتسم بها برامج التحرير التقليدية. بفضل سير العمل القائم على القوالب، أصبح إنشاء مقاطع الفيديو سهلاً مثل ملء الفراغات.
بفضل آلاف القوالب القابلة للتخصيص والوصول إلى أكثر من 16 مليون ملف وسائط، يجعل InVideo من السهل إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون الحاجة إلى قضاء ساعات في تعلم برامج معقدة.
أفضل ميزات InVideo
- حوّل النص إلى صور جذابة للإعلانات أو العروض الترويجية أو محتوى YouTube
- أنشئ مقاطع فيديو عن طريق كتابة فكرتك وتخصيص طولها والتعليق الصوتي
- قم بالتحسين لمختلف المنصات باستخدام نسب عرض إلى ارتفاع متعددة
قيود InVideo
- خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمحررات المتقدمة
- قد تكون أوقات التصدير بطيئة بالنسبة لمقاطع الفيديو الأطول
أسعار InVideo
- مجاني
- إضافة: 35 دولارًا شهريًا
- الحد الأقصى: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- Generative: 120 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات InVideo
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)
- Capterra: 4. 6/5 (390+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo؟
تقول مراجعة Capterra:
مقارنةً بتطبيقات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على الموقع بسرعة كبيرة بفضل ميزاته وتسهيلاته. نظرًا لأنه منصة قائمة على الويب، يمكنك استخدامها في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لعرض الأفلام وتحريرها.
مقارنةً بتطبيقات تحرير الفيديو الأكثر تعقيدًا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو على الموقع بسرعة كبيرة بفضل ميزاته وتسهيلاته. نظرًا لأنه منصة قائمة على الويب، يمكنك استخدامها في أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت لعرض الأفلام وتحريرها.
5. Synthesia (الأفضل للأفاتار الشبيهة بالبشر التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)
بدلاً من التعاقد مع ممثلين أو إنشاء استوديو، يتيح لك Synthesia الاختيار من بين مجموعة واسعة من الشخصيات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكتابة النص الخاص بك، وترك المنصة تقوم بإنشاء فيديو احترافي ومتقن.
تقوم الصور الرمزية في هذا البديل لـ Veed بمزامنة حركات شفاهها بشكل واقعي مع النص الخاص بك. مع دعم لأكثر من 120 لغة، فهي أداة قوية للشركات العالمية التي تحتاج إلى مقاطع فيديو عالية الجودة دون تكاليف إضافية لفرق الإنتاج.
أفضل ميزات Synthesia
- استفد من الصور الرمزية المخصصة لتعزيز العلامة التجارية
- أنشئ محتوى شاملاً مع خيارات متنوعة للأفاتار
- قم تلقائيًا بإنشاء نصوص وتسميات توضيحية وتعليقات صوتية
- استفد من قوالب الفيديو الجاهزة لسهولة الاستخدام
قيود Synthesia
- مرونة محدودة في الرسوم المتحركة والتحرير مقارنة ببدائل Synthesia AI الأخرى
- قد تبدو الصور الرمزية عالية الجودة مصطنعة بعض الشيء
أسعار Synthesia
- مجانًا
- المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا
- المطور: 89 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتقييمات Synthesia
- G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (270+ تقييم)
ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟
تقول مراجعة G2:
واجهة بسيطة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ سهلة الفهم وسريعة الاستجابة مع خيار المعاينة؛ كما تتميز بربطها بقواعد بيانات تحتوي على صور ومقاطع فيديو متاحة مجانًا يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها.
واجهة بسيطة لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ سهلة الفهم وسريعة الاستجابة مع خيار المعاينة؛ كما تتميز بربطها بقواعد بيانات تحتوي على صور ومقاطع فيديو متاحة مجانًا يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها.
🧠 حقيقة ممتعة: أول فيديو تم تحميله على YouTube كان مقطعًا قصيرًا بعنوان " Me at the Zoo " (أنا في حديقة الحيوانات)
6. Camtasia (الأفضل لتسجيل الفيديو والبرامج التعليمية)
Camtasia هو المفضل للمعلمين والمدربين والشركات التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة احترافية دون عناء. يتيح لك التقاط الشاشة وكاميرا الويب والصوت دفعة واحدة، وهو مثالي للبرامج التعليمية والعروض التقديمية.
ولكن الأمر لا يقتصر على التسجيل فقط؛ يمكنك إضفاء المزيد من الإثارة على مقاطع الفيديو باستخدام التأثيرات والتعليقات التوضيحية والشرح وحتى الاختبارات القصيرة لإبقاء المشاهدين منشغلين. تجعل القوالب والانتقالات والرسوم المتحركة المدمجة عملية التحرير سهلة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل على كل من Windows وMac، لذا لن يستبعد أحد.
أفضل ميزات Camtasia
- التقط تسجيلات شاشة عالية الجودة باستخدام أدوات التحرير المدمجة
- أنشئ مقاطع فيديو بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات
- أضف تعليقات توضيحية وملاحظات لتعزيز التفاعل
قيود Camtasia
- قد يكون العرض بطيئًا للمشاريع المعقدة
- تأثيرات فيديو متقدمة محدودة
أسعار Camtasia
- Camtasia Starter: مجاني
- Camtasia Essentials: 179.88 دولارًا، تُدفع سنويًا
- Camtasia Create: 249 دولارًا، تُدفع سنويًا
- Camtasia Pro: 599 دولارًا، تُدفع سنويًا
تقييمات Camtasia وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 6/5 (أكثر من 1500 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ تقييم)
📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي ستوفر لك وقتًا ثمينًا
7. DeepBrain AI (الأفضل لمقدمي عروض الفيديو الواقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي)
التالي في قائمتنا من بدائل Veed هو DeepBrain. لنفترض أنك تعمل في مجال إنشاء عروض تقديمية جذابة للشركات أو مقاطع فيديو تدريبية موجهة للعملاء. في هذه الحالة، يتيح لك DeepBrain AI وضع "وجه" لمحتواك دون الحاجة إلى توظيف مقدم بشري.
ما يثير الإعجاب في هذه الأداة هو قدرتها على ضبط الاستجابة العاطفية للأفاتار بناءً على سياق النص، سواء كان رسالة مؤسسية جادة أو فيديو ترويجي غير رسمي.
أفضل ميزات DeepBrain AI
- تأكد من دعم لغات متعددة للوصول إلى جمهور أوسع
- التقط تعابير الوجه والنبرة العاطفية لمقدمي العروض الأكثر طبيعية بفضل الذكاء الاصطناعي
- دمج التعليقات الصوتية بسلاسة لعروض تقديمية ديناميكية وجذابة
قيود DeepBrain AI
- أدوات تحرير فيديو محدودة تتجاوز تفاعلات الصور الرمزية
- متطلبات نظام عالية لتقديم صور رمزية سلسة
- الميزات المتميزة متاحة فقط في الباقات الأغلى ثمناً
أسعار DeepBrain AI
- مجانًا
- شخصي: 29 دولارًا شهريًا
- الفريق: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات وتصنيفات DeepBrain AI
- G2: 4. 2/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ تقييم)
🧠 حقيقة ممتعة: لقد سمعت أن الصورة تساوي ألف كلمة. لكن الدكتور جيمس ماكويفي من Forrester Research يقول إن دقيقة واحدة من الفيديو تساوي 1.8 مليون كلمة! يمكن للشركات إيصال رسالة أقوى عبر الفيديو مقارنة بالصور الثابتة.
8. Colossyan Creator (الأفضل للتدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المؤسسية)
قد يستغرق إنشاء مقاطع فيديو تدريبية من الصفر وقتًا طويلاً، ولكن الذكاء الاصطناعي يجعل الأمر أسهل. يعمل Colossyan على أتمتة العملية، مما يساعد فرق الموارد البشرية والمدربين ومسؤولي الامتثال على إنتاج محتوى تعليمي احترافي على نطاق واسع. من خلال التخلص من الحاجة إلى موارد إنتاج باهظة الثمن، يقلل من التكاليف والج
ما يميز Colossyan عن البدائل الأخرى لـ Veed هو قدرته على أتمتة إنشاء مقاطع فيديو لتدريب الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوفر طريقة لتقليل تكاليف إنشاء الفيديو مع الحفاظ على المعايير المهنية.
أفضل ميزات Colossyan Creator
- أنشئ وحدات تدريبية ومقاطع فيديو حول الامتثال ودروسًا تعليمية لإبقاء فرق العمل على اطلا
- أضف أصول الشركة والتعليقات الصوتية والألوان المخصصة ومرئيات العلامة التجارية للحصول على مظهر أنيق
- استخدم الصور الرمزية الجاهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ صورة رمزية فورية بناءً على تسجيل الفيديو الخاص بك
قيود Colossyan Creator
- مرونة محدودة لتحرير الفيديو المتقدم
- مشكلات عرضية في مزامنة الصوت في مقاطع الفيديو الطويلة
أسعار Colossyan Creator
- المبتدئين: 27 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 88 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Colossyan Creator
- G2: 4. 6/5 (450+ تقييم)
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
9. Canva (الأفضل لتحرير الفيديو البسيط بالسحب والإفلات)
تتميز Canva ببساطتها، فهي أداة مصممة لتوفير السرعة والسهولة للمصممين وأي شخص يحتاج إلى إنشاء محتوى سريع ومصقول. وهي من بين البدائل الأكثر شيوعًا لـ Veed المتوفرة حاليًا.
تتيح واجهة السحب والإفلات إنتاج مقاطع فيديو مذهلة في دقائق، مما يفيد من لديهم وقت محدود ولكن متطلبات عالية فيما يتعلق بالمحتوى.
ومع ذلك، فإن Canva هو الأكثر شعبية من حيث سهولة الوصول للمستخدمين. لا تحتاج إلى أن تكون محرر فيديو لإنشاء إعلان اجتماعي جذاب أو عرض تقديمي للفريق باستخدام هذه الأداة. ومع Canva AI، يمكنك أيضًا إنشاء تصميمات باستخدام مطالبات نصية بسيطة.
أفضل ميزات Canva
- استفد من مكتبة ضخمة من قوالب الفيديو والموسيقى ومقاطع الفيديو الجاهزة
- استخدم ميزات التعاون للفرق التي تعمل على مشاريع مشتركة
- يمكنك دمجها بسهولة مع أدوات التصميم الأخرى، مثل الصور والعروض التقديمية
قيود Canva
- تفتقر إلى أدوات تحرير متقدمة لمشاريع الفيديو الأكثر تعقيدًا
- بطء في عرض ملفات الفيديو الكبيرة أو المعقدة
أسعار Canva
- مجانًا
- المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا
- الفرق: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (يلزم وجود ثلاثة مستخدمين على الأقل)
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات Canva وتعليقات المستخدمين
- G2: 4. 7/5 (4,450+ تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (12,600+ تقييم)
📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Canva
10. Adobe Premiere Pro (الأفضل لتحرير الفيديو الاحترافي)
لأولئك الذين يهدفون إلى تحرير احترافي، يوفر Adobe Premiere Pro تخصيصًا شاملاً مع ميزات متقدمة. تعمل المكونات الإضافية والأدوات الخارجية على توسيع وظائفه.
يعد تكاملها مع نظام Adobe الأوسع نطاقًا ميزة إضافية لهذه الأداة. فهذا يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين أدوات مثل After Effects و Audition. تم تصميم Premiere Pro لأولئك الذين يفضلون المرونة والتحكم والدقة في سير عمل التحرير.
أفضل ميزات Adobe Premiere Pro
- قم بالتحرير باستخدام أدوات متوافقة مع معايير الصناعة للصوت وتصنيف الألوان والتأثيرات المرئية
- قم بمزامنة زوايا كاميرا متعددة ودمجها بسلاسة مع تطبيقات Adobe الأخرى
- قم بعرض مقاطع فيديو عالية الجودة مع خيارات تصدير متقدمة
- قم بتمديد مقاطعك وإضافة ترجمة تلقائية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي
قيود Adobe Premiere Pro
- منحنى تعلم حاد للمبتدئين
- متطلبات نظام عالية وقد تستهلك موارد كثيرة
أسعار Adobe Premiere Pro
- Premiere Pro: 37.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات Adobe Premiere Pro
- G2: 4. 5/5 (أكثر من 1600 تقييم)
- Capterra: 4. 7/5 (540+ تقييم)
11. Vimeo (الأفضل لاستضافة ومشاركة مقاطع فيديو عالية الجودة)
لطالما كان Vimeo المكان المفضل للمخرجين والفنانين والمحترفين الذين يرغبون في عرض مقاطع الفيديو الخاصة بهم بأفضل شكل ممكن.
على عكس YouTube، فإنه يعطي الأولوية للجودة العالية الوضوح، ويوفر تشغيلًا واضحًا ومناسبًا للشاشات الكبيرة والعروض التقديمية الاحترافية. Vimeo أكثر من مجرد موقع استضافة، فهو يتيح للمبدعين عرض أعمالهم ومشاركة المحتوى الخاص مع العملاء أو بث الأحداث المباشرة.
أفضل ميزات Vimeo
- ترجم الصوت والتسميات التوضيحية وأضف عناوين وأوصاف محسّنة لمحركات البحث باستخدام Vimeo AI
- تتبع تفاعل المشاهدين من خلال تحليلات مفصلة
- بث الأحداث الحية والندوات عبر الإنترنت مع دعم مدمج
قيود Vimeo
- سعة تخزين ونطاق ترددي محدودان في الخطط الأقل مستوى
- بعض خيارات التخصيص المتقدمة متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى
أسعار Vimeo
- مجانًا
- المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا
- قياسي: 41 دولارًا شهريًا
- متقدم: 125 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات Vimeo
- G2: 4. 3/5 (650+ تقييم)
- Capterra: 4. 6/5 (1,040+ تقييم)
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